Утопающий хватается за теракт

«Сui prodest?» - главный вопрос любого расследования, я не буду оригинальна. Подведем предварительные итоги:

Теги #Димон #Платон #Навальный #Митинги и #Коррупция сменились на

#Питердержись и #PrayForStPetersburg («Молитесь за Санкт-Петербург»).

Представители стран потенциального противника встали в очередь для выражения соболезнований, раньше мы и представить такого не могли.

http://www.rosbalt.ru/world/2017/04/03/1604336.html 3 апреля 2017

НАТО, США и Британия выразили соболезнования петербуржцам

http://www.rosbalt.ru/world/2017/04/03/1604313.html

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что все главы МИД стран ЕС находятся мыслями с жителями Санкт-Петербурга, где днем в понедельник произошел теракт в метро.

Горе людей, чьи близкие погибли или пострадали, от этого внимания не становится меньше. Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Условные террористы явно старались свести количество жертв к минимуму, в пользу чего свидетельствует выбор времени теракта и относительно небольшое для замкнутого пространства количество жертв. В час пик в вагоне метро жертв могло бы быть в разы больше.

Примечательная заметка о «странностях теракта»:

https://vz.ru//politics/2017/4/3/864706.html

Отличия питерского теракта от других бросаются в глаза

Теракт 3 апреля существенно отличается от других подобных преступлений, происходивших в последние годы в России. Впервые взрывался не смертник, – убийца оставил бомбу и сбежал. Впервые мишенью стал Питер, которому до сих пор, в отличие от Москвы и городов Северного Кавказа, удавалось избегать политического террора. Есть и другие отличия.

Следственный комитет уже объявил в розыск двух подозреваемых. Один, как считается, оставил бомбу в корпусе огнетушителя на станции «Площадь Восстания». Другой – в портфеле в вагоне на «Сенной».

Отличие первое: это не камикадзе

Убийцы на этот раз пожалели сами себя, хотя в подавляющем большинстве аналогичных нападений подрывники выбирали путь «шахида», то есть погибали вместе со своими жертвами, надеясь сразу попасть в рай. Уже опубликовано фото одного из предполагаемых боевиков – и как раз почему-то совпадает с образом «типичного боевика» с Кавказа. Мужчина с длинной бородой, а-ля старик Хоттабыч, с типично мусульманской шапочкой – куфи. Ясно, что куфи сразу привлекают внимание патрульных. Если это действительно террорист, то странный – отправляясь в метро с бомбой в портфеле, он не поменял шапку. Странно, что ему не пришла в голову мысль для маскировки сбрить бороду. Напомним, что подорвавший себя в 2011 году в Домодедово ингушский боевик Евлоев никакой длинной бороды не носил.

Тот факт, что образ подрывника оказался «архетипичным», подтверждают и сразу же возникшие версии, вроде той, что уже растиражировал «Лайф». «Был мужчина неславянской внешности. В темной куртке. Зашел в вагон, смотрел на всех с презрением. Я обрадовалась, что мне пора выходить. Вышла из поезда, прошла шагов 10 и позади меня раздался взрыв», – рассказала порталу пассажирка метро Тайя.

Монолог Тайи не имеет отношения к теракту, – на самом деле взрыв погремел вовсе не на стации, а на перегоне, в глубине туннеля. Зато он адекватно отражает массовые страхи: многие сразу же внушили себе, что убийца – «неславянин» и «смотрел на всех с презрением». Сейчас множество «очевидцев» будут рассказывать доверчивым репортерам о том, что «чудом избежали гибели», взрыв, дескать, прогремел у меня буквально «за спиной».

Еще одна девушка, называющая себя очевидцем, например, сообщила, что взрыв на самом деле произошел под вагоном, потому что она видела развороченный изнутри железный пол. Однако сыщики уже объявили, что бомба была не в подполье, а в самом вагоне. [выделено мной-Т.В.]

Другой очевидец, уже мужчина, тоже уверяет, что видел, как «парень оставил портфель» и перешел в соседний вагон. Если поверить в эту версию, то террорист либо человек умственно отсталый, либо он был несвободен в своих действиях (например, его самого кто-то держал на мушке). Иначе невозможно себе представить, почему он «перешел в соседний вагон», то есть остался в зоне поражения, а не ушел подальше от будущего эпицентра взрыва.

