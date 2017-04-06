Обратная сторона деревенской идиллии. Окончание

Начало здесь: http://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/obra…

К маленькому циклу о деревенской жизни поступают отзывы. И среди них попадаются хорошие и по делу. Например, “в деревне растлителей и педофилов не бывает, в деревне ведь все на виду”. Примерно так же рассуждала французская академия наук, когда постановила, что все рассказы о метеоритах это вранье: “С неба не может ничего падать, там ведь космос наверху, а не небесная твердь”. Исходный посыл верен, но корректных выводов из них человек не делает.

Часть 7 – “преступность и пьянство”

Поскольку деревня это часть общества, то в деревне точно так же будут и педерасты, и растлители. Возможно, если в деревне два двора и пять человек живет, тогда они б были все на виду. Если живет несколько тысяч человек – то знать все обо всех уже можно только гипотетически. Чтоб не быть абстрактным – знаю случай, поймали растлителя в селе. Реального растлителя – был приговор суда и человека посадили. Насколько помню, был учитель музыки, по работе с детьми имел возможность возиться. Ну и на лбу у него о том, что он растлитель, не было написано – была жена, ребенок свой был. Жил в деревне несколько лет, пока не открылось все. Выбирал детей из тех, кто позабитее. Так что – может такое быть и в городе, и в деревне тоже случается.

Но это все же преступление из нечастых. А есть и частые. Это – воровство, это насильственные преступления. И тут надо еще одну ремарку сделать.

Встретился еще один глубокомысленный вывод в комментариях – “деревенские много пить не могут, у них же денег нет”. Ну что тут сказать – гонят. Продажная цена гадкого самогона значительно ниже чем подакцизного продукта. Самогон сейчас декриминализирован, да и раньше не особо преследовался. Если в семье есть хоть один пенсионер – пьют на пенсию. Благо, что живя в своем доме коммуналку можно не платить, топить чем придется и есть что придется. Пьянство идет как одна из причин преступлений, второй назову безнаказанность и третьей – бедность.

Пьянство сильно усугубляется отсутствием работы и безнаказанностью. На каком-то этапе наличие работы держит человека, и спиваться не дает. После какого-то этапа не держит и работа. Что же касается безнаказанности… Почему, к примеру, очень мало пьяных на улицах в Москве? Потому что те, кто запойно пил, были выбиты черными риэлтерами в 90-е. Потому что появиться пьяным в глухой подворотне означало высокий шанс быть ограбленным. Или просто избитым, стать грушей для уличных бойцов. В результате даже если человек напивается – ему зачастую вызывают такси, его до дома везут, его кто-то сопровождает и порывы сдерживает. Встречаются пьяные – но очень мало. По сравнению с 90-ми просто исчезающе мало. Опять же – люди держатся за работу. Много кто на ипотеке – напился, вылетел с работы, и потерял квартиру. Вроде бы ипотека рабство – а вот держит людей, не дает сорваться. Город жесток – но эта жесткость имеет и свои плюсы. Опять же – множество полицейских и секьюрити. Велик шанс пьяным отгрести люлей.

А как в деревне? Ты можешь пьяный идти, орать песню и ссать прямо на главной улице. Люди посмеются да и все. Главная опасность – зимой можно замерзнуть (и мерзнут). Ну или отравиться (и травятся). Или белочку поймать.

Как-то читал интервью нарколога моего города. Его спросили – а много ли случаев отравлений алкоголем? Он сказал, что за последние несколько лет не помнит таких. И четко связал это с тем, что в городе есть работа. Что люди устраиваются и работают. В деревне же все ровно наоборот. Сначала человек спивается от отсутствия работы. А потом уже и на работе не может удержаться.

