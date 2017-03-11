Государственный переворот 26 июня 1953 года (ч. 4-1)



Многие считают, что именно Берия должен был стать преемником Сталина, но такие мнение проистекают из непонимания тандемного характера управления и разграничения функционала между Сталиными и Берия. Ему не было нужды становиться формально единоличным лидером, как не было нужды Сталину в 1934—1941 годах занимать формальный пост лидера СССР. Им был Молотов, Сталин же был одним из секретарей ЦК, но фактически именно Сталин к 1938 году взял в руки процесс определения целей развития. Берия же выполнял задачи претворения поставленных целей в жизнь по наиболее важным направлениям.

В какой-то мере И.В. Сталин видел смену себе в П.К. Пономаренко, как это не удивит многих. Известно, что Сталин, в отличие от Ленина, не сумел открыто оставить себе замены. Правда, председателя Госплана СССР Николая Вознесенского Сталин имел неосторожность назвать своим преемником. В итоге этого преемника ещё при жизни вождя устранили. Официальным днём его казни стало 1 октября 1950 г. Сталин не хотел верить в грязь, с которой смешивали Вознесенского «соратники». Преподаватель истории на экономическом факультете МГУ А. Кузьмич, работавшая в партийном архиве, рассказывала, что сама видела папку, на которой Сталин, когда ему дали дело Н. А. Вознесенского, написал:

ещё три месяца после приговора продержали в тюрьме. А в декабре 1950 г. по чьей-то команде… в лёгкой одежде повезли в грузовой машине в Москву. Дорогой Вознесенский то ли замёрз, то ли его застрелили…

Похожую версию обнародовал и сын Маленкова Андрей, услышавший её от отца:

Однажды Сталин спросил: «Вознесенский отправлен на Урал? Позаботьтесь, чтобы ему дали хорошую работу». Тогда отец сообщил Сталину, что Вознесенского отправили на Урал в холодном вагоне без зимней одежды и он замёрз в пути.

Сталин ценил Вознесенского как специалиста, но изложенные в «Деле о работниках Госплана» факты действительно имели место. Другой вопрос: насколько сам председатель Госплана Николай Вознесенский был виновен в том, что с 1944 по 1948 г. из сейфов его ведомства пропали 236 секретных документов? Или в том, что одним отраслям народного хозяйства «по дружбе» занижали, а соперникам искусственно завышали планы производства?

По воспоминаниям современников, Сталин ещё долго говорил: «Загубили мы Вознесенского. Загубили!» Остаётся только гадать, кто именно выкрал из сейфов сталинского преемника сверхсекретные документы о политике и экономике Кремля.





Сейчас всё активнее обсуждается версия, будто новым преемником Сталина был выбран Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Подтверждает это предположение бывший председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, который в бытность заведующим общим отделом и секретарём ЦК КПСС мог получить на этот счёт прямое свидетельство от официальных лиц:

В ЦК от людей, которых назвать публично я не могу, но чья честность у меня не вызывает сомнений, мне довелось слышать следующее. За несколько дней до смерти Сталина с его ведома была подготовлена записка с предложением о назначении Председателем Совета Министров СССР Пономаренко П.К. вместо настаивавшего на своей отставке Сталина, в виду надвигавшейся на него старости, о чём он официально поднимал вопрос на октябрьском Пленуме ЦК КПСС (т. е. за 4,5 месяца до смерти — прим.ИАЦ). Этот проект был уже завизирован почти всеми первыми лицами за исключением Берии, Маленкова, Хрущёва и Булганина. Весной 1953 г. обсудить проект Постановления предполагалось на заседании Президиума ЦК КПСС (которое, по официальным данным, должно было состояться 2 марта — прим. ИАЦ). Однако неожиданная смертельная болезнь Сталина (за день до Президиума — прим. ИАЦ) не позволила рассмотреть записку, а после кончины вождя, естественно, этот проект был отодвинут теми, в чьи руки перешла власть. С приходом к партийной власти Хрущёва этот документ исчез…

(http://www.aif.ru/society/history/15351).

