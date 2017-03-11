“Голливуд летит на Луну”. И снова о лунной афере!

История про фальшивую "лунную эпопею" американцев, в которую я погрузился на днях, так зацепила и впечатлила меня, что я не смог удержаться, чтобы не перепечатать вот эту чужую статью. Она из серии: "ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ РОССИЯНИН!". Автор данной статьи мне пока неизвестен, может потом узнаю, но есть источник, его я в конце указываю.

Итак, "поехали!!!" Кажется, так прокричал наш Юра Гагарин, когда ракета "Восток" стала поднимать его в небо, в первый в истории человечества космический полёт...

"Когда в Советском Союзе планировались первые космические рекорды, в частности, вывод на околоземную орбиту первых искусственных спутников, первых живых организмов, заброска первых исследовательских аппаратов к Луне и другие уникальные по тем временам технические победы, руководству СССР нужно было иметь надёжных независимых свидетелей для того, чтобы зафиксировать для истории эти достижения.

Поэтому перед каждым таким пуском ведущим зарубежным обсерваториям и исследовательским организациям рассылалась информация с параметрами планируемого полёта, чтобы они могли, настроив свои средства слежения и телескопы, поймать телеметрический сигнал по искомому пеленгу, воочию увидеть перемещающуюся звёздочку спутника по ночному небу, взрыв от попадания последней ступени ракеты в поверхность Луны, послушать биение сердца собачек на орбите Земли в прямом радиоэфире и т.д.

Таким образом, ни тогда, ни теперь оспорить первенство СССР в освоении космоса оказалось невозможным. Более того, сами эти достижения по тем временам выглядели столь необычно, даже можно сказать – фантастично, что без независимых подтверждений они, что называется, «выеденного яйца не стоили» бы. Соответственно, когда в США начались интенсивные работы по подготовке пилотируемых экспедиций к Луне, в СССР совершенно справедливо полагали, что в нужное время из НАСА будет предоставлена необходимая информация для получения возможности отследить данные полёты своими средствами. Каково же было удивление советских специалистов среднего звена, когда им не только не передали такой информации, но к тому же «сверху» были спущены недвусмысленные инструкции – не обращать на американцев внимания и заниматься своими делами…

Происходили ли ко времени первых «полётов на Луну» секретные переговоры на высшем уровне между руководством СССР и США об условиях сокрытия лунной аферы, мы наверняка узнаем не скоро, если узнаем когда-либо вообще...

Доподлинно известно лишь то, что к моменту заявленного старта «Аполлона-11» для первой «высадки на Луну» в Атлантический океан к окрестностям космодрома НАСА (мысу Кеннеди) была стянута целая флотилия советских кораблей радиоэлектронной разведки.

И если мы сейчас с приемлемой точностью можем вычислить некоторые параметры полёта «Сатурнов-5» лишь на основании имеющихся видеозаписей невысокого качества, то можно себе представить, какие данные тогда можно было добыть о начальном этапе полёта ракеты с помощью этой флотилии, перехватывая и анализируя весь радиообмен между ЦУПом и космическим кораблём, точно вычисляя приращение скорости и направление движения ракеты с помощью развитых и качественных средств военно-прикладной радиолокации!

Американцы это отлично понимали, поэтому 16 июля 1969 года в 8 часов утра по местному времени началась широкомасштабная операция «Crossroad» («Перекрёсток»), о которой очень не любят вспоминать все без исключения официальные информационные ресурсы.

Над советскими кораблями кружили американские самолёты «Орион», оснащённые средствами радиоэлектронного противодействия; военные корабли приблизились на минимально возможное расстояние и демонстративно расчехлили орудия; наземные радиолокационные станции начали передавать шумы на всех ранее зафиксированных диапазонах частот, которые использовали ВМФ СССР.

Вся операция вдруг завершилась, когда ракета «Сатурн-5» ушла за горизонт. Официальным предлогом для операции «Перекрёсток» стали опасения, будто советские корабли радиоэлектронного слежения могут помешать успешному полёту американских астронавтов.

На самом деле главной задачей было не дать записать параметры полёта ракеты, которая летела явно не в космос.

На следующий раз, при старте «Аполлона-12», ситуация повторилась. Очевидно, к тому времени советское руководство уже сделало соответствующие выводы на основании полученных данных, потому что к следующему старту – «Аполлона-13» – была разработана наверное самая масштабная и блестяще проведённая операция холодной войны ХХ века под названием «Океан».

К вольному изложению этой операции я обещаю вернуться немного погодя, а сейчас послушаем ещё одну историю американского барона Мюнхгаузена и сделаем небольшое лирическое отступление.

Особый шарм этой истории придаёт совпадение успешно проведённой операции «Океан» с запланированными «проблемами» в полёте «Аполлона-13», на протяжении которого вся Америка дико переживала и, затаив дыхание, истово молилась за спасение жизней своих героев. Рудольф Эрих Распе не был бы гениальным писателем, если бы во время совершения череды беспримерных подвигов у барона Мюнхгаузена время от времени не случались бы проблемы, которые он, естественно, с присущей ему необычайной отвагой и ловкостью преодолевал.

Чтобы не изобретать велосипед, НАСА также решили содрать сценарий полёта «Аполлона-13» с идей Распе. Да и номер у корабля подобрался подходящий, тринадцатый, поэтому в духе примитивных голливудских штампов 13 апреля 1970 года во время якобы третьего дня полёта «Аполлона-13» по трассе «Земля-Луна» на его борту якобы произошел… взрыв кислородного бака!

