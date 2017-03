Американская “лунная афера” и новые разоблачения!

У русских есть присказка "смотрим в книгу — видим фигу!?" Это о том, что многие люди, глядя на текст, картинку или фотографию, могут не понимать или не осмысливать даже половины информации, которую несёт в себе тот или иной текст, картинка или фотография.

Эта особенность человеческой психики была известна мудрецам с давних времён, свидетельством чему могут служить слова известного средневекового итальянского художника, автора "Джоконды", подарившего миру помимо талантливо написанных картин, также идею парашюта и идею "геликоптера" (вертолёта). Так вот Леонардо да Винчи (1452 – 1519) по поводу "смотрим в книгу — видим фигу!?" сказал так: "Существует три разновидности людей: те, – кто видит, те, – кто видит, когда им показывают; и те, – кто не видит (даже когда им показывают)".

А ещё Леонардо да Винчи сказал: "В числе глупцов есть некая секта, называемая лицемерами, которые беспрерывно учатся обманывать себя и других, но больше других, чем себя, а в действительности обманывают больше себя, чем других".

Вы уже догадались, о ком это было сказано?!

Вчера, 8 марта 2017 года, я опубликовал статью "Всё тайное становится явным: американцы на Луне не были!", в которой показал и доказал, что полвека назад мировое сообщество было сильно обмануто с помощью различных кино и фотоматериалов, на которых якобы отражена высадка первых астронавтов на Луну.

Главная цель этого грандиозного обмана — США хотели продемонстрировать всему миру своё величие. Мол, первым человеком, облетевшим в 1961 году Землю на космическом корабле "Восток", был советский космонавт Юрий Гагарин, а первым человеком, сумевшим ступить на поверхность Луны, был американский астронавт Нил Армстронг! И это гораздо круче, чем просто облететь Землю на космическом корабле!

И вот спустя полвека стало окончательно ясно, что поданная с большой помпой "американская лунная эпопея" была грандиозным обманом! У США не было в 1969 году таких ракетных двигателей, которые бы могли домчать их космический корабль до Луны с экипажем на борту и вернуть людей потом обратно. У США, как оказалось, даже сегодня нет таких двигателей!

В этой статье я хочу рассказать о том, что на Луне не было не только американских астронавтов, но также не было и их автомобиля, который был представлен всему миру в 1971 году. Вот он на этом снимке: справа якобы спустившийся с лунной орбиты модуль, а слева луномобиль, доставленный на поверхность спутника земли 7 августа 1971 года этим самым спускаемым модулем в ходе космической экспедиции «Аполлон-15».

Многие люди, глядя на эту известную фотографию, восприняли представленную на ней информацию за правду и поверили, что этот снимок был реально сделан на Луне...

Сознание миллионов людей полвека назад было поражено и отвлечено картинкой, как американские астронавты лихо оседлав "железного четырёхколёсного коня", разъезжают по Луне. Кстати, и до сего дня, лишь единицы трезвомыслящих людей задумываются, а могло ли тогда такое вообще быть?!

Давайте я сейчас поступлю, как было сказано у Леонардо да Винчи: "Существует три разновидности людей: те, – кто видит, те, – кто видит, когда им показывают; и те, – кто не видит (даже когда им показывают)".

Мой дальнейший рассказ как человека видящего исключительно для второй разновидности людей: для тех, кто видит, когда им показывают.

Открываем сейчас во всемирной Википедии энциклопедическую статью: "Лунный автомобиль":

"Лунный автомобиль (также лунный вездеход, луномобиль, англ. lunar rover, от англ. lunar roving vehicle, сокр. LRV) — четырехколёсный транспортный планетоход для передвижения людей по поверхности Луны, использовавшийся в ходе последних экспедиций программы «Аполлон» — «Аполлон-15», «Аполлон-16» и «Аполлон-17» в начале 1970-х годов. Разработчик и генеральный подрядчик — Boeing. Представлял собой двухместный электромобиль на двух неперезаряжаемых батареях. Управление электромобилем поручалось командиру экипажа..." Источник.

