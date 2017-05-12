Новости Украины и Новороссии 12 мая 2017

Презентация книги “Война на уничтожение” в Донецке

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Хронометраж выпуска:

0:37 – Что явилось толчком к написанию книги

6:38 – Об особой колониальной модели, сложившейся в Русском государстве в средние века

9:28 – Англо-саксонское покорение Северной Америки

11:00 – Гитлеровская модель уничтожения людей

16:08 – Отношение русской эмиграции к политике нацистов на территории СССР

25:50 – О роли Православия

30:20 – Каким образом политика геноцида соотносилась с христианскими ценностями

31:50 – Краткое содержание книги “Война на уничтожение”

42:15 – О зверствах немцев

52:34 – О запрете на Украине понятия “Великая Отечественная война”

1:00:05 – Запад продолжает работу, начатую Гитлером

1:06:50 – Может ли колонизатор быть благородным и вызывать симпатию?

1:14:01 – Откуда взялись российские нацисты, которые воюют на Украине

1:23:50 – Может ли Ангела Меркель продолжать дело Гитлера в отношении славян?

1:32:22 – Что собой на данный момент представляют США

1:41:50 – О советских потерях в Великой Отечественной войне



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Тарас сделал выбор

Контрактник из Львова Тарас Гапьяк, служивший в 24-й бригаде ВСУ сдался в плен военным ЛНР. В видео ниже, он рассказывает, почему он решил покинуть ряды "сильнейшей армии Европы".Среди основных причин, пьянство и разложение, нехватка элементарных вещей, некомплект людей и техники.На Украине идет по этому факту расследование, Тарас был лишен сержантского звания в "сильнейшей армии Европы".Кому вы больше верите – Гапьяку или Порошенко?PS. Плюс еще:1. О результатах эксплуатации "Новейших украинских минометов Молот" – http://dambiev.livejournal.com/819097.ht ml 2. НАТО развалило Украину из-за Севастополя (интервью с экс-депутатом Бундестага) – https://youtu.be/VF516X4aZ1o 3. Танкисты "сильнейшей армии Европы" занимают последнее место в танковых соревнованиях с военными НАТО – http://bmpd.livejournal.com/2604747.html

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Ростислав Ищенко: Безвизовый режим не облегчит украинцам выезд в Европу

Совет ЕС одобрил безвизовый режим для граждан Украины. В Киеве ликуют. Так, Глава правительства Украины Владимир Гройсман сравнил украинский «безвиз» с Европой с падением Берлинской стены. Эксперты же уверены, что решение ЕС не повлияет на реальное положение дел. Ожидания же украинцев слишком завышены, потому неминуемо разочарование. Такого мнения придерживается президент Центра системного анализа и прогнозирования, Ростислав Ищенко.

На самом деле ничего не изменилось. Во-первых, предоставляемый безвизовый режим осложняет, а не облегчает выезд за границу. Пакет документов придется подавать больше, чем раньше. Во-вторых, Украина взяла обязательства закрыть путь людям, которые едут для нелегальной работы. Трудно сказать, как Киев будет за этим следить и производить отбор — кто может уехать, а кто – нет. В-третьих, ЕС введет механизм экстренной приостановки режима, если количество нелегальных мигрантов достигнет определенной величины.

Кто и как будет определять эту цифру – тоже непонятно. Это может быть и пять, и десять тысяч человек. Непонятно и то, кого они будут считать нелегальными мигрантами. Например, поляки считают, что на их территории в прошлом году работали около полутора миллионов украинцев. При этом по запросам польских компаний предоставили около миллиона трехсот тысяч разрешений на работу. А зарегистрировано официально в польских органах около трехсот тысяч. Соответственно, получается, что около миллиона работали нелегально. Это вполне достаточно, чтобы приостановить безвизовый режим. Но пока поляки молчат. Однако поднять вопрос о приостановлении безвизового режима может любая страна.

Можно вспомнить, какую истерику подняли страны Прибалтики, когда обнаружили несколько десятков беженцев. Если они обнаружат две-три тысячи украинских мигрантов, они могут начать биться в такой же истерике. В свое время Дания вообще закрывала границу с Германией (официально останавливала шенгенское соглашение), чтобы на ее территорию не просачивались мигранты из Азии и Африки. Как сейчас будут реагировать различные европейские страны на приток мигрантов из Украины, мы можем только предположить, но понятно, что будет негатив.