Чтобы представить весь комизм ситуации, напомню, что стенки у этого «корабля» согласно официальным данным НАСА были очень тонкие, чтобы лишь выдерживать в вакууме внутреннее давление 0.3 атмосферы из чистого кислорода, в котором якобы находился экипаж.

Вот как описана эта история во всемирной Википедии: "вечером (в 20:24 по времени Хьюстона) 13 апреля 1970 года, когда корабль пролетел 330 000 километров, экипаж вёл репортаж для телезрителей, знакомя их с кораблём и своим бытом. Операторы в Хьюстоне уже некоторое время наблюдали колебания показаний датчиков уровня сжиженных кислорода и водорода в баках служебного модуля, и приняли решение по окончании репортажа произвести их перемешивание. После окончания репортажа Джон Суайгерт, получив указание из ЦУПа, приступил к перемешиванию жидкостей во всех четырёх баках (55:54:53 полётного времени). Через 16 секунд астронавты услышали громкий звук удара, сопровождавшийся встряской корабля. Изначально Лоуэлл решил, что Хейз открыл клапан, уравнивающий давление воздуха между командным и лунным модулями, как он это уже проделывал неоднократно, каждый раз пугая астронавтов, но тот опроверг его предположение. Сработала аварийная сигнализация; индикаторы на пульте управления показывали потерю напряжения на шине питания B — одной из двух, питающих бортовое оборудование командного и служебного модулей, — а операторы в ЦУПе отметили падение до нуля давления в кислородном баке № 2 (англ. oxygen tank 2) и в двух из трёх имеющихся топливных элементов (англ. fuel cell).

Джеймс Ловелл доложил в Хьюстон о случившемся. Не видя никаких очевидных повреждений в командном модуле, экипаж предположил, что в лунный модуль попал метеорит, нарушив его герметичность, и приступил к аварийному задраиванию переходного тоннеля между модулями, который был открыт на время телепередачи. Однако закрыть люк никак не удавалось, и через некоторое время, не ощущая утечки воздуха, астронавты прекратили эти попытки и вернулись к анализу текущей ситуации..." Источник.

Теперь представьте взрыв кислородного бака в непосредственной близости от такой стенки…

Для большей наглядности расскажу одну историю из своего детства. Как-то раз, ещё во времена Союза, недалеко от своей школы мы жгли костёр из старых деревянных ящиков и развлекались тем, что бросали в огонь куски металлических труб, вынутых из небольшой клумбы, в которые засыпалась селитра и потом с помощью увесистого камня труба заклёпывалась с обеих сторон по принципу тюбика зубной пасты. После нескольких минут нагревания на костре такая труба взрывалась с довольно большой силой, далеко разбрасывая горящие деревяшки. При этом надо было прятаться за небольшим бугорком, находящимся в метрах 15 от горящего костра.

После нескольких таких взрывов, на которые никто из взрослых почему-то не обращал особого внимания, нам захотелось большего. У кого-то возникло предложение «погреть» на костре большой синий кислородный баллон, чтобы посмотреть «что будет». Сказано – сделано. Мы прикатили этот баллон от подсобки из соседнего магазина, который стоял там уже далеко не первый месяц, и аккуратно уронили его в костёр. Поскольку баллон был немного больше костра, пришлось подбросить побольше топлива. Когда разгорелся большой костёр, мы уселись за бугорком ждать взрыва. К счастью, уже стемнело и мы разошлись по домам. А ночью баллон взорвался…

Жертв не было, а вот о разрушениях стоит рассказать подробнее. Когда в конце 90-х появился Интернет и я смог наконец детально ознакомиться с официальной историей «покорения» Луны, меня как раз в первую очередь заинтересовал эпизод со взрывом кислородного бака. Поэтому через пару лет я специально побывал на том месте и шагами измерил расстояния от места костра до разрушенных тогда объектов. Итак, приблизительно в 22 метрах от костра находился сплошной забор из стандартных железобетонных блоков, боковая стенка которых состояла из выпуклых квадратиков (многие жители постсоветских стран наверняка живо представляют себе такой забор).

Каждая секция весила наверняка не менее тонны. Так вот, две секции тогда снесло взрывом и они упали!

С другой стороны от забора и костра находился детский сад, огороженный забором из сетки. Расстояние от костра до сетки составило 90 метров, и ещё метров 20 было от сетки до ближайшей стены садика. Почти все окна на этой стене были выбиты взрывом. Прошу заметить, что данный взрыв произошел вследствие разогрева относительно небольшого количества кислорода, остававшегося в баллоне. Наверняка, если бы тот баллон был полным, ему бы очень быстро «приделали ноги», как это часто бывало в те времена. Отмеривая расстояния от забора до костра, я невольно вспомнил детский садистский стишок, когда-то очень популярный среди школьников:

Маленький мальчик гранату нашёл,

Добренький дядя к нему подошёл.

— Дёрни колечко, – дядя сказал…

Долго над полем сандалик летал.

Если бы на борту космического корабля, отправившегося к Луне, произошел взрыв кислородного баллона или бака, «сандалики» астронавтов долго бы летали в межпланетном пространстве, превратившись в маленькие искусственные спутники Солнца…

(Однако, зачем вообще про это говорить, если этот взрыв кислородного бака был вымыслом каббалистов! Бак с кислородом якобы взорвался 13 апреля, а "Аполлон-13" стартовал с космодрома Кеннеди 11 апреля 1970 года и упал в Бискайский залив тоже 11 апреля 1970 года. Комментарий — А.Б.).

