Всё тайное становится явным: американцы на Луне не были!

Так называемая "высадка американцев на Луну в 1969 году" была грандиозным фэйком! Или, по-русски, грандиозным обманом! У западных политиков есть такое правило: "если не можешь победить в честной конкурентной борьбе, добейся победы обманом или подлостью!"

Что удивительно, к обману всего мирового сообщества приложили своё усилие не только американские астронавты, но и советские, которые заявляли, что «всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди!». Такое, в частности, мнение не раз выражал советский космонавт Алексей Леонов, когда многие граждане СССР, внимательно изучавшие все материалы по "американской лунной эпопее", обнаруживали в ней очевидные ляпы и нестыковки.

И только сейчас, по прошествии почти полвека, становится ясно, что вся вот эта информация, занесённая историками в различные энциклопедии, является на самом деле дезинформацией!

«Аполлон-11» ("Apollo-11") — пилотируемый космический корабль серии «Аполлон», в ходе полёта которого 16—24 июля 1969 года жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны.





20 июля 1969 года, в 20:17:39 UTC командир экипажа Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Всё это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите. Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг. Это произошло 21 июля, в 02:56:15 UTC. Через 15 минут к нему присоединился Олдрин.





Астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю. После полёта члены экипажа и образцы лунной породы прошли строгий карантин, который не выявил никаких лунных микроорганизмов.





Успешное выполнение программы полёта «Аполлона-11» означало достижение национальной цели, поставленной Президентом США Джоном Кеннеди в мае 1961 года — до конца десятилетия осуществить высадку на Луну, и ознаменовало победу США в лунной гонке с СССР". Источник.

Что удивительно, Джона Кеннеди, президента США, который утвердил программу "высадки человека на Луну до 1970 года", публично, на глазах у многомиллионной толпы американцев застрелили ещё в 1963 году. И что ещё более удивительно, весь архив киноплёнки, на которой в июле 1969 года была сфальсифицирована высадка американских астронавтов на Луну, в последующем исчез из хранилища НАСА! Его якобы украли!

У русских по этому поводу есть очень хорошая пословица: "цыплят по осени считают!" Её буквальный смысл такой: в крестьянских хозяйствах не все цыплята, появившиеся на свет летом, доживают до осени. Кого-то унесут хищные птицы, а слабые просто не выживут. Поэтому и говорят, что считать цыплят нужно осенью, когда ясно, сколько их сохранилось, выжило. Иносказательный смысл этой пословицы такой: судить о чём-либо надо по конечным результатам. Преждевременная радость от первого результата, особенно если он получен нечестным путём, может потом смениться горьким разочарованием!

Абсолютно в контексте этой русской пословицы сегодня выясняется, что у американцев до сих пор нет надёжного и мощного ракетного двигателя, который бы мог домчать их американский космический корабль до Луны и вернуть его обратно на Землю.

Ниже рассказ советского и российского учёного о лидерстве Российской науки и космической промышленности в области создания ракетных двигателей.

Создатель лучших в мире жидкостных ракетных двигателей академик Борис Каторгин объясняет, почему американцы до сих пор не могут повторить наших достижений в этой области, и как сохранить советскую фору в будущем.

21 июня 2012 года на Петербургском экономическом форуме прошло награждение лауреатов премии «Глобальная энергия». Авторитетная комиссия отраслевых экспертов из разных стран выбрала три заявки из представленных 639 и назвала лауреатов премии года, которую уже привычно называют «нобелевкой для энергетиков». В итоге 33 миллиона премиальных рублей в этом году разделили известный изобретатель из Великобритании профессор Родней Джон Аллам и двое наших выдающихся учёных — академики РАН Борис Каторгин и Валерий Костюк.

Все трое имеют отношение к созданию криогенной техники, исследованию свойств криогенных продуктов и их применению в различных энергетических установках. Академик Борис Каторгин был награжден «за разработки высокоэффективных жидкостных ракетных двигателей на криогенных топливах, которые обеспечивают при высоких энергетических параметрах надежную работу космических систем в целях мирного использования космоса». При непосредственном участии Каторгина, более пятидесяти лет посвятившего предприятию ОКБ-456, известному сейчас как НПО «Энергомаш», создавались жидкостные ракетные двигатели (ЖРД), рабочие характеристики которых и теперь считаются лучшими в мире. Сам Каторгин занимался разработкой схем организации рабочего процесса в двигателях, смесеобразованием компонентов горючего и ликвидацией пульсации в камере сгорания. Известны также его фундаментальные работы по ядерным ракетным двигателям (ЯРД) с высоким удельным импульсом и наработки в области создания мощных непрерывных химических лазеров.

