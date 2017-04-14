Новости Украины и Новороссии 14 апреля 2017
- 09:34 РФ отказалась от участия в Евровидении в Киеве.
- 09:09 Украина: Нужно иметь смелость признаться самим себе.
- 05:00 Украинский генерал назвал условия для нападения на Россию.
- 00:46 Самойлова прокомментировала решение ЕВС по поводу ее участия в «Евровидении».
РФ отказалась от участия в Евровидении в Киеве
Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет принять участие в международном конкурсе Евровидение-2017.
«После официального подтверждения того, что российской участнице Евровидения Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Киев для участия в песенном конкурсе Евровидение-2017, EBU официально предложил два альтернативных варианта «Первому каналу» в попытке найти решение, которое позволило бы России продолжить свое участие в этом году. Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие через спутник, либо изменить выбранного артиста на такого, который мог бы законно выехать в Украину на время проведения конкурса», — говорится в официальном заявлении EBU.
В Европейском вещательном союзе с сожалением констатируют, что оба предложения были отклонены «Первым каналом», кроме того, он отказался транслировать конкурс.
«Это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели», — подчеркивается в заявлении.
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Украина: Нужно иметь смелость признаться самим себе
Пару слов про оккупацию.
Всерьёз, без эмоций, шуток и троллинга.
Знаете, что такое оккупация?
Это когда жёлтые звёзды на одежде.
И повязки полицаев на рукавах.
И зашторенные наглухо окна, замирание при каждом шорохе.
Это комендатура, на которой висит листок с приказами наместника.
Это расстрелянные во рвах и взятые заложники.
Виселицы, на пустых площадях и обочинах замерзших дорог.
Это люди, украдкой пробирающиеся улицами и шарахающиеся от прохожих, сделавших шаг навстречу.
Это матери, прячущие симпатичных дочерей и отцы, бессильно смотрящие как их сыновей, как скот запихивают в вагоны и рабами везут в чужую страну работать.
Это вывезенный чернозём и заводы, работающие на врага.
С часовыми на каждые десять станков и овчарками, скалящимися в свете фонарей и выдыхающими морозный пар.
Это запрет на свой собственный язык, штраф, как в Эльзасе это так, для своих скидку сделали.
Это отбор, отлов людей для адских опытов.
Абажуры из кожи, мыло из человеческого жира, удаление органов и издевательства над телами живых и мертвых.
Люди не люди, а лабораторные крысы, причем крыс не ненавидят.
Это когда свои только в глухих лесных дебрях, и за подозрение в связи с ними, как месть им — смерть, смерть на глазах родных и близких.
И вчерашние добрые друзья-соседи, выдадут, укажут на окно и ночью выломают дверь, загрохочут сапогами.
Или когда эти свои придут из леса и потребуют помощи, а за отказ тоже смерть.
Быстрая и беспощадная, оккупация, шутки в сторону и всё человеческое в сторону.
Это когда ты либо люто ненавидишь и ждёшь, ждёшь, сцепив зубы, в последней отчаянной надежде.
Или когда тебе уже всё равно.
И ты сам готов идти вслед за теми, кого заставили себе рыть могилу перед тем, как убить.
Оккупация, это когда твои сограждане гонят тебя и таких как ты по улицам приграничного города с улюлюканьем, избивают и забивают до смерти полуголого на глазах безразлично курящих в стороне солдат врага.
Оккупация, это когда ты больше не житель, но лишь временный житель, они ещё просто не придумали, как утилизировать тебя с максимальной пользой.
Оккупация, это когда у тебя нет никакого будущего, ни хорошего, ни плохого.
Его нет у твоих детей, и у них не будет детей, никого не будет после тебя, потому что будущего нет.
Если не вернуться свои.
А они вернуться только если ты их ждешь.
Ты, и такие как ты.
Если каждый из вас готов сдохнуть, но только увидеть, как они входят в город и эти бегут.
Вот это оккупация.
Безусловно, большевики навязали свою идеологию силой.
Но её удалось навязать и она была воспринята только потому, что была куда ближе, чем невнятное блеяние всех этих Петлюр, Скоропадских, Винниченко и прочих Директорий.
Держащихся только на немецких и польских штыках, и ищущих себе хозяев.
Нужно иметь смелость признать самим себе.
Абсолютное большинство жителей Украины приняло советскую идеологию как свою.
И своей ее считало.
Это наши люди заседали во всех органах власти.
Законодательных и карательных.
Наши люди писали доносы друг на друга и читали доносы.
Наши люди закрывали собой амбразуры и шли в полицаи.
И мы были единым целым со всеми остальными 14 республиками от Запада до Востока.
Сами собой, но единым целым.
Мы выросли из этой идеологии, выросли не в том смысле, что родились в ней, а в том, что отказались от нее добровольно.
Переросли ее, я надеюсь, в стремлении стать лучше и жить лучше.
И не важно, что многое не получилось, всегда есть шанс, если человек жив и хочет.
Но гнусная и убогая ложь самим себе — это не мы, это нас — она не просто нас унижает, это что ж, мы, сорокамиллионный народ прикидывались 70 лет?
Она крадет у нас надежду на будущее, потому что мы пытаемся переврать прошлое.
Не стать лучше, не признав правды и не имея смелости об этом сказать.
Так можно только по настоящему стать объектом оккупации.
И да, если какой-то дурак расскажет мне, что я скучаю по Советскому Союзу — нет, не скучаю.
Я скучаю по Украине, такой, какой я хотел бы её видеть.
Лично моё мнение, никого не пытаюсь убедить и никому не навязываю.
Помните, когда овчарки скалятся в свете фонарей, назад пути уже нет.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинский генерал назвал условия для нападения на Россию
Украине нужно выбрать время, когда Россия максимально ослабнет, чтобы начинать боевые действия против нее, заявил экс-заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Игорь Романенко.
«Переходить сейчас в прямое широкомасштабное столкновение с россиянами, на мой взгляд, нецелесообразно. Так же, как они в 2014 году, нам надо выбрать время, когда они максимально ослабнут», – передает его слова портал «Обозреватель».
Он заявил, что в этот момент нужно задействовать весь накопившийся за годы конфликта в Донбассе опыт, а также все международные возможности, и приступать к шагам против России «вплоть до ведения боевых действий».
Отметим, что на Украине одновременно делают «тревожные» заявления и о возможной атаке со стороны России и бравурные утверждения о превосходстве украинской армии над российской. Так, в апреле прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия не продержалась бы в такой войне и четырех дней. О готовности к войне с Россией заявлял и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!
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Самойлова прокомментировала решение ЕВС по поводу ее участия в «Евровидении»
Представительница России Юлия Самойлова до последнего верила, что ее пустят на «Евровидение-2017».
«Конечно, я расстроилась, потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло», — сказала Самойлова РИА Новости.
Она добавила, что не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году, но уверена, что «Евровидение» еще будет в ее жизни.
Европейский вещательный союз ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить Самойлову в страну. ЕВС предлагал России транслировать выступление певицы через спутник, либо сменить конкурсанта.
Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать Евровидение-2017. Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su