И тут следует обратиться к материалам октябрьского Пленума 1952 года, поскольку Иосиф Виссарионович неоднократно просил освободить его от занимаемой должности Генерального секретаря и Председателя Совета Министров. На том Пленуме — последний раз и при том в необычном контексте.

Прежде чем перейдём к документу, следует задаться вопросом о том, а кем бы он стал для государства Сталин, если бы его просьбу удовлетворили и он не умер бы в марте? Скорее всего нечто вроде Аятоллы Хомейни — духовным лидером Советского Союза, с мнением которого бы считались.



Возможно, такое его положение создало бы в СССР тенденцию формирования некого института Старейшин, с которыми советуются руководители государства. Если бы такой институт или Совет Старейшин носил бы неформальный характер, то это защищало бы его от дураков, поскольку право стать таким духовным лидером нужно было заслужить в деле, а то кто будет советоваться с неудачником?





Последний раз Сталин попросил снять его с высших государственных должностей 16 октября 1952 года на пленуме ЦК КПСС. Проведём его короткую, но очень ёмкую речь полностью, сопроводив нашими комментариями:

Итак, мы провели съезд партии. Он прошёл хорошо, и многим может показаться, что у нас существует полное единство. Однако у нас нет такого единства. Некоторые выражают несогласие с нашими решениями.

Стоит вспомнить слова Ленина из «Заявления редакции «Искры» (1900): «Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться». Смысл выражения: объединение будет прочным только тогда, когда его участниками станут люди с общими целями и интересами. Для этого нужно «размежеваться» с теми, кто не отвечает этому условию и не может быть участником этого объединения. То есть Сталин заявил о наличии групп с различными интересами. Какими? На это указывают его дальнейшие слова.

Говорят: для чего мы значительно расширили состав ЦК? Но разве не ясно, что в ЦК потребовалось влить новые силы? Мы, старики, все перемрём, но нужно подумать, кому, в чьи руки вручим эстафету нашего великого дела. Кто её понесет вперёд? Для этого нужны более молодые, преданные люди, политические деятели. А что значит вырастить политического, государственного деятеля? Для этого нужны большие усилия. Потребуется десять, нет, все пятнадцать лет, чтобы воспитать государственного деятеля.

Но одного желания для этого мало. Воспитать идейно стойких государственных деятелей можно только на практических делах, на повседневной работе по осуществлению генеральной линии партии, по преодолению сопротивления всякого рода враждебных оппортунистических элементов, стремящихся затормозить и сорвать дело строительства социализма. И политическим деятелям ленинского опыта, воспитанным нашей партией, предстоит в борьбе сломить эти враждебные попытки и добиться полного успеха в осуществлении наших великих целей.

Очень значимые слова, указывающие, что среди партийцев есть те, кому нужен не социализм, а что-то иное. Что? — показала свершившаяся история развала СССР (http://inance.ru/2014/12/raspad-cccp/). Если Хрущёв в дальнейшем сделал номенклатуру по сути новым эксплуататорским классом, свернул планомерную политику снижения цен, уничтожил частный рыночный сектор экономики, сосредоточив в руках партийных бонз все крупные промышленные предприятия, которые в ходе Приватизации 1990-ых перешли «по наследству» сынкам и внучкам этих красных директоров, то были ли у него и его окружения такие, пусть подспудные желания барствовать в 1952 году? Были. Что подтверждают слова Ф.И. Чуева:

Конечно, я (Молотов) бы сказал, он (Сталин) ему (Ворошилову) не вполне доверял. Почему? Ну, все мы, конечно, такие слабости имели — барствовать. Приучили — это нельзя отрицать. Всё у нас готовое, всё обеспечено. Вот он начинал барствовать. (Ф.И.Чуев, «Молотов: полудержавный властелин»)

Собственно это и понимал видимо Сталин, говоря об элементах партии, «стремящихся затормозить и сорвать дело строительства социализма», особенно существенным это становится потому, что далее в своей речи Сталин затрагивает высших руководителей партии — Молотова и Микояна.

