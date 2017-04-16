Новости Украины и Новороссии 16 апреля 2017

Захарченко пожелал землякам веры в завтрашний день и мира

Глава ДНР Александр Захарченко поздравил жителей Донбасса с праздником Светлого Христова Воскресения. «Дорогие земляки, братья и сестры. Сердечно поздравляю вас со светлым праздником — Воскресения Христова, — говорится в поздравлении. — Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть этот день принесет в ваши дома мир, хорошее настроение и веру в завтрашний день. Христос воскресе!». Захарченко добавил, что для каждого православного христианина Пасха — это великий праздник торжества веры и жизни, несущий радость, надежду и умиротворение. Кроме того, Глава ДНР отметил, что Православные традиции всегда были сильны на донецкой земле. «Вера во всепобеждающую силу добра в самую нелегкую минуту помогала нашему народу выстоять. Верю, что вместе, всем миром мы сможем осилить любые проблемы, преодолеть все препятствия и сделать нашу страну процветающей», — сказал Захарченко. Читайте также: Российские пограничники открыли огонь по прорывавшемуся из ЛНР нарушителю

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Киев вспомнит о своём великом имени матери городов русских

Хотелось бы избежать пафоса. Впрочем, когда говоришь о высоком, «пафос» мерещится тем, кто высокому не причастен. А в сущности это разговор о жизни. Нашей нынешней, земной. И вечной.

Те, кто бывал в Киеве давно, кто любит наш город, но в силу личных, политических или геополитических обстоятельств не может у нас побывать и скорбит об этом, с тревогой спрашивают: ну, как вы там живёте? Отвечаем, дорогие. Мы ждём Воскресения Христова.

Но у вас же радикалы бесчинствуют, люди обнищали, средства массовой информации лгут безбожно.

Да, всё так. И насколько это тяжело, и сколько ещё есть того, чего вы, наши друзья, пока не знаете, пожалуй, не расскажешь. Но не это составляет сегодня нашу главную заботу. А что? Повторюсь: мы ждём Воскресения Христова.

Конечно, я говорю о тех киевлянах, кто живёт правдой Евангелия. Благой вестью о грядущем Царстве Христа. Царстве, которое открылось нам, благодаря нашему Спасителю. Это Он принёс Себя в жертву за нас на Кресте, став Пасхальным Агнцем, взявшим на Себя грехи мира, и Своим Воскресением, в Пасхе Новозаветной, дал нам надежду на Воскресение с Ним в Его Царстве. И в этом – то, вечное, что выше безумия радикалов и грызни политиков. Радикалы и политики временны и тленны. Пасха Христова вечна.

Сказанное касается всей Церкви на Украине, всех верующих. И мой родной киевский приход, и наш храм – не исключение.

…Сейчас храм полон утром и вечером. Великая Суббота. Лица людей сосредоточенные, немного усталые. Позади Великий пост и почти вся Страстная седмица. На Страстной мы шли рядом с Господом. Великая Среда. Иуда и первосвященники предали Господа. Предали от зависти, страха и ненависти. И нас, Господи, Ты знаешь, тоже предают. И нас, православных христиан Украины, сегодня многие ненавидят.

…Великий Четверг. Господь создал Свою Церковь. Причастил апостолов. Умыл им ноги, дав навсегда Свой главный закон – закон любви. И мы вздыхаем, идя к Чаше: «Господи научи нас любить». Любить каждого. Конечно, это трудно. Но иначе нельзя. Не научимся любить – не войдём в Твоё Царство. Ведь там – только любящие. Великая Пятница. Господа распяли. Мы плачем у Креста с Богородицей, святыми жёнами и апостолом Иоанном. Великая Суббота. Господь сходит во ад. Освобождает его узников, сокрушает его силу. И даёт надежду, что, взывая о помощи к Нему, исполняя Его заповеди, избегнем ада. А дальше… Воскресение. Пасха.

На нашем приходе я уже восемнадцать лет. Вижу много новых лиц. Многих не знаю. Вот рядом со мной Андрей. Ему лет тридцать пять. Он вернулся из АТО, где был врачом. Когда я впервые увидел его, вернувшегося, не сразу узнал. Тяжёлый взгляд, глаза прячет, улыбка недобрая. Сейчас вижу его на каждой службе. Он молится. Лицо, кажется, светлеет. Вот матушка Татьяна. Ей за восемьдесят. Согбенная и всегда весёлая. С неизменными конфетами для детей. Обычно мы говорим с ней по-украински. Почему-то всегда хочется её обнять. Однажды по дороге из храма рассказал ей об одной домашней тревоге. Она засмеялась тоненьким голоском: «Так Господь же всэ бачить! Поможе!» Думаю, сердцем она видит Господа. И потому не сомневается в Его милосердии.