Тем более, самая большая проблема не в реакции европейских государств, а в том, что большинство украинцев считают, что безвизовый режим – это возможность взять котомку и поехать поработать директором в каком-нибудь европейском банке, где руководителей не хватает. На самом деле безвиз только дает право находиться в Европе 90 дней в качестве туриста. Еще нужно доказать, что у вас есть необходимая сумма и т.д. Иначе вас и через границу не пропустят. Это совсем не то же самое, что француз поехал в Германию.

Самое неприятное произойдет через несколько месяцев, когда люди поймут, что дела обстоят совсем не так, как они предполагали. Порошенко две недели похвастается, что введен безвизовый режим. Еще месяц будет говорить, что утрясём технические формальности. С середины лета у них будут спрашивать, где же эта Европа, куда мы так хотим поехать.

«Актуальные комментарии»

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«Евровидение-2017» проходит незаметно для украинцев

В Киеве стартовал песенный конкурс «Евровидение-2017». Ожидаемого ажиотажа в столице Украины он не вызвал в силу целого ряда субъективных и объективных причин.

Когда в прошлом году на песенном конкурсе «Евровидение-2016» в Стокгольме победила украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала с неоднозначной песней «1944», больше всего радовались, по всей видимости, киевские чиновники. Ведь не секрет, что подготовка к подобным мероприятиям — наиболее простой способ присвоения коррупционной ренты: бюджет «Евровидения-2017» составляет 855 млн гривен (порядка 32 млн долларов; 53% профинансированы из госбюджета Украины, 19% — из бюджета города Киева).

Притом относится данный тезис не только к славящейся уровнем коррупции Украине, но и к любым странам, реализующим сколько-нибудь серьезные инфраструктурные проекты, — даже расходы на реконструкцию знаменитого лондонского стадиона «Уэмбли» существенно росли по мере выполнения работ.

Впрочем, кое-какую инфраструктуру на местах киевские власти действительно подлатали и обновили — впритык к началу конкурса. К тому же часть средств будет возвращена за счет зарубежных туристов, коих, по утверждению киевской мэрии, ожидается 15–18 тысяч (и 7–8 тысяч туристов внутренних).

Ощущения праздника, сравнимого с месяцем проведения чемпионата Европы по футболу — 2012, в Киеве нет. Не только по причине того, что «Евровидение» является, прямо скажем, фриковым конкурсом, существенно политизированным в последние годы: в прошлом году споры вокруг содержания песни Джамалы затмили музыкальную часть конкурса, а в этом году главным скандалом стало объявление СБУ персоной нон грата российской участницы Юлии Самойловой (что может стать причиной введения санкций организаторами конкурса). И даже не потому, что аномально холодный и дождливый май отпугивает потенциальных посетителей пустующих фанзон. Дело в том, что украинское общество на сегодняшний день предельно атомизировано и озабочено исключительно собственным выживанием, — не секрет, что многие воспринимают «Евровидение» как пир во время чумы. Остается надеяться, что атмосферой праздника Киев наполнится через год, когда в украинской столице состоится финал Лиги чемпионов УЕФА.

Очевидно, что проведение «Евровидения-2017» в Киеве куда больше нужно властному картелю, чем стремительно люмпенизирующимся обывателям. Власть имущие категорически не могут предоставить обществу «хлеб» (можно и без кавычек) — остается обеспечивать зрелищами по полной программе. Ну и, пожалуй, недалеки от истины оппоненты правящего режима, считающие, что песенный конкурс является способом улучшения не столько имиджа Украины на международной арене, сколько изрядно подмоченной репутации нареченного президента Порошенко и его клиентелы в глазах Запада, который рассматривается украинскими «верхами» как ключевой (если не единственный) фактор их власти на Украине. Равно как предоставление «безвиза», о котором упомянул Петр Алексеевич в ходе обращения, посвященного старту «Евровидения», — всего лишь попытка «взбодрить» обвалившиеся электоральные рейтинги внутри страны.

