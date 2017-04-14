Сводки от ополчения Новороссии 14 апреля 2017
- 09:04 Армия Порошенко 58 раз нарушила перемирие в ДНР.
- 07:29 Боевики «АТО» пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 06:00 «Антитеррористическая операция» длиною в жизнь.
- 02:23 .
- 01:36 Мобилизация в ДНР и ЛНР: слухи и реальность о призыве на службу.
- Вчера 23:35 «Куда ты стреляешь? Победил деда с бабкой?» — украинский танк прямой наводкой расстрелял дом легендарного дяди Сени (ВИДЕО 18+).
- Вчера 22:47 ДНР: ВСУ накапливают силы в районе Новолуганского.
- Вчера 22:15 Хроники «перемирия»: Уникальные кадры с Главой ДНР (ВИДЕО).
Армия Порошенко 58 раз нарушила перемирие в ДНР
За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись ДЕВЯТНАДЦАТЬ населенных пунктов Республики, по которым применялась артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Боевики «АТО» пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселков Красный Яр и Фрунзе, села Калиново-Борщеватое и памятника князю Игорю.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
В ходе обстрелов киевскими силовиками применялись вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, стрелковое оружие.
К оглавлению | Источник: news-front.info
«Антитеррористическая операция» длиною в жизнь
На сайте президента Украины 14 апреля 2014 года был размещен текст указа о начале антитеррористической операции на востоке Украины. Указ вступил в силу со дня опубликования.
Как все начиналось
Фактически гражданская война в стране была объявлена неделей ранее, когда 7 апреля 2014 года глава свергнувших Януковича украинских путчистов и одновременно и.о. президента Александр Турчинов сообщил о создании антикризисного штаба и пообещал проводить антитеррористические мероприятия против тех, «кто взял в руки оружие».
Естественно, он имел в виду не «героев Майдана», двумя месяцами ранее перестрелявших «небесную сотню». И не несколько десятков милиционеров и сотрудников «Беркута». И не вооруженных бандитов, убивавших под Корсунем возвращавшихся с киевского Антимайдана жителей тогда еще украинского Крыма.
Силовым подавлением Турчинов угрожал безоружным гражданам юго-восточных областей, проводившим с начала марта мирные митинги против переворота в Киеве.
Они всего лишь захватывали местные административные здания — точно так же, как парой-тройкой месяцев ранее делали это по всей Украине активисты Майдана.
Даже о создании Харьковской и Донецкой народных республик было объявлено 7 апреля, то есть в тот же день, когда Турчинов собрался применить против гражданского протеста вооруженную силу. При этом уже 8 апреля назначенный путчистами исполнять обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков рапортовал об установлении полного контроля над Харьковом и подавлении местного протеста без применения огнестрельного оружия.
На фото: На блок-посту Краматорска во время автопробега Макеевка — Славянск
Фото: © РИА Новости. Наталья Селиверстова
О создании Луганской народной республики было объявлено только 28 апреля. Но к тому времени уже две недели на юго-востоке страны постепенно втягивались в боевые действия против мирного населения Вооруженные силы Украины.
Воевать, чтобы не выбирать
Точка возврата была пройдена 15 апреля 2014 года, когда тот же Турчинов заявил о начале силовой фазы антитеррористической операции («АТО»). До 15 апреля еще можно было рассчитывать на мирное урегулирование украинского кризиса.
Компромисс на основе федерализации был не тем, к чему стремились обе стороны, но именно поэтому он являлся единственным возможным способом сохранить целостность расколотого государства и избежать гражданской войны. 15 апреля 2014 года эта возможность исчезла.
Гражданские войны тем и характерны, что начинаются незаметно. В какой-то момент жестко противостоящие друг другу части общества решают, что победа любой ценой важнее достижения общенационального компромисса, предполагающего обоюдные уступки.
Как правило, на обострение идет та политическая сила, которая считает себя более сильной и способной подавить противника вооруженным путем. Она начинает пренебрегать законами, полагая, что победа все спишет. И рано или поздно звучит первый выстрел.
