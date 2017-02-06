Зять Трампа: еврейский мальчик с мозгами и опытом старца

10 ноября 2016 года, пока все обсуждали первую встречу Дональда Трампа и Барака Обамы, по Южной лужайке около Белого дома неспешно прогуливались и беседовали глава администрации действующего президента Денис Макдоноу и симпатичный молодой человек.

Макдоноу в спокойной беседе посвящал в дела зятя Трампа Джареда Кушнера — реального организатора президентской предвыборной кампании.

Прошла пара месяцев, и все вопросы разрешились достойно — у прессы не было повода в очередной раз обсасывать взаимоотношения бывших аппаратчиков с пришедшими — испорченные розетки, компьютеры и оргтехнику.

Обама даже оставил на столе записку своему преемнику, текстом которой Трамп был даже растроган.

Сосредоточившись на войне с Трампом, пресса и политический бомонд в период избирательной кампании смутно сознавали, кто главный кукловод в предвыборной кампании эксцентричного миллиардера, который непонятным образом, словно танк, преодолевал все чинимые ему препятствия.

Джаред Кушнер знал своё дело. Сторонясь камер и объективов, он лично подбирал кандидатуры в штаб, вёл переговоры с крупными бизнесменами по сбору средств в избирательный фонд Трампа.

Наконец, именно Джаред разработал инновационную стратегию попадания в Белый дом.

Как отмечала американская пресса, «он вел Трампа не избитым путем, а интернет-тропами», предложив исключительно эффективную стратегию использования социальных сетей, практически уравновесивших СМИ, агитировавших за Хиллари Клинтон.

При этом всё делалось им без привлечения лишнего внимания к своей персоне.

Джаред Кушнер и глава администрации Обамы Денис Макдоноу у Белого дома.

«Америка о нем знает мало. Он до сих пор особо не высвечивался. До избирательной кампании он занимался бизнесом — и он, можно так сказать, руководил этой империей. Потому что империя настолько большая, что сам Трамп просто физически не мог следить за всеми деталями… В этой бизнес-империи Трампа Джаред был его глазами и ушами», — резонно отмечал с советских времён проживающий в Вашингтоне диссидент Эдуард Лозанский.

Тот, кто внимательно наблюдал за телевизионными сюжетами и в особенности — инаугурацией, мог заметить, с какой степенью доверия относится к Джареду Кушнеру Трамп и как уверенно чувствует себя 36-летний миллионер в общении с президентом и обязанным ему окружением.

Думаю, не ошибусь, утверждая, что в его лице на американской политической сцене появился новый Бернард Барух, о котором повествовалось в статье «Правители мира: Ротшильды и Рокфеллеры на побегушках у Баруха».

И тот, и другой в юном возрасте воспользовались поддержкой состоятельных родителей и удачно выбрали направления в бизнесе.

Оба мастерски использовали кризисные явления в экономике США и рано поняли, что участие в большой политике приведёт их к поставленным целям.

Оба зарекомендовали себя умелыми переговорщиками, доступными и обходительными людьми, образцово строящими семейные отношения.

Бернарда Баруха в начале прошлого века называли «одиноким волком с Уолл-стрита», а Джаред Кушнер в начале века нынешнего получил в Нью-Йорке прозвище «мальчик с мозгами и опытом старца».

«Мир вокруг будет рушиться, а этот парень и бровью не поведет. Для него главное — найти решение», — говорит Иванка Трамп о своем муже и это, пожалуй, самая откровенная его характеристика.



Джаред ещё в студенческие годы подключился к отцовскому бизнесу и сколотил солидное состояние, занимаясь сделками на рынке недвижимости.

Первая его самостоятельная сделка принесла компании Kushner Properties около 20 млн. долларов, вторая — уже целый миллиард.

Позднее Джареду Кушнеру удалось провести одну из крупнейших сделок в истории американского рынка недвижимости — Kushner Properties стал владельцем 41-этажного здания на 5-й авеню в Нью-Йорке, расположенного в нескольких минутах ходьбы от башни Трамп-тауэр.