С другой же стороны, противникам власти повезло, что «Евровидение» почти совпало по времени с Днем Победы: несмотря на ряд неприятных инцидентов, массовые мероприятия 9 мая прошли намного спокойнее и безопаснее, чем это могло быть без прикованного к Киеву пристального внимания европейских столиц. Подавляющее большинство украинцев просто-напросто не заметило проходивший 9 мая полуфинал «Евровидения» на фоне празднования Дня Победы — в частности, рейтинги праздничного эфира на телеканале «Интер» (принадлежит концессионерам «Оппозиционного блока» Фирташу и Левочкину) зашкаливали: его посмотрели 15,8 млн человек, то есть 40% населения Украины. А самым популярным запросом в украинском сегменте интернета стала фраза «парад Победы в Москве», что явно не понравилось идеологам фальсификации истории, восседающим в высоких киевских кабинетах и осваивающим внушительные бюджеты на свою «научную» деятельность.

В общем-то, украинское общество и элитарии продолжают жить в параллельных общественно-политических и социально-экономических плоскостях, что в очередной раз подтвердили события первой декады мая. Фактически «Евровидение» и День Победы стали этакой микромоделью происходящего на Украине в течение трех последних лет. Посмотрим, попадет ли в фокус внимания граждан финал «Евровидения», который пройдет 13 мая.

Денис Гаевский, Rubaltic.ru

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Новости Украины: Минометы от «Укроборонпрома» оказались хуже советских

Минометы от государственного концерна «Укроборонпром», которые были доставлены для Вооруженных сил Украины, оказались неисправными всего за год пользования.

Об этом написал волонтер Роман Доник на Facebook.

По его словам, из 18 минометов, которыми пользовалось одно из подразделений ВСУ, девять полностью вышли из строя при низкой интенсивности применения. Все остальные находятся в рабочем состоянии при наличии очень многих поломок.

«Практически все подвижные части разваливаются. Сварочные швы разваливаются. Металл ломается при корректном и штатном использовании. С минометов стреляли только с земли или песка, с оборудованных и подготовленных позиций», – отметил волонтер.

Кроме того, Доник заявил, что производитель минометов – предприятие «Завод Маяк» отказалось ремонтировать артиллерию.

Он добавил, что советские минометы, которые были на вооружении в ВСУ в 2014-2017 годах, оказались гораздо лучше оружия от «Укроборонпрома».

Также проблемы с использованием вооружения от «Укроборонпрома» прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника логистики Командования Сухопутных войск ВСУ Иван Волох.

Он заявил о многочисленных проблемах, связанных с эксплуатацией и применением новейших украинских бронетранспортеров БТР-4Е, минометов «Молот» и КБА-48 от концерна «Укроборонпром», а также грузовых автомобилей производства компании «АвтоКрАЗ».

«У нас люди погибают, потому что до конца они не доведены (речь идет о минометах)», – сообщил Волох.

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Украина не выполнила еще один пункт по «безвизу»

Принятие проекта Трудового кодекса без внесения поправок в части антидискриминационного законодательства является последним долгом Украины перед ЕС по введению безвизового режима. Об этом на брифинге заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает Sharij.net.

«Еще у нас один долг — это новый проект Трудового кодекса. Если кому-то захочется как-то избежать внесения в новый проект Трудового кодекса изменений, касающихся антидискриминационных норм, это будет очень большая угроза в восприятии ЕС Украины», — сказала Геращенко.

Народный депутат заявила, что Рада должна выполнить свои обязательства, и призвала фракции отказаться от внесения изменений в проект после введения безвизового режима.

Геращенко также добавила, что борьба с коррупцией была одним из условий предоставления безвизового режима.

Напомним, что 11 мая совет Европейского союза сегодня принял постановление о введении безвизового режима между Украиной и ЕС. По словам президента Украины Петра Порошенко 11 июня украинцы беспрепятственно ринутся в Европу.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинские эмигранты поняли, что их обманули во время Майдана — Саакашвили

В Канаде образовалась новая миллионная диаспора украинцев, покинувших страну после Майдана.

Об этом заявил бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили.

По его словам, эмигранты жалуются, что их обманули во время Майдана.