Ну и отсюда воровство. Когда тащат все, что плохо лежит. Вплоть до того, что вот дом стоит неделю ничей – так и дом разберут на дрова. Чаще всего крадут немного – много то и нет. Отсюда и милая деревенская привычка держать собак – она же не на пустом месте появилась. Отсюда и обычай ставить забор повыше. В городе везде камеры, в городе работает полиция – а к кому вы пойдете в деревне, если у вас украли дрова? Для вас они ценны – но фактический ущерб невелик, дело и не заведешь

Ну и другой вид преступлений – насильственные. Убивают по пьяному делу, бьют, калечат. За убийство сажают, за побои – редко. И та же специфика деревни – если в городе могут вызвать полицию если за стеной только начали орать песни, то в деревне в своей избе сначала поорут, потом будет мордобой, а потом и убьют кого-то, и может быть на другой день участкового и кликнут. А может просто не досчитаются человека. У меня вот один одноклассник просто пропал. То ли по белочке где-то утонул, то ли убили. И еще из лично увиденных примеров. Один одноклассник сел за убийство, убили по пьяни. Сосед сел за убийство. Другой одноклассник сел за воровство, подломили то место, где было много продуктов – детский сад. Одна соседка заживо сгорела – пьяная в постели курила. Другая с сигаретой заснула в платке или шали из полиэстра что-ли. Пластик вплавился в лицо, но жива осталась. Се ля ви в деревне.

Так что не стоит воспевать деревню как некое хранилище нравственных устоев и заветов предков. Есть преступления в городе – но и в деревне они есть. И их как минимум не меньше.

Ну и дальше я попробую резюмировать и о реальной практике родовых гнезд поведаю.

Коровы все подоены, грядки все политы

Под звёздами гуляют деревенские бандиты.

Вот мое село на, вот мой дом родной,

Кому-то дал в лицо за базар гнилой

Часть 8 – “переехать в деревню”

Люди массово переезжают из деревни в город. И крайне редко – из города в деревню. Крайне редко – если не брать вариант, когда люди берут таун-хаус во вновь отстроенном коттеджном поселке или микрорайоне, на расстоянии плевка от города. И по утрам ездят в город на работу, а вечером – назад, проводя в дороге многие часы. Гипотетически вроде бы выигрывая в деньгах, но расплачиваясь часами жизни, которые складываются в года. Но вряд ли такое можно назвать настоящим переездом, Давайте поговорим о настоящем переезде – когда люди едут далеко, когда свои доходы они строят на том, что заработают в деревне.

Прежде всего – много ли людей, вербально высказывающих желание в деревню перебраться? Много, достаточно много. Раньше было поменьше, чем желающих свалить из страны – сейчас уже, видимо, побольше. Мотивы примерно те же – усталость от происходящего, в жизни что-то не складывается и не получается. И хочется поискать причины не в себе, а в стране – или в городе. “Да, вот страна эта проклятая, на Западе уже б зарабатывал раз в 10 больше”. “Да вот экология вся отравлена, усталость все время, а на природе то воздух какой, сразу прилив сил ощущается”. По-научному это называется эскапизм. В случае с эмиграцией реально уехало не так много из тех, кто вещал о том, что “пора валить”. Большинству хватило турпоездки на пару недель раз в год. В случае с деревней ровно так же – съездили к родне или на дачу на лето, повосхищались – да и хватит.

Тем не менее – есть те, кто решается. Из самых известных и медийных – украинский дауншифтер Кошастый и российский человек сомнительной репутации (жулик?) Стерлигов. И в том и в другом случае крайне трудно выделить реальную составляющую и составляющую медийную. Поэтому расскажу лучше о пару случаев менее известных, о которых друзья рассказывали. Они как бы два разных подхода проиллюстрируют – романтический и прагматический.

История первая. Было несколько религиозных людей. Слишком религиозных. В крайней форме таких еще пгм называют. В общем, повелись они на какую-то из сетевых пропаганд, из тех, что призывают родовые усадьбы строить, и решили от города и греха уехать и в деревне жить. Собрали семьи, нашли заброшенную деревушку достаточно далеко и уехали. Уехали летом. Уже через достаточно непродолжительное время оказалось, что в деревне – нужно ведь руки иметь. Нужно много и тяжело работать, чтоб заброшенные избушки снова сделать жилыми. Сначала не выдержали жены, послали все и с детьми в лоно цивилизации вернулись. А потом один из переселенцев запил, стал в запое с топором бегать и крушить все. А дело шло к осени, с разбитыми окнами спать было некомфортно, а с запойными человеком, бегающим с топором – тем более. Словом, вернулись люди в греховный город.

