Scofield: Война систем. От Балаклеи до Obamacare

Убийство Д. Вороненкова и пожар на складах в Балаклее поразительно точно совпали с долгожданным днем для Д. Трампа – голосованием в Конгрессе США по отмене реформы здравоохранения Obamacare. Именно 23.03.2010 года Б. Обама дал старт реформе (см. https://en.wikipedia.org/wiki/Patient_Protection_and_Affordable_Care_Act ), а на седьмую годовщину её хотели отменить. Однако, голосование сначала было перенесено на день, а потом и вовсе отменено, не смотря на ультиматум Д. Трампа.

http://www.rosbalt.ru/business/2017/03/22/1600939.html (22.03.2017) «Кажется, трейдеры рассматривают голосование по Obamacare как своего рода вотум доверия Трампу», – отметил старший аналитик IG Group Крис Уэстон (конец цитаты).

http://1prime.ru/Financial_market/20170323/827285046.html (23.03.2017) «Есть опасения, что, если законопроект Трампа не пройдет, люди начнут ставить под вопрос его способность провести и налоговую реформу, или возвращение в США рабочих мест, или рост затрат в инфраструктуру», – считает старший аналитик S&P Capital IQ Сэм Стовэлл (Sam Stovall), мнение которого передает агентство MarketWatch (конец цитаты).

Как украинские события могли повлиять на судьбу законопроекта? Об этом в представленном материале.

1.1. Конфликт за должности в силовых структурах и транзитный потенциал

Рассмотрение украинских событий довольно продуктивно осуществлять, определив какие силы обладают достаточным силовым потенциалом. Таких сил просматривается три:

команда П. Порошенко (фактически Блок Петра Порошенко «Солидарность») с позициями в руководстве Генпрокуратуры, СБУ и МОУ; команда А. Авакова, А. Турчинова и А. Яценюка (фактически «Народный фронт») с позициями в СНБО и МВД, в составе которого добровольческие подразделения Нацгвардии, натренированные иностранными инструкторами; команда В. Кондратюка и В. Бурбы, с позициями в Администрации президента, в ГУР МОУ, департаменте контрразведки СБУ и Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

По одним вопросам эти команды договариваются, по другим конфликтуют. У каждой из команд есть выходы и на США, и на Россию.

По поводу складов для афганского груза в Мариуполе и в Балаклее было сказано ранее (см. http://pravosudija.net/article/o-professionalah-i-lyubitelyah-v-dele-voronenkova ).

Что касается американской охраны на военных складах, то необходимо напомнить, что советником министра обороны Украины Степана Полторака с сентября 2016 года работает Джон Абизаид, специалист по транзиту из Афганистана и представитель той системы, которая сделала ставку на Д. Трампа (см. http://pravosudija.net/article/scofield-apparatnye-voyny-v-belom-dome-vinsent-viola-i-filip-bilden ).

О конфликте С. Полторака с А. Турчиновым и А. Яценюком по поводу эвакуации сотрудников американской ЧВК через границу с Венгрией и по поводу сбитого под Донецком малазийского «Боинга»:

1) http://pravosudija.net/article/epitafiya-mayoru-panchenko-ch-iii ;

2) http://pravosudija.net/article/ubiystvo-ukrainskih-oficerov-obstoyatelstva-neotkrytogo-dela ;

3) http://pravosudija.net/article/sudba-poroshenko-reshena-v-abu-dabi .

Теперь о территориальных привязках.

За Мариуполь отвечает Донецкая ОВГА, которой с 11.06.2015 г. руководит Павел Жебровский. Его карьера связана с именами Петра Порошенко и Юрия Луценко (с 12.05.2016 г. – генпрокурор Украины).

Сестра главы Донецкой ОВГА – Филя Жебровская, председатель гендиректор ОАО «Фармак» – одного из лидеров украинского фармацевтического рынка. В СМИ её называли главной на «черном фармацевтическом рынке», т.к. завод «Фармак» производит различные психотропные вещества, в частности трамадол.

Город Балаклея расположен в Харьковской области. Харьковской ОГА с 15.10.2016 года руководит Юлия Светличная. Её кандидатуру поддержал предыдущий председатель ОГА – Игорь Райнин с 29.08.2016 года возглавивший Администрацию президента Украины.

И. Райнин с оперативным позывным «Авиатор» прекрасно знаком с криминальным миром Харькова и сдерживал конфликт между Г. Кернесом и А. Аваковым. Однако, в сентябре 2016 года команде А. Авакова удалось провести ряд «точечных воздействий»: 18 сентября разбился, катаясь на водном мотоцикле, замглавы АП Андрей Таранов (коллега В. Кондратюка и В. Бурбы по службе в СБУ и обеспечению транзитных интересов). При этом Андрей Таранов рассматривался на должность главы СБУ вместо Василия Грицака, который по указанию П. Порошенко занимался «чисткой СБУ» от людей В. Наливайченко, уволенного 18.06.2015 года из-за конфликта с генпрокуратурой (см. http://gordonua.com/news/politics/nalivaychenko-menya-snyali-s-dolzhnosti-po-sudam-taskayut-mol-ty-zhe-durachok-otdal-vse-materialy-dela-v-genprokuraturu-100205.html ).

19 сентября в ресторане «Ветерок», в элитном поселке «Горки-2», был расстрелян Евгений Жилин, который, помимо прочего передавал А. Таранову информацию на А. Авакова (см. http://www.mk.ru/incident/2016/09/20/ubiystvo-lidera-oplota-zhilina-svyazali-s-gibelyu-zamglavy-administracii-poroshenko.html ). При этом Е. Жилин был ресурсом Г. Кернеса и СБУ в их войне против А. Авакова, который нашел союзников в «параллельной структуре СБУ» (см. http://www.mk.ru/incident/2016/09/21/nezadolgo-do-ubiystva-glava-oplota-zhilin-nazval-imya-zakazchika.html ). Оба материала в «МК» вышли под авторством Марины Перевозкиной, которая уже участвовала в информационном сопровождении конфликтов российских силовых структур между собой. Т.е. речь о том, что это российско-украинский процесс, когда определенные украинские группы ориентированы на определенные российские, также как и их конкуренты. И конфликт команд переносится через границу из Киева в Москву и обратно.

Кроме того, в этот же период:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/24/70277-vlast-vzyala-kontrabanda (24.10.2016) 20 сентября глава «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что в Луганске удалось предотвратить попытку переворота. В подготовке переворота подозреваются «экс-глава парламента» Алексей Карякин, «экс-премьер» Геннадий Цыпкалов, полковник «народной милиции» Виталий Киселев с позывным «Коммунист». Карякину удалось сбежать в Россию. А Цыпкалова и Киселева арестовали. На следующий день после ареста Геннадия Цыпкалова обнаружили в камере повешенным. Судьба «Коммуниста» неизвестна. 21 сентября при выходе из подъезда убивают российского военного «советника» в звании полковника Александра Осипова («Орлова») — заместителя командующего 2-м армейским корпусом «ЛНР». Он был замом по тылу в народной милиции. «Орлов» начал проводить инвентаризацию вооружения. В районе села Пионерское базируется батальон казака «Миши Чечена». Именно с ним, по слухам, у «Орлова» возник конфликт. Напомню: через село Пионерское проходит один из важных контрабандных потоков (конец цитаты).

Кроме того, 16.10.2016 года был взорван в лифте Арсен Павлов («Моторола»). По версии Александра Ходаковского, он был «вовлечен в ситуацию с луганским переворотом» (см. http://www.rosbalt.ru/world/2016/11/02/1564257.html ).

Т.е. был резкий обмен ударами в войне за транзит перед выборами в США. Переворот в ЛНР означал бы также смену контролера за транзитом, но он был подавлен одновременно с ликвидацией А. Таранова и Е. Жилина. Есть предположение, что в большей степени здесь сработала команда П. Порошенко, усиленная приехавшим Д. Абизаидом. При этом все было удобно свалить на команду А. Авакова.

Промежуточный финал, – 09.11.2016 года Одесскую ОГА, опасаясь за свою жизнь, покинул М. Саакашвили, чья «грузинская команда» в НАБУ получает поддержку от СпН ГУР МОУ, т.е. работает вместе с В. Бурбой.

07.11.2016 года глава Одесской ОГА заявил о своей отставке, 08.11.2016 года состоялись выборы в США и уже на следующий день П. Порошенко подписал указ об отставке М. Саакашвили.

Необходимо внести некоторые детали для рассмотрения.

