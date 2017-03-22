Обратная сторона деревенской идиллии

Попалась на глаза статья о радостях жизни в деревне – Как я уехал из Москвы в деревню. Статья, на мой взгляд, очень показательная и иллюстрирует взгляды горожанина.

Есть старый анекдот о том, что не нужно путать туризм и эмиграцию. Вот это примерно из той же оперы – человек как турист уже заметил множество плюсов. Но еще не стал до конца местным, чтобы понять минусы проживания в деревне. И из этого множество забавных мифов в голове. Попробуем некоторые из этих мифов развенчать, благо мне в деревне довелось пожить несколько побольше автора.

Ну прежде всего – человек живет в 75 километрах от Москвы. Что как-бы само по себе делает апологетику деревни несколько смешной. Деревня возле Москвы – это деревня возле гигантских финансовых потоков. Типичная деревня этого лишена, и поэтому в обычной деревне все несколько печальней. Ну да суть даже не в этом. Идем по пунктам.

Человек пишет о том, что не нужно беспокоиться о пробках и парковках. Да. Но нужно беспокоиться о бездорожье. Во многих деревнях тупо может занести дороги зимой и за пределы населенного пункта выехать затруднительно.

Человек пишет, что он не беспокоится о плате за квартиру и воду, живет в своем доме. Да. Но реально свой дом требует бОльших затрат. Финансовых в том числе.

Человек пишет о том, что не страшны ему террористы, ибо нет общественного транспорта в деревне, да и о сельских растлителях малолетних он не слышал. Террористов, действительно, нет. Но и милиции очень часто нет. А если есть участковый – он местный, он чей-то родственник. И в любом конфликте он может поддержать своего. Что же касается сельских растлителей, то тут ключевое слово – “не слышал”. Деревня это часть общества, поэтому растлители и педерасты вполне даже в ней есть. Просто об этом в городских СМИ пишут не так часто – не интересно людям.

Пишет человек о том, что нет у него возможности затопить соседей и у соседей затопить его. Нет. Зато есть возможность спалить свой дом, или у соседей спалить пол-села. А с пожарными в деревнях все не так здорово зачастую.

Радуется человек, что его обувь не пачкается реагентами. И дворников-азиатов нет. Это очень здорово – когда ты молод и можешь махать лопатой и чистить снег без реагентов. Когда ты человек пожилой – начинаешь реагенты и дворников-азиатов ценить.

Пишет человек, что забыл, как болеть гриппом и прочими вирусными заболеваниями. Да, людей меньше и меньше вирусов. Но и медицина менее доступна. Ладно можно съездить в соседний город и полечить зуб. А если нужно в стационаре лежать?

Пишет человек, что участки и дома продает и с этого хорошо живет. Тут снова вспомним, что человек живет рядом с Москвой. В других местностях с работой все хуже. Но самое главное. Ведь случись кризис – в деревнях работа исчезнет в первую очередь. Особенно работа по строительству и продаже участков. Собственно это и есть главная причина того, что люди из деревень уезжают. Плохо с работой вообще, и совсем плохо в кризис.

А дальше человек ложку дегтя кидает в бочку меда. Пишет о том, что деревенские ездят в Москву работать охранниками, дескать на бухло зарплаты охранника хватает. Хотя есть в деревне работа доярками и пастухами с неплохой зарплатой. Тут человек популярную ошибку допускает. Он путает два вроде бы близких понятия – “есть работа” и “есть работа сейчас”. Работа есть? Вот деревенские дураки, не идут пастухами. А то, что деревенские, быть может, до этого в колхозе по 5 раз работали с задержками зарплаты, пережили и развал колхозов и кидалово по многу раз, и опытным путем пришли к тому, что в городе охранником стабильнее будет – этого горожанин не видит. Ведь вот прямо сейчас работа есть, казалось бы.

Отдельно по поводу пьянства. Человек дальше, словно бы издеваясь, пишет, что детям его в деревне хорошо, в пейнтбол играют. Что из города к ним едут товарищи поиграться. Странно, отчего ж с ними не играют деревенские дети? Может потому, что в деревне нет денег на не дешевое пейнтбольное снаряжение? Пейнтбол ведь – чисто городская забава. И в этом сила города – больше работы – но и больше возможностей для отдыха. Кино, кафе, клубы и кружки, секции и бассейны – всего этого деревенский житель почти лишен. И пьянство во многом от этого. От бедности культурного выбора.Но горожанин в 70 км от Москвы этого не видит.

Дальше пассажи о чистой экологии – как всегда в таких пассажах без каких-либо замеров. То есть – фантазии, проще говоря.

И под конец о том, что стал человек здоровее, крепче спит и вес набирает. Что опять же – чистый субъективизм. Мог бы и я привести в пример сотни случаев, когда деревенские перебираясь в город, здоровей становились – да не поймет человек.

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.

Хорошо косою в утренний туман

Выводить по долам травяные строчки,

Чтобы их читали лошадь и баран.

Часть 2 – собаки и доходы

Статья о деревенской идиллии оставила у читателей ряд вопросов (порой совершенно неожиданных). Попробую пояснить в меру сил.