Отличие второе: бомбы мастерили дилетанты

Вскоре после взрыва на соседней станции «Площадь Восстания» было найдено и обезврежено другое СВУ – самодельное взрывное устройство, гораздо мощнее первого. Фото СВУ тоже обнародовано. Удивление вызывает не то, что бомба оказалась самодельной, - в прежних терактах также использовались отнюдь не заводские мины. Удивительно, что она не взорвалась, - в прежних терактов такое случалось крайне редко. Собирали бомбу хотя и дома, на коленке, но профессионалы, - боевики, как правило имевшие за плечами одну-две чеченские войны, а до того – еще и службу в Советской армии. Раньше, образно говоря, у них всё взрывалось.

Это наводит на аналогии с нападениями, произошедшими в последнее время в Чечне – терактами, кстати, которые произошли там после многолетней паузы. Как отмечала в конце прошлой неделигазета ВЗГЛЯД, нападавшими оказались не старые матерые недобитки, а молодежь – те, кто во время первой войны 1994-96 годов только родился. И этого – нового поколения – боевиков уже многое валилось из рук во время боя. Даже оружие у них было холодным, а не огнестрельным.

Отличие третье: «непуганный» Санкт-Петербург

Почему мишенью оказалась не Москва, где метро уже взрывали, а Петербург, понять несложно. В Москве вход на все станции уже перекрыт «рамочками». Они хотя и выполняют в основном декоративную функцию, но все же работают – отпугивают потенциальных террористов. В Петербурге же рамочек везде поставить не успели. Это вторая столица и соответственно - мишень № 2 после Москвы.

Город – родина президента Путина, именно там он ожидался с визитом в понедельник, там был намечен и саммит с белорусским коллегой. Кроме того, северная столица с начала 90-х годов если подвергалась терактам, то лишь криминального толка. Поэтому горожан, в отличие от москвичей, гораздо легче шокировать – резонанс будет сильнее, чего и добиваются террористы.

Отличие четвертое: солидарность Запада и даже Украины

Резонанс от теракта за рубежом, на Западе, - оказался примерно таким же, каким он был в 2010-м году, когда взорвали метро в Москве, или в 2011-м, когда мишенью стал аэропорт «Домодедово». Что тоже удивительно – после всего, того изменилось в наших отношениях. И Евросоюз, и США сразу выразили свои глубокие соболезнования, чего не было после других наших катастроф, случившихся после весны 2014 года и от чего мы уже отвыкли. Соболезнования выразил даже Киев, - но уже после Брюсселя и Вашингтона, разумеется. Скажем, гибель Ту-154 возле Сочи в декабре Украина на официальном уровне проигнорировала, а ее блогосфера даже порадовалась – ведь в пассажирах Ту-154 там видели только летевших на сирийский фронт военных. Но на этот раз глава МИД Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Более достойно, чем во время других терактов, повел себя и бизнес. После того, как питерская подземка прервала свою работу, крупнейшие сервисы такси - «Яндекс-Такси» и Uber - объявили все поездки по Петербургу бесплатными. Тем временем и городские власти объявили весь общественный транспорт бесплатным. Впрочем, такую солидарность проявили далеко не все таксисты – другие, напротив, взвинтили цены в 10-15 раз.

Как бы успешно не работали спецслужбы, к несчастью, такие трагедии время от времени повторяются, 100-процентной безопасности не бывает. Но одни люди ведут себя при этом как люди, другие – нет.

Версии в блогосфере разделились на две основные: это — Путин, и это —не Путин. Я рассматриваю обе.

Теракт случился, как ложка к обеду, закрыв собой неудобные темы последних двух недель.

http://pg21.ru/news/40725

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал прошедшие по всей стране антикоррупционные митинги провокацией. Кремль, по его словам, относится к праву высказывать свою позицию уважительно только в согласованном формате. Об этом сообщает РБК.

Допустим, что митинги — провокация. Причины для народных выступлений были в каждом регионе свои, о чем красноречиво свидетельствуют продолжающиеся посадки губернаторов. Говорят, весь список состоит из 34 губернаторов, часть из них по весне посадят, а часть - по осени уберут.

Если же обобщить причины народного недовольства, то выйдет, как у Радищева: «воруют».

