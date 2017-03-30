НАТО ищет русскоговорящие мишени за 120 евро

Фото: AP/TASS

В Германии объявлен набор «русскоговорящих статистов» для учений, которые пройдут в апреле-мае на одном из военных американских полигонов в Баварии. Подбором кандидатов занимается кадровое агентство Optronic HR GmbH, уже предоставлявшее армии США персонал для учебных целей.

В объявлении, размещенном, как сообщает РИА «Новости», на официальном портале Берлина, указано, что «артисты» с хорошим знанием русского и базовым английским нужны для исполнения роли «гражданского населения в кризисных регионах». Надо полагать, с целью придания учениям убедительности. Поскольку подчеркивается, что «так для солдат создается реалистичный сценарий учений и достигается наилучшая подготовка к зарубежным миссиям».

Оплата фиксированная: за день работы обещают от 88 до 120 евро. Но преимущество будет у соискателей, знающих кроме русского, еще польский и чешский.

Среди требований к кандидатам — ответственность, гибкость, умение работать в команде и готовность к большим нагрузкам.

На полигоне Хоэнефельс под Нюрнбергом уже построены декорации — с десяток «деревень» на десять-тридцать домов, в каждую из которых требуется от 30 до 100 статистов. Тем, кого отберут, предстоит жить на территории базы безвыездно на протяжении всего времени пока идут маневры. Это около трех недель.

Строго под запретом пользование любыми гаджетами, в том числе мобильными телефонами. И употребление спиртного. Кроме того, вся «русскоязычная массовка» должна носить специальные жилеты с инфракрасными датчиками, с помощью которых предполагается оценивать потери мирного населения в ходе «боевых действий».

Примечательно, что компания Optronic HR GmbH, ранее нанимала статистов для учений, приближенных к условиям Афганистана, уточняет RT на русском. И тогда предпочтение отдавалось знатокам пуштунских диалектов афганского языка.

Так что вряд ли появившееся на берлинском кадровом сайте объявление — это информационный троллинг. Тогда что это? Какой сценарий собираются отрабатывать натовские стратеги?

— Эту новость, конечно, можно слушать с широко раскрытыми глазами, — комментирует ситуацию начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук. — С одной стороны, логика понятна. Но кто бы мог представить, что на натовском полигоне будут создаваться какие-то русские деревни?

Действительно, армия устроена так, что на мишенях, по которых стреляют, нельзя рисовать каких-то абстрактных злодеев или зверушек. Там должен быть четко обозначен противник — это один из непреложных законов армейской специфики. Враг всегда должен быть четко обозначен, чтобы солдаты были готовы его убивать.

Теперь коммуникационные технологии развились до того, что обозначать врага просто рисунком — это примитивно. Поэтому надо создать еще и некий эмоционально-психологический настрой на врага — пусть даже это будет очень затратно. А вся эта их затея с «русскими деревнями», она, я думаю, достаточно затратная.

Но кто там будет что считать… Такова стереотипная практика НАТО — Россия обозначена как «агрессор». Значит, враг — это русские.

Теперь натовские стратеги (или специалисты по психологии) пошли существенно дальше. Они заявили, что Москва спит и видит, как возбудить русскоязычное население — условно, в Латвии — на беспорядки, связанные с отделением, чтобы потом под видом его защиты ввести войска. Под эти фантазии НАТО за 2015−2016 гг. перестроила всю свою стратегию на то, чтобы сдерживать Россию.

А что такое сдерживать Россию? Когда-то США сдерживало Советских Союз — это называлось холодной войной. Теперь «боевые атлантисты» нацелились сдерживать Россию теми же методами.

Это можно называть «холодная война 2.0». Как угодно… Но уже точно в этих сценариях заключен образ врага. Это русский. Более точно, это русскоязычный человек, живущий на территории одной из трех прибалтийских стран.

«СП»: — То есть, непосредственно против России эти учения с «русскими деревнями» не направлены? Так?

— Меньше всего, я думаю, натовские стратеги собираются воевать с Россией. Что бы там ни говорили, это сразу ядерная война. И силенки у нас примерно равные.

И никакая западная страна не захочет жертвовать своими гражданами. Если, допустим, двадцать испанцев погибнут в Эстонии, я посмотрю, где будет потом испанское правительство… В каком политическом сортире его замочат…

Поэтому главное — это сдерживание. А если не России, то русскоговорящих, которые для натовцев — те же афганские пуштуны.

И еще, конечно, им не нравятся наши СМИ — они якобы «мутят воду», чтобы русские в Прибалтике подняли восстание, провозгласили независимость… и т. д.

«СП»: — Но наш Сергей Лавров сто раз, наверное, уже говорил, что у Москвы нет нужды на кого-то нападать, и альянс прекрасно об этот осведомлен. Зачем нам эта Прибалтика?

— Это, в общем, никого там не интересует. Все делается по науке. А теория, которую разработал американский ученый Лассуэлл где-то в середине пятидесятых гласит: суть пропаганды в том, чтобы «оседлать» главный канал коммуникаций. И выходить на массы.

