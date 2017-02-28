Scofield: Война систем. Гонконг, КНР и Германия

https://ria.ru/world/20160406/1403263058.html (06.04.2016) Выборы главы администрации Гонконга состоятся 26 марта 2017 года (конец цитаты).

http://www.epochtimes.ru/eksklyuziv-pekin-opolchilsya-na-lidera-gonkonga-99032545/ (04.11.2016) В последнее время распространились слухи о том, что законодательный орган КНР Национальный народный конгресс (NPC), который находится под контролем Чжан Дэцзяна, политического конкурента китайского лидера Си Цзиньпина, намерен вмешаться в важный судебный процесс в Гонконге. … Чжан Дэцзян, являющийся также куратором Гонгонга, создал большие проблемы в городе. В 2014 году «Белая книга» о Гонконге, выпущенная NPC под руководством Чжана, вызвала сильные протестные настроения в Гонконге, породившие «зонтичную революцию» (конец цитаты).

http://www.epochtimes.ru/eksklyuziv-si-tszinpin-planiruet-massovoe-uvolnenie-korrumpirovannyh-gonkongskih-chinovnikov-99033157/ (21.11.2016) По словам источника, Си «теряет терпение» по отношению к гонконгским богачам и должностным лицам, которые продолжают поддерживать фракцию Цзяна, включая лидера Гонконга Лян Чжэньина. Epoch Times ранее сообщали о том, что Си не допустит, чтобы Лян сохранил свои полномочия ещё на один срок (конец цитаты).

Обострение ситуации уже началось:

https://ria.ru/world/20170222/1488617209.html (22.02.2017) Более 30 тысяч бывших и действующих гонконгских полицейских вышли на массовую акцию, чтобы выразить поддержку и солидарность с коллегами, которых ранее суд приговорил к тюремным срокам за инцидент во время демонстраций Occupy Central в октябре 2014 года, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (конец цитаты).

Ранее:

Сяо Цзяньхуа

http://www.epochtimes.ru/bekgraund-propavshego-kitajskogo-milliardera-syao-tszyanhua-99035529/ (02.02.2017) Китаец Сяо Цзяньхуа, 45-летний гражданин Канады с дипломатическим паспортом Антигуа и Барбуда. Сяо попал в центр внимания СМИ после того, как вдруг пропал из своего роскошного номера в отеле Four Seasons (Четыре сезона) в Гонконге. Обстоятельства исчезновения Сяо Цзяньхуа являются странными и противоречивыми. Гонконгские и зарубежные китайские СМИ сообщили, что Сяо был арестован и доставлен в материковую часть Китая. В ответ на вопросы о местонахождении Сяо полиция Гонконга заявила 31 января, что «субъект» пересёк границу материковой части Китая 27 января. Семья Сяо сообщила в милицию о том, что он пропал, 28 января, но через день забрала заявление. Один из членов семьи говорит, что Сяо находится в безопасности. … Сяо, предположительно, находится в милицейском участке в Китае, по данным анонимного источника New York Times. … В 2012 году компания, принадлежащая Сяо, купила акции на сумму не менее $2,4 млн у старшей сестры Си Цзиньпина Ци Цяоцяо и её мужа Дэна Цзягуя. В 2006 году Сяо помог Цзэн Вэю, сыну бывшего заместителя председателя партии Цзэн Цинхуна, приобрести «Шаньдун Лунен» (Shandong Luneng) через ряд подставных компаний, находящихся в собственности Сяо. «Шаньдун Лунен» — государственная энергетическая компания, которая затем была приватизирована. Цзэн Цинхун является советником Цзян Цзэминя, бывшего лидера партии, от мощной политической фракции которого пытается избавиться Си Цзиньпин в ходе антикоррупционной кампании. Сяо Цзяньхуа, который имел деловые отношения с членами фракции Цзяна и родственниками Си, можно считать ценным активом для обеих сторон. Но кто использует его и каким образом, остаётся неясным (конец цитаты).

За судьбой Сяо Цзяньхуа следит Financial Times (см. https://www.ft.com/content/8e54c51c-e7a7-11e6-893c-082c54a7f539 ).