Лунный автомобиль, экспедиция «Аполлон-15», 1971.

Другая энциклопедическая статья в той же всемирной Википедии:

«Аполло́н-15» (англ. Apollo 15) — девятый пилотируемый космический корабль в рамках программы «Аполлон», четвёртая высадка людей на Луну . Командир экипажа Дэвид Скотт и пилот лунного модуля Джеймс Ирвин провели на Луне почти трое суток (чуть менее 67 часов). Общая продолжительность трёх выходов на лунную поверхность составила 18 ч 30 мин. На Луне экипаж впервые использовал лунный автомобиль, проехав на нём в общей сложности 27,9 км ..." Источник.

Как вы думаете, зачем американцам надо было показать всему миру, что их астронавты катаются в 1971 году по Луне на автомобиле фирмы Boeing?

Ответ прост: 17 ноября 1970 года с космодрома Байконур стартовала советская ракета "Протон" с космической станцией "Луна-17", которая успешно доставила на Луну первый в мире планетоход («Луноход-1»). Соответственно, США захотелось в буквальном смысле переплюнуть техническое достижение СССР и показать, что американцы и не такое могут!

«Луноход-1» (Аппарат 8ЕЛ № 203) — первый в мире планетоход, успешно работавший на поверхности другого небесного тела — Луны с 17 ноября 1970 по 14 сентября 1971 года. Принадлежит к серии советских дистанционно-управляемых самоходных аппаратов «Луноход» для исследования Луны (проект Е-8), проработал на Луне одиннадцать лунных дней (10,5 земных месяцев), проехал 10540 метров". Источник.

На этой марке, выпущенной в СССР по поводу этого потрясающего события, хорошо видно, что советский "Луноход" закреплён на спускаемом модуле, который снабжён жидкостными реактивными двигателями мягкой посадки.

А вот по этим направляющим полозьям "Луноход-1" потом смог благополучно съехать на лунную поверхность. На марке они изображены в сложенном состоянии.

Представленное выше изображение — компьютерная графика. Как спускался "Луноход-1" с лунного модуля, даёт представление экспозиция в российском музее космонавтики:

Теперь внимание!

Как спускался в 1971 году с лунного модуля "Апполон-15" американский луномобиль, и где он там умещался, наверное, не знает никто! Средства массовой дезинформации так задурили людям головы самим фактом "езды американских астронавтов на луномобиле", что о таком важном вопросе почему-то никто не подумал!

Где вот в этом спускаемом модуле мог находиться луномобиль, и как он потом оказался на поверхности Луны?

На этом снимке хорошо видно соотношение размеров человека в скафандре и той бутафории, которая была явлена миру как "лунный модуль" серии "Апполон".

В центре "лунный модуль" Апполон-15, якобы доставивший на Луну этот автомобиль. В центре "лунный модуль" Апполон-15, якобы доставивший на Луну этот автомобиль.

«Лунный Ровер» № 1 на заводе корпорации Boeing в Кенте, штат Вашингтон, перед самой отправкой в Космический центр имени Кеннеди. Источник.

Где машина с такими колёсами могла уместиться вот в этом модуле, учитывая, что внизу должна была находится ракетная силовая установка, зачем-то старательно спрятанная американцами за блестящей плёнкой-фольгой золотистого цвета, а вверху должно было находится рабочее место двух бравых астронавтов? Один по легенде оставался на окололунной орбите.

И ещё "прикол", как говорит молодёжь: если даже луномобиль был где-то спрятан внутри этой конструкции, то как он оттуда выехал?

Где направляющие полозья, подобные тем, по которым был спущен на Луну первый советский "Луноход"?!

Обратите внимание: "Луноход-1" советские инженеры расположили в спускаемом модуле в том единственном месте, где он и мог находится: над баллонами с топливом и жидкостным реактивным двигателем, который обеспечивал мягкую посадку всего комплекса на поверхность Луны.

