Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга

I. «Спасательный круг» Дональда Трампа

Передел наркотранзита позволяет оперативно изменить потенциал конфликтующих групп. «Героино- и кокаино-провод» перестраивается быстрее, чем газопроводы и нефтепроводы. Подключение к процессу крупных операторов теневого мира и некоторых высокопоставленных офицеров специальных служб обеспечивает контролерам транзита выход на административные структуры стран-транзитеров и стран-потребителей. Так через управление нелегальным транзитом осуществляется выход на контракты по транзиту легальному (например, энергоресурсов) и крупные международные договоры (кто-то из политиков подвешивается на компромат, кто-то готовится к новым перспективам и т.п.).

Поэтому в период смены правящих команд в США всегда резко обостряется война на транзитных линиях. И не самым бесполезным занятием будет отслеживание некоторых событий, предшествующих взрыву в метро Санкт-Петербурга.

Сначала несколько «методологических штрихов»:

Для того, чтобы «открыть» экономику ИРИ для зарубежных инвесторов было необходимо снять санкции в обмен на отказ от военной ядерной программы. Не все в Иране были настроены на такое развитие событий. КСИР, в том числе с помощью российских советников, научился обходить санкции. Одним из элементов большой инфраструктуры «стражей» стало наполнение внебюджетных фондов за счет транзита через свою территорию афганских опиатов дальше на «балканский маршрут».

Для сговорчивости «стражей» американцы решили перекрыть им эту транзитную «копилку», выстроив дешевый альтернативный маршрут. Искали различные варианты, в качестве теста прогоняли резко увеличенные объемы через Грузию и Дагестан (см. http://www.rg.ru/2010/03/01/narkotrafik.html), но в итоге остановились на Украине. Изменения начались в 2013 году (см. https://strana.ua/news/2292-endryu-pogubil-shelkovyj-put.html), в том числе после ареста главы администрации Махачкалы – Саида Амирова (02.06.2013 г. ), ухода Махмуда Ахмадинежада с должности президента Ирана (03.08.2013 г.) и Михаила Саакашвили с должности президента Грузии (17.11.2013 г.). Однако, для полноценного запуска схемы понадобилась война, чтобы разместить базы ЧВК, советников и наладить снабжение. Под схему «подписались» А. Аваков и А. Турчинов, а также И. Коломойский (см. http://pravosudija.net/article/afganskie-opiaty-na-ukraine).

В определенном смысле России это было выгодно, так как делало нерентабельным для американцев транзит по «северному маршруту».

Под это даже запланировали расформирование ФСКН и ФМС. Но «конкурирующая система» не собиралась терять все позиции и стала форматировать процесс.

Хотя успела понести потери:

https://ru.sputnik.kg/opinion/20160217/1022485922.html(17.02.2016) 19 февраля 2015 года, в Минске в багажнике автомобиля, оставленного на стоянке, обнаружен труп Алмамбета Анапияева (конец цитаты).

http://www.mk.kg/articles/2015/02/24/igra-na-vybyvanie.html(24.02.2015) Чтобы расширить криминальное влияние кольбаевской ОПГ, Анапияев «принимал активные попытки обогащения данной группировки преступными доходами». В частности, он лично контролировал игорные заведения на юге и тамошний наркотрафик по маршруту Хорог — Ош — западные страны.

… Результатом стал союз между Анапияевым и экс-главой СГО Жанышем Бакиевым(конец цитаты).

http://www.mk.kg/articles/2016/02/17/nerassmotrennaya-versiya.html(17.02.2016) Этот инцидент впоследствии стал поводом для осложнения дипломатических отношений между Кыргызстаном и Беларусью. Дело в том, что сразу после публикации свидетельских показаний Абилазизова выступил глава государства Алмазбек Атамбаев. Он призвал белорусские власти передать кыргызской стороне представителей семьи Бакиевых.

… В ответ внешнеполитическое ведомство РБ дало жесткий ответ: «Нет смысла комментировать оскорбительные параллели и высказывания руководства Кыргызстана в адрес Беларуси…»(конец цитаты)

Убийство Б. Немцова (через несколько дней после убийства А. Анапияева и, в определенном смысле, в ответ на него) на год перенесло упразднение ФСКН и ФМС, а след от Анны Дурицкой к Юрию Березе, отвечавшему в команде И. Коломойского за формирование добровольческих батальонов (см. http://nv.ua/publications/voyny-v-dnepropetrovskom-regione-ne-budet-yuriy-bereza-o-posledstviyah-otstavki-komandy-kolomoyskogo-40964.html), привел к тому, что глава группы «Приват» лишился должности председателя Днепропетровской ОГА (24.03.2015 г.), а его человек – Игорь Палица – должности председателя Одесской ОГА (30.05.2015 г.).

К отставке И. Коломойского и к убийству Б. Немцова мог приложить руку Валентин Наливайченко, занимавший в тот момент должность главы СБУ (см. https://versia.ru/ochevidicu-ubijstva-borisa-nemcova-zaverboval-shef-sbu-nalivajchenko).

С учетом того, что связным между Валентином Наливайченко и директором ЦРУ Джоном Бреннаном называли Валерия Кондратюка (см. http://pravosudija.net/article/scofieid-raspil-ili-voyna), получается следующий вывод: часть украинских силовиков, которая в 2017 году сориентировалась на команду вице-президента США Майкла Пенса, директора ЦРУ Майка Помпео и замдиректора ЦРУ Джину Хаспел, в 2015 году «влезла в транзитный процесс» через Одессу, забрав ключевой украинский актив у «открывателей Ирана» и их партнеров в РФ.

Однако, сделка с Ираном состоялась, хоть и не в том формате, как планировалось. Снятие санкций лишило разведслужбу КСИР определенных возможностей и обеспечило рост полномочий Министерства безопасности Ирана (проверка зарубежных инвесторов, обеспечение внутренней безопасности, и т.п.).

Ранее отмечалось:

http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-eho-vystrelov-v-avdeevke (14.02.2017) «Открытый» Иран закрывал для РФ проблему «северного маршрута», т.к. основной поток шел бы по кратчайшему пути в Европу. Если КСИР закроет Иран, то объемы по «северному маршруту» будут увеличиваться и с этой угрозой предстоит столкнуться и Средней Азии и РФ (конец цитаты).

Судя по оценкам ситуации в Иране, сделанными аналитиками близкими к Пентагону и Госдепу США, Хасан Роухани победит на выборах в мае. При этом, Министерство безопасности Ирана (Vaja) во главе с М. Алави, которого поддерживает бывший глава Vaja, ныне член Высшего совета национальной безопасности и советник президента Роухани Али Юнуси, ведет кампанию по ослаблению разведслужбы КСИР и связанных с ней спецфондов (см. http://www.vpk-news.ru/articles/35713).

Соответственно, на этом участке «закрыватели Ирана» из команд Д. Трампа и М. Пенса, скорее всего, ничего резко не изменят.

Остро ставится вопрос о том, кто будет контролировать транзит через Украину, позволяющий давить на позицию Ирана.

http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-ot-balaklei-do-obamacare (26.03.2017) 23.03.2017 года был нанесен удар по складу в Балаклее (привет Д. Абизаиду), по обещаниям П. Порошенко защитить Д. Вороненкова, по перспективам транзита через Одессу. Атака со стороны ГУР МОУ и М. Саакашвили. Команда М. Пенса против команды Д. Трампа (конец цитаты).

http://vesti-ukr.com/politika/232285-v-belom-dome-spetsa-po-putinu-naznachili-kuratorom-ukrainy-(31.03.2017) В администрации Дональда Трампа Восточная Европа (и кризис на Донбассе) будут выведены из полномочий Госдепа, и переданы вице-президенту Майклу Пенсу (конец цитаты).

https://izvestia.ru/news/675182(31.03.2017) Научный сотрудник Брукингского института Фиона Хилл получила должность директора по Европе и России в Совете национальной безопасности США.

Предложение занять этот пост Хилл поступило от временно занимавшего должность советника президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Кейта Келлога, сообщает The Washington Post.

Фиона Хилл является помощником вице-президента США Майкла Пенса, в чьем ведении находится украинский кризис.

Ранее Хилл работала в американской разведке(конец цитаты).

Для Майкла Пенса контроль украинских портов важен в контексте ближневосточного процесса:

http://vpk-news.ru/articles/35362(01.03.2017) 13–14 февраля отряды «вооруженных сил Йемена», основу которых составляли сторонники партии «Ислах», выполняя приказ Хади, попытались взять под охрану здание аэропорта Адена и его инфраструктуру с прицелом на грузовой терминал. Развернулись полномасштабные боевые действия. Охрана аэропорта была набрана в одном из южнойеменских харакат, финансируемых и контролируемых военным командованием ОАЭ в Адене. По колонне боевой техники и автомобилей «представителей Хади» ВВС ОАЭ нанесли удар. Число погибших приблизилось к сотне при многих раненых. Но и среди защитников аэропорта были жертвы.

Туда были переброшены подразделения частной охранной компании, которой руководит основатель «Блэкуотерс» Э. Принс, осуществляющие в Адене защиту основных объектов инфраструктуры и штаба миссии ОАЭ. Они усилили охрану терминалов, но бои к тому времени завершились, а сторонники партии «Ислах» отошли. Это привело к кризису в отношениях между Абу-Даби – с одной стороны и А. М. Хади и Али Мохсеном аль-Ахмаром, которому подчинялись сторонники «Ислаха», – с другой. В итоге «заинтересованные стороны» собрались на консультации в Эр-Рияде.

Зачем А. М. Хади и Али Мохсен аль-Ахмар пытались взять под контроль аэропорт в Адене? Дело в том, что ОАЭ не пропускают вооружение и боеприпасы, которые закупаются на Украине, мотивируя это тем, что оружие идет на укрепление боевого потенциала «Братьев-мусульман». При этом большая часть украинского оружия перепродавалась в страны Африки по каналам хоуситов. Они контролировали до последнего месяца порт Моха на Красном море, через который шла основная контрабанда. Хоуситы брали свой «процент». Схема контрабанды украинского оружия А. М. Хади и Али Мохсена аль-Ахмара (он этим занимался еще из России 90-х) была разрушена: порт Ходейда находится под контролем хоуситов и под повышенным вниманием ВМС КСА и АРЕ, а аэропорт Адена и порт Моха – под контролем ОАЭ. Что не мешает через сомалийскую территорию направлять в Йемен китайское оружие для хоуситов, но этим занимаются уже иранцы.

… Консультации в Эр-Рияде прекратились из-за бескомпромиссной позиции Абу-Даби, вернее – наследного принца Мухаммеда бен Заеда аль-Нахаяна. Представители КСА и Хади предложили поставить аэропорт под совместный контроль, что посланцы ОАЭ отвергли (конец цитаты).

http://vpk-news.ru/articles/35586(13.03.2017) Абу-Даби в отличие от Эр-Рияда продемонстрировал свое непосредственное участие в конфликте. Суть его в монополизации Эмиратами основных каналов контрабанды и поставок оружия в страну через южнойеменские логистические маршруты: порты в Адене, Мохе, Хадрамауте и аэропорт в Адене. Это выводит из игры и А. М. Хади, и отряды исламистской партии «Ислах» во главе с вице-президентом Али Мохсеном аль-Ахмаром. ОАЭ взяли под контроль канал поставок оружия (в основном с Украины) для снижения до минимума их способности влиять на ситуацию в стране, отодвинув от основных финансовых потоков. Причина этого – нежелание Абу-Даби ренессанса в Йемене сил, являющихся составной частью движения «Братья-мусульмане».

… Налицо кризис саудовско-эмиратовских отношений, пока применительно к йеменской ситуации. От КСА в процессе «примирения сторон» выступили король Сальман и его сын – министр обороны и наследник наследного принца Мухаммед бен Сальман. Сначала в Абу-Даби они отправили для переговоров командующего силами спецназа КСА Фахда бен Турки аль-Сауда, а затем и самого А. М. Хади(конец цитаты).

Эрик Принс, наработал серьезные позиции в ОАЭ и позволяет вице-президенту США вести торг с КСА. Ослабление наследного принца Мухаммеда бен Сальмана на йеменском направлении позволяют его конкуренту – наследному принцу Наефу резко нарастить свои возможности. В свою очередь, такой союз позволит М. Пенсу вести переговоры с Ираном с более подкрепленной позиции.

http://vpk-news.ru/articles/35292(22.02.2017) Директор ЦРУ США Майк Помпео наградил 12 февраля наследного принца и министра внутренних дел КСА Мухаммеда бен Наефа медалью за заслуги в борьбе с терроризмом.

… С уходом в прошлое президента Йемена А. А. Салеха ставка на его службу безопасности рухнула. Единственным поставщиком информации об «Аль-Каиде Аравийского полуострова» (АКАП) для США остался М. бен Наеф.

… М. бен Наеф уловил тенденцию и подготовил площадку для активизации контактов в сфере безопасности с американскими спецслужбами. 2 февраля по его протекции король Сальман назначил нового начальника Главного управления безопасности (GSS), отвечающего за внутреннюю безопасность в Саудовской Аравии (в том числе борьбу с террором) и входящего в систему МВД. Им стал один из ведущих саудовских экспертов в этом вопросе Хамад бен Халафа аль-Рашид аль-Халафа. Он сменил на посту старого друга М. бен Наефа Абдель Рахмана аль-Рубейна, ставшего замминистра. Причем во времена пребывания своего отца Наефа бен Абдель Азиза на посту главы МВД КСА М. бен Наеф занимал пост начальника GSS.

Необходимость активизировать партнерские каналы с Вашингтоном и Парижем требует на этом посту более молодого и профессионального человека. Хамад бен Халафа аль-Рашид аль-Халафа известен американцам в этом качестве и курировал вопросы связей с ФБР и ЦРУ. С учетом его партнерских и доверительных контактов с главой Управления общей разведки (УОР) генералом Халидом бен Али бен Абдуллой аль-Хумейданом (до этого возглавлявшим контрразведку при полном доверии принца Наефа бен Абдель Азиза и его сына) М. бен Наеф фактически монополизировал в своих руках все, связанное с борьбой с исламистским террором и партнерскими связями по этим вопросам с западными странами(конец цитаты).

Принцу Наефу были рады в Вашингтоне и при Б. Обаме с Д. Керри, поэтому вице-президент США играет с ним в «коридор возможностей» – награда от директора ЦРУ М. Помпео с одной стороны и работа Эрика Принса через ОАЭ – с другой.

http://inosmi.ru/military/20170117/238541386.html(17.01.2017) Intelligence Online опубликовалматериал о наемных пилотах, вероятно работающих на Эрика Принса, основателя и бывшего главы известной частной военной компании (ЧВК) Blackwater. Пилоты вылетают с базы Аль-Хадим и пилотируют самолеты AT-802.

… Сегодня ОАЭ поддерживают генерала Халифу Хафтара.

… Эрик Принс переехал в Абу-Даби в 2010 году, основав компанию Reflex Responses Company (R2), которая в 2011 году получила от ОАЭ контракт на создание иностранного наемного легиона, призванного заниматься контртеррористической деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. И хотя сейчас Принс работает на китайских инвесторов, его связи с ОАЭ остаются тесными.

… В 2013 и 2015 годах, по данным The Intercept, Принс лично не раз бывал в Ливии и предлагал в том числе и услуги по использованию самолетов и наемных пилотов своей компании.

… В 2016 году ресурс Middle East Eye опубликовал несколько материалов, в которых утверждает, что именно ВВС ОАЭ совершают боевые вылеты над Ливией, а в перехваченных ведущихся в том числе и на английском языке переговорах пилотов в небе Ливии помимо британского и американского акцентов слышны еще и французский и итальянский акценты.

После активных переговоров генерала Хафтара с Россией и визита на авианосец «Адмирал Кузнецов» у зарубежных комментаторов возникает вопрос, насколько скоро и будет ли услышана и русская речь в небе над Ливией (конец цитаты).

Связи Х. Хафтара с ЦРУ говорят в пользу того, что Эрик Принс помогает ему по согласованию с Джиной Хаспел и Майком Помпео.

Помощь Х. Хафтару со стороны Минобороны РФ может быть как попыткой получить контрольный пакет акций в этом проекте, так и игрой на команду вице-президента США.

При этом, Ливия используется в качестве очень специфического «окна в Европу»:

https://eadaily.com/ru/news/2017/03/28/taksi-v-evropu-volontery-postavili-dostavku-bezhencev-v-es-na-potok(28.03.2017) Например, мальтийскую The Migrant Offshore Aid Station (MOAS) основал в 2014 году американец Кристофер Катрамбоун. Он известен тем, что работал в Госдепе США и сделал карьеру страхового следователя (изучает страховые случаи, которые могут быть сомнительны) в Ираке и Афганистане. После этого создал компанию Tangiers Group, которая занимается страхованием и медицинской помощью в чрезвычайных ситуациях, в том числе в самых горячих точках мира. Эта группа за несколько лет открыла офисы в 50 странах, а сам Кристофер Катрамбоун во время президентской кампании прошлого года сделал самый большой взнос в пользу Хилари Клинтон — $ 416 тыс. Его коллега, стратегический консультант MOAS и журналист, Роберт Янг Пелтон при этом является партнером основателя частной американской военной компании Blackwater Эрика Принса. А руководитель операций MOAS Ян Раггиер — отставной мальтийский военный офицер, который стал автором плана по усмирению мигрантов на острове. Кстати, MOAS не доставляет беженцев на Мальту, только — в Европу.

«MOAS руководит морской офицер, известный своим жестоким отношением к мигрантам. Организацию продвигает партнер основателя Blackwater. Ею владеет человек, который сделал состояние на военных операциях США в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Те же деньги, что были тем или иным способом заработаны на создании хаоса в Африке и на Ближнем Востоке, который породил кризис беженцев, сегодня используются, чтобы доставлять африканцев без документов в Европу, создавая проблемы Италии, Франции, Греции и Германии. Поэтому невозможно понять, то ли люди MOAS — честные спасатели, то ли их миссия заключается в том, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», — заметили в нидерландском аналитическом центре Gefira.

Действительно, MOAS финансируется, в основном, за счет средств Tangiers Group Кристофера Катрамбоуна. Но есть там, например, и вложения Джорджа Сороса. Как сообщает Disobedient Media, в прошлом году организация получила 500 тыс. евро на «поисково-спасательные операции» от крупнейшего в мире сообщества по организации общественных онлайн-кампаний Аvaaz. Оно же, в свою очередь, было основано адвокатской группой общественной политики Moveon, которой владеет американский финансист.

… Новые сотни тысяч мигрантов вряд ли принесут ЕС что-то лучше нового кризиса и новых террористических угроз. Особенно, если речь идет о молодых неженатых мужчинах, которых, судя по фотографиям спасений, не менее 70% тех беженцев, которых доставляют из Ливии(конец цитаты).

Президенты США приходят и уходят, а ЦРУ остается. М. Помпео и М. Пенс не пошли на поводу реформаторских проектов М. Флинна и Д. Трампа, а в результате получили ряд позиций, которые были наработаны ЦРУ в период предыдущей демократической администрации Белого дома.

Что остается делать Д. Трампу, чтобы не стать тенью своего вице-президента?

Есть предположение, что президент решил «застолбить» за своей командой Афганистан.

Вот некоторые факты:

02.02.2017 года – Джина Хаспел была назначена замдиректора ЦРУ.

13.02.2017 года – уволен советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.

15.02.2017 года – появилась статья в NYTвозможном назначении С. Файнберга директором Национальной разведки или главой оперативного директората ЦРУ (см. https://www.nytimes.com/2017/02/15/us/politics/trump-intelligence-agencies-stephen-feinberg.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news&_r=1).

По этому поводу было сказано:

http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-stiven-faynberg (19.02.2017) Команда Д. Трампа планирует заменить Грега Вогела («Грега В.») в оперативном директорате ЦРУ (конец цитаты).

Однако, и Грег Вогел пока сохранил должность, и директором Национальной разведки 16.03.2017 года стал Дэн Коутс при поддержке вице-президента США.

Но и Д. Трамп смог продавить свою кандидатуру:

20.02.2017 года Герберт Макмастер назначен советником президента США по национальной безопасности.

http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-gerbert-makmaster(23.02.2017) С июля 2010 года, после отставки Стэнли Маккристала, командующим Международных сил содействия безопасности в Афганистане (InternationalSecurityAssistanceForces) был назначен Дэвид Петрэус, а его заместителем по планированию сразу стал Г. Макмастер.

Их главная инициатива заключалась в создании при штаб-квартире ISAFобъединенной целевой группы по борьбе с коррупцией – Combined Joint Interagency Task Force-Shafafiyat(CJIATF-Shafafiyat).

В августе 2010 г. Г. Макмастер стал директором (командиром) этой группы и проработал в этой должности до июня 2012 г. (т.е. был в Афганистане и в тот период, когда Д. Петрэус занимал должность директора ЦРУ).

Также необходимо отметить, что директором по разведке ISAFдо октября 2010 г. был Майкл Флинн.

… Именно Г. Макмастер стал заявлять об отсутствии «политической воли» по борьбе с коррупцией. Речь шла о претензиях к Х. Карзаю. А в переводе на язык «войны систем» это означало, что Д. Петрэус и Г. Макмастер стали разрушать и переводить на себя всё то, что перед этим создавали С. Маккристал, «Грег В.», ССО ВМС и их британские коллеги, в частности экс-командующий ССО Великобритании Грэм Лэм.

М. Флинн, который долгое время был начальником разведки у С. Маккристала на разных его должностях, не пострадал после его отставки. Т.е. остался работать в команде Д. Петрэуса-Г. Макмастера.

Кроме того, с 11.08.2010 г. (т.е. фактически одновременно с началом работы группы Shafafiyat) командующим Центральным командованием (CENTCOM), в сферу ответственности которого входит и Афганистан, был назначен Джеймс Мэттис. В этой должности он проработал до 22.03.2013 г., до того момента, когда в Госдепе США уже начал работать Д. Керри, а Министерство обороны США возглавил Чарльз «Чак» Хэйгел. Другими словами, сторонники «открытого Ирана» вывели Д. Мэттиса из Афганистана и Ближнего Востока. В 2017 году президент США Д. Трамп начинает обратный процесс(конец цитаты).

Не прошло и двух недель со дня назначения Г. Макмастера как в один день (на это обратил внимание аналитик К. Черемных – см. https://www.youtube.com/watch?v=zm6c3sBGnQ8) произошли два события:

http://afghanistan.ru/doc/107861.html(04.03.2017) Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба президентского дворца (конец цитаты).

https://ria.ru/world/20170304/1489287563.html(04.03.2017) Источники в администрации Дональда Трампа и неназванные западные дипломаты заявили агентству Ассошиэйтед Пресс, что президент США может временно отложить работу над договоренностями с Россией по борьбе с ИГ* и другим вопросам нацбезопасности.

… В частности, советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер на встрече с сотрудниками Совета национальной безопасности назвал Россию и Китай странами, которые хотят перевернуть существующий мировой порядок, заявил один из чиновников в администрации, присутствовавший на встрече(конец цитаты).

https://www.gazeta.ru/politics/2017/03/04_a_10557713.shtml#page1(04.03.2017) «Москва и так продолжает» бороться с террористическим «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России), заявил ТАСС Дмитрий Песков 4 марта. Это был ответ на вопрос, готова ли Москва воевать с ИГ самостоятельно, без поддержки со стороны США.

Комментарий стал официальной реакцией Кремля на сообщение агентства The Associated Press, согласно которому президент США раздумал предлагать России амбициозную сделку о совместной борьбе с ИГ.

«Президент Дональд Трамп рассказал своим советникам, что он может отложить в долгий ящик — хотя бы временно — свой план заключить сделку с Москвой по ИГ и другим проблемам национальной безопасности», — сообщило СМИ со ссылкой на источники в Белом доме и западных дипломатов(конец цитаты).

Президент Афганистана М. Гани в последние время сильно конфликтует с вице-президентом А. Дустумом (см. http://rus.azattyq.org/a/afghanistan-dustum-arest-telokhanitelei/28265761.html).

Об этом 26.03.2017 года напомнила британская газета TheTimesсо ссылкой на слова супруги президента Афганистана – Рулы Гани (см. https://www.thetimes.co.uk/edition/world/stand-off-as-afghanistans-vice-president-rejects-male-rape-claim-n8v7k9tw7).

В противостоянии с Дустумом президент Афганистана решил опереться на губернатора провинции Балх Атта Нура, который «очень ценит» присутствие немецкого контингента в своей провинции (см. http://www.gumilev-center.ru/ehkspertnoe-mnenie-ujjdjot-li-nato-iz-afganistana/).

Поэтому на переговорах М. Гани и Г. Макмастера мог обсуждаться вопрос дальнейшего ослабления А. Дустума, включая его связи в РФ (в том числе с Р. Кадыровым).

За два дня до публикации в TheTime, стало известно, что США отказались от участия в конференции по Афганистану в Москве 14.04.2017 года (см. http://afghanistan.ru/doc/108635.html).

Такое решение последовало после того, как в Балаклее сгорел склад для афганского груза (см. http://pravosudija.net/article/o-professionalah-i-lyubitelyah-v-dele-voronenkova).

При этом, за два дня до переговоров Г. Макмастера с президентом Афганистана, состоялись (01.03.2017 г.) закрытые переговоры зятя Д. Трампа – Джареда Кушнера – с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром на предмет его участия в ближневосточном урегулировании (см. https://rg.ru/2017/03/05/toni-bler-prokommentiroval-soobshcheniia-o-vozmozhnoj-rabote-na-trampa.html и http://www.rbc.ru/politics/05/03/2017/58bbf12b9a794768275904fb).

Ровно в день взрывов в метро Санкт-Петербурга Джаред Кушнер отправился с визитом в Ирак.

https://regnum.ru/news/2259593.html(06.04.2017) «Джаред Кушнер приземлился в Ираке 3 апреля. Американские военные помогают там иракским силам в борьбе за возвращение города Мосул, которые отбивают его у ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Было непонятно, чего хочет от поездки сам Кушнер. Известно, что старший советник Трампа был приглашен Джоном Ф. Данфордом — председателем Объединенного комитета начальников штабов», — пишет New York Times.

Капитан Грег Хикс заявил, что военные прибыли в Ирак для встреч, в том числе с представителями коалиции, в сопровождении Кушнера и генерала Томаса П. Боссерта — советника президента по вопросам внутренней безопасности. «Кушнеру и Боссерту было предложено сопровождать их для получения обновленной информации о состоянии кампании против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии», — сказал капитан Хикс в интервью журналистам(конец цитаты).

Такие инициативные поездки не понравились М. Пенсу и его аргументы привели к тому, что:

http://www.interfax.ru/world/557069(05.04.2017) Советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон выведен из состава Совета по национальной безопасности Белого дома, сообщило агентство Bloomberg. По сообщению агентства, такое решение принял президент США Дональд Трамп. При этом Bloomberg называет Бэннона “главным стратегом” команды американского президента.

Вместе с тем в состав совета вновь вошли директор по нацразведке Дэн Котс и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд(конец цитаты).

http://izvestia.ru/news/677303(06.04.2017) Трамп исключил Стивена Бэннона из состава членов Совета национальной безопасности (СНБ) и лишил в Совете некоторых полномочий своего помощника по вопросам внутренней безопасности Томаса Боссерта.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что старший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон, несмотря на свое исключение из состава (СНБ), продолжит играть важную роль в принятии политических решений.

Как отметил вице-президент США в интервью Fox News, реформирование Совета «является естественным процессом для того, чтобы СНБ лучше служил президенту в принятии трудных решений»(конец цитаты).

М. Пенс ввел своего Д. Коутса в СНБ и дипломатично прокомментировал перспективы С. Бэннона.

Одним из провалов С. Бэннона стали выборы в Нидерландах, где он ставил на Герта Вилдерса (см. https://foreignpolicy.com/2017/03/13/the-geert-wilders-effect/), который проиграл Марку Рютте.

Особенность в том, что М. Рютте принадлежит к партии VVD, которая стала ресурсом и «открывателей Ирана», и Royal Dutch Shell, т.е. компании, фактически обеспечившей отставку премьер-министра Великобритании Тони Блэра (см. http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-ot-balaklei-do-obamacare ).

Кроме того:

http://www.kommersant.ru/doc/1891674(26.03.2012) В 2011 году между “Суммой Капитал” и Роттердамским портом в присутствии президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение о партнерстве в портово-логистическом бизнесе.