Постепенно ситуация с Сяо начала детализироваться:

http://www.epochtimes.ru/pochemu-kitajskij-milliarder-syao-tszyanhua-nahoditsya-pod-sledstviem-v-pekine-99035593/ (04.02.2017) Источник в Чжуннаньхай, штаб-квартире китайского руководства в Пекине, сказал EpochTimes, что расследование дела Сяо является «главным приоритетом» в Чжуннаньхай в данный момент. Источник также подтвердил, что Сяо тесно связан с Цзэн Цинхуном, бывшим вице-председателем и главным политическим советником бывшего китайского лидера Цзян Цзэминя. А источник в индустрии ценных бумаг в Гонконге заявил, что Сяо ответственен за несколько финансовых махинаций, направленных на перемещение капитала из Китая через Гонконг. … Внезапное исчезновение Сяо Цзяньхуа привлекло международное внимание. Так как материковые спецслужбы, по сообщениям, забрали Сяо из его резиденции в гонконгском отеле Four Seasons 27 января, многие обеспокоены тем, что нарушается принцип «одна страна, две системы», который обязаны соблюдать по договорённости полуавтономный Гонконг и китайские власти. … Источник в Чжуннаньхай сказал, что Сяо Цзяньхуа является наиболее важным «отмывателем денег» для фракции Цзяна. … Действительно, источник в Чжуннаньхай сказал, что продолжающееся в Пекине расследование деятельности Сяо направлено на большее количество членов фракции Цзяна, в том числе «главного надзирателя» над Гонконгом и члена Постоянного комитета Политбюро Чжан Дэцзяна, Цзэн Цинхуна и самого Цзян Цзэминя. … Согласно рейтингу журнала Hurun за 2016 год, Сяо занимал 32-е место среди самых богатых людей в стране с состоянием около $5,8 млрд (40 млрд юаней). Источник говорит, что на самом деле состояние Сяо оценивается в $300 млрд. (2 трлн. юаней). Директор Hurun Report Ричард Хугверф сказал Financial Times, что «чрезвычайно трудно» оценить богатство Сяо, потому что «он имеет множество очень сложных коммерческих структур». «Действуя через Сяо Цзяньхуа и других торговцев, фракция Цзяна опустошила государственную казну, — сказал источник. — Сам Сяо участвовал во многих случаях банковского мошенничества и других преступлениях». «Администрация Си Цзиньпина приняла решение арестовать Сяо Цзяньхуа, провести расследование и использовать его дело, чтобы избавиться от многих крёстных отцов в финансовом секторе Китая», — добавил источник. Источник в Чжуннаньхай отметил, что Сяо Цзяньхуа имеет очень тесные отношения с ведущими политиками в Гонконге, в том числе с главой исполнительной власти Гонконга Лян Чжэньином и Чжан Сяомином, директором Бюро по связям, представляющим коммунистическую партию в городе. Оба недавно были названы союзниками Цзян Цзэминя пропекинской газетой в Гонконге. Кристофер Ченг, член законодательного совета Гонконга, представляющий финансовые и индустриальные круги, сказал EpochTimes, что «влияние Сяо настолько велико, что он может контролировать от 10 до 20 человек, имеющих право голоса» в финансовом округе. Источник сообщил, что Сяо был настолько влиятельным в Гонконге, что мог «приходить и уходить из правительственных зданий, когда хотел». Тот же источник в индустрии ценных бумаг в Гонконге на условиях анонимности сообщил, что Сяо Цзяньхуа стоял за массовым оттоком капитала из Китая в последние годы: «Все промышленники знают, что Сяо Цзяньхуа и другие крупные игроки в финансовом секторе используют Гонконг в качестве платформы для перемещения капитала. Однако они действуют скрытно и остаются в тени». Сяо и другие приобретают фирмы в континентальной части Китая, объединяют их с фиктивными компаниями на рынке Гонконга, поднимают цены, а затем сбрасывают акции для быстрого получения прибыли, сказал источник. Он добавил, что этот процесс является эффективным средством отмывания денег, и многие влиятельные гонконгские адвокаты, бизнесмены и правительственные чиновники участвуют в этом (конец цитаты).

Уж не в управление Vanguard и Investor Stewardship Group, где хватает «друзей и партнеров» команды Цзян Цзэминя, перемещался китайский капитал через Гонконг?