«Сегодня население Украины порядка 38 миллионов осталось. Я только что был в Канаде по приглашению диаспоры, там есть старая диаспора, но то, что меня поразило – почти миллион украинцев новых уже в Канаде. И эти люди не хотели покидать страну. Я с ними много общался на протяжении всех этих дней и они все говорят одно и то же: «Нас бросили, нам обещали, что после Майдана будут изменения, мы ждали эти изменения и мы тут потому, что нас вынудили уехать», — заявил Саакашвили.

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Радикалы определяют образ жизни на Украине — Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что накануне провел краткую беседу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, которая находится в ответном «чёрном списке» России.

«Мы вчера общались за неформальным ужином. Затрагивалась тема российско-канадских отношений. У нас была краткая беседа перед началом этого мероприятия», — сказал журналистам российский министр.

«За ужином всплыл вопрос об Украине, о том, как украинский кризис негативно влияет на отношения между Россией и западными странами. Была небольшая полемика, и я привлек внимание к тем проявления неонацизма, шовинизма, которые мы сейчас наблюдаем на Украине, когда по сути дела ни президент, ни премьер-министр, а радикалы определяют образ жизни в этом соседнем, близком для нас государстве», — рассказал Лавров.

Примером тому, по его словам, является законопроект о государственном языке, в соответствии с которым, если он будет принят, «все граждане Украины, независимо от того, на каком языке им удобнее говорить, будь то русский, венгерский, румынский или польский, должны будут для решения всех своих повседневных проблем пользоваться украинским языком».

«То, что это дискриминационная мера, то, что она противоречит европейской конвенции о языках — это очевидный факт, но наша канадская коллега оказалась не в курсе того, что такой законопроект существует. Я ей обещал его прислать», — отметил министр.

Сама Фриланд, мать которой является украинкой по происхождению, владеет русским языком, и в ходе своего выступления на Арктическом совете она даже обратилась по-русски к представителям России.

Фриланд был запрещен въезд в РФ еще до того, как в этом году она стала министром. Ранее источник в МИД РФ пояснил, что это не мешает ей встретится с российскими представителями на «полях» какого-либо международного форума.

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Уволенный Аваковым глава полиции Днепропетровска не стал извиняться перед националистами

Бывший глава Нацполиции Днепропетровской области Украины Игорь Репешко заявил, что ему не стыдно за то, что не дал националистам испортить празднование Дня Победы.

Об этом пишет ПолитНавигатор.

«Мне не стыдно посмотреть в глаза жителям Днепропетровской области и, особенно, личному составу ГуНП. Удачи всем! Вы лучшие ! От души», — написал Репешко в Facebook.

Его сообщение собрало массу положительных отзывов от пользователей соцсети, которые благодарят генерала за то, что не струсил и проявил мужество.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков назначил служебное расследование по инцидентам во время празднования Дня Победы в Днепропетровске, где правые радикалы, попытавшиеся помешать празднику, получили отпор, в том числе и со стороны полиции

К оглавлению | Источник: news-front.info

Трамп сделал коллаж из фото с главами МИД РФ и Украины

Американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter фотоколлаж после встреч с Лавровым и Климкиным.

Как сообщают СМИ, Трамп сопроводил фото комментарием, в котором призвал Украину и Россию к миру. Президент США написал, что в один день провел встречи сразу с двумя главами МИД – Сергем Лавровым и Павло Климкиным.

Стоит напомнить, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 мая провел в Вашингтоне переговоры сначала с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а потом с американским президентом Дональдом Трампом.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Порошенко с помощью «безвиза» хочет «вернуть» Крым и Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что установление безвизового режима со странами Евросоюза может мотивировать жителей Крым Донбасса «вернуться» в состав Украины. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1 + 1».

«Предоставление нам безвизового режима очень важно для политики в сфере «деоккупации» Крыма и Донбасса. Когда мы говорим о «возвращении оккупированных» территорий политико-дипломатическим путем, это означает создание условий, когда жители будут заинтересованы в том, чтобы вернуться на Украину и получить украинские паспорта», — сказал Порошенко.

