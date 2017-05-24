Scofield: Перспективы «арабского НАТО»

https://ria.ru/analytics/20170519/1494662862.html

(19.05.2017) В Эр-Рияде Трамп заявит важнейшую инициативу, которая заложит новый военно-политический альянс: так называемый «арабский НАТО». Официальная цель «арабского НАТО» — «борьба с терроризмом и сдерживание Ирана». Альянс возглавит Саудовская Аравия, ядро составят Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иордания; в общей сложности соберется 41 государство (что вдвое больше числа собственно арабских государств). Соединенные Штаты берут на себя роль организатора и функцию поддержки, хотя формально в альянс не войдут. С Израилем «арабский НАТО» будет сотрудничать и обмениваться информацией. … Советник по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер так сформулировал задачу Трампа: «Он поможет нашим арабским и исламским партнерам предпринять решительные новые шаги для продвижения мира и противодействия тем, кто от ИГИЛ*, “Аль-Каиды”* до Ирана и режима Асада распространяют хаос и насилие, которые принесли столько страданий всему мусульманскому миру и за его рамками» … Что касается Саудовской Аравии, Белый дом вошел в полный резонанс с министром обороны Саудовской Аравии наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом (Muhammed bin Sаlman). В Вашингтоне его по-свойски зовут «МС» — собственно, американцы и способствовали стремительному продвижению 31-летнего принца(конец цитаты).

Однако, Евгений Сатановский, опираясь на материалы эксперта Института Ближнего Востока (ИБВ) Ю. Б. Щегловина, отмечает:

http://vpk-news.ru/articles/36875

(24.05.2017) Скорее всего, идея «арабского НАТО» возникла в попытке ВПК США освоить весь рынок, что с точки зрения упрощения маркетинга логично, поскольку никакого военного толка от такого объединения быть не может. Сам же факт заявления Трампа на эту тему заставляет говорить о крайне низкой квалификации его советников. Президенту придется смириться с тем, что торговать оружием США придется сепаратно с каждой страной. … Единственное, что можно гарантировать, – это то, что у Трампа нет шансов на создание «арабского НАТО»(конец цитаты).

Осталось отметить, что и Вероника Крашенникова в материале «РИА-Новости» и Евгений Сатановский негативно характеризуют министра обороны КСА – принца Мухаммеда ибн Салмана. Ранее этот принц встречался с главой Чечни Р. Кадыровым, при посредничестве российской разведки принц провел встречу с директором Главного управления безопасности Сирии Али Мамлюком, согласуя действия в регионе (см. http://pravosudija.net/article/scofield-padenie-krana-v-mekke-etap-predvybornoy-borby-v-ssha). Теперь его начали подавать, как «нетерпеливого и недалекого». Поскольку за последнее время принц резко нарастил влияние, разумнее было бы характеризовать его положительные стороны. Но что-то мешает экспертам. Может клановые конфликты нашли свое отражение и в материалах СМИ?

Также необходимо отметить, что ресурс Veteranstoday.com, в июле 2016 года опубликовал материал, в котором говорилось следующее:

«Боевики ИГИЛ были подготовлены британскими и американскими инструкторами, а также [инструкторами из] L3 Corporation, Dyncorp и др. Не за неделю, а за годы – в рамках программы создания ССО для защиты государств Персидского залива» (см. http://www.veteranstoday.com/2016/07/01/exclusive-american-special-forces-sas-captured-by-isis-at-al-bukamal-syria/ )

Т.е. речь фактически шла о ССО «арабского НАТО». Теперь, когда «рынок подготовлен» начались сделки:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4268498

(21.05.2017) Президент США Дональд Трамп в первый день пребывания в Саудовской Аравии заключил крупнейшую в истории Соединенных Штатов оружейную сделку. Стороны договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и подписали ряд соглашений на общую сумму $280 млрд. Как заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, сумма рекордного оборонного контракта превысила $109,7 млрд. Подписи под документами поставили второй заместитель премьер-министра Саудовской Аравии, глава Минобороны наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Договоренности предусматривают развитие и модернизацию ВС королевства, в частности, усовершенствование систем саудовской ПВО и “умного оружия” с локализацией производства других видов вооружений. Кроме того, США подписали меморандум о намерении поставить Саудовской Аравии вооружений на сумму $350 млрд. в течение 10 лет. … Тема политики Ирана в регионе, как и ожидалось, стала одной из ключевых во время итоговой пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств США и Саудовской Аравии. Визит главы американской администрации совпал с прошедшими в Исламской Республике выборами президента. … Рекс Тиллерсон заявил, что США намерены укреплять оборонный потенциал аравийских монархий, чтобы они могли противостоять иранскому влиянию. Вместе с тем американский дипломат выразил надежду, что “Роухани во время своего второго срока в качестве главы государства ликвидирует сеть террористических организаций и прекратит оказывать финансовую поддержку экстремистским группам”. Тиллерсон также отметил, что США надеются, что “при Роухани Иран закончит испытания баллистических ракет”(конец цитаты).

Другими словами, госсекретарь США выразил надежду, что Х. Роухани ослабит возможности КСИР. А оружейные контракты – это наращивание влияние министра обороны КСА – принца Мухаммеда бен Сальмана в противовес принцу Моххамеду бен Найефу.

http://www.vestifinance.ru/articles/84991

(04.05.2017) СМИ в Саудовской Аравии и странах Персидского залива уже отметили, что указы короля Салмана поместили ряд союзников его сына Мохаммеда бин Салмана на ключевые позиции. … Король Салман проявил большой интерес, вероятно, не без помощи Мохаммеда бин Салмана, к укреплению отношений с США. Назначение Халеда в качестве посла в Вашингтоне явно говорит об этом. … Назначение принца Халеда, брата Мухаммеда бин Салмана, может отодвинуть наследного принца Мохаммеда бин Найефа на второй план. … Назначенный после смерти своего отца короля Абдуллы Мохаммед бин Найеф остается кронпринцем. И хотя Мохаммед бин Салман никогда открыто не оспаривал притязания Найефа на престол, вполне можно ожидать тотальную борьбу за власть, которая может развернуться между ними. … Назначение принца Абдулазиза бин Салмана, сводного брата заместителя кронпринца Мохаммеда бин Салмана, на пост министра по делам энергетики считается очень важным шагом. Он должен снизить общую нагрузку на министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов. … Король Салман решил восстановить все льготы и преимущества, которые были отменены в сентябре 2016 года во время взлета цен на нефть. Кроме того, он заявил, что в размере двухмесячного оклада будут выплачены пособия военным и сотрудникам служб безопасности, сражающихся в Йемене. Последнее явно противоречит экономическим мерам, принятым в 2016 г., когда Саудовская Аравия сильно пострадала от мирового спада цен на нефть. … Король Салман также создал новый Центр национальной безопасности. Роль советника по национальной безопасности будет выполнять Мохаммед бин Салих, саудовские инсайдеры которого связаны с внутренним кругом Мохаммеда бин Салмана. В то же время другой союзник Салмана, генерал-майор Ахмед Асири, был назначен заместителем главы разведки. Центр национальной безопасности – прямой конкурент уже существующим органам безопасности и Совету Безопасности во главе с Мухаммедом бин Найефом. Прямые последствия перестановок Салмана очевидны для большинства. Основная позиция наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Найефа должна сильно пострадать(конец цитаты).

Министр обороны КСА, вероятно, нашел выход на команду Д. Трампа, в противовес принцу Найефу, который «завязался» на директора ЦРУ М. Помпео и команду вице-президента США М. Пенса.

Однако, директор ЦРУ и его заместитель Джина Хаспел решили подкрепить ставку на наследного принца КСА Мухаммеда бин Найефа одновременном работой через Судан.