Здесь, судя по всему, у спускаемого модуля США "Апполон-15" должны были находится баллоны с топливом и жидкостный реактивный двигатель мягкой посадки:

Ещё раз внимание! Вот этот можно сказать гигантский "посадочный модуль", не прикрытый от чьих бы то ни было глаз фольгой, был создан советскими инженерами исключительно для того, чтобы вся конструкция с "Луноходом-1" на борту мягко приземлилась на поверхность Луны. Столь много надо было металла и топлива, чтобы просто обеспечить мягкую посадку одного только "Лунохода-1" (без людей!). Взлетать с Луны и улетать обратно на окололунную орбиту этому модулю не надо было. Он так и остался на Луне навечно.

Американскому же спускаемому модулю "Апполон-15" надо было потом вывести на окололунную орбиту двух астронавтов: Джеймса Ирвина и Дэвида Скотта. Причём для подъёма космонавтов на окололунную орбиту требовалась совсем не такая по размеру двигательная установка! Сила притяжения на Луне всего в 6 раз меньше земной силы притяжения, а не в тысячи! Вспомните теперь, сколько понадобилось топлива и какие реактивные двигатели надо было создать для того, чтобы в малюсенькой капсуле диаметром около 2 метров вывести на околоземную орбиту первого в мире космонавта — Юрия Гагарина!

Всё, что находилось под капсулой с Юрием Гариным, это было топливо и ракетные двигатели.

Уменьшите теперь эту ракету по массе в 6 раз, и вы поймёте, какая двигательная установка с каким запасом топлива могла вывести модуль с 2 астронавтами на окололунную орбиту!

Теперь посмотрите плохого качества мультфильм, который американцы официально выдают за реальную съёмку старта модуля "Аполлон-15" с поверхности Луны. Эту съёмку якобы выполнила камера, установленная на луномобиле!

Комментарий: "После наддува кабины астронавты впервые за три дня пребывания на Луне не сняли скафандры, они сняли только перчатки, шлемы и ранцы портативной системы жизнеобеспечения, подключив к скафандрам кислородные и водяные шланги лунного модуля. За 23 минуты до взлёта в Хьюстоне было сделано объявление для прессы о том, что телекамера «Лунного Ровера» из-за возникших проблем не будет отслеживать подъём «Фалкона» (позывной командира), а покажет только статичный план. В момент, когда после старта с Земли прошёл 171 час 37 минут 16 секунд, Дэвид Скотт нажал кнопку разделения ступеней и запустил двигатель, после чего подтвердил бортовому компьютеру, что можно продолжать программу. Через 9 секунд взлётная ступень «Фалкона» оторвалась от посадочной и начала быстро подниматься. И сразу в радиоэфире зазвучала музыка песни ВВС США «Поехали! В голубую высь!» (англ. «Off We Go Into The Wild Blue Yonder»). Источник.

Внимание ещё раз!

Нас уверяют, что взлётная ступень оторвалась от посадочной ступени и умчалась на окололунную орбиту! Судя по этой видеозаписи очень плохого качества, посадочная ступень это то, что обозначено красным эллипсом на левой фотографии, а взлётная ступень — то, что обозначено красным эллипсом на правой фотографии:

Спрашивается, а где ёмкости с тоннами топлива? Где маршевые двигатели, которые должны были вывести взлётную ступень на окололунную орбиту???

В мультяшном фильме, якобы снятом видеокамерой "Лунного Ровера", мы видели как поднялся вверх жилой отсек с двумя американскими астронавтами. А маршевые двигатели то где, которые только и могли обеспечить этот подъём?

И где ёмкости с тоннами топлива, которого должно быть ровно в 6 раз меньше, чем на ракете "Восток-1", той самой, на которой наш Юрий Гагарин совершил свой первый в истории космонавтики полёт в Космос?

Как тут снова не вспомнить великого Леонардо да Винчи?! "В числе глупцов есть некая секта, называемая лицемерами, которые беспрерывно учатся обманывать себя и других, но больше других, чем себя, а в действительности обманывают больше себя, чем других".

Приложение:

1. "Всё тайное становится явным: американцы на Луне не были!"

2. "Как водители "Лунохода-1" поздравили женщин с 8 марта!"

9 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Белый Рус: Антон я в шоке от твоего анализа! Такого расклада ещё никто не делал! Хотя ты не первый, кто усомнился в американской "лунной эпопее".

Улыбка Пол Пота: договориться и обмануть всё человечество могут двое, трое и, да хер с ним, пятьдесят человек (хотя это уже за гранью возможностей)... Но организовать и заставить врать десятилетия несколько тысяч вовлечённых непосредственно в лунную программу... как, сука, как? Посмотрите, как искренне американцы радуются в центре управления... Это что, все актёры из Голливуда? Вы только представьте, все они знают, что это враньё, ВСЕ! И ни один не лажанул перед камерой... Великий режиссёр их собрал в ЦУПе и научил так кривляться?!

Антон Благин: Вы спрашиваете меня, как лицемеры могли пятьдесят лет обманывать всё человечество? Ок! Отвечаю: прочтите следом мою статью про фальшивый теракт в американском Бостоне, который был устроен в 2013 году. В этой статье я раскрыл технологию другого грандиозного обмана человечества. Факты и наглость людей, участвующих в этом обмане просто потрясают.

"ТЕРАКТ В БОСТОНЕ: РАСКРЫТ СЕКРЕТ БОЛЬШОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОВОКАЦИИ"

Кармадон: насчёт "Лунного Ровера" Вы не правы, Антон. Вот видеозапись, которая доказывает, что луномобиль был извлечён из лунного модуля "Апполон-15" вручную двумя астронавтами:

Антон Благин: благодарю за это уникальное видео! Оно доказывает, что у "Апполона-15" не было не только маршевого двигателя для вывода двух астронавтов на окололунную орбиту, но ещё у него не было и двигателя, который обязан был обеспечить мягкую посадку спускаемого модуля на Луну!!!

Место двигателя мягкой посадки, согласно предоставленному вами видео, занимал "Лунный Ровер"! Вот теперь понятно, для чего нужна была американцам на их "лунной бутафории" металлическая фольга, закрывающая нижнюю часть модуля! Её назначение — сделать непонятным, как в одном объёме могли умещаться одновременно и луномобиль и двигатель мягкой посадки на Луну со своим запасом топлива!

Если здесь за золотистой фольгой находился луномобиль, то где тогда двигатель мягкой посадки на Луну?! Это уже риторический вопрос, не требующий ответа!

Это была грандиозная афера ради поднятия престижа Соединённых Штатов Америки, лидеры которых старались всем доказать, что США — сверхдержава №1.

И ещё. Американцы опубликовали для "лохов" рисунок (картинку!), объясняющую внутреннее устройство спускаемого "лунного модуля".

Обратите внимание на нарисованные баки с горючим 15 и окислителем 17, размещённые в посадочной ступени. Они, во-первых, значительно меньшего размера, чему у посадочной ступени нашего "Лунохода-1" и, во-вторых, у взлётной ступени бак с горючим 9 смехотворно малого размера, а для бака с окислителем и вовсе места не нашлось!!!

Этот "чертёж Аполлона" просто издевательство над здравым смыслом! Повторюсь для профанов: чтобы улететь экипажу из двух человек с Луны, горючего надо сжечь, как минимум, в десятки раз больше, чем израсходовал для мягкой посадки посадочный модуль "Лунохода-1"

Закончить свой рассказ я хочу вот этой очень едкой, но справедливой карикатурой.

Alex Boberman: Антон, ну зачем переливать с пустого в порожнее, если у американской ракеты-носителя не хватало МОМЕНТА ИМПУЛЬСА, чтобы вывести всю эту халабуду даже на НОО Земли... Всё прочее — уже вторично.. И полёты без антирадиационной защиты в годы активного Солнца (за полёт туда в трое суток получалась доза свыше 600 рентген на рыльник), и лунные фото без звёзд на фоне чёрного неба, и не раздутые скафандры, и посадочный модуль из голой блестящей оцинковки толщиной порядка миллиметра, и даже отсутствие задержки сигнала при связи с миссиями...