Нуланд, когда приехала со своими «печеньками» в Киев поднимать Украину против России, сразу сказала, чтобы брали власть над телевидением, выключали русские каналы… А какой контент будет при этом, никого не волнует. Будут верить даже в то, что мы все тут поросли шерстью, превратились дикарей и едим свечки. Поэтому то, что мы говорим и стараемся вежливо им объяснить, никого не интересует. И хуже всего в данной ситуации начать оправдываться — это все равно не будет работать.

Ну, а после соответствующей обработки следующим шагом, естественно, надо готовить войска к тому, чтобы действовать в условиях уже не пуштунских, а русскоговорящих населенных пунктов.

Причем, открою вам «страшную тайну»…

«СП»: — Какую же?

— Все русскоговорящее население Латвии, насколько мне известно, страшно возбуждено всем этим. Говорят, что «мы честные налогоплательщики. Ни о чем таком мы не помышляем. Да, мы — русские. Мы за культурные связи. Но не более того. И совершенно ни о каких революциях не думаем. В конце концов, это наша страна. Зачем нам разрушать все, что нажили своим трудом?»

Никакого революционного настроя, тем более, сепаратистского настроя, в Прибалтике нет. Все это пропагандистские натовские уловки.

С чего бы нам, действительно, начинать там войну, которая для нас, откровенно говоря, совершенно бесперспективна?

Давайте уж прямо признаем, что украинский кризис — это гражданская война. Крым — вообще другая статья. Это волеизъявление народа. Можно признавать, или не признавать, но то, что 86% населения проголосовало за воссоединение с Россией — это факт.

Но объяснение нынешней агрессивности НАТО, мне кажется, в другом…

«СП»: — Нужно все время поддерживать градус, чтобы ни у кого не было сомнений в нужности и значимости альянса?

— Конечно. Альянс был готов издохнуть как обескровленный зверь, у которого не осталось ни соков, ни энергии для подпитки организма. После ухода из Афганистана, когда все пуштунские деревни были отработаны, в НАТО вдруг решили взбодриться и доказать, что блок еще нужен. И придумали нового врага, против которого они будут воевать уже в Европе, на территории своей ответственности.

Вот эти свои фантазии, с какой-то маниакальной настойчивостью они сейчас и отрабатывают. А нас это, естественным образом, раздражает.

Но я пока не вижу никаких опасностей военного плана. Хотя вся Европа ждёт какой-то войны. Каждая страна ждёт какой-то своей войны. Прибалтика — с Россией. Франция — с мигрантами. Все это — плоды подобных игр. Это даром не проходит.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, в свою очередь, рассматривает натовское ноу-хау с «русскими статистами», как часть информационной войны:

— На мой взгляд, это попытка оказать психологическое давление, прежде всего, на русскоязычное население Прибалтики. Потому что по сценарию гибридной войны, который вынашивают американцы, немцы, англичане, а также поляки и примкнувшие к ним другие страны НАТО, речь, в общем-то, идет о том, что им придется подавлять восстание русского населения в Эстонии и Латвии. Кроме того, в их планы входит захват Калининградской области. Поэтому им надо запугать русское население уже сейчас. Не допустить того, чтобы люди отстаивали свои права, боролись против дискриминации, против статуса неграждан какими-либо способами — на массовых акциях, демонстрациях, митингах, пикетах… и т. д.

То есть они дают понять, что к этим людям будут применены не только полицейские силы указанных стран, но и войска НАТО. Чтобы русскоязычные в Прибалтике не рассчитывали на то, что получат человеческие права. И продолжали считаться в этих странах людьми второго сорта. Чтобы тихо сидели и не дергались.

А Калининградскую область они хотят захватить именно гибридными методами. То есть блокировать ее в военном отношении со всех сторон. Потом начать там гибридную операцию диверсионно-террористического характера, сопровождаемую якобы массовыми выступлениями местного населения — но из числа «пятой колонны» — с захватом госучреждений, дорог… и т. д.

Людей, которые против этого выступят, надо запугать. Чтобы они понимали, что будут объектом преследования войск НАТО после того, как эти войска войдут на территорию области.

Это такое психологическое давление. Не просто же так собираются потери подсчитывать. А чтобы понимали, что будет применяться сила. Что в них будут стрелять.

«СП»: — Может нам тоже устроить учения — в той же Калининградской области, например — и пригласить статистов со знанием английского, немецкого и французского?

— Я думаю, это было бы правильно. Я бы еще пригласил поучаствовать в них эстонцев, латышей и литовцев. И показал, что мы тоже можем заставить их понервничать. Неплохо было бы разыграть, к примеру, захват военнопленных — англичан, французов, немцев… Кто там еще против нас в истории воевал? И провести их всех колонной… Напомнить кое-что.

Светлана Гомзикова, “СП”

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Источник: voicesevas.ru