История вторая. Рассказывал хороший знакомый, коммерсант, поднявшийся своим трудов в 90-е. Жил он торговлей, крутился. Он не уточнял, почему решил податься в деревню, а я не спрашивал. Думаю, причины были прагматические, поскольку человек был далек от высоких материй. Как человек прагматический, он задумался об источнике дохода. Резонно предполагая, что с огорода не проживешь, решил в селе небольшой завод по переработке продукции поставить (не расшифровываю, все ж человек со мной только делился). Не считая себя умнее других, он с братом объехал все аналогичные предприятия по соседству, лично посоветовался с владельцами, узнавал нюансы дела и подводные камни. Построил заводик, как сам с гордостью рассказывает – по уму построил, учтя ошибки аналогичных заводиков. Увы – он учел технологические ошибки, и допустил человеческие. “Меня предупреждали”, – рассказывал мне он: “Не плати работникам больше минимальной суммы. Тут никто больше не платит. Я не послушал. Посчитал – прибыль должна была быть, хватит и побольше заплатить. Подумал – да что мне, жалко? Зря. Заплатил первую зарплату. На другой день не было никого на работе – все запили. Оказывается им потому и платили мало – чтоб меньше денег на водку было. Ну и дальше все только хуже. было. Не поверишь – раз на полчаса уехал к нотариусу за чем-то. Приезжаю – все пьяные, не работает ничего. Через какое-то время в первый раз я работника ударил, потом второй”. Мой знакомый – коммерс, торговец, он не из тех, кому нравится унижать людей. Он рассказывает об этом с грустью: “Через какое-то время не мог людей уже бить кулаками. Потому что уже кулаки болели. С палкой стал ходить и бить палкой. Но не помогало, не мог же я все время с палкой над людьми стоять. Пока там – вроде что-то движется, как нет меня – все прахом. А деньги можно было делать, тема была вполне востребованная. Короче, продали мы заводик и в город вернулись”.

Вот такие разные истории, закончившиеся одинаково. Которые подводят нас к той мысли, что переезд в деревню отнюдь не прост. Ну и дальше я попробую резюмировать и плюсах деревни по сравнению с городом рассказать.

Сам себя считаю городским теперь я,

Здесь моя работа, здесь мои друзья,

Но все так же ночью снится мне деревня,

Отпустить меня не хочет родина моя.

Там горячим хлебом пахнет в доме нашем,

И бежит куда-то под горой река,

И дорогу гуси переходят важно,

И в овраге шмель мохнатый

Пьет росу с цветка.

Часть 9 – “идея возврата в деревню”

Стоит сказать пару слов о самой идее возврата к корням, к истокам – в деревню. Казалось бы – ну что плохого, что люди к земле стремятся, жить своим трудом в экологически чистых местах, в родовых поместьях, как их прадеды и пращуры?

Что плохого в том, что этот переезд в деревню активно пропагандируют строители коттеджных поселков и таунхаусов? Что плохого в том, что они призывают покупать их домики задорого в самых глухих местах? Плохо то, что в большинстве случаев (возможно в подавляющем большинстве) вся их реклама базируется на лжи.

Людям внушают, что жить в деревне будет комфортнее. В реальности горожанин, переехавший в деревню, и продолжающий работать в городе, получает только многочасовое стояние в пробках (ну или не менее многочасовое знакомство с электричками). А человек, работу в городе оставивший, в большинстве случаев в деревне себя находит трудно.

Людям обещают сказочный комфорт на фоне деревенской идиллии. А в реальности приходится долго и непросто решать самые простые бытовые вопросы (типа чистки снега у калики самому вместо дворника-азиата в городе, да). Кому-то такое нравится, большинство современных горожан к этому банально не готово.

Людям обещают крепкое здоровье от хорошей экологии – а в реальности продолжительность жизни сельского жителя меньше, чем городского. И если в 30 лет кажется, что очистить дорожку от снега от крыльца до забора это очень полезно для здоровья – то в 60 это чертовски хороший способ получить инфаркт.