Е. Сатановский, опираясь на материалы экспертов ИБВ А. Быстрова, П. Рябова и Ю. Щегловина, отмечает:

http://vpk-news.ru/articles/36275

(19.04.2017) Пока работает соглашение о миграции между ЕС и Турцией, основным маршрутом беженцев-нелегалов стал «африканский транзит» через Судан и Ливию. Перед Брюсселем встала проблема выработки механизмов противостояния, которые должны отличаться от турецкого варианта. Связано это с отсутствием сильного и эффективного правительства в Ливии, что не позволяет пресекать нелегальные потоки оружия, наркотиков и мигрантов. Отсутствие партнера по переговорам в Ливии вынудило европейцев искать его в Судане. Через эту страну, а затем через границу Судана и Ливии идут традиционные пути контрабанды в ЕС из Африки. … Руководит операциями устрашения Хамдан Далго, входящий в руководящую иерархию Национальной службы разведки и безопасности (НСРБ) Судана, командуя силами быстрой поддержки (СБП). Большую часть СБП составляют «джанджавиды». В 2013 году их отряды влились в структуру СБП. Среди обязанностей значится и выполнение пограничных функций, особенно в Северном Дарфуре, чем и командует «Хемити». … Продолжая тему сотрудничества западных спецслужб с наиболее одиозными структурами суданских силовиков, являющихся по вердиктам МУС международными преступниками, отметим, что глава Национальной службы разведки и безопасности (NISS) Судана М. Атта 27 марта посетил Вашингтон. Визит состоялся по личному приглашению главы ЦРУ М. Помпео. Суданца также встретили директор ФБР Д. Кони и глава АНБ С. Роджер. При этом NISS была основным организатором и куратором формирований «джанджавидов». … Суданцы были и продолжают оставаться «офисной пехотой» в благотворительных фондах аравийских монархий и социальной исламской инфраструктуры по всему мусульманскому миру, в том числе в горячих точках. Суданские врачи – одни из ведущих в госпиталях в зонах конфликтов. По этому поводу в свое время разгорелся скандал, когда выяснилось, что они работали в госпитале «Исламского государства» (запрещенного в России) в Сирии, и среди них была дочь высокопоставленного чиновника. Скандал купировала NISS, изымая из суданских СМИ упоминания имен докторов. Эксперты сделали вывод о причастности суданской спецслужбы к прокладыванию маршрутов агентуры в стан ИГ. Тем и ценна NISS для американцев, у которых собственной агентурной сети в среде исламистов нет. А информация у суданцев ценная. О терактах 11 сентября они американцев предупреждали заранее, но ЦРУ им не поверило. Причем существует и радиоэлектронная база АНБ в посольстве США в Хартуме – самая крупная в регионе, работавшая даже в пик санкций и обвинительных вердиктов МУС. О чем договорились суданцы с американцами? Если верить докладной записке, направленной из посольства КСА в Хартуме в Эр-Рияд после окончания визита Атты в США, ЦРУ и NISS подписали несколько секретных меморандумов об «укреплении партнерства в сфере разведки». Основными объектами соглашений стала совместная работа против ИГ, «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман» (все три в России запрещены). Режим в Хартуме позиционировал себя как сторонника «Братьев», так что Катару и Турции, которые поддерживают это движение, известие вряд ли прибавит оптимизма. Из документа следует, что в мае Хартум посетит один из руководителей ЦРУ США – Д. Хаспел, которая будет организовывать совместную работу с суданским коллегами. В данном случае речь идет не только об обмене информацией, но и о проведении общих операций внедрения суданской агентуры в горячие точки, а также выполнении целевых заданий ЦРУ. Отдельно будет организовано взаимодействие с повстанческой группой Lord’s Resistance Army (LRA), действующей в Уганде. NISS имеет в ней хорошие агентурные позиции и в период острого противостояния с Угандой использовала отряды LRA для дестабилизации режима Й. Мусевени. Очевидно, американцы будут использовать возможности LRA через NISS (конец цитаты)

Мохаммед бин Салман отвечает за операцию в Йемене, где хоуситов поддерживает КСИР, а оружие частично поставлялось с Украины. В ходе своего визита в Вашингтон он предложил использовать суданские возможности. Но к этому в большей степени подключилась команда М. Пенса, а не Д. Трампа.

В любом случае, у КСИР со многих сторон начинаются проблемы. Соответственно, «стражи» будут искать выход, чтобы продемонстрировать свою значимость и необходимость. И здесь важно не стать заложником стратегической провокации. Политически верным будет вообще заранее стать союзником-защитником КСИР, но защитником грамотным.

Ослабление КСИР одновременно ослабит и некоторые возможности ориентированной на Иран части движения «Талибан», и возможности Рабочей партии Курдистана, включая союзные ей сирийские боевые подразделения YPG. Это позволит команде Д. Трампа, в которой этот вопрос курирует Герберт Макмастер, еще больше закрепится в Афганистане и еще прочнее «привязать» к себе курдов из YPG.

Что касается ливанской «Хезболлы», то организация переживает дефицит средств, поступающих из Ирана по линии КСИР (см. http://vpk-news.ru/articles/35713). При этом, позиции в «Хезболле» начинает нарабатывать КНР, так как такой силовой ресурс очень востребован на Ближнем Востоке.

WSJопубликовала большой материал о новом формате «Хезболлы» (см. https://www.wsj.com/articles/syrias-civil-war-produces-a-clear-winner-hezbollah-1491173790 от 03.04.2017). На следующим день появился перевод статьи:

http://cursorinfo.co.il/v-sirii-poyavilsya-yavnyj-pobeditel-hizballa/

(04.04.2017) Трудно представить, чтобы люди росли по службе в сирийской разведке или армии без благословения «Хизбаллы» или иранцев», – сказал Эндрю Экзум, до января работавший помощником министра обороны США по Ближнему Востоку. Вместе с растущей мощью этот злейший враг Израиля, группировка, давно признанная в США террористической, приобрела частичку международного признания. Она приняла участие в спонсированных Россией переговорах после бегства повстанцев из Алеппо. Когда спецпосланник Китая в Сирии посещал Ливан в декабре, он выкроил время, чтобы встретиться с шефом внешней политики «Хизбаллы». … По оценкам Всемирного банка, у Сирии будет потребность в послевоенной реконструкции на 180 млрд. долларов. У «Хизбаллы» есть опыт в этом: после конфликта с Израилем в 2006 году группировка эффективно организовала восстановление разбитых пригородов Бейрута. «Хизбалла» в удобном положении, чтобы заработать много денег на восстановлении Сирии, сказал Мэтью Левитт, директор Программы разведки и борьбы с терроризмом им. Стайна в Вашингтонском институте [ближневосточной политики], ветеран министерства финансов и Госдепа(конец цитаты).

Если прогнозировать военный конфликт «арабского НАТО» с «Хезболлой», то военно-технологическая ливанская «фишка» – тоннели в городской застройке – пока очень серьезный аргумент. В ближайшей перспективе от этого выиграет ВПК США.

VI. Военные базы США в Сирии

Необходимо отметить, что американцы строят в Сирии «комбинированный аналог» турецкой базе «Инджирлик»:

https://eadaily.com/ru/news/2017/04/20/bazy-ssha-v-sirii-kombinirovannyy-analog-tureckomu-indzhirliku

(20.04.2017) Алгоритм отвоевывания территорий у «халифата», отталкиваясь от баз, которые служат одновременно и «точками подскока» для тактической авиации, и перевалочными пунктами для армейского спецназа, показал свою эффективность ещё во времена предыдущей администрации в Белом доме. Действующий глава Пентагона Джеймс Мэттис представил в конце февраля президенту Дональду Трампу военный план разгрома «халифата» одновременно в Ираке и Сирии. Согласно ему, без пунктов базирования военных США в радиусе примерно 50−60 км от удерживаемых боевиками ДАИШ крупных городов эффективность всех операций заметно снижается. … Американские базы «Рмейлан», «Кобани» и «Табка» объединяет то, что они созданы в районах де-факто Сирийского Курдистана. У США баз в Сирии до последнего времени не было вовсе. Россия ими обзавелась, причём сразу в двух компонентах — военно-воздушном («Хмеймим») и военно-морском («Тартус»). Ещё один ключевой игрок на сирийской ТВД, Иран с его Корпусом стражей Исламской революции, усиленно изыскивает возможности получить в арабской республике, в провинции Дамаск, точку стационарного базирования. … Северо-восток Сирии, ареал концентрации сил местных курдов, в этом отношении представляет для Вашингтона исключительную ценность ещё по одной важнейшей причине. Турцию необходимо держать в постоянном поле зрения, ограничивая как её поползновения против сирийских курдов к востоку от Евфрата, так и снижая степень зависимости Пентагона и ОКНШ в регионе от турецкой базы «Инджирлик». Сейчас и в обозримой перспективе у американцев нет никаких поводов надеяться на отказ Анкары от известного ресурса в её отношениях с Вашингтоном — шантаж «Инджирликом». … Турции следует показать, что «Инджирлику» ВВС США могут найти определённую замену, причём сразу несколько и именно в Сирийском Курдистане. На это уйдёт много времени, потребует привлечения дополнительных военных и финансовых ресурсов для поднятия статуса баз «Рмейлан», «Кобани» и «Табка» до уровня «комбинированного аналога» турецкому «Инджирлику». … В этой связи примечательным выглядит и то, что акцент на заменимости «Инджирлика» для США базой «Табка» и другими военными объектами в Сирии делают лидеры местных курдов. В конце марта об этом недвусмысленно заявил командующий формированиями коалиции ДСС (в её составе ведущую роль играют курдские «Отряды народной самообороны», YPG) Насер Хадж Мансур. Даже появился термин «Инджирлик-2», под коими имеются в виду базы США в Сирии, в который курдские источники вкладывают особый смысл(конец цитаты).

