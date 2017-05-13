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Александр Росляков. Федеральная молитва

17:47. 13 мая 2017 Просмотров - 142 5 коммент. Опубликовал:

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Не работать, не учиться;

В нашей нынешней стране

Надо правильно молиться –

Сразу будешь на коне!

 

Вор какой-нибудь спалился,

Светит вору крупный срок,

Но как следует взмолился –

Глядь, и Бог ему помог!

 

А какие-нибудь дуры

Помолились невпопад –

И уже прокуратура

Строит им наземный ад.

 

В этом набожном тумане

И судить того не смей,

Кто примерный мусульманин

Или знатный иудей!

 

Православные пророки

Процветают с их куста,

Выжимая дружно соки

Из распятого Христа.

 

Обложили бедолагу,

И с его печальных глаз

Так и капает в их флягу

Самый хлебный в мире квас!

 

От границы до границы –

Разоренье и потоп:

Вся страна ушла молиться,

Расшибая об пол лоб!

 

И российскому пилоту,

Дабы с неба не упасть,

Предлагается до взлета

Обмолить с попом матчасть.

 

Ну, а мы стараться рады

Во спасение страны –

И давай дышать на ладан,

Как объелись белены!

 

Русь обратно опопела

И решила навсегда:

Ставить свечки – это дело,

Остальное – ерунда!

 

А не внявших этой байке

Скоро станут во дворах

Приводить путем ногайки

В надлежащий Божий страх.

 

Харе Кришна, Харе Рама!

Понося былых «совков»,

Мы теперь возводим храмы

Вместо заводских цехов!

 

Кто не сеет и не пашет,

Но трезвонит громче всех –

И имеет полной чашей

Весь набор земных утех.

 

Верить в Бога – это круто,

Это – хапать без вины,

Это новая валюта

При распаде всей страны.

 

Это плата нашей власти

Сводной армии кликуш

За аренду ихней снасти

Для смиренья глупых душ.

 

Под молитвенные струи

И тому подобный блуд

Все сегодня так воруют,

Как последний день живут!

 

Обожравшийся вельможа

И безбожный казнокрад

Так и лезут вон из кожи

Улизать святой оклад!

 

Эти блудные моленья,

Эта склонность об пол лбом

Нас скатили на колени,

Обеспечив наш разгром.

 

Раскаталась эта клизма

На общественных костях…

Здравствуй, мир капитализма

И разруха на местах!

 

Нынче боги к людям строги,

Как любые господа,

А ущербных и убогих

Будут в мире драть всегда!

 

Я не против всякой веры,

Как не против кислых щей –

Но и то, и то без меры

Не полезно для людей.

 

Где же выход из оврага

И развязка от узла? –

Делай лично больше блага

И не делай ближним зла!

 

И не ври, что рад стараться,

Да не можешь сам никак

Отличить добро от гадства –

Это может и дурак!

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/18540/-

Метки: общество, Россия
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5 коммент.»

  • 144 22
    Антон 13 мая 2017 в 18:07 Ссылка Пометить
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    Если че так семейство Клинтон, одни из самых ярых противникрв федерализации. И если кто-то ставил против них, то только поэтому. Трамп вообще не в курсе че это такое и если кто ставил на него полный мудак
    У какой-то суки зародились сомненья в федерализации России, в множестве религий и интересов? Пишут трёх стольным ямбом, что б 10 минут не листать
    Давайте отсоединим Татарстан и будем все Лехами Козловыми
    Уродство и различные культуры, это разные вещи
    А я хочу общаться с Гузелями, Динами и Гульнарами
    Или автор хочет увидеть в России США, где вообще нет государственного языка, где есть Китайский квартал, Меленькое Токио и Бруклин

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  • 482 326
    Вадим 13 мая 2017 в 18:48 Ссылка Пометить
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    Прочитал текст,прочитал Ваш,уважаемый,коммент,ничего не понял (в смысле что Вы в своем комменте имели в виду).
    Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитал текст,и все равно ничего не понял.
    Будьте добры,разъясните Вашу позицию.Заранее благодарен.

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  • 144 22
    Антон 13 мая 2017 в 18:59 Ссылка Пометить
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    Да я сам стих читал ничего не понял, у автора стихотворный слог жидковат
    Только понял я по буквам шрифтом 45 “Нет федерализации” и по тому, что православные и масульмане молятся в разные стороны света хотя и те и другие молятся на Восток, что автор дурак. В стране нужно искать единство
    Ну епт с наилучшими пожеланиями, Оксфордская школа бизнеса, класс аристократов и мы умеем быть вежливыми

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  • 482 326
    Вадим 13 мая 2017 в 19:30 Ссылка Пометить
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    Я понял из текста,что он написан в форме иронии.
    И автор имеет в виду то.что во власти рука руку моет-а мы по боку.Извините,не хотел Вас обидеть.Просто стараюсь, хоть иногда .быть вежливым.

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    Антон 13 мая 2017 в 19:47 Ссылка Пометить
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    Видите как приятно быть вежливым все друг друга поняли

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