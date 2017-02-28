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«Прописи Творца». Владимир Базарный

12:29. 28 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Шариковая ручка как причина суицида или преступления: как у школьников появляются психологические нарушения?

Чем вредно безотрывное письмо шариковой ручкой? Может ли шариковая ручка угнетать работу сердечно-сосудистой системы? Что показывает энцефалограмма головного мозга у людей, пишущих ручкой? Почему буквари создаются без научной основы и сводят с ума не только детей, но и взрослых? Как ребёнок представляет мир на основе различных букварей и прописей? Зачем Пушкин сопровождал каждое своё стихотворение каллиграфическим рисунком? Можно ли отделить каллиграфическое письмо от чтения, речи, живого слова? Почему дети легко запоминают стихи?

Как подключиться к внутреннему эндогенному ритму? Поможет ли перьевое письмо овладеть тонким произвольным усилием – пластикой мировосприятия? Что такое «Прописи Творца»? Могут ли родители научить ребёнка воображать, переживать и  рисовать образно? Как изменить школьную систему скорочтения и скорописьма? Почему перья сегодня приходится заказывать за рубежом? В каком возрасте можно переходить на авторучку? Доктор медицинских наук, профессор, автор альтернативной образовательной программы Владимир Базарный рассказывает о своей книге «Прописи творца» и о том, почему необходимо вернуть в школьную программу каллиграфическое письмо.

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Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович

Школа или конвейер биороботов? Путь к свободе: “Встань и иди!” (Издание 2-е, переработанное), Базарный Владимир Филиппович

Нам нужна иная школа. Педагогическая поэма 21-го века

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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