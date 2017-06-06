Пора избавляться от “эффективных менеджеров”

Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг конкурентоспособности крупных экономик за 2017 г. По их оценкам, лидерами стали Гонконг, Швейцария и Сингапур. Несмотря на то, что отдельный район Китая – Гонконг – лидер списка, однако в целом КНР оказалась на 18 месте, поднявшись на 7 позиций с прошлого года. Другой “экономический монстр” – США – потеряли лидерство с 2016 г. и опустились на четвертое место. Что касается России, то в 2017 г. она занимает 46 место из 63 возможных, потеряв две позиции в рейтинге. Самые неконкурентоспособные экономики, по мнению авторов работы, на Украине, в Бразилии, Монголии и Венесуэле.

Вероятно, низкая строчка у РФ в зарубежном списке послужит поводом для критики с разных сторон, в том числе и от лагеря либералов. Однако этот рейтинг, наоборот, может послужить поводом для критики как раз либералов, так как составлен по принципу “перевернутого бинокля” – об этом рассказал в интервью Накануне.RU политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.

Вопрос: Почему, на Ваш взгляд, США покинули тройку лидеров рейтинга, Китай, считаясь до сих пор локомотивом мировой экономики, не поднялся выше 18 места, а Россия спускается ниже?

Анатолий Вассерман: Насколько я могу судить просто по названию организации, выпустившей этот рейтинг, эффективными там считаются не те экономики, что доказывают свою способность к самостоятельному развитию, а те, которые доказывают свою готовность подчиняться так называемым “эффективным менеджерам”.

“Эффективным менеджером” сейчас велено называть человека, способного “распилить” большую, сложную работоспособную структуру на кусочки достаточно мелкие, чтобы хоть один из этих кусочков уместился в голове этого самого “эффективного менеджера”. Причем ему при этом абсолютно все равно, сохранится ли работоспособность прооперированной таким образом структуры.

И именно поэтому в рейтинге занимают высшие места именно те страны, где работоспособность экономики как единого целого, мягко говоря, далека от идеала.

Вопрос: Поэтому и Гонконг стоит выше континентального Китая?

Анатолий Вассерман: Да, ибо континентальный Китай занимается реальным производством и, естественно, не соответствует требованиям “эффективных менеджеров”, тогда как Гонконг много лет развивался как исключительно финансовый центр. И тамошними статистическими манипуляциями можно доказать даже то, что эти самые “эффективные менеджеры” действительно эффективны.

Вопрос: По этой логике получается, что и американская экономика начала двигаться в сторону укрепления?

Анатолий Вассерман: Поэтому Соединенные Государства Америки (СГА) снизили рейтинг – после того, как страну возглавил человек, намеренный восстановить собственное производство, а не ограничиваться все теми же финансовыми играми. То есть этот рейтинг — это классический пример “перевернутого бинокля”, где реальные достижения изо всех сил преуменьшаются, а на их место выдвигается явные провалы.

Вопрос: После прихода Трампа сложилось впечатление, что Китай занимает место Америки в деле глобализации? Или это только кажущееся противостояние?

Анатолий Вассерман: Дело в том, что Китай сейчас публично противостоит призыву Трампа к созданию самостоятельной внутриамериканской экономики просто потому, что в самом Китае основным двигателем экономики уже много лет служит экспорт в Соединенные Государства Америки продукта, разработанного опять же в СГА. Трамп предлагает ввести запретительные пошлины на ввоз товаров, разработанных в Соединенных Государствах, но производимых в других местах. Естественно, Китаю это невыгодно, поэтому он сейчас, по крайней мере, в своей риторике поддерживает противников Трампа. Ну а все те же “эффективные менеджеры” – естественно, крайне жесткие противники Трампа, поэтому считают своими союзниками тех, кто выступают против Трампа по какой бы то ни было причине.

Вопрос: Китаю также часто приписывают первые места в экономических рейтингах в связи с дешевой рабочей силой, но по недавним исследованиям, например, средняя зарплата китайцев превысила почти на треть среднюю зарплату в России. Чем это можно объяснить?

Анатолий Вассерман: За то время, пока в Китае была сверхдешевая рабочая сила, он сумел перетащить к себе значительную часть массовых производств со всего мира, он сумел привязать к себе значительную часть торгово-промышленных структур всего мира – и теперь опирается на уже сложившиеся и накатанные связи. Кроме того, Китай использует некоторую долю накопленных таким образом возможностей для того, чтобы создавать дочерние производства по соседству в тех краях, где рабочая сила все еще дешевая.

И сейчас, по сути, Китай компенсирует подорожание своей рабочей силы выведением многих производств в тот же Вьетнам или в Камбоджу. Вот и получается, что для Китая утрата возможностей конкурировать на рынке дешевой рабочей силы уже компенсируется другими возможностями, полученными благодаря кратковременной его монополии на рынке дешевой рабочей силы. Китай вовремя разобрался в том, как в дальнейшем использовать эти возможности.

Кроме того, многолетним копированием западных разработок Китай обрел некоторые собственные возможности проектирования. Пока, конечно, еще далеко не “с нуля”, а только на основе готовых прототипов, но этих прототипов уже хватает для покрытия некоторых рынков. Поэтому Китай сейчас уже не только копировщик, но до некоторой степени и разработчик. Конечно, при этом “эффективнее менеджеры” отродясь не бывали ни хорошими копировщиками, ни тем более хорошими разработчиками.

Вопрос: В России при этом тоже сильный блок “эффективных менеджеров”, но рейтинг все равно упал – что это значит?

Анатолий Вассерман: О российских “эффективных менеджерах” я отзываюсь очень часто и не очень цензурно. И, например, то, что происходит на Петербургском экономическом форуме, – это, с моей точки зрения, как раз очень наглядный пример того, в какой мере “эффективный менеджмент” враждебен интересам страны. Например, Кудрин публично заявляет, что нам не нужны государственные компании в нефтяной отрасли – то есть фактически призывает обрубить один из основных источников дохода государственного бюджета. Ведь ни для кого (кроме, возможно, Кудрина) не секрет, что частная компания уклоняется от уплаты налогов и от распределения дивидендов между акционерами гораздо активней государственной. И значительная часть нынешних доходов российского государственного бюджета формируется как раз усилиями государственных нефтяных компаний.

Ну, если он этого не знает, то он доказывает тем самым, что утратил способность отслеживать положение дел в стране, и все его предложения можно считать бессодержательными. А если он это знает, тогда получается, что он сознательно пытается лишить государство одного из ключевых источников дохода. И многие другие участники этого самого форума точно так же регулярно и выразительно являют свою профессиональную непригодность к руководству страной. Поэтому те, кого называют “эффективными менеджерами” в Российской Федерации, – это люди в лучшем случае бесполезные, а чаще всего вредные для страны и народа.

Вопрос: По логике “перевернутого бинокля” получается, что даже хорошо, что рейтинг России опустился до 46 места? Это значит, что мы отворачиваемся от “эффективных менеджеров”?

Анатолий Вассерман: Да, очень похоже на это. И я действительно в высшей степени надеюсь, что Российская Федерация отворачивается от тех, кто называет себя “эффективными менеджерами”, и очень надеюсь, что этот процесс будет ускоряться по мере того, как будет возрастать потребность нашей страны в реальном развитии.

Источник – http://www.nakanune.ru/

Источник: vassermans.ru