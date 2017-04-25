Экономика: взгляд бизнесмена

В материале «Эффективные» менеджеры – пример одного завода», рассказывалось о том, что происходит на одном из крупных российских предприятий. Откликов было много, пошли письма, началась дискуссия. Следующий материал «Эффективные менеджеры – продолжение темы» оказался не менее острым и актуальным. Причем откликнулись на него не только рабочие, но и владельцы бизнеса. Ведь проблемы экономики, они касаются всех: и тех, кто нанимается на работу и тех, кто на нее нанимает.



Предлагаю вашему вниманию письмо предпринимателя Дмитрия С., работающего в строительной сфере.

«Уважаемый Николай Викторович!

Не так давно прочитал у вас статью, которая привлекла меня больше всех остальных из-за болезненности для меня темы. Статья называется«Эффективные менеджеры – продолжение темы». Не смог удержаться, чтоб не высказаться.

Конечно, статья описывает ситуацию, возникшую после времен дикой чубайсо-гайдаровской приватизации. Это ситуация, когда новые «хозяева» пытаются делать так, как их учат западные наставники, когда западный менеджмент и прозападный агрессивный маркетинг проникает в наши умы через рекламу, различные обучающие курсы и семинары. А, другой альтернативы, кстати, и нет. Точнее, она в мире есть — это азиатский путь развития. И наше собственное развитие экономики в ХХ веке, осуществленное невиданными темпами. По каким-то причинам наше правительство яростно отвергает, наш собственный путь, который уже был очень успешен, особенно в середине прошлого века. Тем не менее, «наш экономический путь» сохранился в ВПК. Всем понятно, что только благодаря этому у нас есть армия и флот.

Но не об этом сейчас. В вышеуказанной статье описываются крупные организации, наверное, то, что происходит в малом бизнесе, не совсем применимо, но все же…

Я являюсь собственником и директором нескольких предприятий. Скажу сразу, в приватизации я не участвовал, все мои предприятия — это предприятия, созданные пОтом и, не побоюсь этого слова, кровью (причем своей). Поэтому могу смотреть на слова людей, занимающих рабочие специальности, так сказать, с другой стороны.

К примеру, могу привести создание строительно-монтажного предприятия, которое создавалось с нуля в 2001 году. Закупка необходимого инструментария проводился на полученные от Заказчика авансы, заказы получали небольшие, персонала требовалось очень мало. Крутился, как мог. Когда немного подросла компания, расстался со вторым учредителем, выплатив ему всю долю в натуральном и денежном эквиваленте — считаю себя человеком честным.

Нынешние времена качественно отличаются от годов нулевых, когда создавалась и развивалась моя компания. Тогда тоже проблем хватало, но тогда все трудности касались развития, т.е. как сделать-построить какой-то проект, который построить хочется, но он не по зубам. Ни финансов, кредиты тогда тоже получить простым делом не было, ни специалистов, ни опыта. Но сейчас…

Не хочу, чтобы все, что я сейчас укажу воспринималось как жалоба, просто укажу, что на мой взгляд, происходит в моей строительной сфере. Строительная отрасль и раньше, после последней буржуазной революции 1991 года, переживала не лучшие времена. Сейчас же в ней происходят катастрофические изменения. Но все по порядку.

До кризиса, в 2014 году, в моей компании работало чуть более 100 человек, в основном рабочие специальности: те люди кто своими руками зарабатывает себе на хлеб. Если когда-то и был хоть какой-то избыток «белых воротничков» в нашей компании, то от всего этого избытка компания очистилась ещё в кризис 2008-2009 годов. Теперь ситуация такая, что из управленцев и ИТР даже уволить некого.

Последовательно с 2014 года ситуация в моей отрасли с каждым годом ухудшается. Начиная с 2014 года все наши крупные заказчики — федеральные операторы связи сокращают инвестиции в строительство новых сетей и их модернизацию. По факту поднятия учетной ставки ЦБ в 2014 года все они, даже при наличии уже подписанных контрактов, через письма уведомили нас или о том, что объемы существенно сокращаются или вовсе отказались от выполнения договора в связи с сокращением финансирования. До сих пор на начало 2017 года ситуация с количеством новых реальных контрактов не изменилась. Почему реальных? Отвечу. Очень много закупок, которые проводятся, но не доходят до воплощения. Т.е. закупка прошла, победитель определен, договор заключен, но заказ к договору, по которому и определяются объемы работ, не подписывается. Так и болтаются эти договоры нереализованные. Подрядчик всегда находится в слабой позиции относительно Заказчика. Образцы договоров ещё на стадии проведения закупочной процедуры выложены на сайте закупок, и если ты не согласен с условиями договора — не участвуй. Принял решение участвовать — имей ввиду, что договор будет именно такой, какой приложен в образце. Порой даже разумные предложения или ошибки в тексте договора не исправляются.

