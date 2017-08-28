Тайны 11 сентября, или секрет Полишинеля

«Мы больше не будем использовать американские вооруженные силы для построения демократии в дальних краях или пытаться перестроить другие страны по нашему образу и подобию», — объявил очередной принцип своей политики американский президент Дональд Трамп, выступив 22 августа на военной базе Форт-Майер близ Вашингтона.

Его речь была посвящена новой стратегии США в Афганистане, но проецировалась и на другие регионы. На Корею и Сирию, например, и даже на Украину с Грузией.

По словам Трампа, Белый дом должен сосредоточиться на борьбе с терроризмом, а не на построении демократии.

Однако, согласно обновленной стратегии, «полномочия американских военных в Афганистане будут расширены, их численность увеличится, чтобы довести военную кампанию (суть которой никто не оглашает) в стране до победного конца. Быстрый вывод войск США из Афганистана не предусмотрен, чтобы не создать вакуум силы, в том числе в регионах производства наркотиков для англосаксов, который могут заполнить террористы».

Старые принципы и новая политика Трампа

Не кажется ли странной такая стратегия для самодовольной Америки? Генералы демократию строить в чужой стране не будут, но террористов уничтожат.

Как же они будут их определять, если не по меркам американской демократии? Не лучше ли вернуть солдат домой, как было обещано Трампом в ходе президентских выборов? Пусть сами народы выбирают свой путь к счастью.

Трамп поясняет, что США в Афганистане теперь будут преследовать общие интересы и цели со своими партнерами без попыток сменить их образ жизни и этот «принципиальный реализм будет управлять нашими действиями по движению вперед».

Под партнерами, видимо, подразумеваются проамериканские политические силы и правительство. Или талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролирующие две трети афганской территории, тоже станут партнерами? А если партнеры позволят себе отступить от «общих интересов и целей» и предпочтут свои, что тогда? Ведь «принципиальный реализм» это два субъективных понятия — принцип и реальность. Каждому своё.

А что делать с подразделениями ИГИЛ*, которые были переброшены в Афганистан из Сирии и Ирака и которых представители англосакских частных военных компаний активно готовят к вторжению в постсоветские азиатские республики с дальнейшим продвижением в Казахстан и далее в Россию? Это международные террористы или всё-таки проамериканские?

Да и Пакистан в этой политике не будет посторонним наблюдателем. Через его территорию и при его содействии Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получали американскую поддержку. Пакистан — близкий ядерный союзник США в Азии.

Многие аналитики поспешили заявить, что новая стратегия Дональда Трампа неосуществима. Трамп не сможет переломить ту внешнеполитическую стратегию, которую сформировали и проводят неоконсерваторы или неоконы и так называемое «глубинное правительство», которое практически не меняется при смене президентов, то есть высшая государственная бюрократия, тесно связанная с финансово-промышленным капиталом. Или финансово-промышленный капитал, тесно связанный с высшей бюрократией. Конгресс представляет их лоббистов.

Стратегия неоконов «Деньги Америки превыше всего!» пережила многих президентов и не менялась, по крайне мере, со времен актера-президента Рональда Рейгана — «Я с успехом сыграл много ролей, сыграю и эту». Не поменяется она и сейчас.

Неоконы загоняют Трампа в нужную роль, и он будет вынужден эту роль играть без всяких иллюзий на перспективу. Никакой разницы между демократами и республиканцами не существует, кроме клановой демагогии и схоластики. Но есть общий национальный интерес — мировое финансовое господство США. Его защиту и обслуживание осуществляют армия и Госдеп, специальные службы и контролируемые ими разведывательно-информационные и военные частные компании. Таким образом, США были, есть и будут мировым жандармом и абсолютным хозяином миропорядка. Что тут нового?

Нельзя не согласиться с приведенными выше выводами аналитиков, как с вероятным прогнозом или теоретической моделью международных отношений на прецедентной основе. Но только теоретически.