Любители животных много писали, что в деревне очень хорошо, поскольку в деревне догхантеров нет. За все деревни не скажу – а вот на моей малой родине раньше все было сурово. Когда плодилось много собак – глава поссовета издавал приказ об отстреле (видимо, за это платились какие-то небольшие деньги). И охотники ездили по деревне и бродячих собак стреляли. Само собой, под раздачу могли попасть и попадали и чьи-то собаки, которые бегали без ошейника или ошейник был малозаметным.

Но все это было в советское время. Во времена счастливой демократии все волшебным образом переменилось. Развалился колхоз, работы стало очень мало. Закрылись ЛТП, и пьющих стало трудно на принудлечение отправить. Часть народа совершенно оскотинилась и впала в страшную бедность. В этих условиях внезапно выяснилось, что собака не только друг человека, но еще и источник мяса. Сначала повыловили бродячих собак. Потом стали разводить на мясо собак крупных пород. Почему собак, а не кроликов и свиней – не знаю. Знаю, что разводили и разводят. Возможно, из-за того, что климат у нас суровый и период выпаса тех же коз мог быть два-три месяца в году. А собака все же более неприхотлива.

Много писали апологеты деревни и о том, что можно жить в деревне. И можно даже хорошо жить. И что вот у них пример есть перед глазами, Вася Пупкин живет в деревне хорошо, и джип есть, и дом большой, и вообще в городе он бы так не устроился.

Давайте на минутку отвлечемся от российской деревни и представим такую гипотетическую ситуацию. Беседуете вы, к примеру, с жителем Сомали – назовем его Карим Абдул (Джабар). И вы говорите этому африканцу: “Слушай, ну у вас же люди дохнут с голоду, у вас война несколько десятилетий, жить же нельзя”. А Карим Абдул вам совершенно честно отвечает: “А я вот бизнес держу (починка пулеметов, к примеру), хорошо зарабатываю, мастерская своя у меня, джип купил, три жены, два дома возле моря. А война в нашем районе редкость, последний раз 2 года назад стреляли. А поедь я беженцем в Европу – такси б в лучшем случае водил”. В чем неправ Карим Абдул? Он во всем прав. Просто вы говорите о разных вещах – вы говорите о том, что большинству жить трудно или очень трудно. А он говорит о меньшинстве – о себе.

Вот ровно та же ситуация и с Васей Пупкиным. Можно ли жить в деревне? Можно. Можно ли жить хорошо и преуспевать? Если найдешь свою бизнес-нишу – вполне. Как это противоречит тому факту, что в городе жить легче, и подавляющее число людей в городе в живут лучше, чем подавляющее большинство жителей деревни? Никак не противоречит. Более того – факт лучшей жизни в городе легко подтверждается миграционным потоком. Из деревни люди уезжают в город. Есть те, кто едет в деревню из города. Но если это не закрытый коттеджный поселок возле мегаполиса, то таких обратных переселенцев будет в десять, а возможно и в сто раз меньше. Если вам хочется это оспорить – найдите любого знакомого выходца из деревни и попробуйте его уговорить домой вернуться. Узнаете много нового.

Но ведь можно же сочетать плюсы жизни в деревне и в городе, заметит пытливый читатель. Можно же жить в деревне, километров 70 от города, и на работу ездить в мегаполис. И экология хорошая, и зарплата городская! Опять же – трудно сказать вообще. Лично я наблюдал варианты такой жизни в Москве (Московская область), в Ярославле (Костромская область), ну и знакомые рассказывали, как это бывает в Хьюстоне. В Москве даже если ты живешь в 10 км от МКАД, нужно добираться в лучшем случае час. И это будет час, в который ты все на свете проклянешь. Если же ты живешь чуть дальше – будешь тратить и два часа и три на дорогу, будешь выглядеть как загнанная лошадь.

Ровно то же видел в Костромской области, когда люди электричками ездили в Ярославль. Встать часов в 5, бегом на электричку, а вечером дома хорошо если после 9 будешь. Когда жить? А никогда.

Ну и Хьюстон. Не поверите, как рассказывают, тоже пробки. Тоже ехать из одного пригорода в другой. Тоже от часа и до непредсказуемости. Есть работа и в центре города. В теории есть. На практике в место с хорошей доступностью устроиться сложно, есть работа в гребенях. И то же самое с домами. Чем район удобнее расположен – тем дороже. Так что – чаще всего это утопия.

И, наверное, стоит несколько слов сказать о деревенской преступности. Потому что, судя по всему, жители города совсем не представляют, что это такое. А это одно из фундаментальных отличий деревенской жизни. Ну и о том, почему махать лопатой, расчищая снег, не представляется мне достойным занятием. И об экологии. Продолжение следует.

Устал я жить в родном краю

В тоске по гречневым просторам,

Покину хижину мою,

Уйду бродягою и вором.

Часть 3 – дети в деревне

Да, минусы в деревенской жизни есть, соглашаются отдельные читатели (из тех, кто согласно классику признал советскую власть чуть раньше Англии, но несколько позже Греции). Но ведь эти минусы ничтожны и несравнимы с плюсами. А огромнейший плюс в том, что в деревне лучше жить детям. Что ж, давайте поговорим немного о детях в деревне.

