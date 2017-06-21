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В России нет здоровых школьников!

20:04. 21 июня 2017 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Шокирующие сведения о системе образования озвучил федеральный канал Россия-24

Наконец-то об ужасающих проблемах здоровья школьников заговорили во всеуслышание на центральных каналах. То, о чём давно бьют тревогу Владимир Базарный, честные врачи и педагоги, теперь сообщают всему населению страны. Патриотическую общественность, распространявшую эти сведения в течение многих лет, можно поздравить с успешным прорывом информационной блокады. Посмотрим, воспоследуют ли за этим структурные изменения в российской системе образования. Будет ли внедрена методика Базарного во все образовательные учреждения страны?

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Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович

Школа или конвейер биороботов? Путь к свободе: “Встань и иди!” (Издание 2-е, переработанное), Базарный Владимир Филиппович

Прописи Творца. Развитие психомоторных и умственных способностей ребёнка с помощью перьевого письма, Базарный Владимир Филиппович

Нам нужна иная школа. Педагогическая поэма 21-го века

Перо Manuscript Leonardt №41 + Держатель для пера

Школа Базарного

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Здоровое Образование – Здоровая Нация

Спасение детей. Метод Базарного

Школа Базарного: никакого сидения за партами!

Школа или конвейер биороботов. Владимир Базарный

Система образования против здоровья детей

Здоровьесберегающие технологии

«Прописи Творца». Владимир Базарный

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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