Сумма проведенной всего за неделю сделки составила, ни много ни мало, 1,8 млрд. долларов.

«В Нью-Йорке нужно действовать быстро, иначе окажетесь на обочине», — прокомментировал он тогда свою удачу.

В 2006 году 25-летний Джаред Кушнер неожиданно для многих за 10 миллионов долларов покупает солидную, но просевшую к тому времени газету New York Observer.

При этом он не побоялся вступить в конфликт и уволить уважаемого в профессиональной среде, но работавшего по старинке главного редактора Питера Каплана, занимавшего свой пост на протяжении 15 лет.

Как следствие, газета несколько изменила формат и стала больше походить на таблоид. Однако всего за три года её трафик на сайте вырос в четыре раза, и она стала прибыльной.

При этом Кушнер, занимаясь формированием стратегии, не вмешивается в редакционную политику своего издания. Он утверждает:

«Люди говорят разное. Но многие девелоперы не понимают, что я никак не влияю на содержание статей издания».

И это правда, так как газета, порой, печатала критические материалы в адрес Трампа, и никто за это уволен не был.

Однако в нужный момент именно New York Observer выстрелила редакционной статьёй, в которой Джаред Кушнер камня на камне не оставил от обвинений Трампа в антисемитизме.

Тогда-то общественность и узнала о сложной судьбе его родни, пережившей Холокост, участии бабки и деда в партизанском движении в Белоруссии, их эмиграции в США, а также знакомстве с семейством Трампа и его отношении к зятю, исповедующему ортодоксальный иудаизм.

Конечно, всё, чего сумел достичь Джаред Кушнер, выросло не на ровном месте.

Его отец, Чарльз Кушнер, сын эмигрировавшего в США в 1949 году шляпника из Новогрудка, сумел сколотить на рынке недвижимости города Ливингстон и всего штата Нью-Джерси солидное состояние.

Четверых детей — Джареда, двух его сестёр и брата, он воспитывал в ортодоксальных религиозных рамках, не игнорируя реалии американского образа жизни.

Чарльз Кушнер не мелочился и вложил в образование и подготовку Джареда немалые деньги.

Чтобы его не обвинили в протекционизме, он пожертвовал по 2,5 миллиона долларов Корнельскому, Пристонскому и Гарвардскому университету.

Для образования не очень старательного в то время сына он всё же выбрал престижный Гарворд и не прогадал — повзрослевший и рано приобщённый к отцовскому бизнесу Джаред окончил его с отличием.



Джаред Кушнер с отцом — Чарльзом Кушнером

Карьера отца Джареда складывалась не безоблачно. Он был даже осуждён за уклонение от уплаты налогов, нелегальные взносы в пользу избирательной кампании и давление на свидетелей.

Однако благодарный сын по еврейской традиции всегда оказывал ему поддержку, делая выводы из всего того, что происходило с отцом.

Во время предвыборной гонки Джаред Кушнер посоветовал Дональду Трампу выбрать своим напарником Майка Пенса, а не губернатора Криса Кристи, который, будучи главным прокурором штата Нью-Джерси, выступал на стороне обвинения его отца.

А ведь Кристи поначалу фигурировал как претендент на должность генерального прокурора.

Кстати, в схожих обстоятельствах оказались и Трампы, когда отцу избранного президента, Фредерику Трампу, были предъявлены обвинения в расовой дискриминации при распределении жилья.

Дональд Трамп с ожесточением дрался за отца в судах и сумел довести дело до урегулирования во внесудебном порядке.

Следует считать наивными утверждения о том, что Трамп и его ближайший помощник Джаред Кушнер плохо разбираются в политике.

Может быть, в тонкостях закулисья им и недостаёт информированности, но итоги выборов наглядно показали — кто способен мыслить новаторски и неординарно, а кто рассчитывает на инерцию американского общества.