Не меня одну терзают смутные сомненья о причастности властей, а не каких-то неведомых террористов. Первым признаком постановочного теракта является слаженная работа специальных служб на месте происшествия.

https://life.ru/t/взрывывпетербурге/993640/v_tieraktie_v_sankt-pietierburghie_poghibla_khudozhnitsa_sozdavavshaia_avtorskikh_kukol

Все оперативные службы в ситуации со взрывом в петербургском метро сработали чётко и слаженно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=2873442

...Другой очевидец в комментарии информагентству отметил, что эвакуации они ждали несколько минут. При этом он видел 3-4 погибших. Он также отметил, что экстренные службы прибыли за пять-семь минут...

Одна из свидетельниц сообщила, что утром станция была закрыта на вход и на выход.

https://ria.ru/incidents/20170403/1491362561.html?utm_source=infox.sg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Петербурженка Людмила Винник рассказала, что после взрывов в метро Петербурга, где в это время было много пассажиров, люди испугались и старались быстрее выйти на поверхность.

"Я как раз пересаживалась на той ветке, на которой произошло ЧП… на этой станции все люди бежали, гарью пахло, (было) задымление, все бежали к эскалатору быстрее и на вход" , — сказала Винник в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, в это время в метро было много людей. "Очень много (людей), все бежали. Все, конечно, испугались", — добавила она.

Винник также отметила, что утром станция была закрыта на вход и выход.

В других репортажах — ни слова об ограничении входа/выхода на станции незадолго до теракта, а обстоятельство для расследования дела существенное. А город подумал, ученья идут?

«Обнаружение» на месте теракта второго взрывного устройства, которое по непонятным причинам «не сработало» и его дальнейшее «успешное обезвреживание» предлагаю считать отягчающим обстоятельством для высокопоставленных сотрудников и основанием для проверки алиби руководства. Немедленное прибытие главы города или региона на место происшествия - приравнять к явке с повинной.

Соцсети дружно кричат «Ату!» неустановленному блогеру, разместившей заранее информацию о возможном теракте:

https://vz.ru/news/2017/4/3/864687.html автор Сергей Гурьянов

Пользовательница соцсетей пообещала теракты за семь часов до взрыва в Петербурге

Жительница Киева Екатерина Рубанова за шесть часов до взрыва в петербургском метро выложила в Instagram фото с сообщением, что в понедельник произойдет теракт.

«Давненько не было терактов... Сегодня будет. Ждите», - написала она в своем Instagram, снабдив сообщение тегами #бомба, #теракт, #людейнадолюбить.

Позже страница пользовательницы оказалась недоступна.

На фото изображен круглый черный предмет. Местом отправления сообщения значится «Лукьяновское СИЗО», расположенное в центре Киева. На ее странице в соцсети «ВКонтакте» городом проживания Рубановой указан Киев.

Автор, скорее всего, исходя из логики информационной войны, предугадал действия вероятного противника и предпринял попытку предупредить о готовящемся теракте, пусть и в такой недружелюбной форме.

Версия об исполнителях теракта «кавказской» внешности рассыпалась на глазах:

https://tvrain.ru/news/podozrevavshijsja_v_prichastnosti_k_teraktu_v_metro_javilsja_v_politsiju-431452/

Подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге пришел в полицию

Запечатленный на видеокамерах мужчина, подозреваемый в организации теракта в петербургском метро, явился в полицию и заявил о непричастности к взрыву, сообщает Интерфакс.

В организации теракта теперь подозревают уроженца Средней Азии.

https://ria.ru/incidents/20170404/1491416483.html?utm_source=smi2&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Тело обнаружено в предварительном эпицентре взрыва в петербургском метро, оно принадлежит выходцу из Средней Азии, но называть его "террористом" преждевременно, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

http://echo.msk.ru/news/1956478-echo.html?utm_source=smi2

Источники в правоохранительных органах, которые к вечеру стали осторожно высказывать версию о смертнике, теперь называют ее основной. Якобы на месте взрыва обнаружены его останки и, среди прочего была найдена рука с зажатыми ней проводами. Утверждается, что террористом мог быть выходец из Средней Азии, сторонник радикального ислама.

Стоит отметить, что пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт.

http://tass.ru/proisshestviya/4150466?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=smi2_exchange

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. По предварительным данным, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга привел в действие террорист-смертник, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Судя по характеру телесных повреждений, действовал смертник. Взрывное устройство было прикреплено у него на теле, либо находились в рюкзаке, либо он держал его даже в руках, но на уровне живота. Об этом свидетельствует и тот факт, что у всех, кто находился поблизости, характерные повреждения именно в области живота", - сказал источник.

