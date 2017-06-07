Жириновский: Запорожские казаки – бомжи и бездельники

Лидер ЛДПР высказался по поводу американской демократии после выступления Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме, а также прокомментировал политическую ситуацию с Польшей и Украиной.

Владимир Жириновский заявил, что США переживают очередной скандал во внутриполитической жизни страны. Он привел в пример появление фотографий Дональда Трампа с отрезанной головой. По его мнению, критика президента перешла все границы, и уже вышла на уровень истерики.

Также он заявил, что последовавшая русофобия американского общества плохо закончится для самих инициаторов процесса, сообщает официальный сайт ЛДПР.

Особенно пикантными стали высказывания Владимира Жириновского по поводу Польши и Украины, где русофобские настроение также имеют место быть.

Лидер ЛДПР отметил, что Польшей Россия никак не интересуется, и поход на Варшаву в планах Кремля не числится, а вот возвращение украинских земель в состав РФ он рассматривает как явление исторически вполне закономерное.

В частности, он заявил, что Украина – это русские земли, которые Россия когда-то приняла в свой состав, среди которых было и 60 тысяч запорожских казаков, «бомжей и бездельников».

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