А теперь вернёмся к операции «Океан».

Как уже было сказано выше, на основании данных, собранных у мыса Кеннеди, а также на том простом основании, что далее по пути следования на заявленной НАСА околоземной орбите громадный объект общей массой не менее 140 тонн попросту нигде не наблюдался, был сделан вывод о том, что остатки ракеты пролетают по баллистической траектории над Атлантическим океаном и приводняются где-то в районе Бискайского залива.

Кроме этого, разведка предоставила данные, что в акватории Бискайского залива во время пусков «Сатурнов-5» всегда находится внушительная флотилия кораблей ВМС США. Логично было предположить, что они занимаются поиском «подарка» с неба и оперативной его доставкой в район запланированного возвращения очередной «экспедиции» с Луны. Возможно, также корабли ВМФ США подбирают большие обломки обшивки, которые могут не тонуть в воде, чтобы замести следы.

Уже два раза такой фокус по-видимому прошёл удачно. Возможно, противник несколько ослабил бдительность… Осталось придумать, как перехватить из-под носа у американцев этот муляж спускаемого аппарата. И вот тогда была разработана, не боюсь повториться, гениальная операция «Океан».

Притвориться придурком – отличный способ ослабить бдительность противника. Поскольку во времена СССР различного идеологического маразма от партийных рулевых всегда хватало с избытком, в США никто не удивился, что русские будут с большим размахом и помпой праздновать 100-летие со дня рождения «вождя мирового пролетариата, классика марксизма-ленинизма» и основателя советского государства В.И.Ленина, которое наступало 22 апреля 1970 года.

В стороне от неимоверных производственных, научных и творческих успехов советских людей армия оказаться никак не могла, поэтому «навстречу» знаменательной дате было решено провести наиболее грандиозные учения ВМФ СССР под кодовым названием «Океан». В моря и океаны были выведены решительно все основные и вспомогательные плавсредства, которые только могли держаться на плаву. На северном и тихоокеанском театрах военных действий разыгрывались потешные сражения с пусками ракет и торпедными атаками условного противника.

В общем, под снисходительными взглядами НАТО советские военные моряки с усердием отрабатывали сценарии военных действий, используя все имеющиеся в наличии средства, чтобы показать в очередной раз вероятному противнику некое подобие «кузькиной матери», но в этот раз на море.

На официальном уровне считалось, что СССР решил показать способность вести морскую войну на глобальном театре военных действий. Наверняка в штабах НАТО генералы покручивали пальцами у виска или что они там делают в подобных случаях…

Когда все имеющиеся на тот момент военные и рыболовецкие корабли СССР, пребывавшие в акваториях морей, прилегающих к северной части Атлантического океана, за несколько дней до планировавшегося пуска «Аполлона-13» получили приказ срочно передислоцироваться в Бискайский залив (подводные лодки – скрытно), в НАТО на этот очередной маразм отреагировали достаточно вяло. Точнее, они никак не отреагировали, посчитав это за одну из тех бредовых операций в процессе советских глобальных учений, на которые они уже вдоволь насмотрелись в течение предыдущих дней.

А зря… Очень зря. Ибо плох тот шахматист, который в решающий момент не умеет пожертвовать фигуру, чтобы поставить шах и мат зазевавшемуся сопернику.

В начале апреля 1970 года советская атомная подводная лодка К-8, находящаяся на боевом дежурстве в Средиземном море, получает команду срочно передислоцироваться в северную Атлантику. Причём по пути следования она получает команду принять на борт большое количество комплектов регенерации кислорода.

Наверняка в истории это был единственный случай, когда подводная лодка могла быть использована для транспортировки блоков регенерации кислорода. Даже не знаю, с чем такой абсурд можно сравнить. Может с направлением бензовоза на тушение пожара или с раздачей гранат всем обезьянам в зоопарке… В любом случае, такая операция должна была вызвать по меньшей мере недоумение командира подлодки. Но, в армии приказы не обсуждают, а выполняют. Поэтому, если даже из главного штаба поступит команда подлодку немедленно затопить, а самому командиру – застрелиться, она будет выполнена.

Так же и на сей раз: поскольку на подводной лодке места очень мало, дополнительные блоки регенерации кислорода были расставлены по всему объёму, где это было возможно. И с таким невероятно опасным грузом подлодка К-8 продолжила свой путь к Бискайскому заливу. Вечером 8 апреля в заданном квадрате (севернее Азорских островов) подлодка К-8 должна была всплыть на перископную глубину для проведения сеанса радиосвязи с Москвой.

Результатом этого сеанса радиосвязи стали два взрыва, которые произошли одновременно в разных местах подводной лодки, причём один – в непосредственной близости от комплектов регенерации, загруженных накануне, а может быть даже внутри одного из них. С этого момента подлодка была обречена.

Как известно, потушить пожар – означает в первую очередь перекрыть доступ кислорода к огню. В данном случае комплекты регенерации кислорода служили для огня идеальным топливом, а поскольку они находились в разных местах подлодки, перекрыть какой-нибудь отсек для тушения пожара оказалось невозможно. Тем не менее, экипаж, проявляя чудеса героизма, четыре дня ценой собственных жизней боролся за спасение своего корабля. Потом весь экипаж – мёртвые и живые – были представлены к самым высоким военным и правительственным наградам.







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От себя хочу добавить, что наверняка все оставшиеся в живых моряки до конца своих дней ни в чём не нуждались. Страна тогда умела отблагодарить своих героев…

И вот, в непосредственной близости от Бискайского залива вдруг происходит пожар на советской атомной подводной лодке. Что это означало для ВМФ США?

