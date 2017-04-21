Отчет Медведева в Думе: выхода нет

Очередной ежегодный отчет премьер-министра Дмитрия Медведева в Думе напоминал социальную шизофрению. С одной стороны, «прогресс, пусть и небольшой, — как успокаивал премьер, — есть в каждой из отраслей, критически важных для развития страны, а значит, это не просто отдельные успехи, а системные улучшения». С другой стороны, занятость в теневой экономике по итогам 2016 г. достигла рекордных размеров (15,4 млн человек, или 21,2% от общего числа занятых), а Минфин оценил объем «серых» зарплат более чем в 10 трлн рублей. Что-то в нашей «консерватории» явно не так.

Еще немного статистики. Медведев заявил, что по итогам прошлого года ВВП страны сократился всего на 0,2%, хотя иностранные эксперты оценивают спад в 0,8%. Есть и другие данные, показывающие, что до выхода из кризиса нам ой как далеко. Если сравнивать данные Росстата за март 2017 г. к марту 2016 г., то окажется, что оборот розничной торговли сократился на 0,4%, объем платных услуг населению — на 1,3%, инвестиции в основной капитал — на 0,9%, реальные располагаемые денежные доходы — на 2,5%. Вряд ли это тот прогресс, который «видят даже те, кого трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране».

Откровением стало и то, что иностранные спекулянты, в последнее время вваливающие на наш финансовый рынок десятки миллиардов долларов, поступают так потому, что видят «фундаментальные улучшения». Но на «улучшения» спекулянтам наплевать — их интересует прибыль и только прибыль. Которую они у нас исправно получают: по итогам прошлого года доходность вложений в рублевые активы составила рекордные для мира 21% годовых. Другими словами, весомая часть бюджета тратилась не на выполнение государственных функций, а на удовлетворение аппетитов иностранных барыг.

Ничего не говорилось и о раздувающемся при помощи тех же иностранцев финансовом пузыре. В 2016 г. доля нерезидентов в государственных ОФЗ составила 28%, в акциях — до 45%, в прямой спекуляции валютой — до 50%. Один окрик из-за океана или ЕС — и иностранные спекулянты дружно встанут на выход из российских государственных и корпоративных активов с попутным обвалом курса рубля. Не зря же посвященные так волновались перед визитом госсекретаря США в Москву, в случае неудачного результата которого Запад мог ввести новые санкции, запретив инвесторам вкладываться в российские ценные бумаги.

Для чего правительство раздувает пузырь? Для поддержания приятного взору платежного баланса: вот, мол, враги вводят санкции и обрушивают цену на нефть, а сальдо доходов и расходов у нас все равно положительное. Впрочем, положительное до первого «шухера», неважно, связанного с нашей внешней политикой или перегретостью мирового финансового рынка, но об этом во «временном правительстве» не задумываются.

Всего этого в выступлении премьера не было. Зато присутствовало легкое отчаяние от ситуации перманентного идеологического тупика. Как в сердцах сказал Медведев, «дайте универсальный рецепт, если порулить готовы. Что делать дальше? Деньги найдите дополнительные». Помимо прочего это камень в огород приближенных к правительству экономистов, вынудивших премьера признаться в том, что программы антикризисных действий у кабинета нет. В цивилизованных странах после таких «откровений» ставится вопрос об отставке правительства, но у нас, как известно, собственная гордость, а потому тот крик души прошел незамеченным.

Так что же не так? То, что все последние четверть века у нас выстраивалась не модель экономики нации, направленная на повышение уровня и качества жизни социума в целом, а модель экономики кармана, неважно, личного или корпоративного, во главе угла которой — поощрение исключительно крупных предпринимателей и компаний к получению все новых и новых доходов. Не зря же Медведев всю дорогу приводил данные, имеющие отношение как раз к бизнесу, оставляя за скобками «балласт» (нацию).

Все как завещал товарищ Маркс с его знаменитой формулой «товар–деньги–товар». Но разве не видно, что в марксовской формуле зарыто непримиримое противоречие, когда коммерсанты непременно хотят повышать цены на свою продукцию (мы это видим на примере утвержденной тем же правительством ежегодной индексации тарифов «Газпрома» на 8%, вследствие чего, в частности, поползли тарифы ЖКХ), а население мечтает о снижении потребительских цен? Противоречие это разрешается при помощи вмешательства исполнительной власти, но у нас об этом не знают.