Доводилось общаться с жителями российского Севера. В советское время люди на Север ехали денег заработать. Ну и был такой фетиш – на пенсию уехать на юга. В Краснодарский край, ну или хоть в Белгородскую область. И вот северные старожилы отмечали, что те, кто на Севере жил и на пенсии – те жили довольно долго. А те, кто выйдя на пенсию, переезжал в деревеньку заниматься огородом на благословенные юга – те умирали очень быстро. Очень часто буквально в тот же год, когда переезжали. Люди связывали это со сменой климата, с переходом на пенсию, но думается – и сам факт исполнения мечты о переезде как причина смерти тоже вполне себе фигурировал.

И конечно – нельзя не сказать о том случае, когда идея деревенской жизни начинает пропагандироваться на государственном уровне. Благо что пример под боком – в одной соседней стране, где национальной идеей стал “садок вишневый коло хаты”. И создание аграрной сверхдержавы. И в общем это буквально за три года привело к довольно заметным результатам. Отдельно нужно статистику выложить (и выложу), но вот если так коротко – и люди обеднели, и рождаемость упала. Проще говоря – мечты о деревне как идеале, проще говоря – селюковство, ведут к обнищанию людей и вымиранию страны. Помните об этом факте, когда очередной проплаченный риэлтерами рассказчик будет вам вещать о прелестях разведения свиней на экологически чистом родовом подворье.

Кстати, всегда имеет смысл для начала спросить этого вещуна – а живет ли он сам в деревне? И если да – что это за деревня (коттеджный поселок в километре от МКАД, он возможно и выглядит живописно на проспектах, но почему-то считать его подлинно родовым гнездом не хочется)? И если это реальная деревня – как он в деревне зарабатывает? Очень любят приводить фрилансеров как пример. Что вот живет человек где-то у черта на рогах, а зарабатывает, работая удаленно. И кстати, да – снова Украина, офшорное программирование и прочие low-end работы. Года три назад там было модно говорить об IT-кластерах. Сейчас разговоры об этом поутихли как-то, возможно в силу абсурдности самой идеи. Так вот – удаленный фриланс. Фриланс подходит не всем в силу характера. Фриланс подходит не всем в силу специфики работы. Ну и – вполне возможно, что фриланс исчезнет при изменении структуры экономики. Вот, как пишут, русские общины Таиланда и Гоа, состоящие из фрилансеров и людей, сдававших квартиры в Москве, в кризис практически исчезли. Задумайтесь над этим забавным фактом.

Ну и дальше я попробую резюмировать и плюсах (реальных и иллюзорных) деревни по сравнению с городом рассказать.

Не такой уж звонкий мне достался голос

Но хотелось очень мир мне посмотреть

И однажды утром в суматошный город

Я уехал чтобы песни городские петь

Часть 10 – “деревня русская и нерусская”

Читатели спросили, отчего же столько критики российской деревни? Не русофоб ли автор? Не заказал ли ему пасквиль Госдеп, чтоб очернить и подорвать? Отчего ж не напишет о кавказских деревнях, где не пьют и преступности нет, и население не вымирает, а стало быть деревенская жизнь не плоха?

Когда такое спрашивают, возникает ощущение, что в разных галактиках мы с вопрошающими живем. Потому что живущим в нашей галактике должно быть известно, что на Кавказе не то, что преступность – там несколько войн в разных частях за последние 15-20 лет прошло. Жестоких и кровавых войн. Можно долго говорить о культурных к войнам предпосылках, но вообще-то это принято называть аграрным перенаселением. При этом собственно населения не так много может быть – но работы не хватает даже этому количеству людей. И если молодежь не уехала в мегаполисы, как это в России происходит, то ее энергия идет в деструктив. Так произошло на Кавказе, когда советская система рухнула, средств стало меньше и за оставшиеся началась борьба. Примерно так же происходит и в других частях мира. Лично автору довелось побывать в такой стране, как Сальвадор. Есть фильм 1980 года “Сальвадор”, в котором формально социалисты, а фактически – крестьяне воюют (за землю) за свободу. Что характерно, с тех пор прошло почти 40 лет – а фактически вялотекущая война все также идет. Сейчас только повстанцы называются наркопартизанами. Аграрное перенаселение, какое оно есть. Реально – страх в воздухе висит, колючая проволока повсюду и люди с оружием. Одна из самых неприятных стран, из тех, что видел. Впрочем, и соседние страны там испытывают те же проблемы.