Чтобы объяснить состояние американских моряков и их командования в тот момент, надо напомнить, что атомные подводные лодки составляли основу сил стратегического ядерного сдерживания СССР. Две другие составные части – баллистические ядерные ракеты шахтного базирования и стратегические бомбардировщики – были в той или иной степени уязвимыми для оперативного ответного или упреждающего удара. Но с подводными лодками такой номер не проходил. Они скрытно проходили в квадраты боевого дежурства и, соблюдая абсолютное радио- и акустическое молчание, находились в непосредственной близости от берегов вероятного противника. Пуск ракет, долетающих до целей спустя несколько минут, или ядерных торпед с такой подводной лодки ни предугадать, ни предотвратить не представлялось возможным. Поэтому все возможные технические достижения появлялись в первую очередь именно на подводных лодках с атомными силовыми установками.

Не будет преувеличением сказать, что данная техника тогда находилась на самом переднем крае научно-технического прогресса, имея на борту то, за что любая страна, не торгуясь, отдала бы что угодно.

Ведь получив в своё распоряжение военные тайны одной из сверхдержав, можно было не тратить миллиарды долларов на свои научно-технические изыскания, а просто скопировать и в один момент догнать вырвавшегося вперёд соперника. Во-вторых, обладание этими тайнами ставило перед соперником новые проблемы и задачи, например, создание образцов вооружений ещё более совершенного поколения или, как минимум, смену всех систем связи на подводном флоте…Исходя из такой фантастической удачи, которая сама пришла в руки, корабли ВМФ США, находящиеся в Бискайском заливе, сразу же получили приказ бросить все свои дела и рысью мчаться к Азорским островам следить за развитием ситуации. В идеале можно было рассчитывать на захват советской подводной лодки со всем экипажем, объявив её без вести пропавшей в пучине Атлантики.

Ну, действительно, жестянка-муляж спускаемого аппарата «Аполлона-13» никуда не денется, – подумало командование ВМФ США.

За ним можно будет ещё вернуться и спустя несколько дней, благо он был оснащён радиомаяком и не представлял интереса для случайных кораблей – мало ли какой мусор болтается в морях и океанах. Но организаторы этого мероприятия тоже не были лыком шиты. Во-первых, место аварии было специально выбрано в таком месте, где утонувшую подлодку достать будет практически невозможно в ближайшие лет 50. Глубина в данной точке составляет приблизительно 4680 метров. Во-вторых, подводная лодка К-8 к тому моменту была уже порядком устаревшей. Подлодки проекта 627А «Кит» выпускались в конце 50-х годов, а сама К-8 была принята на вооружение в 1958 году. Чтобы понять, насколько глубокими изменениями были пронизаны возможности советского подводного стратегического флота за 12 лет – с 1958 по 1970 год – нужно вспомнить уровень развития всей советской военной машины за эти годы.

К сожалению, подробности этих фантастических достижений не входят в изложение этой статьи. Тем не менее, с достаточной долей вероятности можно предположить, что К-8 предстояло в скором времени закончить свои славные дни где-нибудь в доке в Североморске, будучи порезанной на металлолом. Так не полезнее ли принести такую подлодку в жертву в данной важнейшей операции?

На третьи сутки от начала смертельного пожара на подлодке К-8, когда кружащие вокруг как шакалы корабли ВМФ США надеются вот-вот заполучить в свои руки хотя бы часть советского экипажа, 11 апреля 1970 года в 13 часов 13 минут стартует «Аполлон-13». Почему не 13-го апреля – неясно; видимо посчитали, что это уже будет перебор. А может просто потому, что на 13 апреля была запланирована «авария в космосе». К тому времени в Бискайском заливе уже яблоку негде упасть: там присутствует не менее нескольких десятков советских кораблей разных типов, но они рассредоточены и находятся вне пределов видимости друг друга; между ними расставлены подводные лодки.

Никто не покидает своих квадратов и не идёт на помощь тонущей буквально рядом (по морским меркам) своей же атомной подводной лодке… Спустя полчаса после старта «Аполлона-13» советские корабли средствами радиолокации (а может даже и визуально, ведь на дворе светлое время суток, хоть штормит и падает снег) засекают падающую капсулу спускаемого аппарата, быстренько её подбирают и сматываются в порт приписки.

Остальные плавсредства остаются ломать комедию под названием «Океан» до самого 22 апреля 1970 года…

12 апреля, когда главное дело уже сделано, подлодке К-8 наконец спешит на выручку другой советский корабль, который успевает подобрать оставшуюся в живых часть экипажа практически за несколько минут до того, как подлодка навсегда исчезает в пучине вод Атлантического океана.

Американский флот, несолоно хлебавши, возвращается в Бискайский залив, где тщательные поиски капсулы от «Аполлона-13» не приносят никаких результатов.

Очевидно, в течение следующих пяти дней пришлось срочно изготавливать аналог, обжигая его со всех сторон.

Но это уже их проблемы, а пока в руках руководства СССР оказался неоспоримый факт, с которого ещё предстояло выжать максимум полезной информации, прежде чем приступать к переговорам с американской стороной.

Дело в том, что и в те времена телеметрическая информация в реальном режиме времени поступала от летящей ракеты или космического аппарата, но она была очень скудная. Ведь ещё не существовало возможностей цифровой кодировки и сжатия данных. Поэтому все интересующие конструкторов, инженеров и руководителей полётами данные записывались прямо на борту таких аппаратов в некое подобие «чёрных ящиков» самолётов, и потом, после прибытия в ЦУП эти данные переписывались с магнитных носителей для расшифровки и анализа.

