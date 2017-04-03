На станции метро в Петербурге прогремел взрыв (фото, видео)

Взрыв прогремел на станции петербургского метрополитена. По разным данным, это «Сенная площадь» или «Технологический институт». Очевидцы сообщают о задымлении в метро. По предварительным данным сообщается о 10 погибших, 20 пострадавших.

«На станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие», – сказал собеседник ТАСС, отметив, что станция сильно задымлена. Пассажиров эвакуируют, в том числе из тоннеля.

На кадрах, опубликованных «Фонтанкой», видно, что подземный вестибюль заволокло дымом, люди покидают состав поезда. По информации издания, в результате взрывов в метро есть жертвы.

В Сети появляются фотографии искореженного вагона и пострадавших.

Источник РИА «Новости», в свою очередь, сообщил о закрытии трех станций петербургского метро – «Садовая», «Площадь восстания» и «Технологический институт».

Очевидцы сообщают в соцсети «ВКонтакте», что взрыв в вагоне поезда произошел на станции «Технологический институт». По их словам, в результате многие пострадали. Также сообщается, что закрыта станция метро «Невский проспект».

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину доложено об инциденте в петербургском метро. «Глава государства работает в Стрельне», ­– сообщил Песков.

Как уточнил позднее источник в правоохранительных органах, взрыв прогремел на двух станциях – «Сенная площадь» и «Технологический институт».

источник изображения: Группа “ДТП и ЧП”/vk.com

Источник: voicesevas.ru