Отличие экономики кармана от экономики нации состоит в том, что формула «товар — деньги — товар с прибавочной стоимостью» видоизменяется на алгоритм «товар — деньги — налоги — общественное благо», где на конце вместо корпоративных и частных доходов присутствует все, что удовлетворяет общественные потребности. В переводе с птичьего на понятный это означает увеличение собранных налогов, трансформирующееся в повышение уровня образования, развитие здравоохранения или реализацию инфраструктурных проектов, к примеру, в дорожном хозяйстве или в сфере ЖКХ.

Были ли представлены какие-либо тезисы, свидетельствующие, что правительство поворачивается к людям лицом? Нет. Оттого и уход в «серый» сектор как протест против некомпетентного и коррумпированного госуправления.

Медведев прав в одном — никакого универсального рецепта по выходу из текущего провала не существует. В то же время мировая экономика в последнее столетие наработала множество эффективных способов социально-экономического оздоровления нации. Представить некоторые из них — наш долг, иначе вслед за отдельными депутатами мы рискуем быть обвиненными в критиканстве.

Людей злят не громадные состояния наших олигархов и не огромные габариты их роскошных яхт, а неравенство доходов и возможностей. Во всем мире подобные виды неравенства с разной степенью успешности (но всегда в положительной зоне) устраняются посредством прогрессивного подоходного налога, прогрессивного же налога на наследование (дарение) и снова прогрессивного налога с капитала (с дивидендов, арендной платы за пользование производственными активами, выплат по крупным вкладам).

Народ устал от кадрового непотизма, когда на все мало-мальски хлебные должности назначаются исключительно детки или родственники бюрократов. Чиновничья мотивация проста: отстранят от «кормушки» — не на что будет жить. Однако в Китае в период административной реформы 1983 г. эта проблема была решена посредством наделения бывших руководителей статусом советников новых менеджеров с гарантированием прежних материальных и социальных благ вплоть до сохранения «социального пакета».

Показная забота о молодежи также всем обрыдла. Вместо того чтобы увеличить сумму материнского капитала и помочь молодым семьям с детьми с приобретением жилья, нынешний депутатский и бюрократический корпус упражняется в придумывании все новых способов быстрой траты «материнских» 453 тыс. рублей. Проще говоря, в скорейшем избавлении молодых матерей от государственных средств, например, при приобретении автомобилей или обустройстве собственного дела.

Денег нет? А если обязать все без исключения предприятия с госучастием уплачивать в виде дивидендов не менее 50% чистой прибыли, а для государственных ростовщиков (банкиров) — все 90%?

Во многих регионах у людей вновь просыпается крепостническая идеология, работники чувствуют себя бесправными перед своими хозяевами. Почему бы не внести поправки в Трудовой кодекс, гарантирующие участие работников и менеджмента в доходах производственных организаций? Трудовой кодекс должен определить минимальную долю чистой прибыли, направляемую на материальное поощрение работников и менеджмента. До 1917 г. такая практика существовала на многих русских предприятиях, но после октябрьских событий по понятным причинам утратила актуальность.

Еще одна головная боль — индивидуальные предприниматели (ИП) как наименее защищенная часть российского бизнеса. Почему бы не распространить на все ИП фиксированные гарантии, аналогичные тем, что содержатся в Законе «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»? Государство, частично признавая свою вину за банкротство кредитной организации, могло бы предоставлять фиксированную отсрочку по налоговым платежам тем ИП, средства которых оказались замороженными.

При предоставлении патентов лицам, занятым в «гаражной» экономике, власть должна быть обязана регистрировать самозанятых за счет региональных (местных) бюджетов, представлять легализующимся предпринимателям варианты аренды необходимых помещений и прочих активов за символическую плату, освобождать коммерсантов от всех видов налогов. Взносы по обязательному социальному страхованию должны уплачиваться по схеме для ИП.

Не правительство у нас дурное, а его советчики. Их бы на дыбу, да других «кандидов» в президентском окружении, как видно, нет. А значит, в обозримой перспективе мы будем наблюдать, как рушится не только экономика, но и былая стабильность.

Итог деструкции, как всегда, неизвестен.