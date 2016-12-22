Государственный переворот на Украине (часть 1)

С захвата власти группой проамериканских марионеток и националистов в Киеве прошло уже почти 3 года. Однако юридическая оценка произошедшего на Украине до сих пор дана не была. Для тех, кто живёт в России, на Донбассе, случившееся в Киеве — государственный переворот, который был осуществлён американскими спецслужбами, и события которого грубейшим образом многократно нарушили Конституцию Украины. Разумеется, захватившие власть путчисты с такой оценкой не согласны, и те же самые события «независимые» украинские журналисты называют сегодня «революцией достоинства». С одной стороны — факты, с другой стороны — эмоции. Не хватает юридической фиксации произошедшего. Необходима юридическая оценка произошедшего. Нужно решение суда.

Именно поэтому то, что решил сделать украинский политик, правозащитник, заслуженный юрист Украины Владимир Николаевич Олейник вместе со своими коллегами, на мой взгляд, очень важно. Они подали заявление в Дорогомиловский районный суд Москвы с целью установить юридический факт государственного переворота в Украине в феврале 2014 года.

Поскольку во все времена во всех государствах государственный переворот и узурпация власти являются самым тяжким преступлением, то те, кто вверг Украину в гражданскую войну ради своих амбиций и счетов в иностранных банках, совершили преступление. Они должны понести наказание. Решение суда о том, что государственный переворот на Украине имел место — первый шаг в реальному правосудию. А то, что госпереворот в Киеве состоялся, что Конституция страны была многократно, сознательно и грубо нарушена — не остается сомнений ни у кого, кто ознакомился с материалами, с которыми Владимир Николаевич Олейник пошёл в суд. Считая важным максимальное обнародование этой информации, сегодня публикую первую часть документов и комментариев к ним. (Материал большой, поэтому поделён мной на две части).

Источник: perevorot.info

Олейник Владимир Николаевич

украинский политик, правозащитник, заслуженный юрист Украины

Дата рождения – 16 апреля 1957 года, украинец.

Место рождения – с. Бузовка, Жашковский район, Черкасской области. Гражданин Украины.

1975 — 1977 год – служба в Советской армии, ГСВГ (группа советских войск в Германии).

1977 год – водитель Бузовского АТП (первое рабочее место). 1981 год – окончил Харьковский Юридический Институт.

1991 год – окончил Одесский Институт Политологии и Социального Управления.

1982 – 1987 гг. – Председатель Приднепровского районного суда города Черкассы.

1987 – 1990 гг. – Заведующий отделом административных и торгово-финансовых органов Черкасского горкома КПУ.

1994 – 2002 гг. – Дважды был избран мэром г. Черкасс. 1998—1999 гг. – Член Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

1998 – 2000 гг. – Президент ассоциации городов Украины. 1999 г. – Кандидат в президенты Украины. Член Каневской четверки.

2006 – 2014 гг. – Народный депутат V, VI и VII созывов, первый заместитель Комитета ВР по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.

2012 – 2014 гг. – Руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины парламентской ассамблеи НАТО.

Находится в оппозиции к действующему режиму на Украине.

Хроника государственного переворота на Украине глазами гражданина и юриста

На Украине в феврале 2014 года произошла смена власти, которую многие трактуют по-разному. Одни говорят о государственном перевороте, другие о «Революции достоинства», которая якобы осуществлена в строгом соответствии с Конституцией. Европейский союз считает, что нарушений закона при смене власти на Украине не было.

Давайте попробуем разобраться в сути произошедшего, максимально отказавшись от эмоций. Руководствоваться будем официальными документами, сообщениями в СМИ и трактовать каждое событие с точки зрения права. Благо, образование и звание Заслуженного юриста Украины позволяет мне взять на себя такую ответственность и заявить:

На Украине в феврале 2014 года произошел

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

И УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ.

Изменения в Конституции Украины

Итак: 21 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла Закон № 742-VII, восстанавливающий действия отдельных положений Конституции Украины. Подписал Закон исполняющий обязанности Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

В соответствии со статьей 6 вышеуказанного Закона он вступает в силу со следующего дня после дня его опубликования.

Закон был опубликован в специальном выпуске газеты «Голос Украины» 1 марта 2014 года и вступил в силу со 2 марта 2014 года.

В свете вышеизложенного руководствуясь Конституцией разберемся, имел ли право Александр Турчинов подписывать принятый Закон. Для наглядности я составил сравнительную таблицу, которая поможет нам прояснить этот вопрос.

Сравнительная таблица



Конституция, действующая до 01.03.14 года Конституция, действующая с 02.03.14 года Статья 112. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины в соответствии со статьями 108, 109, 110, 111 настоящей Конституции исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Премьер-министра Украины. Премьер-министр Украины в период исполнения им обязанностей Президента Украины не может осуществлять полномочия, предусмотренные пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27 статьи 106 настоящей Конституции. Статья 112. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины в соответствии со статьями 108, 109, 110, 111 настоящей Конституции исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады Украины. Председатель Верховной Рады Украина в период исполнения им обязанностей Президента Украины не может осуществлять полномочия, предусмотренные пунктами 2, 6-8, 10- 13, 22, 24, 25, 27, 28 статьи 106 Конституции Украины. Статья 114. В состав Кабинета Министров Украины входят Премьер-министр Украины, Первый вице-премьер-министр, три вице-премьер-министра, министры. Премьер-министр Украины назначается Президентом Украины с согласия более половины от конституционного состава Верховной Рады Украины. Персональный состав Кабинета Министров Украины назначается Президентом Украины по представлению Премьер-министра Украины. Статья 114. В состав Кабинета Министров Украины входят Премьер- министр Украины, Первый вице- премьер-министр, вице-премьер- министры, министры. Премьер-министр Украины назначается Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины. Кандидатуру для назначения на должность Премьер-министра Украины вносит Президент Украины по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, сформированной в соответствии со статьей 83 Конституции Украины, или депутатской фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

В таблице я сравнил две редакции Конституции Украины как основного Закона страны. Одна редакция действовала до 1 марта 2014 года. Вторая – действующая со 2 марта 2014 года и по сей день. Первая закрепляла президентско-парламентскую форму правления, а вторая — парламентско-президентскую. Это и есть та самая тонкость, которая наполняет содержание Основного закона Украины и проясняет, имели ли смысл и законную силу произошедшие перемены.

Итак, в соответствии со статьей 112 Конституции, действующей до 1 марта 2014 года, в случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины исполнение его обязанностей возлагается на Премьер-Министра Украины.

Таким образом, до 1 марта 2014 года при отсутствии Президента Украины все законы, которые принял Парламент, мог подписать только Премьер-Министр как временно исполняющий президентские обязанности. То есть у Турчинова как у Председателя Верховной Рады Украины не было юридических полномочий подписывать законы, принятые Парламентом. В том числе и Закон Украины «О восстановлении действий отдельных положений Конституции Украины». Конституционное право на временное исполнение обязанностей Президента Украины возникло у Председателя Верховной Рады Украины со 2 марта 2014 года, после вступления изменений в Конституцию. И это лишь при условии, что такие изменения подписал Президент или исполняющий обязанности Президента Премьер-Министр Украины с соблюдением XIII раздела Конституции Украины. Таким образом, Турчинов как председатель Верховной Рады Украины подписал Закон, не имея на то конституционных полномочий.

Стоит напомнить, что Александр Турчинов 23 февраля 2014 был избран исполняющим обязанности Президента Украины, а 25 февраля Верховная Рада Украины уполномочила его на подписание Законов Украины.

Но, в соответствии с той же статьей 112 действующей на то время Конституции, Верховная Рада не имела права возлагать на Турчинова исполнение им обязанностей Президента Украины, поскольку такие обязанности до 2 марта 2014 года по Конституции могли быть возложены только на Премьер-Министра Украины.

Кроме того, Верховная Рада Украины не наделена конституционным правом уполномочивать Президента или лицо, исполняющее его обязанности, на подписание принятых Верховной Радой Законов. Такие полномочия на основании раздела V Конституции Украины возникают у Президента или Премьер-министра, как и.о. Президента Украины, в соответствии с Основным Законом. Никаких дополнительных решений со стороны Верховной Рады в данном случае не требуется.

В соответствии со статьей 114 Конституции, действующей до 1 марта 2014 года, Премьер-Министра Украины назначает Президент Украины и он же назначает персональный состав Кабинета Министров Украины.

Если бы изменения в Конституцию носили конституционный характер, то право назначать Премьер-Министра Украины и персональный состав Кабинета Министров Украины возникало бы у Парламента со 2 марта 2014 года. Таким образом, назначение Яценюка Премьер-Министром Украины и избрание новых членов Кабинета Министров Украины 27 февраля 2014 года противоречило действующей на тот момент Конституции Украины.

Раздел XIII Конституции Украины предусматривает порядок внесения изменений в Конституцию Украины. Закон Украины «О восстановлении действий отдельных положений Конституции Украины» был внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины и принят 21 февраля 2014 года с грубым нарушением вышеуказанной процедуры.

Так, в соответствии со статьей 154 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию может быть представлен в Верховную Раду Президентом Украины или не менее чем третью народных депутатов от конституционного состава (более 150 человек). Однако, вопреки Конституции Украины, вышеупомянутый закон был подан 3 депутатами: Яценюком, Кличко и Тягнибоком.