… Ранее компания выиграла конкурс на строительство нефтеналивного терминала Tank Terminal Europort West в Роттердаме, что позволит ей контролировать прием нефти в Европу. Общий объем инвестиций составит $1 млрд, ввод в эксплуатацию намечен на 2015 год. Реализовывать проект будет порт Роттердама совместно с компанией Shtandart TT B.V., 75% в которой принадлежит “Сумме”, а 25% — совместному предприятию крупнейшего мирового нефтетрейдера Vitol и малайзийской судоходной компании MISC Berhad(конец цитаты).

Братья Магомедовы в кооперации с «Транснефтью» долгое время конкурируют с И. Сечиным. Кроме того, именно братьям и их давнему партнеру В. Черкесову (глава ФСКН с 11.03.2003 г. по 12.05.2008 г.) приписывали контроль над «каспийским маршрутом» через Дагестан (см. http://www.apsny.ge/interview/1360613390.php).

На этой почве интересы В. Черкесова и В. Золотова разошлись, т.к. С. Умаханов, действовавший вместе с братьями Магомедовыми, вступил в конфликт с Р. Кадыровым по вопросу Хасавюрта.

Морской порт Роттердама очень важен, т.к. представляет собой героиново-кокаиновый хаб, также как и остров Аруба.

Конфликт за мебельные центры «Три кита» и «Гранд» был конфликтом за инфраструктуру, включающую в себя именно порт Роттердама.

http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/51n/n51n-s00.shtml(23.07.2001) Магазины «Три кита» и «Гранд», торгуют хорошей мебелью. Эту мебель приобретают в Италии, Испании, Франции, Англии и Германии у знаменитых производителей, доставляют в Роттердам (Нидерланды) по морю или по железной дороге в контейнерах фирмы «Маэрск прайват лимитед». Из роттердамского порта «Маэрск» везет контейнеры морем в Санкт-Петербург, а на балтийской таможне появляются документы с заниженным весом мебели (конец цитаты).

Интервью Ильи Пономарева:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/25/71907-s-voronenkova-trizhdy-pytalis-snyat-neprikosnovennost-no-ego-prikryval-chayka(25.03.2017)

— Чем Вороненков задел Феоктистова?

— Был генерал, который Феоктистова продвигал, чьим человеком в ФСБ и был Феоктистов. Этого генерала в рамках дела «Трех китов» и сняли. Насколько я понимаю, Феоктистов лично не пострадал в деле «Трех китов», но его человек, которого он очень уважал, его крестный папа, — да. Феоктистов лишился крыши, что и затормозило его карьерное движение, но, оставаясь в органах, он начал делать все возможное, чтобы отомстить, разобраться, поквитаться(конец цитаты).

«Крестный папа»Олега Феоктистова – это Сергей Шишин:

http://newtimes.ru/stati/xroniki/za-chto-ubrali-generala-fiksa.html(22.08.2016) Олег Феоктистов родился в Подмосковье, служил пограничником в Карелии, а затем участвовал в боевых действиях в Афганистане. Во время службы в армии он подружился с сотрудником военной контрразведки КГБ Сергеем Шишиным, ставшим впоследствии начальником спецназа УСБ ФСБ, а потом руководителем Службы хозяйственного обеспечения ФСБ.

«Фикс своей начальной карьерой обязан орденоносцу Шишину, который как паровоз продвигался по службе и вел его за собой» , — рассказал источник NT в спецслужбах.

Кстати, в 2007 году, после ряда скандалов, Шишина тоже сначала перевели в Аппарат прикомандированных сотрудников, затем откомандировали в банк ВТБ, а еще через три года он вошел в руководство «Роснефти» и «Русгидро»(конец цитаты).

http://www.kommersant.ru/doc/704751(14.09.2006) Слухи о том, что в силовых структурах зреет крупный скандал в связи с делами о контрабанде, результатом которого может стать череда громких отставок, появились на прошлой неделе. Высокопоставленный источник Ъ в администрации президента сообщил, что за неделю до этого глава Госкомнаркоконтроля Виктор Черкесов направил президенту Владимиру Путину докладную записку, в которой якобы привел новые факты по этому делу. В ней, в частности, были перечислены имена госчиновников из ближайшего окружения самого президента Путина, ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ и других силовых структур.

Большинство из упомянутых в записке чекистов в разные годы возглавляли управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ РФ. Генерал-лейтенант Александр Купряжкин возглавляет управление сейчас, генерал-полковник Сергей Шишин (начальник службы обеспечения деятельности ФСБ) и генерал-полковник Владимир Анисимов (бывший замдиректора ФСБ, откомандированный в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю) руководили УСБ ранее. Кроме того, в записке якобы фигурировали несколько бывших замруководителя УСБ.

Примечательно, что отставки произошли в момент отсутствия на Лубянке директора ФСБ Николая Патрушева, который, по данным Ъ, в настоящее время находится в отпуске. Кремлевские источники Ъ утверждают, что возможной целью зачисток в ФСБ является смещение самого господина Патрушева. Тем более что автор записки Виктор Черкесов не раз назывался в качестве одного из главных претендентов на кресло директора ФСБ. По данным Ъ, в этом его поддерживает начальник личной охраны президента Виктор Золотов(конец цитаты).

Возвращаемся в СПб:

http://www.kommersant.ru/doc/3261916(05.04.2017) Вадим Тюльпанов при поддержке полпреда президента Виктора Черкесова стал вице-спикером, а после выборов следующего созыва, в 2003 году — спикером парламента (конец цитаты).

Потому его смерть в бане может быть ударом именно по возможностям В. Черкесова и братьев Магомедовых.

В. Тюльпанов в споре за кресло спикера Заксобрания СПб боролся с Сергеем Тарасовым, финансовую поддержку которому оказывал А. Ебралидзе, партнер А. Ротенберга (см. http://www.kommersant.ru/doc/1361793) и претендент на должность президента Грузии (см. http://www.kommersant.ru/doc/1275660). Смещение М. Саакашвили был назначен курировать Е. Примаков (см. https://www.gazeta.ru/column/rynska/3287611.shtml). Однако, подрыв «Невского экспресса» 27.11.2009 года с ликвидацией 2-х важных пассажиров послужил конкретным предупреждением.

Одним из этих пассажиров был С. Тарасов председатель правления ГК «Росавтодор», экс-сенатор от Санкт-Петербурга.

Вторым пассажиром был глава Росрезерва Б. Евстратиков, которому очень доверял В. Путин.

В итоге, в 2009 году М. Саакашвили остался на месте до 2013 года и афганские товары пошли увеличенными объемами.

24.03.2010 года был расстрелян кадий Имарата Кавказ Анзор Астемиров (организатор нападения на управление Госнаркоконтроля РФ по Кабардино-Балкарии в Нальчике в декабре 2004 года). Т.е. А. Астемиров был ресурсом тех, кто воевал с В. Черкесовым.

29.03.2010 года произошли взрывы в московском метро, в которых нашли дагестано-грузинский след. А это след в сторону двух транзитных участков, где в это время была повышенная активность поставок.

В итоге 11.06.2010 года В. Черкесов потерял должность руководителя Рособоронпоставки и практически вышел из процесса.

В это время в Киргизии был смещен Курманбек Бакиев, с которым были выстроены отношения у В. Ушакова – серьезного представителя команды Н. Патрушева (см. http://www.rosbalt.ru/main/2011/02/22/822168.html).

Поэтому взрывы в питерском метро и специально «подобранный» киргизский исполнитель – это вновь проявление транзитных войн.

Кроме того:

http://rian.com.ua/analytics/20170404/1022873909.html(04.04.2017) У крупнейшего дистрибьютора табака в Украине компании “Тедис”, которую связывают с российским олигархом Игорем Кесаевым, провели обыски по подозрению в уклонении от уплаты налогов и финансировании терроризма. Компания отрицает обвинения.

… Российская торговая компания “Мегаполис” (крупнейший дистрибьютор табачных изделий в РФ, владелец — миллиардер Игорь Кесаев) пришла в Украину в 2010 году, через покупку предприятий ОАО “Подолье-табак” и ОАО “Вест-Тобакко-Груп”, которые специализировались на оптовом и розничном продажи табачных изделий. После Майдана у компании начались проблемы. Различного рода активисты проводили акции с требованием выгнать “Мегаполис” с украинского рынка. На этом фоне в 2015 года Игорь Кесаев объявил о выходе из украинского бизнеса. Владельцами компании стала группа граждан Украины и стран ЕС, среди которых наиболее известным был влиятельный одесский бизнесмен Борис Кауфман, пишет “Страна”. В 2016 году “Мегаполис-Украина” провела ребрендинг и переименовалась в “Тедис Украина”, однако обвинения в адрес компании о ее связях с РФ не утихали. В “Тедисе” все накаты на компанию объясняли попытками вытеснить ее с рынка(конец цитаты).

О связях сигаретного и оружейного бизнеса И. Кесаева с окружением Н. Патрушева сообщалось ранее (см. https://www.novayagazeta.ru/articles/2011/05/31/5264-ochen-gluboko-zatyanulis). В материале «Новой газеты» отмечалось, что советником И. Кесаева в 2006 году стал В. Анисимов, который отвечал за освобождение заложников и на Дубровке («Норд-Ост») и в Беслане. В отставку из ФСБ В. Анисимов был отправлен после докладной записки В. Черкесова, основанной на наработках А. Бульбова. Где-то в вокруг этого нашлось место и Д. Вороненкову.

Поэтому обыски в «Тедис Украина», инициированные Ю. Луценко, можно рассматривать как попытки команды П. Порошенко срочно что-то изменить в своих транзитных возможностях (что особенно актуально после убийства Д. Вороненкова и пожара в Балаклее).

При этом для охраны складов в Мариуполе (аналогичных по назначнию складам в Балаклее) прибыл «исламский батальон».

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58e8e8e59a7947666af02714(08.04.2017) «Нами выявлено прибытие в Мариуполь исламского батальона в количестве до 500 человек, который будет действовать в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты», — цитирует агентство ДАН заместителя командующего оперативным командованием Эдуарда Басурина.

Басурин не объяснил, почему это подразделение его «разведка» назвала «исламским батальоном».

По его словам, подразделение занимается охраной складов с ракетно-артиллерийским вооружением и контролем над мариупольским портом(конец цитаты).

Ранее отмечалось:

http://pravosudija.net/article/scofield-peredel-mirovogo-narkotranzita-prodolzhenie-balkanskiy-marshrut (10.02.2017) В зависимости от того, кто возьмет под контроль «балканский маршрут», будет зависеть и характер изменений на «северном маршруте», затрагивающем Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Российскую Федерацию.

Условно говоря, если кто-то сильно потерял на «балканском маршруте», то эти «кто-то» будут стремится запустить больше по «северному маршруту» и для обеспечения этого процесса пойдут на многое(конец цитаты).

http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-balkanskiy-poluostrov-prodolzhenie (02.03.2017) Балканский и латиноамериканский процессы не идут отдельно друг от друга. Если у кого-то ослабевают позиции на транзите из Колумбии, то потери пытаются компенсировать на транзите из Афганистана (конец цитаты).

Самые острые события в транзитных странах сейчас – это события в Венесуэле и Киргизии. Их необходимо рассматривать подробно, чтобы понять кто больше всех проигрывал на момент 03.04.2017 года, чтобы решиться на акцию в Питере (транзитном городе, помимо прочего).

По предварительной версии – это была команда Д. Петрэуса – Г. Макмастера – Д. Мэттиса (связанных с ними ЧВК и региональных командующих ССО СВ США), которая стала практически безальтернативной опорой для Д. Трампа. Им нужно продемонстрировать свои возможности, чтобы остаться в процессе.

Сначала Санкт Петербург, на следующий день – химоружие в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), а в день визита Си Цзинпиня в США – ракетный удар по военной базе в Хомсе.

II. Роль Киргизии

Фрагмент интервью экс-президента Киргизии Аскара Акаева о базе «Манас»

https://ria.ru/interview/20160915/1476998018.html(15.09.2016)

— Мы помним, что в те же годы Киргизия вступила в череду цветных революций и переворотов. Президенты в Киргизии меняли друг друга довольно часто. Могли американцы влиять на внутриполитическую жизнь Киргизии, чтобы, например, сохранить свою базу?

— “Тюльпановая революция” (в 2005 году, после которой Аскар Акаев потерял власть и был вынужден бежать из Киргизии, — ред.) — фактически это государственный переворот, а не революция. Это было установлено многими экспертами, написали целые тома. В том числе экспертная группа ООН признала, что это был в чистом виде государственный переворот с участием криминальных элементов, наркобаронов. Этот переворот был организован при непосредственном участии, руководстве, финансовом и информационном обеспечении США. Они не скрывали. Этим открыто занимался посол США (Стивен) Янг.

…

Эта база всегда служила первоначальной цели — перебрасывали живую силу, грузы для обеспечения войск коалиции в Афганистане. Мы не знаем, что на обратном пути они решали. Возможно, перевозили героин — бог его знает. На обратном пути могли все что угодно.

— Можно всерьез рассматривать эту версию, что вывозился героин?

— Ну писали западные журналисты даже, что, возможно, перевозили героин.

— Руководство базы могло знать, что вывозится героин?

— А как не знать, если они сами этим занимались? Вы же знаете, США свои расходы таким образом возмещали и на американском континенте. Это общеизвестно. В Латинской Америке например, их все операции… Их же никто не оплачивал, они возмещали через наркоторговлю. А почему исключить тогда в Афганистане? Самого высочайшего качества (героин — ред). Так пишут сами американские журналисты.

— А у вас была возможность контролировать, что они везли?

— Нет, такой возможности контролировать не было(конец цитаты).

http://forum-msk.org/material/news/321359.html(05.04.2007) В США разгорелся скандал, вызванный телепередачей, прошедшей по каналу «ABC News», в которой со ссылкой на анонимные источники в американских и пакистанских спецслужбах, утверждается, что американское правительство и лично вице-президент Ричард Чейни оказывают поддержку силам радикального исламизма, действующим против шиитского режима в Иране.

Речь, в частности, идет о джихадистской суннитской группировке «Джандаллах», число членов которой, по данным эксперта Центра Никсона Алексиса Дебата составляет несколько сотен человек. Базы «Джандаллах» находятся в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, а деятельность ведется на юго-востоке Ирана.

… По данным американского источника «ABC News», США «напрямую не финансируют группировку», но поддерживают прямые контакты с самим Абдель-Маликом Реги. Якобы он предоставлял американским и пакистанским спецслужбам данные для отслеживания перемещений высокопоставленных членов «Аль-Каиды»(конец цитаты).

Статья индийского дипломата М.К. Бхадракумара, который служил в Советском Союзе, Южной Корее, Шри-Ланке, Германии, Афганистане, Пакистане, Узбекистане, Кувейте и Турции:

http://inosmi.ru/middle_asia/20100423/159514635.html(23.04.2010) В российских СМИ появились материалы, ставящие под сомнение происхождение революции в Киргизии. Москва, похоже, отдаляется от главы временного правительства Розы Отунбаевой, бывшего посла Киргизии в Лондоне и Вашингтоне.

Сообщения намекают на тайную поддержку, оказанную восстанию в Бишкеке Соединенными Штатами. В них утверждается, что последняя смена режима в Бишкеке была спровоцирована наркомафией при тайной поддержке США – в них говорится, что «геостратегические интересы США и международной наркомафии совпали… Было вполне логично воспользоваться услугами наркобаронов для свержения Бакиева, требовавшего от США все больше и больше денег за свою лояльность». (Подобное предположение было высказано в статье «Киргизии суждено стать еще одним наркогосударством?», опубликованной в англоязычном русском блоге Oriental Review – прим. перев.)

Российский комментатор заявил радиостанции «Эхо Москвы»: «Революция в Киргизии была организована наркобизнесом». Киргизия является узлом наркотрафика. Площадь посадок мака в Киргизии выросла в геометрической прогрессии и сегодня сравнима с Афганистаном.

В российских (и китайских) СМИ были опубликованы материалы, связывающие американскую авиабазу в Манасе с наркобаронами. Иранская разведка захватила лидера террористической группировки Джандалла Абдулмалика Риги (Abdulmalik Rigi), когда он летел в киргизском самолете на предполагаемую встречу в Манасе(конец цитаты).

Арест А. Риги и свержение К. Бакиева в мировом масштабе означали победу системы сложившейся вокруг Б. Обамы над системой, сложившейся вокруг Р. Чейни.

К. Бакиев переехал в Минск и стал способом давления на Розу Отунбаеву, чтобы она не предпринимала слишком резких движений по отношению к авиабазе США в Манасе.

Поворотный 2013 год

http://www.gezitter.org/politic/19693_nedelya_geroy_nedeli_-_batukaev/(15.04.2013) 9 апреля кыргызская власть отпустила Азиза Батукаева и позволила улететь ему из аэропорта “Манас”.

… В тот же день в Кыргызстан прилетел глава турецкого правительства Режеп Тайып Эрдоган. За день до прибытия Эрдогана в Бишкеке был глава российской таможенной службы Андрей Бельянинов, с которым вел переговоры президент Алмазбек Атамбаев. 11 апреля Алмазбек Атамбаев проводил Режеп Тайып Эрдогана на родину, а сам после обеда встретился в Астане с казахским президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Сложно назвать эти события случайным совпадением. Наоборот, прослеживается заинтересованность различных сторон в преддверии принятия важного решения, попытка оказать давление.

Известно, что Кыргызстан готовится принять окончательное решение по Транзитному центру в “Манасе”, укрепить стратегическое партнерство с Россией, войдя в Таможенный союз(конец цитаты).

https://forbes.kz/process/probing/dyadya_bostonskih_terroristov_byil_svidetelem_na_sude_po_delu_ablyazova(22.04.2013) 19 апреля, в разгар спецоперации в Бостоне по обезвреживанию Царнаева-младшего, Руслан Царни вышел к журналистам, назвал племянников лузерами, позором семьи и всего чеченского народа и призвал Джохара сдаться, сообщил сайт grani.ru.

… Казнет не замедлил отреагировать на эту проникновенную речь.

«Ба! Знакомые все лица! – написал в Facebook известный казахстанский бизнесмен. – Так это же главный свидетель Аблязова в Лондоне. Подвизался на третьих ролях в различных нефтяных компаниях (…), на полученные деньги осел в Америке. Человек высокой морали, сразу видно…»

Мы нашли показания Мухтара Аблязова в Высоком суде Лондона от 25 ноября 2010 года и убедились: экс-глава БТА Банка ссылается на свидетельства Руслана Царни 4 раза(конец цитаты).

Руслан Царни, встав на сторону Мухтара Аблязова, выступил против Тимура Кулибаева.

http://www.memo.ru/d/160276.html(03.05.2013) Как пишут Маркус Бенсманн и Маттиас Шепп на страницах немецкого издания Der Spiegel, имеются сведения, что отец Тамерлана Анзор дружил с “киргизским Аль Капоне” Батукаевым, принадлежащим к “элите” организованной преступности на территории бывшего Советского Союза

… Азиз Батукаев и Анзор Царнаев, пишут журналисты, знакомы еще с детства: “Оба чеченцы, одногодки, жили в одном районе Токмака, ходили в одну школу, к одному тренеру по боксу и частенько вместе играли в футбол на улицах города”.

… Последний раз, отмечает Der Spiegel, Анзора Царнаева в гостях у Батукаевых видели летом 2012 года.

Как известно, в последнее время Азиз Батукаев сидел в тюрьме, однако 9 апреля – за шесть дней до теракта в США – его удивительным образом выпустили на свободу, после чего криминальный авторитет, воспользовавшийся для своего освобождения чужими анализами, подтверждавшими наличие у него рака крови, чартерным рейсом улетел в Чечню. Несмотря на то, что освобождение главы мафии Батукаева почти совпало со временем теракта на марафоне в Бостоне, многие в Киргизии считают это не более чем совпадением. Конкретных доказательств иного просто нет, говорится в материале.

Между тем, добавляют авторы, во многих международных СМИ вроде The Wall Street Journal и The New York Times об Анзоре Царнаеве нередко пишут как об адвокате. На самом деле у него была красная Skoda и занимался он авторемонтом. Удостоверение “помощника прокуратуры” он достаточно легко купил еще в 90-х годах на черном рынке. Юриспруденцию же, как заявили в Национальном университете Кыргызстана, единственном в стране учебном заведении, где готовят юристов, Царнаев-старший никогда не изучал(конец цитаты).

Осведомленность и заинтересованность журналистов Der Spiegel впечатляет. Из Германии указать на связь А. Царнаева и А. Батукаева, меньше чем через месяц после его перелета в Чечню – это могут сделать только те, кто постоянно в теме. Кто-то так испугался связки «Р. Кадыров – А. Батукаев», что экстренно подставил братьев Царнаевых под обвинение в организации теракта на Бостонском марафоне, чтобы раскрутить чечено-киргизскую тематику. При этом были выявлены актеры, изображавшие полученные травмы, а под камеры во время марафона попали несколько человек в кепках CraftInternational, что было крайне невыгодно для ССО ВМС (см. http://pravosudija.net/article/scofield-rossiya-protiv-usasoc-ii). «Морские котики» получили «привет» за создание командования специальных операций Северного командования (SOCNORTH) для контроля транзита через Мексику.

Больше всех от такой спецоперации выиграл Джеймс Коми, т.к. пострадала репутация основных претендентов на освобождающийся пост директора ФБР, который он и занял.

При этом Д. Коми сохранил должность после инаугурации Д. Трампа. Т.е. он продолжает выполнять свою основную задачу по переводу «мексиканской линии», контролируемой ЦРУ и ССО ВМС, под свой контроль в интересах нового президента.

Тень на дядю братьев Царнаевых, одновременно была тенью на М. Аблязова. От этой ситуации выигрывал Тимур Кулибаев.

Тень на Азиза Батукаева – это помощь в расширении возможностей его конкурента – Шейха Хамзата.

И именно с компанией Хамзата начала сотрудничать компания Тимура Кулибаева и Дариги Назарбаевой (см. http://pravosudija.net/article/scofield-peredel-mirovogo-narkotranzita).

Также необходимо отметить, что через три месяца после теракта на Бостонском марафоне в Италии была проведена спецоперация по разгрому Кунтрера-Каруана (см. http://www.newsru.com/crime/26jul2013/cuntreracaruanait.html), что можно расценить как ответный ход за Бостон, но скорее всего, это стало расчисткой поля для Маттео Денаро, с которым Шейх Хамзат и турецкие кланы заключили союз в 2016 году.

Спецоперация в Италии была проведена 26.07.2013 года (в пятницу), а 29.07.2013 года (в понедельник) Сенат США утвердил назначение Д. Коми на должность директора ФБР на 10 лет (т.е. у него будет возможность помочь Д. Трампу переизбраться в 2020 году).

Б. Обама всеми силами старался обойти вопрос выдвижения Д. Коми на эту должность, но, как отметил оперативный аналитик К. Черемных:

Первое (когда Бостонского марафона оказалось мало):

http://newia.info/6146(07.07.13)Мероприятие [заседание Бильдербергского клуба в пригороде Лондона Ветфорд] открылось 6 июня (день заезда). А на следующий день газета Guardian открыла серию разоблачений Эдварда Сноудена.

Если быть точнее, то первый намек на секретную программу PRISM появился на страницах Guardian 31 мая. Речь шла о том, что секретарь по внутренним делам (глава МВД) Тереза Мэй пыталась заключить собственное соглашение с Google, Facebook и т.д. Но топ-менеджеры сказали ей: есть более всеобъемлющая, американская договоренность.

Таким образом, газета намекала совсем даже не тонко, что ей что-то еще известно. Что произошло накануне? Накануне, 30 мая, замглавы пресс-службы Белого Дома опроверг информацию о том, что на пост главы ФБР США выдвигается Джеймс Коуми.

… 10 июня сайт Foreign Policy публикует длиннейший материал о том, как устроено самый секретный отдел АНБ в Форт-Миде – Офис операций прицельного доступа (TAO) с собственной диверсионной службой (TOB) с именами начальников и локализацией пяти филиалов в США. Один из них – на Гавайях, откуда сбежал Сноуден.

Решение выдать эту сенсацию газета объясняет просто: все это китайцы уже знают (Си Цзиньпин только что отправился домой из Калифорнии).

В тот же день, 10 июня, Обама официально выдвигает-таки республиканца Джеймса Коуми на пост главы ФБР.

Напомним, Коуми был известен тем, что в 2004 году потребовал от генпрокурора прекращения прослушки американских граждан со стороны АНБ.

… Отметим, что 13 июня правительство Никарагуа утверждает проект строительства канала, дублирующего Панамский канал, с ранее высказанного одобрения Обамы. Инвестор – недавно образованная китайская компания во главе с неким Вань Цзином (очень распространенное имя). Что касается самого Панамского канала, то он тоже в реконструкции, а два порта в этом канале находятся в управлении гонконгской Hutchinson.

Отметим, что Сноуден популярно объясняет Guardian, что Гонконг и Пекин – не одно и то же. «Если бы я был китайским шпионом, я бы полетел прямо в Пекин, и жил бы сейчас в райском саду», — говорит он корреспондентам Guardian. Гонконг ему милее – ввиду «давних демократических традиций».

… Теперь уже можно представить себе разговор одних джентльменов с другими на пальцах в заботливо отгороженном колючей проволокой отеле в провинциальном Ветфорде.

У разговора на пальцах несколько тем, одна из них китайская (в отсутствии китайцев), другая – афганская, третья, скажем так, турецко-иранская. А самые непубличные аспекты объединяют все эти три темы, плюс латиноамериканскую(конец цитаты).

Второе (команде Д. Керри, т.е. сторонникам «открытого Ирана» сильно помешали в Турции):

http://newia.info/6160(08.07.13) Директор МОССАД Тамир Пардо отправляется в Анкару, где его принимает руководство MIT- самой надежной опоры Эрдогана в силовых структурах. Это происходит 10 июня, то есть в тот день, когда Foreign Policy публикует свой сенсационный материал о секретных подразделениях АНБ, а Обама вынужденно выдвигает Джеймса Коуми на пост главы ФБР. В тот же вечер проправительственные турецкие телеканалы демонстрируют фото, снятое мобильным телефоном. На картинке три человека – в центре Джон Керри, по бокам посол Турции в США Намик Тан и посол Великобритании в США, экс-посол в Турции Питер Вестмакотт.

В Hurriyet премьера высмеяли за очередную теорию заговора, но само фото не прокомментировали. А сочетание лиц на самом деле очень даже интересно. Питер Вестмакотт женат на родной сестре Хасана Немази – главного спонсора Керри в период его президентской кампании 2004 года(конец цитаты).

Разговоры о том, что Э. Сноуден теперь может возвращаться в США, не так уж и циничны. Там же теперь у руля те, кому он так сильно помог.

Что касается Азиза Батукаева, то его освобождение и переезд в Чечню в апреле 2013 года были выгодны сторонникам «открытого Ирана», т.к. снайперский выстрел в Аслана Усояна 16.01.2013 г. дал старт активной войне за транзитные перевозки из Ирана через Азербайджан на овощные базы в Москве, с сопутствующим прикрытием и значительным оборотом наличных денег.

Вот как развивались события вокруг базы в Бирюлево:

http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/10/14/1187578.html(14.10.2013)Покровская плодоовощная база и действующий при ней оптовый рынок зелени снабжают Москву 70% помидоров, огурцов, укропа, петрушки и других продуктов, необходимых столичной торговле.

… Ежемесячно туда приходят от сотни до нескольких сотен грузовиков с товаром. С каждой машины лидеры криминальных кланов, контролирующих базу, раньше получали около 100 тыс. руб., а сейчас цена «оброка» возросла до 150 тыс.

Вплоть до 2007 года этот «лакомый» объект контролировали несколько азербайджанских «воров в законе», в том числе Бахыш Алиев (Баха), Юсиф Алиев (Юська), представители Надира Салифова (Лоту Гулу, отбывает крупный срок в Азербайджане). Однако потом на базу нашелся новый претендент – стремительно набиравший вес в криминальном мире «законник» Ровшан Лянкоранский. У него была группа профессиональных киллеров, которой руководили Ульфат Тагиев и Назим Гумбатов (Хромой, арестован осенью 2012 года).

… Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, стремительные события вокруг базы начали происходить после того, как в сентябре 2013 года был арестован «вор в законе» Ульфат Тагиев по кличке Руфо Гянджинский. Он возглавлял группировку киллеров одного из лидеров азербайджанской мафии, «законника» Ровшана Джаниева (Ровшан Лянкоранский), который вплоть до февраля 2013 года контролировал деятельность Покровской базы. Руфо подозревают в совершении более десяти убийств, и большинство из них связаны с дележом прибыльного объекта в Бирюлево.

Сотрудники МВД РФ активно занимались расследованием деятельности Руфо, на октябрь у них был запланирован ряд обысков и задержаний на территории базы. Однако, по словам источника «Росбалта», все карты спутала одна из российских спецслужб. Её представители нагрянули на базу со своими обысками. Впрочем, никого не задержали. По странному стечению обстоятельств после этого база фактически опустела, в том числе на ней перестали появляться и люди, интересовавшие сотрудников МВД РФ. «Все наши планы оказались сорваны», – рассказал наш источник. Когда 13 октября толпа ворвалась на территорию базы, погромщики тоже никого там не застали.

После обысков на базе события развивались крайне стремительно. В ночь на 11 октября в Востряковском проезде (район Бирюлево) после бытовой ссоры был убит 25-летний Егор Щербаков. А уже в субботу туда начали съезжаться представители националистических движений, которые «расшатывали» и без того напряженную ситуацию. Своего апогея она достигла в воскресенье, когда в Бирюлево прошел митинг, и его участники принялись громить расположенный рядом торговый центр «Бирюза». А потом к толпе присоединились новые силы националистов, принявшиеся скандировать «На базу!» И сотни людей пошли громить пустующие торговые ряды. Причем общественное мнение уже было повернуто не против вообще приезжих с криминальным уклоном, а против конкретного объекта – плодоовощной базы, ставшей рассадником преступности в районе.

«На самом верху в понедельник принято решение, что базу перенесут за МКАД, – рассказал агентству источник в правоохранительных органах. – А на освободившихся 24 га земли, скорее всего, будет построен торговый комплекс. Таким образом, все останутся довольны. У «воров в законе» по-прежнему будет своя база, ее перемещение никак на их доходах не скажется. А определенные силы получат землю под застройку. Более того, из-за последних событий раскрытие преступлений, совершенных группировкой Джаниева и «ворами в законе», которым база досталась после него, крайне осложнится. Гангстеры, имевшие отношение к базе, залегли на дно. Есть ощущение, что для того, чтобы «убить всех этих зайцев», и были организованы погромы в Бирюлево. А то что у беспорядков был режиссер, у нас уже сомнений нет»(конец цитаты).

Усиление Ровшана Джаниева означало усиление на этом направлении Азербайджана и Турции, что совсем не входило в планы «открывателей Ирана». Поэтому Ровшану начали в экстренном режиме создавать противовес в лице Азиза.

Кроме того:

https://ru.sputnik.az/incidents/20161201/407927009/ljankjaranskij-obekty-shejh-hamzat-evropa.html(01.12.2016) Ровшан Джаниев объединился с Шейхом Хамзатом в 2000 году и заручился силовой поддержкой чеченца.

Джаниев был «коронован» авторитетом Мирсеймуром Абдуллаевым, который в начале 2000-х годов вел ожесточенную криминальную войну за право контроля над овощными базами и рынками столичного региона. Уже тогда Лянкяранский для себя решил, что выведет все свои активы через Шейха Хамзата в Европу. Близкое окружение Гастамирова делало все, чтобы о нем знало как можно меньше людей, то есть держало его в тени и всячески оберегало. Этому же правилу следовал Лянкяранский(конец цитаты).

http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/10/27/1454894.html(27.10.2015) Власти ОАЭ выпустили из тюрьмы чеченского «авторитета» Казбека Дукузова, который находится в розыске за убийство главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова. Он отбывал срок за преступления, совершенные в Дубае, но неожиданно досрочно был освобожден. После этого Дукузов покинул Эмираты, его местонахождения неизвестно.

… Как считают оперативники, к 2002-2003 годам Дукузов и Мусаев стали самой грозной силой в чеченском криминальном мире. Их путь к преступной иерархии сопровождался многочисленными убийствами. Достаточно вспомнить, как в 2003 году Дукузов вместе с напарником вошли в ресторан “Пещера” и изрешетили из автоматов своих оппонентов – “вора в законе” Мирсеймура Абдуллаева и “авторитета” Бабаева(конец цитаты).

http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/05/07/1263409.html(07.05.2014) «Вор в законе» Бахыш Алиев (Ваха), который был расстрелян в Одессе, перед смертью навещал в дубайской тюрьме чеченского авторитета Казбека Дукузова.

… Ваха развернул «криминальную войну» с «вором в законе» Ровшаном Джаниевым (Ровшан Лянкоранский, которого ранее «короновал» Мирсеймур Абдуллаев). А помощь ему в этом противостоянии активно оказывал Казбек Дукузов.

По данным оперативников, в 2009-2011 годах Дукузов и Алиев постоянно встречались в ОАЭ, где обсуждали события в преступном мире. При этом Дукузов проводил «воспитательные» беседы с Ровшаном, проживавшим в то время в ОАЭ.

… В 2009 году Бахыш Алиев перебрался на Украину, где начал один за другим «отбивать» местные активы Ровшана Лянкоранского. Сделать это ему удалось при поддержке обосновавшихся в Одессе чеченских «авторитетов», которые оказывать содействие Вахе попросил Дукузов.

В 2011 году Казбек был арестован в ОАЭ за организацию разбойного нападения на двух бизнесменов, у которых отобрали $5,8 млн. Он под чужой фамилией был приговорен к десяти годам тюрьмы.

К этому времени Ваха уже занял серьезные позиции в криминальном мире Украины.

… Вторая версия основывается на том, что за расстрелом Вахи может стоять Ровшан Лянкоранский, который недавно был снят с розыска Интерполом и пытается восстановить пошатнувшиеся позиции в криминальном мире(конец цитаты).

http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/09/20/1551640.html(20.09.2016) Активизация по «делу Хлебникова» началась после того, как из тюрьмы в ОАЭ был освобожден главный обвиняемый в расстреле журналиста Пола Хлебникова — Казбек Дукузов (срок он отбывал под чужой фамилией). Как уже сообщал «Росбалт», оперативники выяснили, что Дукузов на частном самолете прибыл в Чечню, где поначалу был очень активен.

… Однако, по словам источников «Росбалта», Казбек почувствовал неладное и затаился. Но недавно он вновь активизировался, начал проводить массу встреч в республике, на которые приезжает на Rolls-Royce (конец цитаты)

Активизировался К. Дукузов после того, как в Стамбуле 18.08.2016 г. был расстрелян Ровшан Джаниев.

В итоге, в Чечне находятся Азиз Батукаев и Казбек Дукузов, с помощью которых Рамзан Кадыров может решать различные вопросы в теневом мире. В частности, присматриваться к активности Шейха Хамзата, закругляя её там, где возникнет необходимость.

15.03.2017 г. Хамзата в очередной раз предупредили.

Теперь о событиях 2017 года в Киргизии:

https://www.gazeta.kg/news/kyrgyzstan/171823-tekebaev-v-ruhnuvshem-samolete-byl-kontrabandnyy-gruz-dlya-kyrgyzstana.html(19.01.2017) Лидер фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев заявил на заседании парламента, что правительство может скрывать правду о крушении «Боинга-747» [16.01.2017 года]. Он считает, что самолет должен был приземлиться, чтобы доставить груз для Кыргызстана.

Депутат сказал, что получил письмо от турецкой компании, в котором написано, что судну не нужно было заправляться в Бишкеке, потому что дальность его полета составляет 13 тысяч километров.

По его словам, груз, который должен был выгрузить самолет, является контрабандным(конец цитаты).

http://zanoza.kg/doc/353418_arest_omyrbeka_tekebaeva:_intriga_zakrychivaetsia.html(01.03.2017) Глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев интересно объяснил, почему было оперативно решено срочно задержать Текебаева в аэропорту сразу по его прилете из Вены в ночь на 26 февраля – потому что в этот день (или вечер) сторонники партии “Ата Мекен” и некоторые ее члены перекрывали трассу из Бишкека в аэропорт “Манас”, останавливали проезжавшие машины и даже обыскивали их.

… Сегизбаев также сообщил, что Маевский обратился к ним 21 февраля, а прилетел в Бишкек 26 февраля, сразу после Текебаева. Если посмотреть хронологию, Текебаев сообщил журналистам в Бишкеке, что был на Кипре и ему удалось встретиться с людьми, которые владеют информацией о бизнес-интересах президента Алмазбека Атамбаева, 13 февраля. Так что на поиски контркомпромата на Текебаева ушла неделя.

… Текебаев сумел сегодня передать общественности два письма. Одно из них – короткое – благодарность всем соотечественникам за его поддержку и доверие к нему. В нем Текебаев называет выдвинутые против него обвинения “клеветой” и “политической провокацией”. Именно об этом письме сообщает большинство агентств.

Но есть и второе письмо, в котором Текебаев сообщает своим адвокатам Чинаре Джакупбековой и Таалайгуль Токтакуновой, что у него есть в распоряжении важная информация, которая может раскрыть причину, почему его так спешно и с привлечением стольких сил правоохранительных органов и спецслужб арестовали.

… Токтакунова провела сегодня в агентстве “АКИpress” вместе с адвокатом Канатбеком Азизом пресс-конференцию, на которой они сообщили, что в руки Текебаеву попала информация, что в грузовом “Боинге”, рухнувшем на поселок Дача-СУ близ аэропорта “Манас”, находился контрабандный груз (сотовые телефоны, компьютеры, деньги, драгметаллы), принадлежавший семье президента.

По словам Токтакуновой, документы об этом Текебаев получил от людей, близких к службам безопасности Турции, и собирался показать и рассказать о них на заседании парламентской комиссии. Спецслужбы Кыргызстана думали, что эти документы находятся при Текебаеве, когда он летел из Вены через Стамбул в Бишкек, поэтому и организовали это беспрецедентное задержание в аэропорту.

Она также сообщила, что в организации груза участвовал гражданин Турции по кличке Гремучая змея. Теперь все эти сведения и документы будут переданы в парламентскую комиссию уже без самого Текебаева, сообщила Токтакунова и добавила: “Если завтра со мной или с Канатом что-то случится, вы будете понимать, почему это произошло”.

При крушении 16 января грузового “Боинга” погибло 39 человек, включая четверых членов экипажа. Самолет принадлежал турецкой компании “А-эс-тэ эйрлайнз” (АCT Airlines), но был зафрахтован компанией Turkish Airlines, и заместитель гендиректора ACT Airlines Хамза Тыглай сообщил Zanoza.kg 31 января, что его компания отвечала только за доставку груза, а тем, что там было погружено, даже не интересовалась.

По его словам, груз был собран и загружен в Гонконге от имени авиакомпании Turkish Airlines, но и ей тоже не принадлежал, это был груз ее клиентов, которые воспользовались услугами Turkish Airlines на перевозку, а та в свою очередь зафрахтовала их самолет.

… Теперь, когда уже появляются вопросы не просто о принадлежности тех злополучных 86 тонн груза (или его части), а о том, что была ли это контрабанда и что к ней могла иметь отношение не просто какая-то преступная фирма, действующая вразрез с законами и с которой правоохранительные органы Кыргызстана должны были бороться, а даже семья президента, проблема превращается в вопрос чести.

… Полные данные о грузе действительно до сих пор не опубликованы, а власти сегодня назвали информацию юристов Текебаева “давлением на следствие”. Но таким же, если не бóльшим, давлением является то, что сам президент вчера на совместной с российским президентом Владимиром Путиным пресс-конференции заявил про Текебаева: “Вор должен сидеть в тюрьме”(конец цитаты).

http://zanoza.kg/doc/353408_glavnoe_za_1_marta:_gryz_atambaevyh_razborki_v_parlamente_derjis_ilim.html(01.03.2017) Юристы арестованного лидера фракции “Ата Мекен” Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз устроили пресс-конференцию.

… По словам Токтакуновой, Текебаева задержали сразу после прилета из служебной командировки из Вены.

“Спецслужбы думали, что этот документ был при депутате. Он получил документ особой важности от Службы безопасности Турции(конец цитаты).

События в Киргизии начали набирать обороты после отставки Майкла Флинна и назначения Герберта Макмастера (когда кандидаты от М. Пенса не прошли). Отметим, что в информационной кампании понадобилось использовать «турецкий след». Просматривается интерес на «разводку» А. Атамбаева и Р. Эрдогана, т.к. долгое время отношения были очень крепкими (см. https://regnum.ru/news/polit/2043584.html, а потом вопрос Ф. Гюлена внес определенный разлад (см. https://regnum.ru/news/polit/2199488.html ). В каком-то смысле, отказываясь от прессинга гюленовских структур в Киргизии А. Атамбаев помогает ЦРУ сохранить позиции. Это идет в зачет команде вице-президента США М. Пенса.

Напротив, М. Флинн очень активно добивался выдачи Ф. Гюлена, т.к. получил заказ от голландской фирмы на сближение позиций Турции и Израиля по вопросу газовых поставок.

При этом задействованные в Киргизии оппозиционные медиа-ресурсы уже подверглись атаке:

http://golos.kg/?p=35551(17.03.2017) Независимый Союз журналистов 16 марта 2017 года провел медиа форум с участием журналистов, гражданских активистов, правозащитников и представителей международных организаций.

За круглым столом обсудили сложившуюся ситуацию в сфере СМИ. Главной темой обсуждения был иски о защите чести и достоинства главы страны Алмазбека Атамбаева против двух независимых СМИ: радио «Азаттык» и интернет-сайт «Zanoza».

Напомним, что ранее Генпрокуратура подала иск на юристов оппозиционной партии «Ата Мекен» за распространение письма, который якобы подтверждал, что груз в разбившемся около аэропорта «Манас» самолете, принадлежал семье президента Алмазбека Атамбаева.

Радио «Азаттык» и интернет ресурс» Zanoza” обвинили за публикацию этих сведений(конец цитаты).

А. Атамбаев даже собрался пообщаться с Д. Трампом по поводу работы этих СМИ (см. http://thediplomat.com/2017/03/kyrgyz-president-wants-to-talk-to-trump-about-rferl/)

Кроме того, в истории с О. Текебаевым есть и «московский след»:

http://www.gezitter.org/politic/58501_sadyir_japarov_edet_v_kyirgyizstan_po_prikazu_bakievyih_dlya_ustroystva_besporyadkov/(17.03.2017) Одно из кыргызскоязычных изданий объявляло: сидящий сейчас в тюрьме Омурбек Текебаев в конце января ездил в Москву, там провел тайную встречу с находящимся в бегах Садыром Жапаровым. Далее, второй этап «таинственного путешествия» продолжился на Кипре. Во встрече на родине греков участвовал в «чаепитии» тот самый настоящий Жаныш Бакиев. Между тем известно об объявлении рядом авторитетных турецких средств информации о встрече на Кипре Курманбека Бакиева с Текебаевым. В соответствии с этим, Бакиев обещал Текебаеву выделить крупные средства для устройства беспорядков на открытии весеннего политического сезона. Главный «атамекеновец» это не подтвердил и не опроверг. О. Текебаев был арестован на основе подозрения в получении им 1 млн. долларов взятки у российского предпринимателя Леонида Маевского. Это вроде разрушило план Барбаросса Бакиевых (конец цитаты).

https://ria.ru/world/20170228/1488932120.html(28.02.2017) “Революциям в Кыргызстане поставлена точка”, — сказал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

“Если кто-то надеется сделать революцию в Кыргызстане, я хочу напомнить, что лидером обеих прошедших революций, сегодня могу сказать, был Атамбаев, и в 2005 году колонна, которая взяла Белый дом, пришлась на долю Атамбаева, и в 2010 году, если вы сейчас вспомните, где собирались возмущенные граждане Кыргызстана, — возле офиса Атамбаева”, — добавил он.

По его словам, “Кыргызстан отныне должен быть нормальной развивающейся страной, и последние показатели показывают, что мы правильно идем”.

“Поэтому если будет третья революция, ну я не буду ее делать”, — подчеркнул Атамбаев(конец цитаты).

https://ria.ru/world/20170228/1488927048.html(28.02.2017) Россия и Киргизия договорились укреплять военное и военно-техническое сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

“Мы уделили особое внимание и совместному противодействию вызовам и угрозам сегодняшнего дня в Центральной Азии — борьбе с терроризмом, наркотрафиком, трансграничной оргпреступностью”, — сказал российский лидер на пресс-конференции(конец цитаты).

https://ria.ru/world/20170303/1489189816.html(03.03.2017) Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и начальник Генерального штаба вооруженных сил республики Раимберди Дуйшенбиев обсудили вопрос дальнейшего наращивания потенциала вооруженных сил при помощи стран-партнеров (конец цитаты).

Несколько слов о начальнике ГШ ВС Кыргызской Республики:

http://www.vb.kg/doc/274023_dyyshenbiev_rayimberdi_seydakmatovich.html(22.05.2014) В 1995 г. – окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище Республики Казахстан.

2007 г. – окончил Пограничную академию ФСБ Российской Федерации.

… В августе 2011 года был назначен заместителем руководителя пограничного ведомства Кыргызской Республики.

В период с ноября 2013 года по февраль 2014 года временно исполнял обязанности председателя Государственной пограничной службы.

С 22 февраля 2014 года возглавлял Государственную пограничную службу КР.

11 мая 2016 года Указом президента Кыргызской Республики назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил(конец цитаты).

https://ria.ru/world/20160511/1431103483.html(11.05.2016) Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указы об освобождении от должности главы Генштаба Жаныбека Капарова и назначении на этот пост экс-главы Погранслужбы Райимберди Дуйшенбиева.

… Как говорится в сообщении, “Дуйшенбиев Райимберди назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики”, и, согласно указу, освобожден его ранее занимаемой должности. Прежде генерал-майор Дуйшенбиев руководил Государственной пограничной службой республики.

О возможных причинах кадровых перестановок не сообщается(конец цитаты).

http://rus.azattyk.org/a/27727742.html(11.05.2016) По некоторым данным, Жаныбек Капаров снят с должности начальника Генштаба Вооруженных сил в связи с участившимися инцидентами среди военнослужащих.

Напомним, за последние недели в республике участились случаи конфликтов между военнослужащими со смертельным исходом(конец цитаты).

Возможная причина назначения начальника ГПС КР в ГШ ВС КР– передел транзитных линий, т.к. форматирование по всему миру началось в тот период в контексте выборов в США.

После событий 2010 года одно из первых решений Розы Отунбаевой также было связано именно с Пограничной службой:

https://regnum.ru/news/polit/1305211.html(16.07.2010) Президент Киргизии на переходный период Роза Отунбаева своим указом передала Пограничную службу республики под управление Государственной службы национальной безопасности Киргизии. Председатель погранслужбы Курманкул Матенов займет должность первого заместителя председателя ГСНБ (конец цитаты).

Председателем ГСНБ сразу после «апрельской революции» стал Дуйшебаев Кенешбек Асанбекович – с 1978 года проходивший службу в МВД Кыргызстана на различных должностях.

http://www.gezitter.org/society/57273_kak_skolotil_takoe_sostoyanie_jivuschiy_na_odnu_zarplatu_keneshbek_duyshebaev/(31.01.2017) После апрельской революции 2010 года более года занимал должность председателя ГКНБ. Некоторое время [в 2012 году] проработал в службе по контролю за наркотиками (конец цитаты).

http://rus.azattyk.org/amp/kyrgyzstan_imankulov/24311435.html(29.08.2011) Бывший заместитель председателя ГКНБ Кубатбек Кожоналиев считает, что бывший глава МВД времен правления Акаева Кенешбек Дуйшебаев не ценит профессиональные чекистские кадры:

-Хорошо было бы, если бы каждый занимался своими функциональными обязанностями. Недавно только разговаривал с некоторыми чекистами. Они считают, что надо разогнать комитет и заново создать ее, потому что из-за всех кадровых перестановок падает престиж ГКНБ. Сейчас они не только шпиона, даже его следа не видят, потому что превратились в орган политического сыска и гонений.

… Председатель ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев во время парламентских слушаний этой весной сказал:

-Мы хорошо знаем. У меня почти сорокалетний опыт работы в правоохранительных органах. Мы не оставим без внимания каждое выступление, каждый лист бумаги, любые другие заявления.

Критика в адрес спецслужб идет на фоне массированной подготовки к президентским выборам. О своих президентских амбициях заявили и ряд генералов ГКНБ. Нынешний главный чекист страны в ответ на обвинения опального генерала Иманкулова [экс-первый заместитель председателя ГКНБ] без обиняков заявил, что он является политическим «проектом» неких сил(конец цитаты).

Что касается противостояния К. Дуйшебаева и М. Иманкулова в 2011 году:

http://www.fergananews.com/news.php?id=16840(09.06.2011) Информация о 300-500 гражданах Кыргызстана, которые после июньских событий [беспорядки в Ошской области] ушли в пакистанские лагеря подготовки террористов, не подтвердилась, заявил 9 июня на пресс-конференции заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Марат Иманкулов, сообщает AKIpress.

… Отметим, что сообщения об уходе нескольких сотен узбеков в лагеря боевиков на территории Афганистана и Пакистана появились в прессе с подачи начальника Иманкулова – главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева и президента Кыргызстана Розы Отунбаевой.

29 апреля 2011 года на заседании парламента Кыргызстана Дуйшебаев заявил, что в настоящее время на территории Афганистана и Пакистана в специальных лагерях проходят террористическую подготовку до 400 граждан Кыргызстана, преимущественно, узбекской национальности. Они выехали туда после июньских событий прошлого года, сообщил Дуйшебаев, назвав их «сепаратистами». Он даже объявил о создании Исламского движения Кыргызстана, которое, якобы, организовали сепаратистские силы «для дестабилизации внутренней обстановки».

Еще раньше о слухах о вооруженных группах молодых узбеков, якобы покинувших Кыргызстан и занимающихся подготовкой в горных лагерях сопредельных стран, заявляла президент Кыргызстана Роза Отунбаева(конец цитаты).

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=6815:keneshbek-duyshebaev-gknb-rabotat-v-interesah-odnogo-iz-kandidatov-ne-budet&Itemid=83(26.08.2011) Руководитель спецслужб дал эксклюзивный комментарий «Вестям» в связи с громкими заявлениями своего бывшего первого заместителя

– Кенешбек Асанбекович, экс-первый заместитель председателя ГКНБ Марат Иманкулов сделал достаточно нелицеприятные заявления в ваш адрес. В этой связи, скажите, пожалуйста, каковы были ваши личные и профессиональные взаимоотношения?

… Далее, непосредственно после апрельских событий я лично предложил руководству страны пригласить в комитет в качестве сильного профессионала Марата Иманкулова, который на тот момент работал в Москве представителем в Антитеррористическом центре СНГ, тихо-мирно сидел в теплом местечке, получал неплохую зарплату. Признаться, я даже не помню, чтобы в то время он хоть раз как-то критично высказался о режиме Курманбека Бакиева. Но после 7 апреля Иманкулов выступил с очень громким, хорошим интервью, после чего я подумал: вот он настоящий, боевой и, вроде, порядочный специалист. Тогда в правоохранительной системе наблюдался острый дефицит квалифицированных руководящих кадров, и я предложил Розе Отунбаевой – привлечь Марата Мукановича к ответственной работе. В присвоении Иманкулову звания генерал-майора тоже была моя инициатива.

…

– Генерал-майор Марат Иманкулов также упомянул о кадровой чехарде в ГКНБ, повлиять на которую он был не в силах. Насколько это соответствует действительности?

– Могу привести простой пример. Когда открывался Антитеррористический центр при ГКНБ, я предоставил Марату Мукановичу полное право единолично решать все вопросы внутри данного подразделения. Он ведь в этих вопросах – истинный профессионал, поэтому я предоставил ему возможность самостоятельно набирать кадровый состав под его ответственность. У меня, честно говоря, своих «головных болей» хватало и без этого. Я ему сказал тогда :«На, забирай весь этот центр, делай с ним что хочешь. Я тебе полностью доверяю» (смеется). Кого бы он ни рекомендовал, все кандидатуры неизменно утверждались. Не понимаю, почему он говорит, что не имел возможности для самостоятельного принятия решений.

– Как вы отнеслись к решению Марата Мукановича баллотироваться в президенты?

– Сначала я подумал, что он шутит. О каком выдвижении в кандидаты может идти речь, когда сегодня стоит сложная задача – обеспечить стабильность и порядок в период президентских выборов. На наших плечах лежит колоссальный груз ответственности. Но Иманкулов, в свою очередь, заявил, что народ настаивает на его выдвижении на пост главы государства.(конец цитаты).

М. Иманкулов из АТЦ СНГ, т.е. от А. Новикова и В. Золотова (см. http://pravosudija.net/article/scofield-megasilovik).

К. Дуйшебаев из МВД, т.е. его назначение, вероятнее всего, обеспечил Ф. Кулов и спецпредставитель президента РФ – В. Рушайло.

Сейчас и М. Иманкулов, и Ф. Кулов в оппозиции. Вероятно из-за международной ориентации А. Атамбаева, которая ближе к команде М. Пенса, но по некоторым моментам устраивает и команду Д. Трампа (а точнее Г. Макмастера, Д. Петрэуса и Д. Мэттиса, которые послужив в CENTCOMзнают ситуацию в Киргизии очень хорошо и способствовали тому, чтобы побыстрее ослабить возможности и Ф. Кулова, и Р. Отумбаевой).

Поэтому «киргизский след» в питерском теракте создан специально. В том числе, и для А. Атамбаева.

Решив адекватно ответить на вызов, брошенный 03.04.2017 года, президент РФ начал действовать стратегически:

https://regnum.ru/news/polit/2259137.html(05.04.2017) Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками ХIV заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ заявил, что объектом террористических атак может стать практически каждая из стран СНГ.

Говоря о террористической угрозе, Путин подчеркнул, что ситуация не улучшается, что подтвердил взрыв в метро Санкт-Петербурга.

«В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших», — сказал глава государства.

По его словам, существует и много других угроз, таких как организованная преступность и наркотрафик. «Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые, так или иначе, пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах», — сказал Путин(конец цитаты).

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4156090(05.04.2017) Узбекистан будет поддерживать позицию России по ситуации в Афганистане. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным. “Мы будем всячески помогать и будем поддерживать то, что Россия сегодня продвигает по Афганистану. 14 апреля будет встреча и обязательно наши ведомства из Узбекистана будут участвовать в ней”,- сказал Мирзиёев (конец цитаты).

http://ru.sputniknews-uz.com/politics/20170405/5128738/Uzbekistan-Serbiya-vibori.html(05.04.2017) Шавкат Мирзиёев поздравил Александра Вучича с избранием на президента Сербии. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

В своем послании президент Узбекистана выразил уверенность, что деятельность Александра Вучича на высоком и ответственном посту будет способствовать дальнейшему укреплению тесных узбекско-сербских отношений, основанных на принципах взаимного уважения и учета обоюдных интересов, во благо наших стран и народов(конец цитаты).

О значении А. Вучича в современной ситуации на Балканах, а также отношении к нему В. Путина было сказано ранее (см. http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-balkanskiy-poluostrov-prodolzhenie).

После переговоров В. Путина с главами разведок государств СНГ, ситуацию в Афганистане и на востоке Украины срочно понадобилось обсудить президенту США:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4158124(06.04.2017) Президент США Дональд Трамп провел в среду телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых, в частности, коснулся ситуации на востоке Украины и в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома (конец цитаты).

На следующий день был нанесен удар по военной базе в Хомсе.

Тогда в ответ:

https://ria.ru/syria/20170409/1491866285.html(09.04.2017) Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани ситуацию в Сирии, затронув, в том числе, инцидент с химоружием в сирийской провинции Идлиб, сообщает пресс-служба Кремля (конец цитаты).

Пусть команда Д. Трампа и дальше думает, как им изменить ситуацию с Ираном. Только сделать это теперь им никто не даст. И введение бесполетной зоны в Сирии не спасет американских солдат и наемников от «Хизболлы», которая уже находится в новом формате (см. https://www.wsj.com/articles/syrias-civil-war-produces-a-clear-winner-hezbollah-1491173790 и перевод – http://cursorinfo.co.il/v-sirii-poyavilsya-yavnyj-pobeditel-hizballa/ ).

III. Венесуэла, Колумбия и Куба

https://regnum.ru/news/accidents/2249466.html(15.03.2017) По информации правительства США, стабильный рост производства наркотика наблюдается в Колумбии с 2013 года. За два последних года производство кокаина в стране выросло на 18%. Площадь плантаций коки в 2016 году составила 188 тыс. га (конец цитаты).

https://regnum.ru/news/economy/2246293.html(07.03.2017) Согласно статистическим данным Федерального управления уголовной полиции ФРГ, в стране ежегодно увеличивается изъятие кокаина. В 2016 году таможенники, полицейские и военные по всему миру изъяли в общей сложности 576 тонн кокаина, это на 40% больше, чем в 2015 году и примерно на 72% больше показателей 2014 года, сообщает Spiegel.

«Это самое большое изъятие за все время», — отмечают сотрудники уголовной полиции ФРГ. Одним из главных районов выращивания кокаина является Колумбия, откуда потом экспортируется во многие страны. Германия — не исключение. Большинство кокаина контрабандой попадает через контейнерные суда. Отсюда высокая концентрация наркотика в крупнейших европейских портах: Гамбург, Роттердам, Антверпен. В Роттердаме в 2016 году изъято 14 тонн, в Антверпене — 27 тонн.

В немецких прибрежных городах Бремерхафен и Гамбурге с каждым годом увеличивается поставка героина(конец цитаты).

Главное событие 2016 года в регионе – президент Венесуэлы Николас Мадуро, председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос обеспечили перемирие с РВСК (FARC) во главе с Родриго Лондоньо Эчеверри (более известным как Тимолеон Хименес).

Соглашение поддержали Папа Римский Франциск и Джон Керри.

Хуан Мануэль Сантос и Т. Хименес (Тимошенко) при подписании предварительного мирного соглашения в Гаване 22.06.2016. В центре Рауль Кастро

Против выступил экс-президент Колумбии Альваро Урибе, ранее взаимодействовавший с Медельинским картелем.

Альваро Урибе, экс-президент Колумбии

https://rufabula.com/articles/2016/11/25/alvaro-uribe (25.11.2016) Урибе мстил ФАРК в том числе за своего отца, который был убит левыми экстремистами в 1983 году.

… Наиболее ярко его позиция прозвучала в интервьюиспанскому изданию El Mundo:

… Тимошенко (это кличка Родриго Эчиверри — лидера ФАРК, прим. ред.) — это последовательный «чавист», террорист, разве можно надеяться на «перевоспитание» такого человека? Необходимо понять, что нефть Уго Чавеса и кокаин Тимошенко — две составляющие левого терроризма в Латинской Америке (и, кстати, их влияние распространяется далеко за пределы континента). И вот одна основа пошатнулась, другой нанесен серьезный ущерб, и тут мы даем, по сути, второе дыхание экстремизму.

… Наша принципиальная позиция (моя и моих сторонников): мы не можем допустить легализации крупнейшего террористического наркокартеля в мире (конец цитаты).

Хотите видеть Тимошенко президентом?

Перемирие в Колумбии ставит под вопрос необходимость наличия семи американских военных баз в Колумбии (см. http://www.fondsk.ru/news/2016/10/14/kolumbija-mertvaja-hvatka-narkokartelej-42836.html ).

А. Урибе способствовал тому, что в 01.03.2008 года был ликвидирован команданте Рауль Рейес, уполномоченный FARC по процессу мирного урегулирования (см. http://www.fondsk.ru/news/2011/08/11/o-sudbe-sukinyh-synov-imperii-4363.html).

06.03.2008 года в Таиланде был арестован Виктор Бут за попытку продать крупную партию оружия FARC.

Президент Колумбии Х. Сантос не обостряет вопрос американских военных баз и поэтому все усилия Южного командования (SOUTHCOM) и ЦРУ в данный момент направлены на соседнюю Венесуэлу.

Николас Мадуро с первых дней после смерти Уго Чавеса столкнулся с мощным сопротивлением оппозиции во главе с Энрике Каприлесом (которого поддерживают Альваро Урибе и ЦРУ) и недоверием со стороны армии.

Однако, он нашел вариант договорится с военными:

https://www.pravda.ru/world/restofworld/southamerica/24-10-2016/1316572-fuerza-0/(24.10.2016) Во-первых, президенту Николасу Мадуро лично предан министр обороны и командующий Стратегического оперативного командования Владимир Падрино Лопес. Недавно Падрино был назначен главой миссии Суверенного снабжения (misión Abastecimiento Soberano) и вторым вице-президентом

…

Во-вторых, Падрино успешно нейтрализует определенные разногласия внутри армии, чтобы обеспечить преемственность “чавизму”. Есть группа, которая недовольна Мадуро и требует “возвращения к истокам” Боливарианской революции. Есть “отступники от чавизма”, а третья группа контролируется тоже чавистом, депутатом парламента, председателем Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Его люди считают, что “некоторые вещи должны измениться, но не путем смещения Мадуро, потому что Кабельо является его политическим союзником”.

Вице-адмирал Рафаэль Уиси Клавьер (Rafael Huizi Clavier), считает, что Падрино имеет абсолютную власть в армии. И это третий важный момент. Он поставил своих людей в Национальной гвардии (внутренние войска) и в военных округах (Regiones de Defensa Integral (REDI)), что имеет решающее значение(конец цитаты).

Есть один интересный момент:

14.07.2016 – Д.Трамп объявил, что вице-президентом в случае его победы будет Майкл Пенс. Практически одновременно с этим:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3454492(14.07.2016) Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал пять ключевых торговых портов страны под контроль военного командования, сообщает Port Technology International.

Генерал армии Эфраин Веласко поставлен во главе управления, осуществляющего надзор за работой пяти крупнейших портов страны: Гуанта, Ла-Гуайра, Пуэрто-Кабельо, Маракайбо и Эль-Гуамаче.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что передача военным контроля за распределением продовольствия и потребительских товаров позволит навести порядок, предотвратить дальнейшие беспорядки и грабежи. С начала года в Венесуэле действует чрезвычайное экономическое положение в связи с нехваткой продовольствия.

Падрино заявил, что речь не идет о милитаризации экономики. Военные не будут вмешиваться в работу портов, заверил он (конец цитаты).

Необходимо отметить, что Н. Мадуро с мая 2013 года обвиняет А. Урибе в поддержке всевозможных спецопераций с целью его убийства (см. http://www.bbc.com/russian/international/2013/05/130504_maduro_assassination_fears, https://www.bfm.ru/news/218123 и https://www.bfm.ru/news/224184). Одним из участников этих планов раз за разом называется Энрике Каприлес.

https://ria.ru/spravka/20121007/768593839.html(07.10.2012) Энрике Каприлес Радонски (Henrique Capriles Radonski) родился 11 июля 1972 года в городе Каракасе в Венесуэле.

Его отец родом из сефардских евреев с острова Кюрасао. Мать имеет русские и польские корни, приехала в Венесуэлу в годы Второй мировой войны. Семья занимается бизнесом в сфере СМИ, индустрии развлечений и недвижимости(конец цитаты).

Нил Никандров отмечает:

http://www.fondsk.ru/news/2013/04/08/vybory-v-venesuele-kandidat-oppozicii-bez-shansa-na-pobedu-19946.html(08.04.2013) Каприлесы владеют промышленными предприятиями, влиятельными СМИ, контролируют львиную долю индустрии развлечений в стране. Политические взгляды Энрике Каприлеса во многом обусловлены его происхождением, деловыми связями его семьи с партнёрами в США и Израиле…

Каприлес занялся политикой, был избран в парламент в 1998 году. В 2000 году участвовал в создании партии Primero Justicia (Справедливость прежде всего), которая финансировалась из фондов ЦРУ. С самых первых дней существования партия рассматривалась как инструмент борьбы с правительством Уго Чавеса. В дни апрельской попытки государственного переворота (2002 года) Каприлес, будучи алькальдом столичного муниципалитета Барута, возглавил охоту на деятелей боливарианского режима, организовал нападение на посольство Кубы.

… Следует напомнить, что сотрудники МОССАД до прихода Чавеса к власти занимали ключевые позиции в органах венесуэльской тайной полиции. Некоторые из них покинули страну накануне инаугурации Чавеса в феврале 1999 года, другие мимикрировали и продолжили разведывательно-подрывную работу против режима. Нет сомнения, что расследование в этом направлении уже ведётся, чтобы не допустить новых неожиданных заболеваний боливарианских руководителей(конец цитаты).

Энрике Каприлес

http://stalingrad-info.ru/kto-takoy-kapriles-radonski/(20.10.2012) В немецком издании Hintergrund опубликована статья «Кто такой Каприлес Радонски?», посвященная выборам в Венесуэле.

… С апреля по сентябрь 2004 года Каприлес находился в предварительном заключении, где он и принял, играя на публику, демонстративное решение стать католиком. Тем не мене, занимавшийся его делом прокурор Данило Андерсон взлетел на воздух в своей автомашине 18 ноября 2004 года. Подрыв был осуществлен с помощью взрывчатки Си-4, которая в ходу у осевших на территории США кубинских террористов школы печально известного Луиса Посады Каррилеса. Последний мирно доживает свои дни в Майами, несмотря на многочисленные запросы о его экстрадиции, поступающие не только с Кубы. Вашингтонский архив Национальной безопасности характеризует его как «одного из опаснейших террористов современной истории» и «крестного отца мафии в среде кубинской эмиграции».

Само собой разумеется, что Каприлес Радонски отвергает любое сотрудничество, позволяющее ослабить влияние США и укрепить интеграцию стран Латинской Америки (Mercosur, Unasur, ALBA, CELAC – Общий рынок стран Южной Америки, Союз южноамериканских наций, Боливарианский альянс народов Америки, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна – прим.пер.).

… Каприлес – это «новое предложение», напоминающее о таких креатурах США, как Альваро Урибе, президент Колумбии (2002-2010 гг), или Себастьян Пиньера Эченике, с 2010 года вернувший Чили к неолиберальным методам управления. Улыбчивых, спортивных, светских, с налетом рекламного глянца и прочным местом в списке олигархов от «Форбс». Этот дорогостоящий штучный товар изготавливается в кадровых кузницах США и ставится на карьерные рельсы организациями вроде NED, IRI, USAID и Ко. Они в избытке снабжаются секретными технологиями Империи, включая «лицензию на убийство» а-ля Джеймс Бонд.

… Фонд Конрада Аденауэра (партия ХДС) ежегодно инвестирует в правые партии, стоящие за Каприлесом Радонски, 500 тысяч евро. Не остались в стороне от предвыборной борьбы в Латинской Америке и стяжавшие себе недобрую славу «приватизаторов» Фонд Фридриха Наумана (СвДП) и Фонд Ганса Зайделя (ХСС).

Альваро Урибе и Энрике Каприлес представляют собой часть системы, сконструированной ЦРУ. Поскольку на инаугурации А. Урибе в 2002 году был Петр Латышев (см. http://www.kommersant.ru/doc/335773), давший старт карьере Юрия Трутнева, а также один из инициаторов создания ФСКН и представитель команды Сергея Иванова (см. http://pravosudija.net/article/scofield-otstavka-s-ivanova) можно рассматривать международную систему связей по линии ЦРУ-СВР (ранее ПГУ КГБ).

Сейчас эта «сумма связей» сработала в Москве:

http://www.kommersant.ru/doc/3263168(06.04.2017) В московский офис АЛРОСА пришли с обысками. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, сотрудники Следственного комитета и ФСБ производят выемку документов в штаб-квартире компании.

… В марте президентом алмазодобывающего холдинга стал сын бывшего главы администрации президента Сергея Иванова Сергей, который сменил на этом посту Андрея Жаркова.

… Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «До Трутнева очень плотно АЛРОСА занимался бывший теперь уже министр финансов и бывший вице-премьер Алексей Кудрин, это тоже не является секретом. Возможно, эта история каким-то образом и на него будет бросать тень. Но вы знаете, что Кудрин сейчас является частью очень значимой политической интриги, а именно — будущего правительства и премьер-министра, и Кудрин рассматривается, по крайней мере широким демократическим сообществом, как один из кандидатов на премьерский пост. Вот вам еще одна гипотеза, что ситуация в АЛРОСА может быть связана не только с алмазами, но и с политической борьбой, в том числе за премьерскую позицию»(конец цитаты).

Получаем контуры такой системы: представители ЦРУ, Э. Каприлес и А. Урибе (раскрученные во времена Д. Буша-младшего и Ричарда Чейни), Медельинский картель, к которому был близок А. Урибе и израильские инструктора из подразделений СпН (например, Яир Кляйн – см. http://www.kommersant.ru/doc/2300486), немецкие фонды. Плюс российские партнеры.

Противостоящая система: FARC(с значительным «китайским приводом»), Н. Мадуро, Х. Сантос, Р. Кастро, Д. Керри (т.е. «открыватели Ирана»), Папа Римский Франциск. И вновь российские партнеры:

1. Н. Мадуро и «Роснефть»:

http://inosmi.ru/politic/20170406/239057424.html(06.04.2017) В этом месяце Венесуэле предстоит выплатить 2,9 миллиарда долларов по долговым обязательствам PDVSA. Правительство сделало ставку на то, что ему на выручку придет Владимир Путин, объединив «Роснефть» с PDVSA. Лишение Национальной ассамблеи ее полномочий было направлено на то, чтобы наделить Верховный суд правом на выдачу разрешения по этой сделке. Оппозиция выступает против и обещает пересмотреть ее, если когда-нибудь придет к власти. Ввиду столь неопределенных перспектив «Роснефть» еще не приняла окончательного решения. Судьба Мадуро находится в руках Путина (конец цитаты).

2. Куба и команда Д. Медведева

http:// www.kommersant.ru/doc/3155364 (27.11.2016) Раулю Кастро 85 лет, и он обещает не выдвигать свою кандидатуру на выборах главы Госсовета в 2018 году.

… На данный момент фаворитом называют первого заместителя Госсовета Мигеля Диаса-Канеля. Родился он уже после революции, в 1960 году, и считается умеренным либералом в кубинском правительстве (речь об экономической, а не политической программе).

… В мае 2016 года господин Диас-Канель впервые посетил с официальным визитом Россию, где встретился с премьером Дмитрием Медведевым, а также съездил на ВДНХ и в инновационный центр «Сколково».

Впрочем, кто бы ни стал следующим лидером Кубы, и после 2018 года семья Кастро продолжит играть значимую роль в жизни острова. После ухода с государственных постов Фиделя Кастро все механизмы управления и получаемые страной доходы оказались в руках клана Рауля Кастро, к которому принадлежат не только члены семьи, но и доверенные лица из числа военных. В частности, они в течение многих лет руководят крупным холдингом Grupode Administracion Empresarial (GAESA), в который среди прочего входит компания Gaviota («Чайка»). В ее распоряжении находится большая часть отелей страны, а также почти вся гражданская авиация и морской флот. То есть речь идет о сферах, приносящих Кубе доход в твердой валюте.

… Долгое время холдингом руководил Хулио Касас Регейро — бывший министр Революционных вооруженных сил, сменивший Рауля Кастро на этом посту. Но он умер, и сейчас на первый план вышли близкие родственники самого кубинского лидера — его сын Алехандро Кастро Эспин, а также зять Луис Альберто Родригес. Не исключено, что им (в первую очередь сыну) Рауль Кастро и доверит будущее страны(конец цитаты).

Луис Альберто Родригес

http://www.economist.com/node/17463421(11.11.2010) Луис Альберто Родригес говорит на английском как британский аристократ (так его научили его наставники из КГБ, когда он был студентом в СССР) (конец цитаты).

Теперь о не менее интересных именах:

Братья Магомедовы, близкие к Д. Медведеву в 1990-е пригласили в свой банк «Диамант» Константина Катушева, который в 1972 году стал заведующим Отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, а в 1982-1985 годах был послом СССР на Кубе.

22.11.1985 года он был назначен председателем Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям, 15.01.1988 года стал министром внешних экономических связей СССР и проработал на этой должности до 01.12.1991 года.

В 2011 году перед походом «белоленточников» на Болотную площадь, Станислав Белковский, ранее занимавшийся сопровождением Сергея Иванова, опубликовал серьезный аналитический материал (см. http://www.apn-spb.ru/publications/article9732.htm), в котором рассмотрел «дагестанскую составляющую» команды Д. Медведева. Особенное внимание было уделено Игорю Юсуфову, который продвигался к «Семье» Б. Ельцина по линии А. Мамут-Р. Абрамович. Кроме того, И. Юсуфов также взаимодействовал с крупной системой обхода санкций во времена СССР, за которую в последние годы отвечал Ю. Маслюков. Этим объясняется взаимодействие И. Юсуфова с главой ВТБ А. Костиным, а ранее с М. Касьяновым и Б. Федоровым.

http://www.forbes.ru/sobytiya/lyudi/76710-igor-yusufov-etapy-bolshogo-puti#comments(22.11.2011) Игорь Юсуфов создает для президента Медведева «будущую финансовую империю», заявил в интервью газете «Ведомости», ссылаясь на собственные слова Юсуфова, опальный экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин.

1979—1991 годы. Сын министра Дагестанской АССР Игорь Юсуфов заканчивает Новочеркасский политехнический институт, работает в «Мосэнерго», затем проводит три года на Кубе в роли эксперта на строительстве ТЭС «Гавана», затем заканчивает Академию внешней торговли.

1991 год. Выпускник Академии внешней торговли оказывается на правительственной службе: становится чиновником Комитета по защите экономических интересов России при президенте, подконтрольного вице-президенту Александру Руцкому. После того как тот оказывается в оппозиции президенту Ельцину, комитет расформировывается, а Юсуфов пересаживается в кресло замминистра внешнеэкономических связей, ответственного за работу внешнеторговых объединений.

1993 год. Игорь Юсуфов покидает кресло замминистра и начинает заниматься торговлей оружием: как рассказывает он сам, еще в бытность замминистра он задумал слить три подконтрольных ему объединения по торговле оружием и создать из них госкомпанию. Он становится гендиректором (и получает пакет акций) фирмы «Росвооружение-Трейдинг», дочерней компании государственной «Росвооружения». «Росвооружение» поставляло военную технику в страны третьего мира, не имевшие твердой валюты. Его «дочка» закупала на вырученные рупии и динары товары, которые производились в этих странах. Как утверждает первый гендиректор «Росвооружений» Виктор Самойлов, Юсуфов «стал тогда незаменимым человеком для военных авиа- и кораблестроителей, приобрел огромный авторитет у гендиректоров».

1996 год. Функции «Росвооружения-Трейдинг» передают материнской госкомпании. Премьер-министр Виктор Черномырдин предлагает Игорю Юсуфову вернуться в правительство на должность замминистра промышленности. Зона ответственности – золото- и алмазодобыча. По собственному признанию, долю в «Росвооружении-Трейдинг» Юсуфов «переуступил» назначенному преемнику.

1997—2001 годы. Игорь Юсуфов работает сначала замгендиректора, а потом гендиректором Госкомрезерва (с 1999 года — Федеральное агентство по государственным резервам, Росрезерв). Агентство, подчиненное напрямую премьер-министру, хранит на системе охраняемых складов по всей стране государственные стратегические запасы на случай войны и стихийных бедствий(конец цитаты).

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/1003/(01.05.2003) Как глава правительства Касьянов стремится контролировать и вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС). Интерес к ним он сохранил еще со времен тесных контактов с ВЭБом. В 2000 году его помощником стал Александр Рыбас, ранее занимавший пост заместителя начальника департамента ВТС в Министерстве торговли. По некоторым данным, Рыбас тесно связан с Александром Котелкиным, бывшим гендиректором «Росвооружения» и первым замом министра торговли. Ходили слухи, что «семейная» группа планировала в 2000 году возвращение Котелкина на пост главы «Росвооружения», но Путин решил реорганизовать систему ВТС, передав ее под контроль бывших коллег по работе в ГДР.

Однако вскоре «оружейные» связи Касьянова проявились в самой неожиданной сфере. В июне 2001 года министром энергетики был назначен бывший председатель Госкомитета по госрезервам Игорь Юсуфов. Ранее Юсуфов работал заместителем министра внешнеэкономических связей при Сергее Глазьеве и, говорят, был близок к Александру Руцкому. Осенью 1993 года Юсуфов покинул госслужбу, но вскоре возглавил компанию «Росвооружение-трейдинг». На этой должности он оставался в течение всего срока пребывания Котелкина во главе «Росвооружения».

… Именно Борис Федоров стал для будущего премьера крестным отцом. Ему Касьянов обязан первым карьерным рывком. В 1993 году министр финансов, он же вице-премьер, обратил внимание на чиновника из соседнего ведомства, свободно владевшего английским (редкость для бывших госплановцев). Кроме того, Касьянов неоднократно выезжал за границу и был в курсе долговых проблем бывшего СССР и новой России.

… Косвенными доказательствами дружбы Касьянова с Александром Мамутом могут служить только кадровые назначения в окружении премьера. Так, ключевой пост руководителя аппарата правительства по настоянию Касьянова получил Игорь Шувалов, до перехода на госслужбу в 1997 году служивший директором одной из мамутовских структур – адвокатского бюро АЛМ (аббревиатура расшифровывается «Александр Леонидович Мамут»). Говорят, что Касьянов «двигал» Шувалова в вице-премьеры(конец цитаты).

Эта информация, которая была опубликована в официальных СМИ. А теперь несколько фрагментов из давнего материала «Международный рейдерский картель», который публиковался на сайте Дмитрия Васильчука. Стиль представления данных очень часто напоминал слегка отредактированные материалы следственных органов. Тексты публиковались в период смены власти в Кремле (2012 год) и в период выборов в США, где Б. Обама конкурировал с М. Ромни, когда было необходимо убедительно предупредить о недопустимости резких выпадов уходящую команду Д. Медведева и попытаться повлиять на предвыборную кампанию в США. Материал содержит разнокачественную информацию и велик по объему, но его прочтение позволит несколько в ином ракурсе взглянуть на недавние события. Кроме того, некоторые более поздние сообщения официальных СМИ значительно уточняют общую картину.

IV. Международный картель

Игорь Юсуфов и Ричард Чейни (2002 год)

http://dmitriy-vasilchuk.com/index.php/rasskazy/19-mezhdunarodnyj-rejderskij-kartel-ch-1(Часть 1) Начало биографии Юсуфова ничем не примечательно. Юсуфов Игорь Ханукович родился в городе Дербенте в Дагестанской АССР в 1956 году. Что характерно, многие уроженцы этого региона России в данное время являются активными членами Картеля, а сам регион по количеству и численности террористических группировок не имеет себе равных на всей территории России. Это Джамаат «Шариат», так называемый Дагестанский Джамаат, группировка «Лесные Братья», Джамаат «Дженнет» и другие. В 1979 году Юсуфов окончил энергетический факультет Новочеркасского политехнического института и устроился работать в систему «Мосэнерго» инженером. Благодаря активному сотрудничеству с ЦК ВЛКСМ и КГБ, в 1984 году Юсуфову удается получить работу на строительстве ТЭС «Гавана» в качестве старшего инспектора и выехать за рубеж на Кубу.

… Надо знать, что все советские специалисты, выезжающие в те годы работать из СССР за рубеж, находились под пристальным контролем сотрудников КГБ. Не дремала и лучшая в мире Кубинская спецслужба ДИ (DI, Dirección de Inteligencia). Все, кто приезжал в то время работать или отдыхать на Кубу, находился под пристальным наблюдением этой структуры.

… Советский специалист Юсуфов, как сказано в отчете за №165/034-ХХ спецагента кубинской разведки ДГИ, Херардо Эрнандеса, был задержан во время интимной встречи с кубинским юношей по имени Эстебан по адресу: Гавана, Ведадо, Калье 23. Тогда Юсуфову сделали предложение, от которого он не смог отказаться: либо фотографии и отчет лягут на стол сотрудника КГБ, либо он будет оказывать посильную помощь разведке ДГИ.

… Он выбрал второй вариант, и этот факт определил всю дальнейшую его жизнь. Отдельно хочется сказать несколько слов о кубинской разведке. ДГИ, также известная под аббревиатурой G2 (хе дос), была создана в конце 1961 года, первым руководителем стал самый знаменитый кубинский разведчик Мануель Пиньеро Лосада по прозвищу Рыжая Борода, один из лидеров Кубинской Революции. КГБ помогало в организации кубинской ДГИ. Фактически, кубинскую Лубянку (главная кубинская спецслужба – Служба безопасности, или ДГИ) создавал любимец Ю. Андропова – генерал Алексей Дмитриевич Бесчастнов. Он пользовался непререкаемым авторитетом у кубинского политического руководства. Структура ДГИ соответствовала структуре КГБ: внешняя разведка, контрразведка, тайная политическая полиция /Джи-2/ и отдел по тайным акциям и связям с зарубежным левым подпольем /Джи-13/. В 1965 г. отдел по связям с террористами был выведен из состава ДГИ и превращен в отдельную спецслужбу – УА (Управление Америки). Сам Лосадо и возглавил УА, а ДГИ вместо него стал руководить Кончитес. На протяжении всей своей 40-летней истории ДГИ принимает активное участие в оказании помощи левым радикальным движениям, в первую очередь расположенным в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Общее число людей, работающих на DI, составляет около 15000 человек. В настоящее время активно вторгается в Европу, благодаря ранее завербованной агентуре из бывшего СССР, в частности почти все лидеры Картеля сотрудничают, финансируют и пользуются услугами ДГИ. Также образовалось определенного рода сотрудничество между криминальными группами из Албании, Дагестанскими радикальными группами «Дагестанский Джаамат» и «Лесные Братья», иракской ячейкой Аль-Каиды, радикальной шиитской группировкой «Хизбаллах», «Бригадой Истамбули». Во многом такому сотрудничеству способствовали и лидеры Картеля, особенно Игорь Юсуфов.

… В России образовалась мощная группировка выходцев из Дагестана. Это Игорь Юсуфов, братья Магомедовы, Ахмед Билалов. Группировка претендовала на близость с «Семьей» и получение сегментов бизнеса. «Дагестанцы» достаточно быстро завоевали благосклонность «Семьи», учитывая тот факт, что опирались на криминальные группировки и мощное экстремистское движение «Дагестанский Джамаат». Проводником интеграции «дагестанцев» в «Семью» был И. Юсуфов. Ввели в «семейный» круг Игоря Юсуфова — Александр Мамут и Роман Абрамович. Через Абрамовича и Петра Авена Юсуфов быстро сблизился с Дмитрием Медведевым.

… Куратор Юсуфова Херардо Эрнандес, завербовавший его на Кубе, в 1989 году по заданию ДГИ, отправился выполнять свой интернациональный долг в Народную Республику Ангола. По возвращению на Кубу, он уехал в Венесуэлу, и, совместно с сотрудником ДИСИП, разведки из Венесуэлы, Рамоном Родригесом осуществил подготовку к выполнению миссии в Соединенных Штатах. Миссия была направлена на предотвращение террористических акций на Кубе, которые планировались и выполнялись радикальными контрреволюционными организациями, находящимися в Майами. Рамон Родригес, по просьбе Эрнандеса, в 1999 году прибыл в Москву, где встретился с Игорем Юсуфовым в фойе гостиницы «Балчуг». Целью встречи была передача Юсуфову фальшивого паспорта на имя гражданина Турции и договор о встрече в Ницце во Франции с венесуэльским банкиром Альфонсо Давидовичем, давно сотрудничавшем с Джи-2 по протекции ДИСИП и с иракской ячейкой «Аль-Каиды».

… Встреча, которую готовил Родригес и Эрнандес, состоялась. Встреча произошла на роскошной вилле во французском городе Булье, расположенном между Ниццей и Княжеством Монако. Вилла эта, по сведениям французских спецслужб, принадлежит международному торговцу оружием Аднану Хашогги. В июне 1999 года на вилле Хашогги обосновался венесуэльский банкир Альфонсо Давидович. Альфонсо Давидович Очоа – колумбиец с российскими корнями. В 70-80х годах был офицером кубинской армии, служил в системе Минобороны, работал также под началом полковника Антонио де ля Гуардия, который возглавлял сверхсекретный отдел МВД Кубы по финансовым и торговым операциям в обход американского эмбарго. Опытный «спецслужбист», прошел кубинскую, советскую и восточногерманскую подготовку, имел связи с наркоторговцами в ФАРК, Меделине, Никарагуа и США. После развала СССР ушел в «свободное плавание» под крышей ряда спецслужб. Специалист по отмывке наркодолларов. Владеет рядом офшорных банков. Посредник в экспорте кокаина в Россию через порт Санкт-Петербурга. Весьма частым посетителем Давидовича является некий французский бизнесмен израильско-советского происхождения, уроженец Сухуми, 53-летний Яков Косман.

… «Яков Абрамович Косман — (1946 г.р.), проживает в Ницце. Имеет германское и, возможно, израильское гражданство. Занимается операциями с недвижимостью и банковским бизнесом. Имеет контакты с косовскими албанскими криминальными сообществами в странах Европы. В 1997-2000 гг. был финансовым консультантом командующего UCK («Армия освобождения Косова») Х.Тачи».

Вскоре Косман привёз с собой шесть человек, которые прибыли через Австрию с турецкими паспортами. Среди прибывших были: некий Цвейба, обвиненный тбилисскими властями в геноциде во время грузино-абхазского конфликта, Игорь Юсуфов, некий Салман, лидер дагестанской группировки «Лесные Братья» и некий Валерий Гагиев, руководитель нескольких киллерских осетинских группировок, действствующих на территории Москвы. Что интересно, Гагиев, является деловым партнером Юсуфова и выполняет для него все «грязные» дела. Все они поселились на вилле на три недели. Вскоре удалось зафиксировать, как Косман и Цвейба направились в аэропорт Ниццы, где встретились с прибывшими из Парижа двумя господами. Судя по документам, одним из прибывших являлся Султан Сосналиев, который в годы грузино-абхазской войны был министром обороны Абхазии. Вторым вышедшим из самолета был ещё один уроженец Сухуми — Антон Суриков. В годы войны в Абхазии он был подчинённым Сосналиева, отвечал за вопросы организации диверсий, был дружен с полевым командиром Шамилем Басаевым, возглавлявшим тогда чеченский батальон.

… На вилле Давидович и Юсуфов обсуждали технологию по легализации денег колумбийской наркомафии через систему Государственной налоговой службы России и Российского агентства по государственным резервам, через «систему поставок», которую возглавлял Юсуфов, а также финансирование подготовки смертников в «Бригаде Истамбули», на территории США, а также подготовку террористических актов в сфере энергетики и возможность продажи российских ракетных установок ПЗРК и РПГ палестинской группировке «Хизбаллах.

Надо четко понимать, что кубинские и венесуэльские спецслужбы почти никогда не принимают участия в действиях, направленных против таких стран, как США, Израиль, страны Евросоюза, но всегда помогают врагам этих стран, вступая во временные альянсы. Они достигают своей цели, как правило, чужими руками. Главная их цель – нанести максимальный финансовый и политический урон США и их партнерам в Европе(конец цитаты).

Встречу в Ницце засветили в российской прессе в 1999 году А. Суриков и Р. Саидов:

http://forum-msk.org/material/power/13981.html(14.09.2006) Р. Саидов: «Два слова о косвенно связанном вопросе – активном мероприятии, реализованном в газете «Версия» в начале августа 1999 года. Тем, кто в курсе, видимо известно, что я и Антон Викторович Суриков были фигурантами этой публикации о так называемом «сговоре» в Ницце между Кремлем и Басаевым. Но так как речь идет об «активке», обращаю внимание, что особенностью этого жанра вовсе не является информирование общественности о реальных событиях. Наоборот, любая «активка» – это некое послание ограниченному кругу лиц, выполненное на понятном лишь им языке. В данной связи обсуждать, что в «активке» истина, а что миф, по меньшей мере, странно и нелепо. Важнее понять цель, которую она преследовала.

О «сговоре в Ницце» за прошедшие семь лет вышли сотни статей в десятках стран. Все они, за исключением лишь одной, появились через месяцы и даже годы после описанного события. И все они, как и все опровержения, были написаны людьми политически пристрастными, но не располагавшими информацией. Исключением, как я сказал, была самая первая публикация в «Версии», появившаяся, что принципиально, не после, а до вторжения Хаттаба и Басаева в Дагестан.

Из этого, если руководствоваться элементарной логикой, следуют, по крайней мере, две вещи. Во-первых, инициаторы активного мероприятия обладали информацией о намечавшихся событиях вокруг Чечни. И, во-вторых, они пытались на них повлиять: либо предотвратить, либо хотя бы отсрочить, либо побудить кого-то выйти из игры. То есть, сломать заданный сценарий. А иначе зачем потребовалось бы публиковать все это накануне события?»(конец цитаты).

События вокруг Антонио де ля Гуардия связаны именно с Раулем Кастро:

http://ko.ru/articles/7453(14.07.2003) По официальной версии, аресту «оборотней в погонах» предшествовали следующие события. К брату команданте Кастро – Раулю, возглавлявшему в то время МВД, обратились директора курортных отелей и представители филиалов международных туристических компаний. Они пожаловались на группу высокопоставленных кубинских военных и сотрудников правоохранительных органов, которые заставляли их отмывать тонны долларов неизвестного происхождения, в случае отказа угрожая сфабриковать дела о хищении государственных средств. Сомнительные доллары сдавались в форме выручки, а затем отправлялись в долгое путешествие по счетам зарубежных организаций.

Происхождение десятков миллионов наличных долларов большой тайны не составляло. Еще в начале 1980-х годов глава Медельинского картеля Пабло Эскобар публично объявил, что готов платить $1 млн за каждый день беспрепятственного наркотрафика через Кубу.

Во главе организации военных, продавших социалистические идеалы за грязные доллары мафии, стоял герой-барбудос генерал министерства революционной армии Арнальдо Очоа. Контакты с Эскобаром осуществлялись через посредничество полковника министерства внутренних дел Антонио де ла Гуардиа, руководителя департамента МС, который занимался прорывом американской торговой блокады.

По условиям соглашения с Медельинским картелем кубинские «оборотни» не просто закрывали глаза на наркотрафик, но также использовали свое служебное положение и чрезвычайные полномочия в организации транзитного канала. Де ла Гуардиа включил самолеты колумбийских наркокурьеров в перечень транспортных средств департамента МС и дал распоряжение диспетчерским службам давать «добро» на любые запросы пилотов.

Самолеты, груженные кокаином, входили в воздушное пространство над Кубой с заявленной целью беспосадочного перелета, а спустя некоторое время летчик, назвав секретный код проекта МС, требовал разрешения на посадку на военном аэродроме Варадейро, который принадлежал ведомству Очоа. Там кокаин перегружался на небольшие моторные лодки – ланчерос, принадлежавшие МС, и отправлялся к берегам Флориды. При этом радарная служба кубинской береговой охраны по приказу Очоа отслеживала местонахождение американских пограничных судов и помогала наркокурьерам проскользнуть в США через границу.

Следствие было проведено как-то уж слишком поспешно даже по стандартам кубинского правосудия. 24 апреля автоматчики Рауля Кастро защелкнули восемь пар наручников на запястьях подозреваемых, а уже 28 мая состоялось заседание Трибунала чести, который сразу же приговорил Очоа и де ла Гуардиа к расстрелу, а остальных участников заговора – к 15 – 20-летним срокам тюремного заключения.

… Очоа пытался заявить на процессе о причастности к наркотрафику своего непосредственного начальника Рауля Кастро, но последний резко прервал его и заговорил о моральном разложении обвиняемого и даже продемонстрировал членам трибунала фотографии оргий, которые Очоа устраивал во время службы в Анголе.

… Американское радио «Марти», ориентированное на аудиторию кубинских эмигрантов, и другие СМИ, поддерживавшие диссидентские движения в странах социалистического блока, пытались придать делу Очоа – де ла Гуардиа политическую окраску. Чистку в кубинских силовых структурах сравнивали со сталинской расправой над троцкистско-зиновьевским блоком, а самих коррумпированных офицеров дикторы даже пару раз назвали «агнцами, принесенными Кастро на заклание».

Поводом для начала чистки, по мнению «Марти», стал конфликт между Кастро и Горбачевым. Последний в 1987 году посетил Кубу и остался крайне недоволен тем, как здесь претворяются в жизнь идеи перестройки. Арнальдо Очоа, прошедший обучение в советской военной академии и сблизившийся с советским генералитетом во время Ангольской кампании, мог рассматриваться Москвой в качестве достойного кандидата на смену Кастро. Во всяком случае, так мог думать Фидель.

Очоа действительно был весьма популярен в армии и нередко проявлял самостоятельность. Во время кубинских спецопераций он несколько раз бросал войска в атаку вопреки приказам Кастро, а на последнем этапе войны в Анголе фактически вышел из подчинения кубинского командования и вел войну самостоятельно. Его неофициальные контакты с советскими генералами стали темой специального расследования, которое Фидель поручил министру безопасности Абрантису.

… В 1994 году результаты расследования DEA (Drug Enforcement Administration – служба США по борьбе с оборотом наркотиков) были изложены в так называемом докладе Фуэнтеса. Фидель и его брат Рауль предстали в нем в роли настоящих крестных отцов наркомафии. Хотя в соответствии с прежней версией Кастро, изгнав в 1959 году марионеточного диктатора Батисту, превратил Кубу в остров, свободный от наркотиков. Этим обычно объясняли и ненависть к кубинскому лидеру американских мафиози, которые неоднократно организовывали покушения на Кастро.

Менеджеры DEA пришли к выводу, что поток наркотиков через Кубу никогда не прекращался, а причиной неприязни американских мафиози к Кастро служило то, что благодаря усилиям Фиделя инициатива в этом бизнесе перешла от распространителей (кланов США) к производителям (латиноамериканским наркокартелям).

Следователи DEA теперь заявляли, что Кастро еще в 1956 году сблизился с наркобаронами Латинской Америки. После очередной неудачной схватки с правительственными войсками он нашел убежище в доме капо Крещенцо Переса. Позже тот был представлен кубинской пропагандой как герой повстанческого движения и пользовался всеми привилегиями заслуженного революционера.

DEA также удалось установить, что в 1980 году в кубинских верхах разгорелся тщательно скрывавшийся скандал: тогдашний министр внутренних дел Кубы Рамиро Вальдес заявил Фиделю, что не собирается нести ответственность за контрабанду наркотиков в США в одиночку, и потребовал письменный приказ. Вскоре он скончался от сердечного приступа.

И сам Кастро, и его сподвижники всегда поддерживали тесные связи с центрально-американскими партизанскими движениями, за которыми маячили наркокартели. В 1982 году американское Большое жюри выдало разрешение на арест главы кубинского ВМФ адмирала Альдо Сантамариа и еще нескольких кубинских военных, подозревавшихся в разовой сделке по обмену оружия на кокаин с колумбийским партизанским движением М-19.

В 1985-м представители М-19 открыто обратились к Фиделю с просьбой наладить постоянный обмен оружия на наркотики. Кастро в резкой форме отказал, но при этом, как утверждали агенты DEA, отдал приказ Тони де ла Гуардиа установить прямые связи с Медельинским наркокартелем в обход М-19. Тот воспринял это как обычный приказ. Столь же бесстрастно де ла Гуардиа в 1962-м, в год «ракетного кризиса», заминировал несколько объектов в Вашингтоне, на случай если американцы высадятся на Кубе. Точно также он поставлял ром и сигары в обход эмбарго. Ему было все равно, от чего станут умирать американские капиталисты – от бомб, рака или наркотиков.

Также установлено, что финансирование совместных предприятий кубинского МВД и колумбийских наркобаронов осуществлялось Робертом Веско, осевшим на Кубе американским финансистом, которого ФБР разыскивало за хищение $219 млн. из управлявшегося им фонда Investment overseas.

В 1987 году в Штаты бежал генерал кубинских ВВС Рафаэль дель Пино, давший показания DEA, в которых раскрыл, как используются воздушные коридоры над Кубой. Фидель Кастро, вспомнив о печальной участи Норьеги, попытался еще дальше дистанцироваться от кокаинового бизнеса. Он приказал своим «оборотням» временно приостановить операции, однако встретил неожиданное сопротивление.

Веско боялся потерять вложенные деньги, а де ла Гуардиа осознавал, что остановка наркотрафика грозит не только срывом операции, но и кровавой бойней между партнерами. Поскольку он нес всю тяжесть ответственности перед Медельинским картелем, его ликвидировали бы в первую очередь, и потому он вместе с Веско продолжил свою деятельность вопреки приказу Кастро.

DEA в 1987 году не стала поднимать шума, а внедрила своего агента в ряды курьеров Медельинского картеля, чтобы собрать доказательства против кубинского лидера. Зимой 1989 года агент сумел записать на видеопленку посадку в аэропорту Варадейро. Среди встречавших груз был Рауль Кастро.

Тогда Фидель начал обрубать ведущие к брату нити. Рауля он не тронул из родственных чувств и страха скомпрометировать семью. Роберта Веско тоже нельзя было привлечь к процессу – власти Кубы много лет официально отвечали на запросы ФБР, что такого человека на Кубе нет. Зато де ла Гуардиа и еще нескольким офицерам МС досталось «по полной».

Обвинения против генерала Очоа, как утверждается в отчетах DEA, также были спровоцированы расследованием иностранных спецслужб, которые могли вывести на Фиделя и Рауля. Правда, в этом случае Кастро испугался советской военной разведки. В задачи Арнальдо Очоа входили операции по отмыванию доходов от наркоторговли, причем совсем не тем бредовым способом, который был указан в обвинении.

Ежедневный миллион за транзит наркотиков через Кубу, а также доля в прибыли от распространения кокаина в США разбивались на небольшие суммы и вывозились в третьи страны несколькими тысячами кубинских агентов, изображавших туристов. Деньги помещались в так называемые фонды команданте – секретные счета в международных банках, которые в 1960 – 1970-х годах советская разведка открывала для поддержки режима Кастро.

Затем деньги аккумулировались на расчетных счетах подставных фирм и… вкладывались в кубинскую экономику в форме иностранных инвестиций. В основном эти средства шли на развитие туристической отрасли. По версии DEA махинации с «фондами команданте» вызывали серьезное неодобрение в Москве, и генерал Очоа был поставлен перед расстрельным расчетом только для того, чтобы он не сболтнул лишнего своим друзьям – советским генералам.

… После публикации доклада Фуэнтеса в 1994 году Фидель лишил Рауля статуса преемника, а Роберта Веско отдал под суд. Правда, не за кокаин, а за махинации со средствами государственного фонда по борьбе со СПИДом.

Наркотрафик через Кубу конечно же не прекратился ни после расправы с «оборотнями в погонах», ни после отстранения от власти Рауля Кастро. Коррупция настолько глубоко пустила корни в кубинских органах власти, что санкции в отношении отдельных официальных лиц никак не влияют на работу преступной схемы(конец цитаты).

Журнал «Компания» старается избегать тем, связанных с наркотранзитом, поэтому такой материал, да еще и с точным целеуказанием в сторону советской военной разведки, появился не просто так. Дата публикации – 14.07.2003 г. – был периодом «после Норд-Оста», когда позиции уже российской военной разведки стали значительно ослабляться. Передача Федеральной пограничной службы в ведение ФСБ России 11.03.2003 года, с назначением директором ФПС Владимира Проничева, руководившего оперативным штабом по освобождению заложников на Дубровке, и долгое время работавшего в связке с Николаем Патрушевым.

02.09.1999 года – Александр Хинштейн опубликовал в «МК» статью «Под музыку взрывов», в которой раскрыл, как команда Н. Патрушева в составе В. Проничева, Г. Угрюмова и Б. Мыльникова взяла под контроль Управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом (см. http://personize.ru/view/2359/article/10020).

А дальше началось:

04.09.1999 г. — взрыв в Буйнакске (Дагестан);

в ночь на 09.09.1999 г. — взрыв дома на улице Гурьянова (Москва);

13.09.1999 г. — взрыв дома на Каширском шоссе (Москва);

16.09.1999 г. — взрыв в Волгодонске (Ростовская область).

При этом в США в 1999 г. монополия на проведение специальных операций на территории РФ была у «зелёных беретов». Даже, если бы директор ЦРУ Д. Тенет был с чем-то не согласен, СпН ЦРУ все равно действовал в рамках JSOC.

Поэтому планирование и организация второй чеченской войны — дело ССО Сухопутных войск США. То, что при этом были использованы разнообразные посредники, включая российских, не отменяет заокеанского стратегического интереса (см. http://pravosudija.net/article/scofield-rossiya-protiv-usasoc-ii).

Также необходимо отметить, что в день второго взрыва в Москве – 13.09.1999 года – В. Калюжный, действовавший в связке с Н. Аксененко и поддержанный Р. Абрамовичем и А. Волошиным, – фактически завершил рейдерский захват «Транснефти» и компанию возглавил С. Вайншток. При этом премьер-министр В. Путин в это время был на саммите АТЭС в Новой Зеландии. Силовую поддержку рейдерам оказал глава МВД В. Рушайло, который с 30.10.2013 года стал вице-президентом «Транснефти».

22.09.1999 года в Рязани были замечены люди, закладывавшие в подвал дома мешки для сахарного песка. МВД ввело план «Перехват», содержимое мешков было оправлено на экспертизу в лабораторию МВД. А дальше началось – 24.09.1999 года в МВД (В. Рушайло) заявили, что был предотвращен теракт, а в ФСБ (Н. Патрушев) заявили, что это были учения. Решался вопрос преемника. Либо В. Рушайло, либо В. Путин (см. https://www.novayagazeta.ru/articles/2001/08/27/10998-fsb-vzryvaet-rossiyu-proval-fsb-v-ryazani).

Также необходимо отметить, что упомянутый коллега Н. Патрушева и В. Проничева – Борис Мыльников – рассматривался ранее в контексте АТЦ СНГ и службы безопасности Сбербанка (см. http://pravosudija.net/article/scofield-megasilovik), что представляет интерес и сейчас, т.к. «киргизский след» теракта в метро Санкт-Петербурга ставит вопрос по перспективам А. Новикова в АТЦ СНГ (а это разговор о силовых возможностях команды В. Золотова), а в СБ Сбербанка может перейти М. Ваничкин, увольняющийся из МВД.

Вооруженные нападения на сотрудников и в/ч Росгвардии в 2017 году совпали с новостями о том, что в Кремле рассматривается вопрос о передаче ей из МВД РФ управлений по борьбе с экстремизмом и государственной защите. Таким образом Росгвардия получит возможность вести оперативно-розыскную деятельность (см. http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/03/14/1598336.html).

Давно пора сделать вывод о том, что как только обостряется борьба за ключевые должности в специальных службах – проведение диверсий и терактов становится более вероятным. Внешним игрокам очень удобно маскировать свое участие под внутренние разборки. А успешная спецоперация, позволяющая изменить международные отношения – это путь к новым назначениям и возможностям. Нельзя исключать, что в подобных вопросах возможны альянсы представителей специальных служб различных государств. Это инициативы, которые не докладываются президентам. И именно подобные процессы называют «deepstate».

Но, как сказал К. Черемных, у проблемы «глубинного государства» есть вторая составляющая – «поверхностное общество», которое не хочет и не может разобраться в происходящем.

Возвращаемся в 2003 год. 11 марта ФПС возглавил В. Проничев, а 20 марта началась военная кампания в Ираке. Американцам, планирующим определенный формат войны, нужно было максимально притормозить активность российской военной разведки, поэтому по определенным элементам её инфраструктуры был нанесен заблаговременный удар (по делу «Норд-Оста» был задержан экс-сотрудник ГРУ А. Менкеев, потом ликвидирован Сергей Харламов, был назначен В. Проничев, был выведен российский воинский контингент из Косово, а на должность главы ФСКН был назначен Виктор Черкесов). Назначение В. Чекесова и В. Проничева произошло в один день – 11.03.2003 года. Владимир Владимирович уравновешивал группы, но серьезно ударил по военной разведке (видимо, на стол положили убедительные бумаги).

Опять же в 2003 году вышла статья «Неприметный госнаркон» следующего содержания:

http://left.ru/burtsev/ops/gosnarkon.phtml

Исторически сложилось так, что доминирующие позиции в сфере наркобизнеса на пространстве бывшего СССР занимают этнические оргпреступные группировки — афганские, таджикские, кавказские и цыганские. При этом все они уже давно обзавелись «крышами» в лице силовиков: когда речь идёт о розничной и мелкооптовой реализации зелья, «крыши», как правило, ментовские, либо фээсбэшные, тогда как в случае масштабной международной контрабанды и реализации крупного опта — «крыши», они же активные участники преступного процесса, военные, точнее говоря — гэрэушные.

Источник в окружении Черкесова сообщает, что именно эта составляющая наркопреступности прежде всего имелась в виду осенью 2002 года, когда впервые возникла идея создания нового контрольного органа, а сам момент обнародования указа президента совсем неслучайно совпал с ослаблением аппаратных позиций начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Анатолия Квашнина, в подчинении которого находится военная разведка(конец цитаты).

Очень похоже, что В. Черкесова специально «разводили» с ГРУ.

Начальника ГШ Анатолия Квашнина, в силу комплекса причин, стремился ослабить министр обороны Сергей Иванов. Представитель его команды – Петр Латышев – был одним из тех, кто отстаивал необходимость создания ФСКН, а не существования управления по борьбе с наркотиками внутри МВД. Активизация этих идей осенью 2002 года совпала с захватом заложников на Дубровке.

В статье «Неприметный госнаркон» упоминается партнерство военных разведчиков с окружением бывшего министра обороны Афганистана Шах-Наваза Таная, который потом перешел в «Талибан» и планировал боевые операции, включая взятие Кабула. Т.е. фактически обеспечил контакты российской военной разведки с движением талибов.

Министр обороны Танай конфликтовал с президентом М. Наджибуллой. При этом стоит вспомнить о том, что по просьбе президента Афганистана, на которую положительно среагировал министр иностранных дел СССР Э. Шеварнадзе, с 23 по 26 января 1989 года (фактически сразу после инаугурации Д. Буша-старшего, победившего на выборах президента в 1988 году) была проведена операция «Тайфун» против формирований Ахмад-Шаха Масуда (см. http://relvavendlus.ee/news/1/14/e-ochen-izvestnye-epizody-afganskoi-voiny-peratsiya-aifun/). И это в период вывода войск. Так одна группа военных (включая министра обороны СССР Д. Язова) наносила удар по другой группе военных, которые с помощью военной разведки установили контакты с Масудом.

Уже в апреле 1989 года в Тбилиси были организованы события, ставшие известными как «ночь саперных лопаток». Так та часть военных, которые ориентировались на международную систему связей, включающую Э. Шеварнадзе, делала его президентом Грузии при активном участии А. Собчака. Потом в ходе грузино-абхазской войны (1992-1993) другие военные показали Э. Шеварнадзе, что он не прав. А в 1997 году по тем, кто воевал с Грузией, нанес удар в СМИ А. Будберг, не забыв назвать Антона Сурикова. Так начался «Армян-гейт». Позже супруга А. Будберга – Н. Тимакова стала пресс-секретарем Д. Медведева.

Необходимо отметить, что благодаря Э. Шеварнадзе началась быстрая карьера Розы Отунбаевой, что важно в контексте событий в Киргизии в 2010 году.

Поэтому война Таная и Наджибуллы в Афганистане – это вновь проявление более крупных процессов.

Ветеран «Вымпела» Эркебек Абдулаев (степень серьезности этого человека можно оценить по тому, с кем он сфотографировался) в своем интервью рассказал о том, как его ученики подавили мятеж Наваза Таная в 1991 году:

Эркебек с Маркусом Вольфом и Юрием Дроздовым в 1997 году

http://navoine.info/intervyu-s-erkebekom-abdulaevym.html(22.06.2011) Можно рассказать о подавлении мятежа афганского министра обороны Таная в январе 1991 года. Органы безопасности, уступавшие противнику в численности в десятки раз, задавили мятеж за сутки. Авиацию, бомбившую королевский дворец, отпугивали из гранатометов. Пилотам ведь некогда выяснять из чего в них стреляют, нужно энергично совершать противозенитный маневр. Да и сверху выстрел из РПГ-7 почти не отличим от пуска ПЗРК.

А полсотни моих головорезов из так называемого «учебного» батальона, вооруженные огнеметами «Шмель», атаковали ночью с тыла здание министерства обороны, которое обороняли два полка пехоты (около двух с половиной тысяч штыков), две «Шилки», шесть танков, противотанковая и гаубичная батареи.

Представьте картину ночной мясорубки, когда в окна пачками влетают вакуумные боеголовки? А в каждую комнату посадите по отделению солдат. Огненный ураган, страшный грохот, рушится небо, пожар, дым, безумные вопли горящих людей.

Только танкисты не потеряли управления боем, и задраив люки, отказались сдаваться. Их сожгли.

В «учебном» батальоне были легко ранены восемь бойцов(конец цитаты).

Это, как минимум, второй пример противостояния тех, кому помогал «Вымпел», с теми, кому помогали военные разведчики. Первый пример – события в Ливане (1984-1985 г.), где также проявились специалисты Ю. Дроздова (см. http://pravosudija.net/article/scofield-vybiraya-h-klinton-chast-iv). Третий пример – операция Абдул Малика и Дустума по блокированию продвижения талибов (см. http://www.agentura.ru/dossier/izrail/people/falkov/afghanistan/glava48/). В третьем случае примечателен такой факт – с американской стороны в подобном развитии был заинтересован Ричард Армитедж (Richard Lee Armitage), отвечавший за вопросы компании UNOCAL(т.к. с талибами договорилась конкурирующая компания Bridas), а с российской стороны – глава СВР В. Трубников (из команды Е. Примакова). А в сентябре 2001 года (сразу после 9/11) в Москву на встречу с заместителем министра иностранных дел В. Трубниковым прилетел именно Р. Армитедж (заместитель госсекретаря) вместе с советником директора ЦРУ по антитеррору – Кофером Блэком (с 2005 г. по 2008 г. был вице-председателем в ЧВК Blackwater). Возможно, американцы вновь получили выход на Дустума.

Четвертый пример также слегка затронут в интервью Э. Абдулаева:

http://navoine.info/intervyu-s-erkebekom-abdulaevym.html(22.06.2011) В Киргизии был невероятный в мировой практике случай, когда на многодневный митинг протеста в центре Бишкека собралась местная братва с требованием отставки премьер-министра. Силовики впали в ступор, президент откровенно юлил и заискивал перед ними, ситуация накалялась.

Пришлось дать интервью местной газете, в котором предупредил парнишку, чтобы не шутил с огнем. А то ведь могут и грохнуть. Владимир Путин или Джордж Буш вряд ли откажут президенту Бакиеву в просьбе прислать группу спецназа.

Действительно, не прошло и месяца, как его действительно расстреляли из промчавшейся мимо машины. Несколько автоматных пуль попали в тело жертвы почему-то в вертикальной проекции.

Потом застрелили еще нескольких его близких друзей. Криминалитет притих на время, необходимое для дележа наследства, оставшееся от покойного. Сейчас вновь поднял голову(конец цитаты).

Речь о Рыспеке Акматбаеве, который был убит 10.05.2006 года. Он был в конфликте с Феликсом Куловым, но и команда К. Бакиева стремилась заменить его место в криминальном мире своим человеком, наращивая потенциал Камчыбека Кольбаева.

Рыспек Акматбаев

Поэтому материал в журнале «Компания» в 2003 году с намеками на партнерство военной разведки с кубинским генералами, отвечающими за транзит, появился к месту – когда одна система пыталась занять позиции другой в ходе военной кампании в Ираке и соответственно в ходе перехвата (и частичной ликвидации) инфраструктуры созданной иракскими специальными службами для обхода режима санкций. В материале Д. Васильчука также отмечается, что базы в Ираке, где готовили диверсантов, курировались кубинской разведкой.

По версии Антона Сурикова, после расстрела генерала Очоа, который «установил тесные неформальные связи с американской разведкой и кубинской эмиграцией в Майами», Куба для транзита больше не использовалась. Была сделана ставка на «внедрение сотрудников и агентов кубинской разведки в инфраструктуру наркобизнеса непосредственно на территории Колумбии, а также Мексики». Поэтому «крупнейшим в мире производителем кокаина является прокоммунистическое партизанское движение ФАРК – «Революционные вооруженные силы Колумбии», заметно потеснившее знаменитые наркокартели, а главной перевалочной базой контрабандистов стал мексиканский штат Чьяпас, где действуют вооруженные индейцы во главе с кумиром антиглобалистов субкоманданте Маркосом». Только координирует их действия в большей степени КНР (см. http://www.pravda.info/society/80.html).

