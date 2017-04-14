Обратная сторона деревенской идиллии. Послесловие

Заключительная часть критического цикла о деревенской жизни. О плюсах деревни по сравнению с городом, и завершающая статистика и выводы.

Часть 13 – “плюсы деревни по сравнению с городом”

Имеет смысл сказать пару слов о том, почему вообще рождаются настроения “а вот бросить бы все и уехать в деревню, там будет лучше”. Благо что некую выборку из высказываний можно сделать.

Были довольно показательные комментарии в стиле – “а я вот живу в деревне, ехать мне до города до работы всего полчаса, а приятель в самом центре города и два часа добирается”. Вполне правдивая вроде бы ситуация – но есть несколько нюансов. Как уже отмечал – деревня, откуда за полчаса можно доехать до города, это пригород, и очень сомнительно, чтоб в плане экологии там были принципиальные отличия. Ни и жизнь, когда ты едешь каждый день по пробкам (или давишься в электричках) в город – чем такая жизнь так уж принципиально отличается от городской? Большую часть времени ты ведь все равно проводишь в городе.

Намного показательнее пример приятеля из этого высказывания, который едет несколько часов до работы, хотя декларируется, что он проживает в городе. Давайте подумаем – а отчего так происходит? Собственно, вариантов не так много. Один из вариантов – человек проживает в отдаленном районе города или в районе со скверной транспортной доступностью. Другой вариант – человек не нашел работу ближе. Скорее всего, справедливы оба варианта.

Однажды довелось мне беседовать с руководителем одной конторы, которая располагалась достаточно удаленно, за пределами города. И вот человек сказал: “Мы при приеме на работу сразу спрашиваем, где человек живет. Если живет далеко – часто даже не беседуем дальше. Потому что есть опыт с такими сотрудниками, они увольняются быстро. Поэтому берем тех, кто недалеко живет”. Собственно, в этом и есть простая мудрость – в большом городе можно и нужно искать работу, которая будет недалеко (найти близко часто невозможно, а вот недалеко вполне реально). Банальность – но судя по комментариям до людей эта банальность не доходит.

И ровно то же с отдаленными районами со скверной доступностью. Не раз и не два доводилось автору беседовать с людьми, которые сокрушенно замечали: “Вот, покупали, обещали что тут построят метро (монорельс, маршрутку пустят) – а вот так ничего и не сделали, вот и добираемся каждый день мучительно”. Порой такое вот ожидание метро продолжается десятилетиями. Тут нужно просто сохранять трезвость мышления. И выбрать для себя – покупать квартиру дороже/хуже с хорошей транспортной доступностью, или получше/подешевле но у черта на рогах с расчетом, что потом, уже вот буквально завтра это будет не у черта на рогах, а новый центр мира. Возможно будет, а скорее всего нет. Верить застройщикам в данном случае будет полным аналогом вере словам продавцов таунхаусов о жизни в деревне (и ради опровержения которых и начинался этот цикл).

Снова банальность – и снова эта банальность до удивления людям непонятна. Потому что очень много отзывов с такими или аналогичными претензиями. Как например, “автор советует гулять в городском парке, а в городе нету парков, до ближайшего минимум час добираться, автор лжет!”. Автор не лжет – это комментатор приобрел жилье в максимальной удаленности от парка, и вместо того, чтоб винить за это решение себя, ругает город и мечтает о деревне.

Или замечательный комментарий – “в городе работа однообразная, а в деревне разнообразная”. В городе не однообразная работа, уважаемый комментатор, это лично ты выбрал для себя однообразную работу, настолько постылую, что даже копание картошки в земле кажется тебе лучше.