В самые тяжёлые для российских наукоемких организаций времена, с 1991-го по 2009 год, Борис Каторгин возглавлял НПО «Энергомаш», совмещая должности генерального директора и генерального конструктора, и умудрился не только сохранить фирму, но и создать ряд новых двигателей. Отсутствие внутреннего заказа на двигатели заставило Каторгина искать заказчика на внешнем рынке. Одним из новых двигателей стал РД-180, разработанный в 1995 году специально для участия в тендере, организованном американской корпорацией Lockheed Martin, выбиравшей ЖРД для модернизируемого тогда ракетоносителя «Атлас». В результате НПО «Энергомаш» подписало договор на поставку 101 двигателя и к началу 2012 года уже поставило в США более 60 ЖРД, 35 из которых успешно отработали на «Атласах» при выводе спутников различного назначения.

Перед вручением премии «Эксперт» побеседовал с академиком Борисом Каторгиным о состоянии и перспективах развития жидкостных ракетных двигателей и выяснил, почему базирующиеся на разработках сорокалетней давности двигатели до сих пор считаются инновационными, а РД-180 не удалось воссоздать на американских заводах.

— Борис Иванович, в чем именно ваша заслуга в создании отечественных жидкостных реактивных двигателей, и теперь считающихся лучшими в мире?

— Чтобы объяснить это неспециалисту, наверное, нужно особое умение. Для ЖРД я разрабатывал камеры сгорания, газогенераторы; в целом руководил созданием самих двигателей для мирного освоения космического пространства. (В камерах сгорания происходит смешение и горение топлива и окислителя и образуется объем раскаленных газов, которые, выбрасываясь затем через сопла, создают собственно реактивную тягу; в газогенераторах также сжигается топливная смесь, но уже для работы турбонасосов, которые под огромным давлением нагнетают топливо и окислитель в ту же камеру сгорания. — «Эксперт».)

— Вы говорите о мирном освоении космоса, хотя очевидно, что все двигатели тягой от нескольких десятков до 800 тонн, которые создавались в НПО «Энергомаш», предназначались прежде всего для военных нужд.

— Нам не пришлось сбросить ни одной атомной бомбы, мы не доставили на наших ракетах ни одного ядерного заряда к цели, и слава богу. Все военные наработки пошли в мирный космос. Мы можем гордиться огромным вкладом нашей ракетно-космической техники в развитие человеческой цивилизации. Благодаря космонавтике родились целые технологические кластеры: космическая навигация, телекоммуникации, спутниковое телевидение, системы зондирования.

— Двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты Р-9, над которым вы работали, потом лег в основу чуть ли не всей нашей пилотируемой программы.

— Еще в конце 1950-х я проводил расчётно-экспериментальные работы для улучшения смесеобразования в камерах сгорания двигателя РД-111, который предназначался для той самой ракеты. Результаты работы до сих пор применяются в модифицированных двигателях РД-107 и РД-108 для той же ракеты «Союз», на них было совершено около двух тысяч космических полетов, включая все пилотируемые программы.

— Два года назад я брал интервью у вашего коллеги, лауреата «Глобальной энергии» академика Александра Леонтьева. В разговоре о закрытых для широкой публики специалистах, коим Леонтьев сам когда-то был, он упомянул Виталия Иевлева, тоже много сделавшего для нашей космической отрасли.

— Многие работавшие на оборонку академики были засекречены — это факт. Сейчас многое рассекречено — это тоже факт. Александра Ивановича я знаю прекрасно: он работал над созданием методик расчёта и способов охлаждения камер сгорания различных ракетных двигателей. Решить эту технологическую задачу было нелегко, особенно когда мы начали максимально выжимать химическую энергию топливной смеси для получения максимального удельного импульса, повышая среди прочих мер давление в камерах сгорания до 250 атмосфер.

Возьмём самый мощный наш двигатель — РД-170. Расход топлива с окислителем — керосином с жидким кислородом, идущим через двигатель, — 2,5 тонны в секунду. Тепловые потоки в нем достигают 50 мегаватт на квадратный метр — это огромная энергия. Температура в камере сгорания — 3,5 тысячи градусов Цельсия!

Надо было придумать специальное охлаждение для камеры сгорания, чтобы она могла расчетно работать и выдерживала тепловой напор. Александр Иванович как раз этим и занимался, и, надо сказать, потрудился он на славу. Виталий Михайлович Иевлев — член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, к сожалению, довольно рано умерший, — был учёным широчайшего профиля, обладал энциклопедической эрудицией. Как и Леонтьев, он много работал над методикой расчёта высоконапряжённых тепловых конструкций. Работы их где-то пересекались, где-то интегрировались, и в итоге получилась прекрасная методика, по которой можно рассчитать теплонапряженность любых камер сгорания; сейчас, пожалуй, пользуясь ею, это может сделать любой студент. Кроме того, Виталий Михайлович принимал активное участие в разработке ядерных, плазменных ракетных двигателей. Здесь наши интересы пересекались в те годы, когда «Энергомаш» занимался тем же.

— В нашей беседе с Леонтьевым мы затронули тему продажи энергомашевских двигателей РД-180 в США, и Александр Иванович рассказал, что во многом этот двигатель — результат наработок, которые были сделаны как раз при создании РД-170, и в каком-то смысле его половинка. Что это — действительно результат обратного масштабирования?

— Любой двигатель в новой размерности — это, конечно, новый аппарат. РД-180 с тягой 400 тонн действительно в два раза меньше РД-170 с тягой 800 тонн.

У РД-191, предназначенного для нашей новой ракеты «Ангара», тяга и вовсе 200 тонн. Что же общего у этих двигателей? Все они имеют по одному турбонасосу, но камер сгорания у РД-170 четыре, у «американского» РД-180 — две, у РД-191 — одна. Для каждого двигателя нужен свой турбонасосный агрегат — ведь если четырёхкамерный РД-170 потребляет примерно 2,5 тонны топлива в секунду, для чего был разработан турбонасос мощностью 180 тысяч киловатт, в два с лишним раза превосходящий, например, мощность реактора атомного ледокола «Арктика», то двухкамерный РД-180 — лишь половину, 1,2 тонны. В разработке турбонасосов для РД-180 и РД-191 я участвовал напрямую и в то же время руководил созданием этих двигателей в целом.

— Камера сгорания, значит, на всех этих двигателях одна и та же, только количество их разное?

— Да, и это наше главное достижение. В одной такой камере диаметром всего 380 миллиметров сгорает чуть больше 0,6 тонны топлива в секунду. Без преувеличения, эта камера — уникальное высокотеплонапряженное оборудование со специальными поясами защиты от мощных тепловых потоков. Защита осуществляется не только за счёт внешнего охлаждения стенок камеры, но и благодаря хитроумному способу «выстилания» на них пленки горючего, которое, испаряясь, охлаждает стенку.

На базе этой выдающейся камеры, равной которой в мире нет, мы изготавливаем лучшие свои двигатели: РД-170 и РД-171 для «Энергии» и «Зенита», РД-180 для американского «Атласа» и РД-191 для новой российской ракеты «Ангара».

— «Ангара» должна была заменить «Протон-М» ещё несколько лет назад, но создатели ракеты столкнулись с серьезными проблемами, первые лётные испытания неоднократно откладывались, и проект вроде бы продолжает буксовать.

— Проблемы действительно были. Сейчас принято решение о запуске ракеты в 2013 году. Особенность «Ангары» в том, что на основе её универсальных ракетных модулей можно создать целое семейство ракетоносителей грузоподъемностью от 2,5 до 25 тонн для вывода грузов на низкую околоземную орбиту на базе универсального же кислородно-керосинового двигателя РД-191. «Ангара-1» имеет один двигатель, «Ангара-3» — три с общей тягой 600 тонн, у «Ангары-5» будет 1000 тонн тяги, то есть она сможет выводить на орбиту больше грузов, чем «Протон». К тому же вместо очень токсичного гептила, который сжигается в двигателях «Протона», мы используем экологически чистое топливо, после сгорания которого остаются лишь вода да углекислый газ.

— Как получилось, что тот же РД-170, который создавался еще в середине 1970-х, до сих пор остается, по сути, инновационным продуктом, а его технологии используются в качестве базовых для новых ЖРД?

— Похожая история случилась с самолетом, созданным после Второй мировой Владимиром Михайловичем Мясищевым (дальний стратегический бомбардировщик серии М, разработка московского ОКБ-23 1950-х годов. — «Эксперт»). По многим параметрам самолет опережал своё время лет эдак на тридцать, и элементы его конструкции потом заимствовали другие авиастроители. Так и здесь: в РД-170 очень много новых элементов, материалов, конструкторских решений. По моим оценкам, они не устареют ещё несколько десятилетий. В этом заслуга прежде всего основателя НПО «Энергомаш» и его генерального конструктора Валентина Петровича Глушко и членкора РАН Виталия Петровича Радовского, возглавившего фирму после смерти Глушко. (Отметим, что лучшие в мире энергетические и эксплуатационные характеристики РД-170 во многом обеспечиваются благодаря решению Каторгиным проблемы подавления высокочастотной неустойчивости горения за счет разработки антипульсационных перегородок в той же камере сгорания. — «Эксперт».) А двигатель РД-253 первой ступени для ракетоносителя «Протон»? Принятый на вооружение ещё в 1965 году, он настолько совершенен, что до сих пор никем не превзойден! Именно так учил конструировать Глушко — на пределе возможного и обязательно выше среднемирового уровня.

Важно помнить и другое: страна инвестировала в своё технологическое будущее. Как было в Советском Союзе? Министерство общего машиностроения, в ведении которого, в частности, находились космос и ракеты, только на НИОКР тратило 22 процента своего огромного бюджета — по всем направлениям, включая двигательное. Сегодня объём финансирования исследований намного меньше, и это говорит о многом.

— Не означает ли достижение этими ЖРД неких совершенных качеств, причем случилось это полвека назад, что ракетный двигатель с химическим источником энергии в каком-то смысле изживает себя: основные открытия сделаны и в новых поколениях ЖРД, сейчас речь идёт скорее о так называемых поддерживающих инновациях?

— Безусловно нет. Жидкостные ракетные двигатели востребованы и будут востребованы ещё очень долго, потому что никакая другая техника не в состоянии более надежно и экономично поднять груз с Земли и вывести его на околоземную орбиту. Они безопасны с точки зрения экологии, особенно те, что работают на жидком кислороде и керосине. Но для полетов к звездам и другим галактикам ЖРД, конечно, совсем непригодны. Масса всей метагалактики — 10 в 56 степени граммов. Для того чтобы разогнаться на ЖРД хотя бы до четверти скорости света, требуется совершенно невероятный объем топлива — 10 в 3200 степени граммов, так что даже думать об этом глупо. У ЖРД есть своя ниша — маршевые двигатели. На жидкостных двигателях можно разогнать носитель до второй космической скорости, долететь до Марса, и всё.

— Следующий этап — ядерные ракетные двигатели?

— Конечно. Доживём ли мы ещё до каких-то этапов — неизвестно, а для разработки ЯРД многое было сделано уже в советское время. Сейчас под руководством Центра Келдыша во главе с академиком Анатолием Сазоновичем Коротеевым разрабатывается так называемый транспортно-энергетический модуль. Конструкторы пришли к выводу, что можно создать менее напряжённый, чем был в СССР, ядерный реактор с газовым охлаждением, который будет работать и как электростанция, и как источник энергии для плазменных двигателей при передвижении в космосе. Такой реактор проектируется сейчас в НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля под руководством члена-корреспондента РАН Юрия Григорьевича Драгунова. В проекте также участвует калининградское КБ «Факел», где создаются электрореактивные двигатели. Как и в советское время, не обойдется без воронежского КБ химавтоматики, где будут изготавливаться газовые турбины, компрессоры, чтобы по замкнутому контуру гонять теплоноситель — газовую смесь.

— А пока полетаем на ЖРД?

— Конечно, и мы четко видим перспективы дальнейшего развития этих двигателей. Есть задачи тактические, долгосрочные, тут предела нет: внедрение новых, более жаростойких покрытий, новых композитных материалов, уменьшение массы двигателей, повышение их надежности, упрощение схемы управления. Можно внедрить ряд элементов для более тщательного контроля за износом деталей и других процессов, происходящих в двигателе. Есть задачи стратегические: к примеру, освоение в качестве горючего сжиженного метана и ацетилена вместе с аммиаком или трехкомпонентного топлива. НПО «Энергомаш» занимается разработкой трехкомпонентного двигателя. Такой ЖРД мог бы применяться в качестве двигателя и первой, и второй ступени. На первой ступени он использует хорошо освоенные компоненты: кислород, жидкий керосин, а если добавить еще около пяти процентов водорода, то значительно увеличится удельный импульс — одна из главных энергетических характеристик двигателя, а это значит, что можно отправить в космос больше полезного груза. На первой ступени вырабатывается весь керосин с добавкой водорода, а на второй тот же самый двигатель переходит от работы на трехкомпонентном топливе на двухкомпонентное — водород и кислород.