Потому что альтернативная модель предполагает новую мировую войну за передел рынков, которую начнет претендент на мировое господство в критической для себя ситуации.

И эта война уже идет в обход системы ядерного сдерживания. А это уже практически. Противопоставление американскому неоконсерватизму американского либерализма, созвучного национал-социализму, ситуацию не меняет и вряд ли поменяет. Теоретический прогноз отстает от практики.

Террор как инструмент геополитики

Одна из самых актуальных острых проблем в мире — это международный терроризм. Термин этот относительно новый и абсолютно неверный, искаженный в отражении сути самого явления — организованного сетевого транснационального терроризма (СТТ). Или же наоборот этот термин обозначает именно международные отношения — отношения между народами в форме террора, что тоже неверно, потому что не народы вступают в такие отношения.

Мировому сообществу внушают, что международный терроризм появился сам по себе, что называется упал с неба и творит террор ради террора. Это абсолютная глупость, которую сознательно или из-за непонимания тиражируют СМИ.

Терроризм, как система действий, не возникает стихийно и бесцельно. Он требует определенных затрат и эти затраты оплачивает заинтересованный в терроре заказчик. Террор — явление политическое и целенаправленное, невозможное без сетевой организации и профессиональной подготовки исполнителей.

Все похожие на теракты действия за рамками этих определений к терроризму не относятся или, по крайней мере, не должны относиться — для этого есть другие статьи уголовного права и соответствующие им правоохранительные органы. Иначе борьба с терроризмом будет спонтанной, рефлекторной и не эффективной.

Системной борьба с терроризмом будет только тогда, когда будут верно определены причины, цели и организационные формы террора, а на этой основе — его тактика, приемы и способы, средства, признаки подготовки терактов. Поэтому с терроризмом, как с явлением особого порядка, должны бороться специально формируемые государственные органы со своей особой структурой и профессиональной подготовкой. Причем, обязательно во взаимодействии в вопросах безопасности со всеми другими ведомствами и зарубежными партнерами.

В терактах, совершаемых исламистами в Западной Европе, много загадок. Главная из них в том, что они не имеют какой-то видимой цели. То есть, террор проводится как бы ради самого террора. Причем, террористы ухудшают и без того плохое отношение простых европейцев к арабам беженцам и мигрантам в целом, кем они сами и являются. В чем же их выгода? Да и европейцы себя не защищают. Это касается не только граждан, но и полиции. Политики реагируют вяло на такую ситуацию и порой даже становятся на сторону беженцев и мигрантов — криминализированной среды, откуда вербуются исполнители терактов. Почему?

Разгадка кроется в событиях, случившихся в США 11 сентября 2001 года. Масштабная диверсионно-террористическая акция в Нью-Йорке и Вашингтоне развязала руки американским политикам и генералам в проведении военных операций против неугодных арабских государств Средиземноморья. Это была грандиозная провокация военно-политического характера для всего мира. Напоминает поджег Рейхстага в 1933 году — провокацию против Коминтерна в Германии и предтечу большой войны против советского коммунизма на Востоке.

Заметим, что термин МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ был вброшен в СМИ американскими спецслужбами сразу после грандиозной мистификации.

С этого момента военные действия американских вооруженных сил стали проводиться под флагом борьбы с международным терроризмом и поддержки демократических сил в этих государствах, якобы борющихся против диктатуры. В прямые боевые действия были вовлечены союзники по НАТО. Как потом выяснилось, террористические группировки и так называемые повстанцы-демократы создавались и курировались американскими спецслужбами, подготовка боевиков велась инструкторами частных военных компаний в разных странах, в том числе в Европе.

Об этом много написано и сказано. Но главным, стержневым вопросом этой темы являются выводы по результатам официального расследования тех страшных сентябрьских событий. В подготовке и проведении теракта обвинялась международная исламистская террористическая организация Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее лидер Усама Бен-Ладен.

