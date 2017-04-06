Катасонов предлагает подать коллективный иск в связи с ситуацией с “Димоном” [2017, Система казнокрадов]

КОМПОТ - сладкое кушанье из фруктов и ягод, сваренных в воде с добавлением сахара; смесь сушеных фруктов и ягод, используемая для приготовления такого кушаньяс;

смесь чего-либо разнообразного, не всегда совместимого.

Т. Ф. Ефремова. Толковый словарь русского языка.

В среду, 5 апреля, Госдума рассматривала предложенное депутатами от КПРФ протокольное поручение об обращении в правоохранительные органы с требованием проверить данные о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, изложенные в расследовании и фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК​) Алексея Навального. Госдума отказалась поддержать предложенное КПРФ протокольное поручение. За документ проголосовали только представители фракции КПРФ. Другие оппозиционные фракции - ЛДПР и «Справедливая Россия» - не голосовали.

Думская фракция КПРФ настроена добиться от премьер-министра Дмитрия Медведева пояснений по поводу упомянутых в фильме некоммерческих фондов. В противном случае депутаты выразят пообещали выразить протест вплоть до выхода из зала заседаний Думы 19 апреля, когда, как ожидается, премьер посетит ГД с ежегодным отчетом. «Во фракции считают, что премьер-министру следует разъяснить ситуацию с фондами, упомянутыми в фильме ФБК. Если до 19 апреля <...> не будет высказана более или менее вразумительная позиция или, к примеру, глава кабмина не подаст в суд на Навального, то во фракции обсуждается несколько вариантов реагирования на это», - сказал источник агентства «Интерфакс» во фракции в среду. По словам собеседника агентства, некоторые предлагают все пять вопросов, которые представители фракции могут по регламенту задать Медведеву в ходе его отчета 19 апреля, посвятить теме фильма ФБК. «Звучат и другие идеи, вплоть до того, чтобы всей фракцией выйти из зала заседаний», - сказал источник. Он отметил, что окончательного решения по данному вопросу не принято.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин не поддержал инициативу КПРФ об официальной проверке фактов из расследования ФБК. Володин сказал депутатам, что не видит смысла рассматривать поручение, так как «пострадавшей стороны нет, фактов взятки нет», а фильм ФБК «распространяет лживую информацию» (эту и другие цитаты Володина приводит РБК со ссылкой на источники в совете нижней палаты). По его словам, Володин считает, что «неправильно вовлекать Думу в эту историю». Спикер сказал, что «у всех фракций есть понимание, что надо объединиться, чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб».

Накануне, 4 апреля, во время встречи с рабочими завода ООО «Тамбовский бекон» Дмитрий Медведев впервые прокомментировал расследование ФБК и последовавшие за ним акции протеста.

«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода [компрометирующие] сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», - подчеркнул глава правительства.По его словам, расследование Фонда борьбы с коррупцией о его недвижимости и связанных с ним фондах​ сделано по «принципу компота». «Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей​ и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его», - сказал Медведев. Премьер также отметил, что «человеку, который смотрит это, сложно во всем разобраться», а «если за это еще хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный». Он отметил, что «нападки на правительство» выгодны тем, кто заказывает такого рода материалы, это «люди, у которых есть конкретные политические цели». «Они пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше всех остальных. Все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключающаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей», - сказал Медведев. Кроме того, Медведев указал, что организатор митингов - «судимый персонаж», подставляющий молодых людей для достижения шкурных целей.

Медведев выступит в Госдуме с ежегодным отчетом 19 апреля. По регламенту во время отчета Медведева представители каждой фракции могут задать премьеру по пять вопросов.

Экспертные оценки

Валентин Катасонов: Когда эта информация впервые попала в СМИ и мы увидели видеоролик «Он вам не Димон», то моя первая реакция была такой: премьер-министру надо подавать исковое заявление в суд по поводу клеветы. Всё-таки надо иметь в виду, что наш премьер-министр - это юрист и он должен действовать не эмоционально, а юридически рационально. И то, что такое исковое заявление не было подано, только лишний раз наводит на подозрение, что нет дыма без огня. Так что здесь Медведев проиграл вчистую. Он должен был подать заявление, это же очевидно. И в данном случае КПРФ действует в том русле, как должен был председатель правительства, потому что, действительно, надо снять эти вопросы. Это должен понимать и Медведев. Это должен понимать и спикер Госдумы. Это должен понимать президент. Они пытаются загнать ситуацию под ковёр, а это очень ошибочное поведение. Так что я думаю, что КПРФ в данном случае поступает совершенно правильно. А реакция Володина могла бы меня удивить и насторожить - но меня уже мало что удивляет и настораживает.

