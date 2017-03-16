Президента США свергнут в День международной солидарности трудящихся

Тема скорого свержения президента Трампа в СМИ заострилась после заявления непримиримого борца с государственной секретностью Джулиана Ассанжа. Основатель ресурса «WikiLeaks» узнал, что спецслужбы и оппозиционеры уже «работают» над импичментом действующему президенту США. Вместо Трампа править государством будет вице-президент Майкл Пенс. Есть и предположения вездесущих конспирологов о дате свержения Трампа. Дональда скинут к праздничному дню 1 Мая.



Обама против Трампа. Источник иллюстрации

Основатель «WikiLeaks» заявил, что спецслужбы и представители оппозиционных президенту США элит «работают» над созданием условий для импичмента Трампу и назначением на его должность вице-президента Майкла Пенса, сообщают «Вести.Экономика» .

Джулиан Ассанж отметил, что эти сведения подтверждаются источниками, близкими к Пенсу и Хиллари Клинтон. Цитата :



«Ранее в этом месяце Клинтон в личной беседе заявила о том, что выступает за захват власти Пенсом. Она заявила о том, что Пенс предсказуем, поэтому его можно победить. Двое чиновников, близких к Пенсу, в этом месяце в личной беседе говорили о том, что они планируют захват власти Пенсом. Они не упоминали о том, согласен ли с этим сам Пенс. Стоит добавить, что чиновники, близкие к Пенсу и Хиллари Клинтон, говорили об импичменте [Дональду Трампу], а не о каких-либо других действиях».

«Вести.Экономика» приводят также фрагменты публикации портала «Zerohedge», где отмечается, что рост влияния Майкла Пенса в Вашингтоне рассматривают как противовес влиянию Трампа. По крайней мере, с такой позиции описывали отношение к мистеру Пенсу во влиятельной газете «Washington Post».

В частности, в материале «Washington Post» отмечалось, что именно Пенс участвует в Белом доме в большинстве встреч с мировыми лидерами, а также получает ежедневное президентское резюме о событиях в мире и разведывательных данных. Наконец, Пенс помог провести на высокие посты республиканцев, занимающих жёсткие позиции во внешней политике, в том числе кандидата на должность директора Национальной разведки Дэна Коутса, директора ЦРУ Майка Помпео и представителя США в ООН Никки Хейли . Поэтому мистер Пенс мог бы стать «доверенным лицом», представляющим истеблишмент Республиканской партии, который отвечает «за национальную безопасность». Фактически за Пенса выступают неоконсерваторы: Хиллари Клинтон, Джон Маккейн и др.

Материалы о близком «свержении» Дональда Трампа и даже о «третьем сроке Обамы» публикуют в США и иные источники, которые принято относить к «альтернативной» прессе.

На малоизвестном ресурсе «Geller Report» несколько дней назад появилась заметка хозяйки этого ресурса, Памелы Геллер. В материале речь идёт о «преступном заговоре».

Собственно говоря, от самой Геллер в тексте почти ничего нет. Она лишь советует обратиться к публикации коллеги Д. Гринфилда. Этот журналист, по её словам, «соединил точки и нарисовал общую картину». И эта картина «очень страшная». Соединённые Штаты нынче находятся «во внутренней осаде». Как это? А вот как: в США нынче есть не только президент, но и «антипрезидент», есть правительство и есть теневое правительство. И антипрезидент «имеет куда больше власти через своё теневое правительство, чем настоящий президент».

Большая статья Дэниела Гринфилда опубликована на довольно популярном портале «Frontpage mag»(FPM). Основная идея материала: пошёл третий президентский срок Барака Обамы, и поэтому «республика в опасности».

Обама вовсе не ушёл из власти. После того как Трамп продвинулся в своей предвыборной кампании, «люди Обамы» подали запрос на прослушку его разговоров. Когда он стоял на пороге победы, они сделали это снова. После того, как он победил, они делают все возможное, чтобы свалить его, пишет журналист.

И вот в США — два правителя. Один — избранный президент Соединённых Штатов. Другой — антипрезидент, руководящий «обширной сетью», включающей «теневой кабинет лоялистов, занимающих ключевые позиции во всём правительстве».

Дэниел Гринфилд, как он сам напоминает в статье, предупреждал об этом спустя несколько недель после выборов. Он писал, что Обама намерен управлять страной, находясь за пределами Белого дома. Особняк Обамы с тех пор стал теневым Белым домом.

Сегодня мистер Обама контролирует в США оппозицию. И это не оппозиция демократа республиканцу. Обама, считает журналист, «не просто хочет управлять демократами, он хочет управлять Америкой».

Некоторые люди Обамы до сих пор находятся в составе правительства. Другие «мигрировали» в сети политических организаций под крыло Обамы. Организованная Обамой оппозиция будет «саботировать, подрывать и пытаться скинуть Трампа».

Это беспрецедентная внутренняя кампания за властное доминирование, хоть сама по себе политическая оппозиция в США и не новое явление. Беспрецедентно то, что бывший президент, централизовавший контроль за организациями и активистами, ведёт борьбу со своим преемником. И когда в такой борьбе участвуют даже правительственные чиновники, борьба эта смахивает на переворот.

