Тактика и стратегия Дональда Трампа

На фоне резко изменившейся международной обстановки, необходимо спокойно оценить происходящие события, что даст нам в перспективе понимание разворачивающегося сценария.



Двинемся пошагово.

Первое, что нам надо понять – это, что главным источником власти на нашей планете сегодня является создание и обмен «денежных знаков» на реальные ценности. Слово «денежные знаки» мы берем в кавычки, потому, как деньги уже в наши дни не только не кружочки чеканенного ценного металла, а уже даже и не бумага. Некие компьютерные нолики, которые созданы из ничего, без привязки к каким-либо ценностям. Созданы они в эмиссионном центре, который сам уже стал виртуальной функцией.

При этом главной задачей мировой власти является сохранение возможности безостановочного и, что ещё важнее, без альтернативного, процесса создания «денег» и обмена их на реальные ценности. Это и есть суть сегодняшней власти в мировом масштабе. Одни страны создают фантики, а другие их коллекционируют, складируя в так называемые «золотовалютные резервы». При этом стране, создателю денег, достаточно их просто создать из воздуха, а стране вроде России, лишенной своего эмиссионного центра, нужно продать природные богатства и результаты своего труда, чтобы получить те же «нолики». Отсюда и процветание западного мира – он создает деньги, когда другие страны их зарабатывают. А наличие нескончаемого источника денег дает и все остальные преимущества вроде технологий, «притечки мозгов» и высокого уровня жизни.

Но главное – эмиссия, создание денег из ничего.

Второе, что нам надо понять, это что для мировых банкиров слово «Родина» не существует. Как и слово благодарность. Это значит, что если сегодня мировой эмиссионный центр находится в США, то это всего лишь ситуация, вызванная желанием банкиров спрятать «яйцо, утку и ларец» подальше от большевиков и других революционеров. Вот центр создания денег и перенесли подальше от мировых бурь – деньги, как известно, тишину любят. А уж как любит тишину центр их производства из воздуха, тут и говорить излишне!

Что это значит?

Это значит, что в случае проблем мировые банкиры готовы пожертвовать Штатами, ради того, чтобы начать производство денег в другом месте. Важна сама возможность создавать «нолики», называть их деньгами и менять, на все то ценное, что есть в мире. Это значит, что в ситуации «перепроизводства денег», в случае проблем и катаклизмов, мировые банкиры могут и перенести куда-то центр создания мировых ценностей.

Третье, что нам надо понять: в мировом политическом истеблишменте есть два направления политики. Общее у них то, что обе части выступают за продолжение банкета, то есть за монополию на создание денег. Но первая часть хочет сохранить центр эмиссии именно в США, для второй части США это такое же абстрактное понятие, как совесть или честь. В разногласии между этими двумя частями одно центра силы и был смысл борьбы между Трампом и Клинтон.

Условный Трамп, силы за ним стоящие, – за то, чтобы сохранить США, как центр эмиссии. Идеи, которые на этапе предвыборной борьбы озвучивал Трамп и есть идея «сделать Америку снова великой», вернее – вернув в нее производство, сохранить её величие, которое начало обрушаться под ударами успешной политики России и Китая.

Это стратегия Трампа.

Однако, несмотря на победу этого направления, политическая бюрократия Вашингтона, то есть, по сути, те, кто должен выполнять решения, выступили против подобных действий Трампа. Он оказался в ситуации, когда со всех сторон на него идут удары: начиная с прессы и сателлитов США и заканчивая Конгрессом, который провалил его решение прикончить реформу Барака Обамы в сфере медицины (Обама кеа).

Как Трампу выходить из ситуации?

Он решил пойти тем путем, которым он шел в бизнесе. Он решил пойти тем путем, который описан в американском фильме «Плутовство или хвост виляет собакой». Где президент создает виртуальную войну, чтобы повысить свои шансы на переизбрание. Ключевое слово – создает войну, то есть напряжение. Трамп решает повторить свои бизнес-трюки, когда он тщательно изображал из себя безумца, что помогало ему выходить из гибельных ситуаций, так как с ним никто не хотел связываться.

Тактика Трампа такова: создать проблемы, оказать сильнейшее давление на Россию и Китай, изображая из себя непредсказуемого полоумного лидера. После чего ждать слабины из Москвы или Пекина и уже с пошедшими на попятную — договариваться. Договариваться против. Если под давлением поплывет Пекин, то договариваться с китайцами против русских. Если дрогнет Москва, то с русскими договориться против китайцев. Главное – в перспективе стравить их между собой, убрать с пути двух конкурентов США. Все равно, где будет хаос и нестабильность: в Евразии или в Азии. Лучше и там и там – тогда центр эмиссии сможет спокойно находиться только в одном месте. И это место – США. Столкновение между собой России и Китая, делает базирование центра по созданию денег безальтернативным. Только США. Именно этого и хочет добиться Трамп и стоящие за ним части мировой элиты, вторая часть мировой элиты при этом сценарии будет невольно вынуждена также выступить «за» Штаты.

Трампу нужен серьезный внешнеполитический успех – слабость России или Китая. Отсюда одновременные политические пощечины в адрес Москвы и Пекина, которые раздал Вашингтон. Россия оскорблена атакой на Сирию, этой же атакой оскорблен и Китай, ведь форма начала американского удара во время визиты, крайне оскорбительна.

Но вместо извинений накат со стороны Вашингтона только усиливается. Уже раздаются голоса ввести новые санкции против России, где неделю назад прошел теракт в Петербурге. Вместо сочувствия и сострадания – новые обвинения в адрес Москвы, которая якобы «сохранила» Асаду химоружие, хотя разоружение сирийцев шло под контролем американцев. После этой атаки – визит нового госсекретаря США в Москву. И новый фон для переговоров…

Для Китая у Трампа тоже припасен переговорщик – это авианосец, который вдруг вместо берегов Австралии направился в Южную Корею. С явным намерением нанести удар по Северной Корее. Почему именно сейчас? Потому, что в рамках тактики Трампа, который «сошел с ума», хаос и война должны подойти вплотную к Китаю.

Давление и ещё раз давление.

Понимая, что происходит, Пекин направил в Сеул своего переговорщика, чья задача убедить корейцев не дать Штатам повода и возможности для удара по Северной Корее. Именно так Россия не дала нанести удар Обаме по Сирии, начав уничтожение химического оружия.

Понимает, что происходит и Москва. Именно поэтому накануне визита Рекса Тиллерсона появилась информация, что вполне возможно, максимум, на что он может рассчитывать в столице России – это беседа с Лавровым.

Главная задача России и Китая не дать слабину, не поддаться на шантаж и агрессию. Тогда Штатам придется менять тактику, стараясь не менять свои стратегические цели.

Что же хочет Трамп? Зачем ему нужен внешнеполитический успех? Он собирается его конвертировать в свое усиление внутри США. Вернуться триумфатором, добиться слабости Москвы и (или) Пекина. После чего сломать фронду политических чиновников, взять ситуацию под свой контроль полностью.

И вот тут отставки, через заявление и через авиакатастрофы, нелепые смерти и тому подобные атрибуты борьбы за власть во все времена и при любом строе.

А опасность реального удара по Северной Корее возросла неимоверно…

Источник: nstarikov.ru