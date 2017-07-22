Курортный сбор с россиян – по сути в пользу Эрдогана

В правительстве таки утвердили курортный сбор с соотечественников в России. Правда, добавили: «Это делать очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих». В переводе с политического на народный: «Мы вас будем драть, но очень нежно, вы даже не почувствуете!»

Вот и ответ на вопрос о том, как развивать внутренний туризм: вместо того, чтобы сделать авиаперелеты доступными простому человеку, надо всего-навсего еще немного увеличить цены.

Курортный сбор практикуется во многих странах мира – например в Таиланде есть так называемые национальные парки (острова всякие и т.д.). Чтобы посетить их, надо входной билет купить. Но там видишь, за что платишь: райские уголки, всё ухожено. У нас же туристический сбор – за чурчхелу, шаурму, платный сортир и песни Михаила Круга из проезжающих мимо автомобилей.

«Если для нашей страны «курортный сбор» – это принципиально новый, не имеющий аналогов инструмент, то в мировой практике подобные сборы с туристов имеют достаточно широкое распространение», – сказали все в том же правительстве.

А еще в мировой практике широко распространены такие пенсии, что на них жить можно. Об этом почему-то забыли сказать, равно как и о том, что в мире используется практика курортного сбора с иностранных туристов, а не со своих граждан. Взять из мировой практики качество дорог и домов наши правители почему-то тоже не спешат.

Предполагается, что средства, вырученные с курортного сбора, будут собираться в специальный Фонд развития инфраструктуры, а уже затем направляться на ремонт или создание этой курортной инфраструктуры заново. Логика чисто российская: инфраструктуры нет, но сбор с туристов мы возьмем.

Вообще при капитализме обычно поступают несколько иначе: сперва вкладывают деньги в проект (например на инфраструктуру), а уже потом они получают прибыль, в нашем случае за счет притока посетителей. Как это происходит у нас: инфраструктуры нет, грязь и разруха, но дайте нам деньги наперед, мы все разовьем.

Но беда в том, что когда деньги платятся вперед, на обещаниях все и заканчивается.

А тем временем Турция наращивает поток российских туристов – так как сначала создала для них наилучшие условия. И наш курортный сбор, который станет еще одним минусом отдыха на родном море – по сути в пользу Эрдогана.

hueviebin

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/34/19526/-