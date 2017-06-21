В России нет здоровых школьников!
Шокирующие сведения о системе образования озвучил федеральный канал Россия-24
Наконец-то об ужасающих проблемах здоровья школьников заговорили во всеуслышание на центральных каналах. То, о чём давно бьют тревогу Владимир Базарный, честные врачи и педагоги, теперь сообщают всему населению страны. Патриотическую общественность, распространявшую эти сведения в течение многих лет, можно поздравить с успешным прорывом информационной блокады. Посмотрим, воспоследуют ли за этим структурные изменения в российской системе образования. Будет ли внедрена методика Базарного во все образовательные учреждения страны?
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Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович
Школа или конвейер биороботов? Путь к свободе: “Встань и иди!” (Издание 2-е, переработанное), Базарный Владимир Филиппович
Прописи Творца. Развитие психомоторных и умственных способностей ребёнка с помощью перьевого письма, Базарный Владимир Филиппович
Нам нужна иная школа. Педагогическая поэма 21-го века
Перо Manuscript Leonardt №41 + Держатель для пера
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Здоровое Образование – Здоровая Нация
Спасение детей. Метод Базарного
Школа Базарного: никакого сидения за партами!
Школа или конвейер биороботов. Владимир Базарный
Система образования против здоровья детей
Здоровьесберегающие технологии
«Прописи Творца». Владимир Базарный
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai