Родители и учителя впечатлены речью профессора Базарного

Концептуал СМИ Знаменитый педагог-новатор выступил в одном из центральных залов города Серпухов (ВИДЕО)

В подмосковном Серпухове открывается первая настоящая Школа Базарного. В этой связи в одном из самых красивых и торжественных залов города состоялась встреча Владимира Базарного с родителями и педагогами. Встречу поддержал городской глава Дмитрий Жариков. Дворец торжеств “Центральный” был полон, речь профессора завораживала и убеждала.

По окончании выступления ни у кого не осталось сомнений в необходимости подвижного раздельно-параллельного здоровьеразвивающего обучения детей в школах и детских садах – так убедительны многолетние теоретические и практические наработки учёного. На встрече сложилась непередаваемая тёплая, почти семейная атмосфера.

Люди долго не хотели расходиться, благодарили Владимира Филипповича и обменивались мыслями. Смотрите видео – и вы всё почувствуете сами!



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