Кто и зачем спешит принять «Курортный сбор»

В минувшую пятницу Госдума приняла в первом чтении скандальный и вредный закон о введении в России так называемого «курортного сбора». Об этой инициативе мы уже писали в середине мая. Суть её очень проста: за пребывание в курортной зоне Крыма, Ставропольского и Краснодарского края, а также Алтая, нужно будет платить по сто рублей в день «с носа».



«Сначала ответим на вопрос, зачем вообще планируется введение этого «курортного сбора». Разумеется, только в благих целях: все доходы, полученные за счет данного сбора, останутся в региональных бюджетах, их планируется инвестировать в развитие и улучшение туристической инфраструктуры.

Перед нами чистая, просто кристальная логика либерального подхода к экономике. Все должно оплачиваться за счет того, кто что-то получает. Если вы жилец дома, то ремонт дома должен осуществляться за ваш счет. Если вы студент, то вы должны платить за обучение. Если бы, не дай Бог, заболели, то готовьте деньги на свое лечение, потому, что в ходе «реформ» здравоохранения и образования доля всего платного возрастает, а бесплатного начинает стремиться к нулю. Это квинтэссенция либерального подхода к экономике, к жизни вообще: все меряется деньгами, все за деньги, все ради денег.

Ну, если денег нет? Тогда, сами знаете. Держитесь…».

Не случайно главным лоббистом этого закона является как раз правительство «Единой России» во главе с Д.А. Медведевым.

Для любого, кто хоть немного знаком с российским туристическим бизнесом очевидно, что пользы от закона не будет, а вот вред будет весьма ощутимым. Для этого нужно задать вопрос, кто главный конкурент отелей «на нашем море». Главный конкурент это отели Турции. Вот смысл выбора, который делают наши граждане. Куда поехать: в отель в Ялту, в отель в Сочи или в отель в Турцию? Разумеется, патриотически настроенные граждане к туркам не поедут, но в целом выбор стоит именно такой.

И как же правительство Медведева поддерживает «отечественных производителей» в ситуации? Вводит курортный сбор, который удорожает поездку на море в Россию. Что делает правительство Турции? Выплачивает субсидии своим отельерам, платит российским владельцам чартеров определенную сумму «за голову» каждого российского туриста, привезенного на турецкий курорт.

Вот и вся разница в подходах: у нас правительство «Единой России» не развивает курорты, не предоставляет льготные кредиты, едва субсидирует авиасообщение (и то только с Крымом). И к этому вводит ПЛАТУ за нахождение на курорте.

В Турции – льготные кредиты для строительства отелей, субсидии отельерам и российским турперевозчикам. Никакой платы за пребывание на курорте дополнительно.

По-моему весьма наглядно.

В сегодняшнем виде, «курортный сбор» есть ничто иное, как налог на малоимущих граждан России, которые хотят отдохнуть или поправить свое здоровье, отдыхая в России. Можно даже сказать – что курортный сбор – это «налог на патриотизм».

Однако на этом странности ситуации не заканчиваются

В России ведь много умных и знающих людей – это в финансово-экономический блок правительства их по какой-то трагической случайности не берут. Но в целом в стране специалистов очень много, наряду с людьми, которым здравый смысл подсказывает одно: в таком виде курортный сбор это зло и вред.

С момента инициации правительством идеи курортного сбора и внесения соответствующего законопроекта, до его принятия в первом чтении, прошел целый ряд событий.

Вот их перечень:

Против курортного сбора совместно выступили профсоюзы и предприниматели.

«Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) отказалась поддержать законопроект о введении курортного сбора в экспериментальном режиме в четырех регионах России. Против выступили две стороны из трех — профсоюзы в лице ФНПР и работодатели в лице Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Третья сторона — правительство РФ ранее одобрило законопроект».

«На заседании трехсторонней комиссии представители работодателей и профсоюзов заявили, что реализация законопроекта в предложенной редакции приведет к повышению фискальной нагрузки на граждан и может затормозить развитие внутреннего туризма в России. «Мы этот закон внимательно изучали, когда он ещё пришел на экспертизу, и высказали по нему отрицательное мнение, оно было высказано также на комиссии по законопроектной деятельности, — сказал глава РСПП Александр Шохин. — С нашей точки зрения, закон вредный методологически даже… Этот закон будет явно, может, и не основным, но все-таки тормозом по развитию курортного туризма». Значительно резче выступил на заседании комиссии председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков: «Вы губите всю эту отрасль экономики этим законом в том виде, в котором он в настоящее время представлен… Вы оценивали уровень конкурентоспособности курортов перечисленных регионов по сравнению с дешевой нынче Турцией, где стоимость человеко-дня вместе с перелетом в 1,5 раза ниже, чем стоимость человеко-дня в любом из перечисленных здесь регионов, и как это скажется на курортном бизнесе в нашей стране?»