И идет много комментариев о скученности в городах. Тут есть правда – уплотнительная застройка перед глазами у каждого. Иногда эта застройка совершенно адские формы принимает. Тут только стоит посоветовать не покупать в строящихся микрорайонах (прекрасные на этапе строительства они могут в дальнейшем быть уплотнены в два раза запросто), не покупать там, где возможно между домами еще башенку воткнуть. Но в целом – это болезнь роста. И это в любом случае предпочтительней брошенных домов и брошенных деревень, которые автору доводилось видеть в немалом количестве.

Пишут также, что гетто в городе. Ну а вот из новостей – “Петербуржец сжёг деревню в Ленинградской области, заподозрив там «банду моджахедов». При помощи смеси бензина с маслом он уничтожил 9 из 11 домов, а также развел под стоящими на сваях строениями костры, протаранил пожарную машину и скрылся, устроив завал на дороге при помощи бензопилы”. Крайний случай, да, но отнюдь не редкий. Хотя продавцы коттеджей будут вам петь о возврате к земле и родовых усадьбах. В городе порядка значительно больше.

Ну и дальше я попробую резюмировать.

Как дни тревожит сон вчерашний,

Не память, – зов, хмельней вина, –

Зовет в поля, где комья пашни

Бьет в плуг, цепляясь, целина.

Рука гудит наследьем кровным –

Сев разметать, в ладонь собрав,

Цеп над снопом обрушить; ровным

Размахом срезать роскошь трав.

Часть 14 – “статистика и выводы”

И небольшое резюме по маленькому циклу статей. Тема получилась сильно дискуссионной, поэтому выводы попробую сделать максимально аккуратно. То есть не собственные выводы – а больше на статистику буду опираться. И да, господа, – если вам эти выводы не понравятся, не нужно писать в стиле третьеклассника “вы все врети!!!”. Если у вас есть чем опровергнуть – приведите свою статистику, ну или напишите гневное письмо в (спортлото) в комитет по статистике, что вы недовольны их данными.

Где лучше жить – в городе или в деревне? Однозначного ответа тут нет, кому-то в городе, кому-то в деревне. Но если поставить вопрос чуть по-другому – где лучше жить большинству, то тут ответ будет более очевиден. В городе. В начале 19 века в России было 4% горожан – а сейчас в районе 74%. Миграционный переток из деревни в город настолько очевиден, что только совсем уж упоротые граждане будут его оспаривать. Миллионы людей едут в город из деревни (из русской деревни, из кавказской, из среднеазиатской – да и в других странах ровно то же). Из города же в деревню едут дауншифтеры, сектанты, и совсем немного других людей. Есть еще, как это называют – “дачная дезурбанизация”, когда люди едут на дачу или живут в пригороде и работают в городе. Экономически такие люди связаны с городом и являются его частью. И работают на развитие города, но не деревни. Иногда пишут о дезурбанизации как свойстве постиндустриальной экономики – из того, что лично видел, сложилось несколько другое впечатление – в увиденных странах Запада городской центр деградирует, жить становится некомфортно (ну и жилье дорого) – и люди среднего класса в пригороды переезжают. Это не деурбанизация – это разрастание города, превращение города в агломерацию.

Ровно то же можно ответить на сакраментальный вопрос – “а где лучше детям, в городе или в деревне?” Простой ответ – будь детям хорошо в деревне, чего б они уезжали в город ровно в тот момент, когда обретали пусть условную но экономическую самостоятельность. Рыбка ищет где глубже, а человек – где лучше. И направление миграции нам на вопрос “где лучше” вполне дает ответ. Ну или вы можете выдвинуть альтернативное объяснение – все дураки и жертвы массового зомбирования, своего счастья деревенского не понимают и летят в город как мотыльки на огонь. Остается только отметить, что эта гипотетическая зомбификация, по-видимому, ведется очень широко, во всех странах и на всех языках человечества.

Очень много споров о деревенской экологии. Много споров оттого, что экологию возводят в некий фетиш и самостоятельную ценность. Мы же взглянем более прагматично. Экология нужна нам для здоровой и долгой жизни. Где живут дольше? Статистика дает нам ответ ( < ![CDATA[ ]]> http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo26.htm< ![CDATA[]]> ) – в городе.

