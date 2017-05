Новости Украины и Новороссии 12 мая 2017

Украина, позорно и бездарно потерявшая весь мощнейший советский промышленный и научный потенциал УССР, теперь мыкается, не зная, куда приткнуться.

Так как «наука и техника» по целому комплексу причин в Свидомии развиваться не могут, место «нацпроекта» заняли более утопические, и, в то же время, трэшевые прожекты.

Я не беру в расчёт самое дно типа «страна для секс-туризма» (аля Таиланд) или «страна-донор органов» (аля Молдова), но прочие идеи типа «аграрной сверхдержавы» недалеко ушли от страны-проститутки и страны-инкубатора почек.

Среди них «почётное» место занимает двусмысленная концепция построения «IT-нации» — то есть, превращения Украины в резервацию кодеров, сеошников и прочих айти-батраков.

Начнём с очевидного: так как лучше всего в Украине зарабатывают те, кто покинули родные просторы и подались гастарбайтерами то ли в Россию, то ли в Европу, то все прочие, сидя по хатам, люто и бешено им завидуют, поскольку в родном Конотопе — только место грузчика за 3 тыщи гривен, или какого-нибудь обвальщика в мясном цеху — за пять.

Соответственно, сама собой напрашивается идея — как бы стать заробитчанами, при этом никуда не уезжая. Вывод очевиден: айти же! Аутсорсинг! Фриланс!

Украинская молодёжь давным-давно отбросила иллюзии насчёт «светлого» будущего в роли юриста, инженера или экономиста. Все эти сферы либо закрыты для социальных лифтов (юристы), либо потеряли свою фактическую базу (инженеры), либо попросту страдают от переизбытка людей с дипломами (экономисты и прочие супервайзеры).

Остаётся только учить ПХП, джаву и флюент инглиш и надеяться, что тебя возьмут гребцом на одну из IT-галер, поставляющих код белым господам.

Пока что это единственный путь хоть как-то относительно (крайне относительно!) прилично заработать на общенищем украинском рынке труда, не просиживая десяток лет штаны на должности младшего специалиста-бюджетника или горбатясь на стройке.

Поэтому именно эти айти-заробитчане были той важной компонентой, которая двигала Майдан наравне в сельскими рагулями.

Рагули мечтали без виз ездить мыть унитазы в Краков, а айтишники — без виз кодить в Праге и получать оплату по заветному ПэйПэлу (который, by the way, в Украине до сих пор не работает на приём денег). Вот, собственно, и вся мотивация. Ну и плюс низкопоклонство перед обетованным Западом, конечно.

Шли годы, бурь порыв мятежный разбил майданные мечты получать миллиарды просто по факту своего существования в роли «эльфийского форпоста супротив Мордора», но планы превратиться во «вторую Индию» остались неизменными, более того, в них стали видеть единственное спасение от тотального краха, когда населению нечем платить за бриллиантовую коммуналку:

«Украинское правительство совместно с представителями IT-компаний запускает новый проект, который сделает Украину движущей силой в IT-сфере в Европе. План предусматривает создание 100 000 новых рабочих мест в IT-сфере до 2020 года, получение доходов более $10 млрд. от экспорта IT-услуг в США и ЕС».

Говоря проще, вектор развития страны порешили обратить на превращение собственных граждан в самую дешёвую айти-рабсилу для «белого мира».

«Самую дешевую» — поскольку уже есть Индия с её легендарным «индусским кодом», и передемпинговать людей, живущих в хижинах со змеями на полу и обезьянами на крыше, весьма непросто.

Трэш и угар подобной стратегии заключается в неожиданном для многих открытии: IT-страна — это нищая страна, своей «айтишностью» обрекающая себя на вечную бедность. Яркий пример — та же Индия, где колоссальное количество безработной образованной молодёжи, которая в принципе не имеет шансы получить работу по специальности, массово прёт в IT-фриланс.

В итоге, как спел некогда Шнур, «заводы стоят — одни гитаристы в стране», пардон, программисты.

И если в Индии народу много, хватит и инженеров, и программистов, то повальная переквалификация немногочисленной украинской молодёжи в батраков-кодописов ставит крест на гипотетическое возрождение её реальной, а не виртуальной экономики, в особенности требующей квалифицированных рук.

Зачем становиться токарем, если можно выучить ПХП, освоить пару фреймворков и плодить дерьмо-код для австрийских интернет-магазинов? А потом «IT-нацией» решит стать какой-нибудь Таджикистан или Сенегал, и украинцев так же демпингом попрут с праздника жизни и страна останется у разбитого корыта, полная сутулых красноглазых задротов, ничего не умеющих, кроме как «пропатчить KDE под FreeBSD».

«IT-нация» — это обратная спираль, которая, раскручиваясь, низводит страну в дикарство.

Вопреки обывательскому мнению, IT, не только новоукраинское — это никакие не «высокие технологии», это просто тысячи и миллионы сайтов-однодневок, дурацких игр на Андроиде, приблуд для SEO и SMM, и всё это, по большому счёту, виртуально в самом нигилистическом смысле слова — это мыльный пузырь, который легко надуть и легко лопнуть.

Ни науку, ни технику он вперёд не двигает. Индия, в которой кодят все и каждый, почему-то как была нищей страной, так и остаётся. А Китай, который сделал ставку на реальное промпроизводство, вышел в лидеры мировой экономики.

Одним словом, Украина видится её кукловодами как страна IT-морлоков — сутулых красноглазых созданий, кодящих под землёй в вечной тьме на расу господ.

Григорий Игнатов