Мы уже создали экспериментальный двигатель, правда, небольшой размерности и тягой всего около 7 тонн, провели 44 испытания, сделали натурные смесительные элементы в форсунки, в газогенераторе, в камере сгорания и выяснили, что можно сначала работать на трех компонентах, а потом плавно переходить на два. Все получается, достигается высокая полнота сгорания, но чтобы идти дальше, нужен более крупный образец, нужно дорабатывать стенды, чтобы запускать в камеру сгорания компоненты, которые мы собираемся применять в настоящем двигателе: жидкие водород и кислород, а также керосин. Думаю, это очень перспективное направление и большой шаг вперед. И надеюсь кое-что успеть сделать при жизни.

— Почему американцы, получив право на воспроизведение РД-180, не могут сделать его уже много лет?

— Американцы очень прагматичны. В 1990-х, в самом начале работы с нами, они поняли, что в энергетической области мы намного опередили их и надо у нас эти технологии перенимать. К примеру, наш двигатель РД-170 за один запуск за счёт большего удельного импульса мог вывезти полезного груза на две тонны больше, чем их самый мощный F-1, что означало по тем временам 20 миллионов долларов выигрыша. Они объявили конкурс на двигатель тягой 400 тонн для своих «Атласов», который выиграл наш РД-180. Тогда американцы думали, что они начнут с нами работать, а года через четыре возьмут наши технологии и будут сами их воспроизводить. Я им сразу сказал: вы затратите больше миллиарда долларов и десять лет. Прошло четыре года, и они говорят: да, надо шесть лет. Прошли ещё годы, они говорят: нет, надо ещё восемь лет. Прошло уже семнадцать лет, и они ни один двигатель не воспроизвели!

Им сейчас только на стендовое оборудование для этого нужны миллиарды долларов. У нас на «Энергомаше» есть стенды, где в барокамере можно испытывать тот же двигатель РД-170, мощность струи которого достигает 27 миллионов киловатт.

— Я не ослышался — 27 гигаватт? Это больше установленной мощности всех АЭС «Росатома».

— Двадцать семь гигаватт — это мощность струи, которая развивается относительно за короткое время. При испытаниях на стенде энергия струи сначала гасится в специальном бассейне, затем в трубе рассеивания диаметром 16 метров и высотой 100 метров. Чтобы построить подобный стенд, в котором помещается двигатель, создающий такую мощность, надо вложить огромные деньги. Американцы сейчас отказались от этого и берут готовое изделие. В результате мы продаём не сырье, а продукт с огромной добавленной стоимостью, в который вложен высокоинтеллектуальный труд. К сожалению, в России это редкий пример хайтек-продаж за границу в таком большом объёме. Но это доказывает, что при правильной постановке вопроса мы способны на многое.

— Борис Иванович, что надо сделать, чтобы не растерять фору, набранную советским ракетным двигателестроением? Наверное, кроме недостатка финансирования НИОКР очень болезненна и другая проблема — кадровая?

— Чтобы остаться на мировом рынке, надо всё время идти вперед, создавать новую продукцию. Видимо, пока нас до конца не прижало и гром не грянул. Но государству надо осознать, что без новых разработок оно окажется на задворках мирового рынка, и сегодня, в этот переходный период, пока мы ещё не доросли до нормального капитализма, в новое должно прежде всего вкладывать оно — государство. Затем можно передавать разработку для выпуска серии частной компании на условиях, выгодных и государству, и бизнесу...

Источник.

И вот ведь что удивительно! В этом рассказе академика Бориса Каторгина, создателя лучших в мире ракетных двигателей, нет ни слова о том, что "американцы на Луну не летали"! Однако, ему и не надо об этом кричать. Достаточно ведь сказать и доказать, что только Россия имеет сегодня ракетный двигатель РД-170 с тягой 800 тонн, созданный в 1987 — 1988 годы, характеристики которого только и могут обеспечить полёт космического корабля к Луне и обратно. У американцев сегодня такого двигателя нет!

