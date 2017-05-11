Курортный сбор – доводы против

На минувшей неделе правительство Медведева внесло в Думу проект закона. Вот как об этом написали новостные агентства: «Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о внесении в Думу закона о проведении эксперимента по взиманию курортных сборов. Об этом сообщается на сайте правительства. «Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях», — говорится в сообщении. Предусматривается, что размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки».



Казалось бы, мелочь – 100 рублей. Но перед нами серьезная проблема, которую стоит серьезно обсудить. Потому, что перед нами очередное решение правительства, которое вместо пользы принесет обратный эффект для туристической сферы нашей экономики.

Сначала ответим на вопрос, зачем вообще планируется введение этого «курортного сбора». Разумеется, только в благих целях: все доходы, полученные за счет данного сбора, останутся в региональных бюджетах, их планируется инвестировать в развитие и улучшение туристической инфраструктуры.

Перед нами чистая, просто кристальная логика либерального подхода к экономике. Все должно оплачиваться за счет того, кто что-то получает. Если вы жилец дома, то ремонт дома должен осуществляться за ваш счет. Если вы студент, то вы должны платить за обучение. Если бы, не дай Бог, заболели, то готовьте деньги на свое лечение, потому, что в ходе «реформ» здравоохранения и образования доля всего платного возрастает, а бесплатного начинает стремиться к нулю. Это квинтэссенция либерального подхода к экономике, к жизни вообще: все меряется деньгами, все за деньги, все ради денег.

Ну, если денег нет? Тогда, сами знаете. Держитесь…

Вывод первый: попытка решения всех проблем государства в логике либеральной экономики «все за деньги», на самом деле проблем не решает, а создает социальное неравенство во все большем масштабе. Что делает государство неустойчивым к внешнему воздействию.

Обычно либералы, когда что-то у нас создают, обязательно кивают на опыт Запада. Есть ли курортный сбор на Западе? Есть. Почему бы не сделать у нас, так как у них и тогда курорты сразу у нас, станут, как у них – вот логика введения курортного сбора, без всякого понимания особенностей нашей страны и нашей реальной ситуации.

Не случайно в самом начале истории введения сбора в Краснодарском крае попытались от этой идеи отказаться, мотивировав это негативным опытом от введения налога в 2004 году. Тогда поступления от него составили 4 млн рублей, но администрирование пошлины превысило эту сумму. Но во внесенном правительственном законопроекте «эксперимент» по введению курортного сбора будет и в Краснодарском крае.

Как должна выглядеть ситуация, по мнению правительства, которое то ли не хочет, то ли не может знать и понимать, как живет народ страны? Каждый, кто приезжает на курорт, размещаясь в отеле, платит сбор – те самые максимум 100 рублей в сутки. Накапливаются серьезные суммы, которые потом региональные власти вкладывают в развитие курортов. Что будет в реальности? Все будет совсем не так.

А) Кто ездит на курорты Италии или Испании, на лазурное побережье Франции? Кроме жителей этих стран, там очень велик поток иностранцев. Равно, как и в европейские столицы вроде Рима, где также есть сбор с туристов. На курорты Крыма, Краснодарского края, в лечебницы Ставропольского края и Алтая едут в подавляющем большинстве граждане России. Иностранцев там крайне мало и они составляют незначительную часть турпотока, особенно если наших братьев из Белоруссии или Казахстана за иностранцев не считать.

Б) Каков размер курортного сбора на Западе? В среднем от 1,5 до 5 евро в сутки. Что такое 1-2 евро для жителя Западной Европы? Ничтожно малая сумма, которую при этом в основном платят ИНОСТРАНЦЫ. Что такое 100 рублей для жителя России? Совсем иная величина. По расчетам для лечебниц, куда приезжают наши граждане попить воды, поправить здоровье, минимальная стоимость путевки составляет сегодня около 2400 рублей в сутки. Добавка пресловутых 100 рублей, означает рост цены путевки примерно на 4,5%. Это весьма существенно, если умножить сумму на пару недель и как минимум на двух человек. При этом не будем забывать, что речь идет о тех, кто копит на поездку на курорт или в санаторий весь год. Таких граждан у нас огромное большинство – им откуда взять лишние 3-4 тысячи?

В) Во всем мире подходят к решению проблемы гибко. Размер сбора зависит от звездности отеля. Например, за ночь в гостинице 3* в Риме придется заплатить 4 евро с человека, в Венеции — 2 евро, 1,5 евро — в Генуе. Самые высокие туристические сборы — в Риме в пятизвездочных отелях: постояльцам придется заплатить по 7 евро с человека за ночь. В Милане и Венеции налог для гостей отелей 5* составляет 5 евро. Чем выше категория гостиницы, тем выше оказывается туристический налог. Такой порядок действует в Берлине, Кельне, Дортмунде, Фрайбурге, Эрфурте, Аахене и других городах Германии При этом в ряде городов с туристов взимают фиксированные суммы. В Гамбурге придется заплатить от 1 до 5 евро с человека за день – опять-таки в зависимости от класса отеля, в Веймаре — от 1 до 2 евро, в Бремене — от 1 до 4 евро. В голландской Гааге сбор также зависит от звездности отеля. С постояльцев кемпингов и гостиниц без звезд собирают по 1,27 евро за день. С гостей отеля 5* — 4,76 евро. В Париже налог варьируется от 0,99 евро с человека в день до 4,4 евро для постояльцев отелей категории Palace.