После чего представлявший в комиссии правительство РФ министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил: «И работодатели, и профсоюзы считают, что правительство должно отозвать? Тогда можно это зафиксировать в протоколе…».

Состоялось обсуждение курортного сбора в Общественной палате.

«Члены Общественной палаты (ОП) и эксперты раскритиковали законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах и призвали к доработке документа. Законопроект сырой, его нужно дорабатывать», — сказала корреспонденту ТАСС глава комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников Елена Сутормина после завершения обсуждения документа».

В Думе законопроект ругали, признавали сырым и даже вредным, но … рекомендовали принять в первом чтении.

«Замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов заявил о создании рабочей группы по корректировке налоговой политики в сфере индустрии туризма, которая займется доработкой нашумевшего законопроекта о курортном сборе. «Заинтересованные регионы будут присылать своих представителей, и мы будем систематически проводить совещания, и в первую очередь выслушивать пожелания регионов, как сделать так, чтобы эта работа стала более эффективной», — сказал Кривоносов о планах рабочей группы. Кроме того, глава думского комитета признал правоту позиции, что курортный сбор снижает ценовую привлекательность отдыха в России. «Наша задача — снижать стоимость турпродукта, чтобы цена соответствовала качеству. А здесь получается, в любом случае это ведет к повышению — неважно, кто платит, предприятие или гости, туристы», — констатировал Сергей Кривоносов».

«Законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях рекомендовано принять в первом чтении, заявили в думском комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи».

«Между тем профильный комитет Госдумы по бюджету отметил, что ко второму чтению законопроект требует серьезной доработки. Так, например, глава профильного комитета Андрей Макаров («Единая Россия») назвал документ «безграмотным». В частности, правительство предполагает, что региональные бюджеты профинансируют эксперимент с курортным сбором. Однако, как отметил профильный комитет, законопроект не дает уточнений в вопросе о том, могут ли власти на местах отказаться от проведения эксперимента в целом».

Ситуация, по меньшей мере странная: предприниматели против, профсоюзы против, общественность против. Даже сами депутаты называют закон вредным, сырым и безграмотным, но … спешат его принять. Чудеса, да и только.

«Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении курортного сбора, несмотря на то, что депутаты сочли его «сырым». Так что предстоит масштабная доработка. Согласно поправкам, плата с туристов будет взиматься в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Принять закон необходимо до конца весенней сессии, чтобы эксперимент все же начался в 2018 году, отметил глава комитета Андрей Макаров. При этом он заявил, что это «безграмотный законопроект», но депутаты сейчас вынуждены его принять, потому что проблема, которая поднята, очень важна. «Мы понимаем важность этой проблемы для страны», — заверил глава думского комитета».

А почему так важно, чтобы «эксперимент» начался именно 1 января 2018 года? Что за спешка такая?

Никакого другого ответа кроме «геополитического» на этот вопрос не возникает. В марте 2018 года президентский выборы и создание социальной напряженности к этой дате – главная задача тех, кто хочет создать В.В. Путину дополнительное недовольство граждан. Чтобы либо ослабить его позиции перед выборами, либо даже из-за этого попытаться убедить Путина не идти на выборы.

Особенно любопытно на этом плане поведение некого инкогнито, взявшего на себя роль оракула. В кулуарах Думы ходят упорные слухи, что настаивает на столь скорейшем принятии закона о курортном сборе … Путин. И именно поэтому надо якобы срочно принимать сырой документ. Но это неправда.

На самом деле президент никогда не говорил о необходимости срочного принятия этого закона. Даже наоборот: когда Путин давал поручение правительству по поводу курортного сбора, он «потребовал с осторожностью подходить к вопросу о введении региональных курортных сборов. При этом в целом он поддержал идею, отметив: «Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих». То есть делать надо ТОЛЬКО с соблюдением логики, аккуратно, но не надо это делать в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, обязательно. Срочно. На фоне осуждения и критики этого закона со всех сторон.

Так кто же вводит в заблуждение депутатов Думы и зачем все это делается?

Вот главный вопрос, который хочется задать по факту принятия в первом чтении закона о курортном сборе.

Источник: nstarikov.ru