А вот Анна с сыном. Они переехали в Киев из Чернигова. Сыну лет двадцать. Программист. Он часто выходит в стихаре пономаря. А вот наши мужчины. Мужи. Пётр Николаевич, хирург (у нас много врачей). Анатолий, он художник. Где-то недалеко его взрослая дочь и внучки-близнецы. Вот Сергей Фёдорович. Он тренер, известный чемпион по единоборствам. А вот Оксана – студентка Политехнического университета. Студентов тоже у нас немало. Ну и, конечно, женщины. Сёстры наши. Жёны. Все мы медленно идём к Чаше Христовой. Совершается Евхаристия. Ещё пять или десять шагов, и, как тогда, две тысячи лет назад, Христос даст нам причаститься Своего Тела и Крови. Теперь мы видим только Чашу. Как некогда в пустыне народ израильский, избавляясь от укусов ядовитых змей, взирал на поднимаемого Моисеем медного змея и получал жизнь. Жизнь земную. В Чаше Христовой – жизнь вечная. А если так, чего нам бояться? Ещё минута, и мы с Воскресшим Господом.

Помню, когда-то читал записки одного православного узника ГУЛАГа. Он вспоминал, как ночью пробирался в соседний барак, где заключённые-епископы тайно совершали Литургию. На вышке – вооружённый охранник. Если заметит, стреляет сразу на поражение. Ну а если не заметит? Тогда Бог будет во мне, а с Христом уже ничего не страшно.

Нечто похожее и у нас, киевлян. Мы тоже в плену. Получившие власть над нами ненавидят нас. Мир, который они выстраивают, чужд нам. В нём господствуют злоба, ложь и разделение людей. И нет в нём любви. Но ведь прежде нас мир возненавидел и отверг Господа. И Он предупредил нас: «Если Меня гнали, будут гнать и вас». Но дал и надежду: «Мужайтесь: Я победил мир».

Так, Господи. Мужаемся, в Тебе наше упование.

Первым нашим настоятелем был отец Александр. Русский филолог, учитель, киевский интеллигент в лучшем смысле этого слова. Он заложил основы нашего прихода. Он научил нас правильной вере. Он крестил моего сына.

До принятия сана отец Александр работал в школе, где учился Олесь Бузина. И школа эта недалеко, и дом Олеся рядом. И то место, где подонки убили его. Всё у нас в Киеве переплетено. 16 апреля, в Пасхальное воскресенье, исполняется ровно два года после смерти Олеся. Его убили на Пасху, 16 апреля 2015 года, на Светлой седмице. Это великий дар от Бога – бороться за правду и пролить за неё кровь в дни Воскресения Христова. Думаю, Господь даровал ему такую славную мученическую смерть за борьбу с ложью. И мы верим, что Олесь (Александр в Крещении) принят Господом в Его Царство. Ведь говорит Он в Нагорной проповеди: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Олесь жаждал.

Мы знаем, его убийцы выпущены на свободу. Знаем, что есть невидимые убийцы, заказавшие его смерть. Как некогда первосвященники, заплатившие Иуде. Возможно, мы не узнаем их имена здесь, на земле, но воскресение ждёт их тоже. По неверию своему они думают, что всё закончится для них «сном без сновидений». И ошибаются страшно. Когда мы все предстанем перед Господом в воскресении, мы узнаем этих преступников. И они увидят маму Олеся, его жену и дочь. Что скажут убийцы? Что скажут, воскреснув, те, кто сегодня на Украине наживается на войне, кто лишает стариков куска хлеба и лекарств, кто натравливает друг на друга народы, ещё недавно считавшие себя братьям? Тяжела будет их участь.

Однако нет у нас к ним ненависти. И страха перед ними тоже нет.

Предстоятель Украинской православной Церкви, Блаженнейший митрополит Онуфрий являет нам пример христианского отношения к жизни. Он всегда бодр, смотрит с улыбкой. Наверное, потому, что Царство Небесное открыто его взору постоянно. А там Пасха Христова совершается вечно.

Так что при любых, даже самых тяжких обстоятельствах ради этого Царства мы будем, как сейчас, собираться вокруг Чаши. И Воскресший Христос, как и обещал, будет с нами до скончания века. Мы верим только Ему.

