Государственный переворот 1953 года и его прикрытие на XX съезде (ч.1)

Наше общество — если говорить о публичной политике и политической аналитике — за пятьдесят лет прошло путь от идолопоклонства перед Сталиным до порицания всего, что им было сделано: и как человеком, жившим среди себе подобных, и как государственным деятелем, от мысли, слова и подписи которого зависели судьбы миллионов других людей в разных странах мира в нескольких поколениях.



Но Сталин не забылся, как того желали и желают многие. Не забылся вследствие того, что вся политическая реальность СССР и СНГ заставляет вспомнить и о нём лично, и о том деле, которому он служил; заставляет вспомнить под давлением заурядных каждодневных жизненных обстоятельств: попробовал бы кто при нём не заплатить вовремя пенсии или зарплату; попробовал бы кто при нём на наворованные деньги купить лимузин или построить особняк; попробовал бы кто при нём сеять вражду и разжигать войну между народами СССР; попробовал бы кто при нём в СССР проводить политику в интересах зарубежных правительств и международных мафий; попробовал бы кто при нём шантажировать СССР кредитом или оружием иного рода; попробовал бы кто при нём…

Прошедший срок даёт возможность обратиться к последствиям самого доклада, попытаться определить его подлинную роль в тех процессах, которые в конечном итоге привели к развалу Советского Союза. Это тем более актуально, что доклад не только не утратил своего политического значения, но, напротив, остаётся активным фактором современной идеологической борьбы.



Не случайно его полный текст был рассекречен и опубликован лишь в 1989 году. Анализ доклада Хрущева на XX съезде партии убеждает, что в нём представлена искажённая картина деятельности партии и Сталина, не вскрыты условия, в которых она проходила, их влияние на принимавшиеся решения.

До сих пор вокруг истории доклада Хрущёва в феврале 1956 г. вызывают многочисленные дискуссии среди историков. Известно, что стенограммы его выступления не велось.



Сам доклад был зачитан уже после окончания основной работы ХХ съезда, когда Хрущева переизбрали секретарем партии. То есть снять его с высшего поста было в ближайшее время невозможно. На закрытое заседание не пригласили иностранных гостей.



За время выступления никто из присутствующих не проронил ни слова. По свидетельству очевидцев стояла такая тишина, что слышно было, как пролетает муха. Никаких прений по докладу не открывали. Несмотря на такую «секретность» сразу же после ХХ съезда с информацией об основных тезисах выступления Хрущева делегаты выступали на заводах, в райкомах и обкомах партии.



Практически сразу о докладе и его содержании стало известно и за границей. Как же готовился доклад? Почему Хрущев пошёл на такой шаг как «разоблачение культа личности Сталина»? Выделим основные моменты в истории этого события.



МАРКСИСТ ИЛИ БОЛЬШЕВИК?

Большинство публикаций о Сталине далеки от того, чтобы лучше подумать и постараться понять суть того дела, которому он служил.



Они гальванизируют культовые мифы прошлого о Сталине, характеризуя его то как верного марксиста — продолжателя дела Маркса, Энгельса, Ленина; то как фашиста, прикрывшего идеалами коммунизма, политику построения безраздельной личной диктатуры; то как-то иначе: в зависимости от того, насколько автор публикации сам силён в знании фактов истории и насколько дееспособен в реальной политике, как деятельности по планированию и осуществлению ещё только предстоящей истории.

И большинство писателей и читателей публикаций на эту тему, не задаются вопросами:



марксизм и коммунизм это одно и то же, существующее под разными именами?



а если это не одно и то же, то в чем разница и что чему предшествовало?



коммунист и член РСДРП-РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б)-КПСС-КПРФ/Р КРП это одно и то же, либо были и есть настоящие коммунисты вне официально коммунистической партии, а в партии, и особенно в её руководстве, были и есть настоящие антикоммунисты, что и объясняет промежуточные итоги (1991 г.) в деле коммунистического строительства в СССР?

