Не всякому российскому генералу можно верить!

Да уж, ввязался я в драку! Моя последняя публикация на тему американской "лунной аферы" вызвала бурные споры среди читателей и показала, что у меня есть как много единомышленников, так и много противников.







Один из тех, кто верит, что американцы были на Луне, некто Сityraccoon написал:

"Подведу итог: если чего-то не понимаешь — спроси профессионала! В соответствующей области! И какой авторитет в области космических исследований поддерживает "Лунный Заговор"? Ю.Мухин? А он, простите, кто? Что он сделал для Космоса? Почему-то конструктор Черток, космонавты Гречко и Леонов у меня вызывают больше доверия!"

Это хорошее предложение. Обратиться к профессионалам. Ниже мой новый рассказ о том, что вся наша жизнь — это Игра в "веришь — не веришь!"

Я начинаю его с объяснения, что профессионалы в Космической отрасли — не являются профессионалами в области дезинформативных технологий, которые применялись во время холодной войны между СССР и США, и применяются по сей день.

Самый наглядный пример того, как очень уважаемые люди могут глубоко заблуждаться, причём искренне, вот это интервью, которое 4 года назад дал телеканалу "Правда.Ру" заслуженный испытатель космической техники, кандидат наук, профессор, водитель советского "Лунохода-1", генерал-майор Вячеслав Довгань. Как оказалось, он искренне верит, что американцы на Луне были! При этом, рассказывая об исследованиях Космоса, Довгань говорит такие вещи, что как-то даже обидно за учёного с генеральскими погонами!







Ниже слова бывшего водителя первого советского "Лунохода" Вячеслава Довганя, ныне генерал-майора, который отвечает на вопросы Инны Новиковой, главного редактора «Правды.Ру»:

- Вы сказали, что американцы своим спутником подтвердили места посадки своих астронавтов на Луну. То есть, всё-таки были американцы на Луне?!

«Да ну! Ради Бога, только Вы мне этот вопрос не задавайте! Мы ж наблюдали всё это в центре дальней космической связи... Если страна не наблюдала и Китай не наблюдал, то все остальные страны наблюдали. Ну, конечно, как они наблюдали? Они наблюдали то, что им показывали (по телевизору)! Но мы-то реально получали эти сигналы! ...

- То есть, это никакая не мистификация?

- Ну естественно, ну что Вы! Вот говорят Гордон там, и другие... не хочу даже... Я всегда их называю необразованными людьми. Они говорят о том, то флаг там колышится, то тень там какая-то, то... астронавт не так прыгает...

Они забыли: как можно фотографировать или производить съёмку прыгающего Армстронга на поверхности? Оператора-то не было!!! Это ж было в студии!!! Это ж чтоб всем нам показать, как это было!





Отдание чести американскому флагу в прыжке!

Кто видел, как луноход ходит? Никто! А вы фильм смотрите? Смотрите! Разве кто-то снимал "Луноход" на Луне? Да нет, конечно! На Мосфильме вот такая букашка ездила, и я сам там присутствовал. ...Сделали макетик для съёмок, и им управляют дистанционно. Показывают, как он входит в кратер, как выходит, а люди сидят завороженно перед телевизорами, и думают, как он там по Луне ходит? Вот и всё».

Посмотреть и послушать это интервью В.Довгань можно ЗДЕСЬ.

Генерал-майор Вячеслав Довгань в свои 76 лет был наивен как ребёнок! Он видел своими глазами, как на Мосфильме снимают кинокартину про работу на Луне нашего "Лунохода" и поэтому уверен, даже убеждён, что точно также в кинопавильоне Голливуда снимался фильм про лунную эпопею "Аполлон", потому что у американских астронавтов не было видеокамеры.

Но сами то американцы: агенство НАСА и Википедия утверждают, что американские астронавты, участвовашие в программе "Аполлон", имели при себе очень дорогие фотокамеры и две 16-мм кинокамеры, одна из которых была переносной, а вторая — стационарной, закреплённой в кабине спускаемого на Луну модуля.







Вот рассказ американцев об экпедиции "Апполон-16":

"Первый день на Луне. Выход на поверхность"

"На шестой день миссии после завтрака Янг и Дьюк начали подготовку к первому выходу на поверхность. Хьюстон попросил Дьюка промыть гермошлем водой от остатков апельсинового сока и как следует его вытереть, прежде чем нанести на стекло средство от запотевания. По поводу этой просьбы Янг, размышляя вслух и забыв, что микрофон включён, сказал: «Кретины, мы могли это сделать вчера!» (англ. We could've done it last night, you assholes!). Оператор связи сразу же напомнил ему о включённом микрофоне. Затем Дьюк вновь испытал затруднения с надеванием скафандра. Он никак не мог застегнуть молнию. Проблему удалось решить только с помощью Янга. Дьюку пришлось также прочищать и продувать свои микрофоны от накопившегося в них апельсинового сока, иначе в ЦУПе его плохо слышали. Проверив герметичность скафандров, астронавты начали разгерметизацию кабины. Чтобы следить за временем, прошедшим от начала 1-й внекорабельной деятельности, Янг и Дьюк одновременно включили таймеры своих наручных часов. Джон Янг открыл люк, выбрался на площадку над лестницей и выбросил мешок с мусором. Дьюк включил 16-мм кинокамеру в кабине лунного модуля, Янг с помощью троса с крючком опустил на лунную поверхность чемоданчик с фотокамерами и начал спускаться по лестнице..." Источник.

Как видим, по рассказам американцев, при полёте на Луну были у их астронавтов видеокамеры, и снимать кинофильмы они могли!