Опубликованная часть официального расследования не выдерживает никакой критики. Независимые американские эксперты пришли к заключению, что башни-близнецы и третье высотное здание рядом обрушились в результате управляемого взрыва, какой применяют при сносе зданий в строительстве.

Столкновение самолетов с башнями и вызванный этим пожар не могли быть причиной строго вертикального обрушения высотных зданий, а столкновения самолета с третьей башней не было, но она была разрушена точно так же, как и две другие. То есть, управляемый взрыв в каждом здании готовился заранее специалистами взрывниками. У здания Пентагона, в которое якобы врезался третий лайнер, не было обнаружено остатков корпуса и двигателей этого самолета или другого снаряда. Значит, и это здание было взорвано или разрушено иным способом, отличным от официальной версии.

На основании независимого экспертного заключения, которое опубликовано в СМИ и Интернете, была сформулирована версия, по которой теракт был подготовлен в США профессионалами, а его исполнители арабского происхождения, захватившие лайнеры в воздухе, были типичными террористами смертниками для одной акции.

Летную подготовку они получили в Германии и, «захватив» самолеты и управляя ими, направили их в здания. После столкновения и начавшегося пожара здания были взорваны.

Администрация президента Дж. Буша младшего, для которого теракт оказался полной неожиданностью и вызвал у него панику, версия независимых экспертов не опровергалась и повторное расследование после её публикации не назначалось.

Дональд Трамп обещал вернуться к расследованию теракта 11 сентября 2001 года. Но вряд ли ему это позволят. Ведь результаты такого расследования могут привести Америку к острому политическому кризису сначала внутри страны, а потом и в отношениях с союзниками.

До сих пор тщательно скрывается некая предыстория провокации. За два года до взрывов башен исламский (беспроцентный) банкинг стал консолидироваться и выстраивать перспективные международные финансовые проекты, в том числе с Китаем. За восемь месяцев до провокации исламские банкиры приняли консолидированное решение активизировать свою позицию и начать наступление на перспективных направлениях. Возникла реальная угроза мировому (американскому) ростовщичеству, закабалившему ссудным процентом реальную экономику и мировые рынки, и вогнавшему индустриальное общество расширенного воспроизводства капитала в чудовищный кризис.

Вот почему последствия теракта 11 сентября оказались катастрофическими не столько для Америки, сколько для исламских, арабских стран и для Западной Европы. Так называемая арабская весна, инициированная Западом, и «принуждение к демократии военной силой» привели к массовой миграции в Европу беженцев из разоренных арабских государств — бывших европейских колоний и тесно связанных с Европой.

Миграция арабов оказалась так организованной и кем-то оплаченной, что совсем не была похожа на хаос войны. Турция отнеслась к организации потоков мигрантов в Европу настолько прагматично, что между Анкарой и Берлином возник конфликт по этому поводу и Германия вынуждена была платить Турции за сдерживание потока мигрантов. Более того, в Европу устремились потоки беженцев из центрально-африканских стран через Тунис и Марокко. Через пустыню Сахара организованы перевозки мигрантов к средиземноморскому побережью.

Поскольку восточноевропейские народы и правительства отказались принимать у себя мигрантов даже по квотам ЕЭС, то вся нагрузка на содержание беженцев легла на страны Западной Европы. Это при том, что европейцы сами вызывают против себя же в арабском мире враждебные чувства, участвуя в разрушении арабских государств, бомбардировке их городов. Ради чего или кого?

Мигранты из арабских стран устраивают массовые беспорядки, совершают тяжкие уголовные преступления и бесчинствуют по отношению к местному населению в европейских городах. Но особое место на этом фоне занимает терроризм, который становится для Европы характерным и специфичным.

