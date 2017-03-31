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«Эффективные» менеджеры. Пример одного завода

09:58. 31 марта 2017 Просмотров - 192 Один комментарий Опубликовал:

Члены Партии Великое Отечество и наши сторонники работают на благо Родины на всем её «необъятном протяжении» и даже за её пределами. Несколько наших коллег уже не один год трудятся и на и Челябинском Трубопрокатном заводе. Поэтому они были свидетелями многих интересных процессов. Видели, как на самом деле происходила приватизация, о чем Сергей Алексеев и написал в прекрасном материале.

Позиция нашей партии по вопросу приватизации такова:

— нужно немедленно прекратить приватизацию крупной государственной собственности;

— что касается собственности государства небольшого размера, то тут подход должен быть таким: управлять, а не продавать! Продажа должна быть крайне редкой, чрезвычайной мерой.

Если приватизация правительством Медведева будет продолжена, то это в перспективе приведет к ещё большему сокращению доходов бюджета. И когда более продавать будет уже нечего «эффективные менеджеры» начнут торговать суверенитетом и свободой нашего народа!

Не надо удивляться политике правительства Д.А. Медведева, который возглавляет и партию «Единая Россия». ЕР – либеральная партия, а её глава исповедует чисто либеральный подход в экономике. И последовательно её реализует.

Напомню, что сказал Медведев, будучи президентом, на Санкт-Петербургском экономическом форуме почти шесть лет назад (17 июня 2011 года):

«Я бы хотел заявить здесь предельно четко, что мы не строим государственный капитализм,— заявил он, после чего зал сразу же встрепенулся.— У нас был этап развития, связанный с усилением роли государства в экономике, он был, по сути, неизбежен. Важно было стабилизировать ситуацию после хаоса 90-х годов и навести элементарный порядок. Однако теперь потенциал этого пути исчерпан». Отметив, что такая модель представляет опасность для страны, поскольку принцип «государство всегда право» приводит к тому, что «работают не рыночные институты, а принципы ручного управления», Дмитрий Медведев четко и медленно произнес: «Это не мой выбор — мой выбор в другом». Дальше он объяснил, что «в российской экономике должны доминировать частное предпринимательство и частные инвесторы, государство должно защищать выбор и собственность тех, кто сознательно рискует своими деньгами и репутацией».

Скажете, «давно это было сказано»? Но с тех пор Медведев никогда себе не противоречил. Последовательный сторонник доминирования «частного предпринимательства и частных инвесторов». И это в стране, где доля госсектора в ВВП оценивается западными же аналитиками от 50%  до 71% !?

Что это значит? Это значит, что «эффективные» либералы  из правительства Медведева будут и дальше напоминать пропойцу, стараясь все вынести из дома и продать в чужие «эффективные» руки.

Читая материал нашего коллеги ловишь себя на мысли, что все «эффективные менеджеры» действуют по одной схеме: что на уровне завода, что на уровне страны…

«Эффективные» менеджеры. Пример одного завода

Сегодня наверное уже не осталось тех, кто верит, что приватизация приносит пользу предприятию и её работникам.

Но, как говорится, для тех, кто в танке…

Речь пойдёт о Челябинском Трубопрокатном Заводе на котором я работаю с 2002 г. и по настоящее время. Не буду подробно рассказывать о том, как государственный завод ордена Ленина стал частной собственностью. Как и везде – скупкой ваучеров и акций у обнищавшего населения, для которого была одна цель выжить и накормить детей в лихие 90-е годы.

После приватизации главным лозунгом всех директоров стала пресловутая «эффективность». Прикрываясь этим понятием, за 14 лет были ликвидированы цеха, которые производили трубы малых диаметров, в результате чего завод посадили на заказы от «нефтяной иглы». И, если завтра по какой-то причине нефтяники не разместят заказы, то производить будет попросту нечего. При этом станы, которые были списаны как металлолом, были «кем-то» вывезены и сегодня выпускают трубу в местах не столь отдалённых. На этом «эффективные» менеджеры не остановились.

Был ликвидирован ремонтно-строительный цех, который ремонтировал здания и инфраструктуру завода, вместо этого ремонты сейчас выполняет подрядная организация одного из ближайших родственников акционера. Цеха и инфраструктуру, через которую проходит весь металлолом для вторичной переплавки так же «на бумаге» вывели из состава завода и теперь этим занимается дочерняя компания, которая как вы правильно догадываетесь, тоже принадлежит другому близкому родственнику акционера. По такому же принципу сегодня работает и автотранспортный цех, который раньше принадлежал заводу, а теперь предоставляет эту услугу заводу. Электрический цех выведен в отдельную структуру и «оказывает» свои услуги заводу.

