«Прописи Творца». Владимир Базарный

Концептуал СМИ Шариковая ручка как причина суицида или преступления: как у школьников появляются психологические нарушения?

Чем вредно безотрывное письмо шариковой ручкой? Может ли шариковая ручка угнетать работу сердечно-сосудистой системы? Что показывает энцефалограмма головного мозга у людей, пишущих ручкой? Почему буквари создаются без научной основы и сводят с ума не только детей, но и взрослых? Как ребёнок представляет мир на основе различных букварей и прописей? Зачем Пушкин сопровождал каждое своё стихотворение каллиграфическим рисунком? Можно ли отделить каллиграфическое письмо от чтения, речи, живого слова? Почему дети легко запоминают стихи?

Как подключиться к внутреннему эндогенному ритму? Поможет ли перьевое письмо овладеть тонким произвольным усилием – пластикой мировосприятия? Что такое «Прописи Творца»? Могут ли родители научить ребёнка воображать, переживать и рисовать образно? Как изменить школьную систему скорочтения и скорописьма? Почему перья сегодня приходится заказывать за рубежом? В каком возрасте можно переходить на авторучку? Доктор медицинских наук, профессор, автор альтернативной образовательной программы Владимир Базарный рассказывает о своей книге «Прописи творца» и о том, почему необходимо вернуть в школьную программу каллиграфическое письмо.



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