Упакованный в оболочку общих профессиональных интересов, тандем большого жизненного опыта и свежей, современной мысли оказался большим плюсом в политической конкуренции прошлого с настоящим.

И здесь роль Джареда Кушнера весьма велика.

Мало озвученным в СМИ следует считать очень важное его ноу-хау — именно Кушнер первым предложил применение к политике бизнес-подхода.

В своей статье он резонно подмечает:

«Государство состоит из множества слоев — это сделано для того, чтобы избежать ошибок.

Проблема такого подхода состоит в том, что он очень дорогой и неэффективный.

В бизнесе мы даем умным людям возможность сделать необходимую работу и обеспечиваем их нужной для этого свободой».

И с этим не поспоришь.

Глядя на разросшиеся сегодня государственные аппараты и попытки получить результат путём механических сокращений их численности, понимаешь, насколько новаторские подходы в организации государственной службы ожидают Америку.

Как эффективный менеджер Джаред Кушнер совсем не миндальничает в нужных обстоятельствах.

Именно он в потребный момент инициировал увольнение руководителя предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски и назначение на эту должность Пола Манафорта, способного усилить работу с медиа и использовать огромный потенциал социальных сетей.

Тем не менее, в отличие от своего экспансивного тестя, Кушнер считается спокойным и сдержанным человеком, который не любит находиться в центре внимания. И это очень важно, так как уравновешивает энергетику Трампа осмотрительностью его ближайшего помощника.

Сегодня в Вашингтоне присутствует и с каждым днём укрепляется понимание, что молодой миллионер вскоре может стать ключевой фигурой не только в избирательном штабе, но и во всей администрации Дональда Трампа.

Ведь потребность в применении инновационных подходов актуальна как никогда.

Судя по тому, что происходит после выборов 45-го президента США, создаётся впечатление, что тактика управляемого хаоса нашла своё продолжение в стране, её породившей.

О том, насколько серьёзно обеспокоены ростовщики не только в Америке, но и по всему миру, говорят факты вливаний миллионов долларов в протестные акции.

Огромный штат художников зарабатывает на изготовлении плакатов, растяжек и других декораций народного действа. За участие в уличных беспорядках платят две тысячи зелёных в месяц.

Задача проплаченных бунтовщиков как всегда проста — с «матюгальниками» в руках нагнетать истерию, а потом, на градусе, бить витрины, грабить магазины и стараться не попадаться в лапы полиции.

Никакого здравого смысла в этих акциях уже нет. Выборы состоялись, признаны и замочены на многочисленных банкетах, однако стремление насолить Трампу и помешать реализовать хотя бы часть озвученных намерений — налицо.

Если бы эти намерения были косметическими, никто бы выбрасывать деньги на ветер не стал. Однако они системообразующие, а это уже опасно для тех, кто путает государственные интересы с собственными и годами привык подгонять их под свои намерения.



Надо отдать должное — Трамп не медлит.

Ещё не закончив формирование администрации, он с момента инаугурации каждый день подписывает очень значительные документы, начиная от выхода США из Трансатлантического партнёрства и обнуления медицинской реформы Обамы до возобновления строительства нефтепроводов из Канады.

Ряд крупных американских фирм, перенёсшие при Обаме свои производства в Мексику, Китай и другие страны, уловили момент и уже заявили о создании производственных мощностей на территории США, так как Трамп пригрозил лишить их возможности продавать продукцию под маркой Made in USA.

Такие темпы деятельности сразу же после президентских выборов ранее не наблюдались. И здесь Трамп поступает логично — железо надо ковать, пока оно горячо и оппоненты пребывают в растерянности.

Благо, у него есть на кого положиться.

Почему Трамп взял такой темп и пока с серьёзными проблемами не сталкивается?

Да потому, что его действия были заранее продуманы и осмыслены в кругу ближайших помощников, знающих толк в бизнесе и политике.