Напомним, что вчера совет Европейского союза сегодня принял постановление о введении безвизового режима между Украиной и ЕС. По словам президента Украины Петра Порошенко 11 июня украинцы беспрепятственно ринутся в Европу.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Порошенко: Украина окончательно оформила развод с Россией (+ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко считает, что, получив безвизовый режим, Украина окончательно отходит от России и возвращается домой в Европу. «Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так по-философски мы должны это воспринимать», — сказал он в эфире телеканала «1+1» в четверг вечером. По его словам, отныне будут действовать три свободы — свобода движения товаров, капиталов и людей. «Безвизовый режим — это свобода украинцев, за которую боролись. И Украина, возможно, заплатила наибольшую цену за эти четыре свободы. Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран», — сказал президент. Он отметил, что были препятствия внутри страны и даже некоторые еврооптимисты публично обращались к руководству Еврокомиссии и Евросоюза с призывом не давать Украине безвиз. Читайте также: Пользоваться безвизом с ЕС смогут всего 10–15% украинцев, — Тимошенко (ВИДЕО) Также, по словам Порошенко, были и внешние препятствия, в частности, попытки мобилизовать антиевропейские силы внутри ЕС с целью не давать Украине безвизовый режим. Смотрите на видео с 00:50.

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На Украине рассказали о коррупции на «Евровидении»

Председатель украинского жюри международного песенного конкурса «Евровидение» поэт Юрий Рыбчинский возмущён уровнем коррупции при организации мероприятия.

«Не могу об этом молчать. Это то, что за нынешний бюджет Евровидения можно было бы провести три подобных конкурса. Не знаю, куда смотрит наша прокуратура, но это же на поверхности — коррупционная составляющая этого конкурса», — заявил Рыбчинский.

Он привёл в качестве примера прошлогодний конкурс в Стокгольме, на проведение которого потратили €9 млн.

«В Эстонии когда-то потратили €12 млн. Но такие цифры, как у нас, многим странам даже не снились. Нищий народ в Европе — и самое дорогое Евровидение», — подчеркнул он.

Бюджет Евровидения-2017 составил порядка 870 млн грн (€30,2 млн), что сравнимо с дотациями государственным угольным шахтам за год.

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«IT-нация»: Крушение ещё одной украинской мечты

