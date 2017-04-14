Россия официально отказалась от участия в “Евровидении”
Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза
Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет принять участие в международном конкурсе "Евровидение-2017".
"После официального подтверждения того, что российской участнице Евровидения Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Киев для участия в песенном конкурсе Евровидение-2017, EBU официально предложил два альтернативных варианта "Первому каналу" в попытке найти решение, которое позволило бы России продолжить свое участие в этом году. Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие через спутник, либо изменить выбранного артиста на такого, который мог бы законно выехать в Украину на время проведения конкурса", — говорится в официальном заявлении EBU.
В Европейском вещательном союзе с сожалением констатируют, что оба предложения были отклонены "Первым каналом", кроме того, он отказался транслировать конкурс.
"Это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели", — подчеркивается в заявлении.
Как сообщалось, Россия выбрала для участия в "Евровидении-2017" певицу Самойлову с песней "Flame is Burning". Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.
22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.
В EBU выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерениях контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие.
23 марта EBU предложил участвовать Самойловой в конкурсе "Евровидение" по видеомосту. Но "Первый канал" отклонил предложение EBU о дистанционном участии Самойловой, заявив, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.
13 апреля российский "Первый канал" заявил, что не будет транслировать в этом году конкурс "Евровидение" из-за отказа украинских властей впускать в страну для участия в нем певицу Самойлову.
Источник: nnm.me
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везде вредители. твари не должны были отказываться, это была проблема украины, а не рФ. а теперь как бы укры ни при чём – эрэфы сами же отказались!!!
без отказа конкурс можно было признавать недействительным в юридическом порядке.
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Картошка ты опять несешь чепуху, рассчитанную разве что на селян полесья) Участие в евровидении – это прежде всего ТВ трансляция шоу и плата за нее. Первый канал не будет показывать евровидение и соответственно платить за это деньги. Россия отказалась платить деньги за конкурс, где не будет ее представителя.
Есть картошка и ее высшие смыслы – “признать конкурс недействительным в юридическом смысле”. Бред сивой кобылы. Конченную околесицу то не надо нести)))
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Ай яй яй…! Какая удача!!!
Наконец то! Подфартило…!!
Давно надо было официально послать этот рассадник по адресу всем известному… К мадамам Кончитам…
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Какая жаль! Не увидим мы фидоросню и извращенцев якобы поющих якобы песни. Как же мы жить будем без этого гуамна? Бедные сотовые компании, не получат они денюжки с лопухов голосующих непонятно за кого и думающих что от их голосов что нибудь зависит.
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Надо было сразу после победы бородатого мужика отказаться от этого конкурса. Причём пожизненно. Песня должна быть песней, а не эти трали вали не поймёшь кого.
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Вот и хорошо. Это шоу уже давно стало не музыкальным, а политическим. Противно смотреть на этих “цивилизованных гейропейцев”!