Частная жизнь Николая II
23:37. 30 января 2017 Просмотров - 165 Один комментарий Опубликовал: brahman
Старые песни о главном.
Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская повторно обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку художественного фильма Алексея Учителя «Матильда. Тайна дома Романовых». Помимо этого депутат пригрозила подать в суд на создателей картины, вокруг которой разгорелся скандал еще до выхода в прокат, из-за вмешательства в личную жизнь императора Николая II и членов его семьи. «Первый запрос в Генпрокуратуру о необходимости проведения проверки был перенаправлен в Санкт-Петербург, и ответ пришел за подписью и.о. прокурора города. Из него следует, что проверка коснулась только двухминутного рекламного ролика – трейлера, размещенного в интернете», – сообщила в Facebook Наталья Поклонская.
В этой связи депутат решила направить повторный запрос на проверку всего фильма. По словам Поклонской, к проверке сценария необходимо подключить экспертов из числа профессиональных историков и представителей Церкви, «поскольку главными героями являются лица, официально канонизированные Русской Православной Церковью». Еще один пункт в заявлении Поклонской касается проверки расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на фильм «Матильда».
Сама народная избранница считает, что создатели «Матильды» «грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни государя Николая Александровича Романова и Его Семьи». Действия авторов картины подпадают под статьи о клевете, нарушении неприкосновенности частной жизни.
«Тот факт, что Николай Александрович и его семья были убиты, не лишает их указанного права. Таким образом, если нарушение права на неприкосновенность частной жизни не устранят самостоятельно создатели фильма, то мной будет предъявлен иск в суд о пресечении подобных действий, нарушающих гарантированное Конституцией и международными документами право», – заявила Наталья Поклонская.
Премьера фильма «Матильда» должна состояться в октябре этого года. В фильме прослеживается история отношений императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
http://og.ru/culture/2017/01/30/86506 – цинк
PS. Вполне можно допустить, что фильм получится очередным псевдо-историческим отстоем (хотя тут конечно надо посмотреть, прежде чем делать окончательные выводы), Можно даже согласиться с тем, что по факту деятельности "Фонда Кино", который выделяет деньги на различную шляпу, так же стоит провести соответствующую проверку. Более того, судя по тому, на что государственные деньги там выделяются, необходимости проверки уже давно назрела, перезрела и начинает подгнивать. Но мотивировка насчет "нарушения неприкосновенности частной жизни Николая II" безмерно радует своим маразмом. Эдак про исторических личностей вообще кино нельзя снимать, ибо:
Фильм "Викинг" нарушает неприкосновенность частной жизни князя Владимира, который может быть и не хотел, чтобы в кино изображали, как он насильничает и употребляет.
А "Утомленные солнцем-2" нарушают неприкосновенность частной жизни товарища Сталина, который вместо того, чтобы бороться с врагами народа, зачем-то засунут мордой в торт.
А фильм "Царь" нарушает неприкосновенность частной жизни Ивана Грозного, который в свободное время якобы травит людей медведями.
А в фильме "Петр Первый" коварным образом демонстрируют частную жизнь Петра Первого, где он в свободное от трудов время, выпивает со своими соратниками.
А в "Трех мушкетерах" грубо и цинично влезают в частные отношения Анны Австрийской и герцога Бэкингема.
Логика я думаю понятна. Николай II, как и любой исторический деятель (безотносительно оценок его деятельности), не является частным лицом. И оценивают его государственные и частные поступки с исторической точки зрения, как поступки любой другой исторической фигуры. И то, чем он занимался в свободное от государственных забот время, так же является частью истории, безотносительно моральности или аморальности этих поступков. Никого же не удивляет, когда при демонстрации в кино различных римских императоров или французских королей, они помимо государственных забот, показываются и в личной жизни, когда тот же Людовик XIV по Версалю гоняется за фрейлинами, а Цезарь между своими завоеваниями, зажигает с Клеопатрой. И как собственно их частная жизнь, которая описана в книгах или показана в кино, мешает объективному восприятию этих исторических деятелей? Да никак не мешает. Ну разве что создает проблемы для тех, кто всерьез считает, что историю можно учить по художественным фильмам. Достоверность же показанного определяется по тому, насколько художественное видение автора расходится с реальным историческом обликом того или иного исторического персонажа.
Соответственно, сначала надо посмотреть фильм, после чего сопоставить увиденное с исторической фактурой. И уж затем следует вывод, насколько фильм близок к "исторической правде" или же насколько он лжив и оторван от реальной истории.
А касательно цензуры, то несколько странно наблюдать предложения по отдельной цензуре только для Николая II. Если стоит цель повысить историческую достоверность и качество исторических фильмов, чтобы там не было немецких порноактеров на троне, Сталина которого макают в торт и Ивана Грозного в образе садиста, то это уже требует комплексного подхода к выделению средств государством на подобные кино-творения и восстановление работы художественных советов, как это было в СССР, где они выступали фильтром против разнообразного шлака, что и обеспечивало высокое качество советского кинематографа.
В целом, маразм крепчал. Создается впечатление, что Поклонской проплатили вирусную рекламу "Матильды", от которой вряд ли много людей ждут больших откровений.
Крайне сомневаюсь, что данный фильм как-то повлияет на устоявшиеся оценки Николая II. Те, кто считали его царем-тряпкой, при котором развалилась империя и рухнула монархия, так и будут считать. Те, кто считают его благочестивой жертвой и самым лучшим императором, так же вряд ли поменяют свое мнение от фильма, где царь тусуется с балериной. Насчет запрета данного фильма, так же сильно сомневаюсь.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Дамочка в поиске и в очередной раз показала издержки украинского образования и собственную глупость.
По её теории она тоже не должна фигурировать в любых СМИ, т.к. это вмешательство в её личную жизнь. Может удовлетворить её точку зрения? Как же потом переизбираться? Хотя, как говорил т.Сухов: Это вряд ли.
За всю историю это первый человек, додумывавшийся до подобного. Почему бы, действительно не установить запрет на книги и фильмы о всех исторических личностях, например Ленине и Сталине, многократно политых грязью. Подскажу ей ещё некоторых: Горбачёв, Ельцин, Кравчук, Мазепа и одноимённая опера, Петлюра, Бандера, Наполеон, Гитлер и сонм других, включая распятого И.Христа.