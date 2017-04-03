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Взрывы в петербургском метро: есть жертвы

15:44. 3 апреля 2017 Просмотров - 331 6 коммент. Опубликовал:

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В Санкт-Петербурге, между станциями метрополитена «Технологический институт» и «Сенная», прогремел взрыв. На станциях царит паника, проходит эвакуация, Сенная площадь оцеплена лентой. Очевидцы говорят о жертвах, в Сети появляются видео с места трагедии.

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Точное число жертв неизвестно, но на место прибыло семь пожарных машин и три скорых, в пути еще 10 машин скорой помощи. Уточняется количество пострадавших. На выход уже закрыты станции метро Парк Победы, Электросила, Московские ворота, Фрунзенская, Технологический институт, Сенная площадь и Гостиный двор.

Фотографии с места событий:

3456

На станции Сенная площадь сильное задымление.

 

https://cont.ws/@shaya/574937Источник

Метки: взрывы, жертва, Метро, Санкт-Петербург
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6 коммент.»

  • 1502 1200
    odinzar 3 апреля 2017 в 15:54 Ссылка Пометить
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    Соболезнование семьям погибшим, нашему народу… в 1991 году потерявшему счастливую Родину СССР.

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  • 5381 3181
    Андрей 3 апреля 2017 в 16:04 Ссылка Пометить
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    Почему я не удивлен? Кагал как всегда не оригинален, думаю скоро события подобного рода будут нарастать и население ждут ограничения типа ради безопасности.
    Твари.

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  • 2242 1808
    Ирбис 3 апреля 2017 в 16:07 Ссылка Пометить
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    Соболезнование всем семьям погибших! Но к большому сожалению, это констатация факта, при такой системе безопасности, граждане полностью не защищены. Куча частных охранников которые себя и то защитить не могут и отсутствие настоящих специалистов по предотвращению терактов.

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  • 2176 1698
    step 3 апреля 2017 в 16:16 Ссылка Пометить
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    “Сенная” и “технологический институт”. Площадь восстания и студенты, ехавшие после занятий. Недавние антикоррупционные митинги в стране с участием студентов и школьников, сравнимые с подготовкой к восстанию. Ничего не хочу сказать, просто совпадение…..

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    Волемир 3 апреля 2017 в 16:21 Ссылка Пометить
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    Быстро придумали. Теперь будет не до митингов (за проведение которых ужесточат УК). И не до разборок с “не Димоном”, и не до борьбы с коррупцией…
    Людей жалко, и их семьи.
    Соболезную…

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