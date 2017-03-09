Государственный переворот 1953 года (ч. 3)

События 1993 года, когда в Москву были введены танки, были скопированы с событий 1953 года. В 1953 году были убиты Сталин и Берия, а в стране был запущен вялотекущий государственный переворот, длившийся 40 лет и завершившийся расстрелом Белого дома в Москве. Этот переворот был во многом инициирован теми силами, которые желали перехватить власть ещё в 1930-х. Главным моментом изменения идеологии в СССР стал доклад Хрущёва на XX съезде в 1956 году. А одним из этапов этого переворота, зафиксировавшего новые отношения партократии и народа, стали события в Новочеркасске в 1962 году, которые показали, что в СССР произошла фашизация власти.

Заговор — тайное соглашение нескольких лиц о совместных действиях против кого либо, чаще всего для достижения определённых политических целей. (Политический словарь http://dic.academic.ru/dic.nsf/politolog y/1044/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B E%D1%80).

Перед войной несколько заговоров (1929 — Троцкий, 1934 — Бухарин, 1937 — Тухачевский; и это из самых громких) удалось ликвидировать, вследствие чего во время Великой Отечественной Войны государственный переворот, который должен был дополнить военную агрессию, — не удался.



Однако запланированное отстранение партии от рычагов власти посредством выборов 1937 года в соответствии с новой Конституцией, принятой в 1936 году, предусматривающей участие в них других общественных организаций, а также независимых кандидатов, не удалось, поскольку партократы (бюрократы вкупе с троцкистами) развернули в стране массовые репрессии. И тут — либо подписывай списки, либо станешь врагом народа.



И.В. Сталин только к концу войны смог в какой-то мере взять управление с стране в свои руки, однако с опорой на очень небольшую группу большевиков и с партией, дышащей в затылок.



Провести в органы власти большевиков из народа и уничтожить монополию партии не получилось, но даже с учётом этого экономику страны удалось перевести в режим ежегодного планомерного снижения цен и вместе с народом выдать такой рост благосостояния населения, который не снился странам Запада.

Преимущество советской экономики было публично признано даже врагами России. Так, например, в ноябре 1991 года в городе Хьюстон (USA, штат Канзас) на юбилейное заседание Американского Нефтяного Института в качестве почётного гостя была приглашена Маргарет Тэтчер, которая незадолго до этого стала экс-премьер-министром UK. К слову сказать, М.Тэтчер по образованию химик, и даже какое-то время поработала по специальности.

Советский Союз — это страна, представлявшая серьёзную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её, в сущности, не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей.



Процент прироста валового национального продукта у него был, примерно, в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей. (С.Ю. Павлов «О докладе М.Тэтчер («Советский союз нужно было разрушить») http://www.contrtv.ru/common/2025/) http://fct-altai.ru/?p=2833.

Западной цивилизации пришлось в срочном порядке организовывать «государство всеобщего благосостояния» — «эру изобилия 1960-ых» в США для того, чтобы не ударить в грязь лицом перед развившимся Советским Союзом.







Пока Запад создавал эту завлекательную витрину, внутри СССР шли процессы обострения конфликта между большевиками, отстаивающими интересы трудового большинства народа и партократии, которая оформилась как новая «элита».

Не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои позиции, не пытаясь сорганизовать сопротивление. Не бывало и не будет того, чтобы продвижение рабочего класса к социализму при классовом обществе могло обойтись без борьбы и треволнений.



Наоборот, продвижение к социализму не может не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому продвижению, а сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению классовой борьбы. (Сталин И. Сочинения, т.11. М., 1949 г., с.171—172).

Следует понимать, что И.В. Сталину приходилось оперировать марксистской лексикой для обозначения мнящих себя «элитой» эксплуататоров и эксплуатируемой толпы простонародья.

3 марта 1937 года в своём докладе на Пленуме ЦК ВКП(б) Сталин по сути указал на будущую возможность фашизации Советского Союза:

…Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас должна будто бы всё более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы всё более и более ручным. Это не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу даёт возможность оправиться для борьбы с Советской властью. Наоборот, чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обреченных… (Сталин И. «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» // «Слово товарищу Сталину». М., 1995 г., с.121—122).

Н.С. Хрущёв и другие партократы не понимали процессов, идущих на глобальном уровне, поскольку полагались во многом на И.В. Сталина, который смог подняться до уровня осуществления концептуальной власти. Их желания, к сожалению, у многих были достаточно тривиальными — стать новыми баринами — эксплуататорами:

Конечно, я (Чуев) бы сказал, он (Сталин) ему (Ворошилову) не вполне доверял. Почему? Ну, все мы, конечно, такие слабости имели — барствовать. Приучили — это нельзя отрицать. Всё у нас готовое, всё обеспечено. Вот он начинал барствовать. (Ф.И.Чуев, «Молотов: полудержавный властелин»)

Движимые этими желаниями они, кто отчасти понимая, а кто не ведая этого, стали проводниками западной концепции управления обществом при сохранении внешней атрибутики Советского Союза, что и привело к катастрофе 1991 года.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ДВУХ РОДОВ

Вот мы и возвращаемся к отложенному вопросу о существе концептуальной власти и наличию в обществе, помимо структурных способов управления ещё и бесструктурных способов достижения своих целей. Управление любым объектом, вплоть до планеты Земля осуществляется по полной функции.

Полная функция управления — это вся последовательность действий необходимая для управления любыми процессами или явлениями, начиная от выявления процессов, тенденций, и проблем (факторов среды), заканчивая осуществлением целей поставленных в отношении них.





Этапы полной функции управления изображены на схеме ниже.

Исходя из понимания полной функции управления, можно понять, что в обществе помимо трёх видов власти (законодательная, исполнительная и судебная), о которых рассказывают в школах и на факультетах политологии, есть ещё два вышестоящих вида власти. Это идеологическая власть, и самый главный внутрисоциальный вид власти — концептуальная власть.

Концепция — это замысел устройства жизни общества в целом, и соответственно жизнеустройство формируют те, кто формируют такую концепцию.

Концептуальная власть — власть идей устройства общества, которые господствуют на протяжении долгого времени, и власть людей, которые такие идеи способны формулировать, изменять, и проводить в жизнь.

Концептуальная власть автократична (самовластна) по своей природе, поскольку на уровень концептуальной власти можно подняться только при определённой мере понимания происходящих в обществе процессов; получение званий или прохождение выборных процедур во властных структурах общества никоим образом не говорят о концептуальной властности индивида.

Соотносясь с полной функцией управления, концептуальная власть — осуществление с 1 по 4 ступень полной функции (выявление и описание факторов среды, постановка вектора целей, формирование концепции управления для достижения целей).



Задача же идеологической власти облачить концепцию в простые и понятные для человека упаковки. Соответственно, суть идеи (концепция) может быть одной и той же, например, рабовладение, а упаковка может быть разной: либерализм, марксизм, псевдоислам, конвергенция, и т. д.

При этом три «независимых» вида власти работают в русле осуществления определённой концепции:



законодательная власть пишет законы, отражающие концепцию,



исполнительная власть проводит эти законы в жизнь,



а судебная власть защищает господствующую концепцию от внедрения иных концепций.



Если говорить образно, то концептуальная власть задаёт «коридор» развития общества, а остальные виды власти так или иначе осуществляют движение по этому «коридору».

Соответственно, государство должно быть народным, а не «элитарно»-антинародным.



Для того, чтобы оно стало таким, надо понимать, что демократические процедуры — только одно из средств поддержки процессов общественного самоуправления по полной функции в русле объемлющих процессов, которые (в свою очередь) могут быть управляемыми по субъективному произволу, лежащему вне русла каких бы то ни было демократических процедур. И.В. Сталин это понимал, осуществляя свою власть по полной функции, и стремился создавать в стране условия для того, чтобы как можно больше людей имело возможность обрести полноту концептуальной власти чему примером Конституция 1936 года, признанная большинством политологов самой демократической.

Управление же всегда и во всём определённо в смысле определённости целей и средств их осуществления, т.е. управление концептуально определённо.



Если этой определённости нет — то это называется «порулить» туда, не знаю куда, и оказаться там, где не надо, что и произошло с партократией Советского Союза, занявшей в управлении СССР роль структуры, проводившей в жизнь директиву 20/1 СНБ США от 18 августа 1948 года «Наши цели в отношении СССР» (http://www.sakva.ru/Nick/yak.html). По факту произошедшего в 1991 года — это так.

В жизни общества — целеполагание и разрешение неопределённостей в отношении средств осуществления целей — функция того, что мы называем концептуальной властью.





Она самовластна по своей природе, в силу того, что:



невозможно запретить людям мыслить и действовать в жизни по их осмысленной воле и способностям каждого;



а осмысленно-целесообразная деятельность всего лишь одного человека может оказывать воздействие на дальнейшее течение событий в глобальных масштабах на протяжении веков и тысячелетий, даже если он вошёл в жизнь как «простой человек» (примерами чего являются Христос, Мухаммад, Пушкин, Сталин и другие, оставившие неизгладимый след в истории человечества).



И сегодня все теории и идеи глобальной значимости можно свести к двум классам концепций мироустройства:





фашизма — а по сути человеконенавистничества, и проистекающего из него рабовладения, открытого или прикрытого теми или иными идеологическими обёртками либерализма, капитализма, марксизма, псевдосоциализма, псевдоислама и пр. О сути фашизма смотрите ролик «С Днём будущей Победы над фашизмом!»: https://www.youtube.com/watch?v=GJYTsc0N eYU

— а по сути человеконенавистничества, и проистекающего из него рабовладения, открытого или прикрытого теми или иными идеологическими обёртками либерализма, капитализма, марксизма, псевдосоциализма, псевдоислама и пр. О сути фашизма смотрите ролик «С Днём будущей Победы над фашизмом!»: https://www.youtube.com/watch?v=GJYTsc0N eYU

общественной безопасности — по сути человеколюбия, помогающего каждому раскрыть его познавательно-творческий потенциал Человека Разумного в обществе свободном от эксплуатации одних другими.



Если бы люди СССР после 1953 года смогли подняться до уровня понимания концептуальной власти, то мы бы до сих пор жили бы в Советском Союзе, который бы по праву считался самым демократичным государством на планете, поскольку концептуальная властность народа и порождает действительное народовластие.

Но и партокартия, и наиболее активная часть населения при молчаливом попустительстве остальных выбрали яркие огни витрин Запада, оплевав и очернив великое и справедливое в прошлом своей Родины.







Выбор этот их подтолкнули посредством бесструктурных способов управления, когда управляющий сигнал передаётся не по готовой заранее структуре, а безадресно распространяется в обществе, вызывая формирование целесообразных целям управления структур из тех элементов, кто «резонирует» с сутью этой распространяемой безадресно информации (подробнее ищите в сети по словам «теория суперсистем»).







Так формировалось и движение диссидентов-либералов, не без попустительства со стороны КГБ (о роли в этих процессах председателя КГБ с 1967 по 1982 Ю.В. Андропова рассказал в своём интервью другой Председатель КГБ В.В. Федорчук http://www.ua-pravda.com/old/articles/po rtret/1681.php). Так обрабатывались миллионы людей через «Радио Свобода», «Голос Америки», модные журналы «Бурда», Нобелевские премии диссидентам, высланным из страны на Запад и т.д.







Андропов (слева) с Горбачёвым (справа), предположительно 1977 год, Ставрополье, Минводы. По теме читайте статью «Андропов и диссиденты. Игра в поддавки» http://antiseptic.livejournal.com/571320.h tml

После убийства И.В. Сталина так называемая «классовая борьба» (а правильнее сказать — процессы реставрации толпо-«элитаризма», который Сталин пытался изжить) в СССР не прекратилась, а ещё более обострилась.



Внешним проявлением этого процесса оказались убийство Л.П. Берия и его соратников 26 июня 1953 года, приуроченное ко Дню Иоаннова масонства, когда в Москву были введены танки (как потом и в 1993 году), известные антихрущевские народные выступления в Тбилиси, внутрипартийные противоречия в КПСС, когда от власти была отстранена группа Молотова, Маленкова, Кагановича.

СОБЫТИЯ В НОВОЧЕРКАССКЕ В 1962 ГОДУ РАССТАВИЛИ ВСЕ «ТОЧКИ НАД И»

Если государственный переворот 1953 года (смотрите фильм об убийстве Л.П. Берии: https://www.youtube.com/watch?v=Ap6FgK6I 2Q0 или статью http://www.contrtv.ru/common/2455/) оформил изменение власти «де-факто», но скрыто от народов Советского Союза, то «де-юре» для всего населения это стало очевидно после расстрела демонстраций в Новочеркасске.

К началу 1960-х гг. в СССР после сворачивания частного, рыночного сектора экономики (об этом читайте http://inance.ru/2015/05/predprinimatels tvo/) серьёзно ухудшилось экономическое положение. Накалялись и отношения с США в связи с Кубой и сбитым над Свердловском американским самолётом, что заставляло хрущёвскую партократию ещё больше средств направлять на гонку вооружений и внешнюю помощь «братским народам» в ущерб потребительским отраслям.



Недостаток хлеба стал настолько ощутим, что Хрущёв впервые решился на закупку зерна за границей, тем не менее начались перебои со снабжением. В магазинах выстраивались очереди.

31 мая 1962 г. было опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о повышении розничных цен с 1 июня на масло и мясо, на 25 и 30 % соответственно. Несмотря на то, что повышение цен было названо «временным», которое «представители трудового народа с полным пониманием одобряли», недовольство населения вылилось в забастовки и волнения во многих городах, поскольку это совпало со снижением рабочих тарифов по всему СССР. К тому же годом ранее, в 1961 году, ХХII съезд КПСС пропагандистски провозгласил построение к 1980 году коммунизма.

Народ, после развенчания культа Сталина и забвения его наследия, начал понимать, что власть уже переродилась, но всё-таки надеялся на изменение ситуации. Однако партократия, уже оторвавшаяся от народа и ощущавшая себя «выше и лучше» его использовала чисто криминальные методы решения проблем — устрашение.

Наиболее кровавые события произошли в городе Новочеркасске Ростовской области. С 1 января 1962 года на Новочеркасском электровозостроительном заводе им. Будённого (НЭВЗ) на треть увеличили нормы выработки и соответственно снизилась зарплата.



Одновременное повышение цен (ежегодное снижение цен осталось в сталинском СССР) было воспринято рабочими как издевательство. 1 июня на заводе начался стихийный митинг. В ответ директор завода Курочкин, возомнивший себя «элитарием» презрительно бросил:

Не хватает на мясо, ешьте пирожки с ливером!

Эта фраза вызвала всеобщее возмущение, люди пошли по цехам с призывом к забастовке.







К 11 часам перед заводоуправлением собралась огромная толпа рабочих протестующих против повышения цен и снижения расценок. Не видя ответа на свой вопрос «Как жить дальше?», рабочие сорвали со здания заводоуправления портрет Хрущёва и подожгли его.

Прибывшая милиция, численностью 200 человек, попыталась оттеснить митингующих с территории завода, но была смята толпой. Затем подъехали 5 машин и 3 БТРа с солдатами, которые выстроились возле машин. Толпа встретила их руганью и оскорблениями. Солдаты не предприняли никаких активных действий и через некоторое время погрузились обратно в машины и уехали. В течение вечера и ночи митинг продолжался.

Ночью рабочие перекрыли железную дорогу и остановили поезд Ростов-Саратов. На одной из опор укрепили плакаты «Мясо, масло, повышение зарплаты», «Нам нужны квартиры». На остановленном локомотиве, кто-то написал слова «Хрущёва на мясо!».



Этот лозунг появился и в других местах. Вечером 1 июня была предпринята новая попытка усмирить рабочих, но рабочие разогнали милицию. В Новочеркасск для устрашения ввели также танки и бронетранспортеры, взяли завод под военную охрану, установили в городе комендантский час, арестовали двадцать два «зачинщика».

На следующее утро 2 июня пришедшие к заводу рабочие увидели завод и железную дорогу в оцеплении вооружённых солдат. На требование офицеров приступить к работе рабочие ответили: работайте сами, раз вы оккупировали завод. Рабочие НЕВЗа и других заводов вместе с семьями решили двинуться демонстрацией в город к горкому КПСС, выдвинув лозунги и требования: «Мяса, масла!!!».







Из Москвы в Новочеркасск для успокоения народа прибыли члены президиума ЦК КПСС Микоян, Козлов и другие.