После этого события начинают разворачиваться с нарастающей скоростью — и очень скоро там, где толкались небольшие группы «активистов», друг против друга уже стоят многотысячные армии, использующие всю доступную им номенклатуру современных вооружений.
На фото: Местные жители в станице Луганская, подвергшейся авиационному удару вооруженных сил Украины, 2 июля 2014
Фото: © РИА Новости. Валерий Мельников
Так было в 1861 году в США. Так было в 1917-м в Российской империи. Так было в 2011 году в Сирии. Так происходит везде, где начинается гражданская война. Логично, что так же разворачивались события в 2014 году на Украине.
Читайте также: «Вставай, страна огромная» — потрясающие кадры армии резервистов Донбасса (ВИДЕО)
Организаторы «АТО» рассчитывали, опираясь на силовые возможности государства, быстро подавить протест. Причем они явно планировали воспользоваться ситуацией для фактического введения в Донбассе и военного положения.
Явно пророссийски настроенный регион, к тому же граничащий с Россией, вызывал у киевских русофобов глубокое недоверие. Они прекрасно понимали, что сохранение в Донбассе демократических механизмов формирования власти гарантированно обеспечит оппозиционность региона.
Военное правление позволяло избежать необходимости проводить выборы, на которых киевские партии терпели бы сокрушительные поражения. Это было тем более важно для путчистов, что успешное легальное сопротивление Донбасса стало бы примером для других регионов.
Поскольку же майданная киевская власть не могла предложить народу Украины ничего, кроме набора демагогических лозунгов и резкого падения уровня жизни, сохранение нормального регулярного политического процесса грозило путчистам быстрой потерей власти по результатам ближайших выборов.
После чего им пришлось бы отвечать за свои действия в ходе государственного переворота. К началу «АТО» число жертв путча по Украине, включая «небесную сотню», но еще без Дома профсоюзов в Одессе и расстрела в Мариуполе, уже перевалило за две сотни человек.
На фото: Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе
Фото: © РИА Новости. Антон Круглов
Конец конфликта не просматривается
Киевская власть умышленно провоцировала маленькую победоносную гражданскую войну. Здесь мы выносим за скобки и не рассматриваем участие в провоцировании украинской гражданской войны европейских и американских политиков.
Запад ставил задачу втянуть в украинский кризис Россию и надолго связать ее там. Но никакие планы Запада даже не начали бы осуществляться, если бы не совпадающие с этими планами интересы украинских политиков. По крайней мере, последние так думали.
Читайте также: Додуделся: пособнику карателей, прививавшему Донбассу любовь к трембите, сожгли автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)
В какие бы игры ни играл на Украине Запад, гражданская война потому и называется гражданской, что развязывают ее внутренние силы. Внешнее вмешательство возможно лишь там, где для этого созрели внутренние условия.
Начиная гражданскую войну, Киев полагал, что, во-первых, она закончится их быстрой победой, во-вторых, не затронет население опорных для новой власти территорий, в-третьих, позволит укрепить постпереворотную украинскую власть, созданную Майданом.
Во всех своих предположениях они ошиблись. Уже даже самые отпетые сторонники киевской власти не считают, что «АТО» — антитеррористическая операция. Теперь это для них синоним термина «гражданская война». Они обвиняют во вмешательстве в эту войну на стороне Донбасса Россию и настойчиво требуют, чтобы на их стороне в этой войне выступили США. Для любого затяжного гражданского конфликта характерен поиск сторонами внешних союзников.
Уже самые доверчивые из украинских граждан не верят, что «потерь нет». Дискуссия идет только о том, сколько десятков тысяч убитых и раненых эта война уже принесла. Или, может, счет перевалил за сотню тысяч?
Уже даже самые большие оптимисты не верят, что Донбасс удастся вернуть в состав Украины. Спорят лишь о том, удастся ли отрезать народные республики по нынешней линии разграничения или придется уступить полностью обе области. Пессимисты и вовсе начинают поговаривать о том, что Киев может лишиться не двух, а трех-пяти областей.
Наконец, на Украине все меньше людей верят, что государство переживет эту войну, и все больше начинают понимать, что Украины уже не станет, а боевые действия еще будут продолжаться. Только уже не в Донбассе. Оптимисты считают, что некоторым территориям удастся избежать распространения на них непосредственных боевых действий.
Пессимисты указывают, что фактически боевые действия в виде взрывов гранат и спорадических перестрелок «активистов» из автоматического оружия и так идут по всей Украине. И в дальнейшем будут только нарастать.
На фото: Граффити, символизирующее погибших детей за время конфликта на Донбассе, на стене разрушенного аэропорта Донецка
Фото: © РИА Новости. Сергей Аверин
В общем, к третьей годовщине «АТО» мы можем констатировать: то, что планировалось как полезная — с точки зрения укрепления позиций майданной власти — небольшая военная прогулка в Донбасс, вылилось в полномасштабный конфликт, практически разрушивший украинское государство, добивающий общество, которое теряет черты единого организма и все более атомизируется на фоне разрушенной экономики.
Читайте также: К разделу Украины все готово
В отличие от украинской государственности, находящейся на грани физического исчезновения, конец этого конфликта не просматривается даже в среднесрочной перспективе, а опасность его расширения на всю Украину и дальнейшей интенсификации становится непреодолимой.
Ростислав Ищенко
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Благодарю всех читателей "Рупора тоталитарной пропаганды", кто оказал помощь Алексею Пащенко (позывной "Малой") с выездом на обследование в Россию.
Ваша помощь оказалась очень к месту.
Алексей воевал практически с самого начала войны в Славянской бригаде. В ходе зимней кампании 2015 года, 22 января он участвовал в бою, где наши части понесли потери и были вынуждены отступить.
Алексей попал под дружественный огонь и получил две пули в голову из РПК. Одна прошла насквозь, другая застряла в голове – обычно после такого не выживают.
Раненый Алексей остался на поле боя, после чего попал в плен, где его регулярно допрашивали и избивали. По его словам за все время лишь один из тюремщиков относился к нему нормально, остальные всячески измывались – придет одна смена – бьют, другая – снова бьют. После обмена Алексей уехал в Санкт-Петербург на лечение, так как в связи с тяжестью ранения он фактически потерял зрение, да и общее физическое состояние после пыток в плену оставляет желать лучшего. В те времена мы с коллегами организовали вывоз Алексея в Россию. В свое время освещал эту тему.
В России Алексея подлечили, но зрение так и не вернулись. После чего он вернулся в ДНР. В Донецке ему с его проблемой помочь не могли.
Несколько месяцев назад появилось предложение свозить его на обследование в Уфу, но были как финансовые, так и организационные проблемы. В том числе и с помощью читателей "Рупора тоталитарной пропаганды" их удалось решить.
Алексей съездил в Уфу и прошел обследование.
Собственно, есть вероятность, что летом Алексей может лечь на операцию, где врачи попробуют вернуть ему зрение на один глаз. 100-процентной гарантии разумеется нет, учитывая тяжесть ранения и его последствия.
Соответственно, если вы хотите тем или иным способом помочь Алексею, звоните по телефону +79781292368 Виталий
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Мобилизация в ДНР и ЛНР: слухи и реальность о призыве на службу
Ветеран ополчения ДНР Анатолий Гелюх рассказал о том, как будет проходить возможная мобилизация в Республиках Донбасса.
В связи с информацией, о возможной мобилизации граждан ЛДНР до 45 лет, вернувшихся в Республики в конце 2015–2016 годах, возникло множество слухов, по большей части глупых.
Что касается подготовки — государство не отправит на передок не подготовленных новобранцев, в любом случае будет КМБ.
Никаких ущемлений прав мобилизованных, по сравнению с контрактниками, не будет — такой же контракт, все виды довольствия (денежное, вещевое, котловое), тёплая казарма в тылу и дерево-земляные блиндажи с лежанками на передовой — гарантированы. 1 комплект летней формы на год, 1 комплект зимней на 2 года, сапоги не по размеру и оружие по ВУС получат все.
Да, военнослужащим проще получить паспорт ДНР/ЛНР (теоретически), это бонус. Так же, мобилизованных, наравне с контрактниками, будут лечить бесплатно.
В случае чего, планируется, что раненные будут получать компенсации, а совсем в случае чего — крупные выплаты семьям погибших. Слава, почёт и место на Аллее Славы — это не пустые слова, Родина не забудет имён тех, кто отдал жизнь за свободу. Ура, ура, ура.
Слухи про отлов возвращенцев, пытающихся пересечь границу в РФ или вна украину, сильно преувеличены. Пока не объявлено начало мобилизации, никто никого не ограничивает в праве на перемещение.
Нет никаких оснований утверждать, что мобилизация коснётся единственных кормильцев семьи, многодетных отцов-одиночек и т. п. категории граждан.
Вместе с тем, любые попытки дать взятку в военкомате будут караться по всей строгости закона ДНР/ЛНР.
Гражданам мобилизационного возраста, вернувшимся в Республики в конце 2015—2016 гг., не будет предоставляться право «брони» с рабочего места. Вместе с тем, учитывая, что в Республиках не так много возможностей трудоустроиться на высокооплачиваемую работу, для многих, кто не смог найти себя в эмиграции вна украине или в странах СНГ, 15 тыс денежного довольствия станут отличным решением.
Читайте также: К разделу Украины все готово
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Куда ты стреляешь? Победил деда с бабкой?» — украинский танк прямой наводкой расстрелял дом легендарного дяди Сени (ВИДЕО 18+)
Посёлок Зайцево, северная часть Горловки. Одно из самых горячих мест на линии фронта. Улица Брусилова. Отсюда до позиций украинских боевиков — всего пару сотен метров. Здесь до сих пор живут люди, которые скорее предпочтут умереть, нежели покинуть родные дома.
Сегодня утром украинский танк прямой наводкой расстрелял дом легендарного дяди Сени. «Русская Весна» уже не раз публиковала материалы о народном балагуре, который, не стесняясь в выражениях, даёт оценку нынешнему украинскому режиму и стоящему за ним международному империализму.
В результате прямого попадания дом дяди Сени лишился крыши, взрывной волной выбиты все окна. Одним из осколков убита домашняя собака. По счастливой случайности ни дядя Сеня, ни его жена не пострадали.
Читайте также: «Чернобыль» в Авдеевке, сырьё для заводов ДНР, проблема «Донбасс-Арены» — интервью с Денисом Пушилиным (ВИДЕО)
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ДНР: ВСУ накапливают силы в районе Новолуганского
Видео предоставлено пресс-службой ВС ДНР
Военные корреспонденты пресс-службы ВС ДНР побывали в районе н.п. Новолуганское и пообщались с военнослужащими, занимающими позиции.
По их словам, противник накапливает в этом районе свои силы. В частности, к линии соприкосновения подтянуто националистическое подразделение «Айдар», и постоянно осуществляется подвоз боеприпасов. Ситуация существенно накалилась.
«Обстановка, напряженная… до этого было спокойнее», — говорит военнослужащий ВС ДНР с позывным «Белый».
Кроме того, увеличилось число провокаций и обстрелов, в том числе и гражданского населения.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Хроники «перемирия»: Уникальные кадры с Главой ДНР (ВИДЕО)
На официальном youtube-канале Главы ДНР Александра Захарченко опубликовано очередное видео из цикла «Перемирие».
В ролике присутствуют уникальные кадры поездок Главы ДНР на передовую, съемки боевых действий и кадры состоявшихся недавно сборов резервистов.
Читайте также: К разделу Украины все готово
К оглавлению | Источник: rusvesna.su