Поэтому война систем в 2003 году была и войной за то, кто будет работать с КНР.

Вообще Куба во второй половине XXвека сыграла роль в карьере очень и очень многих руководителей разведок. Если в XIXвеке опиум производился в Индии, а центром торговли стали Гонконг и Шанхай, то в XXвека была попытка сделать из Кубы «второй Гонконг». Революция бородачей позволила переиграть процесс в пользу других кураторов (советских, британских, китайских и американских). Из-за Кубы был отправлен в отставку Аллен Даллес, из-за Кубы (в каком-то смысле в ответ) был отправлен в отставку начальник ГРУ Иван Серов (дневник которого в 2016 году издал А. Хинштейн), из-за Кубы (и с помощью инфраструктуры, созданной для вторжения на Кубу) был убит президент США Д. Кеннеди, т.к. понадобилось начинать войну во Вьетнаме, чтобы переиграть роли в мировом процессе. Опять же из-за Кубы президент США Р. Никсон «завелся» на директора ЦРУ Ричарда Хелмса (отвечавшего за всю антикастровскую сеть), снял его, а потом и сам подвергся импичменту.

Что касается представителя «кубинской пятерки» Херардо Эрнандеса, который стал куратором И. Юсуфова, то необходимо отметить следующее:

https://ria.ru/society/20160511/1431100086.html(11.05.2016) “Пятёрка” кубинских героев была восхищена прошедшим 9 мая парадом Победы в честь 71-ой годовщины победы в Великой Отечественной Войне, рассказал журналистам один из гостей парада Антонио Герреро.

Кубинцы находятся с визитом в Москве, где они уже провели переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, также запланированы встречи в Госдуме. Также они посетили парад Победы, который прошёл на Красной площади 9 мая.

Герреро рассказал журналистам, что для него это не первый визит в Москву, поскольку раньше он учился в СССР.

… “Сегодня состоится наша встреча с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным и мы сможем поблагодарить его за поддержку, Госдума неоднократно принимала заявления с требованием отпустить нас”, — сказал Герреро.

… Кубинские разведчики Херардо Эрнандес, Рамон Лабаньино, Рене Гонсалес, Антонио Герреро и Фернандо Гонсалес были внедрены в 1992 году в антикастровские организации во Флориде для “своевременного информирования правительства Кубы о готовящихся терактах без нанесения какого-либо ущерба США”.

Спустя шесть лет американцы разоблачили их как шпионов и приговорили к заключению от 15 лет до двух пожизненных сроков. Фернандо Гонсалес и Рене Гонсалес вернулись домой, отбыв соответствующие наказания, на родине их встретили как героев. Остальные прибыли на остров в рамках обмена сразу же после начавшегося в декабре 2014 года потепления в отношениях Кубы и США(конец цитаты).

https://ria.ru/society/20160511/1431304885.html(11.05.2016) “В России всегда внимательно следили за вашей судьбой, всегда восхищались вашем мужеством и стойкостью, и одержанная вами победа многое-многое значит для всех нас. Мы искренне переживали и ратовали за ваше освобождение, осуждали судебную систему США за неадекватность решения по отношению к вам”, — сказал Нарышкин на встрече с кубинскими разведчиками в Госдуме. Он отметил, что Государственная дума дважды принимала постановление с обращением в адрес законодателей США с предложением пересмотреть принятое решение.

“Мы горячо поддерживали вас на различных международных площадках, в том числе и в контактах с американскими конгрессменами. Но при этом критиковали и осуждали судебную систему США, нарушение прав человека, в том числе в отношении вас”, — подчеркнул он. По словам Нарышкина, много людей по всему миру выступали в поддержку кубинских разведчиков. “Конечно, рады, что такая поддержка оказалась не даром – вы на свободе, вы работаете, защищаете интересы Кубы, и мы вместе с вами”, — отметил он.

Участие пятерки кубинских разведчиков в качестве зрителей на параде Победы в Москве подчеркивает особый характер отношений между странами, сказал Нарышкин(конец цитаты)

Херардо Эрнандес

https://ria.ru/interview/20150707/1118428505.html(07.07.2015) Имя разведчика Херардо Эрнандеса сегодня известно каждому кубинцу. Он возглавлял сеть нелегалов в Майами, собиравших информацию о деятельности антикубинских террористических группировок. После ареста и длительного процесса американский суд приговорил Эрнандеса к двум пожизненным заключениям и 15 годам тюрьмы. Об абсурдности обвинений (среди прочего Эрнандеса признали виновным в участии в сговоре с целью убийства) говорила не только официальная Гавана, но и ведущие юристы и правозащитники из США, нобелевские лауреаты, а также парламенты других стран и профильные структуры ООН.

Эрнандес вышел на свободу 17 декабря 2014 года благодаря соглашению, заключенному между властями Кубы и США. О том, что он почувствовал, вернувшись на родину, а также о нынешнем сближении Гаваны и Вашингтона разведчик и герой Кубы рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Олегу Вязьмитинову(конец цитаты).

Такое информационное сопровождение кубинского разведчика было сигналом от одной группы (в которую входит Сергей Нарышкин) другой группе (в которую входит И. Юсуфов), что теперь «кубинские связи» под новым кураторством.

Практически сразу – 26.07.2016 года – прошла еще одна информационная спецоперация и глава ФТС Андрей Бельянинов, который рассматривался и на место главы ВТБ, и на должность директора СВР был вынужден подать в отставку. Новым главой таможни стал Владимир Булавин – представитель команды Николая Патрушева, а главой СВР – Сергей Нарышкин. Инициатором обысков у А. Бельянинова «Новая газета» назвала Олега Феоктистова (см. https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/16/71532-belyaninova-na-ekrany-protaschili-kontrabandoy).

Отставка А. Бельянинова стала одновременно ударом и по Сергею Иванову, с которым они вместе форматировали таможню, начиная с 2006 года. Через две недели (12.08.2016 г.) и сам С. Иванов потерял кресло главы администрации президента.

В международном контексте это системное решение было направлено на временное ослабление той группы, которая могла поддержать Альваро Урибе в его противодействии перемирию с FARC, а шире – с Кубой. Т.е. это был «пинок» команде М. Пенса (позиции ЦРУ) и Д. Трампа (позиции КМП и СВ США). В большей степени команде М. Пенса, в силу взаимодействия по линии ЦРУ-СВР.

Однако, продолжим цитирование материалов Д. Васильчука:

http://dmitriy-vasilchuk.com/index.php/-8/20-2010-09-09-22-28-37(Часть 2)

В 2004 году Юсуфов был назначен Специальным представителем Президента Российской Федерации по международному энергетическому сотрудничеству, а также послом по особым поручениям МИД России.

С такими полномочиями Юсуфову не составляло труда убедить генерала Мохаммед Адия (Mohammed Adia), в то время временно возглавлявшего министерство обороны Ливии, продать партию РПГ-29 и ПЗРК неустановленным лицам. Кстати, стоит отметить, что Россия отказала Ливии в поставке ПЗРК, но Ливия все-таки закупила данные комплексы у стран бывшего СССР. Мотив своего предложения Юсуфов аргументировал политической волей российского Президента, проще говоря, заявил: «… я от Президента, и все вопросы согласованны с ним». Позже генерал подтвердил, что с военных складов пропало порядка пяти тысяч зенитных ракет типа SAM-7 и трех тысяч РПГ-29. Специалисты, побывавшие на данном объекте в ливийской столице, подтвердили, что речь, по всей видимости, идет о ПЗРК «Игла-С», «Стрела-2», близким по характеристикам к американским ракетным комплексам «Стингер» и «Рэдай».

… По мнению специалистов, пропавшие комплексы «Стрела» или «Игла» оказались в руках террористических группировок, в частности «Аль-Каиды стран исламского Магриба» (конец цитаты).

Генерал Моххамед Адия в 2011 году вошел в переходный Национальный совет Ливии вместе с Халифой Хафтаром.

А сфера деятельности И. Юсуфова все больше напоминает о инфраструктуре ГРУ.

http://dmitriy-vasilchuk.com/index.php/rasskazy/21-mezhdunarodnyj-rejderskij-kartel-ch-3(Часть 3)

200 млн. евро, вложенных Юсуфовым в Wadan Yards, — это доля от одной из сделок, реализованной в 2008 году, совместно с Альфонсо Давидовичем. Сделка осуществлялась под контролем Ивана Маркеса, одного из членов секретариата ФАРК по нелегальной поставке оружия из Белоруссии в Колумбию, через Венесуэлу колумбийской армии повстанцев. Вот выдержка из реестра данной сделки:

1500 ZIP для стрелкового оружия АК-74 и АК-107,

25000 единиц стрелкового оружия, в том числе АК-74,АК-107,АК-108,

120 единиц- снайперские винтовки СВД и ОСВ-96,

лазерные прицелы для СВД, АК-74,

1200 комплектов гранатометов ГП-30 с комплектом гранат ВОГ-25 в количестве 8 тысяч штук,

5000 мин, моделей ТМ-57,ТМ-62 с взрывателями МУВ, мины ПМР-1, ПМР-2,

120 комплектов 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя»,

150 установок ПЗРК «Стрела-2М»(9КЗ32М), «Игла-1»(9КЗ10), «Игла»(9К38) с системами наведения ТпВ и ТпВ ОХЛ,

10 штук специального оружия – ВСС и АС.

Уго Чавес по закрытой связи обсуждал детали этой сделки с Александром Лукашенко, но инициатором сделки был Альфонсо Кано – лидер ФАРК. Поставка происходила по следующему алгоритму: военно-транспортный самолет ИЛ-76 М, загруженный оружием, вылетал с военного аэродрома Мачулищи. Отправку от белорусской стороны контролировал генерал-полковник Виктор Шейман, помощник президента Лукашенко по особым поручениям и в прошлом сопредседатель белорусско-венесуэльской совместной комиссии высокого уровня. Шейман — человек очень близкий Игорю Юсуфову, и именно через него была возможна такая поставка. Самолет через дозаправку в Болгарии прилетал в Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ оружие перегружалось на самолеты компании «Дельфин» и «Санта Круз Империал», которые принадлежат шей ху Абдулле бен Занда, партнеру Виктора Бута. Затем оружие попадало в Судан, на перевалочную базу «Белтехэкспорт». С этого момента транзит контролировался одним из руководителей иракской разведки Фаруком Хиджози, являвшимся главным посредником в сделке Юсуфова, Давидовича и ФАРК, и груз отправлялся в Венесуэлу. Самолет прибывал на военном аэродроме Либертадор в Венесуэле. Здесь оружие переходило в зону контроля ДИСИП и грузовиками доставлялось в Колумбию, Аьфонсо Кано.

Обратно, таким же маршрутом из Колумбии прибывал груз с кокаином и деньгами. После приземления в аэропорт Мачулищи, к грузовому отсеку подавались бронированные “Камазы” и автокар, выгружающий малогабаритные контейнеры. Процедуру разгрузки контролировали и охраняли прибывшие с грузом гражданские лица. От белорусской стороны присутствовали сотрудники военного Совета безопасности Белоруссии и лично Виктор Шейман. Дальше груз разделялся на две части. Кокаин отдельно, а деньги отдельно. Каждый груз доставлялся до конечной точки отдельным маршрутом.

Маршрут №1. Контейнер с деньгами чартерным рейсом доставляется в Эстонию на имя фирм Advisory Partners и Integer invest, которые подконтрольныдепутату парламента Индрек Раудне и парламентарию Таллинского горсобрания Николаю Стельмаху. На этом этапе помощь Юсуфову и Давидовичу оказывали экс-вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин и криминальный «авторитет» Сергей Лалакин.

… Далее, через доверенного человека Юсуфова Алексея Струнилина деньги переводятся на счета швейцарского «Falcon Private Bank». Далее со счетов «Falcon Private Bank» деньги аккумулируются на личный счет Юсуфова №CH 4308760000008569100 в Банке «Lombard Odier Darier Hentsch» и уже оттуда переводятся на счет компании Тamplestowe (BVI) в Credit Swiss Bank, с которого и происходит оплата компании Wadan Yards.

… Маршрут №2. Контейнеры с кокаином на «Камазах» отправлялись по трассе Слуцк-Минск в головной офис «Белтехэкспорта». Выезжали автомобили через военный КПП. По трассе «Камазы» передвигались без охраны из-за возможности утечки информации, но при этом служба безопасности Президента Белоруссии в рамках, так называемых, учебных тревог блокировала все подъезды и выезды к трассе, а также и саму трассу Слуцк-Минск. На базе «Белтехэкспорта» кокаин переправлялся в Латвию, через «окно», ранее организованное группой лиц в составе: Виктор Шейман, Леонид Рожецкий, американский бизнесмен и миллионер российского происхождения, Михаил Калюжный, сын бывшего российского посла в Латвии Виктора Калюжного и Юрий Шефлер, владелец SPI Group.

… Из Латвии, через поставку «овощей и фруктов» морем кокаин доставлялся в Санкт-Петербург. Надо особо отметить, что кокаин выращивался в департаменте Араука и был самого высшего качества. К каналу поставки был причастен и сын бывшего губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвеенко – Сергей. От колумбийской стороны кураторы поставки были «тов. Тимошенко», он же Тимолеон Хименас, и Альфонсо Кано лично. За распространение отвечал известнейший наркодиллер Журавлев Сергей Михайлович, 1973 года рождения, ныне отбывающий срок наказания по ст. 210,228,188 УК РФ. Общая сумма всей сделки составила 800 млн. евро. Доля Юсуфова в данной сделке была около 250 млн. евро.

Falcon Private Bank и Алексей Струнилин – это с 2009 года история про ОАЭ, а до 2009 года банк был в собственности American International Group (AIG) Мориса Гринберга (т.е. речь шла о американо-китайской системе связей), к которой в РФ подключился Ю. Скоков:

http://marker.ru/news/506063(07.11.2011) Как стало известно «Маркеру», бывший топ-менеджер банка «Глобэкс» и ВТБ Алексей Струнилин вошел в правление швейцарского Falcon Private Bank, которым владеет правительство Абу-Даби (конец цитаты).

По контрактам с ОАЭ работает Эрик Принс, поэтому сейчас это входит в инфраструктуру команды Майкла Пенса.

Упоминание семьи В. Матвиенко важно в контексте недавних событий в СПб и попыток Г. Полтавченко занять её место в СФ. Обращение губернатора за содействием к Патриарху Кириллу (см. http://pravosudija.net/article/utopayushchiy-hvataetsya-za-terakt), возможно, произошло при содействии «объединителя». А в этом качестве, особенно в контексте ситуации с банком «Пересвет», может рассматриваться Н. Патрушев.

Упомянутый Леонид Рожецкий важен в контексте конфликта вокруг акций «Мегафон», когда он подыграл «Альфа-групп» вместе с Леонидом Маевским (см. http://www.kommersant.ru/doc/557251). В феврале 2017 года показания Л. Маевского помогли президенту Киргизии А. Атамбаеву завести уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева (см. https://ru.sputnik.kg/society/20170227/1031953155/leonid-maevskij-biznes-v-kyrgyzstane-menya-bolshe-ne-interesuet.html). Особенность в том, что О. Текебаеву предъявили связи с командой экс-президента Киргизии К. Бакиева, живущего в резиденции в Дроздах и достроившего дом в Минске.

При этом с командой К. Бакиева связывали генерала В. Ушакова из команды Н. Патрушева.

Что касается В. Шеймана, то он был как-то срочно активирован 23.03.2017 г. – в день убийства Д. Вороненкова в Киеве и пожара на складе в Балаклее:

http://euroradio.fm/ru/vozvrashchenie-viktora-sheymana-snova-ryadom-s-lukashenko-foto(24.03.2017) Виктор Шейман снова оказался рядом с Александром Лукашенко. В последние годы бывший госсекретарь Совета безопасности, экс-генпрокурор работает управляющим делами президента. 23 марта Шейман присутствовал на совещании у руководителя государства, которое посвящено вопросам обеспечения общественной безопасности.

Он сидел за столом сразу за генпрокурором, перед руководителем службы безопасности президента и председателем Следственного комитета. Уже на следующий день Виктор Шейман сопровождал Александра Лукашенко во время его поездки в Лидский район.

… В 2004-2006 годах он был руководителем Администрации президента, а потом опять стал госсекретарем Совета безопасности.

Вскоре после взрыва в Минске на День независимости 3 июля 2008-го Шеймана отправили в отставку. Через полгода стало известно, что он стал помощником президента по особым поручениям, был сопредседателем белорусско-венесуэльской совместной комиссии. С начала 2013-го Виктор Шейман работает управляющим делами президента(конец цитаты).

Взрыв в питерском метро ровно в момент встречи В. Путина и А. Лукашенко тоже о чем-то говорит (см. http://bloknot.ru/v-mire/terakt-v-sankt-peterburge-pomeshal-lukashenko-razrubit-gordiev-uzel-529786.html).

Каким образом убийство Д. Вороненкова может быть связано с тем, что А. Лукашенко вновь понадобились возможности В. Шеймана?

Особенно в контексте сообщения газеты «Версия» о контактах Д. Вороненкова и бывшего главы Белинвестбанка Геннадия Сысоева, решившего захватить активы И. Коломойского (см. https://versia.ru/likvidaciyu-denisa-voronenkova-provernuli-dnepropetrovskie-bandity).

Ранее белорусский режим был замечен в поставках оружия из «балканского военторга» на Ближний Восток в координации с Командованием специальных операций США (см. http://pravosudija.net/article/scofield-infrastruktura-v-buta). В общей схеме была задействована и российская компания «Волга-Днепр», что интересно в контексте ее контракта в августе 2015 года с Майклом Флинном, как раз по вопросам безопасности и логистики на Ближнем Востоке (см. http://www.kommersant.ru/doc/3247059).

Кроме того, SOCOM(в тот период, когда Командование возглавлял Джозеф Вотел, который сейчас командует в CENTCOM, т.е. отвечает за ситуацию в Сирии) закупало оружие в 2015 году в Минске через компанию Purple Shovel LLC (см. http://pravosudija.net/article/scofield-h-klinton-po-svoemu-prisoedinilas-k-borbe-s-ig-vanguard). Сейчас эта компания засветилась со странным грузом в болгарском морском порту Варна (см. http://pravosudija.net/article/komu-prednaznachalsya-tainstvennyy-radioaktivnyy-gruz-fregata-lafayet). Дело было в ночь с 18-е на 19-е марта, судя по тому, что посол Франции в Болгарии разместил твит с фотографией фрегата «Лафайет» в порту Стамбула 18.03.2017 г., а сообщения на болгарском форуме появились на следующий день.

Но 19 марта в 12.30 в аэропорт Гомеля прибыл грузовой самолет, летевший из Армении в Болгарию, а далее в Хорватию. Радиационный фон ящика, находившегося в самолете был превышен в 250 раз (см. https://sputnik.by/incidents/20170320/1027929855/gpk-radiacionnyj-fon-gruza-v-samolete-byl-prevyshen-v-250-raz.html).

На следующий день А. Лукашенко сообщил об этом инциденте на совещании с руководством силового блока:

https://sputnik.by/society/20170320/1027929529/aehroport-radioaktivnyj-samolet-imel-vse-dokumenty-dlya-poleta.html(20.03.2017) «Самолет летел по заявке, все было оформлено, как положено, и мы приняли его на обслуживание», – сообщил Sputnik начальник службы сервиса аэропорта Гомель Анатолий Кирсанов. Он уточнил, что борт не был пассажирским.

Собеседник Sputnik пояснил, что в настоящее время Гомельский аэропорт является структурным подразделением предприятия “Белаэронавигация”, регулярные рейсы он не принимает и не отправляет.

При этом Кирсанов не стал уточнять еще какие-либо подробности произошедшего, сославшись на правила безопасности(конец цитаты).

По времени не все сходится, чтобы говорить о том, что речь в обоих случаях об одном и том же грузе, но интенсивность появления радиоактивных грузов в Болгарии заслуживает внимания.

Интересно и то, как А. Лукашенко вступил в конфликт с директором ФСБ А. Бортниковым:

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/02/06/128777-fsb-raz-yasnila-poryadok-peresecheniya-granitsy-s-belorussiey(06.02.2017) В Федеральной службе безопасности России разъяснили цели установления пограничной зоны на российско-белорусском участке границы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что «указанная мера направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей».

… Позднее Лукашенко в ходе пресс-конференции обвинил главу ФСБ Бортникова в попрании государственных переговоров.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ – 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов», — заявил Лукашенко(конец цитаты).

А. Бортников фактически победил в противостоянии с Н. Патрушевым в 2008 году, сменив его в кресле директора. Но конфликт не закончился. Видимо, то, что заставило его ввести пограничную зону, вновь связано с противостоянием Н. Патрушеву, чей человек – В. Булавин теперь отвечает за российскую таможню.

Продолжим цитирование Д. Васильчука:

http://dmitriy-vasilchuk.com/index.php/rasskazy/21-mezhdunarodnyj-rejderskij-kartel-ch-3 (Часть 3)

… Андрея Бурлакова категорически не устраивало отсутствие информации о происхождении 200 млн. евро Юсуфова и он хотел отказаться от партнерства с Игорем Юсуфовым. Тогда Игорь Юсуфов решил убрать Бурлакова из проекта Wadan и в марте 2009 г группа Wadan подверглась мощной рейдерской атаке с его стороны(конец цитаты).

http://dmitriy-vasilchuk.com/index.php/-8/20-2010-09-09-22-28-37 (Часть 2)

Юсуфов испугался только тогда, когда Бурлаков заявил, что готов обнародовать в СМИ и предоставить в правоохранительные органы (а именно следователю Николаю Будило, известному широкой общественности в качестве фигуранта «Списка Магнитского», расследовавшему в то время уголовное дело в отношении Бурлакова) все имеющиеся в его распоряжении материалы относительно мошеннических действий Юсуфова.

… Юсуфов обратился к некоему Наилю Малютину, генеральному директору ОАО «ФЛК» с требованием решить вопрос с Бурлаковым путем его физического устранения. Малютину такой поворот событий был крайне выгоден, так как с устранением Бурлакова он мог списать на него все хищения, осуществленные самим Малютиным в ОАО «ФЛК» в размере 12 млрд. рублей, выявленные в ходе банкротства компании.

… Само убийство Бурлакова спланировал и осуществил осетинский криминальный авторитет Валерий Гагиев. Гагиев является давним партнером Малютина и Юсуфова по бизнесу, занимаясь оказанием криминальных услуг для них. В его распоряжении имелись несколько киллерских бригад, работавших на территории Москвы. Гагиев работал в ОАО «ФЛК» по поддельному паспорту на фамилию Морозов Сергей. 29 сентября 2011 г Андрей Бурлаков был убит в Москве, в ресторане «Хуторок». Через час после убийства Игорь Юсуфов и Андрей Костин сообщили СМИ о покупке банком «ВТБ» пакета акций «Банка Москвы», принадлежащего Виталию Юсуфову. Сумма сделки сохраняется в строжайшей тайне(конец цитаты).

Наиль Малютин и Валерий Морозов (он же Аслан Гагиев) неоднократно рассматривались в «Новой газете»:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/23/71255-krylya-na-rodinu(23.01.2017) 20 января из Вены в Москву доставлен бывший генеральный директор ОАО «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК) Наиль Малютин, которому инкриминируется хищение нескольких сот миллионов рублей. По версии следствия, в августе 2007 года ФЛК заключила договор с ООО «ФЛК-Комплект» на поставку 25 самолетов Ил-114. Контракт был оплачен, но авиатехника так и не была поставлена. «ФЛК-Комплект» перевело 290 миллионов рублей на счет Аслана Гагиева, лидера банды киллеров с десятками убийств на счету (конец цитаты).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/14/71142-killery-rabotali-v-ofise(14.01.2017) Как сообщал 9 января «КоммерсантЪ», «по версии главного следственного управления (ГСУ) СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), Евгений Яшкин и два его сослуживца (их дела расследуются отдельно) еще в 2004 году вступили в ОПС Аслана Гагиева. В его составе орденоносец Яшкин, как правило, использовался в качестве водителя машин, в которых ездили исполнители покушений и убийств, а также перевозились похищенные люди или уже их трупы. Всего он принял участие в убийствах 25 человек, в том числе владельцев банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева, председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского, бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, а также следователя московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Александра Леонова.

… Александр Лебедев: «По факту событий в ФЛК возбудили уголовное дело, несколько офицеров управления «К», которые должны были присматривать за компанией, уволены со службы (это при бесследном исчезновении сотен миллионов долларов). Вскоре грянул кризис, и Wadan Yards обанкротилась. Эти верфи являются градообразующими для города Висмар земли Мекленбург — Передняя Померания, где находится избирательный округ Ангелы Меркель. В сентябре 2009 г. надвигались выборы в бундестаг. Видимо, исключительно из социальной ответственности за рабочие места, федеральный канцлер срочно летит в Сочи и просит тогдашнего президента Дмитрия Медведева «решить вопрос». К этому времени «Новая газета» и журнал Spigel опубликовали уже не одну статью-расследование о хищениях в ФЛК. Исключено, что в правительстве ФРГ их не читали.

Вопрос «решил» спецпредставитель президента по международному энергетическому сотрудничеству Юсуфов, чей сын «купил» Wadan Yards (позже переименованную в Nordic Yards) за 40 млн евро. Забавно, что компания, попав в процедуру банкротства, вышла из нее за месяц — обычно на это уходят годы. <…>

Судьба фигурантов «дела ФЛК» оказалась трагична — лучше бы они не покидали «Матросскую тишину» под залог: 29 сентября 2011 г. наемный убийца расстрелял Бурлакова и Эткину в ресторане «Хуторок» на Ленинградском проспекте, где они встречались с журналистом НТВ Максимом Гладким. Бурлаков погиб, Эткина (сейчас скрывается в Израиле) получила тяжелые ранения. На счету банды их «делового партнера» Гагиева, который обвиняется в заказе, более ста жертв, среди которых мэр Владикавказа Виталий Караев, банкиры, следователи, другие «авторитеты»(конец цитаты).

Валерий Морозов стал в августе 2014 года главой Николаевского судостроительного завода «Океан», некогда одного из флагманов судостроения Украины. По мнению украинской прессы, он с подачи И. Юсуфова разрушает завод (см. http://www.mk.mk.ua/rubric/economic/2014/08/08/16058/).

В этот период стали появляться обращения Анны Эткиной, в которых она называла В. Морозова (А. Гагиева) убийцей А. Бурлакова. Она также назвала другие имена:

http://www.kommersant.ru/doc/2577912(29.09.2014) Из Израиля на имя генпрокурора Юрия Чайки пришло письмо от ранее заочно осужденной в России предпринимательницы Анны Эткиной. Она утверждала, что якобы именно Андрей Мурзиков и Денис Вороненков являются организаторами убийства ее партнера по бизнесу Андрея Бурлакова, одного из руководителей Финансовой лизинговой компании (ФЛК). В сентябре 2011 года в московском кафе “Хуторок” киллер убил Андрея Бурлакова и тяжело ранил Анну Эткину. По ее утверждению, с Андреем Мурзиковым и Денисом Вороненковым она познакомилась еще в конце 1990-х годов, и те позиционировали себя как люди с большими связями, готовые решить любую проблему. Позже они якобы за крупную сумму хотели помочь Андрею Бурлакову и Анне Эткиной, когда тех обвинили в крупном мошенничестве, связанном с ФЛК (конец цитаты).

Продолжение материала «Международный рейдерский картель» было удалено с сайта Дмитрия Васильчука, но осталось на различных ЖЖ:

http://vladimirkle.livejournal.com/48370.html(Часть 4)

Так, в 1992 году, совершая ранее запланированные мероприятия по одному из направлений, связанных с поставками через Белоруссию оружия албанским боевикам в Сараево (Босния и Герцигавина), Юсуфов получил задание от Херардо Эрнандеса – сотрудника кубинской разведки ДГИ. Основной целью задания являлось создание или поиск с последующим контролем предприятий или групп лиц, занимающихся внедрением на территорию постсоветского пространства новейших западных компьютерных технологий.

В ходе своей работы в начале 1993 года Юсуфов, через близкого себе по линии СВР вора в законе Лалакина Сергея (Лучок), наладил рабочие отношения с одним из лидеров армянской диаспоры Варданяном Рубеном (владелец до 2011 года ЗАО «УК «Тройка Диалог»). Организацией встречи со стороны Варданяна занимался вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан). Рубен Варданян познакомил Юсуфова с одними из основателей «Международного компьютерного клуба» Левоном Амдиляном и Михаилом Мишустиным, занимавшихся с 1992 года интеграцией новейших для российского рынка компьютерных товаров и услуг. В ходе сложившихся отношений Юсуфов с этого времени и по настоящее неоднократно прибегал к специалистам данной организации для получения помощи в создании бесперебойной работы операторов своих банковских площадок, занимающихся обналичиванием денежных средств в Дагестане и Москве (КБ «Дагестан», ОАО «Сбербанк», КБ «Славянский», КБ «Славия», КБ «Мастер-Банк», российские отделения «Дойчбанка Германии», «Мострансбанк», «Русский земельный банк», «Возрождение», «Мособлбанк»). Также специалисты «Международного компьютерного клуба» за счет разработки новых программ осуществляют бесперебойную связь банковских операторов с зарубежными партнерами для выведения денежных средств на иностранные банковские счета в Европе, Америке и Азии.

… Основными и наиболее прибыльными направлениями работы «Международного компьютерного клуба» являются:

1. Создание и контроль деятельности сотен известных мировому интернет-сообществу порно-сайтов.

…

2. Создание, контроль и использование групп наркоторговцев в социальных сетях и на сайтах знакомств.

Важно отметить, что главной целью развития указанных двух направлений является контроль над имеющими наркозависимость детьми крупных чиновников, бизнесменов, политических деятелей, представителей шоубизнеса.

Одними из преуспевающих в этом направлении являлись Качур Виталий, Удодов Александр, Артем Чайка, Сергей Матвиенко и Виктор Рублевский. Последний, будучи ИО руководителя отдела по незаконному обороту наркотиков УВД ЦАО г. Москвы, задерживался сотрудниками ОСБ УВД ЗАО г. Москвы при содействии ФСБ в мае 2010 г. за торговлю кокаином через сайт знакомств «MAMBA». Рублевский Виктор старался работать в отношении известных и богатых людей, которых при реализации своих мероприятий склонял к сотрудничеству с целью распространения кокаина, поставляемого из Аргентины, Кубы и Венесуэлы в Россию через Санкт-Петербург (контролировался Виталием Юсуфовым и Сергеем Матвиенко).

…

3. Создание форумов для распространения наркотиков, оружия и торговля детьми на ресурсах TOR.

Это является особенным и самым важным направлением в работе Картеля и реализуется большим количеством людей. В качестве координаторов выступают Виталий Качур, Александр Удодов.

Интерес данного направления связан с тем, что в TOR сложно попасть без особой программы, в связи с чем глубокий интернет (TOR) является на сегодняшний день самым законспирированным рынком торговли оружием, людьми и наркотиками.

4. IT-поддержка и контроль работы группы компаний UFG Capital Partners (ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ»)– управление хедж-фондами ОПИФ акций «Инфраструктура», ОПИФ акций «Петр Столыпин», ОПИФ акций «Фонд 2025», ОПИФ облигаций «Русские Облигации», ОПИФ смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ–Сбалансированный».

… Борис Федоров являлся «финансовым профессором» Картеля и фактически передал все навыки своим партнерам и ученикам Грефу и Мишустину.

На основании полученного от Ельцина задания Федоров в 1996 году совместно с Чарльзом Райном основал ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» (UFG Capital Partners). Данный союз группы компаний UFG был организован с целью аккумулирования и отмывания многомиллиардных денежных средств, в основном полученных преступным путем на территории РФ силами Картеля.

В частности, размеры наполнения указанных фондов значительно увеличились за счет использования Борисом Федоровым, Михаилом Мишустиным своих руководящих должностей в Государственной налоговой службе РФ, а в дальнейшем и Федеральной налоговой службе РФ по вопросам многомиллиардного хищения НДС.

Кроме того, UFG также с подачи специалистов «Международного компьютерного клуба» вошло в состав акционеров голландской поисковой системы «Yandex» и значительно расширило свои возможности организовав систему платежей «Яндекс-деньги» и др. для отмывания и сокрытия преступных денежных средств, полученных преступным путем.

… В настоящее время Мишустиным из-за проблем, связанных с особым вниманием общественности на вопросы по хищению НДС, организовано лоббирование на законодательном уровне электронной платежной системы. Использование данной системы по проекту членов Картеля должно лишить правоохранительные органы возможности проверить назначение платежей, так как срок хранения информации по данной электронной системе не более 14 дней.

Кроме того, вышеуказанная маскировка контролируемых Картелем финансовых потоков полностью лишает возможности ныне действующую власть иметь возможность понимать направление и цели перевода денежных средств членов преступной группы.

К подобным структурам также относится ЗАО «УК «Тройка Диалог»», проданная Рубеном Варданяном «для отвода глаз» Мишустину и Грефу (только на покупке данной компании легализовано около 1 миллиарда долларов бюджетных средств, нелегально возмещенных на счета аффилированных Сбербанку РФ организаций). Рубен Варданян в настоящее время контролирует значительную долю страхового бизнеса через «РосГосСтрах», он является членом Российского Союза Автостраховщиков. В 2007 году Варданян признан наиболее комфортным бизнесменом для Дмитрия Медведева. Также Варданян является одним из учредителей «Школы Управления «Сколково» и способствует продвижению Михаила Мишустина по карьерной лестнице.

Кроме того, Рубен Варданян с бизнесменом Раджатом Гуптой (ранее независимый член наблюдательного совета «Юкоса» (2000-2004 гг.) и Сбербанка РФ (до 2011 г.)) являются возможными соучастниками в международном преступлении, связанном с организацией мошеннической схемы торговли ценными бумагами.

… В итоге, посредством непрекращающегося лобби своих интересов члены Картеля втянули Дмитрия Медведева в свой проект, фактически обеспечив своей огромной финансово-информационной системе надежное прикрытие его персоной.

5. Разработка, внедрение, прикрытие и контроль интернет сайтов экстремистской направленности.

В последнее время это направление является наиболее приоритетным и координируется непосредственно Юсуфовым и рядом сотрудников СВР и иностранных спецслужб. Информация, выкладываемая на используемых сайтах, рассчитана на получение политических дивидендов, за счет формирования общественного международного мнения необходимого членам Картеля по интересующим их вопросам. Примером может быть сайт ANTI-ARMENIА.ORG, созданный по указанию Варданяна и Мишустина для создания политического давления мирового сообщества на Армянскую диаспору.

… В 1998 году Борис Федоров начал готовить Мишустина на место руководителя Госналогслужбы РФ. Уже в 1999 году, занимая должность заместителя министра по налогам и сборам, Мишустин при поддержке членов Картеля поставил на поток хищение налога на добавленную стоимость, что впоследствии явилось причиной разрушения экономики Российской Федерации, так как на сегодняшний день возмещается данный налог только на карманные, аффилированные членам Картеля фирмы-однодневки или на большие предприятия, которые могут позволить себе отдавать 50 % возмещенного НДС.

В ходе регулирования процесса возмещения НДС члены Картеля фактически уничтожили весь возможный производственный процесс в стране, так как реально функционирующие предприятия не выдерживают конкуренции на рынке в связи с невозможностью получения налоговой льготы.

Ежегодное хищение НДС составляет от 100 до 200 млрд. рублей (конец цитаты)

Борис Федоров – в прошлом вице-премьер, министр финансов, председатель Госналогслужбы и зампредседателя правительства РФ, который создал в 1994 году United Financial Group (UFG) вместе с Чарльзом Райаном из Credit Suisse First Boston и Европейского банка реконструкции и развития, который в 2006-2010 годах был главным исполнительным директором Deutsche Bank в России. Вместе с ними с 1995 года работал Илья Щербович, который с декабря 2006 года начал развивать свой проект – United Capital Partners (UCP). Фактически именно И. Щербович помог И. Сечину создать «бассейн» при покупке активов ЮКОСа (см. http://www.kommersant.ru/doc/799853и http://www.kommersant.ru/doc/878091) и в дальнейшем. В каком-то смысле эта история о том, как немецко-российский газовый капитал потерял крупную добычу в России.

Михаил Мишустин, по версии Станислава Белковского, ставленник Алексея Кудрина. И именно в результате конфликта с Анатолием Сердюковым было раскручено «дело Магнитского-Браудера».

Очень важный момент, на который обратил внимание С. Белковский, заключается в конфликте А. Сердюкова и А. Кудрина за контроль над ФНС:

http://www.apn-spb.ru/publications/article9732.htm (30.11.2011)

Во-первых, Кудрин и министр обороны Анатолий Сердюков давно враждуют из-за контроля над одним из важнейших центров прибыли в системе исполнительной власти – Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ. Сердюков возглавлял ФНС в 2004-2007 гг., добился там больших успехов – в частности, доначислил ЮКОСу гигантские налоги, необходимые для банкротства компании, – и, уходя в «Арбатский военный округ», оставил на хозяйстве своего человека – Михаила Мокрецова. Сохранив тем самым инструментарий влияния на возмещение НДС и прочие бездонные схемы теневых заработков.

С осени 2007-го Алексей Кудрин, будучи как вице-премьер правительственным куратором Налоговой службы, добивался того, чтобы сердюковского кадра убрать, а своего – поставить. Это удалось в апреле 2010-го, когда директором ФНС стал «кудринец» Михаил Мишустин. Вскоре разразилось несколько скандалов со всякими налоговиками среднего звена, непосредственно завязанными на возмещение НДС. Стремясь защитить свой кадровый костяк, «сердюковские» организовали «дело Ольги Черничук». «Кудринские» ответили «делом Ольги Степановой»: я почти не сомневаюсь, что материалы о ее имуществе и доходах глава Hermitage Билл Браудер получил не в каком-то частном детективном агентстве, а от нынешнего руководства Налоговой службы России. Так эта война и идет себе, идет. Учитывая, что Кудрин ушел, а Медведев, скорее всего, станет премьером, неизвестно, сколь долго продержится в своем кресле г-н Мишустин.

Но во всей этой истории есть и во-вторых – и в главных. 20.7 трлн. руб., которые ДАМ обещал дать на тотальное перевооружение силовых структур, – это не отражение внезапно проснувшихся милитаристских склонностей действующего президента. Это – финансовый поток, который призван стать источником бизнеса. Где, видимо, найдется место не только Медведеву и команде Сердюкова, но и незаменимым Керимову-Юсуфовым. Не зря, наверное, в конце августа 2011 года Минобороны решило перевести свои и своих дочерних предприятий счета из Сбербанка … куда? – правильно, в ВТБ!

Это прекрасно понимает и Кудрин. Потому так нервно реагирует на бизнес за счет бюджетной стабильности. А Медведев понимает то, что Кудрин понимает. Потому так неблагосклонен к бывшему главбуху РФ.

Вот, кстати, недавно начался наезд на топ-менеджмент компании АЛРОСА, которая неформально принадлежит к сфере влияния экс-министра финансов. Посмотрим, чем наезд в краткосрочной перспективе закончится(конец цитаты).

Сейчас прошла выемка документов в офисе АЛРОСА, которую интерпретируют как поиск информации по А. Кудрину, но вполне может быть, что будет и поиск информации по Ю. Трутневу и С. Иванову. В любом случае – в 2017 году это выгодно команде Д. Медведева.

Продолжаем цитирование материала Д. Васильчука:

http://anclbens.livejournal.com/13525.html (Часть 5) Примерно в 2000 году Александр Удодов и Виталий Качур начали реализовывать план по организации и созданию схем хищения бюджетных денежных средств под видом возмещаемого налога на добавленную стоимость. Первые схемы представляли из себя фиктивный экспорт товара за границу. Прикрытие по таможне организовывал Качур, он же организовывал подделку таможенных и товарно-транспортных документов. Банковскими же проводками крупных денежных сумм за якобы экспортируемый товар занимался Удодов, позаимствовав у своих «боссов» возможность пользоваться услугами Прибалтийских банков («РетумуБанк», «ТрастаКомерцбанк» – банки проводили крупные суммы денег за 1-2% от общей их суммы) по фальшивому «прогону» денег за фиктивный товар. Данные деньги проводились по расчетным счетам используемых для возврата НДС фирм-однодневок, а также аффилированных оффшорных компаний. Стоит отметить, что опыт по хищению НДС Удодов и Качур приобрели у одного из основоположников данного вида бюджетного воровства – Александра Карманова.

… Заработав свои первые несколько миллионов долларов и почувствовав вкус легких денег, в октябре 2002 года Качур провел несколько встреч с Юсуфовым в г. Москве в «Президент-отеле», на которых обсуждалась организация поставки крупной партии кокаина и оружия через «контрабандный проход» на Василеостровском таможенном посту, встречать которую должен был Качур и люди Владимира Кумарина, забиравшие 2/3 товара на реализацию. Также на встрече Качур рассказал Юсуфову о работающей схеме хищения НДС и о своем друге Александре Удодове, который должен был стать «черной кассой» Картеля и фактическим исполнителем по данному направлению. Узнав от Качура о возможности хищения денежных средств в размере 1 трлн. рублей, Юсуфовым было принято решение о создании обособленного направления по пополнению «общака» Картеля. Кроме того, с целью глобального расхищения бюджета РФ, Юсуфов привлек к этому вопросу Германа Грефа, Бориса Федорова и Михаила Мишустина (на тот момент занимал должность заместителя министра по налогам и сборам РФ).

В результате полученной договоренности Удодов обрел новых друзей и широкие возможности в указанном направлении, и «черная касса» стала значительно пополняться. В среднем, ежегодная прибыль Картеля по данному направлению с 2003 года составляла около 1 млрд. долларов.

В ходе работы Удодов создал несколько групп, состоящих из юристов, в обязанности которых входила регистрация фирм-однодневок и изготовление финансово-хозяйственных документов, подтверждающих движение денег и товара.

Начиная с 2005 года юристы Удодова возмещали НДС практически во всех налоговых инспекциях г. Москвы и Московской области. Помимо инспекций в ЦАО г. Москвы особую популярность приобрели налоговые инспекции в ЮЗАО г. Москвы, а именно: ИФНС № 27, 28. Такая привязанность к ИФНС Юго-западного округа образовалась не случайно и была обусловлена не только тесными отношениями с руководителями указанных налоговых Жуковой и Степановой, но и не менее крепкими отношениями с начальником местного УВД Пучковым и заместителем прокурора Дураевым, осуществлявших прикрытие бизнеса Удодова. Данную связку организовал Андрей Хорев, занимавший на тот момент должность заместителя начальника Управления по г. Москве ФСКН и помогающий решать проблемы, возникающие у Виталия Качура и его людей в ходе реализации кокаина. Андрей Хорев подружился с Дураевым через своего сослуживца и старого друга по налоговой полиции (Андрей Хорев 7 лет возглавлял 1-е Главное оперативное управлен ФСНП России (упразднено в 2003 г.)) занимавшего одну из руководящих должностей отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО г. Москвы.

С 2005 года схема хищения НДС стала работать безотказно, и ежеквартально на подставные фирмы стало возмещаться по нескольку миллиардов рублей. По указанному направлению у Удодова все шло гладко, пока в конце 2006 года не произошло пересечение интересов Картеля, а точнее входящей в Картель российско-германской группы компаний UFG (описанные ранее фонды), и британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который являлся самым серьезным конкурентом на рынке инвестиций и привлечения клиентуры. Кроме того, своей деятельностью, связанной с разоблачениями преступных схем Газпрома и Сбербанка, Hermitage Capital очень мешал членам Картеля.

В результате возникшей проблемы Мишустин, Греф, Миллер, Федоров (член совета директоров Газпрома) и Юсуфов (член совета директоров Газпрома) приняли решение убрать неудобного конкурента с рынка и решили финансировать заказное дело на аффилированные с Hermitage Capital Management компании через управление по налоговым преступлениям ГУВД г. Москвы. Выполнять данный заказ было поручено Андрею Хореву, имевшему крепкие связи с сотрудниками УНП ГУВД г. Москвы, пообещав при этом ему хорошую должность в ДЭБ МВД России.

… В 2008 году Хорев получил свой «бонус» и был назначен заместителем руководителя ДЭБ МВД РФ. После указанного назначения главной задачей Картеля стало лоббирование Мишустина на должность руководителя ФНС России.

По итогам обсуждения членами Картеля данного вопроса было принято решение переложить всю ответственность по похищенному НДС в ИФНС № 28, выявленному Магнитским, на плечи Анатолия Сердюкова и сформировать общественное мнение о том, что именно он является основной причиной гибели Сергея Магнитского.

… В ходе сбора информации от близких людей из круга общения Юсуфова и Качура было установлено, что Виталий Качур и Игорь Юсуфов распространяют информацию о тесных отношениях с Александром Купряжкиным (заместитель директора ФСБ РФ) и Виктором Захаровым (начальник УФСБ по Москве и МО) и имеют возможность заниматься любым видом деятельности и решать абсолютно любые вопросы в России и многие за ее пределами.

В частности, Качур Виталий дал понять, что убийство Горбунцова в Англии ему помогли организовать всего за 3 млн. евро его покровители, имеющие связи в СВР, у которых есть свои киллеры среди албанцев, которые имеют свободные коридоры во всей Европе. То же самое он рассказал о подготовке убийства Андрея Бородина («Банк Москвы»). Это по разным причинам может быть интересно Юсуфову Игорю(конец цитаты).

Андрей Хорев, успевший поработать в ФСКН с В. Черкесовым, ушел в ДЭБ МВД, но там его взял в оборот Олег Феоктистов, который по линии УСБ ФСБ получал информацию, в том числе, и по МВД. В ответ на это Виталий Качур и Игорь Юсуфов начали распространять информацию о своих связях с бывшим главой УСБ ФСБ Александром Купряжкиным.

Конфликт между специалистами по возврату НДС – М. Мишустиным и А. Сердюковым – был зафиксирован и Станиславом Белковским.

Уильям Браудер работал с Робертом Максвеллом, а его дед – Эрл Браудер был генеральным секретарем компартии США и членом ИК Коминтерна. Племянницу Э. Браудера привлек к работе на советскую разведку, а потом женился на ней – Исхак Ахмеров. Дальше началась работа с «кембриджской пятеркой». Поэтому все, что связано с У. Браудером – это наследие советско-британских разведконтактов с добавлением к ним американских и израильских разведчиков.

Советского разведчика И. Ахмерова называют человеком, который разработал операцию, направленную на ликвидацию военной угрозы со стороны Японии. Через работника министерства финансов США Гарри Декстера Уайта была реализована информация о положении на Дальнем Востоке. Оценка ситуации сначала министром финансов Генри Моргентау, а потом и президентом США – Франклином Делано Рузвельтом – привела к тому, что США потребовали от Японии прекратить агрессию в Китае. Обострение отношений в итоге привело к нападению на Перл-Харбор, а в результате – к вступлению США в войну против стран «Оси». Операцию вместе с И. Ахмеровым планировал и проводил Виталий Павлов (см. http://tayni.info/77607/), который в своей книге «Операция “Снег”» подчеркнул, что Лаврентий Павлович Берия вызвал его в октябре 1940 года и сказал: «Готовь все необходимое и храни все, что связано с операцией, в полнейшей тайне. После операции ты, Ахмеров и Павел Михайлович [Фитин] должны забыть все и навсегда. Никаких следов её ни в каких делах не должно остаться».

И. Ахмеров в 1942 году возглавил нелегальную резидентуру в США, т.е. был в орбите проектов Л. Берии, в то время как А. Бесчастнов, создававший кубинскую службу безопасности, смог уцелеть в 1953 году только потому, что Л. Берию арестовали (см. http://shieldandsword.mozohin.ru/personnel/beschastnov_a_d.htm)

http://www.chekist.ru/article/594

Во время Карибского кризиса 1961 года, вызванного противостоянием между США и Советским Союзом, Бесчастнов находился на Кубе, работал личным советником Фиделя Кастро. Ночевал с ним в одной палатке, ел из одного котла. Причем, в буквальном смысле: прежде чем лидер кубинской революции брал пищу, ее пробовал Алексей Дмитриевич. Находясь семь лет на посту председателя КГБ при Совете министров Узбекистана, Алексей Дмитриевич много сделал для укрепления государственной границы на наших южных рубежах. Все эти годы Андропов помнил о нем, и осенью 1974 году забрал своего «венгерского побратима» на работу в центральный аппарат – начальником 7-го управления КГБ СССР. Существует ошибочная версия, получившая в начале 90-х годах хождение в российской прессе, что именно генерал А. Д. Бесчастнов создавал летом 1974 года Группу «А». Это не так, что, впрочем, отнюдь не умаляет той огромной роли, которую он сыграл, как начальник 7-го управления, в становлении и развитии этого уникального подразделения(конец цитаты).

Что касается В. Павлова, участвовавшего в операции «Снег», то с 1958 года по 1961 год он был начальником нелегальной разведки ПГУ КГБ при СМ СССР.

С апреля 1973 года по октябрь 1984 года он был руководителем представительства КГБ при МВД Польши.

Вот как о его роли в Польше пишет помощник Ю. Андропова по связям с Политбюро – Игорь Синицин:

https://profilib.com/chtenie/85671/igor-sinitsin-andropov-vblizi-vospominaniya-o-vremenakh-ottepeli-i-zastoya-58.php

Так, я уверен, что связь Андропова – Брежнева через Павлова с Ярузельским позволила избежать военной оккупации Польши в 1981 году войсками стран Варшавского пакта, как это было в 1968 году в Чехословакии. Генерал Ярузельский ввел вместо этого в своей стране военное положение, которое контролировало само Войско польское, то есть вооруженные силы ПНР(конец цитаты).

Такое развитие ситуации в Польше позволило СССР в большей степени сконцентрироваться на происходящем в Афганистане.

Сам И. Синицин позднее упоминался в контексте совместных фондов с партийными финансистами ГДР (см. http://www.kommersant.ru/doc/17779).

В польских событиях принял участие и дед Ильи Пономарева.

Вот как он сам об этом говорил в различных интервью:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2013/05/21/54779-deputat-gosdumy-ilya-ponomarev-171-surkov-151-eto-luchshiy-variant-potomu-chto-surkov-151-eto-beriya-187(21.05.2013)

Сурков это вообще был лучший вариант [для развития «Сколково»], потому что Сурков — это Берия. Это на самом деле точный образ, и он сам, я уверен, внутренне именно с этим человеком себя сравнивает

…

— Жириновский сказал, что его конфликтс семьей Пономаревых уходит в брежневские времена. Что он имел в виду?

— У меня есть дальний родственник Борис Николаевич Пономарев, двоюродный дедушка, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, заведующий международным отделом ЦК КПСС, автор учебника по истории партии. У него был конфликт с моим родным дедушкой по папиной линии. У меня родной дед был в Польше и был посредником между СССР и «Солидарностью», и он был одним из авторов идеи чрезвычайного положения, которым Польша защитилась от повторения чехословацкого сценария. Его за это сняли. Он писал письмо Брежневу, что недопустимо вторжение войск, что это губительный путь для страны, для наших отношений. Он попал в опалу. Вторжение он предотвратил, но его отовсюду сняли, выгнали, отправили на почетную пенсию. И Борис Николаевич его не поддержал в этой истории как партаппаратчик. И мы не общались. Лично Бориса Николаевича я не знал.

А блестящая политическая карьера Владимира Вольфовича началась ровно с того, как Борис Николаевич выгнал его с работы. Потому что Вольфович был этим, нашим «шпиеном», он же закончил Военный институт иностранных языков и шел на работу Турцию. И его туда не пустили, за профнепригодность его выгнали. По утверждению Владимира Вольфовича, решение принимал Борис Николаевич — о том, чтобы его выгнать(конец цитаты).

Лично Бориса Николаевича Пономарева не знал, но попал на работу в «Шлюмберже» (Schlumberger). Поэтому в Киеве расстреливают Д. Вороненкова, а Илье там вполне безопасно – системный человек.

http://www.mk.ru/politics/2012/06/21/717402-millionyi-oppozitsionerov.html(21.06.2012)

— Вы из очень благополучной, мажористой семьи. Откуда же радикально левые взгляды?

— Семья, если уж быть точным, была умеренно мажористой. И фрондирующей… Деда (Николай Пономарев, в конце 70-х — первый секретарь посольства СССР в Варшаве. — М.О.) отправили в ссылку как раз за Польшу, а родители в начале 90-х укрывали дома комитет «Нагорный Карабах», то есть опыт если не революционной, то оппозиционной деятельности у меня с молодых лет был(конец цитаты).

О роли комитета «Нагорный Карабах» в контексте Южного Ливана, взаимодействия НФОП и АСАЛА, генералов ПГУ М. Юзбашьяна и В. Крючкова говорилось ранее (см. http://pravosudija.net/article/scofield-peredel-mirovogo-narkotranzita-voyna-sistem).

После того, как В. Евтушенков начал финансировать предвыборную кампанию блока «Отечество – вся Россия» (Ю. Лужков, Е. Примаков, М. Шаймиев) начался переход этой большой системы связей к новым людям – и одним из них стал Сергей Борисович Иванов.

Что касается Международного отдела ЦК КПСС, которым с 1955 года по 1986 год руководил Б. Пономарев, то эта была очень серьезная организация с большой инфраструктурой по всему миру. С предложением вести бизнес в СССР к Дональду Трампу в 1987 году обратился руководитель Международного отдела А. Добрынин, до этого с 1962 года находившийся на должности посла СССР в США.

Появление после событий в Венгрии в 1956 году Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран можно рассматривать как ослабление Международного отдела. Точнее раздел сфер влияния между группами из ОМС Коминтерна. То, что восстание в Венгрии по времени совпало с войной за Суэцкий канал, где СССР подыграл США, говорит о том, что речь снова о международном процессе перераспределения потенциала больших систем. То, что Отдел по связям изначально возглавил Ю. Андропов (март 1957-май 1967 г.), а потом при его помощи – К. Катушев (1972-1977), так востребованный братьями Магомедовыми в банке «Диамант» в 1990-е говорит о сложном построении команды Д. Медведева, где есть «брежневский компонент» в лице А. Усманова и в каком-то смысле Н. Тимаковой (см. http://pravosudija.net/article/scofield-ne-povtoryat-oshibok-proshlogo), и «андроповский компонент» в лице братьев Магомедовых. Но роль Игоря Юсуфова говорит больше в пользу «брежневско-черненковского фактора» и военной разведки. В эту систему активно внедряется директор СВР С. Нарышкин.

В то же время, все что связано с У. Браудером – это связи с «кембриджской пятеркой», а значит и с Коминтерном в его начальном очень британском варианте, сильно переплетенном с Управлением специальных операций (SOE), которое называли «британским Коминтерном». Сейчас эту линию отчасти перенял (или перехватил) Сергей Иванов.

Вот ещё фрагменты переписки Ильи Пономарева и Егора Путилова:

http://kashin.guru/2014/11/04/kostin-potom-finansiroval-rabkor-ru-levy-e-otvechayut-na-obvineniya-v-karmannosti/2/ (04.11.2014)

ИП: В конце 2003 года, после поражения КПРФ на выборах в ГД, был придуман Молодежный Левый Фронт, как коалиция комсомолов (СКМ, АКМ, РКСМ и троцкисты). Наблюдателем было даже молодежное Яблоко в лице Яшина.

… Активно участвовали такие люди, как Анатолий Баранов, Александр Шубин, Макс Шевченко, Даша Митина, Борис Кагарлицкий, Борис Кравченко, Илья Кормильцев. Некоторых впоследствии, как того же Шевченко, когда-то главреда прекрасного левого журнала Смысл, мы потеряли. Зато в 2006м на контрсаммите G8 в Питере к организации присоединился Удальцов с АКМ, а я, наоборот, начал снижать свою публичность, поскольку надо было зарабатывать, и я занялся технопарками в Минкомсвязи. Мы договорились постепенно на Сергея перевести роль главного спикера ЛФ. Хотя у нас никогда единоличного лидерства не было и нет, есть координаторы по направлениям, и Сергей – координатор по оргработе.

В 2006-м сильно поругались с Кагарлицким – он несогласованно выступил против КПРФ, у нас были серьезные основания полагать, что он взял денег от сурковской команды на это, и мы его исключили.

… ИПРОГ — институт, он ровно для этого был создан Делягиным, когда тот еще был экономическим советником Касьянова и в этом качестве конкурировал с Илларионовым, который был экономическим советником Путина. Заказы же давались под меня — теми, кто меня знал по прошлой жизни (ЮКОС, Schlumberger, IBS). Многие не хотели тратить миллионы на McKenzie, зато хотели нетрадиционный, незашоренный взгляд на свои проблемы. Левых think-tanks вообще других не было и до сих пор нет.

