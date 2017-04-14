Новости Украины и Новороссии 14 апреля 2017

РФ отказалась от участия в Евровидении в Киеве

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет принять участие в международном конкурсе Евровидение-2017.

«После официального подтверждения того, что российской участнице Евровидения Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Киев для участия в песенном конкурсе Евровидение-2017, EBU официально предложил два альтернативных варианта «Первому каналу» в попытке найти решение, которое позволило бы России продолжить свое участие в этом году. Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие через спутник, либо изменить выбранного артиста на такого, который мог бы законно выехать в Украину на время проведения конкурса», — говорится в официальном заявлении EBU.

В Европейском вещательном союзе с сожалением констатируют, что оба предложения были отклонены «Первым каналом», кроме того, он отказался транслировать конкурс.

«Это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели», — подчеркивается в заявлении.

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Украина: Нужно иметь смелость признаться самим себе

Пару слов про оккупацию.

Всерьёз, без эмоций, шуток и троллинга.

Знаете, что такое оккупация?

Это когда жёлтые звёзды на одежде.

И повязки полицаев на рукавах.

И зашторенные наглухо окна, замирание при каждом шорохе.

Это комендатура, на которой висит листок с приказами наместника.

Это расстрелянные во рвах и взятые заложники.

Виселицы, на пустых площадях и обочинах замерзших дорог.

Это люди, украдкой пробирающиеся улицами и шарахающиеся от прохожих, сделавших шаг навстречу.

Это матери, прячущие симпатичных дочерей и отцы, бессильно смотрящие как их сыновей, как скот запихивают в вагоны и рабами везут в чужую страну работать.

Это вывезенный чернозём и заводы, работающие на врага.

С часовыми на каждые десять станков и овчарками, скалящимися в свете фонарей и выдыхающими морозный пар.

Это запрет на свой собственный язык, штраф, как в Эльзасе это так, для своих скидку сделали.

Это отбор, отлов людей для адских опытов.

Абажуры из кожи, мыло из человеческого жира, удаление органов и издевательства над телами живых и мертвых.

Люди не люди, а лабораторные крысы, причем крыс не ненавидят.

Это когда свои только в глухих лесных дебрях, и за подозрение в связи с ними, как месть им — смерть, смерть на глазах родных и близких.

И вчерашние добрые друзья-соседи, выдадут, укажут на окно и ночью выломают дверь, загрохочут сапогами.

Или когда эти свои придут из леса и потребуют помощи, а за отказ тоже смерть.

Быстрая и беспощадная, оккупация, шутки в сторону и всё человеческое в сторону.

Это когда ты либо люто ненавидишь и ждёшь, ждёшь, сцепив зубы, в последней отчаянной надежде.

Или когда тебе уже всё равно.

И ты сам готов идти вслед за теми, кого заставили себе рыть могилу перед тем, как убить.

Оккупация, это когда твои сограждане гонят тебя и таких как ты по улицам приграничного города с улюлюканьем, избивают и забивают до смерти полуголого на глазах безразлично курящих в стороне солдат врага.

Оккупация, это когда ты больше не житель, но лишь временный житель, они ещё просто не придумали, как утилизировать тебя с максимальной пользой.

Оккупация, это когда у тебя нет никакого будущего, ни хорошего, ни плохого.

Его нет у твоих детей, и у них не будет детей, никого не будет после тебя, потому что будущего нет.

Если не вернуться свои.

А они вернуться только если ты их ждешь.

Ты, и такие как ты.

Если каждый из вас готов сдохнуть, но только увидеть, как они входят в город и эти бегут.

Вот это оккупация.

Безусловно, большевики навязали свою идеологию силой.

Но её удалось навязать и она была воспринята только потому, что была куда ближе, чем невнятное блеяние всех этих Петлюр, Скоропадских, Винниченко и прочих Директорий.

Держащихся только на немецких и польских штыках, и ищущих себе хозяев.

Нужно иметь смелость признать самим себе.

Абсолютное большинство жителей Украины приняло советскую идеологию как свою.

И своей ее считало.

Это наши люди заседали во всех органах власти.

Законодательных и карательных.

Наши люди писали доносы друг на друга и читали доносы.

Наши люди закрывали собой амбразуры и шли в полицаи.

И мы были единым целым со всеми остальными 14 республиками от Запада до Востока.

Сами собой, но единым целым.

Мы выросли из этой идеологии, выросли не в том смысле, что родились в ней, а в том, что отказались от нее добровольно.

Переросли ее, я надеюсь, в стремлении стать лучше и жить лучше.

И не важно, что многое не получилось, всегда есть шанс, если человек жив и хочет.

Но гнусная и убогая ложь самим себе — это не мы, это нас — она не просто нас унижает, это что ж, мы, сорокамиллионный народ прикидывались 70 лет?

Она крадет у нас надежду на будущее, потому что мы пытаемся переврать прошлое.

Не стать лучше, не признав правды и не имея смелости об этом сказать.

Так можно только по настоящему стать объектом оккупации.

И да, если какой-то дурак расскажет мне, что я скучаю по Советскому Союзу — нет, не скучаю.

Я скучаю по Украине, такой, какой я хотел бы её видеть.

Лично моё мнение, никого не пытаюсь убедить и никому не навязываю.

Помните, когда овчарки скалятся в свете фонарей, назад пути уже нет.

Макс Бужанский, Днепр

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Украинский генерал назвал условия для нападения на Россию

Украине нужно выбрать время, когда Россия максимально ослабнет, чтобы начинать боевые действия против нее, заявил экс-заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Переходить сейчас в прямое широкомасштабное столкновение с россиянами, на мой взгляд, нецелесообразно. Так же, как они в 2014 году, нам надо выбрать время, когда они максимально ослабнут», – передает его слова портал «Обозреватель».

Он заявил, что в этот момент нужно задействовать весь накопившийся за годы конфликта в Донбассе опыт, а также все международные возможности, и приступать к шагам против России «вплоть до ведения боевых действий».

«Военные всегда должны быть готовы к своему применению. При военно-политической необходимости это должно быть осуществлено», – утверждает Романенко.

Отметим, что на Украине одновременно делают «тревожные» заявления и о возможной атаке со стороны России и бравурные утверждения о превосходстве украинской армии над российской. Так, в апреле прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия не продержалась бы в такой войне и четырех дней. О готовности к войне с Россией заявлял и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Сергей Гурьянов

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Самойлова прокомментировала решение ​ЕВС по поводу ее участия в «Евровидении»

Представительница России Юлия Самойлова до последнего верила, что ее пустят на «Евровидение-2017». «Конечно, я расстроилась, потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло», — сказала Самойлова РИА Новости. Она добавила, что не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году, но уверена, что «Евровидение» еще будет в ее жизни. Европейский вещательный союз ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить Самойлову в страну. ЕВС предлагал России транслировать выступление певицы через спутник, либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать Евровидение-2017. Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Читайте также: Зрада: Администрация «Евровидения» обвинила Украину в подрыве репутации конкурса

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