Как только правительство какой-нибудь европейской страны проявляет самостоятельность в своей политике и не вписывается в планы США, как тут же повышается интенсивность стихийных и безрассудных на первый взгляд терактов. Ответственность за них берет на себя незримая международная террористическая организация ИГИЛ неопределенной политической ориентации: то ли это движущая сила «арабской весны» и мировой демократии, то ли ударная сила исламистской диктатуры и восточной деспотии.

Первой с этим столкнулась Меркель. Как только она заявила о том, что к России надо применять санкции осторожно, поскольку в противном случае Германия за это заплатит своими интересами, на воздух взлетел химзавод в Бремене. После этого канцлер стала очень послушной Вашингтону, а Германия до сих пор расплачивается в пользу США своими национальными интересами за санкции против России.

В пример можно привести и события во Франции, которая оказала поддержку России в сирийской проблеме и тут же получила серию терактов на своей территории, а Оланд стал вести себя, как шелковый…

Или последние события в Испании. Являясь членом НАТО и антитеррористической коалиции, Испания занята исключительно своими проблемами и не проявляет активности ни в НАТО, ни в коалиции. С 2004 года к власти в Королевстве Испании пришли социалисты. Они снова ставят вопрос о возвращении Гибралтара Испании и о пересмотре договора с США от 1953 года об использовании американцами испанских военных баз.

Основу финансовой системы Испании, самой стабильной в Европе, составляют национальные банки со 100-процентным испанским капиталом. Важным проектом Испании в Средиземноморье является «Барселонский процесс» — программа укрепления государственности в странах средиземноморского региона, развития экономики, социального прогресса и поиска общих подходов к решению острых международных и региональных проблем. Так называемая «арабская весна» фактически подорвала политику Испании в этом направлении.

И вот как по команде Испания наполняется мигрантами из Африки через Марокко. Этот поток миграции усиливается, а через Турцию и Италию соразмерно ослабевает. В центре туризма и столице Каталонии Барселоне активируется движение против туристов (пчелы против меда), то есть в ущерб одной из самых доходных отраслей испанской экономики. И вот, наконец, в августе совершается серия безрассудных терактов против толпы в Каталонии — в мятежной провинции Испании в преддверии референдума о её независимости.

Появилось сообщение, что ЦРУ предупреждало правительство Испании о готовящемся в Барселоне теракте, но полиция и спецслужбы бездействовали.

Очень интересный факт. Откуда у ЦРУ появились такие подробные сведения? Ими АНБ поделилось, взломав переписку террористов в Интернете? Или ЦРУ в целях провокации приоткрыло тайный план своих частных подельников?

Если бы в Каталонии усилился полицейский режим после этого предупреждения, чего избегает Мадрид, то это было бы в пользу сепаратистов на референдуме. Но и непонятная публике сдержанность полиции вызвала бурю возмущения в прессе, что так же усилило позицию сторонников независимости Каталонии. В общем, Испанию «нагнули», чтобы не своевольничала и не откалывалась от сообщества «цивилизованной демократии» со своим социалистическим уклоном.

Под таким же внешним воздействием находятся все страны Европы. Небольшое послабление дается восточноевропейским государствам. Но в этом есть особый резон. Бывшие социалистические страны, посматривая на Запад, должны оценить свою перспективу в случае отказа от «европейских ценностей».

Им предписана роль восточного субблока НАТО с традиционной миссией из их же истории: быть буферной зоной в противостоянии НАТО с Россией и поставщиком пушечного мяса в случае войны. Польша выбрана лидером или ядром этого субблока и ведет себя очень примерно под присмотром «самой развитой демократии мира». Она позволила ЦРУ разместить секретные тюрьмы на своей территории, приютила кавказских экстремистов, опекаемых спецслужбами США, нагнетает русофобскую истерию под маркой декоммунизации… Трамп похвалил её за это.

Америку нельзя прямо обвинять в организации международного терроризма, потому что недостаточно прямых улик её участия в подготовке терактов в Европе.

