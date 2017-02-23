Трамп – бездельников ждут мрачные времена

Президент Дональд Трамп и республиканцы в Конгрессе готовят законопроект о масштабном сокращении расходов на социальную помощь. Как утверждают источники, приближённые к Белому дому, Трамп пришёл в гнев, когда увидел статистические данные о расходах на велфер и заплаченных иммигрантами налогах.

Судя по всему, “велферщиков” с грин-картами и даже американскими паспортами ждут гораздо более мрачные времена, чем нелегальных иммигрантов. Под горячую руку Трампа не попадут только две категории иммигрантов — инвалиды-граждане и пенсионеры-граждане с большим опытом работы в Америке (официально с регулярной уплатой налогов в IRS).

Забегая вперёд, скажу, что представленный план должен порадовать каждого человека, голосовавшего за Дональда Трампа.

По статистике, 58.2% иммигрантов сегодня получают хотя бы один вид государственной помощи, и если Трамп найдёт способ уменьшить этот показатель хотя бы в 10-15 раз, то ему удастся сделать America Great Again.

Вот лишь некоторые тезисы сырого законопроекта о сокращении расходов на велфер:

Депортация “хронических” получателей велфера

Команда Трампа всерьёз намерена избавиться от легальных иммигрантов, которые наносят стране больше экономического вреда, нежели пользы.

Например, если обладатель грин-карты долгое время получает фудстемпы, медицинскую страховку и другие бенефиты, официально являясь малоимущим, то его досконально проверят (уклонение от уплаты налогов, тайная работа за наличные), а потом приостановят грин-карту или сразу передадут Управлению по осуществлению таможенных и иммиграционных законов (ICE) как неблагонадёжного.

Граждан депортация не коснётся, так как они защищены Конституцией США, однако выдворить “велферщиков” с грин-картами Трампу не составит никакого труда. Служба гражданства и иммиграции (USCIS) ещё при Обаме стала крайне неохотно оказывать помощь неработающим иммигрантам. В частности, им нередко отказывали в гражданстве.

Проверка иммигрантов-граждан по SSN

Существует очень простой способ узнать, насколько полезен для экономики Америки каждый иммигрант. Для этого достаточно “прогнать” его номер социального страхования по всем базам государственных служб.

В современных цифровых базах информация хранится с 30-х годов прошлого века, поэтому за несколько минут станет ясно, когда и в каком объёме человек получал велфер.

Таким образом, команда Трампа выявит самых больших вредителей, которые за годы своего проживания в Штатах получили помощи на сотни тысяч долларов. При этом для них будет неважно, чем занимается бывший “велферщик” в настоящее время — за бесплатный сыр придется заплатить.

Проверка “велферщиков” по SSN необходима для того, чтобы принять одно из четырёх решений: заставить человека вернуть незаконно полученное, возбудить против него уголовное дело, отрезать раз и навсегда путь к велферу, депортировать (если не гражданин).

Радикальные сокращения в программе фудстемпов (SNAP)

Если сократить программу продовольственных талонов в два раза, то можно, например, построить забор на границе с Мексикой. Трамп это прекрасно понимает и в ближайшем будущем от SNAP практически мало что останется.

У “слонов” есть два варианта: сократить сумму выплат и сократить численность получателей фудстемпов. Скорее всего, Трамп пойдёт и на то, и на другое, сократив расходную часть бюджета на $70 млрд.

Республиканцы прекрасно понимают, что большого смысла в SNAP нет, поскольку голодных людей в Америке нет по определению. Малоимущие же имеют доступ к другим видам продовольственной помощи (фудбанки, программы некоммерческих организаций и т. п.).

Полный запрет доступа к бенефитам до получения гражданства США

Теоретически владельцы грин-карт уже сейчас не могут получать социальную помощь. Они должны прожить в стране пять лет и получить гражданство.

К сожалению, это правило часто игнорируется как самими иммигрантами, так и государственными органами. При Трампе попытки получить велфер с грин-картой будут считаться серьёзным преступлением, караемым депортацией.

Эта важнейшая мера убьёт сразу двух зайцев: сэкономит бюджету миллиарды долларов и сделает Америку непривлекательной страной для иммиграции.

Ликвидация ряда велферных программ

Трамп хочет переложить заботу о трудоспособных любителях халявы на некоммерческие организации, а также на мэров и губернаторов, которые не согласны с его политикой. Поэтому многие федеральные программы могут и вовсе исчезнуть.

В частности, программы льготного жилья (housing), поддержки наличными деньгами (cash assistance) и т. п.

В то же время, работающие люди без поддержки государства не останутся. Вся велферная реформа базируется на принципе “как работал, так и заработал”.

Люди со стажем и налоговыми декларациями, которые стыдились брать что-либо от государства, станут главными претендентами на велфер в случае потери работы или выхода на пенсию.

Закончу свой материал блестящим высказыванием Рональда Рейгана:

“Самый лучший велфер — это работа”.

Хочется верить, что скоро это уяснят все необоснованные получатели государственных льгот, которые обходятся налогоплательщикам в четверть федерального бюджета (при Обаме была преодолена планка в триллион долларов ежегодно).

Автор: Евгений Новицкий

Источник: nnm.me