Достаточно вспомнить, как Трамп опустил Обаму и мгновенно издал указ об отмене его медицинской реформы, упредив её рассмотрение в Конгрессе.

А ведь процедура отмены была бы очень осложнена, если бы Обама вместо поездок по штатам с унизительной миссией агитатора довёл начатое дело до конца.

Как командный игрок Трамп не стал дожидаться окончания формирования нового правительства. Он сразу же стал реализовывать потенциал собственной власти и не прогадал.

Как мы помним, его программа, изложенная в речи в Геттисберге 22 октября 2016 года, рассчитана на два президентских срока, а то и на десять лет.

Надо понимать, что он рассчитывает реализовать намеченное не потому, что в свои 70 лет чувствует себя молодцом.

Он — реалист. Ведь работа предстоит напряжённая, на износ, в условиях круговой обороны, так как против него ополчилась главная удавка Америки — банкиры и финансовые спекулянты, включая финансового манипулятора Сороса.

Анализируя кадровые назначения, смею предположить, что миссия координатора реализации программы ляжет на плечи теперь уж главного советника президента — Джареда Кушнера.

В случае успеха в её реализации перед последним открываются большие перспективы.

Иванка Трамп.

И всё же вряд ли будет полное понимание происходящего, если упустить необычайно деятельное участие Иванки Трамп в избирательной кампании своего некогда ушедшего из семьи отца.

Для полноты восприятия личности этой женщины не лишним будет привести её развороты по жизни.

Имея все необходимые данные и ресурсы, она начала с модельного бизнеса.

Однако после школы Иванка внезапно кардинально поменяла планы и, блестящее закончив Джорджтаунский университет и Уортонскую школу бизнеса, сосредоточилась на торговле недвижимостью.

Дональд Трамп поначалу не мог привыкнуть к такому повороту судьбы, однако через некоторое время осознал, что выбор дочери — не прихоть.

В какой-то степени помог ему определиться известный американский девелопер Брюс Ратнерат, который просил оставить Иванку в его компании ещё на год.

Дональд Трамп ему отказал и забрал дочь к себе, уловив преимущества женщины, умеющей вести переговоры.

Это решение было верным, так как Иванка сразу же смогла выиграть тендер на покупку исторического здания почтамта в Вашингтоне и выгодно приобрела известный курорт Doral Resort&Spa.

Через некоторое время её мнение стало во многом решающим в совете директоров Trump Organization.

Пресса подметила, что свою дочь отец воспитывал так, будто знал, что однажды ей суждено стать первой леди США.

Достаточно отметить, что на фоне многочисленных публикаций о жене Трампа, Мелании, содержащих, порой, язвительные советы вернуться в модельный бизнес, ни один журнал не посмел дать подобного совета Иванке Трамп.

А та и не собиралась на роль статистки в президентском официозе. Это ей явно не подходит — потенциал другой.

В ходе президентской гонки она не только умело подавала себя, но и частенько вносила дельные предложения в предвыборную программу Дональда Трампа.

Как признался сам Трамп, именно Иванка обратила его внимание на то, что женщины в Америке до сих пор не имели права на оплачиваемый декретный отпуск.

К тому же у Иванки проявились серьёзные дипломатические способности.

По мнению американских политологов, она одним своим выступлением на национальном съезде Республиканской партии смогла переломить ход избирательной кампании в пользу Трампа.

Неслучайно одна из первых международных встреч Трампа с премьер-министром Японии была отмечена присутствием Иванки и её мужа.

Видимо, не зря в последнее время Иванку стали называть серым кардиналом администрации Трампа — и даже подсказывают способ обхода принятого в 1967 году закона, который категорически запрещает назначать на ключевые правительственные должности членов семьи высокопоставленных чиновников.

Однако вовсе не возбраняется назначение советниками на общественных началах, не занимая государственные должности. К слову, и сам Трамп отказался от президентской зарплаты.

