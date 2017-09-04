Образование дуальное и триальное

Концептуал СМИ Ретроспектива Виталия Антипина. Каким должно быть образование подрастающего поколения?

Продолжаем ретроспективную публикацию статей и выступлений основателя проекта “Концептуал” Виталия Антипина, посвящённую его неслучившемуся 48-летию.

Почему больше внимания надо уделять методологии познания, а не усвоению готовых знаний? Как научиться быстро находить точную информацию? Почему современная школа не формирует характер? Чем интересна система дуального образования? Нужна ли нам иная школа?

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