На месте взрыва обнаружено много фрагментов останков погибших, не только предполагаемого террориста. "Его личность предварительно установлена. Он действительно уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками", - сообщили в правоохранительных органах.

Ладно, говорят, что «смертник». Тем хуже для них. Кто-то же его готовил, вербовал, снабдил орудиями преступления и все под носом у спецслужб.

Или мы в самое ближайшее время увидим громкие отставки в руководстве спецслужб города, или теракт — постановка.

Машинист довез людей до станции, решив не останавливать состав еще до получения полной информации о происшествии степени повреждения подвижного состава. Решение, мягко скажем, рискованное. Вспомнилось происшествие на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аварии_и_теракты_в_Московском_метрополитене

Утром 15 июля 2014 года, около 08:39 произошел сход с рельсов состава, следовавшего по Арбатско-Покровской линии от станции «Парк Победы» до станции «Славянский бульвар». Авария произошла в камере съездов, за станцией Парк Победы (за два дня до этого в этой камере съездов была смонтирована стрелка между Арбатско-Покровской линией и строящимся продолжением Калининско-Солнцевской линии). Пострадало более 200 человек, в том числе 50 человек находятся в тяжёлом состоянии. Погибло 24 человека. Скорость состава непосредственно перед катастрофой достигала 70 км/ч. Среди ранних версий аварии называлось резкое экстренное торможение из-за ложного срабатывания сигнализации, затем — повреждение узла крепления колёсной тележки с вагоном (вследствие скрытого дефекта или по другой причине), неисправность вагона или проседание полотна. Самая крупная авария в истории московского метро.

Поезд двигался на высокой скорости, из-за чего количество жертв теракта в 2014 году стало самым большим за всю историю терактов на метрополитене.

http://ren.tv/novosti/2017-04-04/gorod-dolzhen-znat-svoih-geroev-v-seti-opublikovali-foto-mashinista-dovezshego?utm_source=smi2

Благодаря его профессиональным действиям, удалось избежать больших жертв.

В социальных сетях появилось фото машиниста поезда метро, в котором произошел взрыв. Его наградят за спасение пассажиров.

Машиниста зовут Александр, ему 51. Он работает в метро уже 15 лет, 11 из которых является машинистом первого класса.

Как отметили в пресс-службе метрополитена Петербурга, теракт мог бы унести больше жизней, но машинист не растерялся и принял меры, адекватные ситуации.

Герой сильно рисковал жизнями пассажиров.

Вот еще одна развесистая клюква от ФСБ:

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/04/684018-spetssluzhbi-znali?utm_source=smi2&utm_medium=partner

Оперативники располагали информацией о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, но она была неполной, пишет «Коммерсантъ». Ее предоставил россиянин, сотрудничавший с запрещенной в стране организацией «Исламское государство». Задержанный после возвращения из Сирии информатор занимал низшую ступень в иерархии террористов, но все же знал некоторых диверсантов, отправленных в Россию, и поддерживал с ними телефонную связь.

Террористы использовали купленные на рынке сим-карты, не привязанные к реальным людям. Оперативники организовали прослушку в надежде выйти на боевиков и узнать их планы, но раскрыть всю сеть они не успели. После взрыва в метро спецслужбы заблокировали выявленные телефонные номера, лишив всю группу связи.

Возможно, именно это предупредило срабатывание второго взрывного устройства, найденного на станции «Площадь восстания» под одной из лавок примерно через 20 минут после взрыва. О его обнаружении рассказали в региональном управлении ФСБ. Предположительно, второй исполнитель, оставшись без связи, мог запаниковать и, отказаться от своего замысла, просто оставив сумку с бомбой под лавкой.

Найденное устройство по конструкции было похоже на сработавшую бомбу – в качестве корпусов использовались пустые металлические автомобильные огнетушители. Несколько похожих бомб было взорвано в Дагестане в 2010 г. По первоначальным оценкам экспертов, мощность взрывных устройств составляла от 300–500 г в тротиловом эквиваленте.

...По неофициальной информации, следствие уже получило изображение одного из подозреваемых в совершении теракта. Камера на входе в метро зафиксировала бородатого мужчину, опознанного несколькими свидетелями. По их словам, он, якобы, вошел в поезд на станции «Технологический институт» и, поставив у дверей рюкзак с бомбой, выскочил из вагона за мгновение до отправления поезда. Ранее озвучивалась версия, что теракт совершил смертник.