Исходя из этого, в СССР получили неоспоримые доказательства, что габаритно-весовой макет спускаемого аппарата стартовал именно в то самое время и летел именно на той самой ракете «Сатурн-5», которая по официальной легенде забросила в космос экипаж «Аполлона-13». (Тот самый экипаж, у которого во время полёта к Луне случился взрыв кислородного бака! - Комментарий А.Б.).

Когда все необходимые данные и доказательства были собраны, высокие стороны приступили к переговорам. А точнее сказать – к торгам, которые привели в краткосрочной перспективе к очень серьёзным экономическим выгодам СССР, а в среднесрочной перспективе – к его развалу. Эта тема очень обширна, доказательна и интересна, потому должна хотя бы фрагментарно войти в изложение данной работы.

Следует отметить наиболее очевидные подарки, которые был вынужден сделать «загнивающий» капиталистический запад «развитому» советскому социализму.

Во-первых, дикие эксперименты по укрупнению колхозов и освоению целины в СССР завершились резким падением производства главного сельхозпродукта – зерна пшеницы. С начала 70-х годов Советскому Союзу продают зерно из Канады и других капиталистических стран по ценам, значительно уступающим рыночным, чем даже провоцируется продовольственный кризис за западе.

Во-вторых, Советскому Союзу как воздух нужны были постоянные источники поступления твёрдой валюты, за которую можно было бы закупать на мировых рынках товары первой необходимости, с которыми у социалистической экономики в отсутствие частной инициативы дело никак не клеилось. О таком источнике стороны очень быстро договорились. Огромные запасы энергоносителей в Сибири следовало в кратчайшие сроки доставлять в Европу. Навстречу этому потоку всегда должен был идти поток долларов. Чтобы решить эту проблему, США даже поставляли технологии для производства труб большого диаметра и проходческую технику, которых у СССР не было по банальной причине отсутствия необходимости. Кроме того, чудесным образом в 1973 году начался первый мировой нефтяной кризис, выразившийся в огромном по тем временам росте цен на углеводородное сырьё. А мы-то теперь знаем, как возникают, вернее, как организовываются такие «кризисы»…

В-третьих, в отличие от автоВАЗа, купленного в середине 60-х у итальянцев за деньги, и автоГАЗа, ЛАЗа, ЗиЛа, вывезенных с Германии после войны, теперь «проклятые капиталисты» просто подарили «кровожадным коммунистам» целый завод по производству грузовиков со всеми прилагающимися к нему вспомогательными производствами и технологиями – знаменитый КАМАЗ.

Строительство автозавода "КАМАЗ" началось в 1969 году в городе Набережные Челны. "В 1974 году в экспериментальном цеху был собран первый двигатель. Через год по временной технологии начали сборку силовых агрегатов... А в июне 1979 года с главного конвейера сходит 100 000-й грузовик. Рост производства на КамАЗе бьёт мировые рекорды и беспрецедентен для СССР". Источник.

И проблема нехватки качественных грузовиков для советской экономики уже перестала быть столь острой. Конечно, были и другие подарки, которые не так сильно бросаются в глаза. Об одном таком дополнительном подарке стоит сказать отдельно. Дело в том, что советская партноменклатура, в отличие от простых спортсменов, артистов и всяких простых трудящихся, которые вывозились на «запад» практически под конвоем КГБ, получила во времена Брежнева-Подгорного-Косыгина более или менее свободный выезд за «железный занавес», в основном на «шопинг».

Триумвират: Подгорный, Брежнев, Косыгин.

Эту генерацию советских руководителей можно было уже довольно легко купить или завербовать, как, к примеру, поступали испанские конкистадоры с первыми встретившимися им аборигенами северной Америки, выменивая груды золота или лояльность на диковинные, но ничего не стоящие игрушки. За примерами в нашей истории тоже далеко ходить не надо. Общеизвестна тяга Брежнева к хорошим американским автомобилям, истории создания первых отечественных мафий под покровительством министра внутренних дел Щелокова, истории с участием дочери Брежнева Галины в невероятно огромных даже по меркам тогдашнего СССР операциях с бриллиантами и так далее, и тому подобное. А ведь это был только кончик верхушки айсберга…

Народ, несмотря на господствующие мировоззренческие платформы и идеологические наслоения всегда очень метко умеет описать ситуацию с помощью анекдотов. Так, в начале 70-х был популярен такой анекдот.

К Леониду Ильичу приехала в гости мать. Ходит по его апартаментах, удивляется богатствам и наконец спрашивает: — Лёня, что же ты будешь делать, когда коммунисты опять к власти придут?…

Не исключено, что ещё в первой половине 70-х годов, во времена «разрядки международной напряженности» и при активном продвижении новой идеологемы о «мирном сосуществовании стран с различным общественно-политическим строем» верхушке правителей СССР были открыты неограниченные личные счета на западе.

В это время в мировом закулисье происходит такое братание между «непримиримыми» идеологическими противниками, что ему мог бы позавидовать даже тройной поцелуй в засос между Леонидом Ильичём и Эрихом Хоннекером!

Советский Союз шёл на такие шаги в этой операции сокрытия, что у воспитанных на советской антиамериканской пропаганде людей волосы дыбом становятся. О некоторых аспектах совместной операции сокрытия правды об американской «пилотируемой космонавтике» напомню в следующих разделах данной работы. А сейчас несколько примеров, непосредственно относящихся к истории «Аполлона-13» в частности и американской «пилотируемой космонавтике» до 1981 года в целом.

