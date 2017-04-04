Взрыв в Санкт-Петербурге. Новости 4 апреля 2017

Дмитрий Goblin Пучков про трагедию в Санкт-Петербурге

Дмитрий Пучков делится своим мнением о сегодняшних трагических событиях в питерском метро. Кто это сделал? Почему в Питере? Кто возьмёт на себя ответственность? Как себя вести? Ответы на эти и многие другие вопросы – в этом видео.



Хронометраж выпуска:

0:00 – Что случилось в Петербурге 3 апреля?

2:02 – Почему теракт совершен именно в Петербурге?

2:48 – Кто причастен?

3:56 – Про аналогию с 11-м сентября

4:25 – Идиотия с версиями теракта

5:24 – Про версию с отвлечением от протестов 26 марта

6:36 – Про проверки в метро, о пропускной способности

7:52 – Возможно ли обеспечить 100% безопасность граждан?

8:29 – Чем занимается полиция в метро?

10:01 – О создании самодельных взрывных устройств

12:08 – О разминировании взрывного устройства на ст.м.пл.Восстания

13:02 – О призывах к увольнению сотрудников метро

13:44 – О слухах и истерии

15:11 – Стоит ли выходить на улицу после теракта?

16:03 – “Теракт устроило ФСБ для ужесточения свободы в интернете”

17:20 – Хотели ли взорвать Путина?

18:22 – О митинге за прекращение терактов

19:07 – О деятелях, так называемой, культуры

19:42 – Запугивание в соцсетях насчет предстоящих терактов

21:02 – Про проявление осторожности рядом с подозрительными вещами/людьми и должных действиях

23:25 – Что делать, если произошел взрыв?

24:36 – Как обезопасить себя и близких?

26:09 – Что делать, чтобы терактов не было никогда?



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В Питере вчера отключали сотовую связь, чтобы не сработала вторая бомба

Российские силовики в понедельник днем временно отключали сотовую связь на станции метро «Площадь восстания» в Петербурге на случай, если найденная там бомба должна была быть приведена в действие через телефонный звонок, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

В итоге, благодаря сработавшей в этом случае системе безопасности взрывное устройство было обезврежено. Но другой взрыв предотвратить не удалось – он прогремел в поезде между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». По последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. СК РФ возбудил дело о теракте, но проверяются и другие версии.

«Нужно понимать, что тот теракт, который вчера планировался, был рассчитан на гораздо большее число жертв. И значительную часть жертв удалось избежать именно благодаря тому, что система обеспечения безопасности отработала. Взрывное устройство удалось своевременно обнаружить, локализовать, то есть эвакуировать станцию, а после чего обезвредить. Здесь система сработала как часы. Эти меры позволили избежать очень большого числа жертв», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, чёрную бесхозную сумку обнаружили примерно в то же время, когда произошёл подрыв. После обнаружения подозрительного предмета в подземном вестибюле станции «Площадь восстания» была отключена мобильная связь, подчеркнул собеседник.

«На практике, не думаю, что блокировка телефонов была принципиально важна. Каналы перекрывают на всякий случай. Это процедура, которая позволяет избежать осуществления замыслов террористов с помощью мобильной связи», — пояснил источник.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек.

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Киргизский след

Из Кыргызстана, по сообщениям правоохранительных органов, на стороне террористов воюет порядка 400 человек. Но, это только число тех, кто был выявлен. А сколько на самом деле наших граждан в Сирии, неизвестно.

Вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга был гражданин России, выходец из Киргизии 22-летний Акбаржон Джалилов, заявили спецслужбы республики. Как сообщал ранее «Интерфакс», террорист-смертник действовал в одиночку. «Коммерсантъ» указывал на то, что взрыв готовила организованная группа http://www.rbc.ru/society/04/04/2017/58e 332a59a794704fbe6de57?from=newsfeed – цинк http://medialeaks.ru/0404dalex-v-sotsial nyih-setyah-opublikovali-novoe-imya-podo zrevaemogo-i-ssyilku-na-stranitsu-v-vk – про ДжалиловаPS. Касательно Киргизии и возможного исламистского следа, который туда ведет, просто напомню ситуацию на 2015-й год, когда поток рекруртов в ИГ из Средней Азии был максимальным, а сама группировка находилась на пике своего могущества.В свою очередь, член Комитета по обороне и безопасности парламента Кыргызстана, депутат Назарали Арипов высказал мнение, что– Сегодня стране нужно бояться внутренних религиозных проблем, нежели внешних. Потому что сейчас мы имеем большое упущение в этой направлении.Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо начать идеологическую реформу. Работа в правильном религиозном просвещении ведет не на том уровне, на котором хотелось бы. Именно из-за идеологического и разъяснительного упущения мы сталкиваемся с тем, что наши граждане отправляются воевать в Сирию на стороне боевиков. Если государству удастся провести работу в этом направлении, то угроза дестабилизации и конфликта будет снижена до минимума. Глава государства пытается что-то делать, но пока результатов нет. Я же, в свою очередь, хочу сообщить, что прибегать к каким-либо кардинальным мерам не стоит. Между тем парламентарий так и не разъяснил, каким конкретно образом нужно начать идеологическую реформу в Кыргызстане. http://voprosik.net/ugroza-igil-dlya-kir gizii/ – цинкВ последнем случае, упущение свойственно не только Киргизии, так как граждан РФ в Сирии так же воюет немало. Некоторые из них потом возвращаются.Впрочем, для организации теракта, совсем не обязательно ехать воевать в Сирию или Ирак. Формируемые ИГ ячейки на территории СНГ, как показывают различные материалы по задержаниям террористических групп, зачастую используют местные кадры, которые на войну не ездили, но уже вполне себе готовились к осуществлению терактов, а их идеологическая обработка проходила через "дистанционное обучение".В общем, будем посмотреть, куда приведет киргизский след. В целом, версия с ИГ или другой исламистской группировкой выглядит пока более реалистичной.PS. У нас вчера в память о погибших носили цветы на Аллею Городов-Героев к памятному знаку Ленинграда.

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Tрамп предложил Путину «полную поддержку США» в борьбе с терроризмом. «Голос Америки», США

Президент США выразил глубокие соболезнования российскому народу в связи с взрывом в Санкт-Петербурге

Президент США Дональд Трамп предложил президенту России Владимиру Путину «полную поддержку США» в связи с взрывом бомбы в метро Санкт-Петербурга, в результате которого 11 человек погибли, 45 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Предложение было сделано в телефонном разговоре американского лидера и российского президента, который состоялся в понедельник, сообщили в Белом доме.

«Президент Трамп предложил полную поддержку правительства Соединенных Штатов в деле ответа на атаку и в привлечении виновных к ответственности», – говорится в заявлении без каких-либо подробностей.

«Трамп и президент Путин согласились, что терроризму необходимо нанести решительное и быстрое поражение», – отметили в Белом доме.

Белый дом также сообщил, что президент Трамп «выразил глубочайшие соболезнования жертвам и их близким, а также российскому народу».

В сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля, говорится, что Путин поблагодарил американского коллегу за проявленную солидарность.

«Президенты отметили, что терроризм – это зло, с которым нужно бороться сообща, – отмечается в заявлении Кремля. – Главы двух государств условились продолжать контакты».

Информагентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что взрыв в санкт-петербургском метро осуществил смертник.

Источник также сообщил, что власти установили личность предполагаемого смертника. По его словам, подозреваемый – 23-летний выходец из Центральной Азии, который пронес взрывное устройство в метро в рюкзаке.

Мужчина, попавший в поле зрения камер слежения, которого ранее подозревали в причастности к взрыву, явился в полицию и заявил о своей невиновности, сообщил «Интерфакс».

Ранее Трамп назвал взрыв в метро Санкт-Петербурга «ужасным».

