В России нет здоровых школьников!

Концептуал СМИ Шокирующие сведения о системе образования озвучил федеральный канал Россия-24

Наконец-то об ужасающих проблемах здоровья школьников заговорили во всеуслышание на центральных каналах. То, о чём давно бьют тревогу Владимир Базарный, честные врачи и педагоги, теперь сообщают всему населению страны. Патриотическую общественность, распространявшую эти сведения в течение многих лет, можно поздравить с успешным прорывом информационной блокады. Посмотрим, воспоследуют ли за этим структурные изменения в российской системе образования. Будет ли внедрена методика Базарного во все образовательные учреждения страны?

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