…

ЕП: Как именно участвовал в работе ЛФ [помощник Юрия Маслюкова, политтехнолог] Антон Суриков?

ИП: Антон – никак. Он сильно дружил с Кагарлицким, Делягиным, Прохановым, Барановым и Кондауровым, был помощником у Маслюкова и Сапожникова. Работал со мной по КПРФ и ИПРОГу, но не соприкасался с ЛФ – считал себя слишком респектабельным для этого )

… Была троица полусумасшедших, называвших себя «красными путинистами», которые про причинам коммерческого характера (Антон работал исполнительным директором Ассоциации импортеров мяса курицы, в которой президентом был Маслюков) писали всякий бред на Лефт.ру.

… Фарвест – это их оффшор, через который несколько человек получали зарплату, ничего больше, в этой ассоциации ряд компаний было нероссийских. «Наркомафия» — идиотская выдумка Баумгартнера. Суриков является бывшим офицером ГРУ — это единственная правда. Так вся эта тусовка вокруг Завтра, начиная с Проханова, имеет именно грушное происхождение. А Кондауров — бывшая «пятерка» [Пятое управление КГБ СССР], и что? Таких много пришло в левую оппозицию, они же защищали СССР, и отказались менять взгляды и служить новой власти.

… Суриков да, боролся с наркомафией, и поддерживал контакты с иностранными силовиками на эту тему. А почему этим Ройзман занимается? По той же самой причине: хотят иметь нормальную страну для своих детей без этой дряни.

… Его хорошо знали те, кто нужно, и уважали. Дело не в статусе, а в безупречной репутации.

…

ЕП: Участвовал ли [бывший депутат ГД РФ от КПРФ генерал] Кондауров каким-либо образом в создании или последующей работе ЛФ?

ИП: Кондауров участвовал активно — помимо того, что он мой друг и единомышленник, он еще и участвовал как депутат КПРФ.

ЕП: а чем именно он занимался в ЛФ?

ИП: Он человек немолодой – поэтому в основном по интеллектуально-идеологической линии: семинары, книжку мы по ЖКХ издавали с его помощью, с газетой нам сильно очень помог (Правда.инфо). Когда перестал быть депутатом, его активность снизилась, но эти функции перешли на меня.

…

ЕП: а какова Ваша связь с ЮКОСом?

ИП: Я был вице-президентом ЮКОС ЭП и CIO, работал там с 1998го до конца 2001 года.

ЕП: в каком возрасте Вы стали вице-президентом ЮКОСа?

ИП: вице-президентом — в 24 года, а пришел в компанию в 23. У нас по этому критерию было соревнование с покойным Васей Алексаняном )))

… Отец в конце 1980-х занялся бизнесом, мама ему помогала.

ЕП: а какого рода бизнесом в конце 80-х?

ИП: Бизнес — сначала, как у всех, импорт компьютерной техники, потом торговлей с Польшей, где нашу семью из-за деда очень уважают.

ЕП: кем работал Ваш дед?

ИП: Дед был дипломатом в Польше, чрезвычайным и полномочным посланником, в разное время был консулом, секретарем посольства. Он смог стать посредником между Ярузельским и Валенсой, и помог не допустить чехословацкого сценария там. Стал почетным гражданином Польши, очень уважаем всеми сторонами.

ЕП: как можно объяснить Ваш необычайный карьерный рост в ЮКОСе?

ИП: Его не было. Я сразу пришел на ту позицию, и какого-то особого продвижения не было, были лишь разные проекты – Сибинтек, ARRAVA…

Причина высокого назначения изначально – альянс со Шлюмберже Я был одним из авторов соглашения со стороны Шлюмберже, и 10 топ-менеджеров пришло на все ключевые позиции в области добычи. Ходорковский и Бейлин (глава добывающей вертикали, ЮКОС ЭП) меняли старый менеджмент на новый, так и получилось.

ЕП: какую позицию Вы занимали в Шлюмберже тогда?

ИП: директора по развитию и маркетингу в СНГ

ЕП: т.е. Вы стали гарантом Шлюмберже, что сделка будет выполнена со стороны ЮКОСа?

ИП: нет, скорее, я был частью сделки ))) Гарантом сделки является Гражданский Кодекс )))

Тем более, что это был не совсем обычный контракт, а именно альянс. Совместная работа, понимаете?

ЮКОСу нужны были технологии плюс современный менеджмент с глобальным видением и опытом, и он получил их. Поэтому и рванул так сильно вверх в 1999м, а я стал одним из авторов его стратегии. Никто из коллег-нефтяников не верил в возможность такого роста.

ЕП: сколько Вы проработали в Шлюмберже и на каких должностях?

ИП: Егор, вы гуглом умеете пользоваться? Упреждая дальнейшие вопросы: я был в SLB с 1996 по 1998, в ЮКОСе с 1998 по 2001, в IBS 2002-2003, с 2003 по 2006 ИПРОГ, с 2006 по 2007 Минкомсвязь, далее Дума.

…

ЕП: как так получилось? почему Вас взяли в 22 года на эту должность?

ИП: я начал работать в 14 лет. В 16 сделал свою компанию – Русспрофи. В 19 продал ее бизнес другой компании – International Network Connections. Придя в объединенную структуру, добился ее заметного роста. Поэтому у меня была отличная репутация.

Возраст мешал, конечно. Со Шлюмом немножко повезло – меня увидели руководители корпорации в момент моего интервью во время приема на работу и приняли решение взять. Хедхантер меня послал туда по ошибке, на самом деле. В сети этой истории целая статья была посвящена в свое время, в журнале Компания, можете погуглить…

ЕП: чем занималась Русспрофи?

ИП: программированием в основном. Немного было и торговли компьютерами, но в основном – программирование.

…

ЕП: кстати, Вы ездили в Чечню, говорят, в 2004. Как получилось тогда организовать поездку?

ИП: Сел на машину и поехал — крайне просто.

…

ЕП: ну а вот как Вы говорили с людьми с гор? я работал в горячих точках, и я знаю, что без гарантий к «людям с гор» едут только сумасшедшие. Даже у нейтральных журналистов или сотрудников НГО есть гарантии…

ИП: Егор, вы можете не поверить, но я не помню — это десять лет назад было Точно в процессе участвовал Джемаль старший и младший, наверняка Саламбек Маигов(конец цитаты).

О том, кто такой С. Маигов можно узнать из его интервью:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2003/07/10/17951-salambek-maigov-kto-hochet-zhit-pod-vlastyu-budanovyh(10.07.2003) Да если бы Ахмат Кадыров и хотел кого-то защитить, то все равно не смог бы. Он не волен в своих действиях, он же сам признался в том интервью, что Михаил Бабич, якобы бывший куратор Басаева, вел себя по отношению к нему как начальник с подчиненным. Думаю, он так себя вел потому, что был на самом деле приставлен куратором к самому Кадырову.

… Арби Бараев свободно разъезжал по Чечне, и не только по Чечне; есть все основания подозревать его в связях с российскими спецслужбами

… В станице Калиновская, одном из основных мест базирования федеральных сил, 23 мая людьми в камуфляже были расстреляны шесть местных жителей. Официальные власти и следственные органы района никак не отреагировали на это. А местные говорят, что убийства носили демонстративно-карательный характер. Одна из убитых, Зура Битиева, была известна в Чечне как активная участница антивоенных митингов и выступлений. Не так давно она подала жалобу на российских военных в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Вот это и есть «фальсификация по-чеченски».В этих условиях не только люди, находящиеся в подполье, но и те, кто им сочувствует, отсечены от политической жизни.

… Если российскую власть персонифицировать, получается Буданов и сочувствующий ему министр обороны Сергей Иванов. Вряд ли кто-то захочет жить под властью Буданова(конец цитаты).

Дата публикации – все тот же 2003 год – время системной кампании против военных. А. Квашнин выступил против Ю. Буданова, а С. Иванов назвал полковника «жертвой обстоятельств». Также своего подчиненного поддержал В. Шаманов. Однако, ведя системную войну с начальником ГШ, министр обороны мог либо пытаться перетянуть на свою сторону В. Шаманова, либо просто разводить команду А. Квашнина. И в истории с Ю. Будановым это просматривается.

Вообще, есть ощущение, что И. Пономарев был одним из элементов организации взаимодействия между системой «Д. Керри» и системой «С. Иванов». Также есть основания считать, что сейчас в интересах именно этой международной системы пишет посты Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Его атаки на В. Путина и Минобороны очень четко попадают в предвыборные конфликты за формат выборов 2018 года и возможного преемника.

С. Шойгу не хотят видеть ни премьером, ни президентом.

Теперь вернемся к упомянутым в материале Д. Васильчука наполнителям «черной кассы» картеля – Александру Удодову и Виталию Качуру:

http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=27284(09.09.2013) Не удивительно, что первые схемы Удодова-Качура в начале нулевых представляли собой фиктивный экспорт с использованием «таможенного ресурса» Качура. Прикрытие по таможне обеспечивал Качур, он же организовывал подделку таможенных и товарно-транспортных документов. Банковскими же проводками крупных денежных сумм за якобы экспортируемый товар через прибалтийские банки занимался Удодов. Деньги проводились по расчетным счетам используемых для возврата НДС фирм-однодневок, а также аффилированных оффшорных компаний.

… Начиная с 2005 года, юристы Удодова возмещали НДС практически во всех налоговых инспекциях Москвы и Московской области.

К тому времени Удодов и Качур тесно сдружились с нынешним главой ФНС Михаилом Мишустиным(конец цитаты).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/15/71515(15.02.2017) Бывший коллега Вороненкова по отделу вспоминает, о каких «разработках» шла речь: «Вся его роль в деле «Трех Китов» свелась к тому, что он предложил разрабатывать Виталия Качура, своего давнего знакомого. Качур общался с некоторыми фигурантами дела, и это позволило Вороненкову «прикрутить» его к разработке. Мол, Качур контролировал наркотрафик на территории России. Эта информация не подтвердилась. Зато Вороненков пошел к Качуру и напугал его: мол, ты засветился в крупном деле, и если не хочешь, чтобы по тебе отдельно начали работать, реши со мной вопрос (конец цитаты).

Со слов коллеги Д. Вороненкова по ФСКН, информация о том, что В. Качур контролировал наркотрафик на территории России, не подтвердилась. А в материале Д. Васильчука, сказано, что прикрытие В. Качуру обеспечил А. Хорев, на тот момент работавший в ФСКН.

Виталий Качур заслуживает более подробного рассмотрения:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2004/10/21/20591-kontraband-formirovanie(21.10.2004) Алексей Попов возил еще первого председателя Государственного таможенного комитета Круглова. И вскоре пошел в рост, стал (последовательно) начальником акцизной таможни, начальником Западной таможни, руководителем таможенного управления, первым замом в Шереметьевской таможне и, наконец, начальником таможни Домодедовской (с августа 2002 г.).

… Генерал-майор А. Попов канатами привязан к штурвалу, и его, похоже, не страшит никакой шторм. Ведь замначальника ГТК (ныне Федеральной таможенной службы) Гутин не посторонний для него человек, и сделал он для Попова немало.

Порой складывается впечатление, что и поныне начальством у Попова значится не нынешнее руководство ФТС, а предыдущее. К тому же, если вспомнить еще и фигуру Асада Мехдиева — очень известного в таможенных кругах бизнесмена, «серого кардинала» (если не папу) околотаможенных дел, непотопляемость генерала вполне понятна. Понятна и причина закрытия четырех таможенных складов, не принадлежащих Мехдиеву.

Небольшой экскурс в историю: особое внимание Мехдиев уделял авиаперевозкам, и аэропорт «Домодедово» просто не мог не попасть в поле его зрения. Там он организовал склады временного хранения «Домодедово-терминал». А возглавил этот полевой стан ближайший человек Мехдиева Виталий Качур.

Не так давно грянуло еще одно уголовное дело. Таможенники действовали «по прямому указанию <…> Попова». Фигурировал в материалах и один из складов, который странным образом связал генерала Попова, а также Качура и Мехдиева. А совсем уж недавно только с помощью ФСБ удалось задержать шесть самолетов с товарами, получателем которых значился все тот же Качур. Весили они почти в шесть раз больше, чем выходило по документам, однако на Домодедовской таможне по этому поводу особо не переживали, и сотрудники ФСБ как сквозь чащу продирались, с трудом выполняя свою работу, и уголовное дело все же было заведено.

… Асад Мехдиев (и об этом не раз сообщали СМИ) был у Круглова дворником на подмосковной даче(конец цитаты).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2002/01/28/15909-kto-ostanovil-vremya-na-tamozhne(28.01.2002) Борис Гутин начал свою карьеру в качестве инспектора ОБХСС. По утверждению сослуживцев, особым уважением не пользовался, способностями не блистал. А его карьерный рост странным образом совпал с его удачной женитьбой на дочери председателя правительства СССР Николая Рыжкова.

… Через некоторое время Гутин отправился работать в КГБ и сразу занял пост заместителя начальника отдела экономической контрразведки, что, мягко говоря, нетипично для неопытного человека. Гутину не было и тридцати, а его поставили командовать опытными людьми, которые в большей степени заслуживали повышения. Разумеется, отношения не сложились. И как только его высокопоставленный родственник отправился в отставку, Гутин вернулся в таможню и осел в управлении по борьбе с таможенными нарушениями.

Печально известный Таможенный кодекс был сделан таким образом, что оставлял повод для разбирательства даже если бы таможенный контроль проходил ангел. Гутин вполне преуспел на ниве проверок. Его начальником в то время был не кто иной, как Михаил Ванин — нынешний руководитель ГТК, который оценил умение своего нового подчиненного.

… Но точно известно, что новый руководитель ГТК Валерий Драганов первым делом назначил проверку засветившегося управления. И работа г-на Ванина предстала далеко не в розовом свете. Однако особых организационных выводов не получилось. Ванин оставался человеком «семьи» (впоследствии его назначение будет лоббировать бизнесмен Роман Абрамович), поэтому всего лишь на время отправился работать в Киргизию. Гутину, как ни странно, удалось уцелеть. Злые языки утверждают, что случилось это исключительно потому, что он вовремя понял, куда ветер дует, и сдал своего шефа.

Помогло ему и то простое обстоятельство, что Драганов не удержался на своем посту, а Ванин вскоре возвратился из ссылки и начал руководить ГТК. По некоторым данным, к возвращению Ванина Гутин уже подготовил подробную схему «приватизации» таможни. Такой человек был нужен Ванину. Гутин стал зампредом ГТК и нашел общий язык с небезызвестным советником министра внутренних дел генералом Орловым, опекавшим многие таможенные терминалы.

… Борису Гутину приписывают авторство и другой весьма прибыльной схемы — так называемого «китайского пути». Прибывающие из Поднебесной в Москву и Подмосковье товары конфискуются у торговцев как контрабанда и реализуются через структуры, близкие к таможне. Сотрудники правоохранительных органов не имеют точного представления об объемах конфиската(конец цитаты).

Борис Гутин работал вместе с Виталием Бояровым, благодаря которому была проведена операция против Александра Огородника (июнь 1977 года), имевшая отношение одновременно и к Колумбии, и к давлению на Константина Русакова, который только в мае 1977 года вновь возглавил Отдел ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Ранее К. Русаков возглавлял отдел в 1968 г.-1972 г. (после того, как Ю. Андропов ушел на должность председателя КГБ), но потом его сменил К. Катушев, а он стал помощником Л. Брежнева.

В. Бояров создал систему борьбы с наркотранзитом, во многом определил облик таможни после того, как она была выведена из Министерства внешней торговли в 1986 году. Сделать это удалось только после того, как в октябре 1985 года ушел в отставку Николай Патоличев, а на его место пришел Борис Аристов, который с 13 июня 1978 г. по 11 июля 1983 г. был Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Польской Народной Республике, т.е. работал там вместе с дедом Ильи Пономарева.

Отец Н. Патоличева – Семён Михайлович Патоличев (один из представителей 1-й Конной Армии), поэтому поддержка со стороны Семена Михайловича Буденного была обеспечена.

Н. Патоличев очень помог и карьере Ю. Андропова, обеспечив его назначение в Карело-Финскую ССР. Однако, там Юрий Владимирович, судя по всему, встал на «другие рельсы».

Н. Патоличев также помог карьере Семена Игнатьева, который потом очень много сделал для ареста Л. Берии. При этом ранее С. Игнатьев работал вместе с Андреем Андреевым (многолетним руководителем Комитета партийного контроля и, по версии В. Успенского, «наследником» инфраструктуры Ф. Э. Дзержинского, т.е. речь опять о различных элементах Коминтерна).

Н. Патоличев очень сблизился с Шарафом Рашидовым. Это важно в контексте самаркандского клана Узбекистана, на который сейчас опирается Шавкат Мирзияев.

Возвращаемся к таможне:

http://www.kommersant.ru/doc/290988(13.11.2001) Российская таможня — государство в государстве. Его построил первый председатель ГТК Анатолий Круглов. Он возглавлял ГТК 7 лет и очень гордился своим детищем.

Импортные пошлины в России, несмотря на их снижение в начале года, завышены до небес. Если растаможивать товар официально — “по-белому”, то цена может вырасти в разы, и его никто не купит. Но это не препятствие. На российской таможне, кроме официальных, есть еще и неофициальные пошлины.

… Замдиректора ФСБ Юрий Заостровцев служил в Карелии под началом Николая Патрушева, который тогда был министром безопасности этой республики. И в Карелии, и потом в управлении экономической безопасности ФСБ Заостровцев курировал таможню. А сейчас отец Юрия Заостровцева — бывший генерал КГБ и тоже, кстати, бывший куратор таможни — Евгений Заостровцев является соучредителем крупнейшего продавца импортной мебели в Московском регионе — торгового комплекса “Три кита”.

… В середине августа [2001 года] на страницах газеты “МК” журналист Александр Хинштейн опубликовал ряд заметок, в которых обвинил чиновников ГТК в коррупции и связях с бывшим помощником Владимира Рушайло Александром Орловым.

После публикации этих статей правая рука Михаила Ванина, начальник управления по борьбе с контрабандой ГТК Борис Гутин, лег в больницу. А затем на страницах все той же газеты появилось открытое письмо гендиректора торгового комплекса “Три кита” Сергея Зуева Владимиру Устинову, в котором он заявил, что руководители правоохранительного блока ГТК, в том числе и Борис Гутин, вымогали у него $8 млн по заданию бывшего помощника Владимира Рушайло генерала Александра Орлова.

В ответ таможенники устроили пресс-конференцию. Они заявили, что “Три кита” торгуют контрабандой, а руководит контрабандистами Сергей Зуев. По их словам, они располагают достаточным количеством материалов для того, чтобы Генпрокуратура возбудила против Зуева уголовное дело(конец цитаты).

http://viperson.ru/articles/boris-gutin-tamozhennaya-svyaz(20.10.2004) Борис Гутин начинал карьеру в качестве инспектора ОБХСС еще в советское время, тогда же женился на дочери председателя правительства СССР, ныне депутата Госдумы, президента Российского союза товаропроизводителей Николая Рыжкова и довольно быстро пошел в гору. Потрудившись в КГБ в должности заместителя начальника отдела экономической контрразведки, Борис Гутин через некоторое время (вскоре после отставки Николая Ивановича Рыжкова) перешел на работу в ГТК – в управление по борьбе с таможенными нарушениями.

Именно в этот период, по имеющимся сведениям, Борис Гутин познакомился с предпринимателем Асадом Мехдиевым, что называется, контролировавшим десяток крупных таможенных терминалов, в том числе аэропорт Домодедово. Этот человек – своего рода легенда в известных кругах (ныне он скрылся за границей, говорят, что в Италии).

… Судя по всему, у него с Гутиным сложился крепкий взаимовыгодный тандем.

… Стоит отметить, что до прихода Алексея Попова в Домодедово на территории аэропорта работало несколько организаций, занимающихся перевозкой товаров народного потребления. Свою деятельность они осуществляли через 4 терминала. С появлением “новой власти” весь поток грузов и их таможенное оформление идет почему-то через один склад -СВХ “Домодедово-терминал”.

Может, объяснение в том, что руководит СВХ “Домодедово-терминал” Виталий Качур, тоже, как говорится, человек Мехдиева? При этом надо помнить, что за месяц на терминале обрабатывается до 300 бортов(конец цитаты).

Т.е. Виталий Качур – это элемент мировой инфраструктуры транзита (легального, полулегального и нелегального). И с информацией на него устраиваться на работу в ФСКН пошел Денис Воронеков.

http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/03/23/1601393.html(23.03.2017) «Есть такой бизнесмен — Виталий Качур. Тот самый, который был арестован по „делу Вороненкова“ в России, а потом дал на него показания. Качур давно был знаком с Вороненковым, имел с ним общие дела. Главный же его бизнес был связан с Украиной, где основным партнером Качура являлся Александр Янукович, — высказал версию один из собеседников „Росбалта“. — Бизнес был связан и с местными спецслужбами. Когда отец Александра являлся президентом Украины, Виталий Качур на моих глазах решал любые проблемы с СБУ при помощи пары звонков. В свое время Качур познакомил с Александром Януковичем Мурзикова и того же Вороненкова. Все они общались, имели общие дела. Там были какие-то темы по „обналу“ и даже по оружию». Как осторожно заметил наш собеседник, убийство Вороненкова произошло как раз перед его допросом в Генпрокуратуре Украины. «Ранее Вороненков давал показания только на Януковича-старшего, которому, по большому счету, уже терять нечего. А вот что он мог наболтать еще, вспоминая свои прежние дела, — неизвестно. И не узнаем мы об этом уже никогда», — предположил собеседник агентства (конец цитаты).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/04/10/63722-171-shesterka-187-biet-tuzov(10.04.2015) Вороненков, узнав от Андрея Мурзикова (бывший сотрудник Управления «К» СЭБ ФСБ РФ) и Сергея Шишакова (бывший помощник руководителя 5-го управления департамента ФСКН РФ, также служивший в УФСБ по Москве и Московской области») о предложении захватить здание (улица Международная, д. 38) путем фальсификации его учредительных документов, стал организатором преступного замысла. То есть уже тогда у следствия были достаточные основания для привлечения парламентария.

Однако, по нашим сведениям, на тот момент куда более интересным для следствия (а точнее — для УСБ ФСБ) оказалась информация о другом участнике преступления — предпринимателе Виталии Качуре, который должен был выступить покупателем объекта и который сам был «объектом» — к нему «шестерка» присматривалось давно.

Имя Виталия Качура в СМИ неоднократно склонялось в связи с контрабандой, фиктивным возмещением НДС и операциями по обналичиванию и отмыванию денежных средств; его также связывали коммерческие и благотворительные проекты (в частности, через Фонд поддержки развития образования, милосердия и спорта) с Александром Удодовым, упоминавшимся в контексте громкого скандала, связанного с налоговыми махинациями и обналом. Кроме того, в последние годы Качур мог быть вовлечен в схему по освоению многомиллиардных заказов на капитальный ремонт магистральных газопроводов «Газпрома», получаемых ООО «СтройГазМонтаж» Аркадия Ротенберга и передаваемых в субподряд ООО «СпецГазМонтражСтрой» (об этом мы расскажем в одном из ближайших номеров).

Естественно, человек с таким прошлым и настоящим не мог не заинтересовать руководство УСБ ФСБ, которое тесно соприкасается с рынком незаконных финансовых операций (об этом, в частности, в интервью «Новой» рассказывал Денис Сугробов, по сути, указывая на передел рынка обнала как на основную причину своего уголовного преследования).

По версии следствия, Качур весной 2011 года принял предложение Вороненкова о приобретении здания на Международной с большим дисконтом (за 2 млн. долларов при рыночной стоимости в 5 млн. долларов).

… В августе 2014 года Виталий Качур, а также привлеченный им адвокат Виталий Чабан были задержаны сотрудниками ФСБ в центре Москвы по подозрению в пособничестве в мошенничестве.

… Сложно себе представить, что более полугода Виталий Качур, оказавшийся за решеткой благодаря депутату Вороненкову, его не сдавал. Так или иначе, по данным наших источников, роль видного парламентария в экспроприации столичной недвижимости была не единственным предметом неформальных допросов предпринимателя Качура…

Впрочем, и сам Вороненков может оказаться далеко не ключевым «объектом», который интересует руководство ФСБ и СКР.

… По словам наших источников, в последние годы Вороненков поддерживал тесные связи с руководством ФСКН(конец цитаты).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/04/10/63756-171-dengi-byli-nuzhny-na-vybory-187(10.04.2015) 14 июля 2014 года следователь Жаренов направил в УСБ ФСБ поручение о производстве комплекса оперативно-разыскных мероприятий в отношении Виталия Качура. О результатах произведенных ОРМ — «наведение справок», «наблюдение», «опрос» — следователя проинформировал врио начальника УСБ ФСБ Олег Феоктистов 4 августа. Согласно материалам справки об исполнении следственного поручения, подготовленной старшим оперуполномоченным УСБ ФСБ Климешовым, в ходе проведения ОРМ было установлено следующее: «Качур В.И. причастен к организации схем по легализации преступно нажитых денежных средств, а также совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Незаконно полученная прибыль по согласованию с иными участниками преступной группы делится между ними, либо легализуется через совместные проекты. В частности, из преступно нажитых денежных средств Качуром выделены денежные средства в размере более 3 млн рублей на финансирование «рейдерского» захвата здания, принадлежащего ООО «Тома». <…> В указанную преступную деятельность вовлечено значительное число лиц, фиктивных компаний и финансово-кредитных учреждений. Так, установлено, что незаконные финансовые схемы реализуются через возможности ООО «Трастовый Республиканский Банк».

6 августа 2014 года Виталий Качур был задержан вместе с адвокатом Чабаном по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

Качур тут же изъявил желание сотрудничать со следствием и заключить досудебное соглашение, попросив время «на осмысление подозрения и формулировку правдивых показаний»(конец цитаты).

С помощью показаний В. Качура заместитель начальника УСБ ФСБ О. Феоктистов (на момент проведения ОРМ исполняющий обязанности начальника, видимо, в период отпуска или командировки Сергея Королева) мог получить возможность давить на Д. Вороненкова и на всю систему связанную с именами Игоря Юсуфова, Владимира Рушайло и Дмитрия Медведева.

Поэтому, видимо, атаку на О. Феоктистова и провели из «Транснефти», где за безопасность с 2013 года отвечает В. Рушайло.

Однако, тот факт, что О. Феоктистов ранее работал с начальником ДЭБ МВД Андреем Хоревым, который успел поучаствовать в прикрытии схем В. Качура, информация у генерала и так была.

При этом Д. Вороненков два года никуда не сбегал, пытаясь выстроить отношения с Сергеем Нарышкиным, который одобрял некоторые инициативы Михаила Мишустина и партнера В. Качура – Александра Удодова. А потом и «кубинскую пятерку» в Москву пригласил, т.е. постепенно занимал в «картеле» все больший статус.

Когда С. Нарышкин возглавил СВР, Д. Вороненков собрался бежать. В «гости» к И. Пономареву. Что напоминает о возможности его «первой крыши» – В. Черкесова – вести диалог с С. Ивановым, на президентство которого он активно работал до осени 2007 года. Это конкурирующая система.

Другой конкурирующей системой выступает союз Анатолия Сердюкова, Сергея Королева, которого президент В. Путин очень стратегически назначил руководить СЭБ ФСБ (т.е. взять операции «картеля» под контроль) и Сергея Чемезова. Если Росгвардия получит возможность вести оперативно-розыскную деятельность, и союз В. Золотова с С. Королевым позволит им и дальше форматировать МВД, где еще сохраняется влияние сотрудников ФСКН:

http://tass.ru/politika/4154372(05.04.2017) Что касается Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, то по словам руководителя главка Андрея Храпова, 80% из всех сотрудников – это бывшие работники упраздненного ФСКН, остальные 20% – сотрудники МВД (конец цитаты), то деятельность «картеля» будет отрегулирована под новый формат. И, не смотря на конфликты по вопросу выборов 2018 года, американские «приватизаторы войны» своего наказания дождутся.

Срывая переговоры по регулированию ситуации в Сирии, можно ведь в итоге оказаться перед фактом успешных переговоров в Москве по Афганистану, а потом и выполнение всех условий мирного соглашения с FARCне избежать.