«Ужасное явление, происходящее по всему миру», – так охарактеризовал случившееся президент США, отвечая на вопросы журналистов.

«Подобные нападения на простых граждан, живущих своей обычной жизнью, напоминают нам о том, что весь мир должен действовать как единое целое ради борьбы с насилием во всех его формах», – заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Соединенные Штаты готовы предложить России помощь, которая может ей потребоваться для расследования этого преступления», – подчеркнул он.

Соединенные Штаты осуждают нападение на пассажиров метро в Санкт-Петербурге, заявил в понедельник представитель Госдепартамента.

«Мы выражаем наши глубокие соболезнования близким погибших. Наши мысли и молитвы с пострадавшими и с российским народом», – отмечается в заявлении и.о. пресс-секретаря Госдепартамента Марка Тонера.

С заявлением о случившемся в Санкт-Петербурге выступила и постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. Назвав «душераздирающими» облетевшие мир изображения погибших и пострадавших от взрыва, она выразила соболезнования их близким и всему российскому народу.

«Будьте уверены: Соединенные Штаты будут вместе с Россией добиваться победы над этими экстремистами, которые продолжают безжалостно творить зло в отношении ни в чем не повинных людей», – подчеркнула дипломат.

«Я выражаю самые искренние соболезнования раненым и семьям пострадавших от сегодняшнего взрыва в метро Санкт-Петербурга, – заявил сенатор Бенджамин Кардин. – Терроризм повсюду угрожает всеобщим ценностям и нормам, благодаря которым мы составляем единое человеческое сообщество. Я надеюсь, что российские власти проведут полномасштабное расследование и виновные предстанут перед судом».

Русская служба «Голоса Америки», США

К оглавлению | Источник: news-front.info

Метрополитен Санкт-Петербурга работает в штатном режиме после теракта

Петербургский метрополитен утром во вторник, 4 апреля, начал работу в полном объёме, пишет Лайф. Все станции открыты, поезда перевозят пассажиров на всех линиях, сообщили в пресс-службе администрации города.

До 10 часов утра сохранится движение автобусов-дублёров по маршруту 2М (60 автобусов курсируют от «Петроградской» до «Московской»). Усиление и изменение маршрутов городского электротранспорта продлится весь день, пообещали в Смольном.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек.

К оглавлению | Источник: news-front.info

В Нью-Йорке под представительство РФ несут цветы и свечи

К Генеральному консульству России в Нью-Йорке сегодня несут цветы и свечи, пишет Лайф.

Таким образом жители США выражают соболезнования в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга. Флаг на здании консульства приспустили ещё в первой половине дня.

«Я понял, что хочу быть ближе к нашей стране, поэтому пришёл сюда с цветами. Для меня больно, когда происходит такая трагедия на моей родине. Я путешествую довольно много, и такое может произойти где угодно. Ведь сложно остановить человека, который хочет убить кого-то или что-то взорвать», — рассказал уроженец Москвы.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Глава Китая выразил соболезнования в связи со взрывом в Петербурге

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину с соболезнованиями в связи со взрывом в петербургском метро, выразив солидарность с народом России, сообщило Центральное телевидение Китая. «Я от имени правительства Китая, китайского народа и себя лично выражаю глубокую скорбь в связи с гибелью людей и искренне соболезную семьям погибших и пострадавших. В этот трудный момент китайский народ твердо стоит вместе с народом России», — заявил Си Цзиньпин в телеграмме. Он подчеркнул, что Китай решительно осуждает этот «террористический акт» и выступает против любых форм терроризма. Читайте также: Трамп прокомментировал взрывы в Петербурге Си Цзиньпин выразил готовность Китая усилить сотрудничество с Россией и международным сообществом для борьбы с терроризмом и обеспечения регионального и международного мира и стабильности. В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Трехдневный траур начался в Петербурге

Трехдневный траур, о котором ранее объявляли власти Петербурга, начался во вторник в связи с взрывом в метро, в результате которого, по последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек и пострадали 45. В свою очередь главное управление МЧС по Петербургу в ночь на вторник опубликовало список пострадавших в результате взрыва, которые на данный момент находятся в больницах. В нем указан 51 человек. Между тем следствие прорабатывает различные версии произошедшего в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В частности, источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый, возможно, совершивший теракт, находился в тесной связи с радикальными исламистами. Также, по словам источника, версия о том, что в петербургском метро действовал террорист-одиночка, является лишь одной из нескольких. Число пострадавших растет Национальный антитеррористический комитет в своем последнем заявлении сообщил об 11 погибших и 45 пострадавших при взрыве в метро. Также ведомство заявило, что после инцидента в Петербург была направлена группа специалистов центрального аппарата ФСБ, МВД и МЧС для оказания содействия в расследовании. Читайте также: Опубликован список пострадавших в результате взрыва в метро Петербурга Также был начат розыск организаторов и исполнителей взрыва. При этом главное управление МЧС по Санкт-Петербургу ночью опубликовало список пострадавших при взрыве, которые находятся в лечебных учреждениях города. В сообщении перечислен 51 человек. Крови достаточно Как сообщила администрация Петербурга, больницы, в которые доставлены пострадавшие при взрыве, полностью обеспечены донорской кровью. При этом глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, которая прибыла в Петербург, несмотря на то, что нехватки нет, призвала жителей города принять участие в донорских акциях, так как при таких трагедиях «не бывает ненужной крови». «Сейчас и донорской крови, и препаратов крови достаточно. Но наш опыт показывает, что когда случаются такие трагедии, то не бывает ненужной крови. Поэтому мы будем очень благодарны тем, кто может принять участие в донорских акциях», — добавила министр. По ее данным, утром Минздрав РФ проведет консилиум по видеоконференцсвязи с ведущими московскими центрами и главными внештатными специалистами, которые обсудят план лечения пострадавших. Вашингтон хочет помочь Вскоре после случившейся трагедии главе российского государства Владимиру Путину, ранее возложившему цветы у станции метро «Технологический институт», позвонил его американский коллега Дональд Трамп, который передал россиянам слова поддержки. Читайте также: Трамп прокомментировал взрывы в Петербурге «В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность», — рассказал Песков. В свою очередь Белый дом позже сообщил, что в ходе телефонного разговора Трамп предложил Путину помощь в привлечении виновных в трагедии к ответственности. «Президент Трамп предложил полную поддержку правительства США в ответ на атаку и в привлечении виновных к ответственности. Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что терроризм должен быть решительно и быстро побежден», — сообщила пресс-служба Белого дома. Теракт налицо Как заявил Песков, произошедшую трагедию называть терактом с юридической точки зрения нельзя, так как следствие должно проверить все существующие версии. «Все признаки теракта налицо, но следствие обязано рассматривать абсолютно все версии», — сказал Песков. Читайте также: Признаки теракта в метро Петербурга налицо, — Песков «С юридической точки зрения (называть терактом) пока нельзя, потому что по мере того, как версии будут отсеиваться, следственные органы смогут однозначно сказать, что это теракт. Признаки теракта налицо. Но существует определенный порядок следствия», — отметил он. Между тем источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подозреваемый в подрыве бомбы в метро имел связи с радикальными исламистами. «Подозреваемый в террористическом акте находился в тесной связи с радикальными исламскими группировками, действующими на территории России. При этом сами группировки уже находились в разработке спецслужб», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что версия о террористе-одиночке, который сначала оставил бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал второе взрывное устройство на другой ветке, является лишь одной из нескольких. Собеседник агентства рассказал, что мощность обезвреженной бомбы на станции «Площадь Восстания» составляла примерно один килограмм в тротиловом эквиваленте. Выходец из Средней Азии Источник также рассказал, что в предварительном эпицентре взрыва было обнаружено тело, принадлежащее выходцу из Средней Азии, но называть его террористом-смертником слишком рано. «В возможном эпицентре взрыва обнаружено тело выходца из одной среднеазиатской страны. Однако называть его террористом-смертником слишком преждевременно», — сообщил собеседник агентства. Читайте также: Опознан предполагаемый смертник, совершивший теракт в Петербурге Между тем ряд СМИ сообщил, что гражданин Казахстана мог быть исполнителем теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля. Эту информацию, в свою очередь, прокомментировали в МИД Казахстана, где заявили, что говорить о причастности казахстанца к трагедии преждевременно. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков в своем аккаунте в Facebook написал, что поиски 22-летнего гражданина страны Максима Арышева, который был в момент взрыва в метро и перестал выходить на связь после произошедшего, еще продолжаются. «Считаю, что говорить о возможной причастности Максима Арышева к теракту в Санкт-Петербурге преждевременно. Его поиски продолжаются», — подчеркнул пресс-секретарь МИД. Жайнаков проинформировал, что к генеральному консулу Казахстана в Санкт-Петербурге поступил телефонный звонок от Арышевой Ирины из Алма-Аты, которая сообщила, что после появившейся информации о взрыве на связь перестал выходить ее сын — Арышев Максим Витальевич, 1996 года рождения. В Санкт-Петербурге Арышев проживает вместе со своей девушкой и родственниками. По сведениям родственников, Максим в последний раз выходил на связь в 14.30 3 апреля и сообщил, что возвращается домой после занятий в университете со станции «Сенная площадь» через «Технологический институт». Ситуация на контроле Как рассказал Песков, глава государства в постоянном режиме получает информацию от спецслужб по взрыву в петербургском метро. «Разумеется, президент сейчас фактически в постоянном режиме получает новые вводные от специальных служб и следственных органов. По всей видимости, завтра он продолжит получать эту информацию. Предпринимаются все меры по линии городских властей, и федеральных властей, и по оказанию помощи пострадавшим и близким погибших», — сказал журналистам Песков. Он рассказал, что президенту на совещании в управлении ФСБ доложили о предварительных результатах начальных следственных действий по делу о взрыве. «Там принимали участие представители ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии. Доложили о предварительных итогах первоначального этапа следственных действий», — сказал Песков. В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.

