Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 сентября 2017
- 09:32 Освобожден пилот МиГ-21 сбитого 15.08. в Сувейде.
- 05:30 Яркие кадры: Колонна российской бронетехники вошла для защиты курдских районов Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- 31.08 22:10 СРОЧНО: Армия Сирии и ВКС России громят ИГИЛ в Акербатском котле, уничтожая танки, боевиков и их главарей (ФОТО).
Освобожден пилот МиГ-21 сбитого 15.08. в Сувейде
В рамках обмена пленными между САА и ССА освобожден пилот сирийского МиГ-21, самолет которого был сбит боевиками 15 августа.
Машина была сбита огнем с земли из ЗУ-23 в районе сирийско-иорданской границы, сам пилот был ранен и попал в плен https://colonelcassad.livejournal.com/36
В какой-то мере ему повезло, так как он оказался в плену у не самых отмороженных боевиков, которые использовали его для обмена, поэтому в конце августа была достигнута договоренность о том, что его обменяют вместе с группой других сирийских военнослужащих на пленных боевиков. На данный момент пилот доставлен в госпиталь в Дамаске.
Всего боевики освободили 34 человека (среди них глава разведки ВВС в провинции Сувейда). САА передала в качестве оплаты 100 пленных боевиков. То есть обмен происходил по принципу 1 к 3.
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Яркие кадры: Колонна российской бронетехники вошла для защиты курдских районов Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
Курды сообщают, что достигнуто соглашение на ввод российских войск на территорию анклавов Африна и Шагба.
Опубликованы кадры, на которых колонна военной техники Вооруженных сил РФ входит в подконтрольные курдским ополченцам северные районы Алеппо. На фото и видео показаны БТРы, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также грузовики КАМАЗ, Урал и УАЗ с бойцами военной полиции и Центра примирения враждующих сторон.
Главное командование YPG (Отрядов Народной Самообороны) объявило, что в результате соглашения будет дано разрешение на ввод российских войск на территорию Африна и Шагба.
По данному вопросу Главное командование YPG выступило с заявлением для широкой общественности, в котором говорится следующее:
«В результате соглашения между YPG, повстанческой армией и российскими войсками, дислоцированными в регионе, было принято решение разрешить ввод российских военных наблюдателей, которые будут вести надзор в районы Шагба и Африна, и сосредоточатся в нескольких разных точках.
Миссия военных наблюдателей, совместно с бойцами YPG и повстанческой армией (Джейш Аль-Тувар), заключается в защите безопасности районов Африн и Шагба».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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СРОЧНО: Армия Сирии и ВКС России громят ИГИЛ в Акербатском котле, уничтожая танки, боевиков и их главарей (ФОТО)
Подразделения правительственных войск САР при поддержке ВКС России продолжают успешное наступление в Акербатском котле на стыке провинций Хама и Хомс.
Военный источник рассказал «Русской Весне» об оперативной обстановке на этом участке фронта.
31 августа сводный отряд 4 танковой дивизии ВС САР овладел населенным пунктом Джрух, что позволило открыть прямой путь к Акербату.
В ходе боя за населенный пункт террористы ИГИЛ* понесли серьезные потери. Уничтожено более 30 боевиков, 2 танка Т-72, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
Пытаясь остановить наступление отряда, террористы попытались использовать 2 джихад-мобиля, которые были уничтожены, не достигнув боевых порядков правительственных войск.
После потери полевого командира ИГИЛ Абу-Омар Ранкуси, который был уничтожен на одном из опорных пунктов, в рядах боевиков началась паника.
Отступая с позиций, они бросали вооружение и технику. Даже подготовленные террористы-смертники отказались выполнять приказ и, оставив джихад-мобили, готовые к применению, сбежали вслед за остальными.
Стремительное продвижение подразделений правительственных войск и освобождение от террористов одного населенного пункта за другим сеет в рядах боевиков панику. По имеющимся сведениям, ряд крупных полевых командиров Акербатской группировки, чувствуя близкое поражение, бросили своих подчиненных, оставив командовать за себя командиров младшего звена.
Все это не может ни сказаться на моральном состоянии рядовых боевиков, которые все чаще отказываются воевать и покидают позиции перед наступающими правительственными войсками.
Освобождение отрядами 4 танковой дивизии правительственных войск САР очередного населенного пункта приближает то время, когда с боевиками ИГИЛ в Акербатском котле будет окончательно покончено.
Ниже переданные военным источником фотографии брошенного боевиками ИГИЛ джихад-мобиля (с оставленными в замке зажигания ключами и работающим двигателем).
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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