14.07.2016 года Д.Трамп объявил, что вице-президентом в случае его победы будет Майкл Пенс.

14.08.2016 года The New Times опубликовала материал о «черной кассе» Партии регионов. Материалы были получены от НАБУ. Помимо прочего, указывалось, что руководитель предвыборного штаба Д. Трампа – Пол Манафорт работал с Константином Килимником (см. https://www.nytimes.com/2016/08/15/us/politics/paul-manafort-ukraine-donald-trump.html?_r=5 ). Позже выяснилось, что К. Килимник служил в ГРУ (см. https://lenta.ru/articles/2016/08/23/dangerous_liaisons/ ). Пол Манафорт потерял должность, а Д. Трамп начал терять шансы на избрание и был вынужден многое пообещать М. Пенсу в обмен на поддержку.

Особенность в том, что документы в НАБУ передал В. Трепак, служивший начальником Главного управления «К» СБУ, но уволенный незадолго до этого. При этом на должность главного борца с коррупцией в СБУ был назначен Павел Демчина, работающий в интересах «решальщиков» П. Порошенко – Игоря Кононенко и Александра Грановского (см. http://gordonua.com/news/politics/trepak-peredal-chernuyu-buhgalteriyu-partii-regionov-v-nabu-potomu-chto-v-sbu-oni-byli-by-obrecheny-152407.html ).

Поэтому после победы Д. Трампа и произошла отставка М. Саакашвили, «грузинская команда» которого работает в НАБУ. Таким образом, Петр Порошенко подыгрывал победившему Д. Трампу, отбирая морской порт Одессы у той команды, которая помогла Майклу Пенсу нарастить влияние, лишив команду Д. Трампа свободы маневра.

Сейчас «решальщики» И. Кононенко и А. Грановский планируют сделать главой СБУ П. Демчину, а альтернативный вариант, за который борется замглавы АП В. Кондратюк – начальник ГУР МОУ В. Бурба (см. http://rian.com.ua/analytics/20170218/1021542509.html). Нынешнего главу СБУ В. Грицака планируют назначить вместо А. Турчинова председателем СНБО.

После отставки М. Саакашвили начался торг за вакантное место председателя Одесской ОГА. В октябре 2016 года на Украине уже появился Денис Вороненков, в том числе, в качестве претендента на это место.

http://www.mk.ru/incident/2017/03/23/v-ubiystvakh-pavla-sheremeta-i-denisa-voronenkova-nashli-sovpadeniya.html (23.03.2017) В прессе ходили спекуляции на тему, что Вороненков метил на место, которое не так давно освободил Михаил Саакашвили (конец цитаты).

Однако, должность председателя Одесской ОГА по открытому конкурсу 21.12.2016 года досталась Максиму Степанову, которого связывают и с А. Яценюком, и с И. Коломойским (см. https://mnyug.com/580-maksim-stepanov-kogo-naznachili-upravlyat-odesskoy-oblastyu.html ), т.е. здесь Д. Вороненков «прошел мимо». Выбор в пользу М. Степанова мог быть вызван указаниями из США, а не только маневрированием П. Порошенко.

С учетом того, что убийца Д. Вороненкова оказался связан с И. Коломойским (см. http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/03/24/1601794.html ), вопрос с Одесской ОГА еще не закрыт.

http://izvestia.ru/news/673183 (23.03.2017) Украинский президент Петр Порошенко срочно вызвал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака в связи с убийством экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (конец цитаты).

https://lenta.ru/news/2017/03/23/saakashvili/ (23.03.2017) Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, возглавляющий на Украине политическое движение «Рух новых сил» возложил ответственность за то, что в центре Киева неизвестный смог убить бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, на «банду Авакова» — команду главы МВД Арсена Авакова. Соответствующую запись политик опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 23 марта. «Когда руководство полиции не занято крышеванием схем и зарабатыванием денег, в стране безопасно. А. Аваков и банда продолжают командовать, как ни в чем не бывало», — отметил Саакашвили. «До сих пор не раскрыто убийство Павла Шеремета, совершенное средь бела дня под камерами. А в это время СБУ в свободное от занятия бизнесом время тратит все ресурсы на слежку за политическими оппонентами», — написал Саакашвили (конец цитаты).

Обвинения со стороны экс-президента Грузии, помогают начальнику ГУР МОУ Василию Васильевичу Бурбе приблизится к должности главы СБУ и получить новые возможности по контролю бизнеса и транзита через Украину.

Важная деталь:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/25/71907-s-voronenkova-trizhdy-pytalis-snyat-neprikosnovennost-no-ego-prikryval-chayka (25.03.2017) Илья Пономарев: «В итоге Вороненкову охрану выделили по указанию администрации президента, но не СБУшную, как у меня сейчас, а людей из ГУРа, из военной разведки. То есть, с одной стороны, государственная охрана, но почти что и не государственная» (конец цитаты).

Замглавы АП В. Кондратюк также подыграл своему давнему коллеге – начальнику ГУР МОУ В. Бурбе.

Успех этой команды будет одновременно успехом замдиректора ЦРУ Джины Хаспел и вице-президента США Майкла Пенса.

Итак, 23.03.2017 года был нанесен удар по складу в Балаклее (привет Д. Абизаиду), по обещаниям П. Порошенко защитить Д. Вороненкова, по перспективам транзита через Одессу. Атака со стороны ГУР МОУ и М. Саакашвили. Команда М. Пенса против команды Д. Трампа.

2. Кто отправил Дениса Вороненкова в Киев?

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/25/71907-s-voronenkova-trizhdy-pytalis-snyat-neprikosnovennost-no-ego-prikryval-chayka (25.03.2017) Илья Пономарев: «Пока Вороненков был в Госдуме, трижды были попытки снять с него депутатскую неприкосновенность. Все три раза это делала одна и та же следственная группа, созданная Феоктистовым, которая работала против Дениса и инициировала эту историю. Но Вороненкова прикрывал Чайка, и он все три раза отказывался вносить представление в Госдуму. Вороненков оказал Чайке какую-то услугу в связи со всеми этими расследованиями, поэтому Чайка к нему относился хорошо и все торпедировал. Расследования Навального, кстати, очень хорошо в эту картину вписываются. У Вороненкова было две крыши: основная, но в последнее время ослабевшая, — это Черкесов, а вторая — Чайка, который прикрывал его на протяжении последних лет (конец цитаты).

У Виктора Черкесова и Александра Бульбова, с которым Д. Вороненков работал в ФСКН, давно нет должностей в силовых структурах. Поэтому именно Юрий Чайка стал безальтернативной «крышей».

У Юрия Чайки были основания «не любить» Олега Феоктистова за дело о подмосковных казино, когда был уволен лучший друг генпрокурора – начальник организационного управления Генпрокуратуры Юрий Синдеев (см. https://www.novayagazeta.ru/articles/2011/09/26/46061-wikilubyanka ).

Мария Максакова хороша знакома со Светланой Медведевой. Поэтому расследования А. Навального сначала о Ю. Чайке, а потом о Д. Медведеве, на самом деле, «вписываются в эту картину». Также как и предположение о том, что Д. Вороненкова на Украину отправляли в интересах премьер-министра. С учетом того, что Д. Вороненков работал партнером А. Ткачука (экс-сотрудник военной контрразведки) – советника по безопасности Игоря Юсуфова (см. https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/15/71515 ), предположение лишь подкрепляется в силу этапов его профессиональной деятельности (см. http://www.forbes.ru/sobytiya/lyudi/76710-igor-yusufov-etapy-bolshogo-puti ).

Кроме того, команда П. Порошенко продолжает дожимать Вадима Новинского, подключая и ресурс ГПУ, и СпН СБУ «Альфа». В этом процессе участвуют и люди И. Юсуфова (см. http://www.aif.ua/society/law/holding_novinskogo_zayavil_o_popytke_reyderskogo_zahvata ).

Петру Порошенко в лице Д. Вороненкова предложили показания на В. Януковича, а одновременно получили возможность «информационной атаки» на О. Феоктистова, а точнее на Игоря Ивановича Сечина.