Если же говорить о деревнях менее экзотических, но не русских, то довелось бывать в условно-национальных деревнях Севера, ну и слышать о деревнях российской Бурятии и аулах Азербайджана. На российском Севере из того, что видел, нерусские северные жители страшно спиваются. Связано это и с отсутствием работы, и с тем, что они хуже воспринимают алкоголь. Там же, где жизнь побогаче – там даже нерусские жители стремятся в города. Из такого доводилось бывать в улусах Саха-Якутии. На алмазах там республика поднялась неплохо, но тенденция та же – для выпаса оленей не нужно много людей, поэтому молодые уезжают в город. В городе можно лучше устроиться и жизнь легче.

Как рассказывали о бурятских селах – живут тем, что пилят лес. Там, где это можно – получается жизнь богатая. Но поскольку делать особо нечего (снова проблема ограниченности культурного выбора в деревне) – покупают за лес машины, пьяные гоняют на машинах (пьяные покатушки, как видим, отнюдь не только для русских деревень характерны). Рассказывал мне о деревне этнический бурят, и делал простой вывод – “нечего там делать, вроде и деньги даже можно зарабатывать, а хочется оттуда уехать”. Ровно в тех же выражениях отзывались о родных им азербайджанских деревнях знакомые мне городские азербайджанцы: “Ой, у них там браки договорные, а людей немного, вот и женятся на родственниках” – и рассказывающие всем своим видом показывали, что “ужас-ужас”, только что “фу” не говорили (другими словами – снова та же бедность выбора, в данном случае выбора спутника жизни, и снова – нечего там делать). Кстати, как в комментариях отмечали – в российской деревне та же проблема, пусть и в несколько иной специфике. Есть для девушки десяток подходящих по возрасту парней, из них пятеро уедет, трое страшно пьет, а один сядет. И выбор сужается до одного-двух человек, то есть выбора нет.

Ну и на этом маленьком, и не вполне репрезентативном обзоре я хотел попробовать донести простую мысль – проблемы деревни достаточно универсальны, и специфический российский характер отнюдь не делает эти проблемы более тяжелыми, чем в других местах планеты. Скорее наоборот, в России эти проблемы нивелируются тем, что идет урбанизация. И это великое благо. Там, где урбанизация не идет – мы видим войну в самых чудовищных проявлениях.

Рассматривать же ситуацию с европейскими деревушками я смысла не вижу. Сельское хозяйство сильно датируется в Европе, плюс значительные деньги вкладываются в туристическую рекламу всех этих “альпийских коров”. Грубо говоря – люди живут с дотаций и туризма, а не с земли. Не аграрный сектор, а постиндастриал. На данном отрезке истории он пока существует, но экономическая и человеческая деградация даже в последние лет 10 – совершенно очевидна.

Ну и дальше я попробую резюмировать и плюсах (реальных и иллюзорных) деревни по сравнению с городом рассказать.

Там стеной зелёной бор стоит в июле

А зимой равнина вся белым-бела

Городские песни целый день пою я

А душа ждёт не дождётся чтобы ночь пришла

Часть 11 – “плюсы деревенской жизни – реальные и иллюзорные”

Хочется немного о плюсах деревни рассказать – о реальных и о воображаемых.

Так, есть мнение, что деревня хороша уже тем, что в деревне детей легче контролировать – они все время на виду. Ранее мы уже обсуждали, что образование в деревне не то, что хуже – просто намного уже выбор. Так вот – с контролем детей в деревне тоже все отнюдь не здорово. В теории – да, контролировать легче. На практике, вспоминая по собственному детству в деревне – абсолютно ни от чего этот якобы контроль детей не убережет. Точно так же начнут дети курить рано, и выпивать рано – если вы не воспитаете их правильно. Скорее наоборот – в крупных городах сейчас уже идет мода на здоровый образ жизни. Не факт, что до каждой деревни эта мода дошла. Не факт, что вашему ребенку будет легко удержаться от того, чтоб не закурить, к примеру, когда все одноклассники уже будут курить вовсю (и очень рано).