КРП это одно и то же, либо были и есть настоящие коммунисты вне официально коммунистической партии, а в партии, и особенно в её руководстве, были и есть настоящие антикоммунисты, что и объясняет промежуточные итоги (1991 г.) в деле коммунистического строительства в СССР?

большевизм — это русская разновидность марксизма и партийная принадлежность либо это нечто русское, что существовало до марксизма, существовало в российском марксизме, как-то существует ныне и будет существовать и впредь?



Хотя авторы публикаций о Сталине эти вопросы прямо не ставят, но каждый из них какие-то ответы на них подразумевает. И в зависимости от того, что каждый из авторов подразумевает у него получается либо то, либо иное видение и понимание личности И.В. Сталина и его роли в исторической эпохе. Это касается всех его биографов, начиная от выдающегося марксиста Л.Д. Бронштейна (Троцкого) и кончая заурядными политработниками Д. Волкогоновым, и Р. Косолаповым. Поэтому прежде всего мы определимся в ответах на эти вопросы.

Марксизм и коммунизм это не одно и то же. Эти слова стали синонимами благодаря специфике краткосрочной эпохи с середины XIX века по середину ХХ.



Что такое коммунизм?

Коммунизм в переводе с латыни на русский язык — общинность, общность; кроме того в латинском языке это слово однокоренное с «коммуникацией», т.е. со связью, в том числе и с информационной связью между людьми, что по-русски именуется «со-ВЕСТЬ». Иначе говоря, коммунизм — общность людей на основе совести: всё остальное в коммунизме — следствие единства совести у разных лиц.

Приверженность коммунизму подразумевает согласие с тем, что далеко не всё, что связано с жизнью человека и общества, может находиться в безраздельной личной (частной) собственности кого-либо; многое может быть в коллективной собственности и, будучи достоянием каждого, оно не может быть исключительным достоянием никого из них персонально.

Хотя общий смысл этого положения ясен, но в практике жизни разногласия между коммунистами возникают при составлении перечня того, что может быть в личной (частной — персональной или корпоративной) собственности, а что может быть исключительно в общественной.



Подразумевается, что если в обществе господствует право коллективной собственности, то в обществе исключается тем самым зависимость большинства от меньшинства, стяжавшего в личную (частную) собственность достояние, как данное природой, так и созданное в общественном объединении труда.



Коммунизм, как идеал, к которому должно стремиться человечество в своём развитии, пропагандируется издревле, и история знает попытки его осуществления как на принципах организации общественной жизни государством (инки), так и в сообществе единомышленников, ведущих жизнь в соответствии с принципами коммунизма, в обществе, где государство поддерживает право частной собственности (ессеи в древней Иудее) на всё без исключения.



Что такое марксизм?

Марксизм — это наименование мировоззренческой системы и проистекающего из неё понимания законов развития общества и его перспектив, данное по имени одного из основоположников.

Марксизм представлялся как научная теория построения коммунистического общества на основе использования законов общественно-исторического развития, якобы открытых его основоположниками, что и привело к отождествлению в сознании многих коммунизма и марксизма.



При этом почему-то не коммунистов называют марксистами, а марксистов называют коммунистами, что неверно по сути, если даже исходить из существа «научных» теорий марксизма, способных быть только ширмой для прикрытия далеко идущего политического аферизма и лицемерия, но не научной основой политики построения коммунистического общества, а равно и какой-либо иной политики.



Что такое большевизм?

Большевизм, как учит история КПСС, возник в 1903 г. на II съезде РСДРП. Как утверждали его противники, большевики до 1917 г. никогда не представляли собой действительного большинства членов партии.



Но, как заявляли сами большевики, именно они выражали в политике стратегические интересы трудового большинства населения страны, вследствие чего только они и имели право именоваться большевиками.

Насколько последнее утверждение соответствует действительности, — это вопрос многогранный, поскольку и само трудовое большинство может ложно понимать свои долговременные интересы, и те, кто заявляет о своей такого рода роли в политике, могут быть не только в заблуждении, но и нагло лицемерить, прикрывая своекорыстие якобы защитой интересов трудового большинства.