Согласно статье 155 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в Конституцию должен быть дважды проголосован Верховной Радой: первый раз предварительно одобрен большинством конституционного состава (не менее 226 человек) и позже, чтобы считаться принятым, на очередной сессии за него должны проголосовать не менее чем две трети от конституционного состава парламента (более 300 человек).

Но этот закон был проголосован только в первом чтении и тут же принят в целом.

Во второй раз парламент его не рассматривал и за него не голосовал.

Согласно статье 159 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в Конституцию рассматривается Верховной Радой при наличии заключения Конституционного суда Украины относительно соответствия законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Вышеупомянутый закон в Конституционный суд не направлялся, им не рассматривался и по нему выводов не делалось.

Конституционный суд Украины по аналогичному вопросу уже выносил свое решение №8-рп/98 от 9 июня 1998 года, дело №1-26/98 по конституционному представлению Президента Украины относительно официального толкования положений части второй статьи 158 и статьи 159 Конституции Украины.

В частности, в пункте 2 этого решения Конституционный суд четко указал:

«Положения статьи 159 Конституции Украины надо понимать так, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в соответствии со статьями 154 и 156 Конституции Украины может рассматриваться Верховной Радой Украины ТОЛЬКО при наличии заключения Конституционного суда Украины, что законопроект соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины».

Данное решение суда было внесено в текст Конституции и в соответствии со статьей 151-2 Конституции Украины является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и не может быть оспоренным.

Операция «Прикрытие»

Верховная Рада Украины, её должностные лица и народные депутаты не могли не понимать, что совершают правонарушение, называемое «государственный переворот».

Чтобы каким-то образом придать конституционность своим действиям, они 22 февраля 2014 года приняли Постановление № 750-VII.

Данным постановлением Верховная Рада Украины вернула предыдущую Конституцию, то есть признала действующими на территории Украины положения Конституции, принятой на 5 сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года с изменениями и дополнениями, внесенными в основной Закон Украины от 8.12.2004 г. № 2222-IV, от 01,02.2011 г. № 2952-VI, от 19.09.2013 г. № 586-VII. Это и позволило им незаконно возложить исполнение обязанностей Президента Украины на председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова.

Дополнительным доказательством неконституционности действий парламента является отсутствие ссылки на конкретную норму Закона или Конституции Украины, на основании которой принято такое Постановление, что противоречит требованиям статьи 19 Конституции Украины, согласно которой органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и в способ, предусмотренный Конституцией и законами Украины.

Кроме того, впервые в истории Украины Парламент в нарушение раздела XIII Конституции Украины внес изменения в Конституцию не Законом, а Постановлением, что является грубым нарушением специальной процедуры принятия таких изменений, предусмотренной ст.ст. 154, 155, 156, 157, 158, 159 Конституции Украины.

Вышеуказанное Постановление Верховной Рады было незаконно внесено в текст самой Конституции и тем самым вступило в противоречие с решением Конституционного Суда.

Депутаты осознавали противоправность своих действий, поскольку в самом тексте этого Постановления указали, «…что соблюдение установленной Конституцией Украины процедуры внесения изменений в Конституцию Украины, определенной разделом ХІІІ Конституции Украины, является одним из базовых условий легитимности конституционного порядка на Украине».

{Закон Украины №2222-IV от 08.12.2004 признан несоответствующим Конституции Украины (является неконституционным), согласно решению Конституционного Суда Украины №20-рп/2010 от 30.09.2010 в связи с нарушением конституционной процедуры его рассмотрения и принятия.}

{Положения Конституции Украины, принятой на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 г., с изменениями и дополнениями, внесенными законами Украины №2222-IV от 08.12.2004, №2952-VI от 01.02.2011, №586-VII от 19.03.2013 признаны действующими на территории Украины Постановлением Верховной Рады Украины №750-VII от 22.02.2014}

Конституционный Суд Украины своим решением №20-нп-рп/2010 от 30.09.2010 г. признал Закон Украины №2222-IV от 8.12.2004 г. неконституционным.

В соответствии со статьей 151-2 Конституции Украины, решения Конституционного Суда Украины являются обязательными к исполнению на территории Украины, окончательными и не подлежат обжалованию.

Грубо нарушив вышеуказанную конституционную норму, а также п.1 ст.85 Конституции Украины, Верховная Рада Украины вышеуказанным постановлением признала тот же самый Закон Украины №2222- IV от 8.12.2004 г. действующим на территории страны и тем самым отменила решение Конституционного Суда.

(Продолжение следует…)