Считается, что вот картошка в городе – дрянь, а вот своя и с огорода она полезна и в ней больше витаминов. Ну что сказать – человек, который предпочитает свою картошку кушать, должен будет быть готов к тому, чтоб перебирать ее несколько раз за зиму, выкидывая подгнившую и отбирая проросшую. Должен будет продумывать меры борьбы с крысами, которые тоже очень любят картошку. Удовольствие при переборке грязных и гнилых овощей мало того, что ниже среднего, так и для здоровья не очень полезно дышать грязью и гнилью. Что до остальных овощей – еще совсем недавно в СССР были милые обычаи – солить на зиму капусту и закатывать огурцы. Причем делали это даже горожане – по той простой причине, что фруктов и овощей зимой в продаже было мало. Сейчас почти никто такой фигней не заморачивается, кроме совсем уж упоротых огородников и людей с совсем низким достатком. Но если вы пенсионер, если дети вам не помогают и картошка из магазина вам не по карману – возможно, это ваш выход, Все остальные выбирают магазин.

Как верно замечают читатели, в больших городах депопуляция, пример Детройта и Кадыкчана должен нас научить. Ну что тут сказать – в отличие от автора этого замечания я видел Кадыкчан. И поэтому знаю, что это не крупный город, а маленький поселок. Который закрыли – как закрыли или естественным путем закрылись тысячи других поселков и деревень. Так что не стоит приводить в пример депопуляцию городов – в этом соревновании деревни проиграют со счетом тысяча к одному, увы.

Как пишут, деревня – это независимость от всего и всех. Возможность самому все производить. Так уж получилось, я знаю пример одной деревни, которая примерно месяц-два в году была совсем независима от внешнего мира. Отделяла деревню от города река, моста не было, когда лед еще не образовался или уже начинал таять – сообщения с городом не было. Вот тогда можно было насладиться независимостью “как есть”. То есть если б человек серьезно заболел, наверное прислали бы вертолет. А вот если болели, к примеру, зубы, то вертолет никто б не прислал. И нужно было тупо ждать месяц, мучаясь болью. А уж там о таких банальных вещах как горючее, патроны или информация, не хочется даже и говорить. Независимость от города это скорее сферический конь в вакууме, оставьте мечты о ней для школьников-социопатов.

Пишут также, что копание картошки дает чувство удовлетворения, независимости и самодостаточности. Вообще говоря, такого плана сообщения скорее говорят о том, что другое этого чувства не дает. Что работа не дает удовлетворения, что семейная жизнь не дает. В этом случае кто-то ищет отдыха в играх, кто-то на охоту ездит или рыбалку (неважно куда – важно подальше от дома), кто-то даже в секты вступает. Тут простой совет – поменять что-то в жизни, если такая ситуация сложилась.

Ну и дальше я попробую резюмировать и минусах города по сравнению с селом рассказать.

Я последний поэт деревни,

Скромен в песнях дощатый мост.

За прощальной стою обедней

Кадящих листвой берез.

Часть 12 – “могучий дедуган”

Много и часто говорят о деревне как об особом микрокосме, своем маленьком мире. Обычно принято говорить об этом с неким умилением, типа вот же как хорошо, живут люди веками на одном месте, все друг друга знают (и ничего им от жизни не надо). Хочется сказать несколько слов об обратной стороне этого явления, не столь мимимишной.

Обратная сторона такого вот микрокосма – вследствие ограниченности опыта человек часто не может принять правильное решение, за рамки опыта выходящее. Собственно, на бытовом уровне в силу этого порой выходцы из деревни выглядят сильно простоватыми и потерянными в городе.

Например, рассказывал человек, как наблюдал подготовку в деревенской школе к выступлению в каком-то городском конкурсе. Далее дословно – “и ладно, что не все получается у людей. Ладно, что уровень невысокий. Люди просто не понимали, что надо выступать в принципе по-другому. Потому что в городе будет большая сцена, надо двигаться на ней по-другому, в микрофон говорит – зал будет больше, а люди не выступали никогда кроме как в большой комнате, где достаточно говорить, чтоб сотня человек вокруг услышала. Я им пытаюсь подсказать – а они банально не понимают. Просто нет такого опыта”.