Во всяком случае, есть информация, что для Иванки Трамп в Белом доме уже готов кабинет.

Ни у кого уже нет сомнений, что семейный триумвират наведёт свои порядки в президентской резиденции.



Семейный триумвират

Понятно, что политика американского президента не может серьёзно рассматриваться вне контекста взаимоотношений с Израилем и всем еврейским сообществом.

И здесь благодаря детям Трамп может рассчитывать на серьёзные подвижки.

Как известно, Иванка Трамп приняла веру мужа, и принимает активное участие в деятельности еврейской общины Нью-Йорка.

Средства массовой информации Израиля с симпатией сообщают, что супружеская чета жертвует внушительные суммы на благотворительность и в первую очередь, на все, что связано с еврейским образованием, а фонд семьи Кушнер серьёзно помогает финансами еврейским поселениям.

Ещё до избрания президентом Трамп как-то проговорился, заявив: «Они настолько активны, что могли бы привести Ближний Восток к миру».

Это лучшим образом проясняет, какую политику намерена проводить его администрация на Ближнем Востоке. Не вызывает сомнений и то, что поддержка Израиля со стороны Соединённых Штатов существенно усилится.

Сегодня многие задаются вопросом, почему американские финансовые воротилы так рьяно противятся установлению нормальных взаимоотношений Трампа с Путиным.

Надо исходить из понимания того, что главными следует считать намерения нового руководства США пресечь разорительные формы ростовщической и спекулятивной деятельности и прекратить наращивание государственного долга, достигшего 20 триллионов долларов.

Как крупный бизнесмен Трамп и его окружение хорошо понимают, насколько опасно для США движение в русле прежней политики, когда на фоне вывода предприятий за границу беспрерывно включается печатный станок для покрытия неэффективных и порой бессмысленных военных расходов.

По свидетельству журнала The Nation, на долю США приходится 95 процентов всех военных баз в мире. Всего их насчитывается 865, в том числе 172 базы в Германии, 113 — в Японии, 83 — в Южной Корее.

Общая стоимость их содержания оценивается в 156 млрд. долларов в год, а это значит, что американские налогоплательщики в среднем платят от 10 до 40 тысяч долларов в год на содержание одного военнослужащего за пределами США.

И это ещё не всё, так как США тратят большие средства на содержание армий стран, где они погрязли в военных конфликтах.

К примеру, Америка сегодня оплачивает 90 процентов расходов на афганские вооруженные силы, а это — 20 миллиардов долларов в течение пяти лет.

Очень образно оценила ситуацию, в которой оказалась Америка, известный антрополог Катрин Латц:

«Когда молоток — единственный инструмент вашей внешней политики, начинает казаться, что вокруг одни гвозди».

К тому же можно себе представить, какое количество людей кормится на военных амбициях США и как они воспринимают заявления Трампа о прекращении практики вмешательства в деятельность других государств.

Однако у Трампа нет иного выхода, как вместо распыления ресурсов, сконцентрировать внимание на укреплении экономической и военной мощи США за счёт поощрения собственных производителей, включая создание новейших типов вооружений и модернизации мобильных сил быстрого реагирования.

Содержать же сотни баз и параллельно развёртывать гонку вооружений с Россией и Китаем накладно даже для Америки.

В этом контексте ориентация Трампа на установление дружественных отношений с Россией представляется не игрой в симпатии, а стратегией, отвечающей коренным интересам США.

Не удивительно также, что планы его главного советника Джареда Кушнера ориентированы на то, чтобы привнести в большую политику подходы большого бизнеса.

Если перевести слово «зять» (son in law) с английского дословно, то получится «сын в законе».

Будем надеяться, что деятельность очень перспективного главного советника Трампа — Джареда Кушнера — на восточноевропейском векторе интересов Америки будет сопряжена с памятью о том, что его предки родом из наших мест.

Валентин Антипенко