Украина, позорно и бездарно потерявшая весь мощнейший советский промышленный и научный потенциал УССР, теперь мыкается, не зная, куда приткнуться. Так как «наука и техника» по целому комплексу причин в Свидомии развиваться не могут, место «нацпроекта» заняли более утопические, и, в то же время, трэшевые прожекты. Я не беру в расчёт самое дно типа «страна для секс-туризма» (аля Таиланд) или «страна-донор органов» (аля Молдова), но прочие идеи типа «аграрной сверхдержавы» недалеко ушли от страны-проститутки и страны-инкубатора почек. Среди них «почётное» место занимает двусмысленная концепция построения «IT-нации» — то есть, превращения Украины в резервацию кодеров, сеошников и прочих айти-батраков. Начнём с очевидного: так как лучше всего в Украине зарабатывают те, кто покинули родные просторы и подались гастарбайтерами то ли в Россию, то ли в Европу, то все прочие, сидя по хатам, люто и бешено им завидуют, поскольку в родном Конотопе — только место грузчика за 3 тыщи гривен, или какого-нибудь обвальщика в мясном цеху — за пять. Соответственно, сама собой напрашивается идея — как бы стать заробитчанами, при этом никуда не уезжая. Вывод очевиден: айти же! Аутсорсинг! Фриланс! Украинская молодёжь давным-давно отбросила иллюзии насчёт «светлого» будущего в роли юриста, инженера или экономиста. Все эти сферы либо закрыты для социальных лифтов (юристы), либо потеряли свою фактическую базу (инженеры), либо попросту страдают от переизбытка людей с дипломами (экономисты и прочие супервайзеры). Остаётся только учить ПХП, джаву и флюент инглиш и надеяться, что тебя возьмут гребцом на одну из IT-галер, поставляющих код белым господам. Пока что это единственный путь хоть как-то относительно (крайне относительно!) прилично заработать на общенищем украинском рынке труда, не просиживая десяток лет штаны на должности младшего специалиста-бюджетника или горбатясь на стройке. Поэтому именно эти айти-заробитчане были той важной компонентой, которая двигала Майдан наравне в сельскими рагулями. Рагули мечтали без виз ездить мыть унитазы в Краков, а айтишники — без виз кодить в Праге и получать оплату по заветному ПэйПэлу (который, by the way, в Украине до сих пор не работает на приём денег). Вот, собственно, и вся мотивация. Ну и плюс низкопоклонство перед обетованным Западом, конечно. Шли годы, бурь порыв мятежный разбил майданные мечты получать миллиарды просто по факту своего существования в роли «эльфийского форпоста супротив Мордора», но планы превратиться во «вторую Индию» остались неизменными, более того, в них стали видеть единственное спасение от тотального краха, когда населению нечем платить за бриллиантовую коммуналку: «Украинское правительство совместно с представителями IT-компаний запускает новый проект, который сделает Украину движущей силой в IT-сфере в Европе. План предусматривает создание 100 000 новых рабочих мест в IT-сфере до 2020 года, получение доходов более $10 млрд. от экспорта IT-услуг в США и ЕС». Говоря проще, вектор развития страны порешили обратить на превращение собственных граждан в самую дешёвую айти-рабсилу для «белого мира». «Самую дешевую» — поскольку уже есть Индия с её легендарным «индусским кодом», и передемпинговать людей, живущих в хижинах со змеями на полу и обезьянами на крыше, весьма непросто. Трэш и угар подобной стратегии заключается в неожиданном для многих открытии: IT-страна — это нищая страна, своей «айтишностью» обрекающая себя на вечную бедность. Яркий пример — та же Индия, где колоссальное количество безработной образованной молодёжи, которая в принципе не имеет шансы получить работу по специальности, массово прёт в IT-фриланс. В итоге, как спел некогда Шнур, «заводы стоят — одни гитаристы в стране», пардон, программисты. И если в Индии народу много, хватит и инженеров, и программистов, то повальная переквалификация немногочисленной украинской молодёжи в батраков-кодописов ставит крест на гипотетическое возрождение её реальной, а не виртуальной экономики, в особенности требующей квалифицированных рук. Зачем становиться токарем, если можно выучить ПХП, освоить пару фреймворков и плодить дерьмо-код для австрийских интернет-магазинов? А потом «IT-нацией» решит стать какой-нибудь Таджикистан или Сенегал, и украинцев так же демпингом попрут с праздника жизни и страна останется у разбитого корыта, полная сутулых красноглазых задротов, ничего не умеющих, кроме как «пропатчить KDE под FreeBSD». «IT-нация» — это обратная спираль, которая, раскручиваясь, низводит страну в дикарство. Вопреки обывательскому мнению, IT, не только новоукраинское — это никакие не «высокие технологии», это просто тысячи и миллионы сайтов-однодневок, дурацких игр на Андроиде, приблуд для SEO и SMM, и всё это, по большому счёту, виртуально в самом нигилистическом смысле слова — это мыльный пузырь, который легко надуть и легко лопнуть. Ни науку, ни технику он вперёд не двигает. Индия, в которой кодят все и каждый, почему-то как была нищей страной, так и остаётся. А Китай, который сделал ставку на реальное промпроизводство, вышел в лидеры мировой экономики. Одним словом, Украина видится её кукловодами как страна IT-морлоков — сутулых красноглазых созданий, кодящих под землёй в вечной тьме на расу господ. Читайте также: «Жри, бандера!» — киевские полицейские накормили нациста собственной кепкой (+ВИДЕО, ФОТО) Григорий Игнатов

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Расследование дела Шеремета

Как получить конфету, прожевать ее и выплюнуть



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День Республики в Донецке отметили концертом с участием артистов из России и грандиозным салютом

Большим праздничным концертом российских артистов в столице Республики 11 мая завершилось массовое шествие, посвященное третьей годовщине независимости ДНР.

Начало мероприятия запомнилось жителям Республики масштабным действом, его участники воспроизвели на арене РСК «Олимпийский» события различных периодов становления и жизни Донбасса.

Центральной темой стала борьба жителей региона в период Великой Отечественной войны, а также продолжающаяся война за свободу Республики.