Последнее интервью Д. Вороненкова, которое теперь приобрело многочисленную аудиторию, включает в себя такие моменты:

http://gordonua.com/publications/eks-deputat-gosdumy-voronenkov-v-rossii-krichat-chto-nuzhno-obmenyat-menya-na-sushchenko-a-esli-ne-poluchitsya-ubit-kak-banderu-179467.html (23.03.2017) Навальный давно превратился в эффективный инструмент определенной группы в ФСБ, с помощью которого бизнес-кланы расправляются с конкурентами: сначала с генпрокурором Чайкой, сейчас – с премьер-министром Медведевым. И уголовные дела против Навального – фейк, иначе он бы давно сидел в тюрьме. Пример Навального уникален: впервые за всю историю России человека осудили, арестовали и тут же выпустили из тюрьмы, да еще разрешили ему выступать с “громкими разоблачениями”. ФСБ целенаправленно лепит из Навального героя. … Кадырову уже отдали “Силу Сибири” – огромный газопровод, многомиллиардный проект, такой же фейковый, как все в России. Газопровод строят, а договора с Китаем нет. … Меня заказал генерал ФСБ Олег Феоктистов. До недавнего времени он возглавлял службу безопасности “Роснефти”, которой заправляет Сечин. Мое противостояние с Феоктистовым началось еще в 2007 году во время работы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. … “Новая газета” публикует сливы ФСБ. Заметьте, оперативные материалы спецслужб, которые ни одно издание не может получить, тут же появляются в “Новой”. Схожая ситуация и с телеканалом “Дождь” (конец цитаты).

В интервью, среди обвинений в адрес ФСБ, очень точно вставлен фрагмент про договор с Китаем. В этом, возможно, заключается главная игра.

3. Кто атакует «Роснефть»?

Газета «Версия» 13-го марта сообщила, что увольнение Олега Феоктистова – это результат деятельности бывших топ-менеджеров «Роснефти» Ларисы Каланда и Рашида Шарипова, перешедших в «Транснефть» и нашедших «понимание» у помощника президента Андрея Белоусова.

«Версия» подчеркивает, что «обиженные» действовали в обход главы «Транснефти» Н. Токарева и в узком кругу заявляют, что «Сечину осталось недолго» (см. https://versia.ru/kto-i-zachem-razvyazal-kampaniyu-po-diskreditacii-vice-prezidenta-rosnefti-po-bezopasnosti-olega-feoktistova).

Ряд сайтов подхватили этот настрой и начали предрекать Игорю Ивановичу новые проблемы. Особенностью «информационной заготовки» выступил тезис о том, что в «Роснефти» под руководством Олега Феоктистова и его заместителя Игоря Демина был создан штаб по «подготовке поглощения “Транснефти”». Помощь также оказывал фонд UCP Ильи Щербовича. Однако, наступление «Роснефти», включающее в себя и конфликт по поводу стоимости услуг транспортировки нефти, свернули после «предельно жестких указаний Кремля». Начались ответные действия со стороны представителей «Транснефти» (см. http://www.rosbalt.ru/business/2017/03/17/1599768.html ).

Необходимо отметить, что отношения И. Сечина и Н. Токарева нельзя назвать безоблачными и один из ресурсов, вокруг которого возникли разногласия, – это «Зарубежнефть». Одна из причин в том, что через «Зарубежнефть» можно более свободно работать в Иране и на Кубе (см. http://www.kommersant.ru/doc/2138305).

Игорю Ивановичу в 2012 году удалось продвинуть в кресло гендиректора «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова (см. http://www.nestro.ru/ru/about_company/rukovodstvo/21/ ), которого как раз и хотели, по версии СМИ, участвующих в информационной кампании, сделать главой «Транснефти». С учетом того, что председателем совета директоров «Зарубежнефти» в 2016 году стал экс-глава ФСО Е. Муров, ситуация проще не стала.

Кроме того, «Транснефть» и группа «Сумма» братьев Магомедовых владеют двумя основными нефтяными портами России – в Приморске (ПТП) и в Новороссийске (НМТП). Т.е. перевалка идет через них (см. http://www.vedomosti.ru/library/articles/2013/02/11/revizor_iz_razvedochnoj_partii).

Однако, и Игорь Иванович не растерял своих возможностей:

http://www.rbc.ru/society/13/03/2017/58c652c19a7947a8beceaf70 (13.03.2017) Генерал ФСБ Олег Феоктистов, который покинул пост вице-президента «Роснефти» и руководителя службы безопасности нефтяной компании, стал претендентом на пост заместителя главы службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Об этом РБК рассказали два собеседника, близких к руководству спецслужбы. По словам еще двух источников в ФСБ, такой вариант возможен (конец цитаты).

Теперь после активного упоминания в контексте Д. Вороненкова назначение может быть отложено. «Новая газета» 24.03.2017 года завершила цикл публикаций по делу генерала Д. Сугробова, отдельно отметив тот факт, что О. Феоктистов в итоге проиграл (см. https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/24/71885-spetsoperatsiya-burya-v-mundirah ).

Что касается А. Белоусова, то с 17.06.2015 года он вошел в совет директоров «Роснефти» и с тех пор активно наращивает свое влияние (см. http://www.kommersant.ru/doc/2675257).

У Андрея Рэмовича хорошие отношения с вице-председателем правления банка Rothschild Europe Клаусом Мангольдом, который борется за интересы Pfizer и «Роснано» (см. https://life.ru/t/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/954486/bank_rotshildov_prosit_rossiiskikh_chinovnikov_pomoch_kompanii_chubaisa_i_pfizer ).

Основные держатели акций Pfizer на 31.12.2016 г. (см. http://www.nasdaq.com/symbol/pfe/institutional-holdings).

Против Игоря Ивановича выступил мощный альянс. С чего бы?

4. Зачем атакуют «Роснефть»?

02 января 2017 года основанный Лондонской школой экономики аналитический центр Global Risk Insights (GRI) опубликовал доклад Николаса Триккетта (Nicholas Trickett) о том, как «Роснефть» играет против КНР (см. http://globalriskinsights.com/2017/01/rosnefts-foreign-expansion-aimed-china/).

Перевод появился через несколько дней:

