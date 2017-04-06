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Обратная сторона деревенской идиллии. Продолжение

09:40. 6 апреля 2017 Просмотров - 241 3 коммент. Опубликовал:

Начало здесь: http://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/obra…

На материал о детях в деревне ряд замечаний поступил. Замечаний, которые умиляют. Ответим на некоторые.

Очень типовой и очень бредовый ответ идет в стиле “Вы все врете, я сам живу в деревне, у нас есть и бассейн для детей и скорая к детям едет 7 минут”. Думаешь – что ж эта за деревня такая, что даже бассейн есть? Читаешь дальше, а, ну да – в 7 километрах от города такая “деревня”, ездят в этот город в бассейн, и скорая ездит оттуда же. Господа! Если вы живете в 7, и даже в 15 километрах от города, то фактически ваша “деревня” – часть городской агломерации. Да, плохая часть, да, та часть, где дешевле жилье и хуже условия – но все же часть. То, что в штатах субурбия называется, по нашему – пригороды. В пригородах будет получше за счет доступности городской инфраструктуры. Экология, соответственно, тоже примерно “как в городе”. По существу единственное преимущество такой вот “деревни” – то, что там жилье дешевле (потому что никому не нужные гребеня, да). Не стоит воспевать деревенский быт, скажите проще – “не хватило денег на центр”. А вопрос, где экология хуже, в городе или вот в такой вот “деревне” зависит от расположения городских свалок и розы ветров. Часто в таких деревнях и хуже. Коттеджные поселки на месте свалок или полей аэрации – сегодня обычное дело, да.

Следующий и тоже умилительный комментарий – “ну подумаешь, ребенок упал или там кушает плохо, подумаешь косолапит или поздно начинает говорить, что с сразу бежать к ортопеду или логопеду, есть йод и зеленка и этого хватит на все случаи жизни”. Ну что сказать. Мне мои дети дороги. Когда мой ребенок во младенчестве плохо набирал вес – я ходил в поликлинику и с педиатром беседовал (оказалось, ничего страшного). Когда мне не понравилось, как педиатр нашего участка прием ведет – я написал заявление в поликлинику и мы стали посещать другого педиатра. Одни мои друзья водили ребенка к логопеду, потому что плохо говорил. Другие к ортопеду – косолапил. Детского массажиста практически все нанимали. И да – частные клиники тоже посещают знакомые, в случае нужды. Потому что дети у моих друзей желанные и любимые. А тут на полном серьезе идут комментарии – “да ладно, есть фельдшер в медпункте, если он не пьяный, то вылечит”. Спасибо, доктор Зло, спасибо за совет. Конечно деревенский фельдшер он и логопедом подработает, и зуб высверлит, и на глисты анализ сделает. Возможность выбрать врача – это огромное преимущество города. Хотя если ребенок у вас не желанный и не любимый, тогда хватит и йода.

И да, есть и комментарии из параллельной вселенной – “а что мешает наладить медицину в деревне?”. Ну как сказать – может быть то, что востребованный специалист в деревню не поедет, да и ставок на стоматолога или ортопеда в поселковой больнице может не быть.

И да – как не обвинить автора в русофобии? Если автор не пишет о том, что в деревне живут эльфы, которые какают радугой, то он ксенофоб и ненавидит деревенских детей. Так вот, о детях. Есть дети посмышленее – и есть поглупее. Есть дети нормальных родителей – и есть дети люмпенов. Есть такие в городе – и в деревне есть. Разница между ними в деревне и в городе в том, что в деревне все вынужденно учатся вместе. А в городе есть выбор. Частный детсад – или общий (да и общих несколько с выбором). Общая школа для всех в деревне. И выбор из десятка школ в городе, И даже на уровне классов одной параллели в городской школе могут сделать класс с математическим уклоном – и класс для слабых детей (кто и читает плохо). А в деревне математик и отстающий будут сидеть за одной партой в любом случае.   

Пишут и о том, что в городе ребенка наркоманом могут сделать. Господа! У автора полкласса спилось прямо после окончания школы. Буквально вот 50%. Без всяких наркотиков.  