Практически «знали», а, отключив связь, «предотвратили». Оставим подобные утверждения на совести «Коммерсанта» и его «источника».

Следствие уже показало, что они на самом деле «знали», и как — «предотвратили».

С исполнителями более-менее ясно, но кто заказчик?

Вот Лев Мышкин на Конте поднял примечательную тему: причастность оппозиции в организации теракта, особенно Кашина и Ходорковского.

https://cont.ws/@levmyshkin/575271

Лев Мышкин Вчера 23:19 2497 24 28.23

Месть Кашина, Ходора & Co за Исаакий!

Взрыв прогремел на синей ветке метро Санкт-Петербурга. По данным Следственного комитета, неустановленное устройство взорвалось около 14.30 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". По последним данным, погибли 11 человек, еще 45 пострадали. Упокой, Господи, души невинно убиенных, укрепи и исцели души страждущих, и утешь души скорбящих...

Журнашлюшка Кашин прокомментировал взрыв, связав его с передачей Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ и, судя по всему, испытывает по этому поводу злорадство.

«А потому что Исакий не надо было трогать», - заявил он в твиттере. Это до какой степени морального разложения надо дойти, чтобы в момент трагедии такое написать!

Сколько уже можно терпеть этих ублюдков? Истекать желчью - это их единственный способ существования. Оплачиваемый все из того же кармана Ходорковского.

Что связывает всех российских публичных либералов - от Гельмана и Райкина до Навального и Кашина? Правильно, верность методичкам. Методичку Ходор предусмотрительно разослал заранее.

Тему Исаакия оппы Ходора начали отрабатывать еще с января...

Есть ли взаимосвязь между Исаакием и сегодняшними взрывами в метро? Для меня нет никакого сомнения, заказчик - Ходорковский. И Кашин об этом не только знает, но и ответственно нам сегодня заявил! Очевидно Ходору не долго осталось ждать свого Меркадера. А ФСБ, уверен, проверит Кашина на причастность к содействию терроризма.

К сожалению, таких кашиных, навальных, собчачек, макаревичей и прочих ахеджаковых с каждым днём становится всё больше и больше... Да, слабое у нас государство - боимся усиления западных санкций, не трогаем 5 колонну. А вот Сталин бы не побоялся. Но для этого он очень много работал, а не на лыжах катался и тосканские виноградники окучивал.

Лев Мышкин совпал почти дословно с Сергеем Марковым:

http://www.politnavigator.net/politolog-versiyu-o-vzryve-metro-vlastyami-raskruchivayut-soyuzniki-terroristov.html

Союзники террористов начали раскручивать версию о причастности властей к взрыву метро в Санкт-Петербурге, заявил в эфире радио «КП» политолог Сергей Марков.

«Это негодяи… Я же вижу, они реально раскачивают эту версию. Вы должны понять: раскачивая эту версию, вы выступаете политическими союзниками террористов», — сказал он.

Марков пояснил, что последние акции протеста оппозиции не представляли опасности для руководства РФ.

«Власть точно не перепугалась этих протестов. Они маленькие – несравнимые с протестами, которые проходят в большинстве европейских стран. Поддержка оппозиции очень и очень мала… Навального население считает агентом вражеских стран… Не важно, что он говорит – он предатель. Какая у него позиция по Крыму и Донбассу – мы знаем», — сказал политолог.

Сразу оговорюсь, не испытываю горячей привязанности к вышеупомянутым персонажам, но справедливости ради вынуждена вступиться за них. Раз уж Мышкин произнес волшебное слово «Исаакий», с него и начнем.

Вышепоименованным господам оппозиционерам теракт принес сплошные политические убытки, чего нельзя сказать о власти. Люди в оппозиции, за небольшим исключением, не глупые, сбивать с таким трудом раскочегаренную протестную активность не стали бы. У Навального на момент теракта железное алиби - он сидел. Да и теракты без прямого содействия нашей или иностранной спецслужбы организовать невозможно. И наши, и иностранные спецслужбы всегда используют таких, как Навальный, Кашин или Ходорковский в своих интересах, а не наоборот, так что отметаем их личное участие сразу. Версия не выдерживает никакой критики.

И еще небольшой штришок к портрету: ведь не Ходорковский нагло спёр у народа Исаакиевский собор, а совсем даже наоборот — собор «умыкнул» Полтавченко. Потому, если настаивать на прямой связи событий «передача Исаакиевского собора-взрывы в метро», то, как ни крути, получается, что действия преступников спровоцированы противозаконными действиями потерпевшего. Хотели помочь политолухи, но, как водится, спалили главное заинтересованное в смене повестки дня лицо - самого Полтавченко.

