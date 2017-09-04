Образование дуальное и триальное
Ретроспектива Виталия Антипина. Каким должно быть образование подрастающего поколения?
Продолжаем ретроспективную публикацию статей и выступлений основателя проекта “Концептуал” Виталия Антипина, посвящённую его неслучившемуся 48-летию.
Почему больше внимания надо уделять методологии познания, а не усвоению готовых знаний? Как научиться быстро находить точную информацию? Почему современная школа не формирует характер? Чем интересна система дуального образования? Нужна ли нам иная школа?==========================================================================
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Пора бы и разобраться в разнице между ОБРАЗОВАНИЕМ и ПРОСВЕЩЕНИЕМ. Образование готовит нового члена общества с необходимым минимумом знаний и навыков для реализации способностей и талантов на пользу обществу. Просвещение же имеет задачу сделать из простого “сапиенса” полноценного человека. Человек должен обрести мировоззрение о Мироздании и месте человека в нем. А это много шире простого образования. Думаю, следующим этапом в развитии школы будет переход к ПРОСВЕЩЕНИЮ!