Да их и не будет в публичной форме. Исламистские организации в своих действиях достаточно автономны, взаимодействуют со своими кураторами через частных лиц, обычно через иностранные частные военные компании и негосударственные организации.

Экстремисты стандартно выдают себя за политическую оппозицию правящему режиму. Они чётко выполняют свою функцию в рамках американской неоконсервативной стратегии глобалистов, которую Дональд Трамп пытается заменить социальным либерализмом националистов. Получится ли?

Сама Америка давно стала орудием глобалистов и ее судьба оказалась в руках мировых финансовых спекулянтов А без финансовых спекулянтов либералы не в состоянии обеспечить привычное американцам и всему миру величие Америки в потреблении. И как ей с этим жить?

Демократия с ограниченным суверенитетом

В декабре 1823 года американский президент Джеймс Монро в ежегодном послании Конгрессу США провозгласил внешнеполитическую доктрину Америки.

В нескольких словах её суть заключалась в том, что США не будут вмешиваться в дела Европы, если Европа не будет вмешиваться в дела Американского континента. Другими словами, США объявляли всю Америку от мыса Барроу до мыса Горн исключительной зоной своих интересов. Но по мере развития экономики американским товарам и финансам становилось тесно на своем континенте, да и у конкуренции свои законы. С созданием Федеральной резервной системы в 1913 году доллар стал завоевывать мир, а ФРС постепенно становилась государством в государстве, претендуя на роль мировой финансовой империи по масштабам не меньшим империи Ротшильдов в Европе.

После Второй мировой войны совокупный финансовый капитал американских банков акционеров ФРС увеличился в 2,4 раза, в то время как Европа была разорена. Восстановление европейской промышленности и потребительских рынков по плану Маршалла сделало европейскую экономику зависимой от американских кредиторов, а в перспективных частных компаниях Западной Европы немалая доля собственности стала принадлежать американским акционерам.

Такова цена помощи западноевропейским демократиям в быстром восстановлении экономики. Североатлантический блок НАТО добавил к этому понижение политического статуса его членов, который европейцы называют «ограниченным суверенитетом». Ограниченным для Европы, но не для Америки, доминирующей в военно-политическом блоке.

После роспуска Варшавского договора и распада СССР исчезли все основания для продления срока договора НАТО, как оборонительного союза против СССР. Европейские политики стали высказываться за роспуск НАТО и сокращение военных расходов. Это был и весомый аргумент левых в избирательных кампаниях. Усилились антинатовские и антиамериканские настроения. Одновременно нарастал финансовый кризис и обострялась конкуренция между США и ЕС, между долларом и евро. Нужны были радикальные меры по сохранению НАТО и укреплению лидирующей роли США в Европе и в мире.

Одной из таких мер и стал диверсионно-террористический акт 11 сентября 2001 года и последовавшая в связи с ним вселенская борьба с международным терроризмом. По этой причине роспуск НАТО отменялся, статус «ограниченного суверенитета» пересмотру не подлежал.

Более того, организация НАТО пополнилась новыми членами и заняла рубеж по границе с Россией, возник проект упразднения института национальных вооруженных сил и создания на их основе единой армии ЕС в подчинении НАТО, а также предлагалось передать управление национальными органами государственной безопасности единому центру в рамках НАТО.

Другими словами, суверенитет европейских государств еще больше ограничивался и по сути утрачивался. А миграция беженцев и теракты в Европе сформировали подсознательную убежденность, что без американцев европейские правительства неспособны самостоятельно решать эти проблемы.

Что и демонстрируется миру.

Так складывается версия замысла загадочных событий 11 сентября 2001 года в самой демократической стране мира. Известный американский политик Генри Киссинджер в своих мемуарах пишет: «Из хаоса появится новый мировой порядок». Американцы расчетливо и цинично идут к своей цели по этому пути. Химера абсолютной свободы денег как демократами, так и республиканцами отождествляется с демократией.

Григорий Ванин, Александр Жилин

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.