Собственно, приводят какие плюсы для детей. Тот плюс, что можно жить большим домом (потому что дома в деревне дешевы, а дешевы оттого, что нафиг никому не нужны, но этот простой вывод отчего-то в голову не приходит). И тот плюс, что экология, что свежий воздух, простор и парное молоко и все такое. По экологии будем разговаривать развернуто, а сначала о более скучных вещах.

Сначала о том, что большую квартиру вполне можно купить и в городе. Но для этого нужно приложить некоторые усилия. Дом же в деревне изначально дешев – именно потому, что усилия придется прикладывать в дальнейшем. Но ведь это такая проза, зато простор и парное молоко.

У простора деревенского есть свои минусы. Случись чего – ребенку никто не поможет, да и просто найти будет трудно. Так, автор этих строк однажды чудом не замерз морозной зимой. Не замерз только потому, что успели найти. Пара детей из моей школы замерзла. Бегал ребенок, провалился в трещину во льду на реке (или просто залез и не смог вылезти). В городе кто-то помог бы. А в деревне нашли на третий день. Простор имеет свою цену.

Но даже и этот простор – он условен. Вот рождается у вас ребенок. Он не бегает по просторам. Сначала его вывозят гулять в коляске. В городе его вывозят гулять в расчищенный от снега парк. С фонарями вечером и реагентами под ногами. В деревне же нередко с санками можно пройти по главной и единственной расчищенной улице. В городе ребенка можно хоть каждый день показывать ортопедам и педиатрам. Выбирать из десятка платных клиник. И случись у ребенка температура – вызвать скорую. Во многих деревнях скорой только ехать несколько часов. И люди держат дома запас лекарств на все случаи жизни – потому что случись чего, некому просто будет помочь. Ваш малыш упал с дивана? Вы идете в травмпункт, благо 10 минут пешком и 5 на машине. Ваш малыш плохо кушает? Вы думаете, сходить ли в поликлинику, или может частного врача на дом вызвать. В деревне выбор ваших действий будет сильно сужен, и далеко не во всех деревнях есть вообще медпункт, не говоря уж о частных специалистах.

В городе уже с года детки ходят на развивашки. Которых вот у автора в пределах пешей доступности – полтора десятка. В деревне не будет ни одного. В городе можно выбрать между детсадом с бассейном и детсадом с английским языком. В деревне в лучшем случае будет один-два детсада, куда будут ходить и ваши дети, и дети местных люмпенов. Так, автор знает случай, когда целая группа одного деревенского детсада заразилась туберкулезом. Скорее всего это произошло потому, что чей то папаша вел асоциальный образ жизни (с зоны вышел, к примеру). И точно так же в быту – товарищами вашего ребенка очень часто будут дети местных люмпенов – потому что других детей поблизости может не быть. Помню, когда был ребенком, одноклассники завели любопытную дискуссию. Чем больнее бьют родители. Кого-то били тапком, кого-то кипятильником. Я молчал – мои родители меня не били.

Но важнее другое – образование. Дети учатся в школе. Предположим даже, что в этой школе нет детей люмпенов (которые начнут курить с 10 лет и выпивать с 12). Предположим, обычные дети средних способностей. И предположим, ваш ребенок растет со способностями чуть выше средних. Как он сможет их развить? Спецклассов с углубленным изучением не будет. Спецшкол “с уклоном” – тоже. И самое главное – ребенку будет не с кем себя сравнивать. Он будет видеть, что соображает он чуть лучше сверстников. И будет логично считать свой уровень высочайшим и недостижимым. Потому что все вокруг ведь явно глупее. Попадая в будущем в город, ваш ребенок поразится – его уровень не то что не недостижим, этот уровень весьма средний, и рядом есть сотни ребят, кто мыслит быстрее. Просто потому, что они росли в соперничестве не с середнячками, а случшими. Просто потому, что они изначально видели, к чему можно стремиться. А ваш рос по принципу – “первый парень на деревне, а деревня – один я”. В итоге кто-то тратит годы на “догоняние” с неочевидным результатом, а кого-то жизнь очень сурово обламывает. Все же слышали злую пословицу – “Можно выезти девушку из деревни, но нельзя – деревню из девушки”? Это вот именно о деревенских “звездах”, которые привыкли быть первыми без особых причин – просто потому, что конкуренции нет.

Так вот, еще раз. Преимущество города для детей – спектр возможностей шире, вариантов больше. И да – мы не говорим о сельхоз работах. Примерно 100% моих знакомых сельхоз работы ненавидели. Потому что детьми их заставляли копать картошку. Но это так, к слову.

Ну и немного об экологии, о преступности и о уборке снега и о практике родовых гнезд. Продолжение следует.

Вот моя деревня, вот мой дом родной,

Вот качусь я в санках по горе крутой;

Вот свернулись санки, и я на бок – хлоп!

Кубарем качуся под гору, в сугроб.

продолжение следует…

Alexander Chernykh