Словом, друзья наши, беспокоящиеся о нас, узнайте главное о настоящих киевлянах: у нас есть защитники. Это Христос, Его Пречистая Мать, святые нашей земли. Антоний, Феодосий, Илья, Агапит и другие чудотворцы Печерские. Иона Киевский, Парфений Голосеевский, равноапостольные Владимир и Ольга. Верим, что их молитвами к Богу, к которым присоединится наша молитва, Киев придёт в сознание, вспомнит о своём великом имени матери городов русских, а киевляне, пройдя сквозь испытания, очистят души от навязанной им лжи.

Всё переменится. Потому что глава нашей Церкви Христос любит нас и слышит нас. А потому этим весенним днём, когда у нас, как прежде, цветут деревья, с верой и надеждой говорим вам, братие, из Киева: Христос Воскресе!

Илья Ромашин, ФСК

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Украинские учителя не смогли сдать экзамены

Украинские педагоги прошли анонимное тестирование ВНО. Каждый третий учитель сдал тест на уровень тройки. Об этом заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга на странице в фейсбуке. Участие в первом ВНО для учителей приняли 362 слушателя курсов повышения квалификации при Институте последипломного педагогического образования Черновицкой области. «Четыре педагога сдали тесты на ноль. Пять учителей получили от 1 до 3 баллов, и только 56 — на отлично, от 10 до 12 баллов», — сообщил Чаплыга. Он отметил, что педагоги показали средний бал — 7,6, то есть 3 по 5-бальной системе. Тесты писали по украинскому языку, литературе, истории Украины, математике, химии, географии, английскому и французскому языкам, биологии и физике. Напомним, абитуриентам с дипломами IELTS и TOEFL разрешили не сдавать ВНО по иностранному языку. Читайте также: Из-за декоммунизации Украина может отказаться от Крыма

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ЛНР переходит на российскую связь вместо «Укртелекома»

Жители ЛНР будут пользоваться российской связью вместо прекратившего деятельность на территории Республики «Укртелекома». Как сообщили «Русской Весне» в Минкомсвязи ЛНР, единый номер дозвона на Республиканскую стационарную телефонную сеть ЛФ ПАО «Укртелеком» с международных направлений осуществляется по многоканальному номеру +74997546088 (+7 — код России — прим. «Русской Весны»). В министерстве отметили, что дальнейшее обслуживание абонентов «Укртелеком» будет осуществлять ООО «Луганская телефонная компания». Об этом говорится в заявлении компании. «Уважаемые абоненты ЛФ ПАО «Укртелеком», наше предприятие завершило ремонтно-восстановительные работы. В настоящий момент наши абоненты получили полный доступ ко всем оказываемым нами услугам. Дальнейшее обслуживание абонентов «Укртелеком» будет осуществлять ООО «Луганская телефонная компания». Напоминаем, что за период отсутствия доступа к сети Интернет будет произведен перерасчет абонентской платы. Обращаем Ваше внимание, что единый номер дозвона на Республиканскую стационарную телефонную сеть ЛФ ПАО «Укртелеком» с международных направлений осуществляется по многоканальному номеру +74997546088, стоимость звонка на данный номер согласно тарифам исходящего оператора связи. Правила набора: Шаг 1. Абонент международного направления совершает звонок на номер дозвона +74997546088

Шаг 2. Срабатывает автоответчик с предложением ввести добавочный номер

Шаг 3. После окончания речевого сообщения автоответчика, ввести номер

Абонента ЛФ ПАО «Укртелеком» в тональном наборе, в формате 064Х-ХХ-ХХ-ХХ

Шаг 4. Вы на связи, приятного общения.

Телефоны для справок: 109–1508, (0642)50–12–11, (0642)50–12–71».

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России нужно сказать СБУ «спасибо» за скандал с «Евровидением» — мнение