Пример этот безобидный, стоит людям увидеть другую сцену – и они все поймут. Благо что школьники люди молодые, психика подвижная. Много хуже, когда то же самое проявляется у взрослых людей и в более принципиальных вещах.

Например, вот твердили человеку из телевизора 40 лет и три года, что жить в деревне это полезно, что экология там лучше. И когда говоришь – вообще-то нет, вообще-то есть статистика по России, что городские жители живут дольше деревенских, что есть даже статистика, что жители аграрной Грузии, где чистые горы, и которую при СССР всегда приводили в пример как эталон долгожительства – так вот, жители этого оазиса живут на 5 лет меньше, чем в загазованной Москве с миллионом заводов – люди не понимают. Потому что за пределы их опыта выходит. И слышишь от взрослых половозрелых людей аргументы на уровне 2 класса церковно-приходской школы. “А-ха-ха, как это в деревне живут меньше? То ж городская (москальская, масонская – нужное слово подставить) пропаганда. Да вот у меня есть знакомый дедуган, ему 60 лет (а выглядит на все 80), да он так вам руку при рукопожатии сожмет, забудете как ругать деревню”.

И как-то даже неловко объяснять взрослому человеку, что наличие у человека одного знакомого могучего дедугана никак статистику не опровергает. Есть статистика. По этой статистике сельские жители живут меньше. Просто, статистику нужно правильно понимать. Специально для знакомых могучих дедуганов – из статистики не следует, что каждый житель деревни умрет раньше городского сверстника. Статистика всего-лишь говорит, что на одного могучего сельского дедугана приходится десяток пожилых мужчин, которые умрут значительно раньше, чем их городские одногодки. Или один селянин средних лет, который в средние годы и умрет.

К слову – у автора отдельные сельские одноклассники, из тех, что начинали пить еще до старших классов, годам к 25 выглядели на 40, а после 30 так и умирали. Хотя экология и все такое. Ну и да – живя в городе, можно обнаружить, что очень здоровые, крепкие пожилые люди есть и в городе. Так, у автора один знакомый пожилой мужчина ежедневно в мороз, дождь или дикую жару пробегает по стадиону 50 кругов. Хотя городской и согласно деревенской логике должен был уже умереть от чудовищных городских болезней и плохой экологии. Доводилось видеть городских старичков, которые вполне даже к базовому лагерю Эвереста ходили (это очень тяжело).

Просто я из наличия таких знакомых не делаю далеко идущих выводов, а предпочитаю поглядеть статистику. Одна ласточка весны не делает, один могучий дедуган никак не опровергает печальной для деревни статистики. А вот наличие людей, с пеной у рта приводящих доводы “да я сам видел дедугана, долой пропаганду” – прекрасно иллюстрирует всю ущербность ограниченности восприятия при жизни в деревне. Это не фатально, нужно просто это понимать и быть открытым к новым (для себя) доводам.

К чему приводит сельское мышление в крайних формах хорошо демонстрирует пример одной соседней страны. В которой самые высокопоставленные политики еще три года назад на полном серьезе писали: “Нужно подписать евроассоциацию. А Россия – Россия никуда не денется. нам от нее нужен только дешевый газ и рынок сбыта наших товаров, а больше ничего”. Последствия такой вот сельской хитрости – потеря и рынка, и дешевого газа. Так что – выходите из микрокосма, читайте статистику, не делайте выводов из нерепрезентативных данных.

Ну и дальше я попробую резюмировать о минусах города по сравнению с селом рассказать. Продолжение следует.

Alexander Chernykh

В саду многоцветном, в смиренной деревне,

Я рос без особых затей.

Не видел я снов о волшебной царевне,

И чужд был я играм детей.

Я помню, любил я под солнцем палящим

Один приютиться в саду.

Один по лесным пробирался я чащам,

Один я смотрел на звезду.