Дальше больше, в 2008 году завод под госгарантии берёт кредит на строительство нового цеха «Высота 239». Сортамент выпускаемых труб, которого и мощность на 90% дублирует существующий цех №6 (один из самых крупных цехов по производству труб большого диаметра в СССР). И уже в 2015-16 годах, из-за жесткой конкуренции на рынке и нехватки загрузки для двух цехов-близнецов происходит снижение загрузки цеха №6. На этом фоне проходят массовые сокращения рабочих. На начало 2017 года цех №6, в реконструкцию которого вложены десятки миллиардов рублей, практически остановлен.

В 2013-15 годах «эффективные менеджеры» берут очередной кредит вместе с «Роснано» и строят цех «Этерно» по производству деталей трубопроводов (тройники, отводы, переходы). При этом сортамент выпускаемой продукции «Этерно» на 90% повторяет сортамент выпускаемой продукции завода ОМК «Трубодеталь», расположенного на расстоянии всего в нескольких километрах в посёлке Новосинеглазово. Руководство завода ОМК «Трубодеталь», понимая, что они потеряют часть своих заказов, берёт кредит и строит новый трубопрокатный цех в посёлке Чусовом на базе одного из своих заводов. В результате оба предприятия набрали кредиты, при этом объём заказов не увеличился. Была ли просчитана эта ситуация «эффективными» менеджерами? Вряд ли. А если и просчитана, то в чью пользу? Кто от этого выиграл? Банки. Стала бы это возможно в условиях плановой экономики с государственными предприятиями? Ответ очевиден — нет.

В настоящий момент в цехах завода происходит очередная волна сокращений рабочих. При этом аппарат управления завода не просто остаётся в полном составе, но ещё и увеличивается. Так, только в филиале завода в г. Москва не покладая рук трудятся 245 человек. Из них 12 директоров, 14 советников директоров, 37 начальников всевозможных групп и управлений, 19 руководителей департаментов, 2 заместителя директора, 7 помощников директоров, 59 специалистов, 20 водителей автомобилей и 1 капитан моторной яхты. Вместе с ними, в г. Челябинске непосредственно в заводоуправлении трудятся не покладая рук 12 директоров и их замов, 132 начальника управления/групп отделов. Нехило, правда? Профсоюз завода за эти годы превратился в официанта, обслуживающего интересы акционеров. Никаких акций против сокращений, сбора подписей, вообще ничего. Профсоюз был переориентирован в спортивный кружок. И теперь занимается спортивными соревнованиями. И ещё продаёт путёвки в базу отдыха и лагерь. Отдельно хотелось бы отметить — стоимость путёвки для работника завода и его семьи из 3-х человек на базу отдыха составляет около 30 т.р. Было ли такое до приватизации? Нет. Путёвки были практически бесплатными.

Нельзя не остановиться на медицинском центре завода – клиника «Вся медицина». Куда «бесплатно» может обратиться любой работник завода со стажем более 2х лет. Сегодня клиника оказывает такие бесплатные услуги для работников завода как приём врача, сдача анализов и флюорографии, всё остальное – за деньги. Но как говорится, хоть на этом спасибо. Как вы наверное уже догадались, клиника была учреждена заводом, построена на деньги завода, затем выведена в отдельное ЗАО и сейчас её собственником является близкий родственник акционера.

Столовые. Конечно как без них. До приватизации у каждого цеха была столовая, и за неё отвечал начальник цеха. Каждая цеховая столовая находилась на балансе цеха. После приватизации все столовые завода арендовала некая организация общественного питания «Корпус-групп». Качество и количество блюд при этом снизилось в разы, а стоимость во столько же раз увеличилась. Подводя итог нельзя оставить в стороне и уровень зарплат, индексация которых не производилась с того момента как законодательно не стала обязательной для работодателя. Ситуация очень похожа с Почтой России, где директор получает премию равную зарплате всех его работников вместе взятых.

Вот вам и приватизация…

Сергей Алексеев».

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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Один комментарий»

  • 544 446
    jackomb 31 марта 2017 в 12:01 Ссылка Пометить
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    Я думаю по стране таких вот эффективных менеджеров хватает, даже с избытком. Взять хотя бы предприятие на котором работаю я. У нас частное предприятие по добыче и выемки угля. Соответственно и маленькая зарплата и плохое снабжение, вернее его отсутствие, это и сплошное кумовство и политика двойных стандартов. А самое главное – унижение рабочих. Не далеко находится государственное предприятие того же типа, только зарплата там на порядок выше и снабжение в порядке, только находится ещё дальше. А ведь добыча угля у нас 2,5 миллиона тон в год, а на соседнем не дотягивает и до 800 000 тон. А всё по чему, нам говорят, “ребята – это частное предприятие, не нравится, рассчитывайся” А руководят нашим предприятием такие же “эффективные” менеджеры, как и в Челябинском заводе. А зарплата у наших дорогих руководителей по несколько сот тысяч в месяц, а рабочих не дотягивает и до 20000 рублей, вот так.

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