Но наряду с трудовым большинством, которое считает нормальной жизнью жизнь в созидательном труде, есть ещё и меньшинство, которое считает для себя нормальным пожинать там, где пахали и сеяли другие, и видит в этом свое призвание.



В доведённом до предела случае оно отказывается от эпизодической жатвы там, где сеяли другие, и настаивает на своем системообразующем праве организовать других на пахоту, сев и жатву, узурпируя при этом и право на «честное» распределение «урожая».

Распределение же это меньшинство осуществляет по пропорциям куда худшим, нежели пиратские: у большинства пиратов нормой было по две доли выделять капитану и штурману, все же остальные работники ножа и абордажного топора получали по одной доле (http://ciwar.ru/novoe-vremya/piraty-1660-1 730/piratskie-zakony/).

Представители же правящих «элит» на протяжении всей истории не ограничиваются в своем потреблении хотя бы двукратным превышением доли простого труженика от совокупного продукта, произведённого в общественном объединении труда, будь она в натуральном (иметь в своем распоряжении труд и тела тысяч душ крепостных православные «христиане» не считали зазорным) или в стоимостном выражении (кратность отношения прямых и косвенных расходов по обеспечению семьи из состава «элиты» и семьи из состава простонародья).



Мы предлагаем сравнивать расходы на обеспечение, на содержание, поскольку именно это отражает реальное положение дел в обществе. Ну какой толк от прямого сравнения зарплаты президента России с зарплатой токаря? Ведь в содержании семьи президента участвует и государственный бюджет, а в содержании семьи токаря нет. Анализ же расходов на содержание семьи во всякой социальной группе обязывает учесть не только расходы из её собственных доходов и накоплений, но и расходы сторонних физических и юридических лиц.

Мировоззрение большевизма отрицает право на монопольно высокие цены, в том числе и на продукт управленческого труда, в чём бы эти цены ни выражались в конкретных исторических условиях. Это противники большевизма называют «уравниловкой» и совершенно справедливо указывают на то, что при господстве уравниловки для большинства тружеников исчезает стимул к труду и профессиональному совершенствованию. Это действительно так: по отношению к уравниловке.



Но большевизм не призывает к уравниловке, а настаивает на том, чтобы кратность отношения «максимальные доходы»/«минимальные доходы» была достаточной для стимулирования труда и профессионального совершенствования, исключая как системообразующий фактор общественной в целом значимости паразитизм одних на труде других.

И большевизм в этом вопросе прав. По данным «Инженерной газеты» (№ 45, 1992 г., «Не заглядывай в карман начальства») к 1980 г. соотношение зарплаты высшей администрации к среднестатистической составляло:



в США — 110 раз;



в ФРГ — 21 раз;



в Японии — 17 раз.



По качеству управления, выражающемуся в производительности труда, темпах роста производства и качестве серийной продукции, эти страны следовали в обратном порядке.



Это данные почти 20-летней давности. За прошедшее время Япония упрочила свое положение и продолжает наращивать свою значимость в мире, иена выросла по отношению к доллару вдвое. ФРГ впала в затяжной кризис вследствие скоропалительного поглощения ГДР. США, отставая от Японии и Западной Европы, пытаются удержать свое положение скупкой мозгов за рубежом и поддержанием бросовых цен на сырье и энергоносители на мировом рынке.



При этом европейский средний класс брезгует американскими автомобилями, предпочитая им более совершенные европейские, а японцы, закупая некоторые марки американских автомобилей, сразу же с причала отправляют их на заводы для полной разборки, после чего собирают их уже как надо.

Это означает, что в этих странах ошибки управления, обусловленные квалификацией управленцев, по своей тяжести пропорциональны их зарплате. На других исторических примерах также можно показать, что, чем выше уровень жизни (потребления, прежде всего) семей управленческого корпуса по отношению к среднему в обществе, — тем больше трудностей испытывает это общество по сравнению с другими, ему современными обществами, по причине низкого качества управления.