http://mixednews.ru/archives/113114 (11.01.2017) Большинство наблюдателей указывают на расширение сотрудничества между российским и китайским лидерами на мировой арене, однако преуменьшают роль Роснефти, которая еще в 2013 году возглавила российский «разворот к Азии», заключив 270-миллиардную сделку с China National Petroleum Company (CNPC). Несмотря на масштабное сотрудничество с CNPC, Sinopec и китайскими банками, Роснефть демонстративно избегала продажи акций добывающих мощностей китайским компаниям. И это недоверие носит взаимный характер. Китайские фирмы не доверяют Роснефти, поскольку она взяла предоплату в размере 60 миллиардов долларов по договору 2013 года, чтобы оплатить свои долги, когда приобрела компанию TNK-BP с месторождениями на Дальнем Востоке, но не предложила Китаю долю в этих месторождениях. Недоступность российских добывающих мощностей раздражает Китай, но он остается главным партнером России, финансируя ее энергетику в условиях режима санкций, поддерживая многочисленные проекты, такие как Ямал СПГ, но не выделяя необходимых ресурсов в полном объеме, чтобы не испортить отношения со своими крупнейшими торговыми партнерами — Европейским Союзом и США. Действия Роснефти указывают на то, что Россия последовательно реализует стратегию, направленную на ослабление китайских рычагов влияния и ущемление его интересов за рубежом. … В прошлом Роснефть уже осуществляла проекты, противоречащие китайским интересам. Приобретение TNK-BP принесло ей в том числе и венесуэльские активы. Замысел ныне покойного президента Уго Чавеса сделать Китай ключевым энергетическим партнером Венесуэлы оказался сорван в результате упорства Роснефти, не пожелавшей уйти с этого рынка. В 2015 году Роснефть добывала в этой стране 209 тысяч баррелей в день, а китайские компании – 171 баррель в день. Договор с компанией Eni по приобретению 30 процентов акций газового месторождения Зор в Египте предоставил Роснефти доступ к запасам природного газа в Средиземном море. Хотя это и не столь очевидно, указанная сделка является средством влияния на политически волатильный режим, представляющий ключевое значение для китайской инициативы «Один пояс, один путь» (OBOR). Учитывая усиливающуюся поддержку ливийского лидера Халифы Хафтара со стороны России (к большой радости египетского президента Ас-Сиси), и попытки использовать самого Ас-Сиси в качестве посредника в палестино-израильском мирном процессе, эта сделка в конечном счете может приблизить Роснефть к ее цели – стать важным игроком на международном рынке природного газа. Сделка с индийским НПЗ Essar является средством укрепления российско-индийских отношений, осложнившихся в связи с недавним сближением России с Пакистаном. Частично это сближение было продиктовано развитием китайско-пакистанского экономического коридора, включающего будущий энергетический распределительный центр в Гвадаре и нефтепровод, ведущий в китайскую провинцию Синьцзян. Роснефть объявила о своем намерении использовать для поставок Essar нефть с венесуэльских месторождений. Кроме того, Роснефть продала индийским компаниям акции стратегически важных месторождений. Это было явное пренебрежение к CNPC и сигнал о том, что нефтяной рынок Индии для Роснефти важнее. Без особого шума Роснефть в марте 2016 года начала добычу нефти, природного газа и газового конденсата у побережья Вьетнама. Используя в рамках этого шельфового проекта оборудование и технологии, которые санкциями разрешено использовать только в России, Роснефть в случае успеха может вдохнуть жизнь в морские амбиции Вьетнама. В ходе встречи между Путиным и Абэ удалось предварительно договориться о том, что Роснефть будет вести разведку в Японском море совместно с консорциумом, в который войдет JOGMEC, японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам. Результаты разведки не затронут китайско-японскую конкуренцию за потенциальные ресурсы Восточно-Китайского моря, однако в случае успеха геологоразведочных работ, это может оказаться важный совместный проект России и Японии, реализуемый в условиях нарастания напряженности между Японией и Китаем. Самыми главными событиями прошлого года, которые будут иметь значение для года нынешнего, являются победа на выборах Дональда Трампа и назначение бывшего президента ExxonMobil Рекса Тиллерсона госсекретарем США. Игорь Сечин имел контакты с Тиллерсоном, а переходная команда Трампа обозначила свою готовность к разрядке напряженности с Россией, и в то же время к активному противодействию Китаю. Хотя администрация Обамы пыталась задействовать Министерство финансов, чтобы заморозить сделку Роснефти с Essar, Трамп скорее всего не станет в это вмешиваться. Тиллерсон может даже негласно поощрять подобные сделки, если они укладываются в новую антикитайскую стратегию Трампа. В ближайшее время Бразилия также окажется в центре событий. У Роснефти там есть дочерняя компания Rosneft Brasil E&P Ltda, разрабатывающая бассейн реки Солимойнс. В то же время, китайцы уже в течение нескольких лет сотрудничают с Petrobras, и в прошлом году покрыли большую часть задолженности бразильской компании. Кремль, вероятно, попытается укрепить связи с Бразилией насколько это возможно, учитывая скромные финансовые ресурсы России. Statoil недавно обнаружила новые месторождения в Норвегии. Это хорошая новость для Роснефти, поскольку Норвегия стремится к нормализации экономических отношений с Россией. В то же время, недавно возобновились переговоры по соглашению о свободной торговле с Китаем. Роснефть нуждается в Statoil для наращивания возможностей в области шельфовой добычи. В отличие от Китая, Россия обладает значительными нетронутыми запасами нефти, которые привлекают международных нефтяных гигантов. После успешного завершения приватизационной сделки с Glencore и Катаром, у Роснефти, вероятно, появятся дополнительные возможности в области финансирования. Рост цен на нефть также будет кстати. Кремль в прошлом году активно использовал Роснефть, чтобы ослабить зависимость России от Китая и обойти режим санкций. Обе эти тенденции будут только усиливаться, поскольку структура китайской торговли ограничивает роль китайско-российского сотрудничества (конец цитаты).

Англичане играют в «разводку» РФ и КНР и очень «зарядились» против Д. Трампа и И. Сечина, что выдает их латиноамериканский транзитный интерес – Б. Обама не просто так мотался по частным островам, обеспечивая сохранение Obamacare – см. http://pravosudija.net/article/scofield-kanikuly-b-obamy ).

Вот контуры этой британской атаки:

https://m.gazeta.ru/amp/social/news/2017/03/08/n_9770693.shtml (03.08.2017) Автор «компромата» на президента США Дональда Трампа и экс-сотрудник британской разведки MI-6 Кристофер Стил вернулся к работе. Об этом сообщает The Independent. Стил, который на протяжении долгого времени скрывался, впервые выступил с официальным обращением. В нем он заявил, что вернется к работе в компанию Orbis Business Intelligence, которую он возглавляет. «Я рад снова работать в офисе Orbis Business Intelligence в Лондоне. Сейчас я направлю свои усилия на поддержку широкого круга деятельности нашей компании здесь», — заявил Стил. Orbis Business Intelligence — компания, в которую в основном входят экс-сотрудники MI-6. Она выполняет заказы частных компаний (конец цитаты).

Кристофер Стил (Christopher David Steele) с 1990 года по 1992 год работал под дипломатическим прикрытием в посольстве Великобритании Москве. Он стал наиболее сильным специалистом по России в Секретной разведывательной службе (SIS, МИ-6). Его друг – Александр Янгер (Alexander William Younger), который с 01.11.2014 года возглавил SIS (см. https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/12/intelligence-sources-vouch-credibility-donald-trump-russia-dossier-author ).

А. Янгер и К. Стил в разное время служили в Афганистане. К. Стил в 2003 году был направлен на аэродром в Баграме в составе команды SIS для помощи оперативнам ССО Великобритании в войне против Талибана.

К. Стил был важным ресурсом для Джона Скарлетта (Sir John McLeod Scarlett), который возглавлял SIS с 2004 года по 2009 год, и которому пришлось обыгрывать «дело А. Литвиненко». К. Стил работал с А. Литвиненко (соответственно, получал от него и информацию по Захарию Калашову и т.п.) и вел расследование его отравления, обнаружив «след ФСБ».

В марте 2009 года К. Стил и другой отставник SIS Chris Burrows основали частную разведывательную компанию Orbis Business Intelligence, Ltd.

В июне 2016 года был нанят через фирму Fusion GPS той частью республиканцев, которой не нравилось выдвижение Д. Трампа кандидатом на выборы, для оставления досье о связях Д. Трампа с Россией. В числе заказчиков называют Джеба Буша. Потом досье заинтересовались и сторонники Х. Клинтон.

Британские разведчики запустили в СМИ ещё одну «заготовку»:

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/27/mystery-death-ex-kgb-chief-linked-mi6-spys-dossier-donald-trump/ (27.01.2017) Подозреваемый в оказании помощи Кристоферу Стилу генерал ФСБ в отставке Олег Еровинкин был убит [26.12.2016]. Это был ключевой помощник Игоря Сечина в «Роснефти», так как обеспечивал его контакты с президентом В. Путиным. К. Стил указал в отчете от 19.07.2016 года, что обладает источником информации из окружения И. Сечина. … Христо Грозев (Christo Grozev) – специалист по угрозам безопасности, связанным с Россией, в своем блоге отметил, что О. Еровинкин и есть тот ключевой источник, о котором сказал К. Стил. Х. Грозев также отметил, что О. Еровинкина называли не только посредником между В. Путиным и И. Сечиным, но и «казначеем» И. Сечина (конец цитаты). Информационный ресурс К. Малофеева – «Царьград» – отметил, что Х. Грозев давно связан с К. Стилом, Д. Соросом и Карлом Габсбургом (см. http://tsargrad.tv/articles/hristo-grozev-rusofobskaja-imperija-lzhi_50949 и http://tsargrad.tv/articles/kak-ssha-vyrashhivali-rusofobov-v-evrope_51398 ).

5. Майкл Пенс и Китай

Если команда Д. Трампа собралась сдерживать КНР, в том числе и в качестве ключевого игрока на мировом наркорынке. То команда М. Пенса, договорившаяся о взаимодействии с большей частью американской элиты, замкнутой на ЦРУ и ССО ВМС, нашла совпадающие интересы и с британцами, и с КНР:

Теперь Эрик Принс будет готовить китайские ЧВК для защиты объектов в рамках проекта “Один пояс, один путь” (см. http://www.kommersant.ru/doc/3249510 ). Эрик Принс также планирует создать две базы в провинции Юньнань и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (см. https://ria.ru/world/20170323/1490683107.html ). Это центры наркопроизводства.

Джереми Сахилл, журналист издания The Intercept и многолетний расследователь активности Эрика Принса, подчеркнул в своей статье, что Принс финансировал кампанию Майкла Пенса (см. https://theintercept.com/2016/11/15/mike-pence-will-be-the-most-powerful-christian-supremacist-in-us-history/ ).