Особый смысл также связан и с транзитом из Афганистана через базы в Сирийском Курдистане вместо транзита через «Инджирлик», который перестал «нравиться» Р. Эрдогану.

В контексте американских баз в Сирии также можно отметить следующее: военная колонна со значительным иранским присутствием, по которой ВВС США нанесли авиаудар в районе города Ат-Танф 18.05.2017 г., двигалась по направлению к базе ССО США и Великобритании.

По этой базе 16.06.2016 года целенаправленно отработали ВКС РФ, но объект был восстановлен:

https://www.kommersant.ru/doc/3044161

(22.07.2016) 16 июня российские самолеты в Сирии нанесли удар по удаленному военному объекту «Ат-Танф» на юго-востоке страны. Как следует из публикации The Wall Street Journal, ссылаясь на военные источники, целью был вовсе не блокпост боевиков или повстанцев, а секретная база, с которой осуществляли свои операции подразделения специального назначения США и Великобритании. Совпадение это или нет, но удар по базе произошел через сутки после того, как ее покинули находившиеся там довольно долго 20 британских военных. Как следует из рассказа американских военных, на базу было сброшено несколько кластерных бомб. После этого представители центрального командования США в Катаре позвонили российским коллегам в Латакию, объясняя, что подвергшийся бомбардировке объект — часть американской инфраструктуры по борьбе с террористами и бомбить его не надо. Но через полтора часа после предупреждения по объекту был нанесен второй удар. Более того, со следившего за ситуацией американского разведывательного самолета на частотах, специально оговоренных американскими и российскими военными для экстренной связи, пытались связаться с экипажами самолетов, наносивших удары, однако российские летчики не отвечали. … Белый дом и Госдепартамент сделали из случившегося иной вывод и начали искать компромисс, завершившийся визитом госсекретаря Керри в Москву и достижением, по данным газеты, соглашения о том, что США ослабят международную изоляцию Москвы в обмен на совместные удары по связанной с «Аль-Каидой» группировке «Ан-Нусра»(конец цитаты).

Что касается авиаудара по военной колонне 18.05.2017 года, то:

https://russian.rt.com/world/article/391347-ssha-syria-ataka-reakciia

(19.05.2017) Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что речь идёт о мерах обороны. «Мы будем защищать наши войска. А коалиция состоит не только из войск США. Таким образом, мы защищаем самих себя», — передаёт его слова Associated Press. Источники агентства в Министерстве обороны США разъяснили, что речь идёт о союзниках из Сирийских демократических сил и Сирийской арабской коалиции. То есть речь идёт о боевиках, которых специалисты из США и Великобритании тренируют на своей базе в районе Ат-Танфа. По словам анонимного источника Associated Press, проправительственные силы «обустраивали огневую позицию в 55 километрах от базы коалиции США». В свою очередь, как сообщает Al-Masdar News, сирийские войска собираются продолжить продвижение в направлении базы и уже отправили в район авиаудара подкрепление и технических специалистов, которые должны восстановить выведенную из строя технику. Как сообщает телеканал, вместе с правительственными войсками в наступлении участвуют формирования Национальных сил обороны (сирийское проправительственное ополчение), ливанская «Хезболла», «Батальоны Имама Али» (шиитские вооружённые формирования из Ирака) и боевые подразделения Сирийской социальной националистической партии. … 15 мая 2017 года подразделения сирийской оппозиции, а точнее силы группировки Макавир аль-Таура, объявили об успехе наступления в пустыне Аль-Хамимех в восточной части провинции Хомс. … В этот же день было объявлено о начале продвижения из Ат-Танфа в направлении Дейр эз-Зора. По информации арабских СМИ и иранского новостного агентства Farsnews, вместе с оппозиционерами на территорию Сирии вошли более 150 американских и британских «военных специалистов». Якобы они прибыли с территории Иордании через пограничный переход в районе Ат-Танфа. В свою очередь, в эти же дни наступление в южной Сирии развернула сирийская армия при поддержке союзных Дамаску шиитских вооружённых формирований, наступая на юг и восток и стремясь выйти к границе с Иорданией и Ираком. «Хезболла» сообщила, что перебросила в район Аль-Танфа три тысячи человек. В тот же день, когда США нанесли удар по сирийскому конвою, подконтрольные официальному Дамаску силы добились успехов на другом участке этого же фронта — на востоке провинции Эс-Сувайда. … Возрастающее значение юго-западного фронта для Дамаска демонстрирует тот факт, что в боевых действиях принимают участие не только сирийцы и их ливанские союзники из «Хезболлы», но и шиитские вооружённые формирования из Ирака. Накануне американского авиаудара, как отмечает израильское агентство «Дебка», специализирующееся на новостях в области военной разведки и обороны, в Сирию прибыли высокопоставленные иракские военные. Цель визита, как сообщают израильтяне, — обсуждение военной операции по захвату Ат-Танфа. … Район вокруг города Ат-Танф имеет серьёзное стратегическое значение. Населённый пункт расположен на шоссе №1, которое связывает Дамаск и Багдад. … Сейчас юго-западный отрезок шоссе и переходы контролируются проамериканской вооружённой оппозицией. Но если их выбьют оттуда, это может кардинально изменить не только ход боевых действий в Сирии, но и геополитическую обстановку в регионе в целом. Произойдёт то, чего американцы и их союзники старались избежать в течение всей гражданской войны в Сирии: территориальная смычка между двумя иранскими союзниками создаст территориальный коридор под иранским контролем, простирающийся на восток вплоть до Средиземного моря и выходящий напрямую к границам главного американского союзника в регионе –Израиля. Американцы это понимают и потому хотят всеми силами остановить сирийское продвижение к Ат-Танфу. Тем более что там находятся военные США. В июле 2016 года переходы на границе и дорога были захвачены проамериканскими вооружёнными формированиями при поддержке сил специального назначения США и Великобритании, которые создали там свою базу и учебный центр (конец цитаты).

База уже была. Её восстановили после удара ВКС РФ.

Теперь возвращаемся к словам главы Пентагона о том, что «силы, под командованием Ирана, продвинулись в эту зону вопреки совету русских». Забывать о стратегической цели США по разрыву отношений РФ и Ирана не будем, но попробуем временно поверить Д. Мэттису.

Что может означать такое «не внимание иранцев к совету русских»?

VII. Потенциальные газопроводы

Эль-Мюрид неоднократно называл причиной российско-иранских противоречий вопрос контроля над перспективным газопроводом из Ирана к Средиземному морю.

http://el-murid.livejournal.com/3209853.html(13.04.2017)

Контроль над побережьем дает России контроль над последним – самым важным – участком иранского газового маршрута. Интересы Газпрома и есть главная цель, ради которой Путин начал сирийскую войну. Поэтому при всех заклинаниях о борьбе с Исламским государством в реальности нещадно бомбится Идлиб, где ИГИЛ отродясь не было. Узловые точки маршрута – Алеппо и Хомс. Интерес Ирана – в тех же точках. Именно там же и сконцентрированы отряды Хезболлы и “добровольцы” КСИР и Басидж. Именно здесь и находятся все нынешние и будущие противоречия между Газпромом и Ираном. … Борьба идет за ключевые точки будущей транспортной системы. … Понятен и интерес Турции к Манбиджу и то, что Россия перекрыла для Эрдогана этот крайне важный участок маршрута – теперь турки выключены из борьбы за контроль над территорией прохождения иранской газопроводной системы. Понятно и остервенение, с которым Багдад укладывает штабелями своих солдат тысячами в Мосуле и Тель-Афаре, понятен и интерес курдов Ирака к референдуму в Киркуке, который даст им свой участок контроля над маршрутом. Понятно, почему Иран отрядил Сулеймани для того, чтобы попытаться не дать Барзани отхватить себе Киркук. Однако проблема Ирана сегодня – даже не Россия и не иракские курды, а курдские территории Сирии, которые находятся под патронажем США. Договорившись ранее с Обамой, Иран сегодня сталкивается с резким ухудшением отношений с Трампом, и это создает серьезные проблемы для маршрута к Средиземному морю(конец цитаты).