После этого, остается только разобраться в том, коммунизм — общность на основе единства совести — это объективно хорошо либо объективно плохо? большевизм это объективно хорошо либо объективно плохо? как с этим связан марксизм? в каких отношениях между собой находятся коммунизм и большевизм?

Тогда станет ясно был ли Сталин коммунистом, марксистом, большевиком и как относиться к нему лично и к тому делу, которому он служил и был верен всю свою сознательную жизнь.



В ЧЁМ ВЫРАЖАЕТСЯ ЛИКВИДАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ?

Начнём с того, что Сталин не произносил пустых речей на темы «больше социализма!», после которых степень эксплуатации простого труженика многократно повышалась и утрачивались какие-то перспективы завтрашнего дня.



Досужие субъекты могут возразить, что в действительности это было не так, что степень эксплуатации простонародья в СССР многократно возросла в 1930‑е гг. по сравнению со временами НЭПа или временами до 1917 г.; особенно возросла в деревне после коллективизации.

Но мы предложим всё же различать такие разные явления общественной жизни, как «приходилось больше работать, ограничивая свое потребление во всем» и «степень эксплуатации возросла», вследствие чего тоже приходилось больше работать, а получать меньше. Разница между этими двумя явлениями в жизни общества принципиальная. Понятной она становится только, когда обращаются к вопросу, что производится и куда оно девается.

Если степень эксплуатации возросла, то это означает, что в обществе увеличилось в сколько-то раз соотношение расходов на содержание 10 % самых богатых к расходам на содержание 10 % самых бедных. Ещё раз повторим.



Мы предлагаем сравнивать расходы на содержание, поскольку именно это отражает реальное положение дел в обществе. Анализ расходов на содержание семьи во всякой социальной группе обязывает учесть не только расходы из её собственных доходов и накоплений, но и расходы сторонних физических и юридических лиц, которые также могут идти на её содержание.

Если при увеличении кратности разрыва доходов самых богатых и самых бедных приходится больше работать, а потреблять меньше, то это значит изменилась структура валового продукта государства (ВВП): вырос объём производства товаров в расчёте на каждого из богатого меньшинства, тогда как объём производства товаров для каждого из трудящегося большинства сократился (либо упала покупательная способность трудящегося большинства и оно не может купить даже произведённое, что в дальнейшем неизбежно приведет к падению производства каких-то групп продукции).

Именно это характеризует увеличение эксплуатации одних людей в обществе другими.

Было это при Сталине? — Не было. Страна готовилась к победе в войне, поэтому работать приходилось действительно больше всем без исключения, а большинство пришлось ограничить в потреблении средствами государственной финансовой политики.

Действительно так, что в то же самое время советская партийная, государственная, хозяйственная, научно-техническая «элита» и выдающиеся деятели искусств обладали более высоким потребительским статусом, нежели простые труженики. Но причём тут якобы злонамеренность И.В.Сталина? Приведём конкретный пример, проясняющий обстоятельства возникновения советской потребительской «элиты».

Когда 8 декабря 1918 г. возобновила свою работу Академия Генерального штаба, то в честь этого события решили организовать торжественный концерт. Слушателем Академии был и будущий генерал-лейтенант Георгий Павлович Софронов (1893 — 1973). И командование Академии отправило его — ещё только будущего полководца — на квартиру уже выдающегося певца Ф.И. Шаляпина, чтобы пригласить того принять участие в концерте. Ф.И. Шаляпин запросил мешок белой муки. Академия генерального штаба не могла их выделить по бедности тех лет и торжественный концерт прошёл без участия Ф.И. Шаляпина.

Выходец из простого народа, всю жизнь мечтавший втереться в «элиту» российской империи, не пожелал принести радость будущим командирам Армии своего народа, которым предстояло защищать его Родину, её народ в будущем. Причём предстояло защищать, подчинившись суровой дисциплине и самодисциплине, не жалея ни своего здоровья, ни здоровья своих близких, ни жизни, за утрату которых невозможно воздать в земной жизни ни двумя пудами пшеничной муки, ни какими-либо деньгами.



Это не говоря уж о том, что смертный бой, к руководству и участию в котором готовились командиры, — занятие куда более общественно значимое, нежели любое выступление на сцене или иной акт художественного творчества. Объятия войны не столь ласковы как объятия муз.

Да, Ф.И. Шаляпин — выдающийся русскоязычный певец, но как человек — крохобор, а не щедрая русская душа. Большевистская революция причинила ему невосполнимую утрату: она разрушила его детско‑юношескую мечту войти в ряды наследственной российской «элиты». И разрушения этой мечты он не простил своему народу, поддержавшему большевиков.



Не простил и его армии и государству, вследствие чего в конце концов предпочёл жить и умереть вместе с прежней «элитой» в эмиграции. Таких «шаляпиных» — выдающихся и просто грамотных специалистов в своем деле, но требующих монопольно высокие цены за своё участие в общественном объединении труда — в России было много во всех отраслях.



Были такие и в производственных и непроизводственных, но общественно необходимых и значимых сферах деятельности. Хотя были и те, кто участвовал в жизни и становлении Советского союза. В сериале «Рождённая революцией» о советской милиции показан такой профессионал (http://kinozayka.net/detektivy/2165-rozh dennaya-revolyuciey-smotret-onlajn.html).



СПРАВЕДЛИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ

Теперь обратимся к книге В.И. Ленина «Государство и революция»:

… на примере Коммуны (Парижской, 1871 г. — наше пояснение при цитировании) Маркс показал, что при социализме должностные лица перестают быть «бюрократами», быть «чиновниками», перестают по мере введения, кроме выборности, ещё и сменяемости в любое время, да ещё сведения платы к среднему рабочему уровню, да ещё замены парламентских учреждений работающими (парламент — от французского «parle» — говорить, т.е. парламент — говорильня, в большинстве случаев попусту: — ИАЦ), т.е. издающими законы и проводящими их в жизнь. ( … )



Маркс … увидел в практических мерах Коммуны тот перелом, которого боятся и не хотят признать оппортунисты из-за трусости, из-за нежелания бесповоротно порвать с буржуазией…» (текст выделен нами при цитировании).

Как известно, Парижская коммуна рухнула. Одной из причин её краха было то, что квалифицированные специалисты разных отраслей общественного объединения труда, считали ниже своего достоинства отдавать свой труд Коммуне за зарплату среднего рабочего и видеть в простом рабочем своего товарища.

Они желали такой организации жизни общества, в которой могли бы получать монопольно высокую корпоративную цену за продукт своего труда, и потому не поддержали Парижскую коммуну в её начинаниях и либо сплотились как её явные деятельные противники, либо саботировали, заявляя о своей лояльности к ней.

Причём подчеркнем, что речь идёт не о различиях в зарплате между разными специалистами в той или иной отрасли общественного объединения труда, а о различии в доходах между работниками разных отраслей общественного объединения труда, вследствие чего существуют отрасли с монопольно высокими и монопольно низкими ценами на рабочую силу. Речь не идёт о ликвидации дифференциации доходов в пределах каждой из отраслей.



Разница внутри отрасли между неумехами и профессионалами должна быть, поскольку она стимулирует в каждой отрасли накопление профессионализма. Речь идёт о необходимости избавиться от межотраслевой дифференциации доходов, поскольку она стимулирует только честолюбие и паразитизм индивидуалистов.

Примерно то же самое, что привело Парижскую коммуну к краху, произошло в России после 1917 г.: хвалёная российская интеллигенция, как общественная группа в целом, не считала для себя возможным отказаться от монопольно высоких цен за производимый ею продукт в общественном объединении труда, вследствие чего очень многие выдающиеся и средние умы не поддержали советскую власть, а выступили против неё в гражданской войне.



