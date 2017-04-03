Взрывы в петербургском метро: есть жертвы

В Санкт-Петербурге, между станциями метрополитена «Технологический институт» и «Сенная», прогремел взрыв. На станциях царит паника, проходит эвакуация, Сенная площадь оцеплена лентой. Очевидцы говорят о жертвах, в Сети появляются видео с места трагедии.

Точное число жертв неизвестно, но на место прибыло семь пожарных машин и три скорых, в пути еще 10 машин скорой помощи. Уточняется количество пострадавших. На выход уже закрыты станции метро Парк Победы, Электросила, Московские ворота, Фрунзенская, Технологический институт, Сенная площадь и Гостиный двор.

Фотографии с места событий:

На станции Сенная площадь сильное задымление.

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