Интересами «Газпрома» ситуация не ограничивается. Судя по представленной карте российское военное присутствие в Тартусе и Латакии позволяет контролировать самый важный участок иранского газового маршрута. Но это сразу дает возможность вести конструктивный диалог с руководством Ирана. Для ЕС получение иранского газа настолько важно, что инициативы Д. Трампа по отмене «ядерной сделки» встречают уверенное противодействие.

Также можно ещё раз обратиться к материалу Тьерри Мейсана о французском производителе стройматериалов Lafarge-Holcim, чей сирийский завод был передан инженерным подразделениям и ССО НАТО. Система бункеров военного назначения позволила повстанческим силам вести длительную позиционную войну и раскручивать в СМИ тематику значительных потерь сирийской регулярной армии. Однако, по просьбе законной власти Сирии уничтожением подземной инфраструктуры занялись ВКС РФ (см. http://www.voltairenet.org/article195776.html).

Другими словами, ССО НАТО были изначально подключены к операции по установлению контроля над территориями, где пройдет предполагаемый иранский газопровод (европейцы тоже стремились найти рычаги, позволяющие редактировать условия будущих контрактов в свою пользу). Бункеры позволяли надолго закрепиться на определенной территории. Теперь этого козыря практически нет.

Кроме того, как только сирийские курды стали общей проблемой Турции и Ирана – появились новые возможности согласования интересов. И союз «Россия–Иран–Турция» получает дополнительные возможности по блокированию других проектов.

Совместные действия РФ и США по недопущению Турции в Манбидж, сохранили фактор YPG, который нужен и американцам (как для ведения боевых действий, так и для транзитных вопросов), и России для более успешных переговоров с Турцией и Ираном.

При этом Турция получила серьезную компенсацию, получив контроль над деэскалацией в Идлибе (также как и Манбидж – территория предполагаемого газапровода). Кроме того, в Идлибе теперь будет столкновение интересов Турции и КСА, что найдет своё отражение в столкновении разных

В итоге иранцы скорректировали маршрут на более южный вариант, что с точки зрения нахождения российских военных баз ничего не меняет, но теперь «силы под руководством Ирана» на юге сталкиваются с коалицией КСА, Иордании и США.

Николай II(вместе со своей командой) сталкивал всех со всеми в ходе Первой мировой, чтобы потом Российская империя убедительно закрепилась в Европе (и вышла на Китай в качестве главной силы), И. Сталин (вместе со своей командой) сталкивал всех со всеми, чтобы СССР стал доминирующей силой и в Европе, и в Китае. Сейчас В. Путин (вместе со своей командой) делает принципиально схожие маневры и вполне может стать тем, кто переиграет противников (если команда не подведет и не сдаст раньше времени).

Кроме того, если говорить о потенциальных газопроводах, то не стоит исключать из рассмотрения израильские проекты.

http://inosmi.ru/economic/20160415/236142316.html

(15.04.2016) Джордж Пападопулос (George Papadopoulos) оказался в центре внимая СМИ, когда его включили в «пятерку» советников Трампа по вопросам внешней политики. «Республиканцы известны, как специалисты по превращению энергетики в инструмент внешней политики, — объяснил Пападопулос в интервью The Marker. — Поэтому мы экспортируем газ в Европу для создания сбалансированного рынка, которого нет до сих пор, и обращаемся к нашим главным партнерам на Дальнем Востоке — Японии и Южной Корее». По его словам, США работают над поставками газа Индии и Великобритании и намерены завалить их рынок и обрушить мировые цены на газ: «До сих пор газ считался не таким привлекательным сырьем, как нефть. Но сейчас он хорошо продается, и впервые цены в Европе и Азии сближаются». Пападопулос, гражданин США и Греции, сначала был советником Бена Карсона, но тот выбыл из борьбы и стал сторонником Трампа. Благодаря связям с начальником избирательного штаба Трампа и давнему знакомству с лидерами произраильского лобби AIPAC Пападопулос перешел в другой лагерь. … В Израиле Пападопулос малоизвестен, хотя его хорошо знают те, кто занимается разведкой нефти и газа. Он считается консультантом и лоббистом и участвовал в подготовке заявления от имени индустрии во время слушаний израильского правительства при рассмотрении пакета газовой регуляции. «США заинтересованы в превращении газа в средство для развития экономических связей между Израилем и его соседями. Очень важно выстроить трехстороннее сотрудничество с участием Израиля, Египта и Кипра», — сказал он на конференции «Хадера Энергетик», проходившей в Тель-Авиве. Пападопулос раскритиковал политику президента США Барака Обамы, который, по его словам, забросил американские интересы на Ближнем Востоке, и это использовали русские, занявшие место США. «Генерал ас-Сиси шесть раз встречался с президентом России Владимиром Путиным, а Барак Обама его ни разу не принял», — жалуется Пападопулос. Он напомнил, что стало известно о планах итальянского нефтегазового гиганта Eni продать 20% египетского газового месторождения «Зохр» российской компании ЛУКОЙЛ. «Русские подписали с Египтом ядерное соглашение. Это крупнейшая иностранная инвестиция в Египет с 1950-х годов. Путин стал поставщиком оружия для Египта, заняв историческую роль США. Русские пытаются получить долю “Левиафана”, пытались получить долю в “Тамар”, приобретают концессии на Кипре и в Сирии. Во всем, что касается газового рынка, они повсюду. Не удивлюсь, если Ливан тоже выдаст русским концессии, поскольку они поддерживают действия “Хезболлы” в Сирии». … — Будет ли иной политика республиканской администрации? — Не хочу говорить от имени Трампа, но лично я считаю, что надо сотрудничать с русскими, потому что если они почувствуют угрозу, то пойдут на сближение с Китаем. Газовое соглашение между Москвой и Пекином на 400 миллиардов долларов стало результатом санкций против России из-за конфликта на Украине. Невозможно одновременно заниматься Ираном, исламским радикализмом и Россией. Надо разумно выбирать фронт. … Пападопулос также удивил присутствующих на конференции, отвергнув возможность экспорта газа с месторождения «Левиафан» в Турцию в ближайшее время. По его словам, Турция продолжает требовать доступа в сектор Газы, а против этого категорически возражает Египет, поскольку не может позволить союзникам «Братьев-мусульман» расширить свое влияние в регионе. Он сказал, что в ближайшее время экспорта не будет, и не выразил особенного интереса к презентации компании «Делек», планирующей протянуть пятисоткилометровый трубопровод на юг Турции. … — Израиль придает не меньшее стратегическое значение экспорту в Турцию. — Экспорт в Турцию будет возможен только в случае смены там правительства или политических перемен под сильным американским давлением (конец цитаты).

В итоге контракт получил Майкл Флинн, который начал организовывать американо-израильские связи по газу, работая над изменением позиции Р. Эрдогана в обмен на выдачу Ф. Гюлена.

Газопровод из Израиля в Турцию также давал шанс на смену позиции Р. Эрдогана в Палестине – снижение поддержки ХАМАС, т.к. главными противниками израильских газовых проектов выступают Иран, «Хезболла» и ХАМАС (см.http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=18791 от 31.03.2017)

Такая лоббистская деятельность М. Флинна подвела его под удар конкурентов Д. Трампа, которые начали разрушать его систему связей и предвыборных обещаний.