В контексте отношений М. Пенса и КНР стоит рассмотреть и кандидатуру нового посла США в России:

http://www.rbc.ru/opinions/politics/10/03/2017/58c2586c9a7947e4e8695653 (10.03.2017) Президент Дональд Трамп несколько недель искал кандидата на должность нового посла в Россию. За это место шла активная борьба между тремя группами. Первая группа, во главе с вице-президентом Майклом Пенсом, продвигала кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана-младшего, а вторая, при поддержке министра обороны Джеймса Мэттиса, делала ставку на сенатора Линдси Грэма. Кроме того, в американских СМИ появлялась информация о возможном назначении политолога и специалиста по России Тома Грэма, пользующегося патронатом Генри Киссинджера. … В результате Трамп сделал выбор в пользу Хантсмана, который уже согласился возглавить американскую дипмиссию в Москве. Технически ему необходимо получить одобрение в сенатском комитете по международным делам, а также агреман от принимающей стороны. … Первое, что бросается в глаза экспертов, — это религиозная принадлежность Хантсмана. Он мормон, а среди его предков пастор Парли Пратт, ближайший соратник основателя церкви мормонов Джозефа Смита. По официальным данным, мормонов более 30 млн человек по всему миру, 20 млн из них живут за пределами США. Еще в XIX веке правительство США, состоящее преимущественно из протестантов, воспринимало мормонов как внутреннюю угрозу. Во времена Американо-мексиканской войны 1846–1848 годов власти даже опасались союза мормонов и мексиканцев. Но эти времена давно прошли. Учитывая доминирующие позиции мормонов в штате Юта, федеральные власти решили наладить с ними диалог и интегрировать эту религиозную группу в американское общество. Мормонские миссии требуют парадоксального сочетания идеологической стойкости и прагматической гибкости. Молодые мормоны-миссионеры обязаны посвятить два года своей жизни миссионерской деятельности, трудясь полный рабочий день. В их обязанности входит изучение языка места проживания и приспособление к местной культуре. В России действуют семь мормонских миссий, а общее число прихожан составляет более 20 тыс. человек. Таким образом, мормоны обладают серьезной разветвленной транснациональной сетью, которую успели по достоинству оценить как республиканцы, так и демократы. С начала 1990-х годов на ключевые посты в ФБР и ЦРУ, связанные со сбором и анализом информации, было назначено немало представителей церкви мормонов. … В 1988 году Рейган доверил Хантсману курировать доставку американской гуманитарной помощи в советскую Армению, которая сильно пострадала от землетрясения. С тех пор он служил на разных позициях при четырех президентах. Был послом в Сингапуре (1992–1993) и в Китае (2009–2011). В обоих случаях он получал голоса всех сенаторов во время процедуры утверждения, что бывает крайне редко. Дважды избранный губернатор штата Юта, Хантсман утроил доходы штата и снизил уровень безработицы до исторического минимума. Он был признан наиболее эффективным руководителем в стране и стал председателем Ассоциации губернаторов Америки. В настоящее время он является членом совета директоров Ford Motor Company, Chevron Corporation и Hilton Worldwide. Кроме того, Хантсман является почетным членом Института Брукингса, попечителем Фонда Военно-морской академии, президентского Фонда Рейгана, председателем Фонда Хантсмана по борьбе с раком, а также Атлантического совета — одного из ведущих американских мозговых центров (конец цитаты).

Из Китая Д. Хантсман уехал после того, как был замечен в центре Пекина среди активистов «жасминовой революции» (см. http://inosmi.ru/fareast/20110224/166807389.html ).

Отец Д. Хантсмана в 2007 году вместе с Робертом Гэем основал инвестиционную компанию Huntsman Gay Global Capital (HGGC).

Роберт Гэй (Robert C. Gay) был управляющим директором Bain Capital в течении 16 лет.

Его отец – Фрэнк Гэй (Frank William “Bill” Gay) управлял частью бизнес-империи Говарда Хьюза. Он был старшим вице-президентом Hughes Tool Company и управляющим Summa Corporation. Фрэнк Гэй входил в круг ближайших к Г. Хьюзу людей, которых называли «мормонской мафией».

С Робертом Мэхью – распорядителем бизнес-активов Говарда Хьюза, связанных с игорным бизнесом, долгое время работал Эдвард Уильямс, основатель юридической фирмы Williams & Connolly, в которой начинал карьеру нынешний директор ЦРУ Майк Помпео.

Энн Тэтлок, которая оказалась 11.09.2001 г. на благотворительном завтраке у У. Баффета, а не в офисе в ВТЦ, – входит в совет попечителей Howard Hughes Medical Institute (см. http://www.hhmi.org/about/leadership/trustees ).

Что касается Bain Capital:

http://www.vedomosti.ru/smartmoney/article/2007/06/11/3103 (11.06.2007) Московский офис Bain прекратил свое существование еще в 1998 г. Так что Россию на внутрикорпоративном слете много лет представляют бывшие сотрудники Bain, или, как они себя называют, ex-bainies. В мае 2007 года компания объявила о возвращении в Россию (конец цитаты).

http://izvestia.ru/news/539031 (06.11.2012) “… ОАО «Роснано» заказало разработку своей новой стратегии развития у компании, которая связана с кандидатом в президенты США Миттом Ромни. Bain & Co. была выбрана как подрядчик несмотря на то, что ее ценник был на четверть выше, чем у Boston Consulting Group. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс уже работал с Bain & Co. на посту вице-премьера в 1993 году — американская компания консультировала правительство по вопросам приватизации. … Вся бизнес-карьера нынешнего кандидата в президенты от республиканцев Митта Ромни связана со структурами Билла Бейна. Ромни устроился в Bain & Co. в 1977 году, а в 1984-м Бейн и Ромни основали инвестфирму Bain Capital. Сколько акций принадлежит Митту Ромни в Bain Capital или же Bain & Co., не раскрывается (конец цитаты).

Когда Клаус Мангольд просит у Андрея Белоусова помочь «Роснано», а при этом Андрей Рэмович старается «потопить» Игоря Ивановича, то это свидетельствует о союзе, который заключили мировые игроки, чтобы сохранить и приумножить существующее положение дел.

Убийство Д. Вороненкова, которое сразу бьет по нескольким целям в системе отношений Д. Трампа с Россией, стало сигналом, после которого республиканцы смело отказали своему президенту в голосовании по Obamacare.

В материале http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-za-tamozhnyu-chast-ii (31.07.2016) рассматривались публикации, в который указывалось на связь А. Чубайса и М. Саакашвили по линии сотрудников военной разведки.

Поэтому Анатолий Борисович может быть, также как и экс-президент Грузии, заинтересован в том, чтобы главой СБУ стал В. Бурба.

Кроме того, принятие Obamacare финансировал Джордж Сорос (см. https://ria.ru/analytics/20170217/1488254327.html).

Д. Сорос, как и А. Чубайс успели поработать с финансистами колумбийского картеля Кали.

Партнеры Д. Сороса отец и сын Гилински, занимавшиеся финансовыми операциями картеля Кали, включая инвестирование в курорты Крыма и Сочи (см. http://www.aif.ru/archive/1637544), начали бизнес с покупки колумбийского филиала BCCI, в самый разгар скандала. Свой банк они назвали Banco Andino (см. https://en.wikipedia.org/wiki/Jaime_Gilinski_Bacal ) и постепенно заняли значительную долю банковского сектора Колумбии. В 2012 году они выкупили латиноамериканскую сеть HSBC.

Отец – Исаак Гилински (Isaac Gilinski Sragowicz) 28 октября 2009 года был назначен президентом Колумбии Альваро Урибе послом Колумбии в Израиле. Его брат – Лазар также был послом Колумбии в Израиле в 1980-е.

11 января 2010 года Исаак Гилински был принят президентом Израиля Шимоном Пересом в резиденции Beit HaNassi.

Сын – Хайме Гилински (Jaime Gilinski) в 2013 году стал крупнейшим акционером пятого по величине банка Испании – Banco Sabadell.

Гилински поддерживают Центр Рокфеллера по изучению Латинской Америки в Гарвардском университете (David Rockefeller Center for Latin American Studies). Смысл в том, чтобы получить молодых специалистов из стран Латинской Америки (особенно из Колумбии и Панамы), обучающихся в Гарварде, и расставить их на должности в своей финансовой сети.

Самое главное заключается в том, что Хайме Гилински вместе с лондонскими партнерами – братьями Яном и Ричардом Ливингстоун – выиграли среди 17 других участников конкурс на проект Panama Pacifico. Этот контракт рассчитан на 40 лет и включает в себя застройку территории бывшей базы ВВС США (Howard Air Force Base) на западном берегу Панамского канала напротив порта Бальбоа. Город Panama Pacifico с международным аэропортом получил статус свободной экономической зоны.