В этом контексте интересны гонконгские партнеры Д. Трампа:

http://businessmagz.com/business/donald-trump-soured-on-a-deal-and-hong-kong-partners-became-litigants-7138 (31.05.2016) Все началось в 1994 г., когда группа гонконгских миллиардеров помогла Д. Трампу, находящемуся на грани банкротства из-за рухнувшего рынка недвижимости. Речь идет о строительстве офисного здания на Манхэттене по адресу Авеню Америк, 1290. Строительную площадку покупали гонконгские застройщики, а Д. Трамп по договору должен был получить 30% от продажи площадки или от продажи построенного здания. Долгие годы Д. Трамп культивировал отношения со своими гонконгскими партнерами Генри Ченг Кар-Шуном (Henry Cheng Kar-shun) и Винсентом Ло (Vincent Lo) (конец цитаты).

http://www.ejinsight.com/20160602-the-hong-kong-deal-that-turned-donald-trump-into-a-china-basher/ (02.06.2016) В 2005 г. гонконгские миллиардеры продали здание на Манхэттене. Д. Трамп подал на них в суд, обвинив в том, что они не посоветовались с ним. Однако, Винсент Ло заявил, что Д. Трамп был проинформирован о сделке. В результате суд Д. Трамп проиграл и получил только 30% от продажи здания, как и было определено в договоре 1994 г. (конец цитаты).

Ситуация похожа на имитацию конфликта. К гонконгским миллиардерам, стоит присмотреться более внимательно.

http://www.epochtimes.ru/na-gonkongskogo-magnata-soyuznika-tszyan-tszeminya-podali-isk-98933595/ (20.08.2014) Винсент Ло Хун-шуй (Vincent Lo Hong-shui), глава гонконгской корпорации Shui On Group, имел тесные связи с Цзяном и многими членами фракции Цзяна. 12 августа в Высший суд Гонконга на него был подан иск от Ху Дэхуа, который поддерживает нынешнего лидера Китая Си Цзиньпина. … Винсент Ло начал создавать своё королевство недвижимости в Шанхае в 1984 году. Его гонконгская компания Shui On Group была одной из немногих, которые стали рано инвестировать в Китай. Тесные связи с шанхайской фракцией Цзяна помогли Ло расширить бизнес в Шанхае. Он также дружил с бывшими секретарями шанхайского горкома партии Чэнь Лянъюем и Хуан Цзюем, нынешним главой парткома Шанхая Хань Чжэном, бывшими членами Постоянного комитета Политбюро Чжоу Юнканом и Цзя Цинлинем, опальным главой Чунцина Бо Силаем и другими высокопоставленными чиновниками из фракции Цзяна. … По словам адвоката по правам человека из Шанхая Чжэн Энчун, один из объектов Shui On Group расположен на месте бывшего аэропорта 4-й дивизии ВВС: «4-я дивизия ВВС подчиняется Центральному военному совету, который в то время возглавлял Цзян Цзэминь. Его сын Цзян Мяньхэн был заместителем начальника космической программы. Без их одобрения нельзя было получить этот лакомый кусок. Там не обошлось без большой коррупции». Винсент Ло также был замешан в скандале с Шанхайским пенсионным фондом в 2006 году. Фонд незаконно инвестировал в недвижимость и другие его проекты. Представитель Shui On Group выступил с заявлением, признав получение денег, но пообещал всё вернуть как можно скорее. … Глава Гонконга Лян Чжэньин, также среди друзей Ло. … По словам Ло, они с Ляном были друзьями в течение 30 лет. Лян одно время был исполнительным директором Shui On Group (конец цитаты).

http://www.epochtimes.ru/gonkongskie-magnaty-izbavlyayutsya-ot-nedvizhimosti-v-shanhae-98994056/ (06.08.2015) Гонконгские магнаты, включая Ли Кашина и Винсента Ло Хуншуя, недавно начали продавать свои активы в Шанхае. Вероятнее всего, это связано с политической ситуацией в Шанхае. Си Цзиньпин предпринял несколько шагов против Шанхая в рамках борьбы со своим противником, экс-лидером Китая Цзян Цзэминем. Это вызвало потрясение среди шанхайских чиновников и деловых кругов. … За последние три года Ли Кашин, который является самым богатым человеком Азии, обналичил миллиарды юаней, продав недвижимость в материковом Китае и не сделав новых покупок. Другие гонконгские магнаты в области недвижимости тоже уменьшили инвестиции в китайскую недвижимость, включая Шанхай, который всегда считался привлекательным городом для инвестиций. … В Шанхае живёт бывший глава Китая Цзян Цзэминь. Город считается его политической вотчиной. Фракция Цзяна внутри компартии больше 20 лет держала Шанхай под своим контролем. … Во время недавнего обвала китайской биржи министерство безопасности направило своих людей в Шанхай для проведения расследования. Они обнаружили, что некоторые торговые компании «предположительно занимались махинациями с ценными бумагами и во фьючерсной торговле», а также другой незаконной деятельностью (конец цитаты).

