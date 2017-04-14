Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика, Творчество

Россия официально отказалась от участия в “Евровидении”

14:45. 14 апреля 2017 Просмотров - 336 6 коммент. Опубликовал:

Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза

Россия официально отказалась от участия в "Евровидении"

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет принять участие в международном конкурсе "Евровидение-2017".

"После официального подтверждения того, что российской участнице Евровидения Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Киев для участия в песенном конкурсе Евровидение-2017, EBU официально предложил два альтернативных варианта "Первому каналу" в попытке найти решение, которое позволило бы России продолжить свое участие в этом году. Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие через спутник, либо изменить выбранного артиста на такого, который мог бы законно выехать в Украину на время проведения конкурса", — говорится в официальном заявлении EBU.

В Европейском вещательном союзе с сожалением констатируют, что оба предложения были отклонены "Первым каналом", кроме того, он отказался транслировать конкурс.

"Это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели", — подчеркивается в заявлении.

Россия официально отказалась от участия в "Евровидении"

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в "Евровидении-2017" певицу Самойлову с песней "Flame is Burning". Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

В EBU выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерениях контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие.

23 марта EBU предложил участвовать Самойловой в конкурсе "Евровидение" по видеомосту. Но "Первый канал" отклонил предложение EBU о дистанционном участии Самойловой, заявив, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.

13 апреля российский "Первый канал" заявил, что не будет транслировать в этом году конкурс "Евровидение" из-за отказа украинских властей впускать в страну для участия в нем певицу Самойлову.

Россия официально отказалась от участия в "Евровидении"

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 14 апреля 2017
... по поводу ее участия в «Евровидении». РФ отказалась от участия в Евровидении в Киеве Европейский... вещательный союз ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении, поскольку не...
Новости Украины и Новороссии 28 марта 2017
... До "Национального корпуса" идею официального деления жителей Украины на высший...упорство Киева. Ситуация вокруг участия России в конкурсе «Евровидение» постепенно превращается из ..., когда стало известно об отказе России от трансляции конкурса. Причина ...
Новости Украины и Новороссии 23 марта 2017
...от России Юлии Самойловой в прямом эфире. Об этом говорится в официальном...(Diether Dehm) потребовали отказа Германии от участия в Евровидении в Киеве из-за...позволит представительнице России на несколько дней приехать и принять участие в Евровидении», — ...
Новости Украины и Новороссии 14 мая 2016
.... «Украина может отказаться от „Евровидения“ в случае победы России. Напугали. А ..., что сегодня отказывается от участия в «Евровидении», — сказал Мартынов газете ... Украине. Об этом сообщила официальный представитель медиагиганта, которая прокомментировала ...
Новости Украины и Новороссии 02 апреля 2017
...организацией спальных мест будет заниматься официальный туроператор конкурса «Пилот». Добавлю,... Киева отказать во въезде в страну российской участнице Евровидения-2017 ... Украина назвала условия для участия России в «Евровидении» Вице-премьер Украины Вячеслав...
Новости Украины и Новороссии 25 марта 2017
... этого соревнования», — цитирует RT официального представителя EBU Дэвида Гудмана. По... вокруг запрета на участие Юлии Самойловой на «Евровидение-2017» приняла совсем... сохранить остатки лица: когда Россия уже отказалась от дистанционного выступления Юлии,...

6 коммент.»

  • 14052 9167
    Ликвидатор 14 апреля 2017 в 14:48 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    везде вредители. твари не должны были отказываться, это была проблема украины, а не рФ. а теперь как бы укры ни при чём – эрэфы сами же отказались!!!
    без отказа конкурс можно было признавать недействительным в юридическом порядке.

    Ответить
  • 41 21
    Золотой_Дракон 14 апреля 2017 в 15:25 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Картошка ты опять несешь чепуху, рассчитанную разве что на селян полесья) Участие в евровидении – это прежде всего ТВ трансляция шоу и плата за нее. Первый канал не будет показывать евровидение и соответственно платить за это деньги. Россия отказалась платить деньги за конкурс, где не будет ее представителя.

    Есть картошка и ее высшие смыслы – “признать конкурс недействительным в юридическом смысле”. Бред сивой кобылы. Конченную околесицу то не надо нести)))

    Ответить
  • 969 809
    Ми ха 14 апреля 2017 в 15:31 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ай яй яй…! Какая удача!!!
    Наконец то! Подфартило…!!
    Давно надо было официально послать этот рассадник по адресу всем известному… К мадамам Кончитам…

    Ответить
  • 6739 5467
    СВАРОЖИЧ 14 апреля 2017 в 15:43 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Какая жаль! Не увидим мы фидоросню и извращенцев якобы поющих якобы песни. Как же мы жить будем без этого гуамна? Бедные сотовые компании, не получат они денюжки с лопухов голосующих непонятно за кого и думающих что от их голосов что нибудь зависит.

    Ответить
  • 5742 4928
    Олег Козлов 14 апреля 2017 в 16:38 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Надо было сразу после победы бородатого мужика отказаться от этого конкурса. Причём пожизненно. Песня должна быть песней, а не эти трали вали не поймёшь кого.

    Ответить
  • 6 2
    Олег 14 апреля 2017 в 18:08 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вот и хорошо. Это шоу уже давно стало не музыкальным, а политическим. Противно смотреть на этих “цивилизованных гейропейцев”!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>