Howard Air Force Base была ключевой базой для борьбы с латиноамериканским наркотранзитом, а в переводе – ключевой базой для транзита. 01.11.1999 года база прекратила использоваться для военных операций и постепенно была передана правительству Панамы. Это стало результатом соглашений, подписанных Омаром Торрихосом и Джимми Картером 07.09.1977 года. Так что для участия в Panama Pacifico было необходимо согласовать интересы с группой «Elders», Глобальной комиссией по вопросам наркополитики и Латиноамериканской комиссией по вопросам наркотиков и демократии (см. http://pravosudija.net/article/scofield-kanikuly-b-obamy ). Так что в фундаменте Obamacare – свободная экономическая зона Panama Pacifico. Барак Обама провел каникулы плодотворно.

Интересно, что Д. Сорос, уходя из российского бизнеса, продал свой пакет акций КМБ-банк (кредитования малого бизнеса), а владельцем контрольного пакета акций банка стала группа Intesa (см. http://www.kommersant.ru/doc/572471), которая помогла «Роснефти» с продажей 19,5% акций в декабре 2016 года (см. http://pravosudija.net/article/scofield-sueta-vokrug-rosnefti-dopolnenie ). В 1998 году на российском кризисе Д. Сорос потерял 2 млрд. долларов. По одной из версий С. Кириенко обнулял финансовую базу готовой к государственному перевороту команды В. Черномырдина, А. Лебедя и братьев Хачилаевых (см. http://zavtra.ru/blogs/1998-06-2322 ). При этом А. Чубайс выводил из-под удара деньги картеля Кали (см. http://zavtra.ru/blogs/1998-09-1542 ).

07.08.1998 года ушел с поста президент Колумбии Эрнесто Сампер Писано, чье избрание в августе 1994 года финансировали колумбийцы из картеля Кали. Сбор средств вела Моника де Грейф (Monica de Greiff), дочь первого генерального прокурора Колумбии (01.08.1992-17.08.1994) Густаво де Грейфа (Gustavo de Greiff Restrepo), который воевал против Пабло Эскобара и Медельинского картеля.

Густаво из древней шведской семьи, которая принимала участие в государственном перевороте в Швеции в 1809 году, когда был свергнут король Густав Адольф IV.

Густаво был послом Колумбии в Мексике (1995-1998), т.е. обеспечивал передачу дел картелю «Синалоа».

Критиковал программу США с названием «Война с наркотиками» применительно к Колумбии, защищал политику либерализации в отношении наркотиков.

В ноябре 1993 года Густаво де Грейф был на конференции по реформе международной наркополитики в Балтиморе. Конфликтовал с сенатором Джоном Керри, который тогда расследовал операции BCCI. Обвинил епископов Колумбийской католической церкви в поддержке движения FARC.

Его дочь Моника была министром юстиции Колумбии (16.07.1989-22.09.1989), ушла с должности из-за опасений за свою жизнь, т.к. 20.08.1989 г. был убит кандидат в президенты Колумбии Луис Карлос Галан, преследовавший Пабло Эскобара.

Густаво де Грейф стал представлять интересы Д. Сороса и семьи Гилински (см. http://archive.larouchepac.com/node/9319 ).

Дефолт 17 августа 1998 года состоялся после того, как закончилось президентство Э. Сампера. Руководство картеля Кали было арестовано в 1995 году, хронологически почти одновременно с арестом в США В. Иванькова Поэтому, если С. Кириенко «обнулял» финансовую базу картеля Кали в России (а на ГКО потерял деньги А. Усоян) – это было частью мирового передела.

Назначение С. Кириенко первым заместителем руководителя АП в 2016 году, возможно, объясняется его опытом в блокировании финансовой базы латиноамериканского и афганского происхождения.

Кроме того, в зоне Панамского канала с 1996 года ключевые позиции занимает Ли Кашин – гонконгский наследник HSBC.

http://ko.ru/articles/1506 (28.03.2000) Ли Кашин в 1979 году приобрел у банка Hongkong & Shanghai контроль над старейшим местным конгломератом Hutchison Whampoa. … Имя Ли Кашина начали склонять на все лады в 1999 году, когда американцы неожиданно для себя выяснили, что порты Кристобаль и Бальбоа, расположенные по обоим концам Панамского канала, переходящего в полное владение Панамы, контролируются компанией Hutchison Port Holdings, причем довольно давно – с 1996 года. … На страницах американской печати появилась информация о том, что Ли Кашин является членом совета директоров Китайской международной трастовой и инвестиционной корпорации (CITIC). А CITIC согласно докладу корпорации Rand “идентифицируется с Народно-освободительной армией Китая”. Банк CITIC, по утверждению Rand, “финансирует закупки иностранного оружия Народно-освободительной армией”, а сама CITIC “является основным инвестиционным подразделением китайского правительства и имеет статус министерства”. … Панамский же канал лишь пополнил собой “портовую империю” Ли Кашина. В Карибском бассейне Ли теперь вообще играет ключевую роль, поскольку он контролирует ближайший к Флориде оффшорный порт на Багамах, через который к тому же проходят маршруты практически всех трансатлантических рейсов. Ли Кашину принадлежат крупнейший британский контейнерный порт Феликстоу, 50% контейнерного порта Шанхая, четыре контейнерных терминала в самом Гонконге – всего 17 контейнерных портов в 6 странах, общий грузооборот которых в 1998 году составил 14,1 млн TEU (стандартных 20-футовых контейнеров) (конец цитаты).

Партнером Ли Кашина стал М. Фридман. После продажи ТНК-BP.

Что касается 1998 года, то для операций с траншем МВФ и сопутствующих действий был привлечен и банк MENATEP (см.

Таким образом, «Роснефть» всегда оказывается рядом с теми структурами, которые выступают высокоуровневой легализацией наркотранзитных активов. И сейчас со стороны команды Д. Трампа есть запрос на сотрудничество, а со стороны объединенной «оппозиции» курсу президента США – наоборот идет комплексная атака.

6. Война на «Балканском маршруте»

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/16/71799-shvatka-liberalov-i-populistov (16.03.2017) Не пустив в страну двух министров правительства Турции, намеревавшихся участвовать в кампании по турецкому конституционному референдуму, премьер Нидерландов Марк Рютте добавил электоральных очков правящей партии, отняв их у Гирта Вилдерса (конец цитаты).

https://haqqin.az/news/95013 (16.03.2017) Р. Эрдоган же, мало того, что назвал Нидерланды пережитком фашизма и нацизма, еще и предъявил стране обвинения в гибели восьми тысяч мусульман в 1995 году в Сребренице. Тогда голландские миротворцы не смогли предотвратить резню, устроенную сербами. Упоминание того эпизода весьма болезненно для Нидерландов, но в устах иностранного лидера лишь сплотило граждан вокруг руководства. Если Эрдоган хотел досадить Рютте, то вышло как раз наоборот (конец цитаты).

Р. Эрдоган фактически помог М. Рютте.

Равно в день выборов в Нидерландах произошло очень начимое событие в Грозном:

https://ru.sputnik.az/incidents/20170315/409399516/grozniy-pokusheniye-kriminalniy-avtoritet-sheyx.html (15.03.2015) В Грозном было совершено очередное покушение на убийство криминального авторитета — 41-летнего чеченца Хамзата Гастамирова, в прошлом близкого друга Ровшана Джаниева (Ровшана Лянкяранского, убитого 18 августа 2016 года) и известного в криминальном мире как Шейх Хамзат. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил информированный источник, приближенный к криминальным кругам. В Шейха Хамзата стреляли с близкого расстояния. Было произведено три выстрела. В итоге одна пуля попала в “вора в законе”, а две другие — в его телохранителей. Раненый Гастамиров был доставлен в Грозненскую центральную больницу, состояние пострадавшего стабильное. Между тем, окружение предполагает, что главной целью противников является не физическое устранение Гастамирова, а его устрашение (конец цитаты).

О том, какое отношение Шейх Хамзат имеет к Турции и Нидерландам сообщалось ранее (см. http://pravosudija.net/article/scofield-peredel-mirovogo-narkotranzita ). Т.е. выстрелы в Грозном тоже были фактором победы М. Рютте.

Его соперника на выборах – Гирта Вилдерса иногда называют «голландским Трампом», сначала он был в Народной партии за свободу и демократию (People’s Party for Freedom and Democracy – Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD), но потом основал свою Партию свободы. Его наставником в VVD был Фредерик «Фриц» Болкештейн, но потом их взгляды разошлись.