Не ясно ли, что нам надо поднимать роль партии, её партийных комитетов? Можно ли забывать об улучшении работы партии в массах, чему учил Ленин? Всё это требует притока молодых, свежих сил в ЦК — руководящий штаб нашей партии. Так мы и поступили, следуя указаниям Ленина. Вот почему мы расширили состав ЦК. Да и сама партия намного выросла.

Это обновление ЦК и партии по сути было аналогично «Ленинскому призыву» в партию в 1924 году, в результате которого в партию пришло много представителей простого народа, на кого и опёрся Сталин в деле размежевания с троцкизмом и политического разгрома троцкистов. Нечто подобное назревало и в 1952 году. Причём процесс уже был начат.

Спрашивают, почему мы освободили от важных постов министров видных партийных и государственных деятелей. Что можно сказать на этот счет? Мы освободили от обязанностей министров Молотова, Кагановича, Ворошилова и других и заменили их новыми работниками. Почему? На каком основании? Работа министра — это мужицкая работа.



Она требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. Вот почему мы освободили некоторых заслуженных товарищей от занимаемых постов и назначили на их место новых, более квалифицированных, инициативных работников. Они молодые люди, полны сил и энергии. Мы их должны поддержать в ответственной работе.

Что же касается самих видных политических и государственных деятелей, то они так и остаются видными политическими и государственными деятелями. Мы их перевели на работу заместителями председателя Совета Министров. Так что я даже не знаю, сколько у меня теперь заместителей.

Выделенное — значимо. Первое как раз и указывает на желания партократов сохранить создавшееся положение, которое не устраивало Сталина, написавшего работу «Экономические проблемы социализма в СССР», которая была выпущена перед XIX съездом в виде брошюры, а также по частям напечатана за несколько дней до съезда в газете «Правда».



Как известно, в этой работе И.В. Сталин подписал смертный приговор марксистской политэкономии, указав на необходимость уйти от таких понятий, как «необходимое» и «прибавочное время», «необходимый» и «прибавочный продукт», без которых вся политэкономия марксизма разваливалась. По сути эта работа и будущий учебник экономики и должны были стать повесткой съезда. Отчасти так это и было, но уровень понимания партократами этих вопросов совершенно не удовлетворил Сталина.

Из воспоминаний Т.Д. Шепилова:

Впервые за тридцатилетний период Отчётный доклад ЦК делал не Сталин. Сославшись на то, что ему по состоянию здоровья не осилить такого доклада, Сталин с согласия всего Политбюро ЦК возложил доклад на Г.М. Маленкова. … за несколько дней до съезда в «Правде» были опубликованы все работы Сталина, составившие … его последнюю книгу «Экономические проблемы социализма в СССР». Этим актом как бы давалось понять, что не политический отчет ЦК, а новая работа Сталина должна быть положена в основу обсуждения на съезде. Фактически так и получилось. … В течение всего многочасового доклада Г. Маленкова он [Сталин — прим. ИАЦ] безучастно и почти без движения смотрел в пространство. Маленков гнал свой доклад в невероятно быстром темпе, время от времени искоса поглядывая на Сталина, как умная лошадь на своего старого седока.







Кстати, очень характерное замечание о поведении Маленкова, что объясняет его действия в будущих ситуациях, и особенно 26 июня 1953 года. Но продолжим цитирование доклада Сталина.

Нельзя не коснуться неправильного поведения некоторых видных политических деятелей, если мы говорим о единстве в наших делах. Я имею в виду товарищей Молотова и Микояна.

Молотов — преданный нашему делу человек. Позови, и, не сомневаюсь, он, не колеблясь, отдаст жизнь за партию. Но нельзя пройти мимо его недостойных поступков. Товарищ Молотов, наш министр иностранных дел, находясь под «шартрезом» на дипломатическом приёме, дал согласие английскому послу издавать в нашей стране буржуазные газеты и журналы.



