Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 сентября 2017

Курды сообщают, что достигнуто соглашение на ввод российских войск на территорию анклавов Африна и Шагба.

Опубликованы кадры, на которых колонна военной техники Вооруженных сил РФ входит в подконтрольные курдским ополченцам северные районы Алеппо. На фото и видео показаны БТРы, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также грузовики КАМАЗ, Урал и УАЗ с бойцами военной полиции и Центра примирения враждующих сторон.

Главное командование YPG (Отрядов Народной Самообороны) объявило, что в результате соглашения будет дано разрешение на ввод российских войск на территорию Африна и Шагба.

По данному вопросу Главное командование YPG выступило с заявлением для широкой общественности, в котором говорится следующее:

«В результате соглашения между YPG, повстанческой армией и российскими войсками, дислоцированными в регионе, было принято решение разрешить ввод российских военных наблюдателей, которые будут вести надзор в районы Шагба и Африна, и сосредоточатся в нескольких разных точках.

Миссия военных наблюдателей, совместно с бойцами YPG и повстанческой армией (Джейш Аль-Тувар), заключается в защите безопасности районов Африн и Шагба».

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*Запрещенная в РФ террористическая организация