Что предлагается у нас? У нас для всех одинаковый сбор. Приехал в дорогой отель, где номер 15 000 в сутки – плати 100 рублей, остановился в отеле за 2500 тысячи – сумма не меняется. Это значит, что платить опять будут …бедные. Богатые и обеспеченные не заметят разницы в цене, малоимущие, которые тоже хотят и имеют право отдохнуть, окажутся в сложной ситуации. Разве это справедливо? Нет. Но либералы из экономического блока правительства, такими категориями, как справедливость не мыслят и что это такое не понимают.

Г) Следующий вопрос, который надо себя задать: где люди охотно платят налоги у нас или на Западе? На Западе. Не будем сейчас погружаться в историю, почему это, но это состоявшийся факт. Точно также люди у нас не хотят платить поборы и сборы, которые они считают несправедливыми. Сомневаетесь? Тогда поезжайте в аэропорт Москвы или Питера. Вы увидите, как на подъезде к зоне платной стоянки стоят десятки машин. Чьи водители не хотят стоять на парковке и потратить на эту пару сотен рублей. При этом машины, которые не едут на стоянку отнюдь не бюджетные. Их водители не хотят платить деньги не потому, что денег мало. А вот потому. Они даже вам точно не смогут пояснить свои действия, потому, что руководствуются в данном случае не финансовыми соображениями, а соображениями морали и справедливости.

Из всего вышесказанного вытекает следующий вопрос: какова доля частного сектора, мелких частных гостиниц, которые на наших курортах и сегодня «экономят на налогах»? Не будем оценивать её в процентах, просто обозначим тот факт, что она есть и солидная.

Как вы думаете, введение обязательного курортного сбора для постояльцев отелей, приведет к росту этой доли или её сокращению? Очевидно, что те, кто сдает квартиру приехавшим на море, не будет брать с них налог и тем самым получит лишнее конкурентное преимущество перед большими отелями, санаториями и пансионатами. Соблазн работать «в темную» только возрастет. Поразительно, что правительство, которое вроде этот факт понимает в сфере подоходного налога и потому отказывается менять плоскую шкалу в 13%, в другой ситуации упорно не понимает, что увеличение поборов с туриста, неизбежно вытолкнет часть турпотока в тень с потерей вообще всех налогов с этой части.

Д) Следующий вопрос, который стоит задать: с кем конкурируют крупные отели Краснодарского края или Крыма? Не с мелкими отелями своей зоны, не с квартирами своего города. Главный конкурент это отели Турции. Вот выбор, который делают наши граждане. Куда поехать: в отель в Ялту, в отель в Сочи или в отель в Турцию? Конечно, часть граждан России не поедут в Турцию по «геополитическим и политическим причинам», но мы то говорим о ситуации в целом. И что в этой конкурентной борьбе делает правительство для НАШИХ КУРОРТОВ? Вводит курортный сбор, который удорожает поездку на море в Россию. Что делает правительство Турции? Выплачивает субсидии своим отельерам и владельцам чартеров.

Вывод второй: очевидно, что введение курортного сбора в предлагаемом виде, без дифференциации по стоимости отелей, в ситуации конкуренции со стороны Турции, когда значительная часть «жилья для туристов» у нас «в тени», может привести только к уменьшению турпотока в официальный, белый туристический сектор российских курортов. Поэтому газетные страницы, сразу после начала обсуждения идеи о курортном сборе, сразу запестрели такими заголовками: «Ведущие здравницы отказываются от введения курортного сбора». И тот факт, что от сбора будут освобождены дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, Герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, а также те, кто приехал в регион учиться или работать» – ситуацию никак не меняет.

Так, что вообще нельзя вводить курортный сбор? Вообще отказаться от этой идеи?

Для всякой идеи важно её воплощение. Когда президент Путин давал поручение правительству по поводу курортного сбора, он «потребовал с осторожностью подходить к вопросу о введении региональных курортных сборов. При этом в целом он поддержал идею, отметив: «Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих». То есть делать надо ТОЛЬКО с соблюдением логики, аккуратно, но не надо это делать В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, обязательно.

Так вот правительство в очередной раз не справилось с поручением главы государства. И дело даже не в том, что в очередной раз Д.А. Медведев и его подчиненные нарушили сроки выполнения поручения главы государства, точно также как не выполнили вовремя майские указы Путина. (Президент в своем поручении правительству от 22 сентября обозначил, что выполнить его необходимо до 1 марта 2017 года.)

В предложениях правительства нет логики, которая позволит им принести пользу, а не нанести вред.

Курортный сбор можно вводить там, где не отдыхают малоимущие граждане; куда есть большой поток иностранных туристов; где стоят дорогие отели, в стоимость отдыха в которых сбор будет незаметным; там, где нет никакой внешней конкуренции. Из всех перечисленных в правительственном законопроекте курортных зон, под это подходит только Алтайский край. Поездка на Алтай не дешевое удовольствие, доля иностранцев там будет только возрастать именно из-за того, что другого Алтая, другой подобной природы более нет нигде в мире. А море есть.

В сегодняшнем виде, «курортный сбор» есть ничто иное, как налог на малоимущих граждан России, которые хотят отдохнуть или поправить свое здоровье, отдыхая в России.

Назвать это справедливым нельзя. Хотите на лошадке ездить — надобно её кормить. Сначала повышение жизненного уровня, доходов населения – и только после этого курортные сборы, платные дороги и другие «прелести либерализма». И никак иначе.

Источник: nstarikov.ru