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К посольству России в Киеве после теракта в Питере принесли цветы

Как бы не пытались киевские власти разделить наши народы, это у них получается плохо. Здравомыслящие люди еще не перевелись на Украине. Люди, у которых ненависть не затмила разум, не лишила нормальных человеческих чувств. Наглядным примером тому послужило сопереживание украинцев трагедии. которая произошла 3 апреля в Петербурге . Киевляне несут цветы к посольству России на Воздухофлотском проспекте. Вечером людей у дипломатического учреждения почти не было, а потому цветы люди оставляли прямо на ограде.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Машиниста взорванного поезда в Петербурге представят к награде

Машинист поезда метро, в котором произошел взрыв в Санкт-Петербурге, будет представлен к награде. Об этом сообщила пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель, передает ТАСС. «Машинист не растерялся в сложной ситуации, когда услышал о неполадках в поезде, и, согласно инструкции, протащил состав к платформе. В закрытом пространстве жертв могло быть больше. Мы пока не решили, к какой награде он будет представлен, но будет награжден», — сказала она. Она добавила, что машинисту 51 год, в Петербургском метрополитене он проработал 15 лет, из них 11 — машинистом первого класса. Читайте также: Появились первые кадры с места взрыва в питерском метро (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Признаки теракта в метро Петербурга налицо, — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признаки теракта в метро Петербурга налицо, но с юридической точки зрения называть произошедшее терактом нельзя, потому что следствие должно проверить все версии. «Все признаки теракта налицо, но следствие обязано рассматривать абсолютно все версии», — сказал Песков. «С юридической точки зрения (называть терактом) пока нельзя, потому что по мере того, как версии будут отсеиваться, следственные органы смогут однозначно сказать, что это теракт. Признаки теракта налицо. Но существует определенный порядок следствия», — отметил он. Также, отвечая на вопрос о всероссийском трауре, он заявил, что траур объявлен в Санкт-Петербурге. «Траур в Санкт-Петербурге», — сказал он. Читайте также: После взрывов в Петербурге в розыск объявлены два человека

