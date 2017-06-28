Прорыв в системе образования. Школа Базарного. Апгрейд человека

Концептуал СМИ Чем школьное образование похоже на армейскую дедовщину?

Почему дети с трудом досиживают до конца урока? Как шариковая ручка вызывает психические заболевания? Правда ли, что ухудшение здоровья учеников считается медицинской нормой? Можно ли давать детям знания без использования книги? Зачем Мишель Обама запустила программу «Вставай, Америка! »?.. Революционные технологии образования, предлагаемые Владимиром Базарным, наконец-то начали внедрять в российских школах. Первая «Школа Базарного» открывается в подмосковном Серпухове. В этом сюжете вы узнаете о главных преимуществах методики Базарного от самого профессора.

Школа Базарного



Владимир Базарный встретится с жителями Серпухова 29 июня 2017 года



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Школа Базарного рекомендует:

Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович

Школа или конвейер биороботов? Путь к свободе: “Встань и иди!” (Издание 2-е, переработанное), Базарный Владимир Филиппович

Прописи Творца. Развитие психомоторных и умственных способностей ребёнка с помощью перьевого письма, Базарный Владимир Филиппович

Нам нужна иная школа. Педагогическая поэма 21-го века

Перо Manuscript Leonardt №41 + Держатель для пера

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Здоровое Образование – Здоровая Нация



Спасение детей. Метод Базарного



Школа Базарного: никакого сидения за партами!



Школа или конвейер биороботов. Владимир Базарный



Система образования против здоровья детей

Здоровьесберегающие технологии



«Прописи Творца». Владимир Базарный

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