Хуже того, они не могут наладить у себя даже производство советского двигателя РД-180, вдвое более слабого по мощности, лицензию на изготовление которого Россия любезно им продала...

А как же американская ракета Сатурн-5, старт которой наблюдали в июле 1969 года миллионы людей, следившие за "лунной программой"? — возможно, кто-то сейчас скажет.

Да, была такая ракета. И она даже взлетала с космодрома! Только её задача была не долететь до Луны, а всего лишь показать всем, что взлёт произошёл. И это должны были зафиксировать телекамеры, а также глаза всевозможных свидетелей. Потом ракета Сатурн-5 упала в Атлантический океан. Туда упала и её первая ступень, и её головная часть, и спускаемый модуль, в котором никаких космонавтов не было...

Что касается двигателей ракеты Сатурн-5...

Для "фэйкового полёта" ракете не нужно было иметь каких-то выдающихся ракетных двигателей, обладающих особо большой мощностью! Вполне можно было обойтись и теми двигателями, которые американцы к тому времени смогли разработать!

Далее я расскажу о двух сенсациях, случившихся в разное время.

Старт "лунной ракеты" Сатурн-5, как известно, состоялся 16 июля 1969 года. 20 и 21 июля американские астронавты якобы смогли походить по Луне и даже водрузить на ней американский флаг, а 24 июля 1969 года, на девятые сутки экспедиции они очень бодрыми вернулись в спускаемой капсуле на Землю.

Бодрость астронавтов США сразу бросилась в глаза всем специалистам. Она не могла не вызвать хотя бы недоумение. Ну как же так?! Такого не может быть!..

Вот свидетельство российских профессионалов из группы поиска и спасения космонавтов. Картина после приземления получается такой: "Приблизительное состояние космонавта такое, как если бы человек пробежал тридцати километровый кросс, а потом ещё несколько часов катался на карусели. Нарушена координация, нарушен вестибулярный аппарат. Поэтому рядом с приземлившимся спускаемым аппаратом в обязательном порядке разворачивается мобильный госпиталь. Сразу по приземлению мы проверяем у космонавтов состояние сердечной системы, давление, пульс, количество кислорода в крови. Перевозят космонавтов в положении лежа".

Иначе говоря, если космонавты пробыли на околоземной орбите хотя бы несколько суток, то в первые часы после возвращения они находятся в состоянии крайнего утомления и практически не способны самостоятельно передвигаться. Носилки и госпитальная койка – вот их участь на ближайшие дни.

Так возвращаются с обриты настоящие космонавты:

А вот какими вернулись американцы, якобы побывавшие на Луне и пробывшие в условиях невесомости почти 9 суток. Они сами лихо выбирались из спускаемой капсулы, причём уже без скафандров!

И уже всего через 50 минут Нейл Армстронг, Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз бодрячком участвуют в митинге, посвящённом их возвращению на Землю! (А ведь у них тогда в качестве моче и калоприёмника использовались памперсы! За 9 суток должно было получиться по 5 кг дерьма и по 10 литров мочи на каждого, как минимум! Так быстро они успели отмыться?!)

Вернёмся, однако, к двигателям ракеты Сатурн-5.

В 2013 году весь мир облетела новость: "На дне Атлантического океана удалось обнаружить и поднять части жидкостного ракетного двигателя F-1, упавшего вместе с отработанной первой ступенью S-IC-506 ракеты-носителя Saturn V, которая была запущена 16 июля 1969 года! Именно эта связка из пяти двигателей F-1 оторвала ракету-носитель и космический корабль Apollo 11 с экипажем в составе астронавтов Нейла Армстронга, Эдвина "Базза" Олдрина и Майкла Коллинза от стартового стола №39A в свой исторический полёт. Экипаж "Джеффа Безоса" поднял на борт своего судна камеру сгорания одного из двух обнаруженных двигателей F-1, с глубины ~3 мили. Помимо двигателей, обнаружены части конструкции первой ступени, разрушенной после падения в момент удара о воду.

Первая ступень S-IC отделялась после 150 секунд с момента старта двигателей F-1, сообщала ракете-носителю и космическому кораблю скорость 2,756 км/с, и поднимала связку на высоту 68 километров. После отделения первая ступень двигалась по баллистической траектории, поднимаясь в апогее до высоты около 109 километров, и падала на расстоянии около 560 километров от места старта в Атлантическом океане.

Координаты места падения S-IC-506 в Атлантическом океане: 30°13' северной широты и 74°2' западной долготы".

Источник.

Как поднимали двигатели ракеты Сатурн-5:

Утверждается, что со дна Атлантического океана подняты фрагменты вот этого ЖРД-двигателя, производить который далее США почему-то не видят сегодня смысла, в связи с чем предпочитают для своих нужд покупать ракетные двигатели российского производства — РД-180!

Макет двигателя F-1, на котором якобы летала "лунная ракета" Сатурн-5. Макет двигателя F-1, на котором якобы летала "лунная ракета" Сатурн-5.

Вот наш знаменитый российский двигатель, который Россия продаёт сегодня американским производителям ракет. Вы не находите в этом ничего странного?!

Мне осталось рассказать ещё об одной находке, которая была сделана в Атлантическом океане в далёком 1970 году. Тогда российские рыбаки обнаружили дрейфующую в море спускаемую капсулу корабля "Апполон" без космонавтов внутри. Естественно, о находке доложили в Москву, а там решили передать её американской стороне.

Перевод статьи на русский язык:

Россия заявляет, что найдена и будет возвращена капсула Аполлона

МОСКВА (UPI) — Советы вытащили из океана американскую космическую капсулу, которую они описывают как компонент программы полётов на Луну "Аполлон", и в эти выходные они собираются вернуть её американским официальным лицам, заявило государственное информационное агентство ТАСС.

Проверка этой информации у сотрудников американского посольства показала, что у Советов было по крайней мере две недели для изучения этого космического оборудования, и американские официальные лица знали об этом, но решение вернуть её именно сейчас стало неожиданностью.

Один из представителей посольства США сказал, что в пятницу чиновники осмотрели объект и не смогли подтвердить, был ли это компонент программы "Аполлон". Но он добавил, что "из их сообщения у меня сложилось впечатление, что это цельный экземпляр оборудования", а не его фрагмент.

Советы прямо заявили, что они намереваются погрузить капсулу на борт американского ледокола "Southwind", который в субботу на три дня зашёл в порт Баренцева моря Мурманск. Впоследствии официальные лица США заявили, что они запросили у Вашингтона разрешение на передачу.

Заявление ТАСС из трёх параграфов, сделанное днём в пятницу, ​​дало первые подозрения, что у русских есть какой-то американский космический аппарат.

"Экспериментальная космическая капсула, запущенная по программе Аполлон и найденная в Бискайском заливе советскими рыбаками, будет передана представителям США", — говорится в нём.

"Ледокол США "Southwind" в субботу зайдёт в Мурманск, чтобы забрать капсулу".

До заявления ТАСС, посольство объявляло, что "Southwind" зайдёт в Мурманск и пробудет там с субботы по понедельник, чтобы дать экипажу возможность для "отдыха и развлечений". Оно описало перспективы доброй воли визита и больше ничего.

На вопрос о сообщении ТАСС, пресс-секретарь посольства сказал, что Советы приняли это решение без уведомления официальных лиц США.

""Southwind" идёт в Мурманск по изложенным причинам — отдых и развлечения, и я думаю, можно быть вполне уверенным, что командир корабля ничего не знает об этом", — сказал он. Источник.

Разумеется, американцы не признались в том, что найденная советскими рыбаками спускаемая капсула была с той самой "лунной ракеты", которая стартовала 14 июля 1969 года и направилась якобы к спутнику Земли. НАСА, как ни в чём ни бывало, заявило, что русские обнаружили "экспериментальную космическую капсулу".

В то же время в книге «Мы никогда не были на Луне» (Cornville, Az.: Desert Publications, 1981, на стр.75) Б. Кейсинг рассказывает: «Во время одного из моих ток-шоу позвонил пилот рейсового самолёта и сообщил, что он видел, как капсула «Аполлона» была сброшена с большого самолёта примерно в то время, когда астронавты должны были «вернуться» с Луны. Семь пассажиров — японцев также наблюдали этот случай…».

Вот эта книга, в которой речь идёт о совершенно другой спускаемой капсуле "Апполона", которую сбрасывали с самолёта на парашюте, чтобы имитировать возвращение астронавтов на Землю:

Источник.