Вот еще один заступник власти, критикуя укроСМИ и Коломойского, выболтал самый главный секрет мировой закулисы:

https://riafan.ru/697065-terakt-v-piterskom-metro-ukrainskie-smi-skachut-na-trupah-i-piaryatsya-na-krovi

...Ни ума, ни сердца

Вот что пишет портал unian.net, рупор украинского олигарха Игоря Коломойского. Пишет на украинском, но мы-то можем перевести текст:

«На Украине мы видим единодушную реакцию социальных сетей — за терактом стоит президент Путин… Совершить террористический акт может только человек или организация, знающая все о контрмерах, которые предпринимаются для предотвращения таких терактов. В России, кроме ФСБ, другой организации, обеспеченной такого рода информацией, нет».

Ну что ж. Тогда любому дураку очевидно, что недавние теракты в Лондоне совершила Тереза Мэй при поддержке Ми-6, в Париже террористами руководил Франсуа Олланд, а за теракты 11 сентября 2001 года отвечают президент Джордж Буш и ФБР совместно с АНБ и ЦРУ.

...Пытаться сейчас попрыгать на костях и прокричать: «Власть России — под суд!» — худший вариант для того, чтобы заработать себе политический капитал. Потому что он будет построен на крови и страданиях.

Коломойский кое-что недоговаривает, но сказал уже достаточно, чтобы из его слов патриотически настроенный критик сделал очевидные выводы.

Теракты в Лондоне совершили британские власти, чтобы не раскрывать факт смерти королевы раньше времени и обоснованно отменить ее заранее запланированный визит в Скотланд-Ярд. Я не думаю, что Тереза Мэй была среди непосредственных организаторов, но отыграла назначенную ей скромную роль на «отлично».

Среди организаторов и исполнителей терактов в Париже на месте преступления попались сотрудники и агенты американских спецслужб, которых пришлось эвакуировать из Европы на самолете Джона Керри, о чем я писала. Спецслужбы США принимали самое деятельное участие в организации провокации против главного конкурента Ф. Олланда на выборах Доминика Стросс-Кана. Ф. Олланд смог занять в президентское кресло исключительно благодаря действиям иностранных спецслужб, видимо чувство глубокой признательности мешает ему проводить расследование терактов с должной тщательностью.

А уж про участие в организации терактов 9/11 семейства Бушей даже Д. Трамп уже все объяснил, если не видели, очень рекомендую:

https://www.youtube.com/watch?v=I89szhqjmTE

https://jpgazeta.ru/donald-tramp-o-9-11-bashni-vtts-byili-vzorvanyi-iznutri/

...Существует причина почему Джордж Буш не голосовал за Трампа на выборах — Трамп пообещал расследовать 9/11 таким образом, как это не было сделано ранее.

«Как могут два самолета уничтожить три здания в тот же день? Я не нашел ничего в 585 страничном документе о том, как было уничтожено здание № 7», — сказал он своим сторонникам.

Подпишусь под каждым словом! Пытаясь отмазать Полтавченко, блогер «зашухерил» всю международную закулису, или «малину», кому как больше нравится.

Но почему именно Санк-Петербург был выбран местом теракта?

http://tass.ru/proisshestviya/4150369

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выступил с видеообращением к жителям города, в котором поблагодарил их за сплоченность перед террористической угрозой и отметил, что северную столицу никому не удастся запугать.

"Наш город никому и никогда не удавалось запугать. Не удастся и на этот раз", - сказал Полтавченко в обращении, размещенном на сайте Смольного в связи со взрывом в метро.

Он отметил, что правительство города оказывает всю необходимую помощь пострадавшим, в городе объявлен трехдневный траур.

"Прошу всех жителей и гостей города соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к тем мерам, которые будут предпринимать правоохранительные органы", - добавил Полтавченко.

Вернемся к характеристике личности «потерпевшего», он же пока единственный «выгодоприобретатель» от терактов.

Действительно, к визиту Путина в город-колыбель революции, еще не стихло роптание интеллигенции по поводу передачи под контроль РПЦ Исаакиевского собора. Тут не упущу возможности, чтобы поделиться восхитительнейшей сплетней, сопровождавшей этот аттракцион невиданной щедрости.