Дополнительным фактором, который лишает Израиль монополии на газовые месторождения, выступает позиция Ливана:

http://cursorinfo.co.il/livan-gotovitsya-k-gazovoj-vojne-s-izrailem/

(27.03.2017) Ливанское правительство требует международного признания своего права на экономические воды, в которых было обнаружено газовое месторождение, сообщила арабская редакция телеканала Sky News. … В связи с отсутствием мирного договора между двумя странами границы экономических зон в Средиземном море были определены в соответствии с договорами между Израилем и Кипром, и Кипром и Ливаном. После того, как в Восточном Средиземноморье были открыты газовые месторождения, вопрос о демаркации экономических зон вернулся на повестку дня. Sky News передает, что Израиль привлек США к посредничеству с целью уладить этот конфликт, но Ливан предпочитает действовать через ООН. Об этом заявил Мухаммад Кабани, глава ливанского комитета по энергетике. По словам Кабани, месторождение «Кариш», которое Израиль считает своим, на самом деле относится к ливанской экономической зоне, и Бейрут намерен добиваться права добывать нефть и газ в своих водах(конец цитаты).

Ливанский фактор Д. Трамп также планировал нейтрализовать, когда привлек в команду своих советников Валида Фареса, тесно связанного с главой «Ливанских сил» Самиром Джаджа (см. http://pravosudija.net/article/scofield-komanda-d-trampa-chast-iv). Для картинки в СМИ был привлечен ливанец Нассим Талеб, ставший известным своей книгой «Черный лебедь».

Что касается Самира Джаджа, то он проиграл схватку за Ливан, так как президентом стал Мишель Аун (см. https://www.kommersant.ru/doc/3131670 от 01.11.2016 г.), ориентированный на «Хезболлу». Произошло это за неделю до выборов президента США.

Т.е. сначала С. Джаджа, потом М. Флинн, а в результате Д. Трампу пока не обеспечить израильский газопровод. ЕС зависит от поставок «Газпрома». Кроме того, ливанское «плечо» наркотранзита также пока ещё не ушло под команду Д. Трампа.

Что касается военных действий Израиля в Сирии против «Хезболлы», то для стратегических интересов России – это отчасти выгодно. А министр обороны Израиля Авигдор Либерман сам очень глубоко втянут в газовые вопросы. Достаточно вспомнить роль Мартина Шлаффа и тот факт, что «дрезденские друзья» В. Путина из МГБ ГДР, в полной мере воспользовались способностями австрийского спецбизнесмена, получившего кодовое имя «Ландграф».

Кроме того, Е. Сатановский, опираясь на материалы экспертов ИБВ А. Быстрова и Ю. Щегловина, пишет:

http://vpk-news.ru/articles/36006

(05.04.2017) Новый президент Ливана Мишель Аун начал перестановки в силовом блоке. Главнокомандующего ВС Жана Кахваджи меняет Джозеф Аун – родственник президента. Кахваджи, генерал-христианин, не относится к лагерю маронитских кланов, поддерживающих блок М. Ауна и шиитов, прежде всего в лице «Хезболлы». Долгое время он рассматривался в КСА как основной претендент на пост президента Ливана. После прихода к власти в КСА короля Сальмана наследник наследного принца и министр обороны М. бен Сальман искал компромиссную фигуру, на которую Эр-Рияд мог бы делать ставку в Ливане. … Глава Управления госбезопасности Ж. Караа, тесно связанный с нелояльными новому президенту христианскими силами, уступит пост Т. Салибу. Посты сохранят руководитель Главного управления общей безопасности (GDGS) Аббас Ибрагим, который связан с «Хезболлой», и ставленник С. Харири, глава Сил внутренней безопасности (ISF) Имад Осман. Это условие сделки по разделению властей с суннитами. При этом М. Аун предпринимает маневр, который позволит ему оказывать влияние на работу всего блока спецслужб страны. Он возродит Национальный совет по вопросам безопасности, в который помимо нового главнокомандующего ливанской армией войдут главы ISF, GDGS, военной безопасности B2 (контролируется «Хезболлой» и союзными ей христианскими силами) и Управления государственной безопасности. Одновременно проходит модернизация техоснащения ливанских спецслужб, которую президент запустил благодаря своим связям в Европе. Брюссель под давлением Франции решил принять участие в этом процессе за счет грантов ЕС. Основным бенефициаром при этом станет GDGS (контролируется шиитами из «Хезболлы»), которая получит экипировку и техническое оснащение на миллионы евро. Пройдет реорганизация штаб-квартиры службы, будут модернизированы подразделения, отвечающие за мониторинг СМИ и социальных сетей. … Брюссель инвестирует в силовой блок Ливана, игнорируя опасения США и КСА, что эта помощь играет на руку «Хезболле» и Ирану(конец цитаты).

Т.е. на ливанском поле Иран и «Хезболла» получили поддержку от ЕС.

http://vpk-news.ru/articles/36006

(05.04.2017) Тегеран в отличие от Вашингтона и Эр-Рияда создает и укрепляет лояльные себе структуры в силовом блоке Ирака. Инкорпорация шиитской милиции в вооруженные силы этой страны – важный шаг в создании военных структур моноконфессионального типа, которые становятся гарантом политического выживания шиитов, находясь в правовом поле. Одновременно в Ираке идет чистка силового блока. Назначение проиранского Мустафы аль-Казими главой Иракской национальной разведывательной службы (INIS) завершило подчинение силового блока Ирака (кроме части армии) интересам Тегерана. INIS подвергается чистке и ротации кадров, в отношении которых есть подозрения в сохранении лояльности бывшему главе разведслужбы Зухейру Харбави и оппонированию партии «Даава» иракского премьер-министра Хайдера аль-Абади. Одним из первых шагов нового главы INIS стала ликвидация отдела, который занимался разведкой на иранском направлении. В планах – открытие шести новых посольских резидентур в крупных арабских странах, в том числе в ОАЭ и КСА. Иран начинает использовать «иракских союзников» и их разведывательные возможности в регионе. При этом в Тегеране настояли на усилении аппарата INIS с одновременным созданием в рядах шиитской милиции собственной разведслужбы. То есть в Ираке иранцы решили воссоздать свою схему разделения и конкуренции разведывательных ведомств(конец цитаты).

В плане потенциальных газопроводов, к такой работе Ирана в регионе лучше всего подстроилась Россия. При этом, проблемных вопросов хватает.

VIII. Российско-иранские противоречия

Российско-иранские противоречия в Сирии ранее связывались с конфликтом в окружении Б. Асада и с конфликтом за позиции в «Хезболее». Рассмотрим каждый из этих конфликтов:

1. Ближний круг Б. Асада

https://politeka.net/404541-bolezn-asada-i-ten-voennogo-perevorota-nad-siriey/(08.02.2017) О том, что в Дамаске разворачивается борьба между пророссийскими и проиранскими силами, открыто стали говорить еще в конце 2016 года. Участились случаи, когда российских офицеров бойцы Хезболлы не пропускали в некоторые города. Более того, отряды проиранской милиции часто покидали позиции без согласования со своими российскими союзниками или наоборот, появлялись там, где их по планам не должно было быть.

Как заявили в немецком офисе оппозиционного издания «Медиа-центр Алеппо», в сирийской столице открыто действует российская военная полиция, укомплектованная, в основном, бойцами чеченского спецназа. Более того, она спешно выводится из Алеппо и переводится в Дамаск. Надо полагать, что это не случайно.

… «Срочно! В настоящий момент в Дамаске (30 января, — ред.) проходят столкновения между силами поддерживаемого Ираном Махера Асада и силами Али Мамлюка (директор Главного управления безопасности, — ред.), поддерживаемого Россией, — написал на своей странице в Facebook известный оппозиционный активист Мухаммад аль-Хусейн. — Российские элитные подразделения в униформе военной полиции бьются с иранскими силами…»

По другим сообщениям, российские подразделения оцепили президентский дворец, чтобы воспрепятствовать приходу Махера к власти(конец цитаты).

