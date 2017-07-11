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Выездной курортный сбор: 100 руб. в день — не деньги, не обеднеете

20:52. 11 июля 2017 Просмотров - 72 3 коммент. Опубликовал:

Депутат Ленобласти нашел очередной способ «честного» изъятия сбережений из кошельков отдыхающих.

Выездной курортный сбор: 100 руб. в день – не деньги, не обеднеете
 

Платить курортный сбор за отдых не в Крыму, на Алтае или в каком другом российском регионе, а выезжая за рубеж, предлагает депутат из Ленобласти Владимир Петров. При этом сумма сбора не должна превышать ста рублей с человека за сутки. С таким предложением народный избранник обратился к главе Ростуризма Олегу Сафонову.

Поскольку отечественным пляжам, а также достопримечательностям, россияне предпочитают сейчас «любые другие, лишь бы за границей», то есть смысл, считает В. С. Петров, обязать их «платить за удовольствие». А собранные средства направлять на развитие туристической инфраструктуры Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Северного Кавказа и других перспективных мест отдыха в РФ. Ведь «без серьезных финансовых влияний и участия государства тут никак не обойтись», — уверен Владимир Станиславович.

С этим его утверждением вряд ли кто будет спорить. О том, что наши внутренние курорты требуют «серьезных вливаний», говорится давно и на всех уровнях. Толку, правда, от этих разговор пока никакого. Финансирование как было «по остаточному принципу», так и остается. Регионы как сидели, сложа руки в ожидании федеральной помощи, так и продолжают сидеть. Взять тот же Крым, всеми нами родной и любимый.

В начале июня 2010 года ваш корреспондент заезжала к близким друзьям в знаменитую некогда «Всесоюзною здравницу» — Евпаторию, воспетую ещё Маяковским. Недолго, на пару дней. Но их хватило, чтобы увидеть, во что превратился этот славный прежде городок с песчаными пляжами и прозрачной морской водой. Выглядел он захудалой, Богом забытой деревней. На центральных пляжах — какие-то торговые палатки, грязь, причалы без прогулочных кораблей, полуразрушенные штормами. И отдельные сиротливые фигурки загорающих. Это в июне-то!.. Одним лишь смогла тогда все это объяснить: тем, что украинская власть курортом не занималась. Ни евпаторийским, никаким другим крымскими вообще.

Но вот уже три года как власть на полуострове своя, российская. «Поехал» курортник, как в лучшие годы — до 5 млн. человек за лето, как говорят.

 — Да, ну, какие пять миллионов, что ты, давно столько отдыхающих у нас не было, — ответила на мой звонок подруга Валентина Яковлева. — Курортников в этом году мало. Как собственно и в прошлом. Вот в 2015-м точно было много. Цифру не скажу, но непросто было снять «угол», хотя у нас почти весь город всегда в сезон сдает жильё приезжающим, тем и кормимся обычно.

«СП»: — Так уж ничего и не изменилось за последние три года?

— Цены сильно выросли. Вот у вас в Питере черешня продается? По 200−250 рублей за килограмм? А у нас в Евпатории, где ветки ломятся от урожая, она на 100 рублей дороже. И мясо дороже, и хлеб. И бензин. А условия для отдыха остались почти такими же, как и пять, и десять лет назад. Администрация говорит: нет средств…

 

Однако вернемся к инициативе Владимира Петрова. Сама по себе она не нова. Подобные предложения уже звучали. Обсуждались, но поддержки не нашли. В первую очередь, у туроператоров. Их задача продать как можно больше путевок, привлекая потенциальных покупателей доступной ценой. Введение «налога на выезд» априори увеличит стоимость отдыха. Нетрудно посчитать: если по 100 рублей с человека в день, как предлагает В. С. Петров, то за двухнедельный тур среднестатистическая семья из четырех человек должна будет заплатить дополнительно 5600 рублей. Вроде и немного. Но на отдых рядовым так сказать россиянам деньги приходится обычно копить, отказывая себе в чем-то другом. И эти «небольшие» 5600 могут стать той самой «непреодолимой преградой», за которой отпускной вояж переходит в «дачное сидение».

— Моя инициатива родилась в ответ на принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о введении курортного сбора с туристов, выезжающих на отечественные курорты, — пояснил «СП» депутат Петров. — Нет сомнений, что после второго чтения документ утвердят. И тогда те наши соотечественники, кто решил отдыхать в родной стране, окажутся в невыгодном положении по сравнению с выезжающими на зарубежные курорты. А дома, в России предпочитают отдыхать обычно менее обеспеченные граждане. И за что им ещё эта дополнительная финансовая нагрузка? Вот я и предложил, если брать «курортный налог» — так со всех!

«СП»: — Сама идея данного сбора, на ваш взгляд, правильная в условиях, когда тысячи россиян месяцами сидят без зарплат, размер самих зарплат неуклонно и неумолимо снижается, а курортный сервис зачастую обещает желать лучшего?

 — Конечно, при сегодняшней экономической ситуации в стране он нецелесообразен. Не исключаю даже, что оттолкнет многих людей от поездок. Но я не член Госдумы РФ, и повлиять на ситуацию с законопроектом, к сожалению, не могу. С другой стороны, во многих цивилизованных странах есть такой сбор. И ничего, «работает». В конце концов, сумма-то небольшая. И касается, уточню, только тех туристов, которые едут отдыхать в составе организованных групп, по путевкам.

«СП»: — Все больше наших соотечественников предпочитает ездить «своим ходом», не пользуясь услугами туроператоров. С помощью интернета можно найти доступное жилье в нужном тебе городе, стране. Остальное, в частности, экскурсии вообще не проблема. «Одиночкой» ещё даже и лучше, увидишь, что хочешь, где хочешь, без спешки и толкотни. Турфирмы в итоге могут и обанкротиться «за не востребованностью».

— Небольшая потеря для страны, поверьте мне. Хотя я уверен, что этого не случится. «Налоговые» сто рублей — приемлемая сумма. При средней стоимости одной путевки в Турцию, столь популярную у туристов из РФ, порядка 70 тысяч рублей, вообще копейки.

«СП»: — Можно узнать, Владимир Станиславович, где сами предпочитаете отдыхать во время летнего отпуска?

— На курорты — российские и заграничные — не езжу. У меня есть задекларированная недвижимость в Германии и Испании, вот туда, как правило, и отправляемся летом с семьёй. Но нынче собираюсь сначала съездить в Сочи, где никогда раньше не бывал, отдохнуть, а заодно проинспектировать гостиницу, принадлежащую Ленобласти. Мы, депутаты, работаем даже когда отдыхаем.

На предложение Владимира Петрова, известного в Северо-Западном регионе РФ благодаря оригинальным, скажем так, идеям, как «областной Милонов», оперативно откликнулась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

 — Подобная инициатива озвучивается не в первый раз. До сих пор отзыв на этот счет со стороны органов законодательной власти разъяснял, что подобные предложения противоречат Конституции, не соответствуя её нормам, — коротко пояснила она, дав понять, что и говорить не о чем.

Тем временем, власти южных регионов оценивают перспективы налога «на отдых». Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что курортный сбор нужен городу «для обновления туристической инфраструктуры и обеспечения лучшей безопасности отдыхающих и местных жителей», предложив ограничить его размер 20−30 рублями в сутки. По его словам, принимать решение о сумме должен сам город. При этом логично начать с минимальной цифры, и посмотреть на реакцию туристов. «На фоне того, что Турция демпингует, будет неправильным вводить сбор в 100 рублей в день», — считает он.

А в Крыму развернулась целая компания под названием «игра на повышение». Лидером долго был министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий. Он настаивал на 300 рублях единовременно с курортника. Но в итоге победил глава республики Сергей Аксенов, освободивший министра от должности. Сам Аксенов остановился на цифре «50 и единовременно».

— Я очень плохо отношусь к идее взимать данный сбор с россиян, — категоричен питерский парламентарий Борис Вишневский. — Это любимый способ нашей власти решать свои проблемы за счет граждан. Вы сделайте отечественные курорты привлекательнее зарубежных, улучшите качество обслуживания, и люди туда поедут и полетят с удовольствием без всяких «завлекаловок». Вопрос именно в качестве обслуживания на курортах, к деньгам это отношения не имеет. Вообще, если говорить о курортном сборе, то дело не в том, какую сумму взимать, а как при сегодняшнем состоянии пляжей, парков, дорог, зон отдыха, самих санаториев и домов отдыха, которые десятки лет не ремонтировались, объяснить туристам, за что они будут платить. Вот вы верите, что эти деньги действительно пойдут на благоустройство, например, пляжей Черного моря?

«СП»: — Не то чтобы не верю, но сомневаюсь.

 — А я не сомневаюсь в том, что до пляжей они «не дойдут». И зачем тогда это всё городить? А налог на россиян, выезжающих отдыхать за рубеж, это вообще чистой воды издевательство. Не иначе.

 

http://svpressa.ru/society/article/176664/

 

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3 коммент.»

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    Ursus 11 июля 2017 в 21:00 Ссылка Пометить
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    Размер поборов и стрижки можно прикинуть. 32 млн зарубежных поездок в год. 10 дней средняя продолжительность. 32 млрд руб в год – размер пирога. Немного вроде – но на виолончели и полеты корги должно хватить.

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  • 346 296
    макс 11 июля 2017 в 21:09 Ссылка Пометить
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    А сбор потом поднимут как о обычно они уже не знают как ободрать население.
    Создается впечатление что у нас на Руси оккупационное правительство которое шлепоет поборы виде платонов,штрафов, налогов чтобы как можно больше купить долговых бума жег фашингтона или банально па пилить и вывести

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  • 2570 2392
    Борис 11 июля 2017 в 21:38 Ссылка Пометить
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    Скоро с покойного на кладбище сбор возьмут, в общем не ту страну назвали Гондурасом, совсем берега потеряли!

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