Осталось отметить, что «шанхайская группа», также как и Гонконг были форпостом HSBC (основанного в 1865 году шотландцем Томасом Сазерлендом), и Jardine, Matheson and Co. А эта прямая адресация к «шотландским» привязкам Д. Трампа (см. http://pravosudija.net/article/scofield-peredel-mirovogo-narkotranzita-voyna-sistem ).

Си Цзиньпин с самого начала опирался на поддержку «южной группы» во главе с маршалом Е (см. http://pravosudija.net/article/scofield-si-czinpin-i-noak ) и начал стремительно усиливаться, когда с марта по октябрь 2007 г разобрался с некоторыми ситуациями в Шанхае (см. http://www.kommersant.ru/doc/753426), продемонстрировав готовность к дальнейшей войне с «шанхайской группой».

В контексте «шотландских связей» необходимо упомянуть семью Кесвиков (Keswick family), представители которой управляли и HSBC, и Jardine Matheson.

Уильям Кесвик (William Johnstone “Tony” Keswick) был руководящим офицером британского Управления специальных операций (Special Operations Executive – SOE). Его брат Джон Кесвик также служил в SOE и работал в Тайване с руководителем разведки Гоминьдана Дай Ли (Dai Li).

Д. Трамп, собираясь ослаблять КНР, без «шотландской» помощи не обойдется. Поэтому Си Цзиньпину и его команде в разведке и подразделениях СпН НОАК предстоит столкнуться с серьезными противниками, которые знают Гонконг и Шанхай от и до.

В свою очередь, Си Цзиньпин может найти понимание у сторонников «открытого Ирана», с которыми он работал с 2013 года.

Кроме того, существенно усилилось взаимодействие КНР и Германии:

http://www.epochtimes.ru/vpervye-kitaj-stal-samym-vazhnym-torgovym-partnyorom-germanii-99036297/ (24.02.2017) По итогам 2016 года, важнейшим торговым партнёром Германии признан Китай, потеснивший США ― предыдущего лидера с 2015 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK). … По данным Федерального бюро статистики Германии, объём внешней торговли с Китаем в 2016 году вырос до 170 млрд. евро ($180 млрд.). С Францией этот показатель составляет 167 млрд. евро, для США ― 165 млрд. евро. … «Учитывая протекционистские планы нового президента США, можно было ожидать, что торговые связи между Германией и Китаем будут и далее укрепляться», — приводит Reuters комментарий Федерального союза оптовой и внешней торговли Германии. По словам вице-канцлера Германии Зигмара Габриеля, Евросоюз также должен переориентироваться на азиатский рынок после заявлений Трампа (конец цитаты).

Германия в последнее время резко прибавила:

1. В ходе конфликта в Ватикане победу одержал немецкий аристократ Альбрехт фон Боселагер, брат которого – Георг фон Безелагер занимает одно из руководящих мест в Ватиканском банке IOR (см. http://www.kommersant.ru/doc/3218242 ). Но об этом в отдельном материале.

2. http://vz.ru/news/2017/2/25/859438.html (25.02.2017)

BND отслеживала как минимум 50 номеров телефонов и факсов, а также адреса электронной почты журналистов и редакций по всему миру при помощи так называемых селекторных каналов с 1999 года, передает Deutsche Welle со ссылкой на попавшие к Spiegel документы. Под слежку попали телефоны Би-би-си в Афганистане и Великобритании, редакция Всемирной службы Би-би-си, телефоны Reuters в Афганистане, Пакистане и Нигерии. Также BND следила за отделением The New York Times в Афганистане (конец цитаты).

Центр усилий – Афганистан. Послание определенным кругам Великобритании и США через немецкие СМИ о том, что Германия входит в процесс по-новому.