Ф. Болкештейн с 1960 года по 1975 год работал в Royal Dutch Shell. Назначался на должности в Восточной Африке, Гондурасе, Сальвадоре, Индонезии, Британии и Франции.

После Shell работал в парламенте от либерально-консервативной VDD, с 05.11.1982 г. по 14.07.1986 г. был министром международной торговли. В этой должности он никак не мог обойти процессы, связанные с островом Аруба.

С 24.09.1988 г. по 07.11.1989 г. – он был министром обороны Нидерландов. При этом между 1988 г. и 1992 г. остров Аруба взяли под контроль представители семьи Кунтрера-Каруана (см. https://www.tni.org/en/paper/rothschilds-mafia-aruba). Изначально итальянский клан наработал позиции в Канаде, Венесуэле и Лондоне, и после размещения на острове Аруба, стал обеспечивать поставки героина в США, а кокаина через порты Венесуэлы в Европу.

Особенность в том, что на острове Аруба им помог премьер-министр Ян Хендрик Эман (Jan Hendrik Albert “Henny” Eman) из Народной партии Арубы (Arubaanse Volkspartij – AVP, Aruban Peoples Party), т.е. партии «родственной» VVD.

Теперь победил премьер М. Рютте от партии VDD, а не Г. Вилдерс «похожий на Трампа».

Еще несколько слов о Ф. Болкештейне:

http://velib.com/read_book/rivkin_konstantin_evgenevich/khodorkovskijj_lebedev_dalee_vezde_zapiski_advokata_o_dele_jukosa_i_ne_tolko_o_nem/glava_i_vmesto_tezaurusa/4_platon_lebedev/ (Константин Ривкин. Ходорковский, Лебедев, далее везде: Записки адвоката о «деле ЮКОСа» и не только о нем // Предисловие Г. Падвы.)

К моменту задержания 2 июля 2003 года Платон Лебедев – директор крупной инвестиционной холдинговой компании Group Menatep Ltd. (Гибралтар), председатель совета директоров российского ЗАО «Международное финансовое объединение “Менатеп”», а также председатель совета директоров банков «Траст» и «Менатеп Санкт-Петербург». Наверное, лучше всего о качестве и значимости работы Платона Лебедева могут сказать его коллеги и единомышленники по Консультативному совету Group Menatep Ltd.: Фриц Болкештайн – бывший член Европейской комиссии по внутреннему рынку, бывший министр обороны Нидерландов, бывший министр внешней торговли Нидерландов; Стюарт Айзенштат – бывший посол США в ЕС, бывший заместитель министра торговли США по внешней торговле, бывший заместитель государственного секретаря США по экономическим вопросам, бизнесу и вопросам сельского хозяйства и бывший заместитель министра финансов США; Дадли Фишборн – бывший член британского парламента от Кенсингтона и Челси, бывший ответственный редактор журнала Economist; Марджери Краус – ответственный руководитель компании АРСО Worldwide; д-р Отто Граф Ламбсдорф – бывший министр экономики ФРЕ, бывший член бундестага (конец цитаты).

Ф. Болкештейна также связывали с компанией Clearstream.

http://www.kommersant.ru/doc/274402?fp= (13.07.2001) Агентство “Интерфакс-АФИ” со ссылкой на агентство Bloomberg сообщило о расследовании, проводимом властями Люксембурга в отношении банка МЕНАТЕП и клиринговой компании Clearstream Int. … Clearstream International появилась в 1999 году после слияния известной клиринговой компании Cedel и одного из подразделений Deutsche Boerse. … Счета Cedel использовались для отмывания в том числе и денег из России перед августовским кризисом 1998 года. В частности, утверждалось, что в расхищении миллиардных кредитов Международного валютного фонда участвовал российский банк МЕНАТЕП (конец цитаты).

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140402133715.shtml (02.04.2014) Большое жюри США (коллегия присяжных, созываемых с целью проверки оснований для предъявления обвинения) начало уголовное расследование деятельности клиринговой палаты Clearstream, передает Bloomberg. Среди предъявленных обвинений – отмывание денег и нарушение режима санкций против Ирана. … Клиринговая фирма Clearstream была основана в 1971 г. под названием Cedel как подразделение банка J.P.Morgan & Co. для выдачи и погашения евробондов (конец цитаты).

7. «Роснефть» и борьба за британский престол

Теперь о работе Ф. Болкештейна в Royal Dutch Shell.

http://www.apn.ru/index.php?newsid=17514 (30.07.2007) (альтернативная ссылка – http://www.allrus.info/main.php?arc_new=1&ID=428705 ) В Великобритании расположены две крупнейшие европейские компании, постоянно оспаривающие друг у друга первое место. Обе относятся к нефтегазовому сектору экономики. Это Роял Датч Шелл (Royal Dutch Shell) и Бритиш Петролеум (BP Amoco). … Принято считать, что Роял Датч Шелл — это, наряду с Рио-Тинто, символ могущественной промышленной империи британской ветви Ротшильдов. Когда специалисты говорят «Шелл», то имеют в виду именно эту ветвь. Речь при этом идет не о конкретной семье, а о большой финансовой группе, конгломерате разных организаций и людей, а имя Ротшильдов упоминается только как метка, как условное название. Еще в 1912 году британские Ротшильды обменяли свой нефтяной бизнес в России на контроль над объединенной компанией Роял Датч и Шелл, став крупнейшим акционером в обеих компаниях. … В Британии есть и другая крупная нефтяная компания — «Бритиш Петролеум». Принято считать, что она контролируется кругами, близкими к британской королевской семье или «акционерами бывшей британской Ост-индской компании». Не случайно ранее она называлась Англо-Персидская нефтяная компания (Anglo-Persian Oil Company). После объединения с американской нефтяной компаний Амоко, ВР стала влиятельным игроком и в США, где она пользуется поддержкой государства, и оказывает, в свою очередь, поддержку этому государству, в том числе и через влияние на политику Великобритании. … Для бывшего руководителя ВР лорда Джона Брауна Россия была приоритетным рынком. Он чувствовал себя в России уверенно. Хотел работать и дальше. Россия для ВР — один из основных источников добычи и запасов углеводородов. … Хорошо информированный политический телевизионный обозреватель Филипп Леонтьев излагал распространенную среди азербайджанских нефтяников версию, «для чего строился нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан. Экономически он нецелесообразен, если там не пойдёт глобальная нефть из Казахстана и из Восточной Сибири, он неокупаем. Но [один из наиболее информированных азербайджанских нефтяников] говорит следующее: [в Ираке] есть нефть, которую можно бесконтрольно забирать, захватив месторождения Ирака, она там почти бесплатная, очень низкие цены. Реализуется следующая схема. Основным фактором всей истории является компания BP, за которой стоят США. Бесплатная нефть [через нефтепровод Мосул — порт Баниас (Сирия)] заливается на танкеры, при этом, по накладным она, якобы, идёт из Баку-Тбилиси-Джейхан». … Если принять эту достаточно обоснованную версию, то на вопрос о том, почему Блэр в 2003 году вовлек Британию в незаконную с точки зрения международного права войну с Ираком, легко ответить, учитывая, что ВР, служившая мощной опорой Блэру, была жизненно заинтересована в этой войне. Очевидно, что Блэр не ощущал себя «пуделем Буша» и не был слепым исполнителем команд американского президента. ВР уже не только британская, но и американская компания, и Блэр был убежден, что на международной арене Британия и в целом Европа должны жестко поддерживать Америку. Для этого он находил самые удивительные аргументы: «Через 20 лет Китай превратится в доминирующую державу, и если мы, европейцы, не будем осторожны, то упустим момент, когда США повернутся лицом на Восток. Думаю, в этом случае слово «катастрофа» будет слишком мягким для описания положения Европы». Блэр «практически безоговорочно, с очень небольшими оговорками, поддержал американскую политику в Ираке». Эта поддержка, по его словам, была важна для Белого Дома, но она же «стоила самому Блэру очень многих седых волос и жесткой критики в стенах парламента». … Правительство Великобритании стояло перед выбором — поддержать ВР или Шелл. Блэр сделал свой выбор. Он поддержал ВР. Прежде всего, потому, что «национальные интересы» Британии не пострадали. Председатель правления Газпрома А. Миллер и глава BP лорд Джон Браун в марте 2007 года договорились о создании СП для развития бизнеса в сфере сжиженного природного газа (СПГ). … Правительство Блэра не поддержало Шелл, интересы ВР были для него важнее. Тогда владельцы и руководители Шелл стали действовать. Раз Блэр не может и не хочет защитить Шелл, если для него интересы основных акционеров ВР оказались важнее, чем интересы владельцев Шелл, то Блэр должен уйти. Понятно, что снять премьер-министра Великобритании задача непростая. Она заняла некоторое время. … Не нейтрализовав руководство ВР, снять не желавшего уходить Блэра было нельзя. Поэтому первый удар был нанесен по руководству ВР. Лорда Джона Брауна надо было убрать. Возможности для этого были, но желательно его было убрать в связи с российскими событиями. На годовом собрании акционеров ВР группа миноритарных акционеров компании (консалтинговая фирма PIRC и ассоциация пенсионных фондов LAPFF) устроила скандал, обвинив Брауна, в частности, в том, что он способствовал уничтожению ЮКОСа. … Поддержка избирателями социально-экономической политики Блэра позволила ему три раза подряд побеждать на выборах. Да и монархия обязана ему спасением своего престижа, сильно пошатнувшегося после гибели принцессы Дианы. Именно премьер убедил Елизавету II согласиться на “королевский ранг” похорон разведенной принцессы и принять в них участие. … Принято считать, что точкой, обозначившей начало заката карьеры Блэра, стала посылка войск в Ирак. Но согласно опросам общественного мнения, весной 2003 года около 60% британцев поддержали операцию в Ираке. … Нельзя не упомянуть и о серии июльских терактов в Лондоне в 2005 году, которые нанесли заметный ущерб авторитету премьер-министра. … [Новый премьер] Гордон Браун всегда был критически настроен к идее присоединения Великобритании к зоне евро, считая, что замена фунта на европейскую валюту не вполне выгодна британцам. По мнению Брауна, в случае отказа от фунта Лондон утратит возможность проводить самостоятельную денежно-кредитную политику и окончательно потеряет резервные функции своей валюты, кое-где еще сохраняющиеся в странах Британского Содружества. Между тем в условиях относительно слабой открытости экономик стран еврозоны, сохраняющих определенные ограничения на свободное движение товаров и капиталов, Британия не сможет в полном объеме воспользоваться преимуществами единой валюты. Очевидно, что именно это и является сутью заинтересованности британской ветви Ротшильдов не только как хозяев Шелл, но и как одной из самых влиятельный финансовых групп. … Шелл не заинтересована в Ираке. Поэтому новое британское правительство вполне готово поддержать российские интересы в этой стране. Гордон Браун отметил, что конструктивные отношения между двумя странами должны сохраняться. Он также напомнил, что Россия и Великобритания успешно сотрудничают по многим направлениям: по решению иранской ядерной проблемы, по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, по вопросам охраны окружающей среды и международному развитию (конец цитаты).