В это время на площади перед горкомом КПСС появился начальник Новочеркасского гарнизона генерал-майор Олешко с 50 вооруженными автоматчиками, которые оттеснили толпу людей от здания горкома. На требования генерала уйти от здания, рабочие ответили неодобрительными возгласами. Тогда автоматчики дали предупредительный залп в воздух.



Толпа отхлынула назад, но вскоре опять стала на прежнее место. Второй залп над головами рабочих прошёлся по деревьям, на которых сидели любопытные мальчишки. Одновременно с крыши горкома и соседних домов открыли огонь снайперы и пулемёт, появились убитые и раненые, толпа людей пришла в панику и стала разбегаться.



Всего на площади у горкома и у горотдела милиции было убито 24 человека, среди них дети и женщины. С огнестрельными ранениями в больницы поступили 45 человек. Всего раненых было около 90 человек, но многие не обращались к врачам, так как боялись ареста.



Все трупы погибших поздно ночью вывезли из города и похоронили в чужих могилах, на разных кладбищах Ростовской области. Площадь перед горкомом пытались отмыть от крови, но не удалось, решили заасфальтировать.

Следует отметить, что не все военнослужащие согласились стрелять в народ. Когда члены Президиума ЦК КПСС потребовали вооруженного вмешательства, то командующий Северо-Кавказским военным округом генерал-фронтовик И.А. Плиев и его ближайшие помощники распорядились, чтобы танкисты, экипажи БТР и другие подразделения, выведенные из казарм на оцепление, не имели боекомплектов.



Свидетели утверждали, что один офицер местного гарнизона, получивший команду открыть огонь перед горкомом, отказался передавать эту команду своим солдатам и перед строем застрелился. Ранее в тот же день заместитель командующего Северо-Кавказским военным округом генерал М.К. Шапошников получил приказ атаковать толпу танками у реки Тузлов.

Не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками,

— ответил генерал-фронтовик (Герой Советского Союза в 1944 г.) («Литературная газета», 21.6.1989).

Позднее генерал пытался предать гласности информацию о Новочеркасской трагедии. В 1966 г. генерал-лейтенант Шапошников был отправлен в отставку. Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в антисоветской пропаганде, в 1967 году его исключили из партии.

3 июня рабочие, несмотря на расстрел, небольшими группами с завода снова двинулись в город. К 8 часам у горкома и горотдела снова стала собираться толпа. Рабочие вновь приблизились к оцеплению и стали требовать освобождения арестованных товарищей.



В кинотеатре «Победа» власти установили репродукторы и стали транслировать записанные накануне речь Микояна и приказ командующего округом о введении комендантского часа. К 12 часам властям удалось организовать партактив, дружинников, лояльных рабочих.



Началась массовая агитация на заводах и среди горожан, с призывом успокоиться и приступить к работе. В 15 часов по радио выступил член Президиума ЦК КПСС Козлов с обещанием:

тщательно разобраться с недостатками в установлении расценок на предприятиях города» и «принять меры по улучшению торговли продуктами питания и широкого потребления.

После его речи напряжение стало спадать, люди стали расходиться, а в ночь с 3 на 4 июня было задержано 240 человек. Снабжение города продовольствием улучшилось. Далее были показательные суды.



По приговору были расстреляны семь рабочих активистов за «бандитизм» и «антисоветскую деятельность». 105 человек получили сроки заключения от 10 до 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Сотни милиционеров и военных дали подписку о неразглашении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трагические события в городе Новочеркасске однозначно показали здравомыслящим людям, что власть, как и предупреждал И.В. Сталин, переродилась и взяла курс на фашизацию, то есть реставрацию толпо-«элитаризма» в СССР. Это стало прологом к Перестройке и переходу от тоталитаризма под покровом социалистических лозунгов к тоталитаризму под покровом уже либерального «плюрализма».

В 1989 году алгоритмически-функционально разницы между псевдосоциализмом СССР и буржуазным либерализмом Запада уже практически не было, поэтому и стал возможным переход к дикому капитализму 90-ых годов.



Мы подошли на грань окончательной фашизации страны, однако смогли медленно, но верно развернуться и пойти мелкими шажками от пропасти. Сегодня, тревожных тенденций хватает, но всё же следует признать, что люди постепенно осознают всю тяжесть положения и встают на путь обретения полноты концептуальной властности, в первую очередь — над самими собой.



Но по-прежнему тоталитарно либеральны СМИ, либеральна система образования, либеральны воззрения на процессы развития экономистов и политиков.



И всё это необходимо изжить, причём методами просвещения населения о сути диктаторского фашизма и его брата-близнеца — либерального фашизма, а не физического уничтожения носителей либеральной идеологии, поскольку это уведёт нас в алгоритм: «Дракон умер! Да, здравствует новый Дракон!»



Для тех, кто не понимает, что фашизм и либерализм — это близнецы-братья, напомним определение фашизма.

Фашизм в обеих модификациях (фашизм олигархически-диктаторского типа и либеральный фашизм) — это система человеконенавистничества, которая препятствует становлению культуры, в которой индивид может состояться как настоящий Человек.





Это определение легко подтверждается жизнью, если посмотреть на деградацию культуры и образования как в фашистской Германии, в современной либеральной России, так и в странах Запада, прежде всего Западной Европы и США.







Фашизм — это один из типов культуры общественного самоуправления, возможный исключительно в толпо-«элитарном» обществе.

Организационно-политическая суть фашизма как такового вне зависимости от того, как его называть, какими идеями он прикрывается и какими способами он осуществляет власть в обществе, — в активной поддержке толпой «маленьких людей» — по идейной убеждённости их самих или безыдейности на основе животно-инстинктивного поведения — системы злоупотреблений властью «элитарной» олигархией, которая:



представляет неправедность как якобы истинную «праведность», и на этой основе, извращая миропонимание людей, всею подвластной ей мощью культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в качестве человека;



под разными предлогами всею подвластной ей мощью подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности её самой и осуществляемой ею политики, а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит.



Подчеркнём, фашистская культура общественного самоуправления выстраивается так, чтобы исключить личностное становление новорождённых в качестве носителей необратимо человечного типа строя психики и тем самым воспрепятствовать становлению культуры человечности и соответствующей ей организации жизни общества.

Вне зависимости от того, осознают этот факт сами фашисты либо же нет, фашизм целесообразен именно в смысле воспрепятствования каждому индивиду состояться в качестве человека. Ведь люди став человеками породят Человечность — новое качество жизни земной цивилизации, и тем самым преобразят жизнь всей планеты.

В пределах общества целью фашизации видится жажда власти в интересах достижения паразитического господства над обществом кланово-олигархических группировок, которых могут олицетворять наследственные или сменяемые «вожди», «национальные лидеры», «первосвященники», «парламенты», «партии» и т.п.

Это определение-описание фашизма не включает в себя пугающих и бросающихся в глаза признаков его проявлений в действии: символики; идеологии, призывающей к насилию и уничтожению тех, кого хозяева фашизма назначили на роль неисправимого общественного зла; призывов к созданию политических партий с жёсткой дисциплиной и системой террора, отрядов боевиков и т.п.

В действительности же именно это определение и есть определение фашизма по сути, а не по месту возникновения и не по отбрасываемым им «теням» — особенностям его становления и проявления в жизни общества, что и отличает данное определение качественно от распространённых ныне «определений фашизма», даваемых толковыми словарями и энциклопедиями толпо-«элитарных» культур (подробнее: http://inance.ru/2015/05/liberalfasizm/).

Предлагаем посмотреть ролик о сути фашизма:



События сороколетнего государственного переворота 1953—1993 годов в СССР — это нам урок на будущее в деле изживания фашизма в обоих его модификациях, который необходимо знать и помнить, поскольку:

История — не учительница, а назидательница, наставница жизни; она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.

МАТЕРИАЛЫ:

А.Б. Мартиросян «За кулисами МЮНХЕНСКОГО СГОВОРА. Кто привел войну в СССР?» http://delostalina.ru/?p=1295

«Запад и СССР, как на самом деле шла «холодная война» http://fct-altai.ru/?p=2833

http://izhvkpb.narod.ru/princ/princ.html

С Днём будущей Победы над фашизмом! https://www.youtube.com/watch?v=GJYTsc0N eYU

Расстрел демонстрации рабочих в Новочеркасске http://www.rusidea.org/?a=25060202