Отнесемся к этому сообщению, как к элементу информационного сопровождения военных операций (MISO), но предлагаемую связку «Али Мамлюк – чеченский СпН» отметим. Также вспомним о том, что встречу министра обороны КСА с Али Мамлюком готовили и Р. Кадыров, и представители российской разведки.

http://inosmi.ru/politic/20170209/238696041.html

(09.02.2017) Сирийский журналист Ферас Карам сообщил, что 28 января российские силы предотвратили проиранский переворот в Сирии, в ходе которого Башар Асад должен был быть свергнут, а власть перешла бы к его брату Махеру Асаду. Карам писал, что 28 января российские вооруженные силы заблокировали доступ проиранских частей сирийской армии к 11 районам в Дамаске и предотвратили захват восьми военных объектов и авиабазы. Под усиленную охрану российские военные взяли российское посольство, президентский дворец, а также штаб-квартиру Главного штаба. А четвертая сирийская танковая дивизия, которой командует Махер Асад, и разведка ВВС, были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Карам пишет, что алавиты в Сирии разделились на два лагеря — проиранский и пророссийский, и обе стороны занимаются убийствами своих политических соперников. Убивают, в том числе, и офицеров, которые поддерживают русских в Сирии. В конце января были убиты «не менее шести высокопоставленных офицеров сирийского прибрежного района и несколько лиц, близких к русским». Том Купер на страницах ресурса War Is Boring далее сообщает, что внутреннее противостояние не является секретом. В 2015 году России пришлось спешно реорганизовывать сирийские вооруженные силы, создавать 4-й корпус и уже осенью 2016 года 5-й корпус. Активность и влияние русских в Сирии неприятно озадачило, по мнению Купера, Корпус стражей исламской революции. Успехи России в Сирии не означали, что выигрывает и Иран. Цель Москвы — сохранение режима Асада любой ценой, даже если придется поступиться частью территории Сирии. Цель Ирана — контроль над всей Сирией и установление сильного проиранского режима. Россия модернизирует и тренирует официальную сирийскую армию, Иран жаждет и добивается появления аналога «Хезболла» в Сирии. … Накал внутренних противоречий в Сирии вылился в вооруженное противостояние в марте 2016 года между Республиканской гвардией, лояльной Башару Асаду, и 4-й танковой дивизией Махера Асада. В апреле того же 2016 года The Financial Times писала: «Россия в непосредственной близости увидела, насколько сложно отделить представителей клана Асада от главных структур сирийской системы безопасности (штат которых укомплектован членами семьи и приверженцами режима), не разрушив при этом сам режим. Режим устроен таким образом, что избавляется от любого, подозреваемого в нелояльности или предательстве — вплоть до безжалостной регулярной „чистки” ближнего окружения. Но вполне возможно, что у Москвы есть своя стратегия. Взаимодействие России с Сирией еще со времен правления Асада-старшего осуществлялось, в основном, на уровне армий. Потрясенная тем, в каком плачевном состоянии находится сирийская армия, Россия начала осуществлять масштабную программу по ее переподготовке. В рамках этой программы, по сообщениям из сирийских источников, Москва отстранила от дел неуравновешенного и неуправляемого младшего брата президента Махера Асада…» … Middle East Monitor сообщает, что несмотря на инициированное Россией перемирие в январе отряды «Хезболла» вели боевые действия и банально не пускали российских офицеров в районы боев, а также затягивали эвакуацию мирных жителей и семей боевиков в обмен на оставление тех или иных интересных Ирану сирийских населенных пунктов противником (конец цитаты).

Подобные сообщения укладываются в стремление команды Д. Трампа развести Россию и Иран, но отчасти они соответствуют реальности.

Махер Асад известен своим конфликтом с Асефом Шаукатом, который был главой военной разведки Сирии.

https://www.kommersant.ru/doc/877555

(08.04.2008) Информацией о задержании могущественного Асефа Шауката с ливанской газетой “Аль-Мустакбаль” поделился бывший вице-президент Сирии Абдельхалим Хаддам. Бывший сирийский чиновник, живущий во Франции, сообщил, что глава сирийской военной разведки уже несколько дней находится под домашним арестом. И уже лишился своего поста, который отныне занимает двоюродный брат президента Асада Хафез Махлуф. По словам господина Хаддама, поводом для смещения Асефа Шауката стало убийство в сирийской столице 12 февраля этого года командующего боевым крылом ливанской организации “Хезболла” Имада Мугнии. Имад Мугния был взорван в своей машине в одном из самых охраняемых кварталов Дамаска, и это немедленно породило слухи о том, что к его устранению приложили руку сирийские спецслужбы. Несмотря на то что политический лидер “Хезболлы” Хасан Насралла обвинил в происшедшем “Моссад”, израильские власти с самого начала опровергали какую-либо причастность к убийству Мугнии, хотя и приветствовали это событие. В структуре “Хезболлы” Имад Мугния было одним из двух ключевых руководителей наряду с шейхом Насраллой, однако именно он отвечал за связи организации с властями Ирана. … к моменту убийства Мугнии в Дамаске уже шла острейшая политическая борьба. Дело в том, что женой Асефа Шауката является Бушра Асад, старшая сестра президента Башара Асада. Она всегда считалась одной из самых влиятельных, хотя и непубличных фигур в Сирии. Именно ей, старшей дочери покойного президента Хафеза Асада, обязан своим возвышением Асеф Шаукат. В течение долгого времени чета Асеф Шаукат–Бушра Асад считалась членами ближнего круга Башара Асада, имеющими на него наибольшее влияние. Их связывала также давняя неприязнь к другим высокопоставленным родственникам президента. Так, извечным противником Асефа Шауката считается его шурин, младший брат президента Махер Асад, командующий президентской гвардией. А у Бушры Асад сложились крайне напряженные отношения с невесткой, первой леди Сирии Асмой Асад. Таким образом, глава военной разведки довольно давно уже находится под ударом внутри правящего в Сирии семейства. С самого начала расследования убийства Имада Мугнии неофициальные источники стали обвинять сирийскую разведку в организации этого взрыва. Так, вдова Мугнии, вернувшись сразу после его убийства в Тегеран, немедленно возложила всю вину на Дамаск. … По данным авторитетного исследовательского центра Stratfor Global Intelligence, незадолго до смерти Имад Мугния сообщал Башару Асаду о том, что Асеф Шаукат начал контактировать с ЦРУ и едва ли не подготовил план свержения сирийского президента. Так или иначе, но репрессии против ключевой фигуры в сирийском руководстве демонстрируют, что Башар Асад оказался в сложном положении. С одной стороны, на него оказывает давление руководство Ирана, с другой — он окончательно лишился поддержки своих коллег, арабских лидеров. … В настоящее время Иран, Сирия и ливанское движение “Хезболла” продолжают блокировать разрешение политического кризиса в Ливане. … Очевидно, что в ближайшее время арабские государства продолжат давить на Башара Асада, требуя оставить Ливан в покое и отказаться от попыток сместить антисирийское правительство в Бейруте. Арест Асефа Шауката может стать одним из шагов навстречу требованию арабских стран, Ливана и Запада, ведь комиссия ООН называла одним из вероятных организаторов убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири именно шефа военной разведки(конец цитаты).

Итак, И. Мугния, который взаимодействовал с Ираном, стал врагом А. Шауката и был ликвидирован. При этом Махер Асад конфликтовал именно с А. Шаукатом.

http://vpk-news.ru/articles/35713

(22.03.2017) Примечательно назначение офицера связи с Касемом Сулеймани. Им стал младший сын бывшего руководителя внешней безопасности «Хезболлы» Имада Мугние, советник ее лидера, Мустафа. Его отец до гибели в Дамаске в 2008 году имел с иранцами тесные связи и был, как и его старший сын Джихад (погиб в результате авиаудара израильтян в 2009 году), ближайшим контактом Сулеймани (конец цитаты).

2. Конфликт за спецслужбы «Хезболлы»

http://newsru.co.il/mideast/14may2016/hezb8006.html

(14.05.2016) “Хизбалла” объявила официально, что начальник спецслужб группировки Мустафа Бадр ад-Дин был убит сирийскими повстанцами. … “Хизбалла” утверждает, что помимо Бадра ад-Дина никто не погиб, но ливанские издания сообщили 14 мая, что вместе с ним погибли еще семь руководителей “Хизбаллы” и иранский офицер. Вдобавок, появились слухи о том, что на базе находился высокопоставленный представитель иранских силовых структур (по данным кувейтских СМИ это был генерал Касем Сулеймани, начальник подразделения “Эль-Кудс”), и обстрел последовал практически сразу за его отъездом. … 55-летний Мустафа Бадр ад-Дин – преемник Имада Мугнии (Мурнии) на посту главы спецслужб “Партии Аллаха” – погиб в результате взрыва на территории международного аэропорта в Дамаске. … В 2009-м, примерно через год после ликвидации в Дамаске Имада Мугнии (который был мужем его двоюродной сестры), Мустафа Бадр ад-Дин возглавил спецслужбы “Хизбаллы”, а затем стал руководителем всех боевых подразделений организации и одним из ближайших советников генерального секретаря “Партии Аллаха” шейха Хасана Насраллы. В 2015-м Госдепартамент США называл Бадр ад-Дина руководителем всех боевых подразделений “Хизбаллы” в Сирии с 2011 года. Бадр ад-Дин конфликтовал с Наимом Касемом – руководителем разведки “Хизбаллы”, также являвшимся советником Насраллы, а затем занявшим пост заместителя генсека “Партии Аллаха”(конец цитаты).