С 2014 года практически все заказчики отказались от условий авансирования работ, почти все без исключений при проведении закупочных процедур требую предоставления денежных средств или банковских гарантий на проведение закупки (если ты откажешься, при признании победителем заключить договор, то сумма взыскивается в пользу заказчика). Почти все Заказчики требуют денежного залога или банковских гарантий для исполнения контрактов от 5% до 15% суммы договора. Что уж говорить о требованиях к компаниям для участия в торгах!? Тут две максимально гиперболизированных позиции: или допускают абсолютно всех, кто заявился на участие в торгах, или отсев такой строгий, что поневоле начинаешь задумываться, а не делается ли это для какой-то определенной компании…

Учитывая то, что строительная отрасль пребывает в кризисе, на рынке присутствует огромное количество компаний, которые уже не первый год пытаются выжить. Они заявляются во все торги, пытаются выиграть за любую цену. Например, средняя цена на строительные работы в нашей сфере с 2014-2015 годов к текущему моменту снизилась в два раза, а цена на материалы возросла, ориентировочно, в полтора раза. Веселая экономика? Простейший расчет на калькуляторе дает представление о том, что в самом лучшем случае победитель с коэффициентом 0,5 — 0,6 просто построит объект, но очевидно, что не заплатит практически никаких налогов. Скорее всего, он не рассчитается с поставщиками, подрядчиками, людьми, банками (с их «веселыми» 17-19% годовых за кредит, если он есть). Прошлый год уже прошел под флагом массового вымирания подрядных организаций, судя по всему, 2017 год будет таким же. Интересная ситуация, когда заказчиков — крупных федеральных операторов связи не интересует ситуация с платежами налогов их контрагентов? Ведь к ним же потом и придут, но об этом чуть ниже.

Заказчики пока играют в игру «кто ниже опустит подрядчиков по ценам». Сейчас им это удается с успехом. Относительно задолженности по заработной плате. Как подается ситуация в СМИ? Очень просто — во всем виноват директор, собственник. Правительство все пытается этого директора, собственника, оштрафовать, напугать, посадить — «плати зарплату!». Так кто ж спорит, надо платить, но никто не пытается устранить причину этих задолженностей. В представлении большинства СМИ, видимо, задолженность формируется из-за того, что сидит себе этакий директор, собственник и думает «не буду платить зарплату, потому что не хочу. Поеду лучше на «бали, мали» или куплю себе «бентли». Что за бред? Если такие и есть, так их сотые доли процента, большинство руководства малых и средних предприятий не платит её вовремя, потому что не может. Потому, что денег не хватает из-за низких расценок, потому что заказчик не вовремя платит. Все прекрасно понимают, что единственная ценность на рынке — это люди, только с ними ты что-то можешь. И от качества этих людей и зависит будущее твоей компании. Так кто же им, находясь в здравом уме, перестанет платить зарплату? Они через два месяца разбегутся и от твоей компании не останется и следа, только долги.

Скажу и про себя: и я имею задолженность по заработной плате, но стремлюсь её всегда погашать вперед всего, даже прежде налогов. Нет денег, иду и снимаю с кредитных карт своих и супруги наличность и выдаю, что могу.

И кстати, относительно «серости» выплат, а кто-нибудь пытался хоть раз посчитать, сколько компания платит налогов на заработную плату? Почему есть серые схемы? Да потому что с учетом падающих расценок все, что необходимо выплатить в виде налогов и сборов становится абсолютно нереальным. Похоже, ситуация представляется такая же как с выплатой заработной платы. Сидит злобный собственник, директор, который просто не хочет ничего платить. Ничего подобного. Серая схема существует не от жадности руководства, а от низких расценок и от драконовских налогов. Да вы сами посчитайте, при желании, разберетесь, % 50-60 сверху на ФОТ добавьте, вот и получите, во что работодателю каждый рубль зарплаты обходится. Про отпускные, кстати, не забывайте. Вот и получается, что у нас только крупные компании, монополисты, компании с государственным финансированием или импортеры могут все этот оплачивать. Те, у которых уровень дохода покрывает все эти налоги.

Относительно давления на бизнес, на который у нас прям с каждым днем давление административное падает, и который неусыпно правительство поддерживает. Могу сказать только одно: ещё немного такой «заботы» и не о ком будет заботиться. Такого кошмара, как за последние 3 года не было никогда! Орда чиновников всех мастей и структур набросилась на малый бизнес. Такого количества проверок, как за последний 2016 год, не было за все годы моей работы. А я работаю с начала нулевых годов.

Дошло до того, что любыми путями из компаний налоги вымогают, такой вот «выворот коррупции». Типа, все ваши контрагенты «помойки», которые деньги отмывают, поэтому «дай денег, ну хоть 100 тыс. заплати НДС, а не то придем к тебе с комплексной проверкой и убьем твою компанию». А так проверки СРО, трудовых инспекций, фондов, камеральные проверки налоговой и письма счастья (это когда тебе пишут каждый месяц раз по 20, что у тебя чего-то налогов становится маловато, и ну-ка быстро вам требуется исправиться, а не то…), проверки пожарных, прокуратуры и следственного комитета, и т.д и т.п.

Так и представляю себе лицо премьера: «Денег нет, но Вы тут держитесь…».

P.S. Тема сегодняшней ситуации в экономике, её правил, взаимоотношений предпринимателя и трудящихся, волнует практически каждого. А потому мы ждём ваших писем и статей.

Источник: nstarikov.ru