Полтавченко, как болтают злые языки, передал Исаакий патриарху Кириллу в качестве взятки, чтобы тот похлопотал за него перед начальством. Хотел губернатор-неудачник самую малость — после увольнения с должности губернатора занять место Валентины Ивановны в Совете Федерации. Но человек он глупый, бессмертное «вы не в церкви, вас не обманут», то ли подзабыл, то ли не читал вовсе, потому и подписал постановление о передаче собора, не предусмотрев для себя никаких юридических гарантий.

Не только Ильф и Петров, сегодня и Гиляровский стал актуален, как никогда ранее:

Консистория! Слово, теперь непонятное для большинства читателей.



Попал черт в невод и в испуге вскрикивал:



- Не в консистории ли я?!



Была такая поговорка, характеризовавшая это учреждение. А представляло оно собой местное церковное управление из крупных духовных чинов - совет, и мелких чиновников, которыми верховодил секретарь - главная сила, которая влияла и на совет. Секретарь - это все.



Чиновники получали грошовое жалованье и существовали исключительно взятками. Это делалось совершенно открыто. Сельские священники возили на квартиры чиновников взятки возами, в виде муки и живности, а московские платили наличными. Взятки давали дьяконы, дьячки, пономари и окончившие академию или семинарию студенты, которым давали места священников...



...Выше консистории был Святейший синод. Он находился в Петербурге в здании под арками, равно как и Правительствующий сенат, тоже в здании под арками.

Отсюда ходила шутка:



- Слепейший синод и грабительствующий сенат живут подарками.

Неблагодарные иерархи церкви, получив в подарок собор, хотели доброго прихожанина Полтавченко, как у них водится, кинуть. Тут-то губернатору неожиданно и пригодилась старая питерская интеллигенция, которая воспротивилась внезапной передаче собора под контроль РПЦ.

Интересы губернатора, народа и музейщиков в кои-то веки неожиданно совпали, а иерархи-кидалы вместо вожделенного собора вдруг узрели перед носом комбинацию из трех пальцев. Пошли разговоры о необходимости проведения референдума о судьбе Исаакия, чему изо всех сил воспротивились представители РПЦ:

https://www.gazeta.ru/social/2017/03/29/10600577.shtml

Инициатива проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора является правовым нонсенсом, так как, по сути, будет рассматриваться целесообразность соблюдения федерального закона. Об этом заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее горизбирком Петербурга уже одобрил заявку на проведение референдума о передаче Исаакия РПЦ.

Тут необходимо сделать еще одно небольшое отступление, чтобы пояснить подозрительную мирскую суету, сопровождающую все мероприятие по передаче в ведение РПЦ Исаакиевского собора, ранее ей не принадлежавшего.

Дело в том, что коронацию нового русского царя можно проводить только в трех местах:

Первое место, — в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, где сейчас расположен действующий мужской монастырь, Московская духовная академия. Но есть препятствие: монахи и семинаристы - народ любопытный, много грамотных, коронацию втихаря не провернуть;

Второй вариант, — в Успенском соборе Московского Кремля. Но там ФСО, пропуск в Кремль претенденту на российский престол не выпишут. Сплошной конфуз выйдет, а не коронация;

И третий, — самый предпочтительный для заговорщиков, — Исаакиевский собор. От Москвы далеко, ФСО не охраняет, семинаристов дотошных рядом нет, музейщиков можно взашей вытолкать, и короноваться хоть до утра, еще и гостей позвать. И вот, это место, казавшееся самым надежным, теперь уплывает из рук.

С новым русским царем пока еще не определились, но готовят коронацию к Пасхе. Для скептиков повторюсь: не важно, верю ли в это я, важно, что люди, обладающие серьезными полномочиями, исходят из этих предпосылок при принятии государственных решений.

Кстати, вишенкой на торте, заговорщики не дремлют, и начали подготовку запасного помещения для церемонии коронации в Москве — Успенского собора Московского Кремля. Для отвода глаз организуют концерт французской музыки в помещении собора. Пропуска организаторам мероприятия ФСО выпишет, и зрителей запустит либо по билетам, либо по именным приглашениям, и еще кучу необходимого церемониального реквизита в ящиках с аппаратурой супостаты занесут. Узнала из блога Мышкина, что не дремлют и честные люди:

https://cont.ws/@contemplator/575157

Президенту России

В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

С горечью, скорбью и с крайним недоумением мы, православные люди, узнали о намеченном в дни Великого Поста, 4 апреля 2017 года, концерте куртуазной французской музыки в главном соборе России — Успенском соборе Московского Кремля.