СССР за компанию с другими странами-сателлитами США принял посильное участие в цирке под названием «спасение экипажа «Аполлона-13», объявив радиомолчание в период «возвращения» на Землю.

Советские источники также хранили гробовое молчание в период потешной «эксплуатации» первой и единственной американской орбитальной станции «Скайлэб», которая на поверку также оказалась сплошной лажей и надувательством.

Более того, чтобы хоть как-то убедить мировое общественное мнение в реальности американских пилотируемых космических программ, СССР принял участие в космическо-пропагандистском шоу под названием «стыковка на околоземной орбите кораблей «Союз» и «Аполлон». Об этой исторической «стыковке» советские СМИ трубили так неистово, к месту и не к месту, что в 1975 году казалось, будто ничего важнее этого события в мире нет. Перед ним померкли даже постоянные рекордные надои доярок, плавки сталеваров, чумазые физиономии виртуальных последователей Стаханова, и даже «социалистическая» революция в Анголе…

Обратите внимание на состав экипажей, принимавших участие в той исторической «стыковке». Чтобы не растекаться мыслью по древу, остановимся лишь на командирах экипажей. С американской стороны – Томас Стаффорд. Участвовал в имитации полёта «Аполлона-10» «вокруг Луны», и на том его «космический» опыт заканчивается. Википедия также лаконична в другой пикантной подробности его биографии: «Масон, член ложи «Вестерн Стар» № 138, Оклахома». Некоторые источники приписывают ему также участие в двух полётах на Gemini-6A и -9A, а мы уже знаем, какие это были интересные полёты – из того космоса, где не видно звёзд, сквозь такую атмосферу, где даже краска не обгорает. Короче, опытный, проверенный, надёжный товарищ…

С советской стороны – всемирно известный Алексей Леонов. Человек, который впервые вышел в открытый космос. После трагической гибели первого космонавта Юрия Гагарина руководство СССР негласно запретило полёты в космос другим первопроходцам. И вот, Алексей Леонов, уже 10 лет как не летавший в космос после своего первого и единственного исторического полёта (зато буквально не слезавший с высоких трибун, откуда без устали воспевал «родную коммунистическую партию и лично дорогого Леонида Ильича»), вдруг назначается командиром корабля «Союз-19»! И этот факт теперь не выглядит столь странным на фоне того, что Алексей Леонов на старости лет превратился в самого яростного приверженца, пропагандиста, я бы даже сказал – фанатика – американской версии полётов к Луне.

Возможно, он тоже масон? Только ложа местная, какая-нибудь кемеровская, № 137…

Алексей Леонов – второй справа. Дама в центре — некая якобы наследница дома Романовых.

Что должно было стать центральным моментом этой странной миссии?

– Стыковка кораблей «Союз-19» и «Аполлона» (без номера) на околоземной орбите.

Первый вопрос: для чего?

Если бы в дальнейшем обе супердержавы планировали совместное освоение околоземного космического пространства, например, построение орбитальной станции или хотя бы регулярные стыковки в космосе с целью наработки каких-либо технологий для чего-нибудь конкретного, тогда такая миссия была бы оправдана. Но в дальнейшем в космосе ничего совместного, вплоть до создания МКС в XXI веке, не строилось.

Второй вопрос: как?

Для того, чтобы состыковать в космосе два таких больших разных корабля, нужны были немыслимо сложные доработки систем ориентации обоих аппаратов, создание и испытания совместимых стыковочных узлов, обмен технологиями наконец! Для чего американцам было дорабатывать свой «Аполлон» другой стыковочной системой и узлом, если согласно легенде о многократном покорении Луны стыковки-расстыковки происходили у них в космосе чуть ли не чаще, чем бегает в туалет любитель пива во время просмотра футбола…

Можно было просто передать свою технологию «советам», но они этого не сделали. Ибо доподлинно известно, что для сооружения МКС спустя более 30 лет использовались только советские стыковочные узлы и технологии, отработанные на «Союзах», «Салютах», «Прогрессах» и «Мире». И потом, зачем дорабатывать «Аполлон» советским стыковочным узлом, если после этого исторического полёта со стыковкой он больше в космос не летал вообще?!

Кроме этого, уместным будет поставить вопрос о теоретической возможности стыковки между кораблями «Союз» и «Аполлон» в принципе. Как мы помним, официальные данные НАСА гласят, что стенки корабля «Аполлон» были столь тонкими, что при монтаже их можно было пробить случайно оброненной отвёрткой. И лишь в космосе, когда вокруг вакуум, а внутри давление 0.3 атмосферы из чистого кислорода, эти стенки получали некую жесткость по принципу жесткости поверхности надувного шарика, только из алюминиевой фольги.

Теперь давайте вспомним, что происходит на железной дороге в момент сцепки вагонов. Вагоны получают удар, немного пригашиваемый демпферными механизмами, который, однако, передается вдоль соседних вагонов, поскольку все вагоны имеют достаточную продольную жесткость.

О какой жесткости можно говорить применительно к кораблю «Аполлон»?

Лично я считаю, что «Аполлон» – как пилотируемый космический корабль – существовал только на бумаге, а также на поддельных фото- и киноматериалах. А сам «полёт со стыковкой» в 1975 году просто был призван показать всему миру, что «Аполлон», который летал на Луну, как на пикник, действительно существует. Ведь не будет же участвовать в таком мегафейке самый «непримиримый» соперник Америки, какой только был на Земле…

Как же был выполнен этот «совместный полёт»?