В табличке видно, что существенно дольше в городе живут как минимум последние 40 лет, а значительно дольше жители деревни не жили никогда. Отсюда простой и неприятный для отдельных граждан вывод – экосистема города более благоприятна для человека. Связано это и с более развитой медициной, и с более комфортными условиями жизни, ну и культура в виде театров и торговых центров – по видимому жизнь продлевает. Если вы не согласны с тем, что городские живут дольше – пишите в статистику.

И очень активны в своих фантазиях адепты возврата людей в деревни. Собственно – всего два варианта есть массового возвращения людей в деревню. Первый – убедить людей, что “садок вишневый коло хаты” есть национальная идея и мечта всего прогрессивного человечества. И есть второй путь – загнать всех в деревню, не спрашивая их мнения. Первый путь мы сейчас наблюдаем на Украине. Выходит плохо – население не то что из деревни – из страны массово уезжает. Второй путь был в Камбодже (Кампучии) реализован Пол Потом. Всех выгнали в деревню и города закрыли. Получилось тоже очень плохо.

О деревнях с кумирами древними,

Что смеются улыбкой недоброй,

И о львах, что стоят над деревнями

И хвостом ударяют о ребра.



Дай за это дорогу мне торную,

Там, где нету пути человеку,

Дай назвать моим именем черную,

До сих пор не открытую реку.

Да, но ведь в деревне продукты лучше и картоха своя? Обратимся и тут к данным статистики. К сожалению, не видел данных по нашей стране, но вот по США недавно вышли, там статистика говорит, что людей, предпочитающих питаться в ресторанах и кафе впервые стало больше, чем тех, кто дома предпочитает кушать. Столетний тренд был – росло число потребителей общепита сто лет подряд. Еще раз – не то, что собственноручно выращивать продукты люди дома не хотят – не хотят даже из магазинного готовить. И если вы скажете, что США не вполне показатель – то ровно то же наблюдал даже в бедных странах Азии. Едят в уличных едальнях, бедные люди, но и им доступно. О чем это говорит – как минимум о том, что все эти прелести копания на огороде и поедания экологически чистой картохи нужны и важны достаточно небольшому числу людей. Если люди даже готовят дома все меньше – то уж подавно мало кто будет выращивать. Есть любители – но это чаще люди старшего поколения. Или же некое малочисленное, но агрессивное и крикливое меньшинство. Не верите? посчитайте количество пиццерий, баров, столовок и точек по продаже шавермы у себя на районе. Речь не о том, полезно это или нет. Речь о тренде в поведении людей.

Ну и простой вывод – когда кто-то начинает вам петь в уши о необходимости возврата в деревню к корням и истокам и родовым поместьям – не поленитесь, и поглядите хотя бы вики по камбоджийско-кампучийскому опыту в данном вопросе. Или по опыту Джонстауна. Очень отрезвляет, знаете ли. А что до личного выбора места проживания – тут решать каждому. Просто осознайте для себя одну несложную вещь – если вы сами в деревне не жили, то не стоит слушать многочисленные (и в большинстве лживые, как видим) песни об экологии и родовых поместьях. Снимите дом в глуши, поживите полгодика своим хозяйством и своим трудом, и многое для себя поймете. Главное, городскую квартиру продавать не спешите, как бы не уговаривали вас певцы строительства коттеджей. Жизнь в деревне нелегка и сильно отличается от пасторалей, не факт, что она понравится вам и тем более вашим детям.

Городу снится единственный сон -

Нету людей и свободен он.

город мечтает упасть в тишину

И он убивает нас по одному,

Но каждый день и час

Нас видят сотни глаз…

Городам в глаза загляни,

Там зима клонирует дни,

Провода плетут свою сеть.

И схема проста, нужно только успеть,

Если хочешь жить здесь.

Alexander Chernykh