https://eadaily.com/ru/news/2016/05/18/middle-east-eye-tegeran-velel-hizballe-zanyatsya-saudovskoy-araviey

(18.05.2016) Иран потребовал от ливанского движения «Хизбалла» приостановить операции против Израиля и переключиться на борьбу с Саудовской Аравией, со ссылкой на данные издания Middle East Eye (MEE) передаёт израильский портал NEWSru.co.il. Требование связано с недавним убийством в Сирии руководителя боевых подразделений «Хизбаллы» Мустафы Бадр ад-Дина, ответственность за которое была возложена на боевиков-исламистов в Сирии, пользующихся поддержкой саудовских властей, говорится в публикации. Со ссылкой на хорошо информированные источники в Ливане MEE пишет, что распоряжение Тегерана было передано руководству «Хизбаллы» лично бригадным генералом Касемом Сулеймани, командиром спецподразделения «Кодс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), посетившим Бейрут во время похорон ад-Дина. В той же публикации утверждается, что Сулеймани якобы распорядился назначить преемника ад-Дина и двух его заместителей, что является беспрецедентным случаем в истории отношений между Ираном и «Хизбаллой», так как ранее руководство «Партии Аллаха» самостоятельно определяло, кто будет руководить её боевыми подразделениями. Согласно указанному источнику, новым руководителем боевиков «Хизбаллы» назначен 55-летний Фуад Шукр, известный также как «Аль-Хадж Мохсен». Заместителями Шукра стали Ибрагим Акил и Талаль Хамиа(конец цитаты).

http://cursorinfo.co.il/izrailskaya-razvedka-uznala-kto-i-za-chto-ubili-glavu-boevikov-hizbally/

(11.04.2017) Ликвидация Мустафы Бадр ад-Дина стала результатом его конфликта с иранским генералом Касемом Сулеймани. Об этом заявил глава аналитического отдела разведуправления генштаба ЦАХАЛа бригадный генерал Дрор Шалом, в интервью Walla. По словам руководителя израильской военной разведки, Бадр ад-Дина, возглавлявшего боевое крыло ливанской группировки, возмущал тот факт, что он вынужден посылать тысячи своих бойцов на смерть в соседнюю страну – в то время как Тегеран ограничился отправкой советников и финансированием шиитских милиций из Ирака и Пакистана. По словам Шалома, в Иерусалиме считают, что убийство Мустафы Бадр ад-Дина в Дамаске в 2016 года было осуществлено в результате заговора иранцев и главы группировки Хасана Насраллы. Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛа, генерал-лейтенант Гади Айзенкот, заявил, что Мустафа Бадр ад-Дин был уничтожен по указанию руководства группировки(конец цитаты).

Если представители ЦАХАЛ правы, то Мустафу Бадр ад-Дина ликвидировали в интересах Касема Сулеймани и по согласованию с Хасаном Насраллой и Наимом Кассемом.

В июле 2015 года в «КП» было опубликовано интервью с шейхом Н. Кассемом, которое удалось взять Дарье Асламовой:

http://www.kp.ru/daily/26400/3276670/

(01.07.2015) - В чем Россия и Хезболла могут сотрудничать? - Если мы согласны по политическим вопросам, перед нами открываются два направления. Первое: занять общую позицию на международной арене, в публичных заявлениях и в Совете безопасности ООН. Второе: сотрудничество в поле. Это вооружение, экономика, передача информации и опыта. В действительности, в настоящее время между нами есть контакты по всем направлениям. - Вы имеете в виду, что Россия помогает оружием Хезболле в той же Сирии? - Да, мы получаем российское оружие, но это совершенно неважно, каким путем. … Когда начались события в Сирии, было принято закулисное международное решение под патронажем США по использованию ВСЕХ элементов Аль-Каиды аж из 80 государств для свержения сирийского режима. Они оправдывали это тем, что свергнуть сирийский режим можно только таким способом. Главное, изгнать Асада, а потом, мол, мы сможем обуздать Аль-Каиду. На этом фоне все крупные террористические организации разом оказались в Сирии, расширили зону действий и расползлись по Ближнему Востоку при поддержке арабских государств. Затем ИГИЛ активизировалось в Ираке и укрепило там свое влияние вопреки центральному руководству Аль-Каиды. Мы рассматриваем их в качестве террористов, такфиристов, не относящихся к исламу, и находимся в состоянии войны с ними. … - Влияние Хезболлы резко возрастает. Вы работаете повсюду: в Сирии, Ираке, Йемене, Бахрейне. Значит ли это, что вы выходите на международный уровень? - Прежде всего, Хезболла — это ливанская партия, которая была организована с целью противодействия агрессии и оккупации Ливана со стороны Израиля. На протяжении десятилетий ее главной задачей было сопротивление оккупации. Затем из Сирии пришел терроризм, что стало угрожать возможностям Ливана противостоять израильской угрозе. Да, это ослабляет наш потенциал, но Ливан вынужден начать борьбу с терроризмом, пришедшим со стороны Сирии. Я согласен с тем, что Хезболла теперь имеет региональное влияние. Но, по существу, мы ливанская партия(конец цитаты).

К 2017 году позиция Н. Кассема могла измениться, но факт остается фактом – России выгодно, чтобы в Сирии воевала «Хезболла», а не ВС РФ.

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/12/72116-samolet-videli-ili-slyshali-pochti-vse

(12.04.2017) Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов: «После бомбардировки Алеппо интересы России и Ирана стали расходиться. Россия ищет способы выйти из войны. Через переговорный процесс, сократить свое присутствие и при этом обозначить путь урегулирования — то есть Иран может там оставаться путем создания структур, обеспечивающих контроль над завоеванными территориями, по типу «Хезболлы», но сирийской, чего раньше не было никогда. То есть иметь комплексный военно-политический контроль над Асадом, не уступая территорий. Уже сейчас Асад достаточно жестко контролируется Ираном. Начинается очень серьезная игра. России невыгодно, чтобы Иран контролировал Дамаск так, как это происходит сейчас, Россия недовольна ситуацией, ее надо разблокировать. Химическая атака в Идлибе — это попытка Ирана и Дамаска помешать сближению России и США, которое начиналось до этого очень заметно и основательно. Россия сейчас не готова идти на разрыв с Ираном и Дамаском. Ситуация, которая сложилась сейчас, — это западня. Любое движение (к нормализации отношений. — Ред.) может быть перекрыто новой провокацией Ирана или Дамаска»(конец цитаты).

Позиция «Новой газеты» может выступать элементом спецпропаганды, но ситуацию с химической атакой в Идлибе стоит разобрать подробнее.

IX. Идлиб

https://consortiumnews.com/2017/04/12/trump-withholds-syria-sarin-evidence/

(12.04.2017) Роберт Пэрри: «Химическая атака на Хан-Шейхун была совершена беспилотником, который вылетел с саудовско-израильской базы специальных операций, созданной в Иордании для поддержки сирийских повстанцев. Цель спецоперации – создать повод для давления на Россию по вопросу смещения Б. Асада. В момент, когда в резиденции Mar-a-Lago во Флориде принималось решение о нанесении удара крылатыми ракетами по базе Шайрат, в зале не было директора ЦРУ М. Помпео и директора национальной разведки Д. Коутса (конец цитаты).

Журналист Р. Пэрри взаимодействовал с сенатором Д. Керри по расследованию сделок «Иран-контрас». В своей публикации он обозначил разделение команды Д. Трампа, настаивавшей на ударе по базе Шайрат, и команды М. Пенса (в которую входят М. Помпео и Д. Коутс), не согласной с достоверной причастностью Б. Асада к применению химического оружия.

Вина, возложенная на дрон, взлетевший с саудовско-израильской базы ССО в Иордании, – это попытка заложить «мину» под те направления, на которые решил временно опереться Д. Трамп: КСА и Израиль. Другими словами, статья Р. Пэрри оказалась в пользу Сирии, Ирана, России и Турции, которую обвинили на ресурсе VeteransToday. Ресурс в последнее время активно дискредитирует израильские связи Д. Трампа.

Тем не менее, по поводу применения хим.оружия было сказано:

http://www.veteranstoday.com/2017/04/11/idlib-vt-investigators-startling-discovery-at-khan-sheikhoun/

(11.04.2017) План был разработан и осуществлен полковником военной разведки Турции Осмоном Озоном во взаимодействии с организацией «Белые каски» (WhiteHelmets). Груз с хим.оружием был доставлен на двух автомобилях, ранее замеченных у здания турецкой военной разведки в Идлибе(конец цитаты).

Журналист Гордон Дафф связывает организацию «Белые каски» с турецкой военной разведкой, которая доставляла проблемы Р. Эрдогану и ранее. После неудавшегося переворота и последовавших за этим кадровых решений, ситуация улучшилась, но не решилась полностью.

У «Белых касок» на самом деле есть офис в Стамбуле и то, чем занимается организация можно отнести к сбору разведданных от исламистов, внедрению агентуры, проведению MISOи т.п.

Руководитель организации - Джеймс Ле Мезурье (JamesLeMesurier), служивший в британской военной разведке (был в Боснии и Косово), после увольнения был специальным помощником главы МВД Ирака, тренировал в ОАЭ подразделения по защите газовых полей, был в Ливане во время войны 2006 года, был вице-президентом по специальным проектам в ЧВК OliveGroup, которая позднее вошла в холдинг Constellis; основал организацию MaydayRescue, которая занимается обучением гражданских, живущих в зонах боевых действий, техникам поиска и спасения (см. http://www.counterpunch.org/2015/04/03/about-those-chlorine-gas-attacks-in-syria/).

Система связей представлена на рисунке:

Активность «Белых касок» поддерживается, в том числе фондом Аймана Асфари (см. http://www.asfarifoundation.org.uk/news/, https://www.chathamhouse.org/event/chatham-house-screening-room-white-helmets и http://carnegieendowment.org/2016/09/27/white-helmets-film-screening-and-discussion-event-5374), британского бизнесмена сирийского происхождения, который входит в такие структуры как Carnegie Endowment for International Peace и Chatham House.

Айман Асфари

Вместе с ним старшим советником в Chatham Houseработает Али Коч – представитель турецкой бизнес-империи Koc Holding AS, связанной с турецким ВПК. Али - младший брат Мустафы Коча, который серьезно осложнял жизнь Р. Эрдогану (см. http://pravosudija.net/article/scofield-m-koch-i-vanguard-protiv-r-erdoganaи http://pravosudija.net/article/skoropostizhnaya-smert-provodnika-interesov-vengard-v-turcii).

Помимо прочего, семья Коч обеспечивала наркотранзитные связи Турции с Балканами, наполнение спецфондов турецкой части «Гладио» и создание диверсионно-террористической инфраструктуры в Европе.

Али Коч

Другими словами, в Идлибе были сосредоточены интересы британо-турецкой системы связей, очень тесно связанной с ЧВК Constellis, основной пакет акций которой принадлежит VanguardGroup.

Теперь за Идлиб отвечает Турция и у Р. Эрдогана есть возможность серьезно ослабить своих давних противников и турецкой военной разведки, и семью Коч, и конкретных британцев из военной разведки.

https://eadaily.com/ru/news/2017/05/20/zony-deeskalacii-i-evakuaciya-boevikov-siriya-raspadaetsya-na-fragmenty

(20.05.2017) Провинция Идлиб после 6 мая (вступление соглашения по зонам деэскалации в силу) становится де-факто признанным центром концентрации боевиков различных группировок. Другие зоны деэскалации в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Хомс, Дераа, Кунейтра и Дамаск, как можно понять, будут иметь ограниченный во времени характер. У вооружённой оппозиции ничтожно мало шансов удержать свои анклавы вне Идлиба … «Трансфер» боевиков из Кабуна в Идлиб продемонстрировал один из плюсов для правительства в Дамаске от углубляющегося процесса фрагментации страны. Деэскалация зон боевых действий и эвакуация боевиков привели к интенсивным боестолкновениям между конкурирующими группировками вооружённой оппозиции. Казалось бы, отсутствие соглашений по демилитаризации зон деэскалации и согласие Дамаска на переезд боевиков в Идлиб с оружием в руках играют против интересов сирийских властей. Однако не всё так однозначно. Разоружение эвакуируемых боевиков сняло бы с повестки дня вопрос выяснения отношений между повстанцами. А так всё даже очень выгодно смотрится для правительственных сил, которые в эти дни с большим воодушевлением наблюдают за применением этого оружия боевиками друг против друга. … Вопрос стоит о физической выживаемости любой вооружённой оппозиции к югу от провинции Идлиб, в особенности в районе столичного округа Сирии, где количественный и качественный перевес явно на стороне правительственных войск и их союзников «на земле» (ливанское движение «Хизбалла», иракское шиитское ополчение «Харакат аль-Нуджаба» и другие проиранские группировки). Город Идлиб и одноимённая провинция становятся соответственно «столицей» и регионом повстанческого движения. Нет сомнений, что в ходе консультаций с Россией и Ираном турецкая сторона выторговала для сирийских боевиков регион Идлиба в качестве некой «неприкосновенной зоны» как для ударов внешних сил, так и для правительственных войск Дамаска. Впрочем, плотность присутствия боевиков в Идлибе и степень их разнородности (принадлежность к различным группировкам) ставят перед той же Турцией массу проблем. А также вселяют в «сирийский режим» надежду, что интенсивный боевой контакт между конкурирующими оппозиционерами-исламистами рано или поздно перекинется и на Идлиб. Как бы Турции в последние месяцы не удавалось тушить очаги время от времени пробивающейся наружу повстанческой междоусобицы(конец цитаты).

Заодно в Идлибе сойдутся группировки, поддерживаемые Турцией, и группировки, поддерживаемые КСА. И судя по последним действиям Турции, перевес будет на стороне протурецких формирований.

Другими словами, соглашение о создании зон деэскалации, одновременно позволяет изменить параметры нескольких процессов и конфликтов.

Уровень продуманности внешнеполитических, военных и бизнес-решений современной России позволяет надеяться, что из сложной и сильно запутанной мировой ситуации мы сможем выйти, переиграв своих опасных и изощренных противников.

X. Венесуэла и «Роснефть»

Пока американцы раскачивают ситуацию в Венесуэле, стремясь сместить Н. Мадуро, переформатировать связи с Ираном и КНР (включая наркотранзитные вопросы) происходят следующие процессы:

http://www.rbc.ru/politics/18/05/2017/591e07429a7947bb63d0e8b3

(18.05.2017) Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что ведомство изучит вопрос относительно того, что «Роснефть» может получить контроль над американским оператором НПЗ и нефтепроводов Citgo Holding после получения залоговых прав на акции компании в рамках сделки с венесуэльской нефтяной PDVSA. … В апреле члены комитета конгресса США по иностранным делам обратились к Мнучину с призывом проверить сделку «Роснефти» и PDVSA. В рамках нее «Роснефть» получила залоговые права на 49,9% Citgo Holding. По мнению законодателей, сделка может «серьезно подорвать национальную безопасность и энергетическую независимость США». В частности, конгрессмен Джефф Дункан, один из авторов обращения в Минфин, выразил опасение, что дефолт Венесуэлы может привести к тому, что права собственности на Citgo могут перейти «Роснефти», и, таким образом, Россия может получить контроль над шестым по величине НПЗ в США и возможность «влиять на цены на газ для американского народа». В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин в четверг, 18 мая, заявил журналистам в Берлине, что компания не собиралась и не собирается получать в управление Citgo. «Мы в рамках работы по покупке нефти в Венесуэле предоставили предоплату, получили объемы нефти, но для гарантирования оплаты попросили предоставить в залог акции Citgo <…> Собираться оперировать Citgo мы не хотели и не хотим», — сказал Сечин(конец цитаты).

Таким образом, и «Газпром» , и «Роснефть» стали уже крупнейшими игроками на мировой арене. Если В. Путину удалось отформатировать процесс таким образом, что командные противоречия решаются за пределами России, а внутри происходит согласование интересов, то это значит, что «секретная формула» Великобритании теперь заработала и в РФ.

Стабильность внутри страны и максимально остроумная (нестандартная) активность на остальных площадках – это верное решение. Ситуация сложная, надо успеть воспользоваться моментом.