Скандал вокруг «Евровидения-2017», будем считать, для нас окончен — все черты подведены, все точки расставлены. Россия не будет участвовать в этом конкурсе, а Первый канал не будет его транслировать. И пока европейцы высказывают свои сожаления, нам стоит сказать спасибо СБУ за то, что все сложилось именно так. «После официального подтверждения того, что российской участнице „Евровидения“ Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Киев для участия в песенном конкурсе „Евровидение-2017“, Европейский вещательный союз официально предложил два альтернативных варианта Первому каналу в попытке найти решение, которое позволило бы России продолжить свое участие в этом году. Эти предложения заключались в том, чтобы-либо принять участие через спутник, либо изменить выбранного артиста на такого, который мог бы законно выехать в Украину на время проведения конкурса», — говорится в официальном заявлении организатора, которое цитирует агентство «Интерфакс». В Европейском вещательном союзе «с сожалением констатируют», что оба предложения были отклонены, а Первый канал отказался транслировать конкурс. «Это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели», — резюмирует ЕВС. Координатор развлекательных программ общественно-правовой медиакомпании Германии ARD Томас Шрайбер прокомментировал эту новость в том духе, что участие Юлии Самойловой в «Евровидении» стало бы сильным сигналом того, насколько «живительна основная идея песенного конкурса». «Жаль, что Украина попалась в ловушку российского пиара. Жаль, что красочный мир „Евровидения“, выступающего за толерантность, многообразие стилей жизни и ее радости, в этом году не увидят в России», — отметил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил сожаление, но по другому поводу. «Организаторы „Евровидения“ оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза», — подчеркнул он. Между тем решение СБУ не впускать Самойлову на Украину и вполне логичный отказ Первого канала от трансляции конкурса — это уже второй за последнее время информационный повод, в оценке которого российские патриоты полностью солидарны с украинскими. Первым было присутствие российских госбанков на Украине. И на уровне разума, и на уровне эмоций сложно понять, с какой целью на протяжении последних трех лет наши госбанки продолжали вкладывать деньги в эту страну, платить ей налоги и кредитовать военные заводы, на которых производится оружие, убивающее жителей Донбасса. Об акциях украинских националистов, закладывающих кирпичами входы в отделения Сбербанка, можно сказать только одно: жаль, что они не начались три года назад. То же самое с «Евровидением». Давно известно, что это конкурс, который европейские геи проводят для европейских домохозяек. И относиться к нему следует соответственно. Однако многие россияне раз за разом воспринимают «Евровидение» чуть ли не как определяющую битву русской культуры против европейской бездуховности. И каждый раз возмущаются, когда побеждает бородатая женщина или группа, играющая трэш-металл. Поэтому ничего кроме благодарности к украинской СБУ патриотически настроенный гражданин России в данном случае испытывать не должен. Участвовать в этом бессмысленном конкурсе в общем-то незачем, а если и участвовать, не нужно делать из этого культа. Комментарий на уровне пресс-секретаря президента, к слову, тоже необязателен. Заявления пресс-службы Первого канала было вполне достаточно. Впрочем, испытывать чрезмерный оптимизм тоже не стоит. Вряд ли европейские телезрители повторно проголосуют за Украину, значит, в следующем году Первый канал все-таки отправит Юлию Самойлову на конкурс, как и пообещал. Правда, если победят Азербайджан или Грузия, могут возникнуть проблемы, если российская певица бывала в Карабахе, Абхазии или Южной Осетии. Напомним, что российско-израильский блогер Александр Лапшин, чья единственная вина — посещение Карабаха, находится под арестом в Баку. Выдала его Азербайджану Белоруссия, так что если следующий конкурс будет проходить в Минске, ехать туда российской участнице тоже небезопасно — вдруг Украина потребует ее выдачи за посещение Крыма. Поэтому наилучшим выходом было бы раз и навсегда отказаться от «Евровидения», но надежды на это мало. Для Европы же поведение Украины в очередной раз стало доказательством того, что Киев создавал, создает и будет создавать им проблемы. Европейский вещательный союз уже понес серьезные материальные и репутационные убытки из-за отказа России участвовать в конкурсе. Антироссийские санкции (и российские контрсанкции), если кто забыл, тоже вызваны Украиной — и страны Евросоюза уже три года несут материальные потери непонятно во имя чего. Отдавать кому-либо Крым наша страна не намерена, а в донбасском конфликте российская сторона не участвует. Безвизовый въезд для украинцев также станет серьезным испытанием для европейской миграционной системы. В отличие от Грузии, чье население, по официальным данным, чуть больше 3,5 миллионов человек, а общая граница с Евросоюзом отсутствует, на Украине живет в десять с лишним раз больше людей, а граница со странами ЕС обильна контрабандистскими тропами. Кстати, вполне возможно, что текущий скандал с «Евровидением» — не последний. Украинское МВД распространило памятку для туристов, которые рискнут приехать в Киев, ставший одной из самых криминальных европейских столиц. Потенциальных гостей предупреждают, что полиция имеет право применять против них физическую силу, резиновые и пластиковые дубинки, наручники и слезоточивый газ, а также огнестрельное оружие. Европейцев призывают избегать агрессивных толп, а если избежать не получается, то не выказывать страха (обычно такой совет дают при общении с собаками) и не реагировать на провокации. В случае прямой угрозы «без колебаний кричите и убегайте». Спасибо, СБУ, что Россия хотя бы в этом году не будет участвовать в этом небезопасном цирке. Читайте также: Потребовав санкций против России, глава МИД Британии сам угодил в изоляцию, — Die Zeit Антон Крылов Деловая газета «Взгляд»

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С Праздником!

От нормальных людей 519, 520

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