Люди Обамы в Конгрессе, в правоохранительных органах, в спецслужбах действуют против Трампа, устраивая против него «расследования» и пытаясь вынудить людей Трампа уйти с арены борьбы. Неслучайно некоторые «мишени» (например, Флинн) уже попались в их сети. Неслучайно сторонников Трампа бьют по любому удобному поводу, например, по вопросам исламистского террора и иммиграции.

В последние свои дни в Белом доме «Обама, инкорпорейтед» упростила передачу нефильтрованной личной информации службам, где засели верные люди Обамы, работавшие над расследованием, направленным против Трампа. АНБ позволяет «теневому Белому дому» до сих пор получать информацию «о своих внутренних врагах». И целью этого теневого Белого дома является президент Соединённых Штатов, убеждён журналист.

Итак, есть президент и есть антипрезидент. Правительство и теневое правительство. И антипрезидент в нынешней ситуации контролирует ситуацию больше, чем настоящий президент.

Незаконное теневое правительство — это сетевая структура Обамы, замыслившая «преступную атаку» на американскую демократию. Не обладая законной властью, Обама пытается игнорировать результаты президентских выборов. В своей борьбе он использует государственных служащих, преданных не США, а теневому Белому дому. Такая тактика уже не только неконституционна, она попахивает предательством. «Обама, инкорпорейтед» — государство в государстве. И это «преступный заговор беспрецедентного масштаба». Прежде всего это «нападение на страну, в которой правительства избираются народом, а не мощными силами внутри правительства». Теневое правительство Обамы — это не просто война с президентом Трампом, это война с действующим правительством и народом, заявляет Гринфилд. «Начался третий срок Обамы, — уверяет он. — Наша республика в опасности!»

На тему грядущего свержения Трампа высказался и Гэри Гиндлер, известный представитель науки, нумизматики, политики, бизнеса, любитель путешествий, либерализма и неполиткорректной публицистики.

В своём блоге он поведал широкой публике о «фиолетовой революции», которая вот-вот охватит США. В её результате Трампа планируется свергнуть.

«Противниками Трампа, — пишет он, — являются несколько хорошо организованных сил: ЦК Демократической партии (сторонники Хиллари), «Организация воздействия» (Organizing For Action, сторонники Обамы), финансист Сорос с его миллиардами, и, наконец, пятая колонна, или отдельный класс вашингтонской бюрократической номенклатуры (некоторые из которых — с явной левой ориентацией, но влиятельные трампоненавистники есть и среди республиканцев)». «Это так называемое теневое правительство США, — полагает публицист. — Его штаб-квартира находится на расстоянии всего двух миль от Белого дома. Из неё Обама командует своей армией революционеров».



Фракции теневого правительства получили сигнал к атаке 3 января 2017 года. В этот день (за 17 дней до окончания своего срока) Обама издал президентский указ, обязывающий Агентство национальной безопасности снабжать полными (без фильтрации) текстами перехватов телефонных разговоров и других электронных коммуникаций все остальные 16 американских спецслужб.

Распространение материалов секретных перехватов имело целью одно — перехват электронных коммуникаций администрации Трампа, считает нумизмат и путешественник. «В той обстановке, в которой сейчас находится Америка, не следует верить ничему, что вы слышите по радио и телевидению. Просто считайте, что 100% новостей — это фальшивка», — утверждает автор материала.

Наконец, Гиндлер устанавливает точную дату свержения мистера Трампа: «Профессионалы ЦРУ имеют значительный опыт государственных переворотов в странах третьего мира. Теперь эти профессионалы работают над бескровным переворотом в самой Америке. Скорее всего, все фиолетовые революционеры готовятся к одной-единственной дате — массовой акции неповиновения, всеамериканской забастовке и марше на Вашингтон, назначенных на 1 мая 2017 года, которая и должна отстранить Трампа от власти».



«Фиолетовый Мир. Фиолетовый Труд. Фиолетовый Май. Как знакомо. Как символично. Выбирайте место на баррикадах, господа».

* * *

Итак, как уверяют господа конспирологи, Дональда Трампа скинет армия «фиолетовых» во главе с Обамой, Х. Клинтон и Соросом. Это случится не позднее первого мая. Дата, конечно, символичная: 1 Мая — День международной солидарности трудящихся, который когда-то любили отмечать товарищи, склонные к проповеди коммунистических идей и строительству светлого будущего, обходящегося без разведок, государства и даже без денег.

Праздник этот и до сих пор отмечается в ряде стран мира, только без былой помпезности. Видимо, трудящихся в мире всё меньше, а бездельников всё больше — вот и праздновать некому.

Те сплотившиеся против Трампа «трудящиеся», на которых намекает конспиролог и нумизмат Гэри Гиндлер, — тоже вовсе не трудящиеся. Они всё больше по политической части. И не красные они, а фиолетовые.

Наш красный прогноз на 1 Мая: никакой «всеамериканской забастовки» в США не будет.

Кстати, кого пытаются удивить горе-аналитики скандалом с прослушкой? Ещё от Сноудена планета узнала, что Обама помешан на прослушке. В его коллекцию попали многие мировые политики высшего уровня. Теперь в собрание записей вошёл и Д. Трамп. Почему нет? Хобби у пенсионера Обамы такое. Связи остались, вот и слушает вечерами записи. Под тёмное медовое пиво.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

https://topwar.ru/111120-mistera-trampa-svergnut-v-den-mezhdunarodnoy-solidarnosti-trudyaschihsya.html