Наши чиновники абсолютно «непрозрачны». Несмотря на то, что они подают налоговую декларацию, многое проясняет недавняя история с подписанием президентом специфического закона, который фактически выводит из-под действия Конституции очень узкую группу людей. Я напомню, что в Конституции РФ записано, что гражданин РФ должен платить налоги. Собственно, в нашей Конституции очень длинный перечень прав человека и гражданина - и очень краткий перечень обязанностей. Это обязанность защищать Отечество, охранять окружающую среду и платить налоги. Причём налоги стоят на первом месте. Собственно, не обязательно даже читать Конституцию РФ, потому что в любом учебнике по Конституционному праву и по основам права и государства записано, что главный признак института гражданства - это уплата человеком налогов в казну. Если он не выполняет это обязательство, значит, он не гражданин РФ. А у нас очень многие являются клиентами офшоров. Клиентами офшоров являются чиновники-казнокрады. Клиентами офшоров являются олигархи, члены их семей и всяческая обслуга, которая крутится вокруг и олигархов, и чиновников-клептоманов. Вроде бы был объявлен крестовый поход против офшоров, был принят закон о борьбе с ними. И выяснилось, что, оказывается, в нашем государстве человек может быть гражданином РФ, но при этом не иметь статуса налогоплательщика. Оказывается, такое возможно, если он платит налоги где-то в другом государстве - скажем, в Лихтенштейне, Англии или США. Это вроде бы совершенно противоречит канонам конституционного права, здравому смыслу, мировой практике. В 2010 году в США был принят закон, который лишний раз подчеркнул, что гражданин США - он же и налоговый резидент. То есть даже если гражданин США физически находится где-нибудь на Багамских островах и проводит там большую часть своей жизни, он всё равно должен платить налоги в американскую казну. Более того, американское законодательство расширяет понятие налогового резидента и включает туда миллионы людей, которые являются держателями так называемых грин-карт (зелёных карты). И ещё есть третья категория, которая, даже не являясь держателями грин-карт, тем не менее всё равно являются налоговыми резидентами. А у нас, наоборот, гражданин РФ имеет в своё кармане паспорт РФ, но при этом может не выполнять основную обязанность - платить налоги. Потому что он получает статус налогового нерезидента. У нас многие имеют такой статус, бумагу, подтверждающую, что 183 дня в году и более он находится за границей, значит, уже освобождается от обязанности платить налоги. Многие другие олигархи - скажем, Фридман - практически ничего не платят в российскую казну. Уже само по себе возмутительно.

Но самый возмутительный факт связан с тем, что президент РФ подписал закон, который даёт возможность объявлять себя налоговыми нерезидентами тем лицам, которые включены в чёрные списки западных санкций. Таких людей насчитывается где-то 100-200 человек. Ради этой группки людей принимается специальный закон. Я даже сразу не мог врубиться: почему они удостоились такой привилегии? Оказывается, в силу экономических и прочих санкций они не могут выезжать на пределы РФ и подтверждать свой статус налогового нерезидента - в силу того, что их там могут просто схватить, арестовать. И они, такие бедные, сидят в России и вынуждены платить налоги в российскую казну. Поэтому был принят закон, что таким «бедным людям», страдальцам и жертвам санкций Запада можно предоставить особую привилегию - объявить себя налоговыми нерезидентами РФ. Грубо говоря, они не выезжают за пределы РФ, но могут платить налоги по ставкам Лихтенштейна или британских Виргинских островов. Вроде бы власть борется с офшорами. Борется с нашими клептоманами, коррупционерами. Но это просто самое форменное издевательство, потому что фактически провозглашаются какие-то лозунги, а потом эти лозунги перечёркиваются законами, которые дают полную свободу клептоманам, полную свободу олигархам. Творится полный беспредел.

Я немного проиллюстрировал, как устроена реальная жизни в России. Конечно, все наши законы сконструированы именно под то, чтобы чиновники и олигархи могли здесь грабить, а награбленное выводить за пределы РФ. Вот и в фильме Навального показано, что фактически многие активы, якобы принадлежащие Медведеву, находятся за пределами РФ и управляются доверенными людьми. На самом деле есть множество других расследований, которые доказывают, что эти схемы отработаны, оптимизированы, функционируют. Так что я думаю, что мы на примере расследования «дела Медведева», на котором настаивает КПРФ, могли бы понять, как это происходит.