Почему? На каком основании потребовалось давать такое согласие? Разве не ясно, что буржуазия — наш классовый враг и распространять буржуазную печать среди советских людей — это, кроме вреда, ничего не принесёт.



Такой неверный шаг, если его допустить, будет оказывать вредное, отрицательное влияние на умы и мировоззрение советских людей, приведет к ослаблению нашей, коммунистической идеологии и усилению идеологии буржуазной. Это первая политическая ошибка товарища Молотова.

А чего стоит предложение товарища Молотова передать Крым евреям? Это — грубая ошибка товарища Молотова. Для чего это ему потребовалось? Как это можно допустить? На каком основании товарищ Молотов высказал такое предложение? У нас есть Еврейская автономия — Биробиджан. Разве этого недостаточно? Пусть развивается эта республика. А товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советский Крым. Это — вторая политическая ошибка товарища Молотова. Товарищ Молотов неправильно ведёт себя как член Политбюро. И мы категорически отклонили его надуманные предложения.

Товарищ Молотов так сильно уважает свою супругу, что не успеем мы принять решение Политбюро по тому или иному важному политическому вопросу, как это быстро становится известным товарищу Жемчужиной. Получается, будто какая-то невидимая нить соединяет Политбюро с супругой Молотова, Жемчужиной, и её друзьями. А её окружают друзья, которым нельзя доверять. Ясно, что такое поведение члена Политбюро недопустимо.

Зачем нужна была «порка» Молотова?

Такой прилюдный наезд на Молотова решал несколько задач.



Во-первых, это показывало остальным, особенно новым членам ЦК и кандидатам, что «неприкосновенных» нет. Сталин тем самым показывал новичкам определённую этику взаимоотношений, не допускающую кумовства.

Во-вторых, указание именно на эти огрехи Молотова (их больше, поскольку ошибки есть у каждого руководителя) также значимо. Первое указывает на то, что верхушка партии в общем-то уже практически оформилась как «новые баре» и нравственно-психологически готова к отходу от социализма и переходу в капитализм, поскольку не понимает мощности воздействия информационных средств ведения войны, нацеленных на изменение мировоззрения людей.



Это убедительно показал и «Карибский кризис», когда во главу угла ставилась сила и угроза её применения, а также «хрущёвская оттепель», подготовившая почву для формирования в последующем движения диссидентов и для развала СССР.



В-третьих, увязывание вопроса о передаче евреям Крыма и жены Молотова, также не случайно. Жена Молотова — Жемчужина Полина Семеновна (настоящие имя и фамилия — Перл Семеновна Карповская) родилась 27.2.1897.



С 1942 активно работала в Еврейском антифашистском комитете (ЕАК). В начале 1948 ЕАК был разогнан, а в мае 1948 Жемчужина выведена в резерв Министерства лёгкой промышленности РСФСР. 29.01.1949 арестована и обвинена в том, что «на протяжении ряда лет находилась в преступной связи с еврейскими националистами», а через два месяца её муж был освобождён от должности министра иностранных дел и потерял большую часть своего влияния. 29.12.1949 Особым совещанием при МГБ СССР приговорена к 5 годам ссылки в Кустанайскую область.



В январе 1953, при подготовке к новому открытому процессу, арестована в ссылке и переведена в Москву. Сразу же после смерти Сталина, когда её муж вновь занял руководящие позиции в стране, была освобождена по приказу Л.П.Берии и реабилитирована.

Жена Молотова — яркий образчик так называемого «института еврейских жён», алгоритма шпионажа, применявшегося в том числе всеми разведками мира — подложить женщину к тому или иному деятелю и получать через неё необходимую информацию или влиять на поведение «деятеля».



Подробно мы писали об этом в статье «Как уничтожить противника его же руками» (http://inance.ru/2015/03/purim/). Связывание вопроса еврейской жены с претензиями евреев к Крыму — это указание для тех, кто поймёт: «Присмотритесь к своему окружению, нет ли рядом с вами такой жены, способной влиять на вас». Сталин таким образом, на наглядном примере учил новичков не подпадать под влияние сторонних сил через «женскую силу».