Храм сей воздвигнут был нашими предками как Дом Божий, дом молитвы к Пресвятой Троице и Пречистой Деве, Богородице. И сегодня в нем регулярно совершаются Патриаршии и митрополичии богослужения. Каждый день в Успенский собор идут православные люди поклониться честным мощам великих святителей Московских и Всея Руси: святого митрополита Петра, перенесшего митрополичью кафедру в Москву, святых митрополитов Феогноста, Киприана, Фотия, Ионы, Макария, Филиппа, святых Патриархов Иова и Гермогена. В соборе находятся древние чудотворные иконы Спасителя («Спас Златые Власа» XI века), Божией Матери «Петровской» XIII века, великомученика Георгия Победоносца и другие.

Никакие православные храмы не предназначены ни для каких светских концертов. Проведение же светского концерта в главном соборе России рядом с величайшими святынями совершенно немыслимо и недопустимо: это поругание святынь. Намеченный концерт светской трубадурной музыки вблизи амвона сопоставим по своему кощунству с «выступлением» Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

В Москве, где существует множество специализированных концертных залов для светской музыки, не составит никакого труда найти зал для проведения этого и/или подобных концертов.

Просим Вас пресечь это кощунство и святотатство и запретить проведение каких бы то ни было концертов в храмах Московского Кремля, где находятся святыни, дорогие сердцу каждого православного человека.

Узрев дулю вместо собора и услышав про референдум, патриарх, видимо, вспомнил, что обманывать прихожан нехорошо, и похлопотал о судьбе и дальнейшей карьере раба божьего Георгия перед начальством.

Если сам Полтавченко еще мог участвовать в этих монархических играх по скудоумию, этого нельзя сказать про вовлеченных в подготовку монархического переворота представителях РПЦ. Заговорщиков-монархистов в Кремле с некоторых пор не любят...

Не знаю, удалось ли заговорщикам сплести интригу против Валентины Ивановны, или смиренного раба божьего Георгия определят на какое-нибудь другое доходное место, но, подозреваю, что скандальчик с собором ему пришлось «отработать» самым серьезным образом. Как минимум, не слишком усердствовать в расследовании. Учитывая личность «потерпевшего» «выгодоприобретателя», допускаю, что он, чтобы усидеть в своем кресле, мог бы и лично отнести огнетушитель куда прикажут.

Потому местом терактов и выбран славный город Санкт-Петербург, чуть не ставший по глупости и жадности его губернатора Полтавченко городом-колыбелью контрреволюции.

Другая версия еще ужаснее первой. Если теракт организовали иностранные спецслужбы в момент нахождения в городе президента Российской Федерации, то намек более чем прозрачный: жить ему недолго осталось и до Дня Победы он вряд ли доработает.

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/03/683974-putin-mesto-vzriva

Президент России Владимир Путин посетил место взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Он возложил цветы в память о погибших, сообщает ТАСС.

http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/04/03/1604441.html

Органы госбезопасности не справились со своими обязанностями, не сумев предотвратить теракт в родном городе Владимира Путина. Такое мнение в Twitter высказал глава партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики периода гайдаровских реформ Андрей Нечаев.

...Взрыв бомбы повлек за собой «теории заговора», сказано в статье. «Власти поняли, как отвлечь внимание людей от протестов (против коррупции 26 марта)», — выдвинула еще одно предположение о том, что привело к трагедии, блогер Дарья Жукова на сайте Republic.ru.

...«С тех пор как Владимир Путин пришел к власти в 1999 году, россияне узнали о сотнях террористических атак — взрывали квартиры, автомобили, здания, поезда и самолеты. Путин так часто использовал их (эти события), чтобы укрепить свою власть, что люди часто склонны, без каких-либо доказательств, верить теориям заговоров, согласно которым за нападениями стоят российские спецслужбы или различные могущественные кланы», — замечает Немцова.

Вот и выбираем из оставшихся версий теракта: либо президент окружен дураками, ворами и взяточниками, готовыми на любую подлость, чтобы выслужиться перед начальником, либо он вообще ничего не контролирует и сидит на своем месте, пока закулиса для России царя не выбрала. А оппозиция, как ни крути, совершенно ни при чем...



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