Многие по завершении гражданской войны остались в «совдепии» просто потому, что не смогли сбежать и вынуждены были жить в ней. Но они по-прежнему оставались специалистами каждый в своем деле. И большевизм пошёл на то, чтобы ради достижения своих целей заплатить им монопольно высокую цену за их участие в общественном объединении труда.

Но значимо другое. Обеспечив относительно высокий потребительский статус разнородной по характеру её деятельности интеллигенции, к этому стандарту потребления постепенно, по мере роста экономической мощи страны, Сталин подтягивал и остальное население, в частности планомерной политикой снижения цен на продукты массового потребления.



Вследствие чего кратность отношения расходов на содержание 10 % самых богатых семей к расходам на содержание 10 % самых бедных семей снижалась. То есть степень эксплуатации большинства меньшинством неуклонно падала.

Именно в таких условиях в тридцатые годы работать приходилось действительно больше, а жить относительно бедно. Но не потому, что росла степень эксплуатации, а потому что производились новые средства производства и вооружение. Гитлер написал «Майн кампф» ещё в 1923 г.



Эта политическая программа, в которой прямо шла речь о войне Германии против России с целью её полного и необратимого порабощения, пользовалась поддержкой международного меньшевизма интернацистов (об интернацизме читайте статью «Серьёзный разговор в «День памяти воинов-интернационалистов» http://inance.ru/2015/02/internacizm-afg ana/) и деятельно проводилась в жизнь.



И было бы преступлением Советской власти против долговременных интересов народов России не подготовить страну к войне, которую международная закулиса запланировала едва ли не раньше, чем захлебнулись марксистские революции в странах Европы (в Германии, в Венгрии), из которых предполагалось раздуть мировую марксистскую революцию, к чему призывал меньшевик и сионо-интернацист Л.Д. Бронштейн (Троцкий), и что сорвал В.И. Ленин заключением Брестского мира.

Если же говорить о колхозном строе, то переход к нему от НЭПа действительно был жестоким и тяжёлым. Но разгром страны в будущей войне, запланированной международными силам, взращивавшими гитлеризм, был бы ещё более жестоким по сравнению с коллективизацией: если бы не коллективизация, давшая в короткие сроки рабочую силу промышленности, то за разгромом лета 1941 г. последовало бы германское нацистское иго.



Вступил бы в действие план «Ост», согласно которому предполагалось построить на территории СССР лагеря смерти и в кратчайшее время уничтожить в них 110 миллионов «лишнего» населения, а остальных низвести до положения говорящего рабочего скота. И топором и крестьянскими вилами от вермахта было бы не отмахаться, как во многом в 1812 г. отмахались от Наполеона.

Но уже в 1938 г. колхозный строй начал давать отдачу: на трудодни во многих рядовых, а не образцово-показательных колхозах, и на Украине, и в Поволжье, и в других регионах СССР выдавалось продукции, произведенной в коллективном хозяйстве, больше нежели могли вместить закрома крестьян, оставшиеся от времен единоличного ведения ими хозяйства.



Это вспоминают в беседах сейчас многие простые люди, жившие в то время. Рождаемость в стране устойчиво превышала смертность. Достижения культуры прошлого и возможность получить образование становились доступными всё более широким слоям общества.



Этот процесс культурного и экономического подъёма был прерван первоначально войной, и вторично приходом к партийной и государственной власти (после устранения И.В. Сталина) троцкистов: как уцелевших в репрессиях эпохи сталинизма, так и троцкистов второго поколения, которые после 1953 г. стали проводить антибольшевистскую политику.



Именно вследствие этого произведения большевика И.В. Сталина не только перестали издаваться (было прекращено даже издание Собрания его сочинений), но и то, что было издано ранее, было изъято из библиотек и попало в спецхраны.



Это лишило возможности сравнивать бессмысленные речи последующих «вождей» с программными произведениями Сталина. И привело к безыдейности СССР в 1970 — 80‑е гг., что и открыло дорогу перестройке недостроенного социализма в марионеточный капитализм.