Рекомендую очень интересное исследование д.ф.-м.н. Попова «Полет «Союз-Аполлон» – последнее звено лунной эпопеи?»

До прочтения этой работы у меня была своя версия механизма фальсификации, согласно которой американских астронавтов свозили в космос в качестве космических туристов, а такими «достижениями» хвастаться лунным «первопроходимцам» как-то не пристало.

На будущее советская космонавтика использовала тот опыт, причём в пропагандистских целях. Кого только ни возили на околоземную орбиту в качестве «космонавтов-исследователей» в рамках программы «Интеркосмос»! Когда слетали уже всевозможные представители соцлагеря, включая Вьетнам, Кубу и Монголию, дело даже дошло до «идеологических противников» – индийцев и французов. Кстати, французского космонавта-исследователя звали Жан Лу Кретьен: видимо его фамилия руководству СССР показалась наиболее подходящей, как для космического туриста с «загнивающего запада»…

Однако, оказалось, что СССР и США пошли другим, значительно более легким путём, отправив в космос беспилотный вариант «Союза-19» со смонтированным на его борту оборудованием, с помощью которого с околоземной орбиты транслировалась заранее подготовленная видеозапись «исторического рукопожатия» и другие сюжеты, снятые на борту специальных самолётов, падающих по параболе, в кратковременной невесомости. Можно сказать, что для фальсификации этой экспедиции СССР позаимствовал у США весь имеющийся на тот момент опыт, наработанный при «лунных» полётах, а также во времена виртуальной эксплуатации космической станции «Скайлэб».

Чтобы закрыть наконец обширную тему приключений «Аполлона-13» и их последствий для всей мировой истории, уместно вспомнить историю с передачей в Мурманске 8 сентября 1970 года «выловленного в Бискайском заливе габаритно-весового макета американского спускаемого аппарата в апреле того же года».

Тогда в Мурманский порт единственный раз в истории СССР зашёл американский ледокол, экипаж которого до последнего момента не знал о цели такого странного визита. В торжественной, но секретной обстановке, в присутствии венгерских (!) фотокорреспондентов в закрытом военном порту знаменитый аппарат был передан американской стороне.

Это происшествие целых 35 лет оставалось неизвестным, несмотря на то, что существуют подробные энциклопедии по всевозможным космическим стартам и программам, начиная от начала космической эры. Видимо, не зря…

Может, у читателя, не очень сведущего в теме, закрадывается мысль о том, верить или не верить?

В конце концов, теперь есть Google, поэтому любой факт из данной статьи можно проверить за минуту".

Источник: http://topru.org/

Часть 2.

Три аферы США в области освоения Космоса: "высадка человека на Луну", "луномобиль" и "Скайлэб"

Три аферы США.

Основной точкой опоры, которая позволила мне начать эту серию публикаций, послужило опубликованное в 2012 году в СМИ интервью, взятое у создателя лучших в мире жидкостных ракетных двигателей — российского академика Бориса Каторгина, который рассказал, что американцы до сих пор не могут повторить наших достижений в области ракетного двигателестроения, и как результат — они покупают сегодня для своих ракет двигатели российского производства.

Вся лунная программа американцев, реализация которой началась в 1969 году и завершилась в 1975 году созданием виртуального космического орбитального комплекса «Скайлэб», выданного СМИ за реально существующую космическую станцию, была рассчитана в теории и на практике на использование ракет "Сатурн-5" с рекордно высокой стартовой массой — 2290-2965 тонн.

Поднять в Космос ракету с такой огромной стартовой массой могли только рекордно сильные двигатели.

Это реальная фотография реальных ракетных двигателей "F-1", которые применялись в первой ступени американской ракеты "Сатурн-5".

Различные энциклопедии утверждают, что эти пять двигателей "F-1" за 2.5 минуты работы поднимали сверхтяжёлую ракету-носитель "Сатурн-5" на высоту 68 км, придавая ей скорость 9 920 км/ч (~2,7 км/с). Ну а далее она летела в сторону Луны.

Однако, операция "Океан", в ходе которой 11 апреля 1970 года Советский Союз перехватил у американцев спускаемую головную часть ракетоносителя "Апполон-13", причём это произошло буквально через несколько минут после его старта с мыса Канаверал (с космодрома Кеннеди), показала, что ракетоносители "Сатурн-5" ни к какой Луне не направлялись! А не летали они к Луне только потому, что на этой ракете стояли как бы "бутафорские двигатели". Они имели огромные размеры, как бы обещая своими габаритами колоссальную мощность, но по факту они развивали совсем не ту тяговую силу, о которой с гордостью рассказывали всему миру американские СМИ!

...Известно что, началась "лунная афера" с предложения, которое сделал президент США Джон Кеннеди руководителю СССР Никите Хрущёву после полёта в Космос Юрия Гагарина.

Кеннеди предложил тогда Хрущёву поучаствовать в совместной программе по высадке человека на Луну. Хрущёв от такого неожиданного предложения отказался, сочтя его за попытку выведать секреты советской ракетной и космической техники. А 3 августа 1964 года Постановлением правительства СССР лунная пилотируемая программа всё же была утверждена, и развернулись реальные масштабные работы по двум параллельным пилотируемым программам: облёта Луны к 1967 году и посадке на неё к 1968 году с началом лётно-конструкторских испытаний в 1966 году.