И вот есть очень хорошие комментарии – “Я вырос в селе и был счастлив. Правда было это в 80е. Люди хорошие, все друг друга знают. Любимые учителя. Многое умею делать своими руками”. Это очень прекрасное и показательное мнение. Потому что я тоже рос в 80-е и затем застал 90-е. И я понимаю, о чем человек пишет. В 80-е была работа и дотировали колхозы. В 80-е люди работали и работа их держала. В 90-е колхозы-совхозы рухнули, с работой стало в деревне очень плохо. Самые толковые свалили, люмпены остались, и многие из толковых спились и стали люмпенами. Люди из хороших превратились в выживающих. Кто этого не застал – тот помнит щемящее детство с милыми и знакомыми людьми. Кто застал – у того воспоминания несколько отличаются.

Есть и комментарии о сельхозработах: “Кстати, когда нас вывозили на колхозные поля нам нравилось. В конце привозили конфеты, а потом мы шли в посадку печь картошку”. Повторюсь, из десятков моих знакомых в России сельхозработы не любил ни один. Все ненавидели – как общественные, так и частные. И более того – есть у меня и не российский знакомый, выходец из Узбекистана. Вот ровно в тех же выражениях человек отзывается о детских работах на хлопке – в ругательных выражениях.

Есть и мнения из альтернативной реальности. “Вот Туполев, Мигель де Сервантес и мастер Йода выросли в деревне, и благодаря этому стали известными людьми”. -А может быть они все же стали известными людьми потому, что уехали из деревни? А останься Туполев в деревне – сажал бы картошку.

Ну и дальше я все же расскажу немного об экологии, о преступности в деревне и о уборке снега и о реальной практике родовых гнезд. Продолжение следует.

Низкий дом без меня ссутулится,

Старый пес мой давно издох.

На московских изогнутых улицах

Умереть, знать, судил мне Бог.

Часть 5 – лучше ли экология в деревне чем медицина в городе

Есть деревни неприглядные. Есть симпатичные. А есть умопомрачительно красивые. Эта деревня была просто как картинка из фотошопа. Несколько домов в тайге среди гор. Я стоял, несколько ошалев, и не мог налюбоваться. Много позже мне довелось увидеть и закаты Бали, и ледники Патагонии, и рассвет на Килиманджаро, и водопад Игуасу в Бразилии – но и по сей день ту таежную деревню я числю среди красивейших мест мира.

Был я там по работе несколько дней, и старался как можно больше ходить и любоваться. И как-то в разговоре с местным коллегой, высказывая свое восхищение, услышал в ответ: “Да, очень красиво. А вот экология, видимо, плохая. Люди болеют часто, умирают рано, в том числе раком многие заболевают”.

Тогда я воспринял это некритично. Ну да, экология плохая. Несколько позже я подумал – а почему? Почему может быть плохой экология там, где по умолчанию нет вредных выбросов? В деревне не так много машин. В деревне нет никакого производства. И нет никакого производства километров на 100 вокруг как минимум (а скорее много больше). Единственное что есть – ГЭС. Но ГЭС ведь не дает вредных выбросов.

Ровно то же самое было и в моей родной деревне. Деревня была в ста километрах от ближайшего города. Притом – не просто в ста километрах, а в ста километрах, заполненных многочисленными сопками. То есть вредные выбросы города не должны были доходить совершенно точно. Притом – и в городе-то ближайшем не было никакого особого производства. В деревне же был единственный завод. Рыбзавод. То есть самый экологичный завод из возможных, завод по разведению рыбы. То есть экология – лучше не придумаешь. А люди болели и рано умирали.

Возможно, думал я, климат у нас не очень. Все ж не юга, зима суровая, вот и не выдерживает организм. Но вот жена у меня – из Краснодарского края. Из станицы. Тоже никаких производств, ничего, отравляющего природу. Ровно то же рассказывает – много людей болеет, рано умирают. Родня из Костромской области – и та же картина абсолютно. Хотя деревни и экология, казалось бы.

Но это все лирика и субъективизм, скажете вы. Беру я частные случаи и выдаю за общий. Хорошо, давайте обратимся к статистике. И что мы видим? Ожидаемая продолжительность жизни городского населения (внезапно) оказывается выше продолжительности сельского. Не сказать, чтоб в разы – но на два года. Хотя в городе грязный воздух и реагенты сыплют на тротуар дворники-азиаты, а в деревне парное молоко (хорошо иметь домик в деревне!) и воздух хоть ножом режь и вообще сохранение вековых устоев и заветов предков.

Вся эта песня о полезности жизни в деревне идет в нашей стране еще с позапрошлого века. Когда статистика показывала, что на Кавказе в горах много долгожителей. Позднее советские ученые открыли, что много долгожителей еще на Памире (а американцы открыли, что также в горах Перу и в Пакистане). Однако, как сухо замечает известный британский ученый Жорес Медведев (у нас он также известен как поп-историк), “теория горного долгожительства не выдержала серьезной научной экспертизы”. Медведев сам родился в Грузии, так что со знанием предмета пишет. Не хочет человек на войну идти, берет документы умершего папы (деда), и вот уже непризывной, да и пенсия положена (вы скажете, что Медведев антисоветчик – ну так он ведь ровно то же написал и об эквадорских деревенских долгожителях, к примеру).

Но кто такой Медведев? Может он врет просто из злобы? Ну вот официальная грузинская статистика ( < ![CDATA[]]>https://www.newsgeorgia.ge/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-gruzii-72-goda/< ![CDATA[]]> ) – продолжительность жизни 72 года. А вот статистика Москвы – ( < ![CDATA[]]>http://www.statdata.ru/spg_reg_rf< ![CDATA[]]> ) – продолжительность жизни 76.7 лет. То есть даже по официальным грузинским данным в этой свободной от промышленности республике с чистым воздухом люди живут на 5 лет меньше, чем в загазованной Москве, и практически столько же, сколько в России (71.4). По Медведеву же продолжительность жизни на Кавказе и в 70-е была меньше российской, и все достижения – просто следствие легкости подделки документов.

Резюмируя. Когда с экранов вам рассказывают о том, что хорошо иметь домик в деревне, о чистоте деревенской экологии и кавказском (альпийском) целебном горном воздухе без выбросов, вам забывают рассказать, насколько же деревенская экология и условия полезна для жизни. Настолько полезна экология, настолько деревенский быт (копание картошки и кидание снега лопатой, да) полезен, что как минимум на пару лет меньше деревенские жители живут. А московская загазованность так убивает людей, что живут они даже по официальным данным на пять лет дольше, чем в кристально чистых горах Грузии.

Ну и дальше я все же расскажу о преступности в деревне и о уборке снега и о реальной практике родовых гнезд. Продолжение следует.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.

Часть 6 – “А что ты, не мужик что ли?”

К маленькому циклу о деревенской жизни поступают отзывы. Есть группа отзывов, которые я бы выделил в подраздел специальный. И назвал их “А что ты, не мужик что ли??”.

Например – “да, в деревне нужно чистить снег. Да, самому, да, лопатой. Но я чищу! А ты что, не можешь отчистить снега сам, что, не мужик что ли?”

“Да, в деревне теплый туалет нужно самому организовывать. Но я организую. Да делов-то, вырыть яму, химикатов засыпать, трубы проложить, и лучше чем в городе будет. Я вырою, я руками работать не боюсь. А ты что боишься, ты не мужик что ли?”

“Да, в деревне образование дерьмо. Но я сам со своими детьми по индивидуальной программе занимаюсь, они у меня победители галактических олимпиад теперь. Мне не трудно им и молекулярную химию прочесть, древнегреческую литературу преподать, и китайский выучить, а ядерную физику я за завтраком рассказываю. Мне не трудно, я ж мужик. А тебе что, трудно?”

“Да, в деревне дороги дерьмо, ну да мы сами с мужиками гравию насыпали, потом асфальтоукладчик заказали, деньгами скинулись, асфальту купили и залили, дорога лучше чем в городе даже. А ты почему так не можешь, не мужик что ли?”.

“Да, медицина в деревне дерьмо, а что мешает хорошую медицину организовать? Масоны, что ли? Это ж не трудно. (я б организовал, я-то мужик, только я занят, на форумах долблюсь)”.

Ну и еще великое множество столь же ценных высказываний. Как-то невольно вспоминается советская армейская пословица – “два солдата из стройбата заменяют экскаватор”. Мужик в деревне, судя по отдельным высказываниям таких вот граждан, тоже с успехом может заменить экскаватор и еще десяток специалистов: дворника, медика, учителя и сантехника.

А теперь чуть отвлечемся от деревни и вспомним пару старых историй. История первая – о знаменитом путешественнике Туре Хейердале. Когда Тур решил повторить маршрут древних людей, и переплыть Атлантику на плоте из камыша, отдельные ревнители ему замечали: “А ведь ты еду на керосинке будешь готовить, а не как древние люди”. На что тур ответил: “Я плыву на плоту. Это трудно и опасно. Я не вижу смысле одновременно еще и упражняться в добывании огня трением”.

Другая история – о Генри Форде. Форд заметил, что на его работе настоящие мужики делали сложные и уникальные операции – каждый все сразу. Форду пришла в голову мысли, что каждый может делать только небольшой участок. Как оказалось, в результате разделения труда и внедрения конвейера выработка завода выросла, и зарплаты рабочих тоже (хотя конвейер – ругательное слово, да).

И возвращаясь к вопросу о том, что должен делать мужик в деревне. Я могу убрать снег – я не стар и вполне работоспособен. Я могу вырыть туалет, изучив проект, да и печку, наверное, после некоторых проб и ошибок, вполне сложу. Я могу потратить время, разобраться в португальском и преподать его своим детям. И даже договориться о прокладке дороги, наверное, смогу, собрав энную сумму денег. Разве что аппендицит сам себе вряд ли вырежу, тут есть сомнения.

Но! Я зарабатываю на жизнь несколько другими вещами. В этих вещах я хорош. Я достиг сегодняшнего уровня профессионализма за многие годы, и на поддержание и развитие этого уровня у меня уходит время и силы. Я напряженно и много работаю – я востребован как специалист. Для того же, чтоб кидать снег – для этого хватит как меня, так и дворника-азиата. Азиат даже лучше будет – у него опыта больше. И у него не занята голова рабочими моментами (как почти всегда у меня). 

Ровно так же я вполне могу посадить и выкопать картошку – да только на сегодня я за то же время в разы больше заработаю головой, а картошку куплю в магазине. Ну и да – работа оставляет не так много времени на копание картохи. Все эти комментаторы – они, такое впечатление, не работают вовсе. И мало представляют себе то состояние, когда ты занимаешься любимым делом, и некогда даже пойти поссать и пообедать. А не то что пару часов покидать снег, потом покопать ямы, а потом поработать по остаточному принципу. И да – я здоров. Будь я на пенсии – копание картохи было б даже не мучением – проклятием. Пенсионерам, одиноким женщинам жить в деревне мучительно тяжело.

А для физнагрузок – да не привлекают меня физнагрузки в виде копания картошки. На стадионе побегать – это полезно и приятно. Копать картоху – лично я в этом удовольствия не нахожу. Как и подавляющая часть сограждан. Как поется в песенке группы “Ленинград”:

Вот будет лето поедем на дачу

В руке лопата – фуячу фуячу

Не забудь полить помидоры! (ааааааааа – дикий вопль)

В этой песенке все отношение человека к работе в роли трактора. Человек все же должен специализироваться на каких-то вещах. А жить натуральным хозяйством по примеру кошастых дауншифтеров – надо иметь сильно специфические интересы в жизни. Если у вас таких интересов нет, если вам не нравится копать картоху и рыть туалеты – так может быть это нормально?

Ну и дальше я все же расскажу о преступности в деревне и о реальной практике родовых гнезд. Продолжение следует.

Зной нестерпимый: равнина безлесная,

Нивы, покосы да ширь поднебесная —

       Солнце нещадно палит.

Бедная баба из сил выбивается,

Столб насекомых над ней колыхается,

       Жалит, щекочет, жужжит!

продолжение следует…

Alexander Chernykh

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Источник: www.kramola.info

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  • 420 376
    Мирослава 6 апреля 2017 в 10:19 Ссылка Пометить
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  • 12748 5420
    Ursus 6 апреля 2017 в 11:16 Ссылка Пометить
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    Главный показатель перспектив жизни на селе в РФ при ВВ – динамика сельского населения. Если люди уезжают из села – значит ловить там нечего.

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