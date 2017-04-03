Взрывы в петербургском метро: есть жертвы
В Санкт-Петербурге, между станциями метрополитена «Технологический институт» и «Сенная», прогремел взрыв. На станциях царит паника, проходит эвакуация, Сенная площадь оцеплена лентой. Очевидцы говорят о жертвах, в Сети появляются видео с места трагедии.
Точное число жертв неизвестно, но на место прибыло семь пожарных машин и три скорых, в пути еще 10 машин скорой помощи. Уточняется количество пострадавших. На выход уже закрыты станции метро Парк Победы, Электросила, Московские ворота, Фрунзенская, Технологический институт, Сенная площадь и Гостиный двор.
Фотографии с места событий:
На станции Сенная площадь сильное задымление.
https://cont.ws/@shaya/574937Источник
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Соболезнование семьям погибшим, нашему народу… в 1991 году потерявшему счастливую Родину СССР.
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Почему я не удивлен? Кагал как всегда не оригинален, думаю скоро события подобного рода будут нарастать и население ждут ограничения типа ради безопасности.
Твари.
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Да уж, я надеялся на что-то более гуманное, но их методы примитивны.
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Соболезнование всем семьям погибших! Но к большому сожалению, это констатация факта, при такой системе безопасности, граждане полностью не защищены. Куча частных охранников которые себя и то защитить не могут и отсутствие настоящих специалистов по предотвращению терактов.
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“Сенная” и “технологический институт”. Площадь восстания и студенты, ехавшие после занятий. Недавние антикоррупционные митинги в стране с участием студентов и школьников, сравнимые с подготовкой к восстанию. Ничего не хочу сказать, просто совпадение…..
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Быстро придумали. Теперь будет не до митингов (за проведение которых ужесточат УК). И не до разборок с “не Димоном”, и не до борьбы с коррупцией…
Людей жалко, и их семьи.
Соболезную…