Так вот, чтобы тогда разобраться в проектных противоречиях конструкторов советских ракет Королёва, Челомея и Янгеля, председатель Совета министров СССР Дмитрий Устинов поручил НИИ-88 произвести объективную сравнительную оценку возможностей освоения Луны вариантами советских ракетоносителей "Н-1" (11А52), "УР-500" (8К82) и "Р-56" (8К68).

По расчётам Юрия Мозжорина, руководителя работ в области советской ракетно-космической науки, и по расчётам его сотрудников для безусловного обеспечения приоритета СССР над США можно было собрать на орбите Земли с помощью трёх ракет "Н-1" ракетный комплекс массой в 200 тонн. Для выведения на околоземную орбиту такого груза нужно было аккурат три ракеты "Н-1" или двадцать ракет "УР-500"!

В этом случае могла быть обеспечена посадка на Луну корабля массой в 21 тонну и возвращения к Земле корабля массой 5 тонн. Источник.

Советская ракета Н-1.

Все экономические расчёты были в пользу ракеты "Н-1". Таким образом, ракетоноситель "Н-1" стал главным перспективным носителем для реализации Советской лунной программы.

И вдруг, когда наши учёные стали думать, как им аж тремя ракетами "Н-1" выводить на орбиту Земли отдельные компоненты будущей космической станции, способной лететь с космонавтами на борту к Луне и потом вернуться обратно, и как им собирать на околоземной орбите эти три доставленные тремя ракетами блока в единый ракетный комплекс, американцы вдруг заявили, что у них уже есть и сверхмощные ракетные двигатели ("F-1"), и сверхмощный ракетоноситель "Сатурн-5", который способен за раз вывести на околоземную орбиту космическую станцию весом в 140 тонн для путешествия на Луну!

Вот эта якобы сверхмощная американская ракета и вот эти двигатели!

По поводу ракетных двигателей "F-1" надо оговориться особо.

Википедия: "разработанный фирмой Rocketdyne двигатель "F-1" является наиболее мощным однокамерным жидкостным ракетным двигателем в истории из когда-либо летавших... Время эксплуатации: 1967-1973 годы. Тяга: в вакууме 790 тс (7,77 МН), ур. моря 690 тс (6.77 МН). Удельный импульс: ур.моря: 265 сек, время работы: 165 сек.". Источник.

У СССР, который честно соревновался с США по принципу, "кто кого опередит в различных прикладных областях Космонавтики", двигатель с такими характеристиками (и в полтора раза меньшего размера!) смог появиться только через 18 лет!!! В 1987 — 1988 годах!

Самое поразительное в этой истории то, что у России и сегодня имеется этот двигатель РД-170, который по характеристикам превосходит на 2-5% заявленные характеристики американского реактивного однокамерного двигателя "F-1", а у самих США такого двигателя сегодня нет!!!

Читаем: "РД-170 — советский жидкостный ракетный двигатель, разработанный КБ «Энергомаш» (начало работ 1976). Четырёхкамерный двигатель закрытого цикла работает на паре кислород-керосин. Разработан для РН «Энергия». Мощность РД-170 — около 20 млн л. с., он является самым мощным ракетным двигателем на жидких компонентах топлива из когда-либо созданных. Предназначен для многоразового использования (аттестован для 10-кратного использования). Базовый вариант использовался на первой ступени РН «Энергия» и «Зенит»; на его основе разработаны двигатели РД-180 (применяющиеся в настоящее время на американских РН «Atlas») и РД-191 (для РН «Ангара»)". Источник.

У этой загадки, которую задало всему миру американское космическое агенство НАСА, "почему американцы не возвращаются с строительству своих знаменитых ракетных двигателей, а покупают сегодня советские ракетные двигатели РД-180", есть только одно разумное объяснение:

Несмотря на гигантские размеры однокамерных американских ракетных двигателей серии "F-1", их рабочие параметры совершенно не соответствовали их заявленной мощности! Вернуться сегодня к их изготовлению — значит раскрыть эту тайну!

А с этой тайной связана и тайна грандиозной "лунной аферы"...

Итак, в 1969 году ни у СССР, ни у США не было в наличии таких ракетоносителей, которые могли бы вывести в Космос пилотируемую космическую станцию для путешествий к Луне. Просто руководство США очень хотело, чтобы весь мир считал США сверхдержавой №1.

К тому же, после того, как СССР "утёр нос" США с полётом первого человека в Космос, американская нация обратилась к своему американскому президенту с вопросами: "Как такое могло случиться? Посему Советы нас опередили?" Тогда и для американского народа, и для американского правительства полёт Юрия Гагарина вокруг Земли, совершённый 12 апреля 1961 года, был подобен грому среди ясного неба!

И когда кое-кто на Западе испытал шок и понял, что социализм как форма существования и развития общества стремительно набирает симпатии во всём мире и даже в сознании американцев, а капитализм, напротив, повсеместно теряет свою привлекательность, президенту Джону Ф. Кеннеди пришлось 12 сентября 1961 года публично сформулировать для американских СМИ и американских обывателей правительственную задачу — "догнать и перегнать СССР"!

А поскольку американское правительство и руководители космической отрасли США понимали, что русских нельзя опередить в тех сферах, где имеет место самоотверженный труд и стремление к самопожертвованию, было решено добиться превосходства над СССР в освоении Космоса исключительно мошенническим путём!

Как это происходило, читатель уже понял из первой части рассказа а также из других моих публикаций на эту тему:

1. "Всё тайное становится явным: американцы на Луне не были!"

2. "Американская "лунная афера" и новые разоблачения!"

11 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин

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