Вопрос самого Крыма, силы стоящие за теми евреями, видимо решили, когда Хрущёв незаконно его присоединил к Украине, заложив таким образом бомбу замедленного действия, разрядить которую удалось только в 2014 году.

Теперь о товарище Микояне. Он, видите ли, возражает против повышения сельхозналога на крестьян. Кто он, наш Анастас Микоян? Что ему тут не ясно?

Мужик — наш должник. С крестьянами у нас крепкий союз. Мы закрепили за колхозами навечно землю. Они должны отдавать положенный долг государству. Поэтому нельзя согласиться с позицией товарища Микояна.

Как можно охарактеризовать Анастаса Микояна?







В 1920-е годы Микоян занимал умеренную политическую линию, которая выразилась во время его пребывания на Северном Кавказе в его политике в отношении к казачеству, а по отношению к крестьянству занимал чуть ли не правую позицию, предлагая бороться с кризисом хлебозаготовок не чрезвычайными мерами, а расширением поставок в деревню промышленной продукции.

Микоян возглавлял комиссию по обвинению в контрреволюционной деятельности видных членов партии. Он, в частности, вместе с Ежовым был докладчиком на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) по делу Бухарина (1937 год). Именно Микоян выступал от имени Политбюро ЦК ВКП(б) на торжественном активе НКВД, посвящённом 20-летию органов ВЧК-ГПУ-НКВД. После восхваления деятельности Ежова, оправдания массовых репрессий Микоян закончил свой доклад словами: «Славно поработало НКВД за это время!», — имея в виду 1937 год.

После смерти Сталина Микоян вновь был назначен на посты заместителя председателя Совета министров и министра внутренней и внешней торговли (с сентября 1953 года — и министра торговли).

В острых вопросах Микоян, как всегда, занимал уклончивую позицию: так, во время обсуждения судьбы Берия он согласился со всеми обвинениями, но в то же время выразил надежду, что Берия «учтёт критику». Аналогичная позиция была у него поначалу и относительно разоблачения Иосифа Сталина: когда на заседании Президиума ЦК перед XX съездом в 1956 году Хрущёв предложил обсудить вопрос об осуждении действий Сталина, Микоян не высказался ни за, ни против.



В конечном итоге поддержал Хрущёва в осуждении Сталина. На пленуме ЦК 1957 года твёрдо поддержал Хрущёва против антипартийной группы, чем обеспечил себе новый взлёт партийной карьеры.

Имя Анастаса Микояна связано с подавлением антикоммунистических выступлений в Польше и Венгрии в 1956 году (единственный член Политбюро, высказавший особое мнение — «сомнение относительно ввода войск», наведения порядка собственными силами венгров, попытку разрешения ситуации политическими мерами, оба раза на голосовании Пленума ЦК Микоян голосовал против).

В 1962 г. А. Микоян вместе с Ф. Козловым находился в городе Новочеркасске во время новочеркасскского расстрела людей на улицах города снайперами и пулемётчиками госбезопасности, за что несёт прямую ответственность как член Политбюро ЦК КПСС (об этом читайте http://inance.ru/2015/06/fashizaciya-sss r/). Сам Микоян в своих мемуарах, впрочем, всю вину за расстрел возлагал на Козлова, утверждая, что сам он сразу увидел справедливость требований рабочих и пытался мирно разрешить конфликт.

Наряду с этим он внёс вклад в разрядку «Карибского кризиса» 1962 г., порождённого Н.С. Хрущёвым, судя по всему «не сдуру», а целенаправленно — в русле некоего неотроцкистского сценария мировой революции. Приведём и один из анекдотов про Микояна советской эпохи:

Как-то раз Микоян пошёл в гости. И пока он был в гостях, погода изменилась, и начался ливень. Микоян собирается уходить, а хозяева ему предлагают зонтик. Он в ответ: «Спасибо, не надо — я так: между струй пройду…»

Другая характеристика Микояна: