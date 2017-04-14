Россия официально отказалась от участия в “Евровидении”

Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет принять участие в международном конкурсе "Евровидение-2017".

"После официального подтверждения того, что российской участнице Евровидения Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Киев для участия в песенном конкурсе Евровидение-2017, EBU официально предложил два альтернативных варианта "Первому каналу" в попытке найти решение, которое позволило бы России продолжить свое участие в этом году. Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие через спутник, либо изменить выбранного артиста на такого, который мог бы законно выехать в Украину на время проведения конкурса", — говорится в официальном заявлении EBU.

В Европейском вещательном союзе с сожалением констатируют, что оба предложения были отклонены "Первым каналом", кроме того, он отказался транслировать конкурс.

"Это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели", — подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в "Евровидении-2017" певицу Самойлову с песней "Flame is Burning". Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

В EBU выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерениях контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие.

23 марта EBU предложил участвовать Самойловой в конкурсе "Евровидение" по видеомосту. Но "Первый канал" отклонил предложение EBU о дистанционном участии Самойловой, заявив, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.

13 апреля российский "Первый канал" заявил, что не будет транслировать в этом году конкурс "Евровидение" из-за отказа украинских властей впускать в страну для участия в нем певицу Самойлову.

Источник: nnm.me