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Спецслужбы знали о готовящемся теракте в Петербурге, — источник

Спецслужбы знали о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, но информация у них была далеко не полной, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник. Как утверждает источник, информацию предоставил гражданин России, сотрудничавший с ИГИЛ* и задержанный после возвращения из Сирии. Этот человек, по данным источника, «занимал низшую ступень в иерархии боевиков, поэтому знал некоторых участников отправленной в Россию диверсионной группы». При этом даже со своими контактерами он поддерживал лишь телефонную связь. Определив мобильные номера предполагаемых террористов, оперативные сотрудники спецслужб выяснили, что все сим-карты были приобретены на рынках и не привязаны к реальным людям, поэтому они были вынуждены ограничиться прослушкой телефонных переговоров террористов, надеясь в итоге найти их самих, или хотя бы выяснить их детальные планы. Однако раскрыть всю сеть спецслужбы не успели, отмечает источник — опытные эмиссары ИГИЛ пользовались мобильными телефонами редко, ограничивая переговоры короткими фразами, в которых не упоминались имена, время и места встреч. После взрыва оперативная разработка была срочно прервана, но, тем не менее, все равно дала результаты — выявив телефонные номера, используемые террористами, спецслужбы заблокировали их, разом лишив связи всю сеть. Второй исполнитель, оставшись без связи, видимо, запаниковал и, отказавшись от исполнения плана, просто оставил сумку с взрывным устройством под лавкой. Впрочем, пока это лишь предварительные, официально не подтвержденные данные. Читайте также: Опознан предполагаемый смертник, совершивший теракт в Петербурге * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Путин возложил цветы у станции метро в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге.

«Владимир Путин прибыли к входу станции метро «Технологический институт», где возложил цветы в память о погибших в результате сегодняшнего взрыва в метро», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.

В результате взрыва погибли 11 человек, еще 45 пострадавших находятся в больнице, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

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Опубликован список пострадавших в результате взрыва в метро Петербурга

В распоряжении РЕН ТВ появился список пострадавших в результате взрыва в метро Петербурга. 1. Облонская А.,

2. Постнов С.,

3. Золнов М.,

4. Мелибоев Н.,

5. Ульянов Д.,

6. Александра З.,

7. Захарченко Владимир,

8. Семенов Максим,

9. Власов Александр,

10. Барацевич Игорь,

11. Бугрова Ирина,

12. Петрухина Светлана,

13. Малыха Нина,

14. Бугрова Анастасия,

15. Слесаренко Анжелика,

16. Куварин Константин,

17. Велиев Заур,

18. Эвелина,

19. Динара А.,

20. Шурикджон Хокшакакбаров,

21. Неизвестная № 509,

22. Неизвестная № 510,

23. Неизвестная № 512,

24. Вера З.,

25. Юрий Ш.,

26. Тереза Ч.,

27. Юрий Ш.,

28. Светлана Г,

29. Руслан Т.,

30. Неизвестная № 511 (Эвелина). Как ранее сообщала «Русская Весна», взрыв прогремел сегодня днем в вагоне поезда на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». По официальным данным НАК, в результате теракта жертвами стали 11 человек, еще 45 пострадали. Читайте также: За взрывами в Санкт-Петербурге могут стоять украинские неонацисты, — бывший офицер ФСБ

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Путин совещается с сотрудниками ФСБ после взрыва в метро

Президент России Владимир Путин приехал в управление ФСБ по Санкт-Петербургу, где проводит совещание по взрыву в метро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин прибыл в управление ФСБ по Петербургу, где проводит совещание с представителями ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии по сегодняшнему взрыву в метро. Президент заслушивает доклады спецслужб», — сказал Песков.

По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва в петербургском метро погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

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