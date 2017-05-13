Депутатам пригрозили. «Тайная империя» Медведева наносит ответный удар

Инициаторы парламентского расследования в отношении «Тайной империи» премьера Медведева попали под пристальный взор руководства Госдумы и российских спецслужб. Некоторые депутаты уже «взяты в разработку», а тем парламентариям, которые хотели поддержать это расследование, вынесены неофициальные предупреждения.

Тайная империя против тайных княжеств

Депутатам Госдумы, планировавшим поддержать парламентское расследование о коррупционной деятельности Дмитрия Медведева, пригрозили возбуждением дел в их отношении и обнародованием данных об их бизнесе. В частности речь идет о нескольких депутатах из трех оппозиционных фракций. Директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин говорит:

«Все поняли, в том числе бенефициары данной кампании, что удар, который они планировали по Медведеву, нанесен по политсистеме вообще. И в интересах абсолютно всех представителей правящих элитных групп, хоть они и враждуют друг с другом, чтобы данная кампания не получала своего продолжения. Поэтому сейчас в интересах всей российской элиты спустить эту кампанию на тормозах».

Напомним, что после выхода документального фильма «Он Вам не Димон» депутаты фракции КПРФ выступили инициаторами парламентского расследования. Они хотели потребовать от Дмитрия Медведева ответов на обвинения в коррупции. Представители ЛДПР и «Справедливой России» также выражали свое негодование по поводу возможной коррупционной деятельности Медведева. Лидер эсеров Сергей Миронов счел, что глава кабмина должен по крайней мере ответить на обвинения Навального, а не молчать. Впрочем справедливороссы сами замолчали и никак не коснулись этого вопроса в ходе отчета премьер-министра в Госдуме. Похоже, воспитательные беседы с парламентариями-оппозиционерами возымели эффект.

Первые жертвы

Один из инициаторов парламентского расследования в отношении главы кабмина Юрий Синельщиков, депутат Думы от КПРФ, уже ощутил на себе последствия нападок на премьера. В отношении Синельщикова возбуждено расследование. Сейчас идет проверка его деятельности в период с 2001 по 2003 год, когда он занимал должность первого заместителя прокурора Москвы.

«Надо было меня скомпрометировать, – говорит Синельщиков. – Направили прокурорам поручения искать компромат, но ничего они найти не могут. Суть компромата в том, что якобы я, будучи первым заместителем прокурора Москвы, крышевал покойного экс-депутата Думы Дениса Вороненкова в 2001 году. Но я не знал его и не ведал, кто он. Ну, а информация пришла от Михаила Игнатова (бывший подполковник МВД), который на телевидении заявил, что в отношении него было незаконно возбуждено уголовное дело и вместо того, чтобы Вороненкова посадить, посадили его. Да, действительно в отношении Игнатова и четырех сотрудников органов внутренних дел, которые совершили целый ряд злоупотреблений, было уголовное дело. Да, я действительно причастен к расследованию этого дела. Игнатову тогда дали 3 года лишения свободы. Теперь он вышел и вдруг заявил, что несправедливо сидел».

Дело Синельщикова – это показательный пример для тех парламентариев, которые могут вновь вернутся к обсуждению расследования Навального. Сам Синельщиков убежден, что подобные действия – не что иное, как политический ход со стороны власти. Он также сообщил, что сейчас возбудили еще одну проверку в его отношении:

«Например, по инициативе Панчина (мэр Ульяновска), я же по Ульяновской области избирался, инициирована проверка обстоятельств, связанных с тем, что я якобы сообщил ложную информацию, когда рассматривали закон Ирины Белых о проведении митингов и демонстраций. Панчин слегка исказил информацию и направил Володину письмо с просьбой провести проверку».

Синельщиков не единственный парламентарий, в отношении которого предпринимались попытки административного давления на фоне скандала вокруг Медведева. Член Совета Федерации, сенатор от Бурятии Вячеслав Мархаев в марте этого года потребовал от СК провести расследование изложенной в фильме «Он Вам не Димон» информации. Однако его инициатива не была поддержана ни Совфедом, ни руководством КПРФ. Более того, Мархаеву пригрозили проблемами в ходе будущей избирательной кампании, если он продолжит развивать эту тему.

«Это был неофициальный сигнал сверху, – говорит осведомленный источник. – Уже СМИ активно распространяют информацию о Мархаеве как о самом богатом кандидате из всех возможных. И неспроста. Это намек, что если в своей предвыборной повестке он будет затрагивать тему имущества Медведева, то его имущество тоже попадет под взор общественности».

Мархаев выдвинут в качестве кандидата на пост главы Бурятии от КПРФ. Политологи высоко оценивают его шансы в соперничестве с его прямым конкурентом, нынешним ВРИО республики Алексеем Цыденовым. Также рассматривается возможность, что Мархаева поддержат ЛДПР и «Справедливая Россия» и он станет единым оппозиционным кандидатом в регионе. Пока стоит отметить, что инициатива по проведению расследования, предложенная Мархаевым, действительно заглохла, и сам он больше к ней не возвращался.

Кондуктор нажал на тормоза

Эксперты убеждены, что ажиотаж в вокруг антикоррупционного расследования ФБК спадает. Административные рычаги федеральной власти сыграли свою роль. Но к проблеме коррупции в высших эшелонах власти общество будет возвращаться, убеждены политологи. По мнению Дмитрия Журавлева, «Димон», покинув вершину российского информационного пространства, будет периодически всплывать:

«Любое информационное событие – скоропортящееся, как бы оно ни было интересно всем тем, кто им интересуется. Если оно постоянно не поддерживается, оно уходит независимо от того, как воспринимается. Но будет ли оно всплывать периодически – это другой вопрос. Это связано с тем, будет ли повод напомнить, а он, я боюсь, будет. Потому что коррупцию практически невозможно победить даже когда все общество идет единым строем. А у нас, прямо скажем, единого строя нет в обществе».

Коррупция во власти – тема, которая всегда горячо обсуждается и сопровождается скандалами. Обществу необходимы каналы выхода социального недовольства. Да, реакция нескольких депутатов и сенаторов на расследование Навального и митинги 26 марта послужила таким каналом. Но получило ли общество ответы? Скорее всего нет. Поэтому политика по замалчиванию проблем и запрет на их обсуждение в обеих палатах парламента может оказать медвежью услугу и премьер-министру в частности, и государственной элите вообще.

Георгий Максимов

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108984/18539/-