И ещё один штрих в продолжение этой темы, который ещё больше раскрывает американский обман:

"На этой старой фотографии показаны болгарский космонавт Г. Иванов и советский космонавт Н. Рукавишников, обсуждающие схему вхождения спускаемого аппарата «Союз» в плотные слои атмосферы. Капсула входит в плотные слои атмосферы со скоростью, во много раз превышающей скорость звука. Вся энергия набегающего потока воздуха переходит в тепло и температура в самом горячем месте (у днища аппарата) достигает нескольких тысяч градусов!" Источник: («Космонавтика СССР, М., «Планета», 1986, с. 332).

При такой высокой температуре плавятся самые тугоплавкие металлы. Поэтому «снаружи на спускаемый аппарат нанесено термостойкое высокопрочное покрытие, а его нижняя часть, подверженная при спуске наиболее интенсивному аэродинамическому нагреву, защищена теплозащитным экраном. Этот экран после раскрытия парашюта отстреливается, облегчая спускаемый аппарат при приземлении».

Это вам понятно, что при проходе плотных слоёв атмосферы спускаемая капсула проходит стадию обжига, как глиняный горшок в печи?!

Читаем дальше:

"Чёрное и белое"

Сравните внешний вид спускаемого аппарата «Союза-19» и той капсулы, что плавала в Тихом океане как якобы спустившаяся с орбиты после "лунной эпопеи". Вот уж, действительно, чёрное и белое. Разительный контраст!

Итак, перед нами два спускаемых аппарата. Слева российский, справа — американский, "лунный". Вы верите, что оба аппарата были в космосе?

Почему один аппарат чёрен от сгоревшей термозащиты, а другому – раскалённая плазма нипочём? Не говорит ли это о том, что столь же разительно отличались и пути-дороги «Союза» и «Аполлона — ЭПАС»?

По мнению многих скептиков (и автор согласен с ними), капсулу «Аполлона» сбросил на парашютах самолёт. 10 км — это рейсовая высота полёта как военных транспортных самолётов, так и обычных рейсовых пассажирских лайнеров. На такой высоте самолёт заметить не просто. А с военных транспортных самолётов средние танки на парашютах сбрасывают, так что капсулу сбросить — пустяковое дело. Отсюда и почти первозданный сверкающий вид капсулы. «Почти» — потому что попытки НАСА изобразить какие — то следы воздействия на поверхность капсулы видны. Это те самые рыжеватые пятна, разбросанные тут и там по поверхности. Но как они далеки по внешнему виду от того, что мы видим на капсулах «Союзов».

Отсюда возникает вопрос: "Раз НАСА даже к 1975 году не представляла толком, как выглядят возвращающиеся с орбиты пилотируемые корабли, то были ли на околоземных орбитах те многочисленные «Меркурии», «Джемини» и наконец, те же «Аполлоны-7 и 9», которые по сообщениям НАСА осуществили околоземные полёты? Не были ли все их полёты жалкими суборбитальными подделками? (О «лунных» «Аполлонах» мы не говорим, поскольку их путь, судя по многим данным, до орбиты не доходил и заканчивался в Атлантике)".

Источник.

Подведём черту. Американская "лунная эпопея" была величайшей аферой в истории человечества. США пошли на обман исключительно потому, что первым космонавтом на планете Земля стал в 1961 году советский человек — Юрий Гагарин. Первой женщиной космонавтом стала в 1963 году Валентина Терешкова, тоже гражданка СССР. Превзойти этот результат США могли только в одном случае, если они опередят СССР в лунной программе! Поскольку это на порядок сложнее, чем просто отправить человека в орбитальный полёт вокруг Земли. И американские политики решили, что их страна опередит СССР, чего бы это ни стоило!

Как американцам удалось "опередить" русских, вы, читатель уже знаете! Победа далась исключительно за счёт обмана!

Оборотной стороной этой небывалой аферы стало то, что теперь США покупает у России ракетные двигатели!

Как говорится, довыпендривались янки!

7 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Славик Яблочный: вот видео с интервью Стенли Кубрика о фальшивых съёмках посадки "Апполона-11" на Луну. Нил Армстронг:"нам говорили, соврём сейчас, а полетим потом!". Или ещё так говорили: "Ой, не волнуйтесь, сейчас сфабрикуем, затем у нас будут деньги, и мы полетим по настоящему!"

Белый Рус: есть ещё хорошее видео, которое так и называется: "Российские герои американской аферы":