У нас постоянно по «ящику» показывают заседания Думы и правительства, которые изыскивают резервы для того, чтобы закрыть дыры в бюджете. Но дело в том, что даже если не заниматься так называемой конспирологией и не исходить из презумпции виновности чиновников и олигархов, давайте, можно просто посмотреть на статистику Центрального банка. Я регулярно пользуюсь статистикой ЦБ - платёжным балансом РФ. Там есть статья, которая называется «Сомнительные операции по выводам капитала». То есть даже ЦБ вынужден признавать, что миллиарды долларов выводится из России, и банкиры стыдливо прикрывают это термином «сомнительные операции». Но надо разбираться, что это за сомнительные операции. Многое прояснил Игнатьев, бывший председатель Банка России. Он человек крайне осторожный, крайне сдержанный, но в последний раз, когда он уже выступал с прощальной речью, то признал, что действительно существует гигантская коррупционная схема, через которую из страны выводятся десятки миллиардов долларов. Конечно, Набиуллина этого не может говорить. Набиуллину, судя по всему, изберут на второй срок председателем Банка России. Но если она когда-то уйдёт, то тоже может в порыве откровения рассказать много интересного.

Вот так в реальности замешивается компот - наваристый компот, а совсем не такой, о котором говорил Медведев. Здесь можно припомнить и вчерашнее увольнение с задержанием губернатора Удмуртии Соловьёва. Это такая дымовая завеса, чтобы скандал с Медведевым немножко затушевать и показать: а мы с коррупцией боремся? Да, мне показалось, что эту акцию специально синхронизировали с событиями, следующими после выхода фильма о Медведеве, чтобы хоть как-то нейтрализовать действие этого фильма и всей этой скандальной истории. Но и спикер Думы, и прочие чиновники зря думают, что можно загнать это под ковёр. Это будет мина замедленного действия. Лучше её сейчас взорвать, чем ждать, когда она взорвётся где-нибудь в марте 2018 года.

Как же вести себя русскому патриоту в сложившейся ситуации, когда расставлена «вилка», и нам нельзя ни поддерживать «оранжистов», ни защищать воров? Я думаю, что в данном случае мы должны прежде всего опираться на юридические нормы. Любому нашему патриоту, гражданину России я порекомендовал бы пользоваться Конституцией РФ. Буквально сегодня утром я её открыл и ужаснулся: практически все статьи Конституции нарушаются! Да, мы справедливо ругаем эту Конституцию. Но даже эта куцая Конституция просто растоптана. Поэтому надо для начала хотя бы требовать, чтобы власть соблюдала нормы конституционного права, хотя бы в части налоговых обязательств, в части декларирования доходов и имущества. Был бы Навальный, не было бы Навального - мы всё равно должны были бы действовать именно так. И, безусловно, мы не должны призывать к стихийно-силовому методу решения нашей проблемы. Необходимо действовать цивилизованно, действовать дисциплинированно. Я думаю, что, если мы сумели бы организовывать петиции под которыми стояли бы миллионы подписей, то могли бы сдвинуть с мёртвой точки нынешнюю ситуацию. Миллионы подписей - это фактически получение нами возможности проведения референдумов. Даже если, предположим, власть в лице Конституционного суда, или Верховного суда, или Государственной думы заблокирует процесс, то мы можем проводить такие референдумы де-факто. А референдумы де-факто тоже дорогого стоят.

В сфере тактики наших действий мы должны действовать максимально корректно. Я воздерживался и до сих пор воздерживаюсь от того, чтобы квалифицировать Медведева как клептомана, как коррупционера, как налогового уклониста. Но в то время я, опираясь на наш закон, могу сказать, что этот человек действительно не выполняет требований Конституции, не реализует те права и обязанности, которые вытекают из наших законов. В данном случае не знаю, как назвать защиту своей чести и достоинства - правом или обязанностью? У нас есть достаточно юридических оснований для того, чтобы действовать именно в таком коридоре: не превращаться в навальных и в то же время не быть оппортунистами. Источник: http://ruskline.ru

Димон! пошел вон… за лопатой. Колониальная администрация России. Валентин Катасонов [2017, Паразитическая Система]

Оценка деятельности премьера и правительства Валентином Катасоновым. Царь и бояре, кто кого назначает? Трасты и офшоры, закрома их родины. Налоговые перебежчики или чем расчитались с Усмановым за домик для уточки.

Все равны перед Законом, но кто-то ровнее и Законы для всех разные. Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php