Участие в выступлениях приняли более тысячи человек, в том числе детские творческие и спортивные коллективы, члены конно-спортивных клубов Республики. По завершении официальной части перед жителями и гостями столицы на РСК «Олимпийский» выступили группы «Мираж», «Русский размер», «Челси», а также известные исполнители Александр Маршал, Джанго и другие.

Одним из ярчайших моментов концерта стало исполнение Александром Маршалом легендарной композиции «На безымянной высоте», которую зрители «Олимпийского» пели стоя вместе с исполнителем. Участие в торжествах на РСК «Олимпийский» приняли более 20 тысяч человек.

Стоит отметить, что на праздновании Дня Республики присутствовали и жители подконтрольных Украине районов Донбасса. Финалом праздничной программы стал грандиозный салют в честь Дня Республики в парке им. Щербакова и на РСК «Олимпийский». Источник

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Александр Маршал о своем визите в Донбасс



В Донецке на республиканском спортивном комплексе «Олимпийский» прошел концерт посвященный дню Республики с участием известных российских исполнителей в жанрах «поп», «рок» и «евродэнс» в центре столицы ДНР, со сцены прозвучали песни Алексея Поддубного (Джанго), Александра Маршала, группы «Мираж», коллектива «Русский размер» и поп-группы «Челси».

Перед своим выходом на сцену Александр Маршал поделился с журналистами впечатлениями о городе и жителях Донецкой Народной Республики.

«Я много раз был в Донецке, у меня очень много друзей было в Донецке. Тут в Донецке все веселые, город чистый, не сравнится с некоторыми российскими городами. Я ожидал другого. Настрой у Вас серьезный и дух тоже, молодцы. Я хочу пожелать всем нам чтобы закончилась война на земле, особенно у Вас», — сказал Александр Маршал.

«У нас растут дети и что они видят. Надо договариваться, ради детей, так нельзя. Есть разные мнения, вот Макаревич поехал на ту сторону, я думаю по-другому. Нельзя было стравливать наши народы, мы один народ и всегда жили в мире», — отметил исполнитель.

«Держитесь, вы молодцы, я хочу сказать что я с Вами и никогда Вас не брошу!», — добавил Маршал.

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Досрочное закрытие

Выставка в честь ветеранов АТО в Киеве закрылась досрочно.

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Власти Украины с 5 мая полностью прекратили подачу воды в ЛНР

Украинская сторона с 5 мая полностью прекратила подачу воды в Республику. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР «Лугансквода».

«5 мая Украина полностью прекратила поставку воды в Республику», — отметили на предприятии.

В «Луганскводе» напомнили, что ранее украинская сторона объясняла остановку подачи воды ремонтными работами и задолженностью «Попаснянского водоканала» перед «ЛЭО» за электроэнергию.

«На сегодняшний день все города Республики и населенные пункты обеспечиваются только за счет объемов, добываемых на территории Республики, в связи с этим мы испытываем определенный дефицит в объемах добываемой и распределяемой воды, он составляет около 30%», — отметил директор ГУП «Лугансквода» Александр Авершин. «Для выхода из данной ситуации мы вынуждены ввести графики подачи воды по городам, которые согласованы с администрациями городов. Информацию о графиках можно посмотреть на сайте ГУП ЛНР «Лугансквода», а также на сайтах администраций», — сообщил он. «На случай невозобновления подачи воды разработаны определенные мероприятия, которые потребуют определенных финансовых затрат для того, чтобы можно было обеспечить население Республики только за счет собственных источников», — добавил он.

Ранее уполномоченный представитель Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы не принимать от ЛНР оплату за воду.

Украинская сторона 4 мая без объяснения причин на 85% сократила подачу воды в Республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС).

Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий сообщал о том, что Республика и Украина в принципе решили вопрос поставок воды с подконтрольной Киеву территории Луганщины. Он подчеркнул, что «в будущем с каждым днем эта проблема (поставок воды с подконтрольной Киеву территории) будет все меньше», так как власти ЛНР прилагают усилия для обеспечения Республики водой, добываемой на своей территории, и «возможности для этого есть».

Несмотря на достигнутые договоренности о поставке воды в Республику, Киев с начала 2017 года неоднократно без предупреждения прекращал подачу воды с подконтрольных ему водозаборов.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

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