Другими словами, И. Сечину в атаке на ЮКОС помогли люди из BP, а также те, с кем они были связаны в США и заинтересованные в иракской войне. А финансы MENATEP защищал Ф. Болкештейн, работавший в конкурирующей Royal Dutch Shell.

При этом Тони Блэр убедил королеву Елизавету II придать «королевский ранг» похоронам принцессы Дианы. К вопросу о конфликте в Великобритании между наследниками престола. Если речь идет о принце Уильяме – сыне принцессы Дианы, то вероятно, его опорной базой служит BP и все, что с ней связано, включая интересы «Роснефти». Если же речь о принце Чарльзе (отце принцев Уильяма и Гарри, находившемся в разводе с их матерью – принцессой Дианой с 1996 года, хотя вместе они не жили с 1992 года), то он как раз может быть элементом большой системы, включающей и Royal Dutch Shell, и «открывателей Ирана» и тех, кто атакует сейчас «Роснефть».

8. Узбекистан и Германия.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/07/680281-uzbekistana (07.03.2017) Возвращение в Узбекистан Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) стало причиной конфликта в руководстве страны, передает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, за восстановление сотрудничества с ЕБРР выступает президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, но руководитель Службы национальной безопасности страны Рустам Иноятов занимает противоположную позицию (конец цитаты).

Кроме того, Reuters указал еще на один конфликт (см. http://www.reuters.com/article/us-uzbekistan-policy-idUSKBN16E185 ). Речь идет о вмешательстве главы СНБ Р. Иноятова в деятельность частной таджикской авиакомпании Somon Air. В январе 2017 года Узбекистан и Таджикистан договорились возобновить пассажирские рейсы впервые за последние 25 лет. Таджикская авиакомпания совершила пробный рейс из Душанбе в Ташкент. Однако за несколько часов до запланированного вылета 20.02.2017 г. первый регулярный рейс был отменен.

Необходимо внести некоторые уточнения о частной авиакомпании Somon Air:

http://www.aex.ru/news/2016/6/17/155083/ (17.06.2016) Авиакомпания «Сомон Эйр» объявляет о назначении Томаса В. Халлама II новым генеральным директором компании. Он сменил на этом посту Эвхенио Хайме Манзано, который возглавлял авиакомпанию с мая 2015 года. До назначения на пост Генерального директора Томас В. Халлам II занимал должность лётного директора “Сомон Эйр”. Капитан Халлам начал свою авиационную карьеру в 1972 году в ВВС США. После того, как он закончил лётное обучение, он управлял сверхзвуковыми истребителями F-101 и F-102 ВВС США. После окончания Университета Авиации ВВС США и Университета Авиационной Безопасности Южной Калифорнии с отличием капитан Халлам был повышен до Инструктора по лётной безопасности и Главы по безопасности 101-го Эскадрона истребителей-перехватчиков в Бангоре, штат Мэн. «Свою работу в авиакомпании Delta Air Lines, где он проработал 28 лет, Томас В. Халлам II начал в 1978 году. За время своей карьеры он управлял воздушными судами Boeing 727; MD-88; DC-8; L-1011; Boeing 757 и Boeing 767ER. … После выхода на пенсию в Delta Air Lines капитан Халлам работал Старшим Менеджером Отдела выполнения полётов и старшим менеджером симулятора EVPT в авиакомпании «Эйр Астана» (Алматы, Казахстан) с 2007 по 2011 годы. До недавнего времени капитан Халлам занимал должность Инспектора по полётам в Delta Air Lines по согласованию с Федеральным агентством воздушного транспорта; в его обязанности входила инспекция квалификации пилотов Delta в соответствии с процедурами Федерального агентства воздушного транспорта», – рассказали в авиакомпании «Сомон Эйр». Томас В. Халлам II стал первым Уполномоченным инспектором (не являющимся гражданином Арубы) Департамента Гражданской Авиации (ДГА) Арубы, где он сертифицировал воздушные суда Boeing 767ER на обычных маршрутах и полётах повышенной дальности двухдвигательных воздушных судов, а так же проводил сертификацию инспекторов полётов для ДГА Арубы (конец цитаты)

http://www.amarkets.org/analytics/buffett-continues-aviations-investments-14801/ (15.02.2017) Крупный американский холдинг Berkshire Hathaway, принадлежащий мультимиллиардеру Уоррену Баффету расширил пакеты своих акций в различных авиакомпаниях за четвертый квартал 2016 года – по материалам AMarkets.

Так, Berkshire занял новую позицию в Southwest Airlines после того, как приобрел 43,2 млн. акций на сумму $2,15 млрд. Кроме того, компания увеличила свою долю в компании Delta Air Lines на 848% (до 60 млн. акций на сумму $2,95 млрд.) и в American Airlines.

Т.е. Уоррен Баффет резко увеличил долю в компании Delta Air Lines, получив информацию, что проработавший 28 лет в компании Томас Халлам возглавил Somon Air, которая теперь будет организовывать рейсы между Таджикистаном и Узбекистаном. Роль У. Баффета, как «посредника» рассматривалась ранее (см. http://pravosudija.net/article/scofield-kanikuly-b-obamy ).

Рустам Иноятов сыграл против У. Баффета. Значит ему подсказали. На эту роль подходит новый президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (см. http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-eho-vystrelov-v-avdeevke ).

https://regnum.ru/news/polit/2243771.html (28.02.2017) Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудили в Ташкенте вопросы безопасности и взаимодействия двух стран в этой сфере, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель пресс-службы президента Узбекистана. «Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран в вопросах безопасности в регионе. Также была обсуждена ситуация в Афганистане», — отметил собеседник агентства (конец цитаты).

Итак, все в игре.

Пока Д. Трампу нанесли очень ощутимый удар.

Игорю Ивановичу тоже нелегко, но поскольку он не на 100% связан с курсом американского президента, ему будет легче сманеврировать.