Второе свидетельство из того же рассказа:

"После возвращения к лунному модулю, недалеко от места размещения приборов ALSEP, астронавты по плану устроили так называемый гран-при. Янг совершил демонстрационную поездку на «Ровере», выполняя заранее оговорённые на Земле манёвры, а Дьюк заснял всё это на 16-мм кинокамеру (в предыдущей экспедиции «Аполлона-15» из-за поломки кинокамеры Скотт и Ирвин не смогли выполнить этот пункт программы). Первый дубль получился продолжительностью 1 минута 5 секунд. Астронавты сняли ещё один такой же дубль..." Источник.

Кстати, вот эта кинозапись (сделанная на 16-мм киноплёнку), продолжительностью чуть более 2-х минут.

Самое прикольное, что эта видеозапись, которую американцы якобы делали на Луне во время экспедиции "Апполон-16", их полностью и разоблачает как мошенников.

Посмотрите на эти два кадра из этого кинофильма (время от 1 минуты 00 сек):









Вы видите, как поднимается вверх лунная пыль из под колёс "Луномобиля"?

То, как летит эта пыль, является бесспорным доказательством того, что видео было снято в кинопавильоне. Разумеется, на земле.

В полной пустоте (в вакууме), а на Луне ведь атмосферы нет, там вакуум, частицы пыли (независимо от их размера) равно как и любой булыжник, подброшенный в верх, падают вниз с одинаковой скоростью. Иначе говоря, пыль не может зависать в вакууме, как здесь показано.





Три столба пыли, причём самый дальний — самый высокий! Это пыль в воздухе! А на Луне воздуха нет!

Самое интересное, что американцы, желая всячески доказать своё присутствие на Луне, додумались сымитировать известный опыт Галлилея: тяжёлый предмет и лёгкое пёрышко падают в вакууме с одинаковой скоростью.

То есть, делая эту имитацию, американцы стремились доказать: а) что они были на Луне, б) что у них в наличии была кинокамера.

Напомню, что наш генерал-майор Вячеслав Довгань, бывший водитель "Лунохода-1", убеждён: "как можно фотографировать или производить съёмку прыгающего Армстронга на поверхности? Оператора-то не было!!! Это ж было в студии!!! Это ж чтоб всем нам показать, как это было!"

???

Ну вот как тут можно доверять профессионалам от Космоса, которые совершенно не разбираются в искусстве дезинформации, в котором американцы — асы?!

И ещё. Вчера на мою статью "Голливуд летит на Луну". И снова о лунной афере!" некий John.Doe написал раздражённый комментарий, обращённый не столько к моим читателям, сколько к модераторам КОНТа:

Знаете что?! Я долго молчал, но после этого текста Антона Благина хочу задать два вопроса: 1. На КОНТе модераторы обладают техническим образованием? А совестью? 2. Господа читающие, а давнишний термин "алхимия", как пустая трата мыслительной деятельности вам ничего и ни на что не напоминает? Мне насрать на "КОНТ", на РУ-блогосферу и на будущие поколения! Хотите греться в шубах убитых зверей у костра, забудьте о цивилизации, математике и физике! Вы идёте прямо сейчас именно туда! Зачем учиться, узнавать науки? Проще всё это забыть и читаете ахинею AntonBlagin на "КОНТе"!Средневековье – это сейчас просто астрологические прогнозы на FM в машине, битвы экстрасенсов и набор в ВУЗы на гуманитарные специальности и экономистов тире манагеров за счёт налогоплательщиков! Все ОК, а потом через цать лет ...опа! Да хз, чё это, не знаем... и пиз#ец вашим внукам, правнукам (вы, лично, и ваши дети ещё сдохните при остатках технической цивилизации, а поэтому не переживайте, прямо сейчас читайте много интересных познавательных статей прямо дома в браузере, и такие подвижники смелых изысканий и технические деятели наподобии Антона Благина вам засрут мозг на раз и с удовольствием!).

То есть, некий John.Doe прочёл последовательно три мои статьи: 1. "Всё тайное становится явным: американцы на Луне не были!" 2. "Американская "лунная афера" и новые разоблачения!" 3. "Голливуд летит на Луну. И снова о лунной афере!", и после прочтения третьей публикации его взорвало! Он написал: "Я долго молчал, но после этого текста..."

А что этот третий текст, чем то особенный?!

Как оказалось, да, он особенный! Текст оказывает на прочитавшего его человека, от которого долгое время скрывали правду, такое сильное психологическое воздействие, что он приходит выводу, от которого кому-то другому становится страшно:







Не правда ли, хорошее воздействие вербального антивируса на завирусованное ложью сознание российского гражданина?!

Вот в этом направлении я и предлагаю работать всем нашим блогерам и писателям — стремиться создавать вербальные антивирусы и лечить с их помощью сознание наших многажды раз обманутых людей!

Приложение: "Благин — Путину: информационные вирусы из мозгов людей удалять будем? Или такой проблемы не существует?"

13 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Валерий Лучкин: Антон, здравствуйте! Мне давно ясно, что пиндосы на Луне не были. От слова совсем. Но... Что нам это даёт? Доллар этим знанием мы не обрушим, влияния Госдепа на сопредельные с РФ территории не ослабим. Какая практическая польза от этого знания? P.S: ремонтируя суда американской постройки, понял простую истину: пиндосы понятия не имеют, что клапана донно-запорной арматуры могут быть невозвратными. То есть: вместо невозвратно-запорного клапана они используют два клапана-один невозвратный и один запорный (клинкет). Одним словом : технология 17-го века. Какой уж там Космос, какая Луна...

Антон Благин: благодарю